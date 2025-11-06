6. November 2025

Ich habe noch immer kein Smartphone

Ellen Kositza / 4 Kommentare

Nicht mal so ein Nokia-Handy.

Das ist für mich auch kei­ne Zer­reiß­pro­be. Ich hat­te schon gele­gent­lich dar­über geschrie­ben. Brauch ich nicht, ver­miß ich nicht, null. Ich bin dabei nicht aus aske­ti­schen Grün­den han­dy­frei. Im Gegen­teil, so ein Ding zu haben und es nicht dau­ernd zu ver­le­gen, wäre für mich eine Last. Vom Aspekt, „an der Lei­ne zu lie­gen“, mal ganz abgesehen.

Mein Fest­netz­te­le­fon ist so uralt (ne, kei­ne Wähl­schei­be mehr), daß jeder Ange­ru­fe­ne „Anony­me Num­mer“ ange­zeigt bekommt. Das hab ich nicht absicht­lich ein­ge­stellt. (Und ich weiß, daß man­che Leu­te daher „nicht dran­ge­hen“ – muß ich mit leben. Kann ich.)

Als Bahn­fah­re­rin bin ich gewohnt, immer mal frem­de Leu­te anzu­spre­chen, ob sie mir erlau­ben, kurz „und natür­lich gegen Bezah­lung“ (nie­mand will Bezah­lung) eine Per­son anzu­ru­fen, daß ich eine Stun­de (eher zwei) spä­ter ankom­me. (Auch Schaff­ner ste­hen zur Verfügung.)

Kann man pein­lich fin­den. Mir ist es so pein­lich wie einem Roll­stuhl­fah­rer, der seit 25 Jah­ren gewohnt ist dar­um zu bit­ten, daß man die Stu­fen absen­ke. Also gar nicht.

Ich zäh­le damit zu den <1% Bun­des­bür­gern unter 80, die han­dy­frei leben.

Drei Sachen, wo so ein Apparät­chen viel­leicht güns­tig wäre:

  1. Online-Ban­king. Ich habe vor über 20 Jah­ren das letz­te Mal phy­sisch eine Bank besucht. Bis vor ein paar Jah­ren gab es einen Strei­fen Papier, der TANs ent­hielt, die Bank­ge­schäf­te online ermög­lich­ten. Das ist pas­sé, heu­te braucht es ein Smart­phone zu Verif­zie­rung. Wenn die Sekre­tä­rin in Urlaub ist, kann ich also „nichts mit Bank“ machen. War nie ein Problem.
  2. Wir sind ein pho­to­ar­mer Haus­halt. Es gibt daher nicht 10.000 Erin­ne­rungs­pho­tos an mei­ne sie­ben Kin­der, son­dern viel­leicht 150 (von Fami­li­en­mit­glie­dern „geschos­sen“). Ich bewah­re mir das alles im Gedächt­nis, in der Erin­ne­rung. Für die­se Ein­stel­lung will ich kei­ne Medail­le – bin halt so. Für mein Dasein auf Twit­ter mag ich gele­gent­lich ein Fund­stück pho­to­gra­phisch fest­hal­ten. Auch dafür hab ich die Toch­ter und die Sekretärin.
  3. Als Natur­freun­din gehe ich gern mit Buch-Klas­si­kern wie „Was blüht denn da?“ durch die Flo­ra. Oft rat­los. Wenn ich ein Smart­phone hät­te, hät­te es eine Pflanzenerkennungs-App.

Mar­tin Licht­mesz hat auf kür­zes­ter Stre­cke zusam­men­ge­faßt, was es gegen die „Smar­te Welt“ ein­zu­wen­den gäbe. Er hat es auf gran­dio­se Art &Weise getan, näm­lich nicht als alter Opi, dem „das alles da zuviel wird“ und der nicht mehr zurecht­kommt in die­ser digi­ta­len Welt (und so sind wir rech­ten Kul­tur­pes­si­mis­ten alle nicht), son­dern als einer, der die Ablen­kungs­ma­nö­ver genau im Auge hat.

Natür­lich haben wir das smar­te Pro­blem auch im eige­nen Haus. Als die Ältes­te auf’s Inter­nat kam, hieß es dort noch: Lap­tops uner­wünscht, das len­ke nur ab. Man arbei­te mit Papier!

All ihre Klas­sen­ka­me­ra­den hat­ten längst Han­dies, sie nicht. Ich hat­te regel­mä­ßi­ge Tele­fon­ter­mi­ne per Fest­netz. Das galt auch für die nächs­ten bei­den Mäd­chen. Haben die Kin­der sich je beklagt, gebet­telt um ein Smart­phone? Nein, nie. Sie fan­den es in Ord­nung (ver­stan­den unse­ren Wider­wil­len), waren dann aber doch froh, ab der zehn­ten Klas­se so ein Gerät zu haben.

Inter­es­sant ist, daß damals sich Eltern beklag­ten, wes­halb das Inter­nat über so „mick­ri­ges W‑Lan“ ver­fü­ge. So eine renom­mier­te Schu­le! Und so wenig auf der Höhe der Zeit!

Ich hat­te damals bei dem Neu­ro­wis­sen­schaft­ler und Psych­ia­ter Man­fred Spit­zer (Die Smart­phone-Epi­de­mie, Digi­ta­le Demenz) nach­ge­le­sen, wie schäd­lich sich Bild­schirm­kon­sum auf das juve­ni­le Gehirn aus­wir­ke und wie wich­tig es sei, daß Eltern in Schul­be­lan­gen hier­zu das Wort ergrif­fen. Ich hat­te da müde geseufzt – solch fort­schritts­skep­ti­sche Eltern moch­te es viel­leicht in Bay­ern geben, aber HIER sicher nicht. War ja auch so.

Nun, tem­po­ra mutan­tur. Zwi­schen der ers­ten und der letz­ten Toch­ter lie­gen fünf­zehn Jah­re. Wie wur­de auf dem letz­ten Eltern­abend gegen die „Smart­phone­seu­che“ gehetzt!  „Wir müs­sen es regu­lie­ren! So geht es nicht wei­ter!“ –  „Kann man da nicht schu­li­scher­seits ein­grei­fen?“ – „Gera­de wenn ich an Social Media den­ke, das ist doch die rei­ne Höl­le!“ – „Den Kin­dern wird vor­ge­gau­kelt, dies & das wäre das Neue Nor­mal, aber…. bitte!“

Auf ein­mal sind die Eltern alar­miert. Klar, es sind ande­re Eltern als vor 15 Jah­ren. Mei­ne Zünd­schnur ist kurz, ande­re haben eine deut­lich län­ge­re: Spät ver­steht Ihr, aber Ihr versteht!

Ich ken­ne kein ein­zi­ges Eltern­paar mit Kin­dern ab zehn Jah­ren, das nicht vor die­sem gigan­ti­schen Pro­blem steht: Wie umge­hen mit die­sen beschis­se­nen Han­dies, den gebeug­ten Rücken, dem fixier­ten Blick? Das Argu­ment „Vor­bild“ fruch­tet nicht wirklich.

Heu­ti­ge Jugend­li­che (15–19 Jah­re, Deutsch­land, statista.de) ver­brin­gen etwa 7 Stunden/Tag am Screen. Deutsch­land liegt damit deut­lich über OECD-Schnitt. Gro­ßer Erleich­te­rung, daß mei­ne Kin­der deut­lich unter die­sem Schnitt lie­gen. Die jüngs­te Toch­ter läßt sich bewußt „tra­cken“. Habe sie nie dazu auf­ge­for­dert. Sie hat 1,5 Stun­den. (Auf dem Han­dy. Dane­ben gibt es einen Lap­top, der nicht rein­zählt. Dort macht sie aber “fast nichts”…)

Wenn ich fünf Reels gese­hen habe über Pfer­de­tricks und so Zeug, geht es immer wei­ter, und irgend­wie kann ich nicht ausschalten…und dann hab ich am Ende doch ein irgend­wie schlech­tes Gewissen…

Vie­le Län­der gehen neu­er­dings strikt und ohne Par­don gegen den Han­dy­kon­sum wäh­rend der Schul­zeit (die ja allent­hal­ben bis in die Nach­mit­tags­zeit aus­ge­wei­tet ist) um: Däne­mark, Ita­li­en, Frank­reich, Nie­der­lan­de, Ungarn. Es sind teils wirk­lich rigi­de Programme.

Ich wür­de mir das für Deutsch­land wün­schen. Es wäre Selbst­schutz. Hes­sen hat nun mit dem Schul­jahr 2025/26 ein grund­sätz­li­ches Han­dy­ver­bot für pri­va­te Nut­zung an sämt­li­chen Schu­len eingeführt.

Wie das über­wacht und durch­ge­setzt wird, steht natür­lich in den Ster­nen.  Die rech­te Anthro­po­lo­gie sagt ja, daß man Din­ge nicht auf­hal­ten kann, wenn der Damm erst­mal gebro­chen ist. Dann kann man bloß hegen – wie ein Förs­ter im Wald, der die jun­gen Stäm­me nicht alle­samt vor Ver­biß schüt­zen kann, aber mit Umsicht viel­leicht vie­le. Eini­ge, man­che. Das ist der Punkt; Wir sind kei­ne Bestim­mer mehr, nir­gends, wir kön­nen nur hegen.

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Kommentare (4)

Ernestine

6. November 2025 13:36

Soll jeder halten wie er es für richtig hält.
Ich bin jemand, der sich grundsätzlich immer gegen Neuerungen wehrt und gewehrt hat. Meine analoge Kamera musste ich aufgeben, nachdem es keine Batterien mehr dafür gab. Internet, die ersten Jahre, nein, danke. Bis 2021 habe ich mich gegen ein Handy gewehrt. Seither möchte ich es nicht mehr missen. Ich genieße es, jederzeit die Möglichkeit zu haben, z. B. mit meinem Sohn, der nicht mehr bei uns wohnt, Nachrichten auf WhatsApp auszutauschen. Meistens tiefgründige Dinge, die verloren gehen würden, gäbe es WhatsApp nicht. Telefonieren mag ich immer weniger. Spontananrufe hasse ich. Sie passen nie. Insgesamt habe ich aber nur sehr wenige Kontakte, beschränke mich auf wirklich gehaltvolle. Mein Fazit: Hundertprozent Gewinn, keine Nachteile... 

Ernestine

6. November 2025 13:56

Übrigens: Unsere beiden Söhne nutzen das Handy sehr sparsam... Unser Großer betet lieber den Rosenkranz, als ins Handy rein zuschauen. Ist er selbst drauf gekommen... 

RMH

6. November 2025 14:00

Sie haben eine brave Sekretärin. Käme mir nie in den Sinn, meine Sekretärin mit meinem privaten Zeug zu behelligen oder mir ihr Smartphone ab und an zu schnorren (und dann auch noch Apps, die ich brauche, darauf zu installieren - oder ist es ein Firmenhandy? Dann haben Sie ja doch mittelbar ein Smartphone). Die hat genug mit den beruflichen Sachen zu tun, was auch gut so ist, denn das garantiert ihren job. War auch nie der Vorgesetzte, der private Termine großspurig in den "Outlook"-Kalender mit "geblockt-privat" hat eintragen lassen. Den privaten Kalender führe ich selber, gilt auch für andere privaten Sachen. Aber gerade in Kleinbetrieben verschwimmt das Professionelle mit dem Privaten gerne und wenn es zum Knall kommt, ist das Geschrei aka Schmutzwäsche-waschen dann auch entsprechend. Was den job angeht, bin ich, obwohl kein Preuße, altpreußisch: Dienst ist Dienst und Schnapps ist Schnapps. Das gilt übrigens gerade auch bei Firmendaten und privaten Daten. Alles schön auseinanderhalten, so fährt man meiner Meinung nach am besten. Die Zeiten, wo man Dienstmädchen hatte, sind vorbei. Aber damals gabs ja oft auch nur 1 Telefon im Dorf, wo eh jeder zuhören konnte oder mtibekommen hat, wer anruft. Aber man lebt ja auf einem Rittergut, da darfs dann auch mal nach Gutsherrenart zugehen.
PS: Bitte nicht persönlich nehmen, ich bürste nur etwas wider den Strich. Rein sportlich zu sehen.

Mboko Lumumbe

6. November 2025 14:19

Für mich überwiegen die Vorteile und das Gerät bleibt oftmals Aus und Zuhause. Es ist ein Taschencomputer mit einigen sinnvollen Anwendungen und ich möchte darauf nicht verzichten. Und ich habe nie das neueste Modell, aber gute (für meine Bedürfnisse). Bei mir halten die Geräte einige Jahre, da achte ich auch auf Akkupflege.
 
"Wir sind keine Bestimmer mehr, nirgends, wir können nur hegen."
 
Mit diesem Schlußsatz geht es über das Thema hinaus und trifft einen Kern, auch und gerade aus "rechter" Sicht. Danke dafür.
Das hat nichts mit Aufgeben zu tun. Das Leben geht immer weiter. Anders halt. Wir erleben die größten Veränderungen in D und Europa seit 80 Jahren und das leider gegen den Willen vieler Menschen, auch gegen meinen. Wir erleben historische Zeiten mit existentiellen Umbrüchen und es entsteht etwas Neues und niemand kann heute sagen, wie es aussehen und ausgehen wird. Man kann nur ahnen und ja, auch fürchten, und hegend mitgestalten, so gut es geht.
Eine wichtige Frage dabei: Wird es friedlich ablaufen, zumindest weitgehend?
Wenn man sich westeuropäische Länder und deren Straßen- und Stadtbild anschaut, dann werden rechte Kulturpessimisten eher nicht zu Optimisten. Doch aus meiner Sicht ist es wichtig, sich der Realität zu stellen und auch eine hoffnungslose Lage nicht nur wahrzunehmen, sondern diese auch zu benennen: Wir sind keine Bestimmer mehr, nirgends.