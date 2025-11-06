Ich habe noch immer kein Smartphone

Das ist für mich auch kei­ne Zer­reiß­pro­be. Ich hat­te schon gele­gent­lich dar­über geschrie­ben. Brauch ich nicht, ver­miß ich nicht, null. Ich bin dabei nicht aus aske­ti­schen Grün­den han­dy­frei. Im Gegen­teil, so ein Ding zu haben und es nicht dau­ernd zu ver­le­gen, wäre für mich eine Last. Vom Aspekt, „an der Lei­ne zu lie­gen“, mal ganz abgesehen.

Mein Fest­netz­te­le­fon ist so uralt (ne, kei­ne Wähl­schei­be mehr), daß jeder Ange­ru­fe­ne „Anony­me Num­mer“ ange­zeigt bekommt. Das hab ich nicht absicht­lich ein­ge­stellt. (Und ich weiß, daß man­che Leu­te daher „nicht dran­ge­hen“ – muß ich mit leben. Kann ich.)

Als Bahn­fah­re­rin bin ich gewohnt, immer mal frem­de Leu­te anzu­spre­chen, ob sie mir erlau­ben, kurz „und natür­lich gegen Bezah­lung“ (nie­mand will Bezah­lung) eine Per­son anzu­ru­fen, daß ich eine Stun­de (eher zwei) spä­ter ankom­me. (Auch Schaff­ner ste­hen zur Verfügung.)

Kann man pein­lich fin­den. Mir ist es so pein­lich wie einem Roll­stuhl­fah­rer, der seit 25 Jah­ren gewohnt ist dar­um zu bit­ten, daß man die Stu­fen absen­ke. Also gar nicht.

Ich zäh­le damit zu den <1% Bun­des­bür­gern unter 80, die han­dy­frei leben.

Drei Sachen, wo so ein Apparät­chen viel­leicht güns­tig wäre:

Online-Ban­king. Ich habe vor über 20 Jah­ren das letz­te Mal phy­sisch eine Bank besucht. Bis vor ein paar Jah­ren gab es einen Strei­fen Papier, der TANs ent­hielt, die Bank­ge­schäf­te online ermög­lich­ten. Das ist pas­sé, heu­te braucht es ein Smart­phone zu Verif­zie­rung. Wenn die Sekre­tä­rin in Urlaub ist, kann ich also „nichts mit Bank“ machen. War nie ein Problem. Wir sind ein pho­to­ar­mer Haus­halt. Es gibt daher nicht 10.000 Erin­ne­rungs­pho­tos an mei­ne sie­ben Kin­der, son­dern viel­leicht 150 (von Fami­li­en­mit­glie­dern „geschos­sen“). Ich bewah­re mir das alles im Gedächt­nis, in der Erin­ne­rung. Für die­se Ein­stel­lung will ich kei­ne Medail­le – bin halt so. Für mein Dasein auf Twit­ter mag ich gele­gent­lich ein Fund­stück pho­to­gra­phisch fest­hal­ten. Auch dafür hab ich die Toch­ter und die Sekretärin. Als Natur­freun­din gehe ich gern mit Buch-Klas­si­kern wie „Was blüht denn da?“ durch die Flo­ra. Oft rat­los. Wenn ich ein Smart­phone hät­te, hät­te es eine Pflanzenerkennungs-App.

Mar­tin Licht­mesz hat auf kür­zes­ter Stre­cke zusam­men­ge­faßt, was es gegen die „Smar­te Welt“ ein­zu­wen­den gäbe. Er hat es auf gran­dio­se Art &Weise getan, näm­lich nicht als alter Opi, dem „das alles da zuviel wird“ und der nicht mehr zurecht­kommt in die­ser digi­ta­len Welt (und so sind wir rech­ten Kul­tur­pes­si­mis­ten alle nicht), son­dern als einer, der die Ablen­kungs­ma­nö­ver genau im Auge hat.

Natür­lich haben wir das smar­te Pro­blem auch im eige­nen Haus. Als die Ältes­te auf’s Inter­nat kam, hieß es dort noch: Lap­tops uner­wünscht, das len­ke nur ab. Man arbei­te mit Papier!

All ihre Klas­sen­ka­me­ra­den hat­ten längst Han­dies, sie nicht. Ich hat­te regel­mä­ßi­ge Tele­fon­ter­mi­ne per Fest­netz. Das galt auch für die nächs­ten bei­den Mäd­chen. Haben die Kin­der sich je beklagt, gebet­telt um ein Smart­phone? Nein, nie. Sie fan­den es in Ord­nung (ver­stan­den unse­ren Wider­wil­len), waren dann aber doch froh, ab der zehn­ten Klas­se so ein Gerät zu haben.

Inter­es­sant ist, daß damals sich Eltern beklag­ten, wes­halb das Inter­nat über so „mick­ri­ges W‑Lan“ ver­fü­ge. So eine renom­mier­te Schu­le! Und so wenig auf der Höhe der Zeit!

Ich hat­te damals bei dem Neu­ro­wis­sen­schaft­ler und Psych­ia­ter Man­fred Spit­zer (Die Smart­phone-Epi­de­mie, Digi­ta­le Demenz) nach­ge­le­sen, wie schäd­lich sich Bild­schirm­kon­sum auf das juve­ni­le Gehirn aus­wir­ke und wie wich­tig es sei, daß Eltern in Schul­be­lan­gen hier­zu das Wort ergrif­fen. Ich hat­te da müde geseufzt – solch fort­schritts­skep­ti­sche Eltern moch­te es viel­leicht in Bay­ern geben, aber HIER sicher nicht. War ja auch so.

Nun, tem­po­ra mutan­tur. Zwi­schen der ers­ten und der letz­ten Toch­ter lie­gen fünf­zehn Jah­re. Wie wur­de auf dem letz­ten Eltern­abend gegen die „Smart­phone­seu­che“ gehetzt! „Wir müs­sen es regu­lie­ren! So geht es nicht wei­ter!“ – „Kann man da nicht schu­li­scher­seits ein­grei­fen?“ – „Gera­de wenn ich an Social Media den­ke, das ist doch die rei­ne Höl­le!“ – „Den Kin­dern wird vor­ge­gau­kelt, dies & das wäre das Neue Nor­mal, aber…. bitte!“

Auf ein­mal sind die Eltern alar­miert. Klar, es sind ande­re Eltern als vor 15 Jah­ren. Mei­ne Zünd­schnur ist kurz, ande­re haben eine deut­lich län­ge­re: Spät ver­steht Ihr, aber Ihr versteht!

Ich ken­ne kein ein­zi­ges Eltern­paar mit Kin­dern ab zehn Jah­ren, das nicht vor die­sem gigan­ti­schen Pro­blem steht: Wie umge­hen mit die­sen beschis­se­nen Han­dies, den gebeug­ten Rücken, dem fixier­ten Blick? Das Argu­ment „Vor­bild“ fruch­tet nicht wirklich.

Heu­ti­ge Jugend­li­che (15–19 Jah­re, Deutsch­land, statista.de) ver­brin­gen etwa 7 Stunden/Tag am Screen. Deutsch­land liegt damit deut­lich über OECD-Schnitt. Gro­ßer Erleich­te­rung, daß mei­ne Kin­der deut­lich unter die­sem Schnitt lie­gen. Die jüngs­te Toch­ter läßt sich bewußt „tra­cken“. Habe sie nie dazu auf­ge­for­dert. Sie hat 1,5 Stun­den. (Auf dem Han­dy. Dane­ben gibt es einen Lap­top, der nicht rein­zählt. Dort macht sie aber “fast nichts”…)

Wenn ich fünf Reels gese­hen habe über Pfer­de­tricks und so Zeug, geht es immer wei­ter, und irgend­wie kann ich nicht ausschalten…und dann hab ich am Ende doch ein irgend­wie schlech­tes Gewissen…

Vie­le Län­der gehen neu­er­dings strikt und ohne Par­don gegen den Han­dy­kon­sum wäh­rend der Schul­zeit (die ja allent­hal­ben bis in die Nach­mit­tags­zeit aus­ge­wei­tet ist) um: Däne­mark, Ita­li­en, Frank­reich, Nie­der­lan­de, Ungarn. Es sind teils wirk­lich rigi­de Programme.

Ich wür­de mir das für Deutsch­land wün­schen. Es wäre Selbst­schutz. Hes­sen hat nun mit dem Schul­jahr 2025/26 ein grund­sätz­li­ches Han­dy­ver­bot für pri­va­te Nut­zung an sämt­li­chen Schu­len eingeführt.

Wie das über­wacht und durch­ge­setzt wird, steht natür­lich in den Ster­nen. Die rech­te Anthro­po­lo­gie sagt ja, daß man Din­ge nicht auf­hal­ten kann, wenn der Damm erst­mal gebro­chen ist. Dann kann man bloß hegen – wie ein Förs­ter im Wald, der die jun­gen Stäm­me nicht alle­samt vor Ver­biß schüt­zen kann, aber mit Umsicht viel­leicht vie­le. Eini­ge, man­che. Das ist der Punkt; Wir sind kei­ne Bestim­mer mehr, nir­gends, wir kön­nen nur hegen.