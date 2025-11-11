11. November 2025

Wer spricht von Siegen? Zum COMPACT-Urteil

Martin Sellner / 2 Kommentare

Es war kein Paukenschlag, sondern ein Richterspruch, der weitgehend unbeachtet blieb. Das Bundesverwaltungsgericht erklärt im Volltext des COMPACT-Urteils die Forderung nach Remigration für verfassungsfeindlich. Eine politische Debatte, die längst über Deutschland hinausgeht, soll damit juristisch abgewickelt werden.

Martin Sellner

Martin Sellner ist Kopf der österreichischen Identitären Bewegung.

Eine Klä­rung, ab wann Migra­ti­ons­kri­tik als ver­fas­sungs­feind­lich gilt, bleibt aus. Das Gericht hat sich nicht mit mei­nem eigent­li­chen Kon­zept befaßt, son­dern haupt­säch­lich eine lose Video-Rei­he von 2023 zum The­ma gemacht. Damals skiz­zier­te ich für das COM­PACT-Maga­zi­ne ers­te Gedan­ken zur Remi­gra­ti­on. Erst spä­ter form­te ich dar­aus ein kon­sis­ten­tes Buch und ein sys­te­ma­ti­sches Konzept.

Doch weder die­ses Buch (das in der 5. Auf­la­ge vor­liegt) noch die offi­zi­el­len IBD-Defi­ni­tio­nen wur­den berück­sich­tigt. Migra­ti­ons­kri­tik in der BRD bleibt damit ein Minen­feld. Wir konn­ten uns dazu im Pro­zeß nicht äußern und haben auch jetzt kei­ne recht­li­chen Mit­tel gegen das Urteil.

Ich bin wei­ter­hin über­zeugt: Unser Remi­gra­ti­ons­kon­zept ist ver­fas­sungs­kon­form. Es for­dert kei­ne Abschie­bung von Staats­bür­gern, macht nie­man­den zum Bür­ger zwei­ter Klas­se. Auch die Vor­wür­fe, wir woll­ten pau­scha­le Aus­bür­ge­run­gen bis zur Staa­ten­lo­sig­keit oder ein Islam­ver­bot, sind Fehl­in­ter­pre­ta­tio­nen, die eine Lek­tü­re mei­nes Buches leicht beho­ben hätte.

Das Pro­blem ist nicht, daß man ein­zel­nen Maß­nah­men Ver­fas­sungs­wid­rig­keit unter­stellt. Es ist bei­spiels­wei­se üblich, daß Geset­zes­ent­wür­fe kas­siert und ange­paßt wer­den. Eine ent­spre­chen­de Anpas­sung wür­de auch mir nicht schwerfallen.

Aber hier wird etwas ande­res ver­sucht: Das Kon­zept “Remi­gra­ti­on” soll als Gan­zes ver­bo­ten wer­den. Das ist brand­ge­fähr­lich für jede rech­te Par­tei. Und des­halb muß ich nun mei­nen eige­nen Begriff entmystifizieren:

  • Remi­gra­ti­on erfin­det das Rad nicht neu. Sie bün­delt unter einem Begriff die bes­ten und wirk­sams­ten Maß­nah­men der gän­gi­gen poli­ti­schen Debat­te: Grenz­schutz, Abschie­bung Ille­ga­ler, Aus­la­ge­rung des Asyl­sys­tems, Reform der Ein­bür­ge­rung, Bekämp­fung von Isla­mis­mus, Sozi­al­miss­brauch und Kri­mi­na­li­tät, sowie die Durch­set­zung einer Leitkultur.
  • Ziel ist es, durch Druck und Anrei­ze (die berühm­ten „Push und Pull-Fak­tio­ren“) Erset­zungs­mi­gra­ti­on zu stop­pen, Leit­kul­tur und Assi­mi­la­ti­on zu stär­ken und frei­wil­li­ge Rück­kehr zu fördern.
  • Daß von einer sol­chen Poli­tik auch nicht-assi­mi­lier­te Staats­bür­ger erfaßt wer­den, ist logisch. Neu ist, daß es in mei­nem Kon­zept offen ange­spro­chen wird.
  • Außer­dem zeich­net sich mein Vor­schlag dadurch aus, daß neben den öko­no­mi­schen und kri­mi­no­lo­gi­schen Argu­men­ten gegen Migra­ti­on auch ein kul­tu­rel­les hin­zu­tritt. Remi­gra­ti­on hat neben dem Erhalt der Demo­kra­tie und des Gemein­wohls auch das Ziel, die deut­sche Mehr­heits­ge­sell­schaft und die eth­no­kul­tu­rel­le Kon­ti­nui­tät zu wahren.

Damit wur­de ein Kon­sens rech­ter Poli­tik im Rah­men der Ver­fas­sung defi­niert. Doch das Gericht stellt die­ses Kon­zept ver­zerrt dar und erklärt es pau­schal für verfassungsfeindlich.

Es sagt sinn­ge­mäß: Geset­ze sind auch dann ver­fas­sungs­feind­lich, wenn sie zwar für alle Staats­bür­ger gleich gel­ten, aber nicht-assi­mi­lier­te Milieus, wie Clans und Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten, stär­ker tref­fen. Unklar bleibt, ob das nur dann der Fall ist, wenn man expli­zit auf die­sen Effekt abzielt.

Wer Leit­kul­tur for­dert, den poli­ti­schen Islam bekämpft und zugleich sei­ne eth­no­kul­tu­rel­le Iden­ti­tät erhal­ten will, steht mit die­ser neu­en roten Linie auf jeden Fall mit einem Bein in der Ver­fas­sungs­feind­lich­keit. Außer­dem sol­len frei­wil­li­ge Remi­gra­ti­ons­an­ge­bo­te für nicht-assi­mi­lier­te Staats­bür­ger deren Men­schen­wür­de ver­let­zen. Ein guter Teil der däni­schen Migra­ti­ons­po­li­tik ist damit aus deut­scher Sicht verfassungsfeindlich.

Doch wel­cher Hand­lungs­spiel­raum bleibt für eine rech­te Poli­tik in Deutsch­land, die den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch nicht nur kos­me­tisch über­de­cken und ver­lang­sa­men, son­dern wirk­lich stop­pen will?

Das Urteil hat kei­ne direk­ten straf­recht­li­chen Fol­gen. Doch es könn­te als Blau­pau­se zum Ver­bot der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung die­nen. Das wie­der­um wäre der Schritt zur Zer­schla­gung jeder Par­tei und Orga­ni­sa­ti­on, die ähn­li­che For­de­run­gen stellt. Denn jeder, der den oben skiz­zier­ten Maß­nah­men zustimmt, ist vom BVerwG mitgemeint.

Seit ihrer Grün­dung 2012 steht die IB für Lega­li­tät. Als größ­te patrio­ti­sche NGO Deutsch­lands muß und wird sie sich auch in die­sem Fall an gel­ten­des Recht hal­ten. Das gebie­tet nicht nur die Ver­ant­wor­tung gegen­über Mit­glie­dern und För­de­rern. Der Spre­cher der IBD, Maxi­mi­li­an Märkl, erklär­te hier per Video, daß die Bewe­gung ab sofort die For­de­run­gen nach Leit­kul­tur und Assi­mi­la­ti­on oder frei­wil­li­ger Remi­gra­ti­on für nicht­as­si­mi­lier­te Staats­bür­ger nicht mehr stelle.

Die­se Klar­stel­lung gilt ab jetzt für alle kom­men­den und rück­wir­kend für alle bis­he­ri­gen Ver­wen­dun­gen des Begriffs. Rechts­ver­bind­lich, aber ohne die Beur­tei­lung des Gerichts zu tei­len, nimmt die IBD damit das „Update“ der Mei­nungs­frei­heit in Deutsch­land zur Kenntnis.

Der Begriff “Remi­gra­ti­on” wird also wei­ter­hin ver­wen­det, aber ange­paßt an die aktu­el­le Mei­nungs­ge­setz­ge­bung und mit einer dyna­mi­schen Ver­wei­sung auf das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt. Um das zu ver­deut­li­chen, ist die­ser For­de­rungs­block auf der Sei­te der IBD nun zen­siert. Das drei­glied­ri­ge Remi­gra­ti­ons­kon­zept wird nicht mehr gefor­dert. Aber wir for­dern, daß man es for­dern dürfe.

Eine neue Paro­le der IBD heißt: „Für eine offe­ne Remi­gra­ti­ons­de­bat­te.“ Es ist also wie bei der Can­na­bis­be­we­gung: Die For­de­rung lau­tet nicht „Raucht Can­na­bis“, son­dern “Lega­li­siert das Rau­chen von Can­na­bis“. Das drückt aus, daß man die Ent­schei­dung des Gerichts in ihren Fol­gen zur Kennt­nis nimmt, aber wei­ter­hin kri­ti­siert. Es ist ein Akt von poli­ti­schem Jiu-Jitsu, der den Schwung einer Atta­cke gegen den Geg­ner dreht.

Auch Per­so­nen, die den drei­glied­ri­gen Remi­gra­ti­ons­be­griff der IBD aus stra­te­gi­schen oder inhalt­li­chen Grün­den nicht tei­len, kön­nen und müs­sen sich hin­ter die­se For­de­rung stel­len: Eine offe­ne Debat­te dar­über muß in einer Demo­kra­tie mög­lich sein.

Eine poli­ti­sche Debat­te über Demo­gra­phie, Migra­ti­on und Iden­ti­tät kann man mit juris­ti­schen Mit­teln nicht been­den. Das Gan­ze hat eine befremd­li­che Optik. Nach­dem man Remi­gra­ti­on trotz Dämo­ni­sie­rung, Groß­de­mos und Medi­en­het­ze nicht als „Unwort“ ver­nich­ten konn­te, greift man zur juris­ti­schen Not­brem­se. Argu­men­ta­ti­ve Impo­tenz ver­steckt sich hin­ter der Auto­ri­tät roter Roben. Es ist, als wür­de man beim Schach­spiel das Brett mit einer Axt spal­ten, wenn man “Matt” ist. Ein Sieg sieht anders aus.

Wen das über­rascht, der hat die letz­ten Jah­re ver­schla­fen. Der Rah­men der lega­len Debat­te und der Hand­lungs­spiel­raum in der BRD schrump­fen im Halb­jah­res­takt. Umge­kehrt dazu stei­gen die Zah­len der Mas­sen­ein­wan­de­rung und Masseneinbürgerungen.

Wer hoff­te, daß ein Kon­zept, das vom Estab­lish­ment als Feind­be­griff mar­kiert wur­de, von einem deut­schen Gericht fair und neu­tral beur­teilt wür­de, ist hoch­gra­dig naiv. Im Ein­klang mit euro­päi­schen Instan­zen wird die Ver­fas­sung zuneh­mend links und uni­ver­sa­lis­tisch und eth­no­phob ausgelegt.

Rech­te Ideen wer­den nur gedul­det, solan­ge sie unbe­kannt und irrele­vant sind. Das Ver­dikt gegen Tei­le unse­rer Remi­gra­ti­ons­for­de­rung sehe ich daher auch als poli­ti­sche Aus­zeich­nung, eine ner­vö­se Über­re­ak­ti­on auf einen meta­po­li­ti­schen Erfolg.

Das Wort wird damit nicht ver­schwin­den. Es ist längst eine poli­ti­sche Mar­ke, natio­nal wie inter­na­tio­nal. Wenn selbst Trump und Musk Remi­gra­ti­on for­dern, soll­te auch die AfD nicht knei­fen. Ange­sichts der aku­ten Demo­kra­tie­de­fi­zi­te der BRD (sie­he das Antritts­ver­bot für Joa­chim Paul) wäre es even­tu­ell rat­sam, bei Ver­wen­dung des Begriffs eine Fuß­no­te zu set­zen und auf die par­tei­ei­ge­ne Defi­ni­ti­on von Remi­gra­ti­on zu verweisen.

Soll­te indes der Begriff im nächs­ten „Zen­sur-Update“ als sol­cher ver­bo­ten wer­den, bie­tet die deut­sche Spra­che schö­ne Wor­te wie „Migra­ti­ons­wen­de“ mit glei­cher Seman­tik: Minus­mi­gra­ti­on – bis Deutsch­land wie­der deutsch ist.

All das bestärkt mei­ne Ver­mu­tung: In der BRD geht es für die patrio­ti­sche Oppo­si­ti­on jetzt vor allem dar­um, die Stel­lung zu hal­ten. Frei nach Ril­ke: „Wer spricht von Sie­gen? Über­ste­hen ist alles.“

Die alten Appa­ra­te zer­le­gen sich im Repres­si­on­s­tau­mel selbst, wie jüngst der Fall Bolz zeigt. Nach Mög­lich­keit soll­te man sich außer Reich­wei­te der Schlä­ge bege­ben, die unvor­her­seh­bar und erbit­tert geführt wer­den. Es gibt genü­gend unmit­tel­ba­re Zie­le: Grenz­schlie­ßung, Abschie­bung Ille­ga­ler, Aus­la­ge­rung des Asyl­sys­tems, Been­di­gung des Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs, Stopp der Isla­mi­sie­rung. All das wird von der IBD nun um die For­de­rung nach einer offe­nen Remi­gra­ti­ons­de­bat­te ergänzt. Mit dem bun­ten Viel­völ­ker­staat wer­den wir uns nicht abfin­den. Noch gibt es eine Chan­ce, die Mise­re zu beenden!

Schüt­zen­hil­fe kommt viel­leicht bald von außen. Im links­li­be­ra­len Impe­ri­um herr­schen „Glas­nost und Pere­stroi­ka“. Woke­ness und Zen­sur wer­den her­un­ter­ge­fah­ren, Deutsch­land dürf­te bald von Ver­nunft umzin­gelt sein. Aus den USA kom­men Stim­men, die den rigi­den Staat zur Mäßi­gung auf­ru­fen. In der BRD stem­men sich die Poten­ta­ten gegen die­sen Trend.

Nach­dem die trans­at­lan­ti­sche Funk­ver­bin­dung unter­bro­chen wor­den ist, trot­ten sie den deut­schen Son­der­weg ins süd­afri­ka­ni­sche Sze­na­rio stur wei­ter. Aber lan­ge wird das nicht mehr gut gehen. Unse­re Zeit kommt. Bis dahin heißt es: Immer in Bewe­gung blei­ben, und wenn es sein muß, dann flie­ße man wie Was­ser um den Stein. Gut­ta cavat lapidem.

– –

Mar­tin Sell­ner: Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlaghier bestel­len.

Martin Sellner

Martin Sellner ist Kopf der österreichischen Identitären Bewegung.

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (2)

Majestyk

11. November 2025 17:30

Wüßte zwar keinen Grund, warum man sich Unrechtsrichtern beugen sollte, aber dann sage ich eben nicht mehr Remigration, sondern spreche von Ausschaffungen und Massenausweisungen.

Diogenes

11. November 2025 18:37

Ein Gericht das irgendeine "Internatioanle" (Dogma vom "Menschen" = Mensch gleich Mensch und rassische/phänotpische und völkische/identitäre Unterschiede gebe es nicht) dem eigenen Volke vorzieht ist gar kein Gericht das sich auf eine Verfassung berufen kann, da es sich um ein volksfeindliches Gericht handelt. Also ein Gericht das offensichtlich und mit Absicht gegen Bestand des Volkes entscheidet. Aus solchen Dingen zieht sich eben die Beweisnahme für die politische Fremdherrschaft im Lande. Wären frei von dieser offenbaren Tyrannei "Unsere Demokratie", würden Gerichte im Sinne des Volkes entscheiden und nicht im Sinne der Volkszersetzung durch Gutheißung von Umvolkung/Überfremdung. Einst kommt ein Tag eines deutschen Gerichts mit jenen Herren und Damen Antideutschen und ein Urteil wird gesprochen. Bestraft wird die Boshaftigkeit, die Schlechtigkeit, die völlige Ignoranz mit das deutsch-gewachsene Volk verneint wird.
 
Steinmeier. Sie beschwören Ihr eigenes Schicksal herauf: Sie wollen Spalten und Sie wollen Konflikt. Aber das spielt gar keine Rolle. Sie sind nur Diener/Werkzeug größerer Herren und kein Anführer. Deswegen ist Ihr Scheitern nur Frage der Zeit und Machtverschiebungen.  
 
@Laurenz/Andere: Schon mal was von Ausguck gehört, wenn Ihnen Fenster zu fremd ist? Was Sie aber andersherum bieten ist nichts was in Jahrhunderten in Sprachwurzel wuchs. Sie vergleichen Birnen mit Melonen. Das nur kurz zum Sprachdisput. Und Latein (Mirko) wird immer hin so ausgesprochen wie wir es schreiben ohne diese britischen Zungenverränkungen.