Wer spricht von Siegen? Zum COMPACT-Urteil

Es war kein Paukenschlag, sondern ein Richterspruch, der weitgehend unbeachtet blieb. Das Bundesverwaltungsgericht erklärt im Volltext des COMPACT-Urteils die Forderung nach Remigration für verfassungsfeindlich. Eine politische Debatte, die längst über Deutschland hinausgeht, soll damit juristisch abgewickelt werden.

Eine Klä­rung, ab wann Migra­ti­ons­kri­tik als ver­fas­sungs­feind­lich gilt, bleibt aus. Das Gericht hat sich nicht mit mei­nem eigent­li­chen Kon­zept befaßt, son­dern haupt­säch­lich eine lose Video-Rei­he von 2023 zum The­ma gemacht. Damals skiz­zier­te ich für das COM­PACT-Maga­zi­ne ers­te Gedan­ken zur Remi­gra­ti­on. Erst spä­ter form­te ich dar­aus ein kon­sis­ten­tes Buch und ein sys­te­ma­ti­sches Konzept.

Doch weder die­ses Buch (das in der 5. Auf­la­ge vor­liegt) noch die offi­zi­el­len IBD-Defi­ni­tio­nen wur­den berück­sich­tigt. Migra­ti­ons­kri­tik in der BRD bleibt damit ein Minen­feld. Wir konn­ten uns dazu im Pro­zeß nicht äußern und haben auch jetzt kei­ne recht­li­chen Mit­tel gegen das Urteil.

Ich bin wei­ter­hin über­zeugt: Unser Remi­gra­ti­ons­kon­zept ist ver­fas­sungs­kon­form. Es for­dert kei­ne Abschie­bung von Staats­bür­gern, macht nie­man­den zum Bür­ger zwei­ter Klas­se. Auch die Vor­wür­fe, wir woll­ten pau­scha­le Aus­bür­ge­run­gen bis zur Staa­ten­lo­sig­keit oder ein Islam­ver­bot, sind Fehl­in­ter­pre­ta­tio­nen, die eine Lek­tü­re mei­nes Buches leicht beho­ben hätte.

Das Pro­blem ist nicht, daß man ein­zel­nen Maß­nah­men Ver­fas­sungs­wid­rig­keit unter­stellt. Es ist bei­spiels­wei­se üblich, daß Geset­zes­ent­wür­fe kas­siert und ange­paßt wer­den. Eine ent­spre­chen­de Anpas­sung wür­de auch mir nicht schwerfallen.

Aber hier wird etwas ande­res ver­sucht: Das Kon­zept “Remi­gra­ti­on” soll als Gan­zes ver­bo­ten wer­den. Das ist brand­ge­fähr­lich für jede rech­te Par­tei. Und des­halb muß ich nun mei­nen eige­nen Begriff entmystifizieren:

Remi­gra­ti­on erfin­det das Rad nicht neu. Sie bün­delt unter einem Begriff die bes­ten und wirk­sams­ten Maß­nah­men der gän­gi­gen poli­ti­schen Debat­te: Grenz­schutz, Abschie­bung Ille­ga­ler, Aus­la­ge­rung des Asyl­sys­tems, Reform der Ein­bür­ge­rung, Bekämp­fung von Isla­mis­mus, Sozi­al­miss­brauch und Kri­mi­na­li­tät, sowie die Durch­set­zung einer Leitkultur.

Ziel ist es, durch Druck und Anrei­ze (die berühm­ten „Push und Pull-Fak­tio­ren“) Erset­zungs­mi­gra­ti­on zu stop­pen, Leit­kul­tur und Assi­mi­la­ti­on zu stär­ken und frei­wil­li­ge Rück­kehr zu fördern.

Daß von einer sol­chen Poli­tik auch nicht-assi­mi­lier­te Staats­bür­ger erfaßt wer­den, ist logisch. Neu ist, daß es in mei­nem Kon­zept offen ange­spro­chen wird.

Außer­dem zeich­net sich mein Vor­schlag dadurch aus, daß neben den öko­no­mi­schen und kri­mi­no­lo­gi­schen Argu­men­ten gegen Migra­ti­on auch ein kul­tu­rel­les hin­zu­tritt. Remi­gra­ti­on hat neben dem Erhalt der Demo­kra­tie und des Gemein­wohls auch das Ziel, die deut­sche Mehr­heits­ge­sell­schaft und die eth­no­kul­tu­rel­le Kon­ti­nui­tät zu wahren.

Damit wur­de ein Kon­sens rech­ter Poli­tik im Rah­men der Ver­fas­sung defi­niert. Doch das Gericht stellt die­ses Kon­zept ver­zerrt dar und erklärt es pau­schal für verfassungsfeindlich.

Es sagt sinn­ge­mäß: Geset­ze sind auch dann ver­fas­sungs­feind­lich, wenn sie zwar für alle Staats­bür­ger gleich gel­ten, aber nicht-assi­mi­lier­te Milieus, wie Clans und Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten, stär­ker tref­fen. Unklar bleibt, ob das nur dann der Fall ist, wenn man expli­zit auf die­sen Effekt abzielt.

Wer Leit­kul­tur for­dert, den poli­ti­schen Islam bekämpft und zugleich sei­ne eth­no­kul­tu­rel­le Iden­ti­tät erhal­ten will, steht mit die­ser neu­en roten Linie auf jeden Fall mit einem Bein in der Ver­fas­sungs­feind­lich­keit. Außer­dem sol­len frei­wil­li­ge Remi­gra­ti­ons­an­ge­bo­te für nicht-assi­mi­lier­te Staats­bür­ger deren Men­schen­wür­de ver­let­zen. Ein guter Teil der däni­schen Migra­ti­ons­po­li­tik ist damit aus deut­scher Sicht verfassungsfeindlich.

Doch wel­cher Hand­lungs­spiel­raum bleibt für eine rech­te Poli­tik in Deutsch­land, die den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch nicht nur kos­me­tisch über­de­cken und ver­lang­sa­men, son­dern wirk­lich stop­pen will?

Das Urteil hat kei­ne direk­ten straf­recht­li­chen Fol­gen. Doch es könn­te als Blau­pau­se zum Ver­bot der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung die­nen. Das wie­der­um wäre der Schritt zur Zer­schla­gung jeder Par­tei und Orga­ni­sa­ti­on, die ähn­li­che For­de­run­gen stellt. Denn jeder, der den oben skiz­zier­ten Maß­nah­men zustimmt, ist vom BVerwG mitgemeint.

Seit ihrer Grün­dung 2012 steht die IB für Lega­li­tät. Als größ­te patrio­ti­sche NGO Deutsch­lands muß und wird sie sich auch in die­sem Fall an gel­ten­des Recht hal­ten. Das gebie­tet nicht nur die Ver­ant­wor­tung gegen­über Mit­glie­dern und För­de­rern. Der Spre­cher der IBD, Maxi­mi­li­an Märkl, erklär­te hier per Video, daß die Bewe­gung ab sofort die For­de­run­gen nach Leit­kul­tur und Assi­mi­la­ti­on oder frei­wil­li­ger Remi­gra­ti­on für nicht­as­si­mi­lier­te Staats­bür­ger nicht mehr stelle.

Die­se Klar­stel­lung gilt ab jetzt für alle kom­men­den und rück­wir­kend für alle bis­he­ri­gen Ver­wen­dun­gen des Begriffs. Rechts­ver­bind­lich, aber ohne die Beur­tei­lung des Gerichts zu tei­len, nimmt die IBD damit das „Update“ der Mei­nungs­frei­heit in Deutsch­land zur Kenntnis.

Der Begriff “Remi­gra­ti­on” wird also wei­ter­hin ver­wen­det, aber ange­paßt an die aktu­el­le Mei­nungs­ge­setz­ge­bung und mit einer dyna­mi­schen Ver­wei­sung auf das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt. Um das zu ver­deut­li­chen, ist die­ser For­de­rungs­block auf der Sei­te der IBD nun zen­siert. Das drei­glied­ri­ge Remi­gra­ti­ons­kon­zept wird nicht mehr gefor­dert. Aber wir for­dern, daß man es for­dern dürfe.

Eine neue Paro­le der IBD heißt: „Für eine offe­ne Remi­gra­ti­ons­de­bat­te.“ Es ist also wie bei der Can­na­bis­be­we­gung: Die For­de­rung lau­tet nicht „Raucht Can­na­bis“, son­dern “Lega­li­siert das Rau­chen von Can­na­bis“. Das drückt aus, daß man die Ent­schei­dung des Gerichts in ihren Fol­gen zur Kennt­nis nimmt, aber wei­ter­hin kri­ti­siert. Es ist ein Akt von poli­ti­schem Jiu-Jitsu, der den Schwung einer Atta­cke gegen den Geg­ner dreht.

Auch Per­so­nen, die den drei­glied­ri­gen Remi­gra­ti­ons­be­griff der IBD aus stra­te­gi­schen oder inhalt­li­chen Grün­den nicht tei­len, kön­nen und müs­sen sich hin­ter die­se For­de­rung stel­len: Eine offe­ne Debat­te dar­über muß in einer Demo­kra­tie mög­lich sein.

Eine poli­ti­sche Debat­te über Demo­gra­phie, Migra­ti­on und Iden­ti­tät kann man mit juris­ti­schen Mit­teln nicht been­den. Das Gan­ze hat eine befremd­li­che Optik. Nach­dem man Remi­gra­ti­on trotz Dämo­ni­sie­rung, Groß­de­mos und Medi­en­het­ze nicht als „Unwort“ ver­nich­ten konn­te, greift man zur juris­ti­schen Not­brem­se. Argu­men­ta­ti­ve Impo­tenz ver­steckt sich hin­ter der Auto­ri­tät roter Roben. Es ist, als wür­de man beim Schach­spiel das Brett mit einer Axt spal­ten, wenn man “Matt” ist. Ein Sieg sieht anders aus.

Wen das über­rascht, der hat die letz­ten Jah­re ver­schla­fen. Der Rah­men der lega­len Debat­te und der Hand­lungs­spiel­raum in der BRD schrump­fen im Halb­jah­res­takt. Umge­kehrt dazu stei­gen die Zah­len der Mas­sen­ein­wan­de­rung und Masseneinbürgerungen.

Wer hoff­te, daß ein Kon­zept, das vom Estab­lish­ment als Feind­be­griff mar­kiert wur­de, von einem deut­schen Gericht fair und neu­tral beur­teilt wür­de, ist hoch­gra­dig naiv. Im Ein­klang mit euro­päi­schen Instan­zen wird die Ver­fas­sung zuneh­mend links und uni­ver­sa­lis­tisch und eth­no­phob ausgelegt.

Rech­te Ideen wer­den nur gedul­det, solan­ge sie unbe­kannt und irrele­vant sind. Das Ver­dikt gegen Tei­le unse­rer Remi­gra­ti­ons­for­de­rung sehe ich daher auch als poli­ti­sche Aus­zeich­nung, eine ner­vö­se Über­re­ak­ti­on auf einen meta­po­li­ti­schen Erfolg.

Das Wort wird damit nicht ver­schwin­den. Es ist längst eine poli­ti­sche Mar­ke, natio­nal wie inter­na­tio­nal. Wenn selbst Trump und Musk Remi­gra­ti­on for­dern, soll­te auch die AfD nicht knei­fen. Ange­sichts der aku­ten Demo­kra­tie­de­fi­zi­te der BRD (sie­he das Antritts­ver­bot für Joa­chim Paul) wäre es even­tu­ell rat­sam, bei Ver­wen­dung des Begriffs eine Fuß­no­te zu set­zen und auf die par­tei­ei­ge­ne Defi­ni­ti­on von Remi­gra­ti­on zu verweisen.

Soll­te indes der Begriff im nächs­ten „Zen­sur-Update“ als sol­cher ver­bo­ten wer­den, bie­tet die deut­sche Spra­che schö­ne Wor­te wie „Migra­ti­ons­wen­de“ mit glei­cher Seman­tik: Minus­mi­gra­ti­on – bis Deutsch­land wie­der deutsch ist.

All das bestärkt mei­ne Ver­mu­tung: In der BRD geht es für die patrio­ti­sche Oppo­si­ti­on jetzt vor allem dar­um, die Stel­lung zu hal­ten. Frei nach Ril­ke: „Wer spricht von Sie­gen? Über­ste­hen ist alles.“

Die alten Appa­ra­te zer­le­gen sich im Repres­si­on­s­tau­mel selbst, wie jüngst der Fall Bolz zeigt. Nach Mög­lich­keit soll­te man sich außer Reich­wei­te der Schlä­ge bege­ben, die unvor­her­seh­bar und erbit­tert geführt wer­den. Es gibt genü­gend unmit­tel­ba­re Zie­le: Grenz­schlie­ßung, Abschie­bung Ille­ga­ler, Aus­la­ge­rung des Asyl­sys­tems, Been­di­gung des Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs, Stopp der Isla­mi­sie­rung. All das wird von der IBD nun um die For­de­rung nach einer offe­nen Remi­gra­ti­ons­de­bat­te ergänzt. Mit dem bun­ten Viel­völ­ker­staat wer­den wir uns nicht abfin­den. Noch gibt es eine Chan­ce, die Mise­re zu beenden!

Schüt­zen­hil­fe kommt viel­leicht bald von außen. Im links­li­be­ra­len Impe­ri­um herr­schen „Glas­nost und Pere­stroi­ka“. Woke­ness und Zen­sur wer­den her­un­ter­ge­fah­ren, Deutsch­land dürf­te bald von Ver­nunft umzin­gelt sein. Aus den USA kom­men Stim­men, die den rigi­den Staat zur Mäßi­gung auf­ru­fen. In der BRD stem­men sich die Poten­ta­ten gegen die­sen Trend.

Nach­dem die trans­at­lan­ti­sche Funk­ver­bin­dung unter­bro­chen wor­den ist, trot­ten sie den deut­schen Son­der­weg ins süd­afri­ka­ni­sche Sze­na­rio stur wei­ter. Aber lan­ge wird das nicht mehr gut gehen. Unse­re Zeit kommt. Bis dahin heißt es: Immer in Bewe­gung blei­ben, und wenn es sein muß, dann flie­ße man wie Was­ser um den Stein. Gut­ta cavat lapidem.

– –

Mar­tin Sell­ner: Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag – hier bestel­len.