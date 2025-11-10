10. November 2025

SeitenWechsel. Dammbruch. Fest.

Götz Kubitschek / 12 Kommentare

Büchermesse SeitenWechsel: Wir dürfen, was am vergangenen Wochenende in Halle/Saale zu erleben war, als Dammbruch bezeichnen.

Götz Kubitschek leitet den Verlag Antaios

90 Ver­la­ge und Pro­jek­te stell­ten auf 3000 Qua­drat­me­tern zwei Tage lang für über 6000 Besu­cher aus. Antai­os und Sezes­si­on hat­ten ihren Stand am Hal­len­ein­gang. Um kurz vor zehn begann der Besu­cher­strom zu sickern, dann zu flie­ßen und zu flu­ten, und das riß nicht mehr ab.

Das hat noch kei­ner von uns erlebt, bloß im Fuß­ball­sta­di­on am Ein­laß oder 2015, als Pegi­da-Mas­sen den Opern­platz in Dres­den füll­ten und der Zulauf ein­fach nicht auf­hör­te, dort schon auch.

Aber haben wir es je dort erlebt, wo es ums Kul­tur­gut „Buch“ geht – und damit um etwas, das in sei­ner Geschich­te schon ver­steckt, wei­ter­ge­reicht, abge­schrie­ben, ver­brannt, ver­bo­ten, zur Gefahr erklärt und in Gift­schrän­ken weg­ge­sperrt wor­den ist?

Kam einer an den Mes­se­stand und brüll­te mir ins Ohr (das allei­ne schon, die­se Eupho­rie, ist der hal­be Inhalt!): „Daß es das end­lich gibt! Irre!“

Nein. Irre ist, daß es das bis­her nicht gab und daß es über­haupt ver­mißt wer­den muß­te und daß über­haupt die Idee für eine sol­che Mes­se auf­zu­kom­men und kon­kre­te Gestalt anzu­neh­men hat­te in eini­gen Köp­fen. Denn es gibt ja zwei gro­ße Buch­mes­sen in Deutsch­land, die in Frankfurt/Main und die in Leip­zig, und auf bei­den Mes­sen waren Gedrän­ge und Geschie­be, Inter­es­se und Gespräch, Dring­lich­keit und Lei­den­schaft noch vor zwei, drei Jahr­zehn­ten Aus­druck jener ver­tie­fen­den Ener­gie, die es so nur im kul­tu­rel­len Raum gibt.

Aber längst sind aus die­sen welt­be­rühm­ten Ver­dich­tungs­or­ten der Buch­sze­ne poli­ti­sche Pro­jek­te gewor­den, ein­sei­ti­ge, lang­wei­li­ge, gespon­ser­te, poli­ti­sche Pro­jekt – die sich in ihrer eng­stir­ni­gen Selbst­ge­fäl­lig­keit und Sie­ges­si­cher­heit vor allem um das ein­zi­ge gebracht haben, was span­nend war und wach­send wäre: um die Aus­ein­an­der­set­zung mit dem rechts­kon­ser­va­ti­ven, gesell­schafts­kri­ti­schen Milieu, das sich vor der AfD zu bil­den begann und neben und mit ihr zum Fak­tor wer­den wird.

Aber weil die­se Aus­ein­an­der­set­zung nicht gewünscht war, son­dern auch dort, wo frei nach Büchern gegrif­fen wer­den soll­te, eine Brand­mau­er errich­tet wor­den ist, hat­te sich die uner­wünsch­te „Sze­ne“ einen eige­nen Raum zu schaffen.

Marc Reich­wein hat das begrif­fen und für die Welt zusammengefaßt:

Die her­kömm­li­chen Buch­mes­sen in Frank­furt und Leip­zig sei­en intel­lek­tu­ell erschöpft, und vor allem bil­den sie seit den Anti­fa-Aktio­nen von 2017 und der nach­fol­gen­den Iso­lie­rung rech­ter Ver­la­ge kei­ne ech­te Viel­falt mehr ab. Die­se Dia­gno­se hat­te die Dresd­ner Buch­händ­le­rin Susan­ne Dagen – die auch Ver­le­ge­rin (Edi­ti­on Buch­haus Losch­witz) und Kom­mu­nal­po­li­ti­ke­rin (einst Freie Wäh­ler, heu­te AfD) ist – ver­an­lasst, eine eige­ne Buch­mes­se ins Leben zu rufen. Eine kon­se­quen­te Entwicklung.

In der Tat, und Din­ge gelin­gen, wenn drei­er­lei zusam­men­kommt: Idee, Res­sour­ce, Macher. Die Visi­on zu einer sol­chen alter­na­ti­ven Buch­mes­se ist alt, Ansät­ze gab es, sie schei­ter­ten, aber die Idee lag längst wie­der in der Luft.

Die Losch­wit­zer Buch­händ­le­rin Susan­ne Dagen hat sie sich nun zu eigen gemacht. Kaum jemand ist bes­ser ver­netzt, kaum jemand kann glaub­wür­di­ger ein breit auf­ge­fä­cher­tes Milieu ver­klam­mern. Vor allem aber ist es Dagen gelun­gen, die­je­ni­gen Res­sour­cen anzu­zap­fen und zu mobi­li­sie­ren, die aus einem Kle­ckern ein Klot­zen mach­ten: Sie fand mit den Betrei­bern der Mes­se­hal­len in Hal­le Haus­her­ren, die nicht ein­knick­ten, als die „Zivil­ge­sell­schaft“ ihre Druck­mit­tel ein­zu­set­zen begann und sie mit unan­stän­di­gen Ange­bo­ten garnierte.

Dagen: Es ist bloß ein hal­ber Scherz, wenn sie mir gegen­über den Ossi her­aus­hängt und die erfah­re­ne Tan­te gibt – “dies ist Dei­ne ers­te Dik­ta­tur, Götz, ent­spann Dich”. Sie ist näm­lich längst wie­der hell­hö­rig und hat in den Wider­stands­mo­dus geschaltet.

Das Ergeb­nis die­ser Gang­art ist der Damm­bruch, von dem oben bereits die Rede war. Und daß Dagen just an einem 9. Novem­ber müde auf dem Ses­sel ihrer gro­ßen Büh­ne saß, wäh­rend um sie her­um zufrie­de­ne Aus­stel­ler ihre Stän­de abbau­ten, ist ein Sym­bol: sich auf einer Mau­er, einer Brand­mau­er müde­tan­zen, wäh­rend sie ein­ge­ris­sen wird …

Sie wird ein­ge­ris­sen. Dagen sagt, die­ser ers­te Sei­ten­Wech­sel sei erst der Auf­takt gewe­sen, und wir alle wür­den erle­ben, daß es im kom­men­den Jahr so rich­tig zu dem kom­men wer­de, was der Name sage: Wenn dies­mal vor allem Aus­stel­ler ihren Hut in den Ring war­fen, von denen man es hat­te erwar­ten dür­fen, so wer­de es im nächs­ten Novem­ber zum Sei­ten­wech­sel jener kom­men, die noch zögerten.

So kann, so wird es kom­men: Denn die­se neue Bücher­mes­se ist offen für jeden, der aus­stel­len, sich den Lesern und dem Druck stel­len, sich der frei­en Luft aus­set­zen und viel­leicht sogar ein Zei­chen set­zen will: bei­spiels­wei­sen eines gegen die hilf­lo­se, weil über­trie­ben dum­me Schluß­fol­ge­rung einer Julia Encke, die ihren Bei­trag für die FAZ mit den Wor­ten schloß, die­se Mes­se sei ein „orga­ni­sier­ter Angriff auf den Rechtsstaat“.

Wie kann man so sein, so schrei­ben? Was ist los in so einem Kopf, wo ist sie hin, die Fähig­keit, den Nagel auf den Kopf zu tref­fen? Sophie-Marie Schulz trifft es für die Ber­li­ner Zei­tung besser:

Wenn alles, was auf die­ser Mes­se gesagt und gedacht wird, ver­bo­ten sein soll­te, war­um ist es dann so voll?

Die Ant­wort ist so ein­fach wie die auf die Fra­ge, war­um die AfD in Sach­sen-Anhalt bei der letz­ten Bun­des­tags­wahl alle, wirk­lich alle Direkt­man­da­te hol­te, selbst die in Halle/Saale: Wenn die­je­ni­gen, die alle Räu­me zur Ver­fü­gung und fünf Par­tei­en zur Aus­wahl haben, das, was ande­rer Mei­nung ist, ver­drän­gen, ver­bie­ten, beschimp­fen und bekämp­fen, dann sucht es sich sei­ne eige­nen Räume.

Noch ein­mal Marc Reichwein:

Der Erfolg der „Seitenwechsel“-Büchermesse zeigt, dass es in Deutsch­land rechts der Mit­te eine dis­kur­si­ve Leer­stel­le gab und gibt, die der ach so diver­se Kult um Viel­falt bis­lang nicht abge­bil­det hat.

So ist es, und die Ver­su­che, sich in die Räu­me der ande­ren hin­ein­zu­bet­teln und hin­ein­zu­schmug­geln, sind nicht mehr not­wen­dig. Par­tei, vor­po­li­ti­scher Raum, Sei­ten­Wech­sel: Wir brau­chen die Räu­me der ande­ren nicht mehr. Und es ist uns ein Fest.

Eo

10. November 2025 17:24

.
 
Die Hoffnung wächst also,
daß mit der Büchermesse SeitenWechsel nun auch endlich ein ZEITENWECHSEL so richtig in Gang kommt ...
 
.

Martha

10. November 2025 17:51

Sehr gute Veranstaltung. Es war wirklich ein breites Spektrum. Anscheinend hat aber ein gewisser Herr Stein von der JF wieder versucht, zu sabotieren und zu spalten. Trotzdem war es toll.

Rabenkaiser

10. November 2025 18:39

Zu Beginn in der Tram: das Wiedersehen alter Bekannter von Veranstaltungen in Schnellroda. Vertrautheit. Am Bahnhof dann viel Polizei und die Frage: Sind wir so gefährlich, oder sind wir so gefährdet? Die Menschenmenge wächst rasant, viele stehen bereits vor dem Eingang. Überall Fotografen der "Antifa" – Schnellroda-Feeling, nur dass es nun noch mehr Menschen trifft, die meisten kümmerts aber nur noch wenig.
Eingang, Jacke abgegeben, Bier geholt, auf geht’s. Fast schon enttäuscht, denn der Antaios-Stand ist gleich am Anfang. Das Beste kommt eigentlich zum Schluss, aber so begegnet man gleich vertrauten und geschätzten Gesichtern und Büchern. Der Stand sah hervorragend aus. Kompliment!
Nach ersten Gesprächen weiter über die Messe – größer als erwartet. Jeder weiß bereits, welche Vielfalt es dort gab: von Verlagen, Comics, Kinderbüchern, Magazinen bis hin zu Influencern und mehr. Absolut nicht eintönig, im Gegenteil: sehr spannend – man wollte einfach immer wieder aufs Neue durch die Halle spazieren und dabei jedes Mal etwas anderes entdecken oder jemand anderes kennenlernen.

Rabenkaiser

10. November 2025 18:39

Gespräche mit namenhaften Schriftstellern, mit alten Hasen des Geschäfts, neuen Freunden aus der Bewegung und ganz "normalen Leuten", die einfach nur die Messe besuchen wollten. Die Vielfalt der Menschen war beeindruckend. Wie schade für die noch moralisch verblendete "Mitte", dass sie sich von ideologischen Chaoten die Chance auf eine solche Erfahrung noch nehmen lässt.
Aber ja, Dammbruch! Ob Wahlkampfveranstaltungen, Akademien, Stammtische, Lesungen oder Vorträge – ich mache mich alleine auf den Weg und darf dann die neugierigen Fragen in der Heimat beantworten. Doch diesmal anders: gleich die Ankündigung, beim nächsten Mal mitkommen zu wollen. Im nächsten Jahr werde ich Anhang mitbringen – weil "sie" sich nun langsam trauen. Auch weil die alternativen Medien sehr gut darüber berichtet haben.
Zum Abend dann die Tichy-Veranstaltung: das österreichisch-schweizerische Duell, gemeinsames Singen, Biertrinken, Quatschen und sich gemeinsam daran erfreuen, dass es diesen Raum nun gibt. Die gemeinschaftliche Erfahrung des Austauschs und gemeinsamen Lebens heimischer Kultur. Es hat spüren lassen, wie es sein könnte, wenn patriotische Politik umgesetzt würde und die Deutschen wieder zueinander finden. Wenn wahre Vielfalt auch wieder auf den Straßen zu entdecken ist, Inter-esse statt Hetze, Dialog statt Abgrenzung, Gemeinsam-sein statt abgekapselt individuell. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an Frau Dagen für diese Buchmesse. Und ein ebenso großer Dank an all die Aussteller und Mitbesucher. Wahrlich ein Fest!

Ludwig

10. November 2025 19:00

Ich schäme mich, fragen zu müssen, was die Symbolik der sich verflüssigenden deutschen Nationalfarben ausdrücken soll, oder ist es einfach nur das.

RMH

10. November 2025 19:31

Glückwunsch an Frau Dagen und alle Aussteller, zum Erfolg!
Dann hoffen wir, dass im nächsten Jahr mehr als 3000qm zur Verfügung stehen, damit 10 bis 15tsd Besucher kommen können.
Dann kann der BuPrä gerne weiter warnen und Verbote fordern - wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte.

Kurativ

10. November 2025 19:32

"Unserer  Rechtsstaat" klingt zwar auch hier im Hintergrund mit. Aber sie trauen sich nicht mehr, es auszusprechen. Das ist ein messbarer metapolitscher Erfolg der alternativen Medien.
Die Messe war eine Sensation. Ich hätte keine Probleme damit, wenn man die Referenten nächstes Jahr mit den gleich Themen wieder einlädt. Denn alle Vorträge konnte man leider nicht gleichzeitig anhören.
Nun ist man gespannt, was sich "Unsere Demokratie" einfallen lässt, um die Stimmung zu stören.
Ich schalte einfach alle Medien für einige Zeit aus und genieße den angenehmen Eindruck noch etwas.

Franz Bettinger

10. November 2025 20:07

@Ludwig: Eine rettende Hand - das sind Wir - legt sich auf das blutende Deutschland (die Fahne) und stoppt die Misere. Eine gute Symbolik! 

nagini

10. November 2025 21:06

Ich freue mich aus der Ferne für euch, dass es so gut lief. Schön dass Ihr immerwährend Individualität und freies Schaffen auf so vielen verschiedenen Wegen fördert. Was man heute als abwegig, abseits oder gar entartet bezeichnet, nur weil es nicht in den derzeitigen Duktus passt, kann bei euch im besten Fall doch gehört und veröffentlicht werden. Dies dient am Ende allen, auch wenn das manche nicht verstehen oder einsehen wollen. 

Ein gebuertiger Hesse

10. November 2025 21:28

Und nun das aufgewallte Wasser nicht gefrieren lassen. Glückwunsch zu eurem Erfolg!

Carsten Lucke

10. November 2025 21:59

Susanne Dagen : " Dies ist Deine erste Diktatur, Götz, entspann Dich ! "
Köstlich - ganz großes Kino !

Blue Angel

10. November 2025 22:19

Gratulation an Frau Dagen und alle anderen, die diesen überfälligen Dammbruch (nicht nur) im kulturellen Bereich möglich gemacht haben und Dank für die anschaulichen Berichte. 