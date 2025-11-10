SeitenWechsel. Dammbruch. Fest.

Büchermesse SeitenWechsel: Wir dürfen, was am vergangenen Wochenende in Halle/Saale zu erleben war, als Dammbruch bezeichnen.

90 Ver­la­ge und Pro­jek­te stell­ten auf 3000 Qua­drat­me­tern zwei Tage lang für über 6000 Besu­cher aus. Antai­os und Sezes­si­on hat­ten ihren Stand am Hal­len­ein­gang. Um kurz vor zehn begann der Besu­cher­strom zu sickern, dann zu flie­ßen und zu flu­ten, und das riß nicht mehr ab.

Das hat noch kei­ner von uns erlebt, bloß im Fuß­ball­sta­di­on am Ein­laß oder 2015, als Pegi­da-Mas­sen den Opern­platz in Dres­den füll­ten und der Zulauf ein­fach nicht auf­hör­te, dort schon auch.

Aber haben wir es je dort erlebt, wo es ums Kul­tur­gut „Buch“ geht – und damit um etwas, das in sei­ner Geschich­te schon ver­steckt, wei­ter­ge­reicht, abge­schrie­ben, ver­brannt, ver­bo­ten, zur Gefahr erklärt und in Gift­schrän­ken weg­ge­sperrt wor­den ist?

Kam einer an den Mes­se­stand und brüll­te mir ins Ohr (das allei­ne schon, die­se Eupho­rie, ist der hal­be Inhalt!): „Daß es das end­lich gibt! Irre!“

Nein. Irre ist, daß es das bis­her nicht gab und daß es über­haupt ver­mißt wer­den muß­te und daß über­haupt die Idee für eine sol­che Mes­se auf­zu­kom­men und kon­kre­te Gestalt anzu­neh­men hat­te in eini­gen Köp­fen. Denn es gibt ja zwei gro­ße Buch­mes­sen in Deutsch­land, die in Frankfurt/Main und die in Leip­zig, und auf bei­den Mes­sen waren Gedrän­ge und Geschie­be, Inter­es­se und Gespräch, Dring­lich­keit und Lei­den­schaft noch vor zwei, drei Jahr­zehn­ten Aus­druck jener ver­tie­fen­den Ener­gie, die es so nur im kul­tu­rel­len Raum gibt.

Aber längst sind aus die­sen welt­be­rühm­ten Ver­dich­tungs­or­ten der Buch­sze­ne poli­ti­sche Pro­jek­te gewor­den, ein­sei­ti­ge, lang­wei­li­ge, gespon­ser­te, poli­ti­sche Pro­jekt – die sich in ihrer eng­stir­ni­gen Selbst­ge­fäl­lig­keit und Sie­ges­si­cher­heit vor allem um das ein­zi­ge gebracht haben, was span­nend war und wach­send wäre: um die Aus­ein­an­der­set­zung mit dem rechts­kon­ser­va­ti­ven, gesell­schafts­kri­ti­schen Milieu, das sich vor der AfD zu bil­den begann und neben und mit ihr zum Fak­tor wer­den wird.

Aber weil die­se Aus­ein­an­der­set­zung nicht gewünscht war, son­dern auch dort, wo frei nach Büchern gegrif­fen wer­den soll­te, eine Brand­mau­er errich­tet wor­den ist, hat­te sich die uner­wünsch­te „Sze­ne“ einen eige­nen Raum zu schaffen.

Marc Reich­wein hat das begrif­fen und für die Welt zusammengefaßt:

Die her­kömm­li­chen Buch­mes­sen in Frank­furt und Leip­zig sei­en intel­lek­tu­ell erschöpft, und vor allem bil­den sie seit den Anti­fa-Aktio­nen von 2017 und der nach­fol­gen­den Iso­lie­rung rech­ter Ver­la­ge kei­ne ech­te Viel­falt mehr ab. Die­se Dia­gno­se hat­te die Dresd­ner Buch­händ­le­rin Susan­ne Dagen – die auch Ver­le­ge­rin (Edi­ti­on Buch­haus Losch­witz) und Kom­mu­nal­po­li­ti­ke­rin (einst Freie Wäh­ler, heu­te AfD) ist – ver­an­lasst, eine eige­ne Buch­mes­se ins Leben zu rufen. Eine kon­se­quen­te Entwicklung.

In der Tat, und Din­ge gelin­gen, wenn drei­er­lei zusam­men­kommt: Idee, Res­sour­ce, Macher. Die Visi­on zu einer sol­chen alter­na­ti­ven Buch­mes­se ist alt, Ansät­ze gab es, sie schei­ter­ten, aber die Idee lag längst wie­der in der Luft.

Die Losch­wit­zer Buch­händ­le­rin Susan­ne Dagen hat sie sich nun zu eigen gemacht. Kaum jemand ist bes­ser ver­netzt, kaum jemand kann glaub­wür­di­ger ein breit auf­ge­fä­cher­tes Milieu ver­klam­mern. Vor allem aber ist es Dagen gelun­gen, die­je­ni­gen Res­sour­cen anzu­zap­fen und zu mobi­li­sie­ren, die aus einem Kle­ckern ein Klot­zen mach­ten: Sie fand mit den Betrei­bern der Mes­se­hal­len in Hal­le Haus­her­ren, die nicht ein­knick­ten, als die „Zivil­ge­sell­schaft“ ihre Druck­mit­tel ein­zu­set­zen begann und sie mit unan­stän­di­gen Ange­bo­ten garnierte.

Dagen: Es ist bloß ein hal­ber Scherz, wenn sie mir gegen­über den Ossi her­aus­hängt und die erfah­re­ne Tan­te gibt – “dies ist Dei­ne ers­te Dik­ta­tur, Götz, ent­spann Dich”. Sie ist näm­lich längst wie­der hell­hö­rig und hat in den Wider­stands­mo­dus geschaltet.

Das Ergeb­nis die­ser Gang­art ist der Damm­bruch, von dem oben bereits die Rede war. Und daß Dagen just an einem 9. Novem­ber müde auf dem Ses­sel ihrer gro­ßen Büh­ne saß, wäh­rend um sie her­um zufrie­de­ne Aus­stel­ler ihre Stän­de abbau­ten, ist ein Sym­bol: sich auf einer Mau­er, einer Brand­mau­er müde­tan­zen, wäh­rend sie ein­ge­ris­sen wird …

Sie wird ein­ge­ris­sen. Dagen sagt, die­ser ers­te Sei­ten­Wech­sel sei erst der Auf­takt gewe­sen, und wir alle wür­den erle­ben, daß es im kom­men­den Jahr so rich­tig zu dem kom­men wer­de, was der Name sage: Wenn dies­mal vor allem Aus­stel­ler ihren Hut in den Ring war­fen, von denen man es hat­te erwar­ten dür­fen, so wer­de es im nächs­ten Novem­ber zum Sei­ten­wech­sel jener kom­men, die noch zögerten.

So kann, so wird es kom­men: Denn die­se neue Bücher­mes­se ist offen für jeden, der aus­stel­len, sich den Lesern und dem Druck stel­len, sich der frei­en Luft aus­set­zen und viel­leicht sogar ein Zei­chen set­zen will: bei­spiels­wei­sen eines gegen die hilf­lo­se, weil über­trie­ben dum­me Schluß­fol­ge­rung einer Julia Encke, die ihren Bei­trag für die FAZ mit den Wor­ten schloß, die­se Mes­se sei ein „orga­ni­sier­ter Angriff auf den Rechtsstaat“.

Wie kann man so sein, so schrei­ben? Was ist los in so einem Kopf, wo ist sie hin, die Fähig­keit, den Nagel auf den Kopf zu tref­fen? Sophie-Marie Schulz trifft es für die Ber­li­ner Zei­tung besser:

Wenn alles, was auf die­ser Mes­se gesagt und gedacht wird, ver­bo­ten sein soll­te, war­um ist es dann so voll?

Die Ant­wort ist so ein­fach wie die auf die Fra­ge, war­um die AfD in Sach­sen-Anhalt bei der letz­ten Bun­des­tags­wahl alle, wirk­lich alle Direkt­man­da­te hol­te, selbst die in Halle/Saale: Wenn die­je­ni­gen, die alle Räu­me zur Ver­fü­gung und fünf Par­tei­en zur Aus­wahl haben, das, was ande­rer Mei­nung ist, ver­drän­gen, ver­bie­ten, beschimp­fen und bekämp­fen, dann sucht es sich sei­ne eige­nen Räume.

Noch ein­mal Marc Reichwein:

Der Erfolg der „Seitenwechsel“-Büchermesse zeigt, dass es in Deutsch­land rechts der Mit­te eine dis­kur­si­ve Leer­stel­le gab und gibt, die der ach so diver­se Kult um Viel­falt bis­lang nicht abge­bil­det hat.

So ist es, und die Ver­su­che, sich in die Räu­me der ande­ren hin­ein­zu­bet­teln und hin­ein­zu­schmug­geln, sind nicht mehr not­wen­dig. Par­tei, vor­po­li­ti­scher Raum, Sei­ten­Wech­sel: Wir brau­chen die Räu­me der ande­ren nicht mehr. Und es ist uns ein Fest.