Polen und die Erinnerungspolitik

von Dominik Kaufner -- Kaum ein Tag vergeht, an dem auf X keine Debatte über das deutsch-polnische Verhältnis entbrennt. Heftig diskutiert wurde zuletzt der polnische Unabhängigkeitsmarsch und die Frage, ob deutsche Patrioten angesichts der antideutschen Stimmung in Polen daran teilnehmen sollten.

Ist eine Zusam­men­ar­beit der deut­schen und pol­ni­schen Rech­ten auf Augen­hö­he über­haupt mög­lich? Gibt es in Polen eine Rech­te, die ohne chau­vi­nis­tisch-revan­chis­ti­sche Unter­tö­ne auskommt?

Eines steht fest: Wir müs­sen reden. Über unser Ver­hält­nis zu Polen, über das Ver­hält­nis der pol­ni­schen und der deut­schen Rech­ten, über das gemein­sa­me his­to­ri­sche Erinnern.

Für vie­le ist es zur Rou­ti­ne gewor­den, die stän­di­gen Pro­vo­ka­tio­nen unse­res öst­li­chen Nach­barn zu igno­rie­ren und als Eigen­heit der pol­ni­schen Innen­po­li­tik abzu­tun, die für das deutsch-pol­ni­sche Ver­hält­nis kei­ne Rele­vanz besit­ze, weil ja hier wie dort ohne­hin nie­mand Repa­ra­ti­ons­for­de­run­gen und ande­re Dreis­tig­kei­ten ernst näh­me und das nun ein­mal zur Mobi­li­sie­rung der pol­ni­schen Wäh­ler gehö­re – jeden­falls hand­le es sich um eine For­de­rung, die die poli­ti­sche Füh­rung nicht in Real­po­li­tik umset­zen kön­ne und das ja natür­lich auch wisse.

Ich hal­te die­se Ansicht für unpo­li­tisch und für grund­sätz­lich falsch: Läßt sich eine Sei­te wie­der­holt belei­di­gen, beschimp­fen und vor­füh­ren, dann ver­liert sie nicht nur die Ach­tung vor sich selbst, son­dern auch die sei­ner Nach­barn. Wer das für ver­nach­läs­sig­bar oder nicht poli­tisch rele­vant hält, der ver­kennt die zen­tra­le Bedeu­tung der Erin­ne­rungs­po­li­tik und ihrer Sym­bo­lik für die inne­re Ord­nung einer Gesell­schaft und für die Ord­nung der Staaten.

Wer sich infol­ge von Re-Edu­ca­ti­on und BRD-Sozia­li­sa­ti­on am Ende der Geschich­te wähnt, für den ist die­se Denk­wei­se sicher unge­wohnt. Dabei ist gera­de die BRD am Stärks­ten von einem erin­ne­rungs­po­li­ti­schen Dog­ma betrof­fen. Die­ses Dog­ma, in des­sen Fol­ge jeder posi­ti­ve Rück­be­zug auf das Eige­ne aus dem öffent­li­chen Raum ver­schwun­den und kol­lek­ti­ven Buß­ri­tua­len gewi­chen ist, ist letzt­lich wie­der­um nur ein Spie­gel­bild der innen- und außen­po­li­ti­schen Lage die­ses Landes.

Wer also der Hol­ly­wood-Ver­si­on des 20. Jahr­hun­derts nicht wider­spre­chen will, der muß sich nicht wun­dern, daß Euro­pa und damit auch Deutsch­land eine Kolo­nie der USA blei­ben. Die erin­ne­rungs­po­li­ti­sche ent­spricht der geo­po­li­ti­schen Lage.

Wer die pol­ni­schen Äuße­run­gen zum Anschlag auf Nord Stream II und zugleich die ame­ri­ka­ni­sche Unter­stüt­zung unse­res öst­li­chen Nach­barn betrach­tet, erkennt ein Mus­ter: Polen scheint von den Ver­ei­nig­ten Staa­ten bewußt in die Rol­le eines geo­po­li­ti­schen Keils gedrängt zu wer­den. Die­ser Keil soll eine eigen­stän­di­ge deut­sche Poli­tik ver­hin­dern – ein­schließ­lich einer ver­läß­li­chen Ener­gie­ver­sor­gung aus Ruß­land und einer Unab­hän­gig­keit von ame­ri­ka­ni­scher Einflußnahme.

Äuße­run­gen wie die von Donald Tusk, das Pro­blem Euro­pas sei nicht, daß Nord Stream II in die Luft gesprengt, son­dern daß es gebaut wor­den sei, gel­ten in Polen noch als gemä­ßigt, ja fei­ge. Dari­usz Matecki etwa, Abge­ord­ne­ter der natio­nal­kon­ser­va­ti­ven Par­tei Recht und Gerech­tig­keit (PiS) im pol­ni­schen Sejm, läßt hin­sicht­lich sei­ner anti­deut­schen Ein­stel­lung an Deut­lich­keit nichts zu wün­schen übrig:

Der Deut­sche wird immer ein Feind blei­ben. (…) Wer Freund­schaft mit einem Deut­schen sucht, muß ent­we­der Agent sein oder ein Idiot.

ließ er erst im Okto­ber ver­lau­ten. Für sol­che Poli­ti­ker ist schon der Ver­weis auf Ver­fah­rens­fra­gen und Gerichts­ent­schei­dun­gen defen­siv, im Grun­de wäre es sol­chen Krei­sen lie­ber, man wür­de ganz klar sagen: Nord-Stream II war ein Angriff auf Deutsch­land, und das Letz­te, was wir tun wer­den, ist es, irgend­wel­che Ver­däch­ti­gen aus­zu­lie­fern. Und natür­lich ist das im Grun­de der poli­ti­sche Kurs, den Polen auch offi­zi­ell fährt.

Schon im Som­mer 2024 reagier­te dort zunächst nie­mand, als die Bun­des­an­walt­schaft die Spur eines der mut­maß­li­chen Täter nach Polen ver­folg­te, sodaß sich die­ser in die Ukrai­ne abset­zen konn­te.

Es ist mehr als ein diplo­ma­ti­scher Affront, daß ein Nach­bar­staat den Ter­ror­an­schlag auf die eige­ne kri­ti­sche Infra­struk­tur gut­heißt und auch noch die Ver­fol­gung der Ver­däch­ti­gen ver­hin­dert. Zu ande­ren Zei­ten oder in ande­ren Tei­len der Welt wäre das für einen sou­ve­rä­nen Staat ein Anlass für eine erns­te poli­ti­sche Kri­se, wenn nicht gar ein Kriegsgrund.

Der Trans­at­lan­ti­ker Rode­rich Kie­se­wet­ter (CDU) frei­lich mahn­te (Zitat eben­falls aus dem Han­dels­blatt) dage­gen an, daß wir

mehr Demut gegen­über unse­ren Part­nern, ins­be­son­de­re Polen, an den Tag legen

und uns

mehr mit der Auf­klä­rung der ver­fehl­ten und fata­len Russ­land­po­li­tik deut­scher Regie­run­gen beschäf­ti­gen sollten.

Und auch Juli­an Rei­chelt, des­sen Medi­en­platt­form NIUS zuletzt auf eine neo­kon­ser­va­ti­ve Wen­dung der AfD hin­zu­ar­bei­ten scheint, mein­te ange­sichts Chrup­al­las völ­lig zutref­fen­der Anmer­kung zum Ver­hal­ten der pol­ni­schen Regie­rung noch ein­mal die NATO-Unter­wer­fung beto­nen zu müs­sen – und daß wir als Deut­sche den Polen „für ihre Ent­schlos­sen­heit jeden Tag dank­bar sein“ sollten,

beson­ders vor dem Hin­ter­grund, daß Polen wenig his­to­ri­schen Anlaß haben, Deut­sche mit ihrem Leben zu verteidigen

– der anti­deut­sche Sei­ten­hieb scheint Grund­la­ge der ideo­lo­gi­schen West­bin­dung zu bleiben.

Demut scheint hier kaum das Mit­tel der Wahl zu sein. Ange­sichts der Maß­lo­sig­keit pol­ni­scher Poli­ti­ker, für die ein Vier­tel des deut­schen Staats­ge­bie­tes, das Polen 1945 annek­tier­te, und deut­sche Dau­er­sub­ven­tio­nen via Brüs­sel noch lan­ge nicht genug sind; die mei­nen, daß man nor­ma­le Gesprä­che erst füh­ren wer­de, wenn zusätz­lich Mil­li­ar­den-Repa­ra­tio­nen geflos­sen sind und sich die BRD die pol­ni­schen Bedin­gun­gen zu sei­ner Ener­gie­ver­sor­gung hat dik­tie­ren las­sen, scheint ein Aus­gleich kaum vorstellbar.

Es ist eine Über­heb­lich­keit, die geo­po­li­tisch nur durch die trans­at­lan­ti­sche Rücken­de­ckung und erin­ne­rungs­po­li­tisch erst durch die ekla­tan­te Ver­drän­gung pol­ni­scher Ver­ant­wor­tung auf der einen und die deut­schen Ernied­ri­gungs­ri­tua­le auf der ande­ren Sei­te mög­lich wird. Die geo­po­li­ti­sche ent­spricht der erin­ne­rungs­po­li­ti­schen Lage.

Schon das „Überfall“-Narrativ, das übri­gens US-ame­ri­ka­ni­sche Stel­len (in Form der „Anti-Defa­ma­ti­on-League“) expli­zit so von der BRD ein­ge­for­dert haben (Ste­fan Scheil: Trans­at­lan­ti­sche Wech­sel­wir­kun­gen), ist eine erin­ne­rungs­po­li­ti­sche Kapi­tu­la­ti­on. Die Knie­fall-BRD hat dem pol­ni­schen Opfer­my­thos dann nicht nur nichts ent­ge­gen­ge­setzt, son­dern ihn noch befeuert.

Stein­mei­ers jüngs­te Äuße­run­gen zum 70. Grün­dungs­ju­bi­lä­um der Bun­des­wehr, dem­nach Deutsch­land „Anfang der 50er Jah­re noch ein ver­wahr­los­tes Land“ gewe­sen sei, „auch mora­lisch“, ent­spre­chen der Inter­na­li­sie­rung der ame­ri­ka­ni­schen Umge­stal­tung unse­rer natio­na­len Selbstwahrnehmung.

Die deut­sche Rech­te soll­te nicht den­sel­ben Feh­ler machen, son­dern der ein­sei­ti­gen Opfer­er­zäh­lung ent­schie­den wider­spre­chen. Ich habe daher auf Äuße­run­gen des pol­ni­schen Sejm-Abge­ord­ne­ten Krzy­sz­tof Bosak reagiert, indem ich sei­ner Dar­stel­lung deut­scher Ver­bre­chen die Poli­tik der eth­ni­schen Säu­be­run­gen und mili­tä­ri­schen Aggres­sio­nen Polens in der Zwi­schen­kriegs­zeit gegen­über­ge­stellt habe.

Natür­lich dür­fen und sol­len Polen ihrer Opfer geden­ken, aber die Ein­sei­tig­keit und Über­be­to­nung der pol­ni­schen Ver­lus­te wird dem his­to­ri­schen Zusam­men­hang nicht gerecht. Die­se Art Äuße­run­gen sind gedacht als mora­li­sche Erpres­sung und die im Wochen­takt in Polen erho­be­nen For­de­run­gen nach Repa­ra­tio­nen sind der tages­po­li­ti­sche Aus­fluß die­ser erin­ne­rungs­po­li­ti­schen Schieflage.

Die nicht abrei­ßen­den Anma­ßun­gen und For­de­run­gen haben aller­dings einen Preis: Wer vor Selbst­über­schät­zung kaum lau­fen kann – fak­tisch aber von der ame­ri­ka­ni­schen Hege­mo­nie abhän­gig ist – und gleich­zei­tig in Rich­tung Deutsch­land und in Rich­tung Ruß­land aus­teilt, den könn­te der Mut ver­las­sen, wenn die USA eines Tages ihren Fokus aus Euro­pa abwen­den, weil etwa Chi­na oder neue Kri­sen­her­de ihre gan­ze Auf­merk­sam­keit for­dern. Es wäre für alle Betei­lig­ten bes­ser, aus den Feh­lern des 20. Jahr­hun­derts zu lernen.

War­um betont man als pol­ni­sche Rech­te nicht die deutsch-pol­ni­schen Gemein­sam­kei­ten, etwa die begeis­ter­te Unter­stüt­zung der deut­schen Natio­nal­be­we­gung für den pol­ni­schen Frei­heits­drang im 19. Jahr­hun­dert? War­um betont man nicht das Ver­bin­den­de unse­rer gemein­sa­men euro­päi­schen Geschich­te, wie die Befrei­ung Wiens unter der Füh­rung Sobieskis? In mei­nen Augen sind das Ereig­nis­se, die sich für ein posi­tiv besetz­tes, gemein­sa­mes his­to­ri­sches Erin­nern anbieten.

Es muß als kleins­ter gemein­sa­mer Nen­ner genü­gen, daß wir unser geraub­tes Land nicht zurück­for­dern. Poli­ti­kern aus den Rei­hen von PiS und Kon­fe­derac­ja, denen ihre natio­na­len Chau­vi­nis­men des 20. Jahr­hun­derts wich­ti­ger sind als der Kampf um Euro­pa als Hei­mat der Euro­pä­er, muß man viel­leicht ein­mal deut­lich sagen: Wenn es ohne eine voll­stän­di­ge Selbst­auf­ga­be unse­rer Inter­es­sen kei­ne Ver­stän­di­gung gibt, dann muß die deut­sche Rech­te ihren Weg ohne euch gehen. An aus­ge­streck­ten Hän­den hat es nicht gemangelt.