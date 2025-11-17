17. November 2025

Polen und die Erinnerungspolitik

Gastbeitrag

von Dominik Kaufner -- Kaum ein Tag vergeht, an dem auf X keine Debatte über das deutsch-polnische Verhältnis entbrennt. Heftig diskutiert wurde zuletzt der polnische Unabhängigkeitsmarsch und die Frage, ob deutsche Patrioten angesichts der antideutschen Stimmung in Polen daran teilnehmen sollten.

Ist eine Zusam­men­ar­beit der deut­schen und pol­ni­schen Rech­ten auf Augen­hö­he über­haupt mög­lich? Gibt es in Polen eine Rech­te, die ohne chau­vi­nis­tisch-revan­chis­ti­sche Unter­tö­ne auskommt?

Eines steht fest: Wir müs­sen reden. Über unser Ver­hält­nis zu Polen, über das Ver­hält­nis der pol­ni­schen und der deut­schen Rech­ten, über das gemein­sa­me his­to­ri­sche Erinnern.

Für vie­le ist es zur Rou­ti­ne gewor­den, die stän­di­gen Pro­vo­ka­tio­nen unse­res öst­li­chen Nach­barn zu igno­rie­ren und als Eigen­heit der pol­ni­schen Innen­po­li­tik abzu­tun, die für das deutsch-pol­ni­sche Ver­hält­nis kei­ne Rele­vanz besit­ze, weil ja hier wie dort ohne­hin nie­mand Repa­ra­ti­ons­for­de­run­gen und ande­re Dreis­tig­kei­ten ernst näh­me und das nun ein­mal zur Mobi­li­sie­rung der pol­ni­schen Wäh­ler gehö­re – jeden­falls hand­le es sich um eine For­de­rung, die die poli­ti­sche Füh­rung nicht in Real­po­li­tik umset­zen kön­ne und das ja natür­lich auch wisse.

Ich hal­te die­se Ansicht für unpo­li­tisch und für grund­sätz­lich falsch: Läßt sich eine Sei­te wie­der­holt belei­di­gen, beschimp­fen und vor­füh­ren, dann ver­liert sie nicht nur die Ach­tung vor sich selbst, son­dern auch die sei­ner Nach­barn. Wer das für ver­nach­läs­sig­bar oder nicht poli­tisch rele­vant hält, der ver­kennt die zen­tra­le Bedeu­tung der Erin­ne­rungs­po­li­tik und ihrer Sym­bo­lik für die inne­re Ord­nung einer Gesell­schaft und für die Ord­nung der Staaten.

Wer sich infol­ge von Re-Edu­ca­ti­on und BRD-Sozia­li­sa­ti­on am Ende der Geschich­te wähnt, für den ist die­se Denk­wei­se sicher unge­wohnt. Dabei ist gera­de die BRD am Stärks­ten von einem erin­ne­rungs­po­li­ti­schen Dog­ma betrof­fen. Die­ses Dog­ma, in des­sen Fol­ge jeder posi­ti­ve Rück­be­zug auf das Eige­ne aus dem öffent­li­chen Raum ver­schwun­den und kol­lek­ti­ven Buß­ri­tua­len gewi­chen ist, ist letzt­lich wie­der­um nur ein Spie­gel­bild der innen- und außen­po­li­ti­schen Lage die­ses Landes.

Wer also der Hol­ly­wood-Ver­si­on des 20. Jahr­hun­derts nicht wider­spre­chen will, der muß sich nicht wun­dern, daß Euro­pa und damit auch Deutsch­land eine Kolo­nie der USA blei­ben. Die erin­ne­rungs­po­li­ti­sche ent­spricht der geo­po­li­ti­schen Lage.

Wer die pol­ni­schen Äuße­run­gen zum Anschlag auf Nord Stream II und zugleich die ame­ri­ka­ni­sche Unter­stüt­zung unse­res öst­li­chen Nach­barn betrach­tet, erkennt ein Mus­ter: Polen scheint von den Ver­ei­nig­ten Staa­ten bewußt in die Rol­le eines geo­po­li­ti­schen Keils gedrängt zu wer­den. Die­ser Keil soll eine eigen­stän­di­ge deut­sche Poli­tik ver­hin­dern – ein­schließ­lich einer ver­läß­li­chen Ener­gie­ver­sor­gung aus Ruß­land und einer Unab­hän­gig­keit von ame­ri­ka­ni­scher Einflußnahme.

Äuße­run­gen wie die von Donald Tusk, das Pro­blem Euro­pas sei nicht, daß Nord Stream II in die Luft gesprengt, son­dern daß es gebaut wor­den sei, gel­ten in Polen noch als gemä­ßigt, ja fei­ge. Dari­usz Matecki etwa, Abge­ord­ne­ter der natio­nal­kon­ser­va­ti­ven Par­tei Recht und Gerech­tig­keit (PiS) im pol­ni­schen Sejm, läßt hin­sicht­lich sei­ner anti­deut­schen Ein­stel­lung an Deut­lich­keit nichts zu wün­schen übrig:

Der Deut­sche wird immer ein Feind blei­ben. (…) Wer Freund­schaft mit einem Deut­schen sucht, muß ent­we­der Agent sein oder ein Idiot.

ließ er erst im Okto­ber ver­lau­ten. Für sol­che Poli­ti­ker ist schon der Ver­weis auf Ver­fah­rens­fra­gen und Gerichts­ent­schei­dun­gen defen­siv, im Grun­de wäre es sol­chen Krei­sen lie­ber, man wür­de ganz klar sagen: Nord-Stream II war ein Angriff auf Deutsch­land, und das Letz­te, was wir tun wer­den, ist es, irgend­wel­che Ver­däch­ti­gen aus­zu­lie­fern. Und natür­lich ist das im Grun­de der poli­ti­sche Kurs, den Polen auch offi­zi­ell fährt.

Schon im Som­mer 2024 reagier­te dort zunächst nie­mand, als die Bun­des­an­walt­schaft die Spur eines der mut­maß­li­chen Täter nach Polen ver­folg­te, sodaß sich die­ser in die Ukrai­ne abset­zen konn­te.

Es ist mehr als ein diplo­ma­ti­scher Affront, daß ein Nach­bar­staat den Ter­ror­an­schlag auf die eige­ne kri­ti­sche Infra­struk­tur gut­heißt und auch noch die Ver­fol­gung der Ver­däch­ti­gen ver­hin­dert. Zu ande­ren Zei­ten oder in ande­ren Tei­len der Welt wäre das für einen sou­ve­rä­nen Staat ein Anlass für eine erns­te poli­ti­sche Kri­se, wenn nicht gar ein Kriegsgrund.

Der Trans­at­lan­ti­ker Rode­rich Kie­se­wet­ter (CDU) frei­lich mahn­te (Zitat eben­falls aus dem Han­dels­blatt) dage­gen an, daß wir

mehr Demut gegen­über unse­ren Part­nern, ins­be­son­de­re Polen, an den Tag legen

und uns

mehr mit der Auf­klä­rung der ver­fehl­ten und fata­len Russ­land­po­li­tik deut­scher Regie­run­gen beschäf­ti­gen sollten.

Und auch Juli­an Rei­chelt, des­sen Medi­en­platt­form NIUS zuletzt auf eine neo­kon­ser­va­ti­ve Wen­dung der AfD hin­zu­ar­bei­ten scheint, mein­te ange­sichts Chrup­al­las völ­lig zutref­fen­der Anmer­kung zum Ver­hal­ten der pol­ni­schen Regie­rung noch ein­mal die NATO-Unter­wer­fung beto­nen zu müs­sen – und daß wir als Deut­sche den Polen „für ihre Ent­schlos­sen­heit jeden Tag dank­bar sein“ sollten,

beson­ders vor dem Hin­ter­grund, daß Polen wenig his­to­ri­schen Anlaß haben, Deut­sche mit ihrem Leben zu verteidigen

– der anti­deut­sche Sei­ten­hieb scheint Grund­la­ge der ideo­lo­gi­schen West­bin­dung zu bleiben.

Demut scheint hier kaum das Mit­tel der Wahl zu sein. Ange­sichts der Maß­lo­sig­keit pol­ni­scher Poli­ti­ker, für die ein Vier­tel des deut­schen Staats­ge­bie­tes, das Polen 1945 annek­tier­te, und deut­sche Dau­er­sub­ven­tio­nen via Brüs­sel noch lan­ge nicht genug sind; die mei­nen, daß man nor­ma­le Gesprä­che erst füh­ren wer­de, wenn zusätz­lich Mil­li­ar­den-Repa­ra­tio­nen geflos­sen sind und sich die BRD die pol­ni­schen Bedin­gun­gen zu sei­ner Ener­gie­ver­sor­gung hat dik­tie­ren las­sen, scheint ein Aus­gleich kaum vorstellbar.

Es ist eine Über­heb­lich­keit, die geo­po­li­tisch nur durch die trans­at­lan­ti­sche Rücken­de­ckung und erin­ne­rungs­po­li­tisch erst durch die ekla­tan­te Ver­drän­gung pol­ni­scher Ver­ant­wor­tung auf der einen und die deut­schen Ernied­ri­gungs­ri­tua­le auf der ande­ren Sei­te mög­lich wird. Die geo­po­li­ti­sche ent­spricht der erin­ne­rungs­po­li­ti­schen Lage.

Schon das „Überfall“-Narrativ, das übri­gens US-ame­ri­ka­ni­sche Stel­len (in Form der „Anti-Defa­ma­ti­on-League“) expli­zit so von der BRD ein­ge­for­dert haben (Ste­fan Scheil: Trans­at­lan­ti­sche Wech­sel­wir­kun­gen), ist eine erin­ne­rungs­po­li­ti­sche Kapi­tu­la­ti­on. Die Knie­fall-BRD hat dem pol­ni­schen Opfer­my­thos dann nicht nur nichts ent­ge­gen­ge­setzt, son­dern ihn noch befeuert.

Stein­mei­ers jüngs­te Äuße­run­gen zum 70. Grün­dungs­ju­bi­lä­um der Bun­des­wehr, dem­nach Deutsch­land „Anfang der 50er Jah­re noch ein ver­wahr­los­tes Land“ gewe­sen sei, „auch mora­lisch“, ent­spre­chen der Inter­na­li­sie­rung der ame­ri­ka­ni­schen Umge­stal­tung unse­rer natio­na­len Selbstwahrnehmung.

Die deut­sche Rech­te soll­te nicht den­sel­ben Feh­ler machen, son­dern der ein­sei­ti­gen Opfer­er­zäh­lung ent­schie­den wider­spre­chen. Ich habe daher auf Äuße­run­gen des pol­ni­schen Sejm-Abge­ord­ne­ten Krzy­sz­tof Bosak reagiert, indem ich sei­ner Dar­stel­lung deut­scher Ver­bre­chen die Poli­tik der eth­ni­schen Säu­be­run­gen und mili­tä­ri­schen Aggres­sio­nen Polens in der Zwi­schen­kriegs­zeit gegen­über­ge­stellt habe.

Natür­lich dür­fen und sol­len Polen ihrer Opfer geden­ken, aber die Ein­sei­tig­keit und Über­be­to­nung der pol­ni­schen Ver­lus­te wird dem his­to­ri­schen Zusam­men­hang nicht gerecht. Die­se Art Äuße­run­gen sind gedacht als mora­li­sche Erpres­sung und die im Wochen­takt in Polen erho­be­nen For­de­run­gen nach Repa­ra­tio­nen sind der tages­po­li­ti­sche Aus­fluß die­ser erin­ne­rungs­po­li­ti­schen Schieflage.

Die nicht abrei­ßen­den Anma­ßun­gen und For­de­run­gen haben aller­dings einen Preis: Wer vor Selbst­über­schät­zung kaum lau­fen kann – fak­tisch aber von der ame­ri­ka­ni­schen Hege­mo­nie abhän­gig ist – und gleich­zei­tig in Rich­tung Deutsch­land und in Rich­tung Ruß­land aus­teilt, den könn­te der Mut ver­las­sen, wenn die USA eines Tages ihren Fokus aus Euro­pa abwen­den, weil etwa Chi­na oder neue Kri­sen­her­de ihre gan­ze Auf­merk­sam­keit for­dern. Es wäre für alle Betei­lig­ten bes­ser, aus den Feh­lern des 20. Jahr­hun­derts zu lernen.

War­um betont man als pol­ni­sche Rech­te nicht die deutsch-pol­ni­schen Gemein­sam­kei­ten, etwa die begeis­ter­te Unter­stüt­zung der deut­schen Natio­nal­be­we­gung für den pol­ni­schen Frei­heits­drang im 19. Jahr­hun­dert? War­um betont man nicht das Ver­bin­den­de unse­rer gemein­sa­men euro­päi­schen Geschich­te, wie die Befrei­ung Wiens unter der Füh­rung Sobieskis? In mei­nen Augen sind das Ereig­nis­se, die sich für ein posi­tiv besetz­tes, gemein­sa­mes his­to­ri­sches Erin­nern anbieten.

Es muß als kleins­ter gemein­sa­mer Nen­ner genü­gen, daß wir unser geraub­tes Land nicht zurück­for­dern. Poli­ti­kern aus den Rei­hen von PiS und Kon­fe­derac­ja, denen ihre natio­na­len Chau­vi­nis­men des 20. Jahr­hun­derts wich­ti­ger sind als der Kampf um Euro­pa als Hei­mat der Euro­pä­er, muß man viel­leicht ein­mal deut­lich sagen: Wenn es ohne eine voll­stän­di­ge Selbst­auf­ga­be unse­rer Inter­es­sen kei­ne Ver­stän­di­gung gibt, dann muß die deut­sche Rech­te ihren Weg ohne euch gehen. An aus­ge­streck­ten Hän­den hat es nicht gemangelt.

Kommentare (4)

Beta Jas

17. November 2025 18:29

Das was Dariusz Matecki gesagt haben soll, erinnert an unzählige dumme Äußerungen von rechtsextremen Politikern oder Aktivsten aus Deutschland, die Forderungen nach der Rückgabe der Ostgebiete heute noch stellen, ein Schwachsinn sondersgleichen, oder das man grundsätzlich die "Geschichte anders zusehen hätte", denn der Krieg hatte angeblich viele Väter. Die Polen haben halt Jacek Saryusz-Wolski oder Matecki in dieser Kategorie.
Alles in allem können sich die Menschen, die als sogenannte "Flüchtlinge" nach Europa seit 2015 kommen können, darüber freuen, das solch schlechte Charaktere als Krebsgeschwür in Europa destruktiv wirken, anstatt das die europäische Rechte zusammenarbeitet, wo es eben ein geschlossenes Europa bräuchte. Ein fragmentiertes Europa, darüber freut sich nur die übrige Welt.

RMH

17. November 2025 18:55

Eine kleine Korrektur sei erlaubt. Die Nordstream-Piplines sind keine deutsche, kritische Infrastruktur, sondern sie gehören Russland bzw. maßgeblich dem russischen Staatskonzern Gazprom. Nordstream 1 gehört der Nordstream-AG mit 51% Mehrheitsanteil für Gazprom (Rest europ, mehrheitlich dt. Konzerne), Nordstream 2 gehört der Nordstream 2 AG mit 100% Anteilen in Händen von Gazprom. Man hat also mehr oder weniger russische Pipelines gesprengt und keine deutschen. Das Pipline Thema ist aus meiner Sicht in der deutsch-polnischen Frage ein echtes Randthema, worauf man sich jetzt nicht kaprizieren muss.

Dr Stoermer

17. November 2025 18:56

1/2
Warum betont die polnische Rechte nicht die deutsch-polnischen Gemeinsamkeiten?
Weil sie kein Außenseitertum wie hier führt, sondern Teil der Troganordnung ist. Es ist bequem und einträglich, in Polen rechts zu sein. Auch dort gilt weiterhin: Wer gegen Deutschland ist, hat’s besser.
Dabei ist die psychische Lage der Polen alles andere als einfach. Sie schwanken zwischen dem Stolz auf ein eigenes früheres Großreich und der Erfahrung völliger Nichtexistenz unter fremden Mächten. In WK2 waren sie – anders als Deutschland – unwichtiger Verlierer: vom westlichen Sponsor verraten, vom Befreier aus dem eigenen Land vertrieben und gezwungen, sich als Mitsieger zu fühlen.
Wer aber erst als Aufwärmübung dient und dann vom Befreier aus den eigenen vier Wänden rausgeworfen wird, empfindet kein echtes Siegergefühl – jenes Gefühl, das eigentlich die Grundlage für einen Neuanfang wäre. Stattdessen durften sie sich in deutschen Ruinen schadlos halten. Das lindert die Demütigung nicht, es vertieft sie nur.
Das antideutsche Ressentiment ist deshalb vor allem Kompensation für die schmerzhaft empfundene Geringschätzung: nicht einmal vom besiegten Feind ernst genommen worden zu sein.
Wenn jemand frei wählen könnte, in welchem Volk und welcher Zeit er geboren werden möchte – warum sollte er sich ausgerechnet für Polen entscheiden? Dasselbe lässt sich für Deutsche sagen; nur masochistische Romantiker würden das freiwillig tun.

Dr Stoermer

17. November 2025 18:57

2/2
Genau diese seelische Verwundung macht antideutsche Affekte in Polen so leicht aktivierbar. Wichtig ist jedoch der Unterschied zwischen den bewussten Hetzern und den bloß aufgestachelten normalen Menschen.
Nach meiner Erfahrung lässt sich die zweite Gruppe erstaunlich gut entwaffnen – nicht durch Gegenaggression oder Verharmlosung deutscher Schuld, sondern durch echtes – nicht aufgesagtes - Verständnis für ihre Gefühlslage und den gleichzeitigen Hinweis, dass sich Polen und Deutsche auf menschlicher Ebene eigentlich prächtig verstehen, weil die allermeisten Polen wirklich großartige, herzliche Leute sind. Wer erst einmal runtergekommen ist, kann meist nachvollziehen, warum zum Beispiel die Menschen in Ostpreußen sich bedroht fühlten und ihrer Regierung folgten – und gibt auf die Frage, ob er selbst anders gehandelt hätte, ehrlich zu: wahrscheinlich nicht. Dann kann man sogar über das Leid der eigenen Menschen sprechen – und sie hören zu.
Ein antideutscher Schreihals lässt sich dann plötzlich als „kein echter Pole“ bezeichnen. Ein echter Pole hat nämlich ein großes Herz, versteht sich blendend mit anständigen Deutschen – und schämt sich irgendwann für die Radaubrüder.
Die wirklichen professionellen Hetzer sitzen ohnehin nicht in Warschau, das wissen wir alle.
Warum also nicht endlich gemeinsam gegen diejenigen vorgehen, die uns beide seit Jahrzehnten gegeneinander aufhetzen? Wie echte gute Nachbarn es tun würden.