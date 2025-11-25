Singularität und Holocaust

Geschichtspolitisch ist die Lage unübersichtlich geworden. Während die Dritte Welt um ihren Platz in die Opferhierarchie kämpft (und dabei keinesfalls hinter den Juden landen möchte), wird hierzulande immer wieder das Stöckchen „Singulariät“ hingehalten, über das man (in dem Fall Ulrich Siegmund) springen muß.

Für die Welt ist „die Sache inhalt­lich eigent­lich geklärt“. „Eigent­lich“ bedeu­tet zwar immer, daß eine Sache eben nicht voll­stän­dig geklärt ist, davon läßt sich die Welt aber nicht beirren:

Der Holo­caust ist und bleibt ein sin­gu­lä­res Mensch­heits­ver­bre­chen, und das noch mehr für uns Deut­sche. Der mil­lio­nen­fa­che, indus­tri­el­le Mord an den Juden kennt kei­nen Vergleich.

Über der­ar­ti­gen seman­ti­schen und logi­schen Unsinn hat sei­ner­zeit (2007 in der Zeit­schrift Mer­kur) Egon Flaig das Not­wen­di­ge gesagt:

Rein logisch ist alles Exis­tie­ren­de sin­gu­lär, weil die Bedin­gun­gen des Exis­tie­rens für zwei Din­ge unmög­lich die­sel­ben sein kön­nen, ja weil die­se Bedin­gun­gen sich für ein und das­sel­be Ding bereits geän­dert haben, wäh­rend ich die­sen Satz schrei­be. Doch wenn ich wis­sen will, in wel­cher Hin­sicht etwas sin­gu­lär ist, dann kom­me ich nicht umhin zu ver­glei­chen. Wer wird bestrei­ten, daß das War­schau­er Ghet­to ‚sin­gu­lär‘ war? Aber jede ein­zel­ne Krank­heit mei­nes Groß­va­ters war es eben­so. Sogar der Rotz in mei­nem Taschen­tuch ist singulär.

„Sin­gu­la­ri­tät“ ist also kei­ne his­to­ri­sche, son­dern eine zivil­re­li­giö­se Kate­go­rie, was deren Ver­tre­ter in lich­ten Momen­ten auch zuge­ben. Inso­fern paßt eine Neu­erschei­nung aus unver­däch­ti­ger Feder ganz gut, um die­sen media­len Sturm um eine wei­te­re Ebe­ne zu erweitern.

Denn der Phi­lo­soph Luca di Bla­si (geb. 1967) behaup­tet in sei­nem Buch Die Poli­tik der Schuld. Eine Durch­que­rung (Ber­lin: Matthes & Seitz 2025, 462 Sei­ten, 34 Euro) nicht weni­ger, als daß die Rech­ten die eigent­li­chen Pro­fi­teu­re der „Poli­tik der Schuld“ seien.

Das heißt: Irgend­wo muß etwas schief­ge­lau­fen sein. Denn ein Aspekt der Schuld­po­li­tik war (und ist!) jahr­zehn­te­lang, daß man mit ihrer Hil­fe die Wie­der­kehr der Rech­ten ver­hin­dern woll­te. Aus der Schuld lei­te­te sich ein „Nie Wie­der!“ ab, und die­ses rich­te­te sich als „Weh­ret den Anfän­gen“ gegen die ver­meint­li­chen rech­ten Wie­der­gän­ger der Täter. Aber: Die­se hei­le Welt hat die Mas­sen­ein­wan­de­rung zerstört.

Di Bla­si sieht das Pro­blem, daß die Poli­tik der Schuld in Deutsch­land an gewis­se Vor­aus­set­zun­gen geknüpft ist, die es Migran­ten, gera­de aus außer­eu­ro­päi­schen, isla­mi­schen Her­kunfts­län­dern schwer macht, sich dar­in zu inte­grie­ren. Da di Bla­si, unaus­ge­spro­chen, Deutsch­land in ein mul­ti­kul­tu­rel­les Sied­lungs­ge­biet umge­wan­delt sehen möch­te, kann er die Schuld für die­ses Pro­blem nur bei den Deut­schen fin­den, nicht bei den­je­ni­gen, die einwandern.

Unse­re Schuld besteht im Fest­hal­ten an der „Poli­tik der Schuld“. Denn die­se wei­se den Juden einen vor ande­ren her­aus­ge­ho­be­nen Opfer­sta­tus zu und impli­zie­re eine beson­de­re Ver­ant­wor­tung gegen­über dem Staat Isra­el. Das sei­en Din­ge, die man einem ara­bi­schen Migran­ten nicht zumu­ten kön­ne, weil deren kolo­nia­les Opfer nicht hin­rei­chend gewür­digt wür­de und Isra­el in ihren Augen Teil der kolo­nia­len Unter­drü­ckung durch den wei­ßen Mann ist.

Hin­zu kom­me erschwe­rend, daß Rechts­po­pu­lis­ten dadurch in der kom­for­ta­blen Lage sei­en, mus­li­mi­sche Ein­wan­de­rung mit dem Hin­weis auf deren Nicht­ak­zep­tanz der Schuld­po­li­tik abzu­leh­nen. Die Poli­tik der Schuld sei Grund­la­ge einer eth­no­zen­tris­ti­schen Identität.

In die­ser ver­zwick­ten Lage tut di Bla­si nicht das Nahe­lie­gen­de und appel­liert an die Deut­schen, sich end­lich von der Schuld frei­zu­ma­chen und selbst­be­wußt ihre Din­ge zu regeln. Im Gegen­teil: er sieht in der deut­schen Iden­ti­tät selbst das Pro­blem, die durch die Schuld am NS-Regime nicht etwa zer­stört, son­dern im Gegen­teil gefes­tigt wor­den sei.

In sei­nen Augen ist die Annah­me einer „deut­schen Schuld“ der Trick gewe­sen, mit dem „die“ Deut­schen ihre Volks­ge­mein­schaft über die Stun­de Null hin­über­ge­ret­tet haben. Um dafür den Nach­weis zu füh­ren, walzt er zunächst einen Gedan­ken von Paul Til­lich aus, der Luther für die Ent­ste­hung eines „trans­mo­ra­li­schen Gewis­sens“ ver­ant­wort­lich und dies bei Nietz­sche, Heid­eg­ger und der Psy­cho­ana­ly­se als Ent­kop­pe­lung von Moral und Gewis­sen (bzw. Schuld­be­wußt­sein) ding­fest mach­te. Durch die Amo­ra­li­sie­rung und Ent­theo­lo­gi­sie­rung von Schuld sei­en säku­la­re Schuld­po­li­ti­ken erst mög­lich geworden.

Als Quint­essenz nimmt Di Bla­si in den zwei­ten, his­to­ri­schen Teil sei­nes Buches die Erkennt­nis mit, daß Schuld gemein­schafts­stif­tend und exklu­siv sein kann. Ent­schei­dend sei his­to­risch der Über­gang von einer „kol­lu­si­ven“ Schuld­ge­mein­schaft, die auf einer unein­ge­stan­de­nen Schuld basiert, hin zu einer, die ihre Gemein­schaft aus dem Schuld­be­kennt­nis (kon­fes­sio­nal) selbst konstituiert.

Völ­kisch Den­ken­de hat­ten dem­nach nach 1945 nur zwei Mög­lich­kei­ten ihre Iden­ti­tät auf­recht­zu­er­hal­ten: Leug­nung der Schuld oder kol­lek­ti­ves Schuld­ein­ge­ständ­nis. Ers­te­res ist straf­be­wehrt, für letz­te­res sorg­te der Natio­nal­pro­tes­tan­tis­mus, dem damit bei der Bewah­rung der Iden­ti­tät eine wich­ti­ge Rol­le zukommt.

Inter­es­sant ist in der Dar­stel­lung di Blas­is, wie die Neu­en Lin­ken und die 1968er mit die­ser nega­ti­ven Iden­ti­täts­po­li­tik umge­gan­gen sind. Wal­ser habe die Iden­ti­tät gegen die durch die For­schung dro­hen­de Ent­so­li­da­ri­sie­rung mit den Tätern betont und eine Täter­volks­ge­mein­schaft konstituiert.

Die 68er stell­ten die Soli­da­ri­tät mit Isra­el in Fra­ge und ver­ab­schie­de­ten sich von der Väter­ge­nera­ti­on und damit von Nati­on und Schuld. Erst im Zuge des His­to­ri­ker­streits sei es gelun­gen, die 68er wie­der in die (jetzt) deut­sche Geständ­nis­ge­mein­schaft zu inte­grie­ren, weil Leug­nung der Schuld eine gemein­sa­me Abgren­zung not­wen­dig gemacht habe.

Die Wie­der­ver­ei­ni­gung schien das wie­der in Fra­ge zu stel­len, was mit der Sakra­li­sie­rung von Schuld, und damit dem Schuld­kult der Sin­gu­la­ri­tät beant­wor­tet wur­de. Bei di Bla­si wur­de in Deutsch­land die Erin­ne­rungs­ge­mein­schaft der Schuld durch die „erin­ne­rungs­po­li­ti­sche Quer­front“ von anti­deut­schen Lin­ken und Rechts­po­pu­lis­ten „zuneh­mend hegemonial“.

In wei­ten Tei­len deckt sich der Befund di Blas­is mit dem der IfS-Stu­die Mei­ne Ehre heißt Reue (2007), nur daß das Ziel der Argu­men­ta­ti­on ein ganz ande­res war. Der Schuld­stolz war dort die lebens­feind­li­che Kon­se­quenz aus der Nie­der­la­ge von 1945, bei di Bla­si ist natio­na­le Iden­ti­tät grund­sätz­lich eine frag­wür­di­ge, wenn nicht per­ver­se Angelegenheit.

Di Bla­si will die Schuld nicht leug­nen, die Schuld­po­li­tik nicht kom­plett ver­wer­fen, aber erhal­ten, wie sie ist, auch nicht, weil sie Ein­wan­de­rung erschwert. Durch die Auf­klä­rung über die theo­lo­gi­schen und natio­nal­pro­tes­tan­ti­schen Grund­la­gen der Schuld­po­li­tik will er zei­gen, daß Schuld nicht zwin­gend in eine natio­na­le Iden­ti­tät mün­den müs­se, son­dern auch als Mit­tel zur Auf­lö­sung jeg­li­cher natio­na­ler Gemein­schaft bei­tra­gen kön­ne. Wie das aus­se­hen soll, bleibt aller­dings völ­lig nebulös.

Um auf die Auf­re­gung rund um die Aus­sa­gen von Ulrich Sieg­mund zurück­zu­kom­men: Ganz offen­sicht­lich ist die Lage noch kom­ple­xer, als sich das der Welt-Autor Gor­don Repin­ski und der Phi­lo­soph Luca di Bla­si vor­stel­len kön­nen. Die „Poli­tik der Schuld“ und die „Sin­gu­la­ri­tät“ kön­nen für alle mög­li­chen Zwe­cke in Anspruch genom­men werden.

Man kann damit eben­so AfD-Poli­ti­ker dif­fa­mie­ren, wie Ein­wan­de­rung bekämp­fen. Doch unfrei­wil­lig wird hier zumin­dest eines deut­lich: Die „Poli­tik der Schuld“ kann nicht die Grund­la­ge der Zukunft unse­rer Nati­on sein, wenn man dar­un­ter die his­to­risch gewach­se­ne Schick­sals­ge­mein­schaft der Deut­schen ver­steht. Es ist ein hoff­nungs­vol­les Zei­chen, daß eine Gene­ra­ti­on poli­ti­sche ihre Stim­me erhebt, die in die­sen Kate­go­rien nicht mehr gefan­gen ist.