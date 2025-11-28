Sag nicht Tiki

Wohl jeder erinnert sich noch an die Plakatkampagne aus Büren, Landkreis Paderborn, Sommer 2025. Botschaft: Wer sich im Schwimmbad sexuell belästigt fühle, solle das Codewort „Tiki!“ rufen. Man hatte sich kaputtgelacht darüber, weil das Poster eine kräftige Rothaarige zeigte, die einem zarten, beinamputierten Knaben mit dunkler Haut gierig an die Badewäsche will. Das war in der Tat aberwitzig und eine perverse Verdrehung der deutschen Freibadrealität.

Mir geht es um das Code­wort, das “Geheim­zei­chen”. Es macht mich rasend, daß sogar offi­zi­el­le Behör­den zur Anwen­dung von Codes raten, wenn eine Frau in Not ist! (Daß der Code­wort­be­düf­ti­ge im Büre­ner Fall ein Männ­lein war – eine Petitesse.)

Der 25. Novem­ber war der „Inter­na­tio­na­le Tag zur Besei­ti­gung von Gewalt gegen Frau­en“. (Was allein in der Dik­ti­on an die viel­fäl­ti­gen Mot­to-Tage in der DDR erin­nert.) Stets die glei­che Lei­er: Der gefähr­lichs­te Platz für Frau­en sei­en die eige­nen vier Wän­de, und: „Femi­zi­de“- angeb­lich typisch für „unser patri­ar­cha­li­sches System“.

Ver­schwie­gen wird das Offen­sicht­li­che: Femi­zi­de sind aller­meist „Ehren­mor­de“ mit isla­mi­schem Hin­ter­grund, und das Mes­ser wird durch­aus häu­fig und zuneh­mend gegen Frau­en im öffent­li­chen Raum erho­ben, und hier haben wir auch ganz ähn­li­che Tat­mo­ti­ve, wie in die­sem trau­ri­gen Inter­view gezeigt wird.

Die Rede und den Rat zu „Geheim­zei­chen“, mit denen eine Frau ihre aktu­el­le Bedro­hung anzei­gen soll, hal­te ich für völ­lig falsch und eine ganz ver­kehr­te Bot­schaft. Ich bin eine strik­te Geg­ne­rin sol­cher “Geheim­zei­chen.”

Die „Poli­zei Bay­ern“ pos­te­te am 25. Novem­ber einen Clip , in dem fol­gen­des nach­ge­stellt wird: Ein Poli­zei­team wird geru­fen, weil es anschei­nend hand­fes­ten Ärger gibt in der Nach­bar­woh­nung. Poli­zis­ten klin­geln. Eine Frau mit sicht­ba­ren Ver­let­zun­gen im Gesicht öff­net und sagt, es sei alles okay. Sie sei nur gestol­pert. Beim Schlie­ßen der Tür macht sie ein „Geheim­zei­chen“, und dar­auf­hin stür­men die Poli­zis­ten die Bude.

Poli­zei Bayern:

Man­che Frau­en kön­nen nicht laut um Hil­fe rufen. Doch sie zei­gen ein Zei­chen – still aber deut­lich: – Hand­flä­che nach vorn – Dau­men in die Hand­flä­che – Fin­ger dar­über schlie­ßen. Nicht weg­se­hen, helfen!

Es gibt dut­zen­de, nein, hun­der­te Clips die­ser Art: Frau­en gehen in „Umar­mung“ mit einem Mann durch die Stadt, aber hin­ter­las­sen für ihre Umge­bung das „Geheim­zei­chen“ und wer­den dann gerettet.

Bit­te: Das ist ganz gro­ßer Quark! Es gibt toxi­sche Bezie­hun­gen, die so höl­lisch ver­strickt sind, daß es schier kein Aus­kom­men gibt, wo die Mani­pu­la­ti­on längst die Ober­hand gewon­nen hat. (Ich bezweif­le übri­gens, daß es nur Frau­en sind, die unter sol­chen sys­te­mi­schen Mes­al­li­ancen lei­den.) Sol­che Men­schen machen kein “Hand­zei­chen”, weil sie als Opfer längst Teil der Maschi­ne­rie sind. Sie wer­den den unter­drü­cken­den, schla­gen­den Part­ner auf Teu­fel-komm-raus ver­tei­di­gen und “Grün­de” gefun­den haben, war­um sie die schlech­te Behand­lung verdienen.

Wenn eine Frau in höchs­ter Not ist, dann dul­det sie es ent­we­der, weil sie den gewalt­tä­ti­gen Mann immer noch als eigent­li­chen Ret­ter begreift und/oder kom­pli­zier­te Loya­li­täts­kon­flik­te zu bewäl­ti­gen hat. Hier soll­te man anset­zen. Nach mei­ner Ein­schät­zung betrifft das mas­sen­haft Frau­en. (Sage ich als Anti-Feministin.)

Wenn Sie wirk­lich raus will aus der Lage: hat sie zu schrei­en, laut zu wer­den. Und nichts ande­res. Es gibt kei­nen Geheim­weg raus.

Was soll bit­te ein „Geheim­zei­chen“? Und wie soll es nach die­sem “Geheim­zei­chen” übri­gens wei­ter­ge­hen? Eine (womög­lich) schon län­ger geknech­te­te Frau offen­bart sich dadurch, und dann? Es ver­la­gert den Kon­flikt auf eine amt­li­che, juris­ti­sche Ebe­ne, und das ist der­ma­ßen schräg wie der Tat­be­stand „Ver­ge­wal­ti­gung in der Ehe“!

Ich hab mal, als Sieb­zehn­jäh­ri­ge oder so, das extrem lau­te Schrei­en gelernt. Gel­lend! Schrill! Kurs­lei­te­rin war eine Les­be, die Män­ner haß­te. Egal. Du schreist ein­fach, wenn es Dir ans Leder geht. Und es muß Dir NIE pein­lich sein. Das ist wich­tig. Hys­te­rie ist was ande­res. Sei nie­mals hysterisch.

Ja, ich hat­te etli­che sol­cher Momen­te. War teils doch pein­lich, in der Öffent­lich­keit über­grif­fi­ge Män­ner anzu­schrei­en. Du erhältst ja auch nicht spon­ta­ne Zustim­mung von Umste­hen­den, eher pein­li­ches Kopf­schüt­teln. Aber im Rück­blick weißt Du: DAS war Ehre.

Ich wür­de nie ein „Geheim­zei­chen“ gebrau­chen, und ich hal­te sol­che Rat­schlä­ge für wirk­lich fatal. Ich habe dies auch mei­nen Töch­tern wei­ter­ge­ge­ben: Laut sein. Kei­ne Geheim­zei­chen. Die sind für Loserinnen.