In Moskau. Teil 1: Vorträge

Man verbringt eine schäbige Halbnacht in Belgrad und landet in Moskau gegen Mittag. Die Uhr springt um zwei Stunden nach vorn, im Flughafen funktioniert kein Roaming, aus Sicherheitsgründen. Frauen und Männer in Uniform und mit handtellergroßen Abzeichen und Orden prüfen Gepäck und Paß, und währenddessen stehen ihre Schulterklappen ab wie Patches von Angebern, die Markenware tragen.

Der Krieg, den Ruß­land führt, ist abwe­send. In den kom­men­den Tagen, die ich in Mos­kau ver­brin­gen wer­de, wird weder Kriegs­wirt­schaft zu spü­ren sein, noch gehen jun­ge Män­ner mit erns­tem Gesicht durch jene zivi­le Frist, die ihnen ein Auf­schub gewäh­ren wür­de. Sie schlur­fen durch Mos­kau wie durch Ber­lin, es ist der­sel­be Typ, sie wer­den nicht rekru­tiert wer­den, man wird ihnen ihre Han­dys und ihr Leben lassen.

Die Nati­on im Krieg – es war in der Haupt­stadt wirk­lich nichts davon zu sehen und zu spü­ren, selbst am Kreml nicht, auf den ich zwei Tage spä­ter zuwan­der­te, um ihn mit Filipp Fomit­schow zu umrun­den. Ein biß­chen Mili­tär­po­li­zei, außer­dem Sicher­heits­schleu­sen in den U‑Bahnhöfen und an den Ein­gän­gen in Ein­kaufs­zen­tren. Jedoch gibt es das schon immer, spä­tes­tens seit den isla­mis­ti­schen Anschlä­gen, die Mos­kau vor andert­halb Jahr­zehn­ten erschütterten.

Im gesichts­lo­sen Mer­cu­re-Hotel in der Bau­mans­ka­ja war es, als wäre man in Ber­lin oder Wien – und hät­te ver­säumt, etwas Eigen­tüm­li­ches zu buchen. So nun das Bett und das Früh­stück: wie über­all, bloß war­me Wür­fel­chen Roter Bete und ein biß­chen schman­di­ge Pfann­ku­chen, alles ande­re nicht anders als anders­wo in Euro­pa, und eben kein Man­gel, kei­ne Ratio­nie­rung, weil etwa die Front etwas bräuchte.

War also auf Ein­la­dung Filipp Fomit­schows dort, der wie­der­um im Rah­men sei­ner wis­sen­schaft­li­chen Arbei­ten über den deut­schen Kon­ser­va­tis­mus der Nach­kriegs­zeit auf Leh­nert und mich stieß und eini­ge Mona­te in Deutsch­land forschte.

Für den ers­ten Abend war ein öffent­li­cher Vor­trag ange­setzt, das The­ma: “Die Lage in Deutsch­land 2025”, und ich hat­te gegen 22 Uhr vor knapp 200 Hörern lan­ge refe­riert und vie­le gute, teils auf Deutsch vor­ge­brach­te Fra­gen beant­wor­tet. Der Ort: eine zum Ver­an­stal­tungs­raum umge­bau­te Fabrik, top­mo­dern, läs­sig, man denkt an Bands und lau­te Musik und coo­le Leute.

Fomit­schow führ­te ein. Im Publi­kum war das Inter­es­se an Deutsch­land und sei­ner Lage echt, es war drän­gend, nicht nice to know, nicht so ein Abend­ver­brin­gen wie sonst oft, son­dern Wiß­be­gier und ein ehr­li­ches Erstau­nen dar­über, daß ein Deut­scher mit poli­ti­scher Bio­gra­phie antanzt und ganz anders ist, als Wiki­pe­dia es behaup­tet: die­se Platt­form mit dem wider­li­chen Ton einer selbst­ge­fäl­li­gen Torwächter-Neutralität.

Ehr­li­ches Erstau­nen, frap­pie­ren­de Offen­heit: Nach Vor­trag und Ant­wor­ten kamen spät Hörer und sag­ten, sie hät­ten vie­les erwar­tet, bloß nicht einen Vor­trag und Ant­wor­ten von sol­cher Ambi­va­lenz und Suche, so etwas grund­sätz­lich Deut­sches, Unpa­the­ti­sches, einen so kla­ren deut­schen Stand­punkt; bloß sei ein wenig zu wenig gelacht wor­den, und: wo man das nach­ho­len könne.

Mir fehl­te nach der schlaf­lo­sen Nacht und dem Mara­thon in der zu einem moder­nen Ver­an­stal­tungs­ort aus­ge­bau­ten Fabrik­hal­le die Kraft (den Dol­met­schern ganz sicher auch!), und so ließ ich mich von den Fomit­schows zu einer Fisch­sup­pe in den elf­ten Stock eines sowje­ti­schen Wohn­blocks ein­la­den. Sie war köst­lich, sie stärk­te und wärm­te, und wäh­rend sie hoch­kö­chel­te, stu­dier­te ich die Cover rus­si­scher Jün­ger-Aus­ga­be im Taschen­buch und erblick­te trotz kla­rer, kal­ter Nacht über den Bal­kon hin­weg das Ende der Stadt nicht: Es woh­nen durch­aus sech­zehn Mil­lio­nen dort, aber man geht auch von zwan­zig aus – Ruß­lands glo­ba­ler Süden ist wie unse­rer einer, der sich zusam­men­zu­pfer­chen weiß und die Schat­ten­wirt­schaft in Schwung hält.

Wor­um ging es an die­sem ers­ten, lan­gen Tag? Es ging um ein rea­lis­ti­sches Bild der Lage, in der sich Deutsch­land als das im 20. Jahr­hun­dert dop­pelt zer­schla­ge­ne und wenigs­tens ent­lang eines Ris­sen wie­der zusam­men­ge­füg­te Land befindet.

Es ging um die spür­bar ande­re Men­ta­li­tät der ange­glie­der­ten ehe­ma­li­gen DDR. Sie ist im Aus­land nicht anders The­ma als in Deutsch­land selbst – so offen­sicht­lich anders sind das Wahl­ver­hal­ten und die Wei­ge­rung, sich dem west­li­chen Weg und sei­ner poli­ti­schen Aus­rich­tung ganz und gar anzugleichen.

Die­se “Nach­ah­mungs­skep­sis” ist nicht nur The­ma und Kern jenes bahn­bre­chen­den und erhel­len­den Buch Das Licht, das erlosch von Ivan Kras­tev und Ste­phen Hol­mes, das ich immer wie­der erwäh­ne und emp­feh­le – so auch in Mos­kau; auch Simon Strauß (um nur das jüngs­te Bei­spiel zu nen­nen) weist in sei­nem neu­en Buch auf einen Umstand hin, den wir längst zum The­ma mach­ten: In der Nähe. Vom poli­ti­schen Wert einer ost­deut­schen Sehn­sucht geht davon aus, daß nur aus der unsi­che­ren Auf­müp­fig­keit der Über­rum­pel­ten und von der west­li­chen Ver­schla­gen­heit Ernüch­ter­ten noch Impul­se für eine poli­ti­sche Wen­de aus­ge­hen können.

(Das ist hier alles ver­knappt notiert, aber ich ver­sprach den rus­si­schen Gast­ge­bern eine schrift­li­che Aus­ar­bei­tung, und das wer­de ich auch hier veröffentlichen.)

Die Fra­gen nach den Aus­füh­run­gen waren breit gestreut: Situa­ti­on der Kir­chen und des Glau­bens in Deutsch­land, Aus­rich­tung der AfD im Rich­tungs­streit zwi­schen Trans­at­lan­ti­kern und den Ver­tei­di­gern der deut­schen Mit­tel­la­ge und mög­li­chen Koali­ti­ons­part­nern; Par­al­le­len der Mas­sen­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land, Ruß­land und über­haupt über­all auf der Welt – also: Fra­gen nach Fort­schritts- und Konsumkritik.

Fra­gen nach der Unter­drü­ckung der Mei­nungs­äu­ße­rungs­frei­heit in Deutsch­land und nach Medi­en, die man als Rus­se wahr­neh­men sol­le, und zwar dann, wenn man kei­ner­lei Inter­es­se habe an jener pein­li­chen Anbie­de­rung deut­scher Ruß­lan­dro­man­ti­ker und rus­sisch gefüt­ter­ter Pro­pa­gan­dis­ten. Das war nun nicht schwie­rig, vor allem nicht ex nega­tivo von den­je­ni­gen abzu­ra­ten, die aus allem eine Kon­fron­ta­ti­on und zugleich ein Geschäft mach­ten: so abso­lut pro­rus­sisch und anti­west­lich, zugleich aber über­teu­er­te Trump- und Putin-Mün­zen im Sor­ti­ment, deren Kauf Wert­an­la­ge und Frei­heits­akt zugleich sein solle …

Manch­mal frag­te ich zurück: nach kon­kre­ter Zen­sur und alter­na­ti­ven Mei­nungs­räu­men in Mos­kau, nach der grü­nen Bewe­gung, dem Denk­mal­schutz, den alles domi­nie­ren­den und über­rol­len­den Lie­fer­diens­ten, der Gene­ral­ten­denz der Geschichtspolitik.

Die­ser Aus­tausch setz­te sich am nächs­ten Tag nach einem wei­te­ren Vor­trag fort. Er fand aber in kleins­tem Krei­se statt, ich refe­rier­te vor gela­de­nen Gäs­ten über die Ent­wick­lung der AfD und des­sen, was man als den vor­po­li­ti­schen Raum bezeich­net – über den Auf­bau bei­der Räu­me aus dem Nichts und die beson­de­re Ton­la­ge, die sich aus die­ser wie­der­um sehr beson­de­ren, inner­deut­schen Situa­ti­on ergebe.

Es waren in die­ser Run­de Spe­zia­lis­ten für die ita­lie­ni­sche und die us-ame­ri­ka­ni­sche kon­ser­va­ti­ve Poli­tik dabei, ein Exper­te für das Werk Carl Schmitts und einer, der sich vom Dugin-Anhän­ger zu einem sei­ner schar­fen Kri­ti­ker gewan­delt hat. (Auch Ernst Jün­ger war wie­der The­ma. Gera­de ist im Ver­lag Ad Mar­gi­nem die rus­si­sche Über­set­zung der kur­zen Erzäh­lung Sturm erschie­nen, und heu­te fin­det in Jaros­lawl eine Prä­sen­ta­ti­on des Werks statt, an der wie­der­um Filipp Fomit­schow betei­ligt ist.)

Es waren aber auch wel­che dabei, die sich dezi­diert mit den Per­spek­ti­ven rus­si­scher Außen­po­li­tik und der damit ver­bun­de­nen glo­ba­len Lage­ana­ly­se beschäf­ti­gen und nicht nur prä­zi­se nach­frag­ten, son­dern sehr offen und rea­lis­tisch auf mei­ne Fra­gen nach dem Krieg und den 28 Punk­ten des gera­de die­ser Tage vor­ge­leg­ten Frie­dens­plans ant­wor­te­ten. Das ist über­haupt eine Erfah­rung: Dort, wo es um etwas geht, hält man sich nicht mit Abtas­ten und Flos­keln auf, son­dern kommt zur Sache und strei­tet nichts ab, was offen­sicht­lich ist.

So war es in einem der Gesprä­che: Mit der ers­ten Fra­ge wur­de ein ande­rer Takt des Aus­tauschs ange­schla­gen, es ging knapp und direkt hin und her, und natür­lich hat­te ich wahr­ge­nom­men, wie inten­siv der Gesprächs­part­ner mit­no­tiert hat­te an Stel­len mei­ner Aus­füh­run­gen, deren Per­spek­ti­ve ihm neu war und die er noch ver­tie­fen woll­te. Das tat er dann, und daß es dazu rus­si­sche Häpp­chen gab und ein Glas Rot­wein, war Neben­sa­che, und erst nach drei Stun­den kam ich dazu, has­tig etwas davon nachzuholen.

Sol­che Atmo­sphä­re mag ich – über­haupt, wenn Leu­te das Essen ver­ges­sen über dem Gespräch, und zwar nicht auf­grund grund­sätz­li­cher Kost­ver­ach­tung (die ich über­haupt nicht mag!), son­dern in der Situation.

Aber dies zum Schluß: Ganz anders war das Gespräch am drit­ten Abend, nach einer Vor­trags­ver­an­stal­tung in den Räu­men des bereits erwähn­ten Ver­lags Ad Mar­gi­nem. Fomit­schow und Pro­fes­sor Alex­an­der Michai­low­skij tru­gen zur deut­schen Tra­di­ti­on der Tech­nik­kri­tik vor, und ich saß zwei­ein­halb Stun­den lang auf mei­nem Stuhl und ver­stand kaum ein Wort, konn­te aber die Posi­ti­on der Gedan­ken­füh­rung mit Nadeln mar­kie­ren – der Name Speng­ler fiel, dann Theo­dor Les­sing, Max Weber und Ernst Jün­ger, dann der von Fried­rich Georg und dann Moh­ler und Kal­ten­brun­ner und Gruhl.

Und dann fuh­ren wir ins Café Pusch­kin, und ich betrat eine Thea­ter­büh­ne, in der Kell­ner mit Zwi­cker ihre Rol­le spiel­ten, indem sie sich durch Getä­fel­tes schlän­gel­ten und vor­bei an über­manns­ho­hen Ein­bau­re­ga­len mit alten Büchern und Bil­dern und aller­lei Gerät immer neue Tel­ler balan­cier­ten: Borschtsch, klei­ne Pfann­ku­chen mit Kavi­ar, Sül­zen, ein­ge­leg­tes Gemü­se, Pel­me­ni, gefüllt mit Lamm und Rind, und dann ein sah­ni­ges Schau­kel­pferd­chen auf einem Tel­ler, aus dem jeder mit sei­nem Löf­fel sei­nen Anteil grub.

Es war ein Ver­le­ger­ge­spräch, über Auf­bau und Vor­lie­ben, über Dich­tung und die Ver­zau­be­rung der Welt, und gegen Mit­ter­nacht hat­te sich der Witz durch­ge­setzt, daß dies alles nur für mich auf­ge­baut wor­den sei, eine Kulis­se, ein Potem­kin­sches Dorf, die Kell­ner und die ande­ren Gäs­te arran­giert wie in der Tru­man-Show, und ob ich es nicht längst bemerkt hätte.

Von dort war es nur noch ein klei­ner Schritt zur magi­schen Rea­li­tät. Und auf dem Weg zurück ins gesichts­lo­se Hotel Mer­cu­re kam mir der Antai­os-Spruch von der Sei­ten­Wech­sel-Mes­se in den Sinn. “Nichts ist ver­lo­ren” – es kommt nur auf Per­spek­ti­ve und Fin­dig­keit an. Das hat­te mit Poli­tik nichts mehr zu tun, aber mit Leben­kön­nen sehr viel.