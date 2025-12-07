Kauft nicht bei… – wie bitte?

Ein Drogeriekampf! Rechte "boykottieren" ROSSMANN! Es ist kompliziert, und ich will es gar nicht ausbreiten, weil ich davon ausgehe, daß man über das Drama bereits informiert ist. Daß die Sachlage fluid ist und mittlerweile alle zurückrudern, tut (hier) nichts zur Sache. Viele halten diesen Kampf für völlig lächerlich, beknackt, infantil: ("Deutschland wird an der Drogeriefront verteidigt, haha!") Ich nicht.

Wie kann man heu­te bit­te “Far­be beken­nen”? Ob einer gera­de­steht, soll­te eigent­lich an sei­nem Lebens­voll­zug zu mes­sen sein. Ist er faul oder flei­ßig? Ehr­lich oder ver­druckst? Küm­mert er sich oder küm­mert er sich nicht? Erfüllt er das, was man frü­her „die Stan­des­pflich­ten“ nannte?

Das ist lei­der alles pas­sé. Es ist so kom­pli­ziert gewor­den. Es gibt kei­ne Stan­des­pflich­ten mehr. Du kannst heu­te mit guten Grün­den vegan sein oder car­ni­vor. Du kannst Trad­wi­fe sein oder in „offe­ner Bezie­hung“. Du kannst Deutsch­land lie­ben oder abgrund­tief has­sen. Mit einer Hand­voll Argu­men­te, die du auch aus ent­le­ge­nen Abgrün­den klau­ben kannst, geht eigent­lich alles: Frau trotz Penis, „Schwarz“ trotz hel­ler Haut, anti­fa­schis­tisch mit bru­ta­ler Gewalt.

Wir leben in einem Basar. In die­sem Basar des Alles­mög­li­chen ist die Dro­ge­rie ROSSMANN aller­dings kein öläu­gi­ger Händ­ler unter vie­len, son­dern ein bedeu­ten­der Spieler.

Zu sagen, man kau­fe nun nicht mehr bei ROSSMANN, ist kein kin­di­sches, belang­lo­ses Spiel. Als Shell 1995 die Ölplatt­form Brent Spar im Atlan­tik ver­sen­ken woll­te und Green­peace dar­aus eine Kam­pa­gne mach­te, erleb­te die Ben­zin­mar­ke einen über­aus dras­ti­schen Einbruch.

Ähn­li­ches galt, als Jac­ques Chi­rac im glei­chen Jahr Kern­waf­fen­tests wie­der­auf­nahm. Der dar­auf­fol­gen­de Boy­kott fran­zö­si­scher Pro­duk­te war kein Kin­der­spaß, son­dern beein­fluß­te die Han­dels­bi­lanz hef­tig. Ähn­lich war es bei #Dele­teU­ber 2017.

Und beson­ders kraß, als die ein­ar­mi­ge (durch einen Hai­an­griff) Sur­fe­rin Betha­ny Hamil­ton 2024 als Wer­be­part­ne­rin für die ein­schlä­gi­ge Mar­ke Rip Curl einer Trans­gen­der-Per­son wich. Die Ein­brü­che bei Rip Curl bezif­fer­ten sich auf ekla­tan­te Mil­lio­nen­hö­he, zahl­rei­che Filia­len muß­ten schlie­ßen – die Kon­su­men­ten hat­ten ein­fach mit dem Geld­beu­tel abgestimmt.

Der mora­li­sche Impe­tus sol­cher (Nicht-)Kaufentscheidungen wider­strebt mir in der Hin­sicht, daß ich gegen­über jeg­li­chem „Mas­sen­wahn“ skep­tisch bin. „Kauft nicht bei…“ ist kein guter Impuls!

Nun leben wir aber in einer gesichts­lo­sen Kon­sum­welt. Die Nicht­k­auf­ent­schei­dung betrifft hier & heu­te nicht Fami­lie D. oder R., kein alt­ein­ge­ses­se­nes Geschäft von „neben­an“, son­dern einen Rie­sen, der poli­tisch agi­tiert. Angeb­lich sind Drei­vier­tel der bei ROSSMANN erhält­li­chen Non-Food-Pro­duk­te chi­ne­si­schen Ursprungs. (Konn­te es nicht ver­zi­fie­ren, aber laßt es ein Vier­tel sein.)

Ob es bei den Kon­kur­ren­ten bes­ser aus­schaut, kann ich nicht sagen. Ich wür­de gene­rell dafür plä­die­ren, sich künf­tig bei Klo­duft, Zahn­weiß, Haar-Fit, Well­be­ing-Tee, Duft­ker­zen etc. pp .zurück­zu­hal­ten und sich stets die Fra­ge zu stel­len: „Brauch ich das wirk­lich?“, „Macht es mich glück­li­cher?“, „Wären die­se 5,99 nicht anders­wo bes­ser ein­ge­setzt?“, “Von wel­chen Rei­zen laß ich mich triggern?”

Per­sön­lich habe ich mich ent­schie­den, nicht mehr bei ROSSMANN ein­zu­kau­fen. Das ist so unbe­quem (ich war tat­säch­lich Kun­din, seit ich im Osten lebe; die nächs­te ande­re Dro­ge­rie ist weit ent­fernt) wie unspek­ta­ku­lär. Mit REWE, ama­zon et al. habe ich es ähn­lich gehand­habt, als die rabi­at poli­tisch wur­den. Es sind die aller­win­zigs­ten Stell­schrau­ben im Getrie­be. Ich esse kein Fleisch aus Mas­sen­hal­tung, ich tra­ge kei­ne Klei­dung, die in Dritt­welt­län­dern gefer­tigt wur­de. Ich kau­fe mög­lichst kein Zeug bei Kon­zer­nen, die sich dezi­diert gegen mei­ne Welt­an­schau­ung richten.

Das ist sehr wenig und unterm Strich (des gesam­ten Lebens­voll­zugs) sicher immer noch inkon­se­quent. Ich lese nach wie vor Bücher aus Ver­la­gen, die has­sen, was Antai­os ist, und Antai­os ver­treibt sie sogar. Ich höre Sen­der, deren Macher uns bekämp­fen. Usw., usf.

Inso­fern hat es sicher etwas Hilf­lo­ses, Kon­se­quenz zu bemü­hen inner­halb eines Lebens, das auf Inkon­se­quenz und Kom­pro­mis­se auf­ge­baut ist. (Ich weiß von einer Fami­lie in Thü­rin­gen, die DAS ALLES boy­kot­tiert. Sie leben nicht nur ohne Imp­fun­gen, Schu­len, Dro­ge­rie­kon­sum, son­dern sogar ohne Strom. Es scheint zu funk­tio­nie­ren. Sie zie­hen das durch. Dan­ke! Aber nein dan­ke. Für mich persönlich.)

Nicht mehr bei ROSSMANN zu kau­fen hat eine Ent­las­tungs­funk­ti­on, zumal eine sol­che Nicht-Kauf­ent­schei­dung auch ganz anonym geht. Man macht einen Schnitt, der an sich unbe­deu­tend ist und einen selbst wenig mehr kos­tet als ein Inne­hal­ten und (in die­sem Fall, für mich) einen wei­te­ren Weg. Wenn ihn Zig­tau­sen­de machen, sieht es bereits anders aus.

Gro­ße Unter­neh­men soll­ten aus mei­ner Sicht gar nichts „beken­nen“. Sie sol­len ihren Dienst tun. Wenn sie sich genö­tigt sehen, weltanschauliche/politische Bekennt­nis­se aus­zu­ru­fen, ist das ein bedenk­li­cher Schritt. Man kann hier leicht “kla­re Kan­te” zeigen.

Nicht mehr bei ROSSMANN zu kau­fen ist inso­fern ein Micro-Akt. Auch ein Aus­weich­ma­nö­ver ist ein Manöver.