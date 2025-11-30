Gießen. Generation Deutschland. Fünf Punkte

1. Keine Partei mag unkontrollierbare Nischen, keine mag Lücken, durch die schlüpfen könnte, was weiter oben zu verantworten ist. Es war deshalb aus Sicht der Mutterpartei konsequent, die alte JA aufzulösen und in Gießen die "Generation Deutschland" neu zu gründen. Sie wird nicht wie eine eigenständige Jugendbewegung agieren können, sondern sich an den Bewegungsgesetzen einer Partei orientieren müssen: Parteidisziplin, geistige Parteidisziplin, Kaderung. Der Typus wird herausgeschält, folgt der Vernunft und dem Ausgleich und weiß: Die Realos werden auch in dieser Partei gegen die Fundis siegen, aber es wird darauf ankommen, daß dies so geräuschlos wie möglich geschehe. Die Bewegung stockt, das Wasser wird gefrieren, so ist es.

2. Die Anti­fa, die sich im Rück­zugs­raum der Bewe­gung “Wider-Set­zen” ver­ste­cken und aus ihr her­aus gewalt­tä­tig und kri­mi­nell agie­ren konn­te, hat sich in Gie­ßen also gegen einen Nor­ma­li­sie­rungs­pro­zeß gewor­fen, gegen einen Ein­he­gungs­tag, gegen eine Grün­dung, die den Wild­wuchs des unkon­trol­lier­ba­ren Fin­dungs­pro­zeß rech­ter Jugend­pro­jek­te nach außer­halb ver­bannt hat und inner­halb der Par­tei­struk­tur Hegung durch­setz­te. Dies spie­gelt das Gro­ße im Klei­nen: Die AfD ist über­haupt die Nor­ma­li­sie­rung patrio­ti­scher, rechts­kon­ser­va­ti­ver Poten­tia­le in Deutsch­land. Alles, was rechts von ihr wuchern und laut sein konn­te, spielt kei­ne Rol­le mehr. Sie hat den Maß­stab ange­legt und hat abge­schnit­ten, was sich nicht anpas­sen woll­te. Die­se Auf­ga­be hat zuvor das neu­rech­te Vor­feld in sei­nem Bereich erfüllt. Es hat die radi­ka­len, alt­rech­ten Kräf­te aus­ge­trock­net und vor eine Wahl gestellt: mit uns, aber mit geläu­ter­ter Welt­an­schau­ung und der Beach­tung roter Lini­en – oder wei­ter ohne uns mit unpo­li­ti­schem, fal­schen Pathos. Die Paro­le lau­te­te: Her­über zu uns – unter Bedingungen.

3. Jean-Pas­cal Hohm, der ers­te Vor­sit­zen­de der neu­en Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on der AfD, weiß, was Par­tei­dis­zi­plin bedeu­tet. Aber er weiß auch, daß eine Par­tei zum dür­ren Ast wird, wenn sie das Poten­ti­al ver­kennt und igno­riert, das im jun­gen Expe­ri­ment, in unge­zü­gel­ter Krea­ti­vi­tät, in Wild­wuchs und Grenz­über­schrei­tung steckt. Die Rede, die er nach sei­ner Wahl hielt, war viel­ver­spre­chend: Sie war nicht im Ton eines dank­ba­ren Funk­tio­närs gehal­ten, son­dern sprach von einer Her­kunft aus grund­sätz­li­chen Zusam­men­hän­gen und von Erleb­nis­sen, die man auch dann nicht ver­gißt, wenn man Kom­pro­mis­se schlie­ßen und Zuge­ständ­nis­se machen muß. Er gehört also zu jenen Poli­ti­kern, die nicht nur Poli­ti­ker sind, son­dern mit einem Fuß im vor­po­li­ti­schen Raum ste­hen und Rück­bin­dung suchen. Par­tei (das ist dort die Über­zeu­gung) ist nie Zweck, son­dern immer nur Mittel.

4. War­um war Antai­os in Gie­ßen? Natür­lich auf Ein­la­dung, und mein Ver­lag nahm die Ein­la­dung aus zwei Grün­den an: Ers­tens ist es eine vor­neh­me Auf­ga­be, aus tau­send jun­gen Leu­ten jene 100 her­aus­zu­fil­tern, die lesen möch­ten, und zwar jen­seits von Bild­chen und Schnip­seln. Sie fan­den sich tat­säch­lich ein und frag­ten und lie­ßen sich bera­ten. Zwei­tens: Ein­zel­ge­sprä­che waren geplant, ver­ab­re­det, mög­lich – das wich­tigs­te wie fast immer mit Höcke. Ich war ja gera­de erst aus Mos­kau zurück­ge­kehrt und konn­te berichten.

5. War um sechs Uhr mor­gens in der Hal­le, die vor­abend­li­che Ansa­ge der Poli­zei bewahr­hei­te­te sich: um fünf am Sam­mel­punkt, dann wird der letz­te, zuver­läs­si­ge Kon­voi star­ten. So war es, und das waren dann sechs lan­ge Stun­den bis zum Beginn des Kon­gres­ses. Kaf­fee, müde Augen, vie­le Jour­na­lis­ten, end­lich ein­mal Zeit für aus­führ­li­ches Hin und Her. Sät­ze direkt in die Kame­ra ver­wei­ger­te ich – es war ja eine Par­tei­ver­an­stal­tung. Aber Hin­ter­grund­ge­sprä­che: immer und gründ­lich. Mei­ne The­se: Wir alle erle­ben, daß sich in Deutsch­land ein neu­es Milieu bil­det und Räu­me besetzt. Die­ser Vor­gang ist von sol­cher Nor­ma­li­tät, daß er eigent­lich nicht der Rede wert wäre. Aber in Deutsch­land ist er es, und er wird bespro­chen, ver­zerrt, bekämpft, begrüßt und fas­zi­niert beob­ach­tet zugleich. Das merk­ten ich den Jour­na­lis­ten an, die oft zu dritt, viert am Stand waren und das Gespräch führ­ten. Klu­ge Köp­fe dar­un­ter, auch sol­che, die längst begrif­fen haben, daß das, was geschieht, in der Luft liegt, nahe lag – und den­noch muti­ger Leu­te bedarf, die es erkämp­fen. Man ver­nimmt den Respekt, denn die Zeit ist da.

–

Aber dies zuletzt: Mit Ann-Kat­rin Mül­ler vom SPIEGEL und die­ser Schnep­fe von T‑Online, deren Namen ich glück­lich nicht erin­ne­re, woll­te ich nicht spre­chen. Bei­de hat­ten sich zu trol­len, und inter­es­sant war, daß kei­ner der Kol­le­gen, die das mit­be­ka­men, sich soli­da­ri­sier­te und eben­falls ging. Viel­leicht hat man mitt­ler­wei­le begrif­fen, daß ideo­lo­gi­sche Bas­hing ein Schrei­ben unter Niveau ist. Gut wär’s.