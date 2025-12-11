“Antifaschismus” als Neurose

Der Erfolg gibt ihr ein­drucks­voll recht. Sie folg­te poli­tisch – ja, im Zuge meh­re­rer ent­zünd­li­cher Häu­tun­gen – ihren Zie­len und hat dabei inner­halb der behä­bi­gen Demo­kra­tie der Ber­li­ner Repu­blik ganz artig nach den Regeln gespielt. Zudem hielt sie sich an das Wahl- eben­so wie ans Par­tei­en­gesetz und dürf­te ihrer inne­ren Ver­faßt­heit nach sogar basis­de­mo­kra­ti­scher ori­en­tiert sein als die Altparteien.

Die wie­der­um haben das Wich­tigs­te falsch gemacht. Indem sie die AfD in der Wei­se „grup­pen­be­zo­ge­ner Men­schen­feind­lich­keit“ zuneh­mend hys­te­risch dis­kri­mi­nier­ten, kri­mi­na­li­sier­ten und patho­lo­gi­sier­ten, haben sie deren Auf­stieg – wie den eines Dra­chen im Gegen­wind – ermög­licht und for­ciert. So erst wuchs die AfD zu einer Kraft her­an, die sich als ein­zi­ge ech­te Alter­na­ti­ve eta­blie­ren konnte.

Der Wirt­schafts­wis­sen­schaft­ler Pro­fes­sor Horst-Tilo Bey­er, notier­te am 28.11.25 in einem FAZ-Leserbrief:

Die AfD ist – ent­ge­gen ver­brei­te­ter Ein­ord­nun­gen – nicht rechts­extrem in dem Sin­ne, daß sie unse­re demo­kra­ti­sche Ord­nung abschaf­fen will oder poli­ti­sche Gewalt befür­wor­tet. Viel­mehr han­delt es sich, in Tei­len, um eine rechts­ra­di­ka­le Kraft, deren erklär­tes Ziel eine grund­le­gen­de Erneue­rung der Demo­kra­tie ist, ohne dabei auf Gewalt zurück­zu­grei­fen. Die­se Dif­fe­ren­zie­rung ist nicht nur poli­tik­wis­sen­schaft­lich rele­vant, son­dern auch für die Bewer­tung ihrer Vor­schlä­ge und Posi­tio­nen bedeut­sam. Gera­de weil eine radi­kal reform­ori­en­tier­te, aber nicht gewalt­sa­me Grund­hal­tung durch­aus pro­duk­ti­ve Impul­se set­zen kann, wäre eine nüch­ter­ne, dif­fe­ren­zie­ren­de Betrach­tung die­ser Par­tei und ihrer Wäh­ler­schaft drin­gend gebo­ten. Nur so lässt sich ver­hin­dern, dass wich­ti­ge Debat­ten von vorn­her­ein blo­ckiert werden.

Zu einer nüch­ter­nen und dif­fe­ren­zie­ren­den Betrach­tung woll­ten sich die herr­schen­den Par­tei­en jedoch nie bereit­fin­den, schon gar nicht zu einem von ihnen ja per­ma­nent beschwo­re­nen Dis­kurs. Statt sou­ve­rän zu han­deln, folg­ten sie ihren furcht­sam ängst­li­chen Impul­sen und über­re­agier­ten in der Wei­se auf­ge­scheucht, wie es die Lek­tio­nen „poli­ti­scher Bil­dung“ hier­zu­lan­de als Reak­ti­ons­mus­ter vorschreiben.

Daß der AfD ein so irre über­zo­ge­ner Haß ent­ge­gen­schlägt, wie er zur Grün­dungs­ver­an­stal­tung der „Gene­ra­ti­on Deutsch­land“ zu erle­ben war, hat mit Anti­fa­schis­mus nichts zu tun, inso­fern gar kei­ne Faschis­ten aus­zu­ma­chen sind. Viel­mehr hat die Hys­te­rie gesell­schafts­neu­ro­ti­sche Gründe.

Was immer man von der AfD im Ein­zel­nen hal­ten mag: Sie stell­te seit Jah­ren höchst rele­van­te, meist genau rich­ti­ge Fra­gen und dräng­te auf bit­ter not­wen­di­ge Veränderungen.

Das genau trifft jene Tei­le der Gesell­schaft emp­find­lich, die sich in einem vagen Kon­strukt von Dop­pel­mo­ral ein­ge­rich­tet haben, in dem sich den­noch (oder eher genau des­we­gen) halb- oder unbe­wusst ver­stö­ren­de Impul­se mel­den: Lie­gen wir in Anbe­tracht der Tat­sa­chen mit unse­rer lin­ken Woke­neß, mit all unse­ren Paro­len und Sug­ges­tio­nen rich­tig? Sind wir nicht viel­mehr doch Lebens­lü­gen auf­ge­ses­sen, die sich von der Rea­li­tät längst all­zu weit ent­fernt haben? Stim­men unse­re viel­fach beschwo­re­nen Grund­be­grif­fe überhaupt?

Die­ses inne­re Emp­fin­den schmerzt, so wie es eben schmerzt, wenn in der The­ra­pie die genau rich­ti­gen und tief­ge­hen­den Fra­gen gestellt wer­den, die ans Ver­dräng­te rüh­ren oder Tabus auf­bre­chen, jene ver­fes­tig­ten Ver­stellt­hei­ten, deren Kor­rek­tur nötig wäre, um wie­der gesun­de Bewe­gungs­frei­heit zu errei­chen. Eben­so gin­ge es dar­um, jen­seits der ein­ge­üb­ten Phra­sen end­lich einen seman­tisch kla­ren Text zur Beschrei­bung der natio­na­len Exis­tenz­pro­ble­me zu formulieren.

Die The­se: Von den unfrei­wil­lig bizar­ren „Omas gegen Rechts“ über mora­lis­tisch eifern­de Lin­ke und Grü­ne bis hin zur puber­tie­ren­den Anti­fa ist den Akteu­ren unklar wohl bewußt, daß vie­le „Grund­ver­ein­ba­run­gen“ und Sprach­re­ge­lun­gen längst höchst frag­wür­dig sind und etwas zu zemen­tie­ren ver­su­chen, was pro­duk­tiv auf­ge­bro­chen wer­den muß, um zu Ent­las­tun­gen und Lösun­gen zu gelangen.

Die CDU ver­sucht das unge­lenk zumin­dest und folgt in man­cher Hin­sicht ein­deu­tig AfD-Auf­trä­gen. Sie hat ihre über­in­sze­nier­te Abwehr über­wun­den; unein­ge­stan­den hat­te sie einer Kurs­än­de­rung längst zuge­stimmt. Frü­her oder spä­ter wird sie zum Ein­rei­ßen der mys­ti­fi­zier­ten Brand­mau­er bereit sein.

Nur die lau­ten „Wir-sind-mehr-Rufer“ ver­mei­den es, ihre Per­spek­ti­ve zu ändern und sich den Rea­li­tä­ten neu zu stel­len, eben­so wie sich ein ver­rann­ter Neu­ro­ti­ker bera­tungs- und the­ra­pie­re­sis­tent dage­gen wehrt, sei­ne Wahr­neh­mun­gen und Zwän­ge zu revi­die­ren, über die er sich eine trü­ge­ri­sche Schein­sta­bi­li­tät bewahrt, an die sich sein Selbst­ver­ständ­nis klam­mert, obwohl er längst an den eige­nen Fehl­hand­lun­gen leidet.

Was zu die­sen ver­bas­tel­ten Kon­struk­ten nicht paßt, das trig­gert eben. Dar­aus ent­ste­hen aggres­si­ve Affek­te, wie sie in Gie­ßen gera­de zu beob­ach­ten waren.

Man­che Pres­se­stim­me erfasst das min­des­tens im Ansatz. So etwa die „Lübe­cker Nach­rich­ten“ vom 1. Dezember:

Doch wer Haß mit Haß begeg­net, wer das Grund­ge­setz ver­tei­di­gen will, indem er es bricht, bie­tet nur Mate­ri­al für Wei­dels nächs­te Selbst­ver­harm­lo­sung. Die AfD lebt vom Haß. Füt­tern wir sie nicht damit.

Zieht man die grund­ver­ord­ne­te Kor­rekt­heit von die­ser Sequenz mal ab, befreit man sie von der ideo­lo­gi­schen Grun­die­rung, hat man den rich­ti­gen Text: Eure infan­ti­len Ver­hal­tens­mus­ter und Ersatz­hand­lun­gen stär­ken die AfD. Das trägt noch mehr als deren Eigen­leis­tung zum ful­mi­nan­ten Erfolg der Par­tei bei. Die Arro­ganz der Macht gegen­über Par­tei und Wäh­lern schweißt zusammen.

Nicht nur per­sön­li­che, son­dern gleich­falls poli­ti­sche Neu­ro­sen sind durch die Kon­fron­ta­ti­on mit dem Leben selbst durch­zu­ar­bei­ten. Düs­te­ren Trug und schö­nen Schein klärt wohl oder übel irgend­wann ein­fach die Wirk­lich­keit auf.

Mag sein, daß die­ser Wan­del beschleu­nigt über öko­no­mi­sche Tat­sa­chen erfolgt. Der­zeit ist laut BDI-Prä­si­dent Peter Leib­in­ger der Wirt­schafts­stand­ort Deutsch­land im frei­en Fall – im Ergeb­nis einer ech­ten Struk­tur­kri­se. Eins­ti­ge Kern­be­rei­che wie die Auto­in­dus­trie ver­mö­gen der chi­ne­si­schen Kon­kur­renz nicht stand­zu­hal­ten, und sogar Wis­sen­schaft und For­schung wan­dern Rich­tung Chi­na ab. Dort wird in einem Tem­po und mit einer Effi­zi­enz gear­bei­tet, die Deut­schen nicht mehr zumut­bar erscheint.

Deutsch­land, so Leib­in­ger, „befin­det sich in sei­ner his­to­risch tiefs­ten Kri­se seit Bestehen der Bun­des­re­pu­blik, doch die Bun­des­re­gie­rung reagiert nicht ent­schlos­sen genug.“ Eigent­lich kei­ne Zeit für psych­ia­tri­sche Langzeittherapien.