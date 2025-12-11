11. Dezember 2025

“Antifaschismus” als Neurose

Heino Bosselmann / 14 Kommentare

Die AfD hat im Wesentlichen alles richtig gemacht.

Heino Bosselmann

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Der Erfolg gibt ihr ein­drucks­voll recht. Sie folg­te poli­tisch – ja, im Zuge meh­re­rer ent­zünd­li­cher Häu­tun­gen – ihren Zie­len und hat dabei inner­halb der behä­bi­gen Demo­kra­tie der Ber­li­ner Repu­blik ganz artig nach den Regeln gespielt. Zudem hielt sie sich an das Wahl- eben­so wie ans Par­tei­en­gesetz und dürf­te ihrer inne­ren Ver­faßt­heit nach sogar basis­de­mo­kra­ti­scher ori­en­tiert sein als die Altparteien.

Die wie­der­um haben das Wich­tigs­te falsch gemacht. Indem sie die AfD in der Wei­se „grup­pen­be­zo­ge­ner Men­schen­feind­lich­keit“ zuneh­mend hys­te­risch dis­kri­mi­nier­ten, kri­mi­na­li­sier­ten und patho­lo­gi­sier­ten, haben sie deren Auf­stieg – wie den eines Dra­chen im Gegen­wind – ermög­licht und for­ciert. So erst wuchs die AfD zu einer Kraft her­an, die sich als ein­zi­ge ech­te Alter­na­ti­ve eta­blie­ren konnte.

Der Wirt­schafts­wis­sen­schaft­ler Pro­fes­sor Horst-Tilo Bey­er, notier­te am 28.11.25 in einem FAZ-Leserbrief:

Die AfD ist – ent­ge­gen ver­brei­te­ter Ein­ord­nun­gen – nicht rechts­extrem in dem Sin­ne, daß sie unse­re demo­kra­ti­sche Ord­nung abschaf­fen will oder poli­ti­sche Gewalt befür­wor­tet. Viel­mehr han­delt es sich, in Tei­len, um eine rechts­ra­di­ka­le Kraft, deren erklär­tes Ziel eine grund­le­gen­de Erneue­rung der Demo­kra­tie ist, ohne dabei auf Gewalt zurück­zu­grei­fen. Die­se Dif­fe­ren­zie­rung ist nicht nur poli­tik­wis­sen­schaft­lich rele­vant, son­dern auch für die Bewer­tung ihrer Vor­schlä­ge und Posi­tio­nen bedeut­sam. Gera­de weil eine radi­kal reform­ori­en­tier­te, aber nicht gewalt­sa­me Grund­hal­tung durch­aus pro­duk­ti­ve Impul­se set­zen kann, wäre eine nüch­ter­ne, dif­fe­ren­zie­ren­de Betrach­tung die­ser Par­tei und ihrer Wäh­ler­schaft drin­gend gebo­ten. Nur so lässt sich ver­hin­dern, dass wich­ti­ge Debat­ten von vorn­her­ein blo­ckiert werden.

Zu einer nüch­ter­nen und dif­fe­ren­zie­ren­den Betrach­tung woll­ten sich die herr­schen­den Par­tei­en jedoch nie bereit­fin­den, schon gar nicht zu einem von ihnen ja per­ma­nent beschwo­re­nen Dis­kurs. Statt sou­ve­rän zu han­deln, folg­ten sie ihren furcht­sam ängst­li­chen Impul­sen und über­re­agier­ten in der Wei­se auf­ge­scheucht, wie es die Lek­tio­nen „poli­ti­scher Bil­dung“ hier­zu­lan­de als Reak­ti­ons­mus­ter vorschreiben.

Daß der AfD ein so irre über­zo­ge­ner Haß ent­ge­gen­schlägt, wie er zur Grün­dungs­ver­an­stal­tung der „Gene­ra­ti­on Deutsch­land“ zu erle­ben war, hat mit Anti­fa­schis­mus nichts zu tun, inso­fern gar kei­ne Faschis­ten aus­zu­ma­chen sind. Viel­mehr hat die Hys­te­rie gesell­schafts­neu­ro­ti­sche Gründe.

Was immer man von der AfD im Ein­zel­nen hal­ten mag: Sie stell­te seit Jah­ren höchst rele­van­te, meist genau rich­ti­ge Fra­gen und dräng­te auf bit­ter not­wen­di­ge Veränderungen.

Das genau trifft jene Tei­le der Gesell­schaft emp­find­lich, die sich in einem vagen Kon­strukt von Dop­pel­mo­ral ein­ge­rich­tet haben, in dem sich den­noch (oder eher genau des­we­gen) halb- oder unbe­wusst ver­stö­ren­de Impul­se mel­den: Lie­gen wir in Anbe­tracht der Tat­sa­chen mit unse­rer lin­ken Woke­neß, mit all unse­ren Paro­len und Sug­ges­tio­nen rich­tig? Sind wir nicht viel­mehr doch Lebens­lü­gen auf­ge­ses­sen, die sich von der Rea­li­tät längst all­zu weit ent­fernt haben? Stim­men unse­re viel­fach beschwo­re­nen Grund­be­grif­fe überhaupt?

Die­ses inne­re Emp­fin­den schmerzt, so wie es eben schmerzt, wenn in der The­ra­pie die genau rich­ti­gen und tief­ge­hen­den Fra­gen gestellt wer­den, die ans Ver­dräng­te rüh­ren oder Tabus auf­bre­chen, jene ver­fes­tig­ten Ver­stellt­hei­ten, deren Kor­rek­tur nötig wäre, um wie­der gesun­de Bewe­gungs­frei­heit zu errei­chen. Eben­so gin­ge es dar­um, jen­seits der ein­ge­üb­ten Phra­sen end­lich einen seman­tisch kla­ren Text zur Beschrei­bung der natio­na­len Exis­tenz­pro­ble­me zu formulieren.

Die The­se: Von den unfrei­wil­lig bizar­ren „Omas gegen Rechts“ über mora­lis­tisch eifern­de Lin­ke und Grü­ne bis hin zur puber­tie­ren­den Anti­fa ist den Akteu­ren unklar wohl bewußt, daß vie­le „Grund­ver­ein­ba­run­gen“ und Sprach­re­ge­lun­gen längst höchst frag­wür­dig sind und etwas zu zemen­tie­ren ver­su­chen, was pro­duk­tiv auf­ge­bro­chen wer­den muß, um zu Ent­las­tun­gen und Lösun­gen zu gelangen.

Die CDU ver­sucht das unge­lenk zumin­dest und folgt in man­cher Hin­sicht ein­deu­tig AfD-Auf­trä­gen. Sie hat ihre über­in­sze­nier­te Abwehr über­wun­den; unein­ge­stan­den hat­te sie einer Kurs­än­de­rung längst zuge­stimmt. Frü­her oder spä­ter wird sie zum Ein­rei­ßen der mys­ti­fi­zier­ten Brand­mau­er bereit sein.

Nur die lau­ten „Wir-sind-mehr-Rufer“ ver­mei­den es, ihre Per­spek­ti­ve zu ändern und sich den Rea­li­tä­ten neu zu stel­len, eben­so wie sich ein ver­rann­ter Neu­ro­ti­ker bera­tungs- und the­ra­pie­re­sis­tent dage­gen wehrt, sei­ne Wahr­neh­mun­gen und Zwän­ge zu revi­die­ren, über die er sich eine trü­ge­ri­sche Schein­sta­bi­li­tät bewahrt, an die sich sein Selbst­ver­ständ­nis klam­mert, obwohl er längst an den eige­nen Fehl­hand­lun­gen leidet.

Was zu die­sen ver­bas­tel­ten Kon­struk­ten nicht paßt, das trig­gert eben. Dar­aus ent­ste­hen aggres­si­ve Affek­te, wie sie in Gie­ßen gera­de zu beob­ach­ten waren.

Man­che Pres­se­stim­me erfasst das min­des­tens im Ansatz. So etwa die „Lübe­cker Nach­rich­ten“ vom 1. Dezember:

Doch wer Haß mit Haß begeg­net, wer das Grund­ge­setz ver­tei­di­gen will, indem er es bricht, bie­tet nur Mate­ri­al für Wei­dels nächs­te Selbst­ver­harm­lo­sung. Die AfD lebt vom Haß. Füt­tern wir sie nicht damit.

Zieht man die grund­ver­ord­ne­te Kor­rekt­heit von die­ser Sequenz mal ab, befreit man sie von der ideo­lo­gi­schen Grun­die­rung, hat man den rich­ti­gen Text: Eure infan­ti­len Ver­hal­tens­mus­ter und Ersatz­hand­lun­gen stär­ken die AfD. Das trägt noch mehr als deren Eigen­leis­tung zum ful­mi­nan­ten Erfolg der Par­tei bei. Die Arro­ganz der Macht gegen­über Par­tei und Wäh­lern schweißt zusammen.

Nicht nur per­sön­li­che, son­dern gleich­falls poli­ti­sche Neu­ro­sen sind durch die Kon­fron­ta­ti­on mit dem Leben selbst durch­zu­ar­bei­ten. Düs­te­ren Trug und schö­nen Schein klärt wohl oder übel irgend­wann ein­fach die Wirk­lich­keit auf.

Mag sein, daß die­ser Wan­del beschleu­nigt über öko­no­mi­sche Tat­sa­chen erfolgt. Der­zeit ist laut BDI-Prä­si­dent Peter Leib­in­ger der Wirt­schafts­stand­ort Deutsch­land im frei­en Fall – im Ergeb­nis einer ech­ten Struk­tur­kri­se. Eins­ti­ge Kern­be­rei­che wie die Auto­in­dus­trie ver­mö­gen der chi­ne­si­schen Kon­kur­renz nicht stand­zu­hal­ten, und sogar Wis­sen­schaft und For­schung wan­dern Rich­tung Chi­na ab. Dort wird in einem Tem­po und mit einer Effi­zi­enz gear­bei­tet, die Deut­schen nicht mehr zumut­bar erscheint.

Deutsch­land, so Leib­in­ger, „befin­det sich in sei­ner his­to­risch tiefs­ten Kri­se seit Bestehen der Bun­des­re­pu­blik, doch die Bun­des­re­gie­rung reagiert nicht ent­schlos­sen genug.“ Eigent­lich kei­ne Zeit für psych­ia­tri­sche Langzeittherapien.

Kommentare (14)

Laurenz

11. Dezember 2025 08:39

@HB ... diesmal liegt Ihr gesamter Artikel in der Debatte daneben, nur am Ende berühren Sie die reale Wahrheit. Die gesichert linksextreme, 100% reformblockierende Wirtschaftspolitik Deutschlands & der EU reitet im Galopp in den Untergang, demokratisch gewählt durch die Ü60-Wähler mit nach uns die Sintflut. Das reicht bis in die EUdSSR-Spitze mit Stalin von der Leyen. Die AfD bietet nur ein Paket mit ökomischen Maßnahmen aus den Programmen der Union, Lieberalen & der SPD der 70er, an heute angepaßt, an, um die Ökonomie wieder laufen zu lassen & die Verarmung des Volks aufzuhalten. Hier dreht es sich im Wesentlichen um einen ökonomischen Konflikt. Die Konter-Revolution wäre u.U. nur mit den Amis aufzuhalten gewesen, weil nur die permanente Trotzkistische Weltrevolution die konservative Konterrevolution aufhalten könnte. Aber mit Trump hat die konservative Konterrevolution weltweit gewonnen & die gesichtert linksextreme neo-stalinistische Herrschaft in Europa wird fallen, einfach, weil sie an ihrem Finanzbedarf krepiert.

Joachim Datko

11. Dezember 2025 08:49

1) Die AfD ist eine verantwortungsbewusste, libertäre Partei des Bildungsbürgertums und der Leistungsgesellschaft.
2) Ich bin Stammwähler und habe sie von Anfang an gewählt. Zurzeit sind für mich der Widerstand gegen die massive Einwanderung und gegen die massive Neuverschuldung durch die Regierung Merz (CDU/CSU, SPD) besonders wichtig.
3) Die Diffamierung der AfD lasse ich links liegen. Ich sehe an den Vorsitzenden, wes Geistes Kind eine Partei ist. Die AfD hatte in ihrer zwölfjährigen Geschichte schon zwei Professoren an der Spitze. Zurzeit hat sie mit dem Handwerksmeister Chrupalla und der Asienkennerin Dr. Weidel (Japan, Singapur, China) auch Vorbilder der Bildungs- und Leistungsgesellschaft an der Parteispitze.
+++ J. Datko – Ingenieur, Physiker – Regensb. – AfD-Stammwähler +++

Mitleser2

11. Dezember 2025 11:32

@Laurenz: Wieso liegt HB "daneben"? Ich sehe in Ihrem Text nichts, was zu dieser Aussage passt. 

Waldgaenger aus Schwaben

11. Dezember 2025 11:36

Die etablierten Parteien wollten die AfD auf die gleiche Weise erlegen, wie sie es zuvor mit der NPD und später den Repulikanern geschafft hatten: Dämonisieren und von der Macht fernhalten, solange bis ihre Wähler frustiert aufgeben und "das kleinere Übel" wählen ode zuhause bleiben. 
Sie haben übersehen, dass wir in einer anderen Welt leben. Die Schweigespirale funktioniert wegen des Internets nicht mehr.  Viele AfD-Wähler kennen keine traditionelle Parteibindung mehr, zu der sie zurückkehren, wenn die AfD sie enttäuscht. Sie wählen einfach weiter die AfD.
Die etablierten Parteien können die Brandmauer nicht mehr einreissen. Ich sehe in der aufziehenden Wirtschaftskrise nur die Lösung, dass die etablierten Parteien und die AfD (!) explodieren, eher implodieren, und aus den Trümmern sich eine neue wirtschaftsliberale und konservative Partei bildet, die die Führung übernimmt.

RMH

11. Dezember 2025 11:55

"Neurose" entschuldigt ja fast wie "ich kann ja nicht anders", "ich bin halt so". Als Metapher mögen Patholog. die Beschreibung von Zuständen vereinfachen, aber die Hintergründe diese Zustände sind in manchen Belangen aus m. S. recht einfach: Es geht um Pfründe, Posten, Pöstchen, Machtausübung. Das teilt man nur ungern mit Leuten, die einem auch noch Teile der vormals eigenen Geschäftsideen Konservativ, Familie, Patriotismus etc. "geklaut" haben oder besser, übernehmen konnten, da man selber diese Themen brach liegen lies. Das bei den Bodentruppen, dem Fußvolk tats. irgendwelche "idealistischen" Motive mit dem vermeintl. Kampf gegen den Faschimus erzeugt werden sollen, ist dabei nur Mittel zum Zweck. Jetzt kommen aber auch noch die Trump Leute & bestätigen die Richtung der AfD, Abgeordnete der AfD fliegen "auf Steuerkosten" in die USA etc. Da wird man dann noch nervöser, in seinen so schön eingerichteten Vollversorgungsposten. Unabhängig davon: Die AfD hat, genauso wie bei Offerten aus Moskau, auch bei der neuen deutsch-am. Freundschaft Vorsicht walten zu lassen. Es gehört zum "deal making", dass Druck mit der Konkurrenz aufgebaut wird, um die eigentlich Angesprochenen zur Bewegung zu bringen. Inwieweit man daher es ehrlich meint mit der AfD, bleibt abzuwarten. Wenn die Merz Admin & die EU sich bewegen, bspw. auch in Sachen Ukraine, dann kann das Interesse an der rechten Opposition auch schnell wieder verfliegen. Und dann darf sich die AfD ohne Rückenwind von außen wieder den banalen Vorgängen der Dauerrepression, dem drohenden Verbot etc. widmen.

Franz Bettinger

11. Dezember 2025 12:12

Klasse Statement, Herr Datko!" 

Flaneur

11. Dezember 2025 12:46

Bei der Lektüre dieses Beitrages mußte ich an eine Begegnung mit den selbsternannten "Omas gegen rechts" denken. Die älteren Damen hatten kurz vor der letzten Bundestagswahl einen Stand am Rand des lokalen Wochenmarktes aufgebaut. Mit dem Satz "Ich bin von Omas gegen rechts" versuchte mir damals eine der Damen ein Flugblatt in die Hand zu drücken. Meine Antwort lautete: "Oh, das tut mir aber leid. Haben Sie mal überlegt, sich psychologische Hilfe zu suchen?" 

Laurenz

11. Dezember 2025 14:00

@Mitleser2 @L. ... Ok, vielleicht hätte ich meine Sicht klarer darlegen müssen. Verbal spielt sich der politische Konflikt zwar im ideologischen Bereich & in der Haltungsdiktatur ab, aber faktisch entscheidet der Wähler, gemäß Brecht, rein nach materiellen Gesichtspunkten in seiner eigenen finanziellen Situation & Betroffenheit. Die Wirtschaftspolitik ist also der entscheidende Faktor. Zur Wirtschaftspolitik gehört auch die Energiepolitik & der linke Kontrollwahn der EUdSSR. Wem es wirtschaftlich schlecht geht oder wer schauen muß, wie er über die Runden kommt, will seinen Unmut auch öffentlich äußern dürfen. Erst hier kommt der § der Majestätsbeleidigung & der Chatkontrolle ins Spiel. Ersteres ist auch ein verfassungsfeindliches Paradoxon, wir sind die Majestät & Merz ist nur der 1. Büttel im Staat unter unserem Status. Er kann also nur uns beleidigen & wir nicht ihn, egal, wie wir ihn titulieren. Die virtuellen Daumenschrauben werden hervorgeholt, weil man meint, in der Zerstörungswut zu Lasten Deutschlands & Europas zu diesen Maßnahmen greifen zu müssen, um damit eine konservative, legale Konter-Revolution zu unterbinden.

Old Linkerhand

11. Dezember 2025 14:02

Heute kann sich jeder "Antifaschist" nennen und mit seinen mentalen Bauklötzchen hantieren. Frau Merkel ist Neurotikerin, wie man an ihren abgeknabberten Fingernägeln sieht. Die Psychiatrien sind voll mit Antifaschisten und Transmenschen. Der Klassiker: "Ich bin trans* und Nazis wollen mich ermorden." ist schon der Beginn einer paranoiden Schizophrenie.
@Waldgänger aus Märchenland:
Sie sind entweder Mitglied der WerteUnion oder haben luzide Träume. Wahrscheinlich beides.
@Joachim Datko:
Verantwortungsbewußt und libertär, das will ich sehen. Bisher hatte die AfD noch keine Regierungsverantwortung, das kommt aber bald. Dann werden wir alle noch staunen..., besonders bei einer AfD-Bundesregierung.
Es macht mich mittlerweile fassungslos, welche Kommentare auf einer neurechten Plattform abgegeben werden. Es ist ja bald Weihnachten, da kann man schon mal Wünsche äußern, besonders unsere neuen Freunde, die libertären Zeugen Jehovas - immer missionarisch unterwegs.

Dietrichs Bern

11. Dezember 2025 14:25

Ich finde nicht, dass die AFD "Erfolg" hat. Die AFD ist die einzige wahrnehmbare Partei, die überhaupt Probleme benennt, die Normalsterbliche umtreiben. Die Wahl hat also eine gewisse Zwangsläufigkeit. Die Wetterfestigkeit der eigenen Lösungsansätze musste auch noch nicht getestet werden. Und es gibt gute Gründe, weshalb Götz Kubitschek dringend anmahnt auf Machtübernahme vorbereitet zu sein. 

Gracchus

11. Dezember 2025 15:19

Apropos ... nur scheinbar OT: 
Ich fordere eine mindestens 5-tägige Kommentarpause für @RMH. Du @RMH hast mir nämlich irrwitzigerweise unterstellt, ich wollte beim Thema Russland nur über Dostojewski und Mandelstam diskutieren!
 

Waldgaenger aus Schwaben

11. Dezember 2025 15:35

@Old linkerhand 
Mitglied der Wertunion bin ich nicht. In meinen Klarträumen sehe ich die Wahlergebnisse in Sachsenanhalt. https://dawum.de/Sachsen-Anhalt/
Es gibt ohne die AfD nur eine Koalition aus CDU, Linke, BSW und SPD. Vielleicht reicht es es auch für eine AfD Mehrheit mit einer oder zwei Stimmen in Parlament. Die Alle-Gegen-AfD-Regierung  sehe ich nicht zustande kommen oder nach einigen Monaten scheitern. Ebenso eine knappe AfD - Regierung. Was dann? Neuwahlen mit dem gleichen Ergebnis? In meinen Klarträumen sehe ich, dass vernünftige Menschen aus der CDU und AfD sich zusammensetzen und die jeweiligen Quertreiber rausschmeißen. Vielleicht unter Einschluss des BSWs. Die Bundes -CDU würde Gift und Galle spucken. Das wäre dann, ich träume weiter, das Ende der gegenwärtigen CDU. Weiter sehe ich meinem Träumen die Parteienlandschaften in Italien, Frankreich, Holland, Schweden, Finnland etc. Ich sehe, wie Trump und MAGA das etablissement der GOP zertrümmert hat. Vielleicht träume ich auch gar nicht? Mag mich mal jemand kneifen?

RMH

11. Dezember 2025 15:55

@Gracchus,
na immerhin bist Du nach der "ermüdenden Diskussion" damit offenbar aufgewacht ;)
... und so ne Gelegenheit, per name dropping damit anzugeben, dass mir Ossip Emiljewitsch Mandelstam bekannt ist, lasse ich natürlich nicht aus - Ja, die 7 Todsünden und die davon relevante sind mir bekannt :) .
Ablenkungsmanöver durch Humor und Ironie beiseite: ich bitte Dich um Entschuldigung und halte mich ab sofort ein paar Tage lang mehr zurück. Insbesondere bei den üblichen Dauerdebatten RUS-vers-Westen (oder umgekehrt) oder, wie im aktuellen Kommentarstrang auch wieder theoretisch möglich, Liberalismus-Bashing versus Staatsgläubige etc. Die Argumente sind weitestgehend ausgetauscht. Man kennt sich, man liebt sich trotzdem.

Beta Jas

11. Dezember 2025 16:09

Im "anschwellenden Bocksgesang" von Strauß, gibt es einen analytisch gut erkannten Aspekt der Psychologie der Deutschen: „Wir sind, so heißt es, mit unserer Vergangenheit fertig. Aber noch mehr sind wir es mit unserem nationalen Selbsthaß. Er ist der eigentliche Leitbegriff der politischen Korrektheit, denn er gebiert als seine Kehrseite die unerbittliche Fremdenliebe, die an der eigenen Kultur nur das Defizitäre, zu Bemäkelnde, auszumerzen Würdige finden will.“
Das Problem dass er beschrieben hat, ist auch zugleich bei Rechten zu finden, bloß in umgekehrt ausgelebter Form, die Grobschlächtigkeit als Deutsche zu leben. Ein Freiwald karikierte unzählige Rechte mit ihrem unbedarften, sehr dämlichen Verhalten. Wenn das deutsche Kultur sein soll, dann, nein danke.
@Joachim Datko Wenn die AFD tatsächlich eine libertäre Partei wäre, dann wäre sie nicht das, was sie vertritt, gegen das subversivlibertäre der Linken, eine rechte Partei. Die hoffentlich aber auch begreifen wird, wie wichtig in diesem Kontext Europa ist.
@RMH Ich halte auch wenig von einer Pathologisierung, bei manchen Verhaltensweisen muss man aber sagen, das es ich dabei um eine Krankheit in Deutschland, der westlichen Welt handelt, die zerstört. Z.b, sogenannte "Omas gegen Rechts", sehr pathologisch, weil: Wer von denen hat Enkelkinder überhaupt? Wo sind da die "Kopftuch-Omas"?
 