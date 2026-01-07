Kritik der Woche (73): The Technological Republic

Die Jüdische Allgemeine nennt Alexander C. Karp monochrom den „Neo-Marxisten des Silicon Valley“. Aber wer ist der Mann, der global als Alex Karp reüssiert, wirklich?

Karp ist Grün­der des Soft­ware-Rie­sen Palan­tir, Freund von Pay­Pal-Tech-Mil­li­ar­där Peter Thiel, jüdisch-afro­ame­ri­ka­ni­scher US-Bür­ger und Intel­lek­tu­el­ler, der sei­ne sozi­al­py­cho­lo­gi­sche Dis­ser­ta­ti­on auf Deutsch verfaßte.

Außer­dem ist er ein patrio­ti­scher Kapi­ta­list, der sei­nen nicht min­der kapi­ta­lis­ti­schen, aber deut­lich weni­ger vater­lands­be­geis­ter­ten Mit­spie­lern aus der Technik­eli­te zuruft: Ihr steht beim Staat in der Pflicht, „an der Ver­tei­di­gung der Nati­on und der Arti­ku­la­ti­on eines natio­na­len Pro­jekts mit­zu­wir­ken“. Immer­hin ver­dan­ken US-Kapi­ta­lis­ten ihren Absatz­markt, ihre Rah­men­be­din­gun­gen, ihre Sicher­heit und oft­mals auch ihr Start­bud­get nun mal staat­li­chen Insti­tu­tio­nen. Kein ame­ri­ka­ni­scher Staat – kein Markt, so Karp im Sin­ne der von ihm rezi­pier­ten Wirt­schafts­den­ke­rin Maria­na Mazzucato.

Die­se eher­ne Grund­leh­re, die dafür sorg­te, daß heu­te 86 Pro­zent der glo­ba­len Tech-Kon­zer­ne US-ame­ri­ka­nisch sind (mit einem Wert von 21,4 Bil­lio­nen US-Dol­lar), hät­ten die wich­tigs­ten Kapi­tal­eig­ner ver­ges­sen. Sie ver­dien­ten, lau­tet der Vor­wurf Karps in sei­nem nun vor­lie­gen­den Buch The Tech­no­lo­gi­cal Repu­blic. Über die Macht des Sili­con Val­ley und die Zukunft des Wes­tens, unzäh­li­ge Mil­li­ar­den auf Basis jener Errun­gen­schaf­ten, die ohne staat­li­che Inter­ven­tio­nen undenk­bar gewe­sen wären – aber selbst die­se bana­le Tat­sa­che wer­de nicht gewür­digt. Das lie­ge an natio­na­ler Selbst­ver­ges­sen­heit der „abge­ho­be­nen Eli­ten“ (Karp dixit), fer­ner dar­an, daß die Tech­no­lo­gie-Rie­sen wie Goog­le, Ama­zon und Face­book nur auf den Ver­brau­cher­markt set­zen, um Pro­fi­te zu gene­rie­ren, ohne einem über­ge­ord­ne­ten Ziel – für Karp: die Durch­set­zung US-ame­ri­ka­ni­scher Lebens- und Hege­mo­nie­in­ter­es­sen welt­wei­ter Art – Dienst­be­reit­schaft entgegenzubringen.

Er und sei­ne Palan­tir-Mit­grün­der hät­ten, die­sen unpa­trio­ti­schen Kapi­tal­frak­tio­nen ent­ge­gen­ge­setzt, von vorn­her­ein danach gestrebt, „Tech­no­lo­gien zu ent­wi­ckeln, die sich an den Bedürf­nis­sen der US-Streit­kräf­te und ‑Geheim­diens­te ori­en­tie­ren“, um am gro­ßen Ziel teil­zu­ha­ben: der Errich­tung einer „Tech-Repu­blik“, die auf einer ent­schie­den selbst­be­wuß­ten natio­na­len Kul­tur und einer eben­so selbst­be­wuß­ten natio­na­len Iden­ti­tät basie­re müs­se (– was bei­des jedoch nie­mals eth­nisch kon­no­tiert sein darf). Es gehe um nichts ande­res als den Auf­bau einer tech­ni­schen Infra­struk­tur und eines regu­la­to­ri­schen Rah­mens, der KI-basier­te Sys­te­me zu neu­en Ufern trei­be, dabei aber sicher­stel­le – qua Pri­mat des Staa­tes –, daß „die Maschi­ne ihrem Schöp­fer unter­ge­ord­net bleibt“. Der chi­ne­si­sche Weg des natio­na­len Staats­ka­pi­ta­lis­mus auf kalifornisch?

Alex Karp (in Zusam­men­ar­beit mit Nicho­las W. Zamis­ka) schreibt rasant, lei­den­schaft­lich, ankla­gend. Immer wie­der greift er sei­ne Mit-Kapi­ta­lis­ten dafür an, rein pro­fit­ori­en­tiert zu han­deln, ohne zu begrei­fen, daß sie ohne Ame­ri­ka nichts wären: „Sie täten gut dar­an, die­se Schul­den anzu­er­ken­nen, auch wenn sie nicht zurück­ge­zahlt wer­den.“ Letz­te­res zeigt schon: Karp ist kein „Neo-Mar­xist“; ihm geht es nicht um Umver­tei­lung oder eine sys­te­mi­sche Ver­än­de­rung der Pro­duk­ti­ons- und Eigen­tums­ver­hält­nis­se. Er ist kol­lek­ti­ver, nicht indi­vi­du­el­ler Kapitalist.

Das heißt ers­tens: Er hat einen – an Yoram Hazo­ny (vgl. Sezes­si­on 99) erin­nern­den – Natio­na­lis­mus­zu­gang, der die Über­zeu­gung beinhal­tet, daß ohne natio­na­les Lebens­pro­jekt eine quä­len­de Lee­re jeden über­ge­ord­ne­ten Sinn verunmöglicht.

Das heißt zwei­tens: Er lehnt als US-Natio­na­list (auf ideo­lo­gi­schem, nicht eth­no­kul­tu­rel­lem Fun­da­ment) eine „woke“ Über­for­mung des Libe­ra­lis­mus eben­so ab wie ein indi­vi­dua­lis­ti­sches Auf­lö­sungs­pro­gramm. Die Abwehr eines jeden Kol­lek­ti­vis­mus, führt Karp aus, habe „Ame­ri­ka und die ame­ri­ka­ni­sche Kul­tur so anfäl­lig für Angrif­fe und Unter­wan­de­rung gemacht“. Es gehe nun dar­um, die kom­men­den digi­ta­len Trans­for­ma­tio­nen mit natio­na­len Tra­di­tio­nen, Mythen und Wer­ten zu ver­bin­den. Denn das Ziel sei es, „die gemein­sa­me Anstren­gung eines gan­zen Vol­kes zu orga­ni­sie­ren“, um im for­mier­ten Kol­lek­tiv eine neue Ord­nung zu bauen.

Alex Karp zu lesen ist unver­zicht­bar. Sei­ne Mischung aus staat­lich gelenk­tem Kapi­ta­lis­mus, KI-Revo­lu­ti­on, Geheim­dienstaf­fir­ma­ti­on, Mili­tär­be­wun­de­rung und Civic Natio­na­lism wirkt auf den Leser mal bizarr, mal fol­ge­rich­tig, gele­gent­lich bei­des. In jedem Fall ist er, des­sen Buch welt­weit die Best­sel­ler­lis­ten stürmt, eine Stim­me, die man so noch nicht gehört hat. Die Tech-Bros bekom­men Trom­mel­feu­er aus den eige­nen Reihen.

Alex­an­der C. Karp (mit Nicho­las W. Zamis­ka): The Tech­no­lo­gi­cal Repu­blic. Über die Macht des Sili­con Val­ley und die Zukunft des Wes­tens, Mün­chen 2025. 320 S., 22 € – hier bestel­len