Wechselstimmung?

Was bislang nicht zu hoffen war und jetzt beinahe zu fürchten ist:

Die Ber­li­ner Repu­blik scheint einer poli­ti­schen Wen­de unaus­weich­lich entgegenzutreiben.

Um ein­mal vom irrever­si­blen Finanz­de­sas­ter der Höchst­ver­schul­dung abzu­se­hen, eben­so wie von der Pro­gno­se, daß der Sozi­al­staat spä­tes­tens in den Drei­ßi­gern den Bun­des­haus­halt spren­gen wird, hier drei Aspek­te, die eine prin­zi­pi­el­le Ände­rung ahnen las­sen. Min­des­tens dürf­te eine evo­lu­tio­när ver­lau­fen­de Reform unwahr­schein­lich sein.

1. Ideell – Die Begrif­fe der offi­zi­el­len Sprach­re­ge­lun­gen stim­men nicht mehr; eine kla­re Seman­tik offe­ner Rede ging ver­lo­ren. Eben­so wie in der End-DDR sind genau jene Phra­sen hohl, die bis zur Pene­tranz all­ge­gen­wär­tig wie­der­holt werden:

„Tole­ranz“ und „Respekt“, per­ma­nent beschwo­ren, gel­ten abstru­ser­wei­se nur für jene, zwi­schen denen ohne­hin Kon­sens besteht, also für die „lau­ten“ Wir-sind-mehr-Demo­kra­ten, die mit dem sta­tus quo iden­ti­fi­ziert sind und vor­zugs­wei­se ihre Pri­vi­le­gi­en im auf­ge­bläh­ten öffent­li­chen Dienst oder in „NGOs“ genie­ßen, bei denen es sich eher um staat­lich ali­men­tier­te Pro­pa­gan­da-Ver­ei­ne han­delt, die sich euphe­mis­tisch zur „Zivil­ge­sell­schaft“ zählen.

Zwi­schen Block­freun­den, Über­ein­stim­mern und Beken­nern bedarf es kei­ner Tole­ranz, ihrer bedür­fen um so mehr jene Kri­ti­ker, die aller­dings nicht mehr als anre­gen­de Oppo­nen­ten, son­dern direkt als Fein­de gel­ten. „Demo­kra­tie“ selbst fun­giert ver­kürzt als Titel für kri­tik­lo­se Anpas­sung. Wer sich dar­auf nicht umstands­los zurich­ten lässt, gilt mitt­ler­wei­le schnell als Geg­ner – irrer­wei­se der Demokratie.

„Viel­falt“ indes­sen kommt in begriff­li­cher Ver­en­gung nur­mehr Rele­vanz im Sin­ne eines sexu­el­len Spek­trums zu. Geschlech­ter­fra­gen avan­cier­ten – neben Ernäh­rungs­the­men – zur Haupt­sa­che eines Rest-Dis­kur­ses, bei dem es vor allem um echauf­fier­te Bekennt­nis­se geht. Mehr als alles ande­re begrei­fe man sich als „que­er“ oder „non­bi­när“, min­des­tens als „vegan“, wenn man als „auf­ge­klärt“ oder bes­ser noch als „woke“ gel­ten will.

Jeden­falls ver­steht sich „Viel­falt“ längst nicht mehr als ein Plu­ra­lis­mus diver­ser oder gar kon­trä­rer Posi­tio­nen, auf die Men­schen kraft Erkennt­nis, Erfah­rung oder Urteils­ver­mö­gen gelang­ten; erwar­tet wird statt­des­sen das mög­lichst kon­for­mis­ti­sche Gelöb­nis, folg­sam abge­lei­tet von den Maß­ga­ben der staat­lich bestimm­ten Deutungsbehörden.

„Bekennt­nis zur Demo­kra­tie“ ver­steht sich neu­er­dings also kurz­schlüs­sig als Treue­be­kennt­nis zur Ber­li­ner Repu­blik in ihrer gegen­wär­ti­gen Ver­faßt­heit. Kri­tik, ins­be­son­de­re prin­zi­pi­el­le zu bestimm­ten Berei­chen, gilt als miß­li­e­big und macht verdächtig.

„Bil­dung“, gleich­falls ein dau­er­be­an­spruch­ter Segens­be­griff, meint gegen­wär­tig alles ande­re als das Bemü­hen um Wis­sen und Befä­hi­gung, schon gar nicht die Ver­tie­fung in ein Stu­di­um des­sen, was aus immer fer­ner lie­gen­den Quel­len unse­re euro­päi­sche Iden­ti­tät spei­sen mag, nein, „Bil­dung“ ver­steht sich redu­ziert als staat­li­ches Für­sor­ge- und Ser­vice­pro­gramm, das nicht mehr über Erkennt­nis­se, son­dern über nebu­lö­se „Kom­pe­ten­zen“ zur „Teil­ha­be“ befä­hi­gen soll, wäh­rend es einst wesent­lich um die Ent­wick­lung der Per­sön­lich­keit in Ergeb­nis von Stu­di­en und akti­vem Erle­ben ging.

Wer Bil­dung erwer­ben woll­te, wer über­haupt so weit kam, sich im Sin­ne der Idee vom eige­nen Selbst eine inne­re Berei­che­rung davon zu ver­spre­chen, der mach­te nicht zuerst „Bedar­fe“ gel­tend, son­dern streng­te sich aus eige­nen Moti­ven an und hat­te sich auf­klä­re­risch-kan­ti­a­nisch sei­nes „eige­nen Ver­stan­des zu bedie­nen“. Er sen­si­bi­li­sier­te sein Sen­so­ri­um, befä­hig­te sich mathe­ma­tisch und natur­wis­sen­schaft­lich und drang lesend in geis­tes­wis­sen­schaft­li­che und lite­ra­ri­sche Bestän­de vor. Das übri­gens wird gera­de in die KI „out­ges­ourct“.

Das latei­ni­sche stu­de­re bedeu­te­te ursprüng­lich, sich zu bemü­hen und anzu­stren­gen. Mit dem Ziel eben, sich dem Reich­tum wie den Fähr­nis­sen des Lebens gegen­über posi­tio­nie­ren zu kön­nen, ori­en­tiert zu sein und in Ergeb­nis auto­no­men Urteils­ver­mö­gens cou­ra­giert zu han­deln. Selbst „Cou­ra­ge“ wird jetzt wider­sin­nig als „Staats­an­ge­paßt­heit“ verstanden.

Bil­dung bedurf­te also der Neu­gier, des Enga­ge­ments, der Ver­tie­fung und Ver­in­ner­li­chung, sowie­so des Flei­ßes, der Gründ­lich­keit und Aus­dau­er; sie erschloß eine Welt­sicht jen­seits blo­ßen dümm­li­chen Mei­nens. Nicht zuletzt bedurf­te sie der Muße.

Heu­te soll „Bil­dung“ zuge­reicht wer­den. Eltern wie Schü­ler gehen davon aus, der Staat hät­te die blo­ße Anwe­sen­heit im „Ganz­tag“ und vor die poli­ti­sche Indok­tri­nie­rung in sei­nen Bil­dungs­an­stal­ten posi­tiv zu zer­ti­fi­zie­ren und immer neue För­der­pro­gram­me auf­zu­le­gen, eben weil immer weni­ger selbst­ver­ant­wort­lich zu han­deln ver­mö­gen und, schlim­mer noch, dies im Sin­ne eines ten­den­zi­ell vor­mund­schaft­li­chen Staa­tes offen­bar gar nicht mehr sol­len. Längst kommt Bekennt­nis wie­der vor Erkenntnis.

Völ­lig erle­digt hat sich der „Dis­kurs“. Lei­den­schaft­li­che Debat­ten­kul­tur, der Streit der Mei­nun­gen und Argu­men­te ist von der Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on eines weit­ge­hend leer­dre­hen­den par­la­men­ta­ri­schen Betrie­bes ersetzt, dem es gegen­wär­tig pri­mär um Abwehr der „Gefahr von rechts“ geht, im enge­ren Sin­ne also um den Aus­schluß der AfD von allen Ent­schei­dungs­be­fug­nis­sen. Man­dats­trä­ger der „demo­kra­ti­schen Par­tei­en“ agie­ren in der Legis­la­ti­ve so artig wie Exekutivbeamte.

Ob man sich nun als rechts ver­steht oder nicht: Kri­tik ist fast nur noch, qua­si sys­tem­be­dingt, von rechts mög­lich, inso­fern die gesam­te Staats­rä­son einem lin­ken Selbst­ver­ständ­nis folgt, was wie­der­um der – staats­tra­gen­den – Lin­ken gar nicht als ihr Pro­blem auf­fällt. Muß es auch nicht, ist sie doch längst Nutz­nie­ße­rin der Schrumpf­form des einst „bür­ger­li­chen Staates“.

2. Öko­no­mi­sche Potenz ist Geschich­te – Exem­pla­risch nur zu einem Indus­trie­zweig: Laut „Che­mie­agen­da 2045“ befin­det sich die Pro­duk­ti­on auf dem Tiefst­ni­veau seit drei­ßig Jah­ren. Die Anla­gen sind nur zu sieb­zig Pro­zent aus­ge­las­tet, arbei­ten also unter der Ren­ta­bi­li­täts­gren­ze. Zwan­zig Pro­zent der Fir­men erwä­gen eine Ver­la­ge­rung oder gar die Stil­le­gung, zehn Pro­zent die direk­te Schließung.

Die­se Stim­mung läßt sich auf ande­re Bran­chen über­tra­gen, abge­se­hen davon, daß Deutsch­land und Euro­pa im High­tech-Bereich der Computer‑, Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons- und KI-Indus­trie ledig­lich noch Kon­su­ment, kaum aber Pro­du­zent ist. Der Anschluß an Inn­no­va­ti­ons­kraft scheint in der Brei­te verloren.

Das wie­der­um kor­re­spon­diert damit, daß die „Bil­dung“ in Deutsch­land Berufs­schu­len und Lehr­be­trie­ben sowie den Hoch­schu­len immer weni­ger Absol­ven­ten über­gibt, die über aus­rei­chend Befä­hi­gung und Hal­tung ver­fü­gen.

3. Gesell­schaft­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stö­rung – Wesent­lichs­tes Anzei­chen einer gesell­schaft­li­chen Kri­se, ja einer qua­si revo­lu­tio­nä­ren Situa­ti­on ist eine immer unüber­wind­ba­rer erschei­nen­de Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stö­rung zwi­schen maß­geb­li­chen Grup­pen, die nicht mehr zu einem Kon­sens oder wenigs­tens zu einem Kom­pro­miß fin­den kön­nen, sich gegen­über ein­an­der ver­här­ten und die gefähr­li­che Pola­ri­sie­rung inner­halb der Gesell­schaft verstärken.

Von Staats wegen wird gegen­wär­tig vor allem ver­hin­dert, daß Anhän­ger der AfD gleich­be­rech­tigt in die gesamt­ge­sell­schaft­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­on ein­be­zo­gen werden.

Wider­wil­lig erträgt die Exe­ku­ti­ve sie zwar in der Legis­la­ti­ve, um der Demo­kra­tie rein de jure noch Gel­tung zu sichern, aber ansons­ten wird die Oppo­si­ti­on derb behindert:

Ver­un­glimp­fung, Kri­mi­na­li­sie­rung, Patho­lo­gi­sie­rung, min­des­tens aber Kar­rie­re­be­schä­di­gung, Berufs­ver­bot, Deban­king, weit­ge­hen­de Iso­la­ti­on – bis­her aller­dings mit dem Effekt, daß die Wider­stands­kraft gera­de im pro­pa­gan­dis­tisch for­cier­ten Gegen­wind auf­fal­lend reni­tent wächst, eine Wen­de also wahr­schein­li­cher erscheint, sogar ers­te Über­läu­fer aus­zu­ma­chen sind und der „wind of chan­ge“ spür­ba­rer wird.

Nichts jedoch regt die die Soli­da­ri­sie­rung der Aus­ge­schlos­se­nen unter­ein­an­der so an wie die Arro­ganz der sie Aus­schlie­ßen­den. Die Bor­niert­heit des poli­ti­schen Estab­lish­ments kränkt die AfD-Anhän­ger­schaft und läßt sie zusam­men­rü­cken, selbst wenn sie der pri­vi­le­gier­ter AfD-Pro­mi­nenz nicht kri­tik­los gegen­über­steht. Die hohen Zustim­mungs­ra­ten für die AfD und ihre kon­fron­ta­ti­ve Hal­tung spie­geln zuerst den Wider­wil­len gegen­über der Selbst­ge­rech­tig­keit der Regie­ren­den wider. Ein deut­lich antie­li­tä­rer Reflex.

Hin­zu kommt mal wie­der eine ost­deut­sche Beson­der­heit: Die DDRler der fünf­zi­ger, sech­zi­ger, sieb­zi­ger Geburts­jahr­gän­ge frus­trier­te nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung der Vor­trag der Bes­ser­wes­sis, sie, die Ossis, wären an sich beruf­lich nicht qua­li­fi­ziert genug. Nun hören sie, häu­fig von alt­lin­ken West­lern oder „erfah­re­nen Demo­kra­ten“, in der DDR Auf­ge­wach­se­ne wären per se poli­tisch unter­be­lich­tet bis ver­krüp­pelt und ver­stün­den die Demo­kra­tie noch immer nicht. Min­des­tens wüß­ten sie die nicht gebüh­rend zu wür­di­gen. Spül­te die ers­te Dis­kri­mi­nie­rungs­wel­le den Osten der PDS zu, so die jet­zi­ge der AfD.

Zurück zum Aus­gangs­punkt – Die Leu­te regis­trie­ren mit sen­si­bler Genau­ig­keit, daß die Phra­sen, die sie nach­spre­chen sol­len, nicht stim­men. Schon des­we­gen ver­wei­gern sie sich – zunächst in ihrem Den­ken, dann jedoch gleich­falls im Han­deln. Und han­deln kön­nen sie bis­lang spä­tes­tens im Wahl­akt. Und genau davor erstarrt gegen­wär­tig die Republik.