17. Dezember 2025

Wechselstimmung?

Heino Bosselmann / 16 Kommentare

Was bislang nicht zu hoffen war und jetzt beinahe zu fürchten ist:

Heino Bosselmann

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Die Ber­li­ner Repu­blik scheint einer poli­ti­schen Wen­de unaus­weich­lich entgegenzutreiben.

Um ein­mal vom irrever­si­blen Finanz­de­sas­ter der Höchst­ver­schul­dung abzu­se­hen, eben­so wie von der Pro­gno­se, daß der Sozi­al­staat spä­tes­tens in den Drei­ßi­gern den Bun­des­haus­halt spren­gen wird, hier drei Aspek­te, die eine prin­zi­pi­el­le Ände­rung ahnen las­sen. Min­des­tens dürf­te eine evo­lu­tio­när ver­lau­fen­de Reform unwahr­schein­lich sein.

1. Ideell – Die Begrif­fe der offi­zi­el­len Sprach­re­ge­lun­gen stim­men nicht mehr; eine kla­re Seman­tik offe­ner Rede ging ver­lo­ren. Eben­so wie in der End-DDR sind genau jene Phra­sen hohl, die bis zur Pene­tranz all­ge­gen­wär­tig wie­der­holt werden:

„Tole­ranz“ und „Respekt“, per­ma­nent beschwo­ren, gel­ten abstru­ser­wei­se nur für jene, zwi­schen denen ohne­hin Kon­sens besteht, also für die „lau­ten“ Wir-sind-mehr-Demo­kra­ten, die mit dem sta­tus quo iden­ti­fi­ziert sind und vor­zugs­wei­se ihre Pri­vi­le­gi­en im auf­ge­bläh­ten öffent­li­chen Dienst oder in „NGOs“ genie­ßen, bei denen es sich eher um staat­lich ali­men­tier­te Pro­pa­gan­da-Ver­ei­ne han­delt, die sich euphe­mis­tisch zur „Zivil­ge­sell­schaft“ zählen.

Zwi­schen Block­freun­den, Über­ein­stim­mern und Beken­nern bedarf es kei­ner Tole­ranz, ihrer bedür­fen um so mehr jene Kri­ti­ker, die aller­dings nicht mehr als anre­gen­de Oppo­nen­ten, son­dern direkt als Fein­de gel­ten. „Demo­kra­tie“ selbst fun­giert ver­kürzt als Titel für kri­tik­lo­se Anpas­sung. Wer sich dar­auf nicht umstands­los zurich­ten lässt, gilt mitt­ler­wei­le schnell als Geg­ner – irrer­wei­se der Demokratie.

„Viel­falt“ indes­sen kommt in begriff­li­cher Ver­en­gung nur­mehr Rele­vanz im Sin­ne eines sexu­el­len Spek­trums zu. Geschlech­ter­fra­gen avan­cier­ten – neben Ernäh­rungs­the­men – zur Haupt­sa­che eines Rest-Dis­kur­ses, bei dem es vor allem um echauf­fier­te Bekennt­nis­se geht. Mehr als alles ande­re begrei­fe man sich als „que­er“ oder „non­bi­när“, min­des­tens als „vegan“, wenn man als „auf­ge­klärt“ oder bes­ser noch als „woke“ gel­ten will.

Jeden­falls ver­steht sich „Viel­falt“ längst nicht mehr als ein Plu­ra­lis­mus diver­ser oder gar kon­trä­rer Posi­tio­nen, auf die Men­schen kraft Erkennt­nis, Erfah­rung oder Urteils­ver­mö­gen gelang­ten; erwar­tet wird statt­des­sen das mög­lichst kon­for­mis­ti­sche Gelöb­nis, folg­sam abge­lei­tet von den Maß­ga­ben der staat­lich bestimm­ten Deutungsbehörden.

„Bekennt­nis zur Demo­kra­tie“ ver­steht sich neu­er­dings also kurz­schlüs­sig als Treue­be­kennt­nis zur Ber­li­ner Repu­blik in ihrer gegen­wär­ti­gen Ver­faßt­heit. Kri­tik, ins­be­son­de­re prin­zi­pi­el­le zu bestimm­ten Berei­chen, gilt als miß­li­e­big und macht verdächtig.

„Bil­dung“, gleich­falls ein dau­er­be­an­spruch­ter Segens­be­griff, meint gegen­wär­tig alles ande­re als das Bemü­hen um Wis­sen und Befä­hi­gung, schon gar nicht die Ver­tie­fung in ein Stu­di­um des­sen, was aus immer fer­ner lie­gen­den Quel­len unse­re euro­päi­sche Iden­ti­tät spei­sen mag, nein, „Bil­dung“ ver­steht sich redu­ziert als staat­li­ches Für­sor­ge- und Ser­vice­pro­gramm, das nicht mehr über Erkennt­nis­se, son­dern über nebu­lö­se „Kom­pe­ten­zen“ zur „Teil­ha­be“ befä­hi­gen soll, wäh­rend es einst wesent­lich um die Ent­wick­lung der Per­sön­lich­keit in Ergeb­nis von Stu­di­en und akti­vem Erle­ben ging.

Wer Bil­dung erwer­ben woll­te, wer über­haupt so weit kam, sich im Sin­ne der Idee vom eige­nen Selbst eine inne­re Berei­che­rung davon zu ver­spre­chen, der mach­te nicht zuerst „Bedar­fe“ gel­tend, son­dern streng­te sich aus eige­nen Moti­ven an und hat­te sich auf­klä­re­risch-kan­ti­a­nisch sei­nes „eige­nen Ver­stan­des zu bedie­nen“. Er sen­si­bi­li­sier­te sein Sen­so­ri­um, befä­hig­te sich mathe­ma­tisch und natur­wis­sen­schaft­lich und drang lesend in geis­tes­wis­sen­schaft­li­che und lite­ra­ri­sche Bestän­de vor. Das übri­gens wird gera­de in die KI „out­ges­ourct“.

Das latei­ni­sche stu­de­re bedeu­te­te ursprüng­lich, sich zu bemü­hen und anzu­stren­gen. Mit dem Ziel eben, sich dem Reich­tum wie den Fähr­nis­sen des Lebens gegen­über posi­tio­nie­ren zu kön­nen, ori­en­tiert zu sein und in Ergeb­nis auto­no­men Urteils­ver­mö­gens cou­ra­giert zu han­deln. Selbst „Cou­ra­ge“ wird jetzt wider­sin­nig als „Staats­an­ge­paßt­heit“ verstanden.

Bil­dung bedurf­te also der Neu­gier, des Enga­ge­ments, der Ver­tie­fung und Ver­in­ner­li­chung, sowie­so des Flei­ßes, der Gründ­lich­keit und Aus­dau­er; sie erschloß eine Welt­sicht jen­seits blo­ßen dümm­li­chen Mei­nens. Nicht zuletzt bedurf­te sie der Muße.

Heu­te soll „Bil­dung“ zuge­reicht wer­den. Eltern wie Schü­ler gehen davon aus, der Staat hät­te die blo­ße Anwe­sen­heit im „Ganz­tag“ und vor die poli­ti­sche Indok­tri­nie­rung in sei­nen Bil­dungs­an­stal­ten posi­tiv zu zer­ti­fi­zie­ren und immer neue För­der­pro­gram­me auf­zu­le­gen, eben weil immer weni­ger selbst­ver­ant­wort­lich zu han­deln ver­mö­gen und, schlim­mer noch, dies im Sin­ne eines ten­den­zi­ell vor­mund­schaft­li­chen Staa­tes offen­bar gar nicht mehr sol­len. Längst kommt Bekennt­nis wie­der vor Erkenntnis.

Völ­lig erle­digt hat sich der „Dis­kurs“. Lei­den­schaft­li­che Debat­ten­kul­tur, der Streit der Mei­nun­gen und Argu­men­te ist von der Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on eines weit­ge­hend leer­dre­hen­den par­la­men­ta­ri­schen Betrie­bes ersetzt, dem es gegen­wär­tig pri­mär um Abwehr der „Gefahr von rechts“ geht, im enge­ren Sin­ne also um den Aus­schluß der AfD von allen Ent­schei­dungs­be­fug­nis­sen. Man­dats­trä­ger der „demo­kra­ti­schen Par­tei­en“ agie­ren in der Legis­la­ti­ve so artig wie Exekutivbeamte.

Ob man sich nun als rechts ver­steht oder nicht: Kri­tik ist fast nur noch, qua­si sys­tem­be­dingt, von rechts mög­lich, inso­fern die gesam­te Staats­rä­son einem lin­ken Selbst­ver­ständ­nis folgt, was wie­der­um der – staats­tra­gen­den – Lin­ken gar nicht als ihr Pro­blem auf­fällt. Muß es auch nicht, ist sie doch längst Nutz­nie­ße­rin der Schrumpf­form des einst „bür­ger­li­chen Staates“.

2. Öko­no­mi­sche Potenz ist Geschich­te – Exem­pla­risch nur zu einem Indus­trie­zweig: Laut „Che­mie­agen­da 2045“ befin­det sich die Pro­duk­ti­on auf dem Tiefst­ni­veau seit drei­ßig Jah­ren. Die Anla­gen sind nur zu sieb­zig Pro­zent aus­ge­las­tet, arbei­ten also unter der Ren­ta­bi­li­täts­gren­ze. Zwan­zig Pro­zent der Fir­men erwä­gen eine Ver­la­ge­rung oder gar die Stil­le­gung, zehn Pro­zent die direk­te Schließung.

Die­se Stim­mung läßt sich auf ande­re Bran­chen über­tra­gen, abge­se­hen davon, daß Deutsch­land und Euro­pa im High­tech-Bereich der Computer‑, Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons- und KI-Indus­trie ledig­lich noch Kon­su­ment, kaum aber Pro­du­zent ist. Der Anschluß an Inn­no­va­ti­ons­kraft scheint in der Brei­te verloren.

Das wie­der­um kor­re­spon­diert damit, daß die „Bil­dung“ in Deutsch­land Berufs­schu­len und Lehr­be­trie­ben sowie den Hoch­schu­len immer weni­ger Absol­ven­ten über­gibt, die über aus­rei­chend Befä­hi­gung und Hal­tung ver­fü­gen.

3. Gesell­schaft­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stö­rung – Wesent­lichs­tes Anzei­chen einer gesell­schaft­li­chen Kri­se, ja einer qua­si revo­lu­tio­nä­ren Situa­ti­on ist eine immer unüber­wind­ba­rer erschei­nen­de Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stö­rung zwi­schen maß­geb­li­chen Grup­pen, die nicht mehr zu einem Kon­sens oder wenigs­tens zu einem Kom­pro­miß fin­den kön­nen, sich gegen­über ein­an­der ver­här­ten und die gefähr­li­che Pola­ri­sie­rung inner­halb der Gesell­schaft verstärken.

Von Staats wegen wird gegen­wär­tig vor allem ver­hin­dert, daß Anhän­ger der AfD gleich­be­rech­tigt in die gesamt­ge­sell­schaft­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­on ein­be­zo­gen werden.

Wider­wil­lig erträgt die Exe­ku­ti­ve sie zwar in der Legis­la­ti­ve, um der Demo­kra­tie rein de jure noch Gel­tung zu sichern, aber ansons­ten wird die Oppo­si­ti­on derb behindert:

Ver­un­glimp­fung, Kri­mi­na­li­sie­rung, Patho­lo­gi­sie­rung, min­des­tens aber Kar­rie­re­be­schä­di­gung, Berufs­ver­bot, Deban­king, weit­ge­hen­de Iso­la­ti­on – bis­her aller­dings mit dem Effekt, daß die Wider­stands­kraft gera­de im pro­pa­gan­dis­tisch for­cier­ten Gegen­wind auf­fal­lend reni­tent wächst, eine Wen­de also wahr­schein­li­cher erscheint, sogar ers­te Über­läu­fer aus­zu­ma­chen sind und der „wind of chan­ge“ spür­ba­rer wird.

Nichts jedoch regt die die Soli­da­ri­sie­rung der Aus­ge­schlos­se­nen unter­ein­an­der so an wie die Arro­ganz der sie Aus­schlie­ßen­den. Die Bor­niert­heit des poli­ti­schen Estab­lish­ments kränkt die AfD-Anhän­ger­schaft und läßt sie zusam­men­rü­cken, selbst wenn sie der pri­vi­le­gier­ter AfD-Pro­mi­nenz nicht kri­tik­los gegen­über­steht. Die hohen Zustim­mungs­ra­ten für die AfD und ihre kon­fron­ta­ti­ve Hal­tung spie­geln zuerst den Wider­wil­len gegen­über der Selbst­ge­rech­tig­keit der Regie­ren­den wider. Ein deut­lich antie­li­tä­rer Reflex.

Hin­zu kommt mal wie­der eine ost­deut­sche Beson­der­heit: Die DDRler der fünf­zi­ger, sech­zi­ger, sieb­zi­ger Geburts­jahr­gän­ge frus­trier­te nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung der Vor­trag der Bes­ser­wes­sis, sie, die Ossis, wären an sich beruf­lich nicht qua­li­fi­ziert genug. Nun hören sie, häu­fig von alt­lin­ken West­lern oder „erfah­re­nen Demo­kra­ten“, in der DDR Auf­ge­wach­se­ne wären per se poli­tisch unter­be­lich­tet bis ver­krüp­pelt und ver­stün­den die Demo­kra­tie noch immer nicht. Min­des­tens wüß­ten sie die nicht gebüh­rend zu wür­di­gen. Spül­te die ers­te Dis­kri­mi­nie­rungs­wel­le den Osten der PDS zu, so die jet­zi­ge der AfD.

Zurück zum Aus­gangs­punkt – Die Leu­te regis­trie­ren mit sen­si­bler Genau­ig­keit, daß die Phra­sen, die sie nach­spre­chen sol­len, nicht stim­men. Schon des­we­gen ver­wei­gern sie sich – zunächst in ihrem Den­ken, dann jedoch gleich­falls im Han­deln. Und han­deln kön­nen sie bis­lang spä­tes­tens im Wahl­akt. Und genau davor erstarrt gegen­wär­tig die Republik.

Kommentare (16)

Artabanus

17. Dezember 2025 15:07

Der Anteil der mit dem System Unzufriedenen nimmt sicherlich immer weiter zu. Aber wie will man eine Wende bewerkstelligen? Eine absolute Mehrheit für die AFD bei Wahlen ist kaum erreichbar. Und wie bereits im Kommentarbereich zu Herrn Sellner gesagt, die EU und insbesondere die BRD steuert mit immer größerer Wahrscheinlich auf den Ausnahmezustand zu. Die Kriegsvorbereitungen laufen ja ganz offen vor unseren Augen ab. 

Majestyk

17. Dezember 2025 15:20

"Spülte die erste Diskriminierungswelle den Osten der PDS zu, so die jetzige der AfD."
Zum Teil sogar ein und denselben Wähler. Ob ich das so toll empfinde, weiß ich nicht.
Ich würde es mal so formulieren: Wer halbwegs in der Realität verankert ist, wählt, wenn er denn wählen geht, AfD. Ob die anderen bei zunehmendem wirtschaftlichen Druck wirklich aufhören, CDU oder SPD zu wählen, darf man zwar hoffen, darauf wetten würde ich nicht. Zumindest wäre ich beim Wetteinsatz zurückhaltend. Man darf auch nicht übersehen, etliche Millionen profitieren vom System so, wie es ist.

Dietrichs Bern

17. Dezember 2025 15:41

Ich nehme nicht wahr, dass es große Erkenntnisprozesse - sicher etwas mehr in Mitteldeutschland - über falsche Erzählungen gibt. Dazu sind bspw. die Wahlergebnisse nicht passend. Und: Hätten goldene Klos in der Ukraine hier zu Protesten geführt? Die grosse Masse folgt Erzählungen über Putin, Trump, AFD, Corona und Klimawandel. Bis in den Abgrund. Nichts ist eben typisch deutscher als der Nibelung.

Laurenz

17. Dezember 2025 16:00

1. Wer ehemalige Bürger der DDR bezüglich politischer Fragen beleidigt, beleidigt alle Bürger aller ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten. 2. Vordergründig kann nur der Wähler die Re-DDRisierung der politischen Kultur verhindern. 3. Die AfD ist gar nicht rechts. Hier liegt eine krankhafte Verwirrung der gesichert links-extremen Einheitsfront von Union, über SPD, Grüne bis die Linke vor. Interne AfD-Konflikte bilden die politischen Debatten in der Bonner Republik zwischen Union, FDP, Grünen & SPD ab. Das ist auch insofern konkludent, weil sich AfD-Mitglieder aus allen dieser einstigen politischen Kräfte rekrutieren. 4. Wenn sich Franziska Brantner auf einem Parteitag in Bomberjacke hinstellt, den Krieg befürwortet & die AfD als vaterlandslose Gesellen bezeichnet, probiert sie ganz formal, die AfD rechts zu überholen. 5. Hintergründig verliert Deutschland immer mehr Akzeptanz auf dem Globus. Denn auch das Deutsche Scheckbuch in der Außenpolitik, welches ab & an noch Verbindung schuf, ist in abehbarer Zeit Geschichte. Da die Deutsche Wirtschaft von der Kleinen Koalition weiter vernichtet wird, entziehen sich der gesichert linksextreme Kanzler & seine jeglichen inneren & äußeren Verbündeten, jeglichen politischen Handlungsspielraums. 6. Man kann auch nicht gegen die USA & Rußland politisch bestehen. Das geht garantiert schief.

FranzJosef

17. Dezember 2025 16:02

Stimmen die 3 Punkte (ideel, Ökonomische Potenz, Kommunikationsstörung) nicht auch für die USA vor den letzten Wahlen? Und wenn ja, was haben dann die Wahlen in den USA gebracht? Man muss ja nicht gleich Nick Fuentes recht geben oder Glenn Greenwald oder Judge Napolitano, aber die Biden-Kritiker und Trump-Anhänger, die sich nun - viele geradezu schockiert - von Trump distanzieren, werden doch zusehends mehr. Und wenn das so ist, was bedeutet es dann für Deutschland und die AFD? Was, wenn Höcke, Weidel oder Chrupalla sich so verhalten werden wie Trump, Pam Bondi, Pete Hegseth oder Marco Rubio?

Laurenz

17. Dezember 2025 16:02

@Artabanus ... welche Kriegsvorbereitungen meinen Sie? Ich sehe nur Lippenbekenntnisse. Bitte Siem Ihre Aussagen mit Fakten zu unterlegen. @Majestyk ... bis zur nächsten BT-Wahl in 2029 sterben noch fast 4 Mio. Wähler der Union weg. Das sind mindestens 9% der Wähler, wenn nicht mehr.

Ernestine

17. Dezember 2025 16:22

Dass das gegenwärtig herrschende Machtkartell den Tanker Deutschland auf einen "negativen Höhepunkt" - mit welchem Ausgang auch immer - zusteuert, wird selbst mir als "diktaturunerfahrener" Bürgerin immer deutlicher. Die Zeichen stehen in allen relevanten Bereichen auf Sturm. Mittlerweile könnte man sogar auf die Idee kommen, sich wieder dem ÖRR zuzuwenden, einfach deshalb, weil die unfreiwillige Komik der Darbietungen dem Zuschauer die als krisenhaft erlebte Realität "zu versüßen vermag". Das Ganze ist so grotesk, dass ich nicht anders kann, als herzhaft zu lachen. Ansonsten tut man, was man politisch eben vermag. Dass sich die ganze Situation irgendwann auf eine positive Weise lösen wird - ich kann's mir nicht vorstellen. Und so harren wir - erstaunlich gelassen - dem Zusammenbruch, wissend, dass wir, was immer auch kommen mag, in der Hand Gottes geborgen sind. 

RMH

17. Dezember 2025 16:39

Die Würfel sind gegen die Wand des Spieltisches im Casino BRD geworfen, aber noch lange nicht gefallen oder ausgerollt. Warten wir einfach ab, was im nächsten Jahr dabei heraus kommt.
Die Analyse von HB speist sich aus meiner Sicht, wie so oft, aus präziser Wahrnehmung und Beobachtung - er hat sein Sensorium fein justiert. Aber es existiert eben keine politische Brechstange, kein Schwinger eines Schwertes, der den gordischen Knoten auflöst. Wie im ersten Satz schon ausgedrückt: Jetzt ist Geduld und Abwarten angesagt.  Und eigentlich kann die AfD nur noch durch irgendwelche externen, unvorhersehbare Ereignisse oder durch Eskalation von internen Zoff scheitern. Letzteres ist die Hoffnung des Establishments, weshalb über jeden kleinen Disput innerhalb der AfD gerne berichtet wird.

Artabanus

17. Dezember 2025 17:30

@Laurenz
"Artabanus ... welche Kriegsvorbereitungen meinen Sie? Ich sehe nur Lippenbekenntnisse. Bitte Siem Ihre Aussagen mit Fakten zu unterlegen"
Es gibt einige Fakten:
Massive Aufrüstung auf Pump, Kriegspropaganda in den Medien, direkte Kriegsplanungen, Diebstahl von Russlaendischem Vermögen, klare Aussagen der Regierung man wolle Krieg führen(natürlich nur zur Verteidigung des Friedens).Das sind keine Lippenbekenntnisse, hier ist hartes Cash im Spiel. Tatsache ist, dass man absichtlich einen unumkehrbaren Weg beschreitet. Es wird keinen Verhandlungsfrieden in der Ukraine geben, da keiner der Akteure daran noch ein Interesse hat, oder glauben Sie, dass die EU das Russlaendische Geld zurückgeben kann? Das ist schon zum Großteil ausgegeben worden. Die BRD wird 2029 praktisch pleite sein. Eine False Flag Aktion genügt um das Pulverfass zur Explosion zu bringen. Zur Erinnerung: die USA konnten aufgrund des Krieges ihre Wirtschaftdepression der 30er Jahre beenden.

Andreas J

17. Dezember 2025 18:35

Wie rasch sich alles zum Guten wenden kann, können deutsche Wähler zuvor an der Regierungsarbeit von Reform UK und Rassemblement National beobachten. Wir werden, dank „Nazikeule“ die Letzten sein.
 

Laurenz

17. Dezember 2025 20:30

@Artabanus @L. ... das reicht einfach nicht, Artabanus, was Sie da bringen. Ein paar F-35 kaufen, ein paar Korvetten bauen, Musterungen ankündigen, eine Munitionsfabrik in Celle bauen - & die Kettenhunde von den Hinterbänken, wie Kiesewetter, loslassen & sich permanent mit genauso lächerlichen Staatschefs treffen, die auch nichts militärisch zu bieten & zu sagen haben.... die Chinesen, Russen & Amis liegen vor Lachen unterm Schreibtisch. Wie sollen Starmer, Macron & Merz einen Krieg ohne Soldaten führen, die sie nicht mal bezahlen können? Alle 3 Staaten kommen zusammen auf 30k Mann Bodentruppen, davon stehen 4k verloren in Litauen. Damit kann man ca. 60 KM der Ukrainischen Front von 1.200 KM abdecken. Und wenn die Russen wissen, daß da unerfahrenes Frischfleisch an der Front steht, liegen die 30k Mann nach 4 Wochen im Zinksarg auf dem Weg nachhause & Ihr Krieg, Artabanus, endet dann schnell in einer bedingungslosen Kapitulation Europas. https://youtu.be/4ug4vmbaowc

Gracchus

17. Dezember 2025 21:18

Weder Sellners noch Bosselmanns Analyse habe ich Substantielles hinzuzufügen; die Fronten klären sich also. Aber was wird, weiß nur der Wind. Gesellschaftlich wird man zu einem oberflächlichen us-amerikanischem Konservativismus kommen, schätze ich, die prole drift wird weitergehen, der "Kultur"-Kampf wird weitergehen, am Ende werden die westlichen Demokratien an ihren inneren Spaltungen zerbrechen. 

Artabanus

17. Dezember 2025 21:19

@Laurenz
Sie scheinen nicht mitbekommen zu haben, dass die Regierung plant von 2025 bis 2029 528 Milliarden Euro für "Verteidigung" auszugeben.
2025 62,4 MRD 
2026 82,7 MRD 
2027 93,4 MRD 
2028 136,5 MRD 
2029 153 MRD 
Der Plan ist Krieg ab 2029. Es geht eben nicht um "ein paar Korvetten". Die Sache ist ernst und kein Witz, wie Sie es darstellen wollen.
 

brueckenbauer

17. Dezember 2025 21:21

Was die zweifellos vorhandene "Kommunikationsstörung" betrifft: Lässt die sich in irgendwelchen Kategorien der Kommunikationsforschung ausdrücken, z.B. von Habermas? - Ein gutes Beispiel für den Zerfall der Argumentation zeigt die Behandlung der "Eliten": einserseits die Dämonisierung einer sog. "Elitophobie" der kleinen Leute (der Ausdruck kam in Frankreich vor ca, 10 Jahren auf), andererseits neuerdings wieder eine radikalisierte Kritik der Ungleichheit, die nach dem Verfall des Thems Klima jetzt zum neuen zentralen Gesellschaftsproblem aufgeblasen wird (gegen die Grünen, zugunsten der Linken). 

Zauberer von Oz

17. Dezember 2025 22:21

Drei Dinge fallen mir ein. Erstens: Schwarze Schwäne kommen und gehen. Wann sie kommen, ist ungewiss, dass sie kommen, ist aber gewiss. Zweitens: Kapital ist ein scheues Reh. Wenn die Stimmung kippt, werden auch Kapitalströme eine andere Richtung suchen. Drittens: Selbst am Ende des Kommunismus haben  Leute in der DDR oder der Sowjetunion den Führern zugejubelt, haben auf Militärparaden geklatscht usw. und dennoch ist die Potemkinsche Atommacht  zusammengebrochen, ohne dass auch nur ein Schuss gefallen ist. Gestrahlt hat nur Tschernobyl!

Laurenz

17. Dezember 2025 22:25

@Artabanus @L. ... Sie beschreiben genau das Problem. Wenn die Deutschen (Platz 4 der Rüstungsausgaben weltweit) Geld für das Militär ausgeben, heißt das noch lange nicht, daß das Militär auch irgendwas bekommt. Westliche Rüstungsindustrien sind dazu designt, Aktionäre reich zu machen. Hier geht es um extrem teure Waffen, die einen Orientalischen Terroristen von Esel schießen oder um böse Lateinamerikanische Drogenkuriere per Knopfdruck aus dem Wasser zu blasen. Bei der 152/155 mm Artillerie-Munition kommen wir in 2029 nicht auf annähernd Russische Zahlen, selbst dann nicht, wenn Rheinmetall die Munitions-Fabrik in Melonistan fertiggestellt hat. Die für Parteimitglieder installierte Bürokratie der Europäer ist viel zu teuer, als daß hier noch Geld übrig bliebe. Die BunteWehr müßte selbst mit den bisherigen 60, jetzt über 80 Milliarden Euro, zumindest in der Theorie, eine der schlagkräftigsten Armeen des Planeten darstellen. Aber die BunteWehr hat schon über 82k zivile Angestellte (für was?). Die alleine kosten schon im Jahr locker 5 Milliarden Euro p.a. Dank der absaufenden Wirtschaft werden Steuereinnahmen sinken, Wahlen werden verloren werden. Der Diebstahl Russischer Aktiva wird zu einem massiven Kapitalabfluß in Europa führen. Ich sehe Ihre Perspektive als Märchen an.