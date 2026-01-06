Vom 3. bis 6. Januar fand in Augsburg erneut das Glaubensfestival MEHR statt – eine gigantische Veranstaltung mit 11.000 Teilnehmern. Ich war dabei.

Das Mot­to hieß „The Sound of Joy“, und es sorg­te inner­fa­mi­li­är für Stirn­run­zeln, was ich bei „sowas“ wol­le. Denn: Mei­ne Ent­frem­dung von der Kir­che hat­te im jugend­li­chen Alter gera­de mit der Moder­ni­sie­rung der Lit­ur­gie und der Auf­wei­chung der über­kom­me­nen For­men begonnen!

Ich hat­te damals unter Gän­se­haut der schlim­men Art gelit­ten, als Sacro-Pop-Bands die hei­li­ge Mes­se mit­ge­stal­ten durf­ten und die­se möch­te­gern-ver­we­ge­nen Spät-Jugend­li­chen in Sak­ko und Jeans mit ihren ver­weich­lich­ten „Songs“ die Kir­che beschall­ten. Grau­en­haft! Noch grau­en­haf­ter, daß dann selbst die Alten zu den seich­ten Tex­ten mit­wipp­ten und wie erlöst waren dar­über, end­lich mal im Got­tes­raum laut klat­schen zu dür­fen. Lan­ge her, die­se unschö­ne Mode.

Ich bin nun durch die Wochen­zei­tung „Die Tages­post“ auf das Glau­bens­fes­ti­val auf­merk­sam gewor­den. Die­se Zei­tung ist recht kno­chen­tro­cken erz­ka­tho­lisch, aber die Repor­ta­gen von der „MEHR“ waren immer so mit­rei­ßend (inklu­si­ve kri­ti­scher Leser­brie­fe nach dem Mus­ter „wie kann man bit­te etwas Öku­me­ni­sches prei­sen?“), daß ich neu­gie­rig wurde.

Plus: Mei­ne Kin­der sind in der mit­tel­deut­schen Dia­spo­ra groß­ge­wor­den. Heißt: Sie ken­nen abge­se­hen von man­chen Pil­ger­fahr­ten nur Sonn­tags­mes­sen, wo sie die ein­zi­gen Jun­gen neben viel­leicht drei­ßig (wenn’s hoch­kommt) Alten sind. Das ist wie tag­täg­lich tro­cke­nes Grau­brot kau­en und froh sein sol­len, daß man satt ist.

Sprich: Ich woll­te gern, daß sie mal die vol­le Wucht des Glau­bens erleben.

Für die bei­den Töch­ter hat­te ich bloß eine Tages­kar­te gebucht, ich selbst war für alle vier Tage akkre­di­tiert. Sonn­abend­nach­mit­tag mach­te ich mich auf.

Vom Hotel aus leg­te ich zu Fuß nach kur­zem Blick auf die Kar­te (4,1 km) ab, han­dy­los, da han­dy­frei. Ich frag­te mich so durch. Ein­mal wur­de ich ori­en­tie­rungs­los und irr­te von einer Hal­te­stel­le an die gegen­über­lie­gen­de Hal­te­stel­le, um sicher­zu­stel­len, daß ich über­haupt in die rich­ti­ge Rich­tung ging. Kommt ein Aus­län­der in Jog­ging­ho­sen vor­bei: „Ey jun­ge Frau [grrr…] wo geht’s hin?“- „Zur Mes­se.“ – „Gehst du da, und da, und dann da. Ey was is da los, was wol­len alle bei die Mes­se?“ – „Dort ist ein christ­li­ches Glau­bens­fes­ti­val.“ – „Oh Wahn­sinn, das ist so gut, daß es das gibt. Isa ist Pro­phet, Schwes­ter!“ Jaja, weiß man. Wit­zig übri­gens: Aus­län­der­deutsch mit ost­schwä­bi­schem Akzent. (Spä­ter, beim Glau­bens­fes­ti­val, wird gesam­melt für eine Orga­ni­sa­ti­on, die Mus­li­me in Deutsch­land zum christ­li­chen Glau­ben bekeh­ren will.)

In der ers­ten Mes­se­hal­le sind etwa 70 Aus­stel­ler. Alle Stän­de schwach besucht. Naja, denk ich mir… SO wild ist das jetzt nicht. Viel­leicht ist in der Haupt­hal­le bereits etwas mehr los?

Die Haupt­hal­le ist schwer bewacht von Secu­ri­ty. Ich erwar­te einen etwas grö­ße­ren Raum. Die Tür öff­net sich, und ich tre­te in eine über­gro­ße Kon­zert­hal­le in zwei Eta­gen. Sie ist voll besetzt, und gera­de heben alle ihre Hän­de zum Lob­preis Got­tes: „Gott ist König“, alle sin­gen mit. Eti­am si omnes… Ich ste­he stau­nend, Hän­de in den Rocktaschen.

Das macht was mit einem. Auf der Büh­ne, die in zahl­rei­che Rie­sen­bild­schir­me über­tra­gen wird, ste­hen fünf, sechs über­durch­schnitt­lich gut aus­se­hen­de Sän­ger (m/w), die Gott prei­sen, rüh­men, ehren, hei­li­gen. Die Tex­te kann man per Unter­ti­tel mit­sin­gen (und das wird laut getan), die Melo­dien sind ein­fach. Die Teil­neh­mer haben ent­we­der ihre Hän­de zum Lob­preis gereckt, hal­ten sie in Ver­sen­kung an der Brust oder gut­ka­tho­lisch gefaltet.

Nach die­sem Lob­preis-Intro hält Johan­nes Hartl (der Initia­tor des Fes­ti­vals und Lei­ter des Augs­bur­ger Gebets­hau­ses, in dem seit 125.330 Stun­den unab­läs­sig gebe­tet wird) sei­nen Ein­stiegs­vor­trag. Hier könn­te man aus­ufern. Kurz: Es geht um den Nar­ziss­mus des Apos­tel Petrus. Hartls Refe­rat ist ein Mit­tel­ding aus Exege­se und Psy­cho­edu­ka­ti­on. Es ist glän­zend, so ein­fach wie “deep” und regt zu dut­zen­der­lei Gedan­ken an. Es ist so inten­siv, daß ich mich kri­tisch befra­ge: Bin ich bereits mani­pu­liert, und wenn, dann wie? Wie sämt­li­che Red­ner in den kom­men­den Tagen trägt Hartl völ­lig frei vor, ohne Manu­skript, ohne Kärt­chen. Das ist extrem beein­dru­ckend. (Und das wird es auch blie­ben. Manch­mal wer­den Über­set­zer zwi­schen­ge­schal­tet. Sie agie­ren professionell.)

Danach kommt wie­der die­se Lob­preis-Band. Ein gro­ßes Kreuz domi­niert die Büh­ne. Alle tau­sen­de Men­schen um mich her­um schwel­gen im Kreuzop­fer Jesu. In den vor­ge­tra­ge­nen Psal­men­zei­len wer­den die unzähl­ba­ren Qua­li­tä­ten Got­tes geprie­sen: über­groß, all­mäch­tig, anbe­tungs­wür­dig, Quel­le allen Seins, König, Sie­ger… Mei­ne Hän­de in den Rock­ta­schen kom­men mir bald bockig vor. Logisch prei­se ich mit. Eigent­lich hal­te ich nichts von trun­ke­nem Öku­me­nis­mus, denn: Wir sind nicht gleich. Also wur­de ich so rasch manipuliert?

Das fra­ge ich mich an die­sen Tagen dut­zend­mal. Jedoch: Was ich hier tue, was ich hier höre, ver­kör­pert mei­ne Wer­te, Punkt!

Am kom­men­den Tag, Sonn­tag, sind die Kin­der dabei. Wir tre­ten unmit­tel­bar ein in einen Lob­preis. Die Kin­der sind sofort ange­faßt, über­wäl­tigt, sin­gen mit. Weil sie so kon­zen­triert sind, schau­en sie nicht auf mich. Danach: „Gell, Mama, dir war das alles super­pein­lich?“ Oh nein.

Am Nach­mit­tag wird durch Weih­bi­schof Flo­ri­an Wör­ner eine hei­li­ge Mes­se gefei­ert. Klei­ne Toch­ter: „Ich ver­mu­te mal, das wird über­schau­bar. Ver­mut­lich sind hier die wenigs­ten katho­lisch.“ Die älte­re Toch­ter, die extra­ver­tiert und enorm kon­takt­freu­dig ist, hat­te bis dahin schon zahl­rei­che Gesprä­che geführt: „Ja, denk ich auch. Obwohl fast alle, mit denen ich gespro­chen hab, katho­lisch sind. Aber das dürf­te Zufall sein und auf einer Art Anzie­hung beruhen.“

Die Mes­se beginnt. Höchst­fei­er­li­cher und (die Men­ge der Geist­li­chen betref­fend) nicht enden wol­len­der Ein­zug, dich­ter Weih­rauch­ne­bel. Die Mes­se­hal­le ist knall­voll. Ich ver­mu­te, es sind vor allem sym­pa­thi­sie­ren­de Evan­ge­li­ka­le, die neu­gie­rig auf eine katho­li­sche Mes­se sind.

Wich­tig: Vor der Gaben­be­rei­tung sagt der Zele­brant, daß aus­schließ­lich katho­lisch Getauf­te im Stand der Gna­de zur Kom­mu­ni­on gehen dür­fen. Alle ande­ren dürf­ten mit vor der Brust gekreuz­ten Hän­den bedeu­ten, daß sie gern geseg­net wer­den wol­len. Also, nach mei­ner Pro­gno­se, die allermeisten.

Aber nein: Die Kom­mu­ni­ons­pen­dung ver­lief zwar als geord­ne­tes Cha­os, ein Dut­zend Geist­li­che ver­teil­ten sich über die Hal­le, und es bil­de­ten sich Schlan­gen kreuz und quer. Man soll bei der Aus­tei­lung kei­nes­falls nach links und rechts spech­ten, son­dern sich sam­meln, aber es war ja unüber­seh­bar: Mund­kom­mu­ni­on, Mund­kom­mu­ni­on knie­end, Hand­kom­mu­ni­on, Segens­wunsch, Mund­kom­mu­ni­on knie­end – etwa in die­ser Verteilung.

Nein, es gab in die­ser hl. Mes­se kein Mari­en­lied, Maria als Säu­le des katho­li­schen Glau­bens fand außer an ein­zel­nen Aus­stel­ler-Stän­den nicht statt. Ob das eine Kon­zes­si­on der katho­li­schen Mehr­heit hier an die Chris­ten pro­tes­tan­ti­scher Kon­fes­si­on war? Mari­en­ver­eh­rung ist ein all­er­gi­scher Punkt. Hier gab es Beicht­räu­me, aber kein Rosenkranzgebet.

Am Ende des Sonn­tags kommt das, wor­auf alle war­te­ten: der Auf­tritt der O´Bros!

Wir hat­ten bei den Vor­trä­gen oder Wor­ships immer irgend­wo am Rand gestan­den, es hat­te ja auch nie­mals Aus­sicht auf drei Sitz­plät­ze am Stück gege­ben. Nun hieß es: Ent­we­der irgend­wo Sitz­platz suchen oder Row Zero! Natür­lich waren mei­ne bei­den Kin­der sofort Row Zero! Wie haben sie aus­ge­las­sen und begeis­tert getobt und getanzt und gesungen!

Irgend­wer hat­te mir vor sie­ben oder acht Jah­ren die­se O‘Bros vor­ge­führt, und damals fand ich das ähn­lich pein­lich wie den „Sacro-Pop“ anno­da­zu­mal. Das hat sich radi­kal ver­än­dert. Wir haben hier eine hoch­pro­fes­sio­nel­le Leis­tung, nur eben alles ad maio­rem Dei glo­ri­am! Was für eine hef­ti­ge, vita­le Büh­nen­show! Wuch­tig, authen­tisch! Mei­ne Töch­ter im Mosh­pit, hei­ser, enthu­si­as­miert und naßgeschwitzt.

Als wir nach Mit­ter­nacht die Hal­len ver­las­sen, geht kein ÖPNV mehr, es hat minus 6 Grad, und die Kin­der frie­ren. Ich stre­cke den Dau­men aus, und das ers­te Auto hält, zwei Frau­en vor­ne, die Rück­bank vol­ler Kin­der­sit­ze: „Es ist so komisch, daß ich wegen Euch anhal­te. Ich neh­me nie Anhal­ter mit, eigent­lich haben wir auch kei­nen Platz. Steigt halt ein.“

Tja, das ist wohl sowas wie Kar­ma, und das ist ja auch kein streng­ka­tho­li­scher Gedan­ke. Ich selbst neh­me jeden mit, und in die­ser klei­nen Not hat sich´s aus­ge­zahlt. Mehr davon, von dem allen.