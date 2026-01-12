Vom Zustand der Bettler in europäischen Metropolen

Ich bringe unser Nesthäkchen zum Flughafen. Sie hat einen mehrmonatigen Auslandsaufenthalt vor sich. Wollte sie unbedingt.

Wir wur­den men­tal (fast über­trie­ben) dar­auf vor­be­rei­tet von der Aus­tausch­or­ga­ni­sa­ti­on. Auf ein kur­zes High fol­ge meist ein mehr­tä­gi­ges Down mit star­kem Heim­weh, dann Pha­sen X, Y usw.

Unser Land­mäd­chen, das sowohl mit Kat­zen, Zie­gen, Hüh­nern als auch mit Pfer­den in deren je eige­ner Spra­che kom­mu­ni­zie­ren kann, das in Schnell­ro­da gebo­ren ist und Schnell­ro­da nie für län­ger als 10 Tage ver­las­sen hat, zieht also nun für etli­che Mona­te in eine Metro­po­le. Genau­er gesagt in den 3. Stock einer Groß­stadt­woh­nung. Die Lan­des­spra­che war nie Schul­fach, sie hat sie sich auto­di­dak­tisch beigebracht.

In der S‑Bahn zum Flug­ha­fen macht sie Pho­tos und stellt sie in ihre „Sto­ry“. Bei­spiels­wei­se das Hal­te­stel­len­schild „Konsta­bler­wa­che“.

„Mama! Kapierst Du halt nicht.“ Ok, irgend­was Gangs­ter­haf­tes, mäd­chen­haft geraunt.

Rund um die Kon­sti spiel­te sich ein Teil mei­ner Jugend ab. Clubs, Kino, rum­hän­gen und sich über die Zustän­de auf­re­gen, was unge­fähr­lich war, weil über­all Poli­zei parat stand. Unver­ges­sen auch, wie Kubit­schek Mit­te der 1990er dort an die Schei­ben eines Poli­zei­au­tos poch­te und mel­de­te, daß ihm gera­de mehr­fach Dro­gen ange­bo­ten wor­den sei­en, und wie ihn die Beam­ten dar­auf­hin mil­de angrinsten.

“Konsta­bler­wa­che” als Meme muß schon GROSS sein, wenn es Jahr­zehn­te spä­ter immer noch sto­ry­taug­lich ist…

Ich hab ein ande­res The­ma: Bett­lern Geld geben. Für mich eine christ­li­che Selbst­ver­ständ­lich­keit, die ver­mut­lich auch daher rührt, daß man in unse­ren Gefil­den (Mit­tel­deutsch­land) fast nie mit die­sem Phä­no­men kon­fron­tiert wird. Da hat man leicht reden! In Städ­ten wie Rom ist das eine ande­re Geschich­te. Da wirst du (war auch schon im ver­gan­ge­nen Jahr­tau­send so) minüt­lich ange­pumpt und soll­test dein Porte­mon­naie bes­ser als Brust­beu­tel mit Stahl­ket­te um den Hals tragen.

Aus Frank­furt ken­ne ich das nicht in die­ser Fre­quenz. Auf dem Weg zum Flug­ha­fen, aller­frü­hes­te Mor­gen­stun­de, wer­den wir nun drei­mal angesprochen.

Dar­un­ter ein jun­ges Mäd­chen euro­päi­schen Aus­se­hens, das bit­ter­lich weint. Danach haben wir kein Klein­geld mehr. Mei­ne Toch­ter fragt sich, war­um das Mäd­chen wohl so sehr geweint hat.

Auf der Rück­fahrt vom Flug­ha­fen wer­de ich drei wei­te­re Male ange­spro­chen. Der betrun­ke­ne Pen­ner kriegt ein Gebet, der schnor­ren­de Nafri einen Remi­gra­ti­ons­wunsch, und dann kommt noch ein intel­lek­tu­ell­tu­en­der Alter, der mit vie­len Wor­ten über die „Gege­ben­heit: Hun­ger“ refe­riert. Er ist wirk­lich sehr dünn. Die Sitz­nach­ba­rin in der S‑Bahn bie­tet ihm ihre gigan­ti­sche (unan­ge­bis­se­ne) Mohn­stan­ge an. Er ver­trägt kei­nen Mohn. Ich habe zwei fri­sche Voll­korn­bröt­chen (mohn­frei) zu bie­ten, die ich grad per Kar­ten­zah­lung erwor­ben habe. Er kann Voll­korn nicht lei­den und hat auch eine aus­führ­li­che, fast­phi­lo­so­phi­sche Geschich­te zu die­ser Abnei­gung parat.

Mei­ne Sitz­nach­ba­rin ist so empört, daß sie im schöns­ten Hes­sisch laut­hals über die him­mel­schrei­en­de Undank­bar­keit von Bett­lern schwa­dro­niert. Eini­ge Minu­ten spä­ter kommt es zum reta­rie­ren­den Moment (thea­tra­lisch gespro­chen): Der Dün­ne kehrt von sei­nem Gang durch die Wag­gons zurück und bit­te mit einem fal­schen Knicks „doch noch“ um die Mohn­stan­ge. Die Sitz­nach­ba­rin gibt gern und berich­tet mir aus­führ­lich, was wohl in dem Bett­ler vor­ge­gan­gen sein könn­te. Sie ist berauscht von der Dank­bar­keit, die sie sich vorstellt .

Ich stei­ge aus, Auto in Offen­bach-Ost geparkt. Es hat der­weil geschneit. Auf die Karos­se­rie sind drei Pim­mel in unter­schied­li­cher Grö­ße gezeich­net und der urdeut­sche Schrift­zug „JÖRG“. Ver­mut­lich nicht „Meme-fähig“, das.

Sie­ben Stun­den spä­ter ers­ter Anruf der klei­nen Toch­ter. Sie wis­se ja auch nicht (Stim­me bricht) – aber sie habe Heim­weh. Gemäß Sche­ma ist das zu früh.