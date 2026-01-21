Kleine Ketzerei

Die Turbulenzen der Politik können nicht die Hauptfrage unseres Daseins verdecken, sondern werfen sie im alltagsdramatischen Erleben immer neu auf:

Sind wir letzt­lich auf uns zurück­ge­wor­fen, also Teil eines rein natu­ra­lis­tisch und reduk­tio­nis­tisch anzu­se­hen­den Pro­zes­ses, dabei kom­for­ta­bler- bzw. elen­der­wei­se aus­ge­stat­tet mit einem Bewußt­sein, oder wir­ken in allem doch geis­ti­ge Wesen­hei­ten, die alles Sein tra­gen, es beein­flus­sen, för­dern oder stö­ren, mit­hin auch uns hal­ten und bestimmen?

Reli­gio­nen gehen in offen­siv indi­ka­ti­vi­scher Rede davon aus, ja sind davon über­zeugt, weil es vom höhe­ren und damit eigent­li­che­ren Wir­ken – Angeb­lich? – siche­re, ja unab­weis­li­che Zeug­nis­se gäbe. Denen die einen trau­en, die ande­ren – und davon immer mehr – jedoch nicht, weil sie die Gül­tig­keit die­ser Ver­si­che­run­gen bezwei­feln und weil ihnen selbst nun mal kei­ne sol­chen gege­ben wur­den oder weil sie die, säku­lar abge­stumpft, nicht empfingen.

Wer sich etwa mit der Anthro­po­so­phie Rudolf Stei­ners beschäf­tigt, die nicht nur von einer, son­dern von der geis­ti­gen Welt kün­det, wird über­rascht davon sein, mit wel­cher Genau­ig­keit von die­ser Welt, ihren Hier­ar­chien und ihrem Wir­ken gespro­chen wird. Und wer nicht zum Mit­be­ken­ner wer­den möch­te, obwohl es einen ja sehr ver­lockt, wird min­des­tens still fra­gen, wes­halb über Stei­ner hin­aus selbst in der Anthro­po­so­phi­schen Gesell­schaft bis­lang kein Zwei­ter auf­stand, der die Kun­de in sei­ner Wei­se ver­tie­fend gar fortsetzte …

So wie alle Hei­li­gen der Chris­ten­heit zwar wie­der­um – zuerst durch ihr Han­deln – ein star­kes Bei­spiel gaben, aber das, was ihnen geof­fen­bart schien, nicht plau­si­bler ver­mit­teln konn­ten, als es durch den sagen­haf­ten Ursprung geschah.

Mys­te­ri­um fidei … – „Dei­nen Tod, o Herr, ver­kün­den wir, und dei­ne Auf­er­ste­hung prei­sen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.“

Dabei blieb es. Und alles Begeh­ren dar­über hin­aus muß wohl als Unge­duld gel­ten. Trost spen­det allein die Annah­me, daß man sich nicht allein auf Escha­to­lo­gie ver­las­sen muß, son­dern mei­nen darf, das Wun­der­ba­re wir­ke schon jetzt in der Welt und vor­zugs­wei­se in unse­rer Gat­tung wei­ter. Die reli­giö­se Mys­tik fand dafür sogar Begrif­fe, u. a. in der Spra­che von Jacob Böh­me oder Ange­lus Sile­si­us.

Den phi­lo­so­phisch Über­bil­de­ten hin­ge­gen ist mit Kants „Kri­tik der rei­nen Ver­nunft“ und allem, was dar­aus ent­lang der Geschich­te der Epis­te­mo­lo­gie so wur­de, ohne­hin der Zugang zum Tran­szen­den­ten verschlossen.

Gleich­wohl quält selbst die ratio­nals­ten Natu­ren, so sie sich nicht völ­lig ans Öko­no­mi­sche ver­lie­ren, zuwei­len eine meta­phy­si­sche Sehn­sucht – spä­tes­tens, wenn sie Wun­der­ba­res oder Kata­stro­pha­les erle­ben bzw. erlei­den. Und noch eines bleibt sowie­so, eine Theo­lo­gie des Als-ob. Oder noch Karl Barth: Gott als das radi­kal Ande­re, wir in von ihm getrenn­ten Raum, nur von sei­ner Offen­ba­rung zu durchbrechen.

Was alle im Sin­ne eines ech­te Exis­ten­ti­als unaus­ge­spro­chen ver­bin­det, ist der Zwei­fel. Inter­es­sant in die­sem Zusam­men­hang, daß genau die­ser Zwei­fel, so wich­tig und pro­duk­tiv, in der Poli­tik als Schwä­che gilt und dort fast eben­so aus­ge­schlos­sen wer­den soll wie im Glau­ben. Alle Poli­tik spricht ja gleich­falls im indi­ka­ti­vi­schen Duk­tus der Glau­bens­be­kennt­nis­se. Ist das vermessen?

Es erregt jeden­falls auf­fal­lend wenig Abwehr. Was wie­der­um auf Erlö­sungs­wün­sche hin­deu­tet, die sich eine Mehr­heit fata­ler­wei­se von der Reli­gi­on nicht mehr, um so mehr aber von der Poli­tik zu erwar­ten scheint. AfD-Chat­grup­pen sind dafür gera­de ein ein­drucks­vol­les Bei­spiel: Wenn wir erst regie­ren, dann end­lich wird es final rund­um licht!

Die unfrei­wil­lig bit­te­re Komik sol­cher Ver­hei­ßun­gen dürf­te nicht nur den nach­denk­li­che­ren Beob­ach­tern auffallen:

Daß man heu­te an ein poli­ti­sches Werk mit eben­sol­cher Selig­keit und Inbrunst zu glau­ben meint wie frü­her an ein Mys­te­ri­um. Und dies dann sogar mit der eige­nen Ver­nunft begrün­det. Was für ein Wag­nis doch. Ver­dammt dün­nes Eis!

Der Mensch, die­ses fra­gi­le Wesen, die­ses „Schilf­rohr im Wind“ (Blai­se Pas­cal), sucht nach Halt, hat eine Ahnung wohl unmit­tel­ba­rer von sei­ner Ver­lo­ren­heit als von Sicher­heit, inso­fern es uns ja tat­säch­lich täg­lich umbla­sen kann und wir schnel­ler ver­zwei­felt als glück­lich sind. Aber um so mehr bedarf es des­we­gen der Beschwö­rungs­for­meln, der Ritua­le, des Gebe­tes und der Gewiß­heit der Ver­ge­bung aller Sün­den, die wir uns immer­fort auf­la­den. Und um so mehr zie­hen uns Ver­spre­chun­gen an.

Solan­ge dies reli­gi­ös erfolgt, mag man die nun glau­ben oder anzwei­feln, aber die Reli­gi­on bie­tet dafür immer­hin einen fes­ten Raum und ein glau­bens­ge­schicht­lich gewach­se­nes Gebäu­de, als Platz­hal­ter für ein Reich, das nicht von die­ser Welt ist. Wird’s aber poli­tisch, spielt sich die mal dort­hin, dann wie­der dahin argu­men­tie­ren­de Poli­tik als Reli­gi­ons­er­satz auf, droht es gefähr­lich zu wer­den – in der Wei­se bereits all­zu vie­ler his­to­ri­scher Beispiele.

Darf man die Kir­che immer­hin als ein Schiff in stür­mi­scher See auf­fas­sen, im erwei­ter­ten Sin­ne als eine Arche in den Fähr­nis­sen der Welt, so ist ver­gli­chen damit die Poli­tik nicht mal ein Wrack­teil, an das man sich hal­ten könn­te, nur so schwimm­fä­hig wie ein nas­ses Wahlprogramm.

Wo Poli­ti­ker Wort und Ges­tus der Pro­phe­ten kopie­ren, wo sie über den all­zu selbst­si­che­ren Indi­ka­tiv hin­aus sogar zuneh­mend den Impe­ra­tiv bevor­zu­gen, da mel­de sich das wich­ti­ge Exis­ten­zi­al des Zwei­fels und die einst wesent­li­che, heu­te all­zu ver­ges­se­ne Hal­tung der Demut. Mit Bekennt­nis­sen blei­be man außer­halb des reli­giö­sen Rau­mes acht­sam. Min­des­tens dort.

Ein „Super­wahl­jahr“ ist alles ande­re als ein hei­li­ges Jahr. Selbst die Erleuch­te­ten aus der AfD-Gemein­de soll­ten das im stil­len wissen.