21. Januar 2026

Kleine Ketzerei

Heino Bosselmann / 47 Kommentare

Die Turbulenzen der Politik können nicht die Hauptfrage unseres Daseins verdecken, sondern werfen sie im alltagsdramatischen Erleben immer neu auf:

Heino Bosselmann

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Sind wir letzt­lich auf uns zurück­ge­wor­fen, also Teil eines rein natu­ra­lis­tisch und reduk­tio­nis­tisch anzu­se­hen­den Pro­zes­ses, dabei kom­for­ta­bler- bzw. elen­der­wei­se aus­ge­stat­tet mit einem Bewußt­sein, oder wir­ken in allem doch geis­ti­ge Wesen­hei­ten, die alles Sein tra­gen, es beein­flus­sen, för­dern oder stö­ren, mit­hin auch uns hal­ten und bestimmen?

Reli­gio­nen gehen in offen­siv indi­ka­ti­vi­scher Rede davon aus, ja sind davon über­zeugt, weil es vom höhe­ren und damit eigent­li­che­ren Wir­ken – Angeb­lich? – siche­re, ja unab­weis­li­che Zeug­nis­se gäbe. Denen die einen trau­en, die ande­ren – und davon immer mehr – jedoch nicht, weil sie die Gül­tig­keit die­ser Ver­si­che­run­gen bezwei­feln und weil ihnen selbst nun mal kei­ne sol­chen gege­ben wur­den oder weil sie die, säku­lar abge­stumpft, nicht empfingen.

Wer sich etwa mit der Anthro­po­so­phie Rudolf Stei­ners beschäf­tigt, die nicht nur von einer, son­dern von der geis­ti­gen Welt kün­det, wird über­rascht davon sein, mit wel­cher Genau­ig­keit von die­ser Welt, ihren Hier­ar­chien und ihrem Wir­ken gespro­chen wird. Und wer nicht zum Mit­be­ken­ner wer­den möch­te, obwohl es einen ja sehr ver­lockt, wird min­des­tens still fra­gen, wes­halb über Stei­ner hin­aus selbst in der Anthro­po­so­phi­schen Gesell­schaft bis­lang kein Zwei­ter auf­stand, der die Kun­de in sei­ner Wei­se ver­tie­fend gar fortsetzte …

So wie alle Hei­li­gen der Chris­ten­heit zwar wie­der­um – zuerst durch ihr Han­deln – ein star­kes Bei­spiel gaben, aber das, was ihnen geof­fen­bart schien, nicht plau­si­bler ver­mit­teln konn­ten, als es durch den sagen­haf­ten Ursprung geschah.

Mys­te­ri­um fidei … – „Dei­nen Tod, o Herr, ver­kün­den wir, und dei­ne Auf­er­ste­hung prei­sen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.“

Dabei blieb es. Und alles Begeh­ren dar­über hin­aus muß wohl als Unge­duld gel­ten. Trost spen­det allein die Annah­me, daß man sich nicht allein auf Escha­to­lo­gie ver­las­sen muß, son­dern mei­nen darf, das Wun­der­ba­re wir­ke schon jetzt in der Welt und vor­zugs­wei­se in unse­rer Gat­tung wei­ter. Die reli­giö­se Mys­tik fand dafür sogar Begrif­fe, u. a. in der Spra­che von Jacob Böh­me oder Ange­lus Sile­si­us.

Den phi­lo­so­phisch Über­bil­de­ten hin­ge­gen ist mit Kants „Kri­tik der rei­nen Ver­nunft“ und allem, was dar­aus ent­lang der Geschich­te der Epis­te­mo­lo­gie so wur­de, ohne­hin der Zugang zum Tran­szen­den­ten verschlossen.

Gleich­wohl quält selbst die ratio­nals­ten Natu­ren, so sie sich nicht völ­lig ans Öko­no­mi­sche ver­lie­ren, zuwei­len eine meta­phy­si­sche Sehn­sucht – spä­tes­tens, wenn sie Wun­der­ba­res oder Kata­stro­pha­les erle­ben bzw. erlei­den. Und noch eines bleibt sowie­so, eine Theo­lo­gie des Als-ob. Oder noch Karl Barth: Gott als das radi­kal Ande­re, wir in von ihm getrenn­ten Raum, nur von sei­ner Offen­ba­rung zu durchbrechen.

Was alle im Sin­ne eines ech­te Exis­ten­ti­als unaus­ge­spro­chen ver­bin­det, ist der Zwei­fel. Inter­es­sant in die­sem Zusam­men­hang, daß genau die­ser Zwei­fel, so wich­tig und pro­duk­tiv, in der Poli­tik als Schwä­che gilt und dort fast eben­so aus­ge­schlos­sen wer­den soll wie im Glau­ben. Alle Poli­tik spricht ja gleich­falls im indi­ka­ti­vi­schen Duk­tus der Glau­bens­be­kennt­nis­se. Ist das vermessen?

Es erregt jeden­falls auf­fal­lend wenig Abwehr. Was wie­der­um auf Erlö­sungs­wün­sche hin­deu­tet, die sich eine Mehr­heit fata­ler­wei­se von der Reli­gi­on nicht mehr, um so mehr aber von der Poli­tik zu erwar­ten scheint. AfD-Chat­grup­pen sind dafür gera­de ein ein­drucks­vol­les Bei­spiel: Wenn wir erst regie­ren, dann end­lich wird es final rund­um licht!

Die unfrei­wil­lig bit­te­re Komik sol­cher Ver­hei­ßun­gen dürf­te nicht nur den nach­denk­li­che­ren Beob­ach­tern auffallen:

Daß man heu­te an ein poli­ti­sches Werk mit eben­sol­cher Selig­keit und Inbrunst zu glau­ben meint wie frü­her an ein Mys­te­ri­um. Und dies dann sogar mit der eige­nen Ver­nunft begrün­det. Was für ein Wag­nis doch. Ver­dammt dün­nes Eis!

Der Mensch, die­ses fra­gi­le Wesen, die­ses „Schilf­rohr im Wind“ (Blai­se Pas­cal), sucht nach Halt, hat eine Ahnung wohl unmit­tel­ba­rer von sei­ner Ver­lo­ren­heit als von Sicher­heit, inso­fern es uns ja tat­säch­lich täg­lich umbla­sen kann und wir schnel­ler ver­zwei­felt als glück­lich sind. Aber um so mehr bedarf es des­we­gen der Beschwö­rungs­for­meln, der Ritua­le, des Gebe­tes und der Gewiß­heit der Ver­ge­bung aller Sün­den, die wir uns immer­fort auf­la­den. Und um so mehr zie­hen uns Ver­spre­chun­gen an.

Solan­ge dies reli­gi­ös erfolgt, mag man die nun glau­ben oder anzwei­feln, aber die Reli­gi­on bie­tet dafür immer­hin einen fes­ten Raum und ein glau­bens­ge­schicht­lich gewach­se­nes Gebäu­de, als Platz­hal­ter für ein Reich, das nicht von die­ser Welt ist. Wird’s aber poli­tisch, spielt sich die mal dort­hin, dann wie­der dahin argu­men­tie­ren­de Poli­tik als Reli­gi­ons­er­satz auf, droht es gefähr­lich zu wer­den – in der Wei­se bereits all­zu vie­ler his­to­ri­scher Beispiele.

Darf man die Kir­che immer­hin als ein Schiff in stür­mi­scher See auf­fas­sen, im erwei­ter­ten Sin­ne als eine Arche in den Fähr­nis­sen der Welt, so ist ver­gli­chen damit die Poli­tik nicht mal ein Wrack­teil, an das man sich hal­ten könn­te, nur so schwimm­fä­hig wie ein nas­ses Wahlprogramm.

Wo Poli­ti­ker Wort und Ges­tus der Pro­phe­ten kopie­ren, wo sie über den all­zu selbst­si­che­ren Indi­ka­tiv hin­aus sogar zuneh­mend den Impe­ra­tiv bevor­zu­gen, da mel­de sich das wich­ti­ge Exis­ten­zi­al des Zwei­fels und die einst wesent­li­che, heu­te all­zu ver­ges­se­ne Hal­tung der Demut. Mit Bekennt­nis­sen blei­be man außer­halb des reli­giö­sen Rau­mes acht­sam. Min­des­tens dort.

Ein „Super­wahl­jahr“ ist alles ande­re als ein hei­li­ges Jahr. Selbst die Erleuch­te­ten aus der AfD-Gemein­de soll­ten das im stil­len wissen.

Heino Bosselmann

Kommentare (47)

Ernestina

21. Januar 2026 12:17

Ich muss Ihnen recht geben! Was man da zur Zeit z. B. im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg an "Halleluja-Rufen" - "Wir gewinnen und werden die Politikwende einleiten!" - hört, entlockt mir ein ungläubiges Staunen... Glauben die das wirklich? Oder geht es nur darum, die Wahlkämpfer und Wähler bei der Stange zu halten? Aus der Chatgruppe des KV bin ich seit einigen Monaten raus. Meine Anregungen, doch realistisch zu bleiben, verhallten entweder ungehört oder stießen auf heftigste Gegenrede, bis hin zur offenen Gotteslästerung. Ich vermute, denkende Spitzenpolitiker, wie z. B. Björn Höcke, wissen genau um den Ernst und die schiere Aussichtslosigkeit (?) der Lage. Doch was tun? Als Politiker bleibt nur das Versprühen von Hoffnung... Vielleicht ist das auch ab und zu der persönliche Rettungsanker...

Freichrist343

21. Januar 2026 12:17

Der 8. März 2026 wird der wichtigste Tag aller Zeiten sein. Die AfD wird in BW die Grünen überholen. Die AfDler sollten mit Anthroposophen und Sozialkonservativen (wie Darwin Dante) zusammenarbeiten.
https://jlt343.wordpress.com

Laurenz

21. Januar 2026 12:23

@HB ... warum tun Sie Sich das an, auf der Katholischen Indymedia diesen Artikel zu publizieren? Wollen Sie keine Kontroverse? Keine Debatte? Das gesichert linksextreme Gehabe auf der SiN in religiösen Fragen hieß früher Inquisition, heute CancelCulture oder NetzDG. Wodurch unterscheiden Sich Ihre Kollegen EK, ML & CS noch von Lenin Günther, der in seiner Religion (Religion ist zuvorderst immer Politik) dasselbe will, was die 3 genannten SiN-Autoren schon auf der SiN praktizieren? Wir alle wissen, das Deutsche Wahlvolk mag keine innerparteilichen Streitigkeiten in der Öffentlichkeit, wird als Schwäche interpretiert. Aber, wo letztendlich sollen dann die Kontroversen ausgetragen werden, wenn nicht hier? Tichys & Achse zensieren auch. Aber da geht mittlerweile wesentlich mehr. Achijah Zorn (Protestant) & Anna Diouf (Sänger & Katholik) schreiben regelmäßig Artikel mit religiösem Bezug. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/vorwort-zum-sonntag/eine-kleine-freiheitslehre/ da geht es ganz anders ab (hab da denselben Avatar). Frau Diouf neigte früher auch zu inquisitorischer Zensur, bis ich mich Maximilian Tichy per Epost beschwerte. Seitdem wird auch unter Diouf-Artikeln debattiert.

Ernestina

21. Januar 2026 12:31

Und was ich noch vergessen habe: Gekämpft wird natürlich von meiner Seite weiter! Da halt ich's mit David Engels' Idee vom Hesperialismus, Transzendenz eingeschlossen...

Gracchus

21. Januar 2026 13:07

Ist religiöses Sprechen nicht primär "imperativisch", namentlich Gebot und Gebet, Anruf, erst dann Aussage? Hierauf hat Rosenstock-Huessy seine gesamte Sprachlehre aufgebaut. 
Politiker sind ja dazu da, Befehle zu erteilen. Ob diesen Folge geleistet wird, ist dann ihr Risiko. Ich würde @Laurenz umdrehen: Alles Politische ist religiös.
@Laurenz: Ihren Kommentar hätte ich gradseläätz (saarl. - k. A., wie übersetzbar) nicht freigeschaltet. 
 
 
 

MarkusMagnus

21. Januar 2026 13:16

@ Ernestina
Ich sehe keine Aussichtslosigkeit. Und ich bin nicht unbedingt als Optimist bekannt. Unsere Gegner laufen auf 99%, eine Steigerung ist kaum noch möglich, während wir gerade mal etwa 10% unseres Potentials mobilisiert haben. Wir haben noch eine Menge Luft nach oben. 
Widersprüche werden sich vielleicht sogar von selbst "auflösen", wie jetzt wieder in Connewitz zu beobachten war. Der Gegner ist selbst stark fragmentiert, wenn es hart auf hart kommt.
Brutal gesagt:
Vielleicht schlagen sie sich gegenseitig tot und wir brauchen nur noch etwas Öl ins Feuer giessen. Hier ein bisschen und da ein bisschen...
Und was übrig bleibt, wird remigriert.

Laurenz

21. Januar 2026 13:22

@Ernestina ... Religion & Politik sind identisch. Es geht nie um die Gegenwart, in der es keine Erlösung gibt, sondern immer nur um die Zukunft, in der, wie HB schreibt, die Erlösung versprochen wird. In der Politik ist es leichter, die Möglichkeiten des Machbaren in Entscheidungsfindungen rational mit einzubeziehen. Religionen sind meist schwarz/weiß totalitär, entweder oder, totalitär links. Es gibt in der Religion, ähnlich Schwangerschaften, kein ein bißchen Auferstehung oder Erlösung nach Gefechtslage. Das hat damit zu tun, daß Politik im dieseits stattfindet, Religion im dieseits das jenseits tangieren soll, ein etwas makabres Versicherungs-Business. Linke haben das jenseits (Paradies der Werktätigen) ins diesseits verlegt, was nicht funktioniert. Das ist die Frage erlaubt, warum links im jenseits funktionieren soll? ... @Freichrist343 ... die AfD könnte mit vielen zusammenarbeiten, ist aber mittlerweile so groß, daß sie das nicht nötig hat. Das ist auch völlig konkludent. Wer mit der AfD zusammenarbeiten will, kann einfach Mitglied dieser Partei werden. Ansonsten haben Sich Frau Dr. Fürst (FPÖ) & Herr Sellner (Identitäre) schon desöfteren zur Zusammenarbeit geäußert. Beide sagten mehr oder weniger dasselbe. Es gibt Phasen kongruenten Vorgehens & Zeiten, in denen man getrennt marschiert.

RMH

21. Januar 2026 13:23

"AfD-Chatgruppen sind dafür gerade ein eindrucksvolles Beispiel: Wenn wir erst regieren, dann endlich wird es final rundum licht!"
Ist das so? Ich selber bin in keinen solchen Chat-Gruppen, bin ja auch kein Parteimitglied, kenne nicht einmal eines persönlich (also im echten Leben), aber diese Schilderung löst in mir, als Wähler dieser Partei, schon ein kleines bisschen Fremdschämgefühle aus. Hat denn keiner dort "Politik als Beruf" von Max Weber gelesen? Oder kennt keiner zumindest uralte Binsenweisheiten wie "Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben", "Man zerteilt nicht das Fell des Bären, bevor er erlegt ist" etc. ?
So wichtig gute Stimmung für die Motiviation in einer politischen Partei ist, so wenig darf man die Rechnung ohne den Wirt machen.

Majestyk

21. Januar 2026 13:30

@ Laurenz:
Lag ich mit meiner Andeutung (konnten Sie nicht lesen), ob Sie der Inquisition zum Opfer gefallen sind, doch richtig. Die Frage muß tatsächlich gestellt werden. Ist hier auch eine innere Debatte erlaubt oder nur Debatten über Gegner und ansonsten Applaus. Speziell in jüngerer Zeit bemerke ich eine zunehmende Moralisierung bei allen möglichen Themen. Man bewertet Trump, Israel oder Industrie moralisch, als ob das in irgendeiner Form sachdienlich wäre.
Diese Kritikunfähigkeit findet sich allerdings nicht nur auf SiN, wo Betrachtungen eh gerne philosophisch übersteigert werden, sondern in fast allen Foren. Gerade jene mit blauen Herzen nehmen mittlerweile eine Unbelehrbarkeit an, wie man sie früher von Grünen kannte, und ersetzen gerne Wissen mit Glauben.
Gleichfalls werden Oppositionspolitiker im In- wie Ausland verehrt, als seien sie der Messias, aber medial gesteinigt, sobald sie sich erlauben, nicht so zu funktionieren, wie erwartet oder erhofft.
So werden Debatten zu Glaubenskriegen, und dann ist es vorbei mit interessenbasierter Politik, noch ehe ein Machtwechsel vollzogen werden kann. Überzeugungen sind wichtig, Glaube sei jedem Menschen gestattet, aber die Religion sollte man aus der Politik heraushalten, dogmatisches Denken sowieso.
Genau dies hat Deutschlands Absturz verursacht, als der Wirtschaftsriese BRD vergaß, weltpolitisch ein Zwerg zu sein, und Faschingskommandanten glaubten, die Spielregeln ändern zu können, nach denen die Welt sich dreht.

Laurenz

21. Januar 2026 13:32

@Gracchus ... HB hat mutmaßlich meinen Kommentar freigeschaltet. Um mal Ihren Verführer & angeblichen Erlöser frei zu zitieren, "Wer zur Zensur greift, wird durch die Zensur umkommen." Sie argumentieren nicht logisch, Gracchus. Erst wird das Parteiprogramm geschrieben, dann Politik gemacht. Bei den Christen (Katholiken) dauerte es 300 Jahre bis zum Konzil von Nicäa, wo man sich endlich auf das himmlische Partei-Programm zwangseinigen konnte & erst ab da betrieb man effizient Politik im diesseits.

Majestyk

21. Januar 2026 13:33

"@Laurenz: Ihren Kommentar hätte ich gradseläätz (saarl. - k. A., wie übersetzbar) nicht freigeschaltet." scheibt Gracchus und beweist einmal mehr, was er unter Redefreiheit versteht.

RMH

21. Januar 2026 13:37

@Laurenz, da sind Sie ja wieder. So sehr ich den Spruch "Zensur verfeinert den Stil" als generelles Prinzip ablehne, so sehr ist er speziell Ihnen für alle Ihre regelmäßigen Religions-Rants anzuempfehlen. Sie steigern sich da mittlerweile ausnahmslos so rein, dass es regelmäßig irrational, unsachlich und zu sehr persönlich betroffen wirkt. Drüber stehen, nicht persönlich werden (fällt Ihnen bekanntermaßen schwer) und mit kühlem Verstand das Irrationale argumentativ angehen. Das Beachten des in der Tat abgestandene Spruchs "Fortiter in re, suaviter in modo." oder umgedreht "Suaviter in modo, fortiter in re." hilft sicher weiter. Bei Ihnen kann daher zur Abwechslung in der Tat eine Stiländerung weiterhelfen. Gibt genug hier, die auch keine Anhänger der Pius-Brüder, des Katholische etc. sind, geschweige denn Christen, und deren Inhalte sind regelmäßig zu lesen. Und das ist auch gut so.

Mitleser2

21. Januar 2026 13:39

Das Problem der AfD im Superwahljahr wird sein, dass die Weltpolitik von der Innenpolitik ablenkt oder sie sogar dominiert. Und dass dann die Schafe zusammenrücken, bis zum Befolgen der EU-Rhetorik. Geht ja schon los. "Wir" müssen gegen Trump zusammenstehen. Schlechtes Timing. 

Laurenz

21. Januar 2026 13:48

@Majestyk @L. ... es gibt in jeder Redaktion Rote Linien. Früher hieß das auf der SiN Kopfschuß-Lyrik, deren Publikation die Existenz aller aufs Spiel setzt. Aber jetzt sind wir (die SiN-Gemeinde) spätestens seit der Corona-Diktatur, wo sich gemäßigte Alternative Medien entschlossen, einen härteren Ton zu implementieren, dabei, die intellektuelle Deutungshoheit rechter Politik an andere Plattformen zu verlieren. Vielleicht ist das ja auch gewünscht & der Chef will Sich mehr auf das Publizistische des Verlagshauses zurückziehen. Aber wer kann das schon wissen, außer der Chef Selbst? Aus meiner Sicht, kann man sich dann aber Scheindebatten sparen. Auch die Auswahl der Autoren läßt nach. Es wäre klüger gewesen, den Streit im MAGA-Lager der Republikaner in den USA einen Polit-Profi, wie Sellner, schreiben zu lassen & nicht einen Feuilleton-Autoren.

Gracchus

21. Januar 2026 13:56

@Majestyk: Ach, und was verstehe ich darunter? 

Majestyk

21. Januar 2026 14:17

@ Laurenz:
"Sie argumentieren nicht logisch, Gracchus." 
Für einen Juristen erschreckend häufig. Im zensurfreien Raum würde mancher Teilnehmer keinen einzigen Stich machen. Irren ist menschlich. Ich liege auch zuweilen daneben, mußte mich selbst über die Jahre korrigieren. Auch ich spekuliere über Intentionen, um eigene Standpunkte zu prüfen. Ein langer Weg für jemanden, der zum katholischen Sozialdemokraten erzogen werden sollte.
Der Fehler beginnt dort, wo ich jegliche Korrektur ausschließe, weil ich dem Gegner in Debatten oder generell im politischen Raum das Wort untersage. So erhalte ich zwar im ersten Moment ein Stimmübergewicht, das muß sich aber nicht mehr an der Realität justieren. Beste Beispiele sind Migrationspolitik oder Energiewende.
Es ist ja erstaunlich, daß ein Larry Fink in Davos zugibt, daß man jahrelang Migration und Green-Deal-Kritiker mundtot gemacht hat, diese aber recht behalten haben und man nun keine weitere Migration wolle, weil man auf KI setze. Und weil man für KI stabile Energieversorgung benötigt, sind auch Wind und Solar tot.
Trump hat insofern gewirkt, als dem Erhalt von Macht alles andere untergeordnet wird und selbst dessen Gegner einknicken, um den eigenen Einfluß nicht zu verlieren. Damit ist Trump aber eben nicht bloß Dealmaker, sondern tatsächlich politischer Gestalter dank Machtausübung. So geht interessengeleitete Politik.

Le Chasseur

21. Januar 2026 14:40

@Laurenz
"die AfD könnte mit vielen zusammenarbeiten, ist aber mittlerweile so groß, daß sie das nicht nötig hat."
Sie glauben also, dass die AfD in absehbarer Zeit auf Bundesebene mindestens 51% der Mandate holt und es dann auch in ausreichend vielen Bundesländern AfD-Alleinregierungen gibt, so dass die AfD "durchregieren" kann? Wenn dies nämlich nicht der Fall ist, käme die AfD in der durch Politikverflechtung geprägten Bundesrepublik ohne Bündnispartner nicht weit.
AfD-Alleinregierungen halte ich auf Landesebene für realistisch (vor allem im Osten), auf Bundesebene dagegen für nahezu ausgeschlossen. Grundvoraussetzung dafür wäre ein charismatischer Spitzenkandidat. Den hat die AfD aber nicht.

Ernestina

21. Januar 2026 14:54

@MarkusMagnus: Danke für Ihre Gegenrede! Ich bin froh, dass es noch Leute wie Sie gibt, die Optimismus ausstrahlen! Wunder gibt es immer wieder... Das stimmt!

Ernestina

21. Januar 2026 15:01

@Laurenz: Also, ich habe durchaus Auferstehungserfahrungen im Diesseits erlebt, z. B. wenn nach Phasen tiefster seelischer Dunkelheit wieder die Sonne scheint. Dann ist Verwandlung geschehen, vom Tod zum Leben. Warum soll sich Ähnliches nicht im politischen bzw. gesellschaftlichen Bereich vollziehen können?

Monika

21. Januar 2026 15:08

Unseren lieben Herrn Bosselmann treibt die Spannung zwischen der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen (als Existenzial und nicht als subjektive Bedürftigkeit eines Menschen) und der pseudoreligiösen Antwort der Politik darauf doch gewaltig um. Warum eigentlich? Und wieso ist das eine Ketzerei ? Es ist nicht mal eine kleine Ketzerei! Auch "philosophisch Überbildeten" ist der Zugang zum Transzendenten nicht verschlossen. Im Gegenteil. Siehe Blaise Pascal (Memorial, Gott Abraham, Isaak, Jakob nicht der Gott der Philosophen). Wladimir Solowjew berichtet poetisch von drei mystischen Erfahrungen (Sophia) "Nicht mein Gedanke war's, der Dich erschuf/Nein, tiefste Wirklichkeit war dies Erleben". Das passt natürlich nicht mit der Vorstellung einer politischen Erlösungsmacht zusammen. Weiterführende Gedanken zum Wesen der Macht finden sich bei Romano Guardini "DIE MACHT". Er beschreibt den wesentlichen Unterschied von weltlicher und religiöser Macht auch im Hinblick auf die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen.

Laurenz

21. Januar 2026 15:10

@RMH @L. ...Haben Sie in bald 10 Jahren meiner Kommentare auf der SiN jemals gelesen, daß ich die Christen hier gerne zensiert sähe? Ich hatte maximal darum gebeten, in realpolitischen Debatten Religion außen vor zu lassen, weil diese unser Lager spalten (interessiert aber die Religiösen/linker Flügel nicht), aber niemals versucht, theologische Debatten zu diskreditieren, insofern man überhaupt von Debatten sprechen kann, sind eher Ergüsse + (wie @Majestyk schreibt,) Applaus-Orgien, wie in der Volkskammer. Ich habe meinen Ton in diesen fast 10 Jahren bereits eklatant geändert, zivilisiert. Ihr Kommentar, moderaten Ton, Stärke in der Sache fordernd, ist eben gesichert linksextrem. Es ist nichts anderes, exakt dasselbe, wie das, was Lenin Günther bei Lanzwurst von Nius forderte. Da diese verfassungsfeindlichen Äußerungen Günthers keine Konsequenzen nach sich ziehen, es existiert keine politische Verantwortungsübernahme mehr in diesem Land, ist es für Günther nicht so schlimm, für Lanzwurst schon. Precht, der die letzten Monate immer mehr dissidental bezüglich der Meinungsfreiheit agiert, kann sich doch in den gewohnten Podcasts mit Lanzwurst nicht mehr blicken lassen.

RMH

21. Januar 2026 15:17

"und Sozialkonservativen"
@Freichrist343: Was soll das sein? Anhänger der ersten oder zweiten Internationalen?

MarkusMagnus

21. Januar 2026 15:23

@ Ernstine
Ich sehe das relativ nüchtern. Die Masseneinwanderung soll uns als Volk vernichten. Punkt.
Die haben aber Leute aus aller Herren Ländern angekarrt, die sich oftmals selbst spinnefeind sind. Araber gegen Türken, Türken gegen Kurden, Schiiten gegen Suniten, Zionisten gegen Antizioniszen, Iraner gegen Exiliraner, ISiS gegen Yeziden usw. Klar, man versucht die allesamt gegen den weissen, christlichen Deutschen aufzuhetzen, aber das funktioniert auch immer weniger. Gerade unter diesen Gruppen gibt es oft viel mehr Gewalt untereinander als sie gegen uns Deutsche anwenden, was natürlich nicht an die grosse Glocke gehängt wird.
Schön blöd, wenn wir das nicht ausnutzen könnten. Vielleicht können wir "denen" das Ding noch komplett herumdrehen.
So gesehen sind wir immer noch die stärkste "Minderheit" unter allen anderen. Minderheit deswegen, weil Grüne, Antifas usw. natürlich schon abgezogen wurden.
Wenn wir zusammenhalten, schlagen wir den Teufel aus der Hölle.

Laurenz

21. Januar 2026 15:31

@Ernestina @L. ... muß das immer wieder betonen, bin kein Atheist. Bevorzuge sogar mehr Spiritualität, als von der Amtskirche geboten wird & orientiere mich an modernen Spiritualisten, wie Castaneda, Hellinger oder Tolle. Es ist nicht so, daß diese 3 gar nichts interpretieren würden, was am optimalsten wäre, aber sie interpretieren, vermenschlichen also das Göttliche weitaus weniger als Religionen. Man kann zwar Spiritualität kollektiv wahrnehmen, ist aber schwieriger, in der Masse gefährlich. Die Nationalsozialisten waren da am erfolgreichsten. Im kulturellen Bereich, Fußball oder Konzerte, ist es akzeptabel. Stimme auch @MarkusMagnus zu. Das, was wir erleben, mag schlimm sein. Aber, was ist das schon gegen eine Bombennacht in Dresden, hungernde Kinder oder Stalingrad? Wenn man will, positiv denkt, kann man die Gegenwart überleben. ... @Le Chasseur @L. ... mit unserem Verhältniswahlrecht gab es nur ein einziges Mal eine 1-Parteien-Mehrheit, 1957. Aber weil jetzt mehr Parteien mitmischen, die teils an der 5%-Hürde scheitern, braucht man keine 51% mehr, wie 1957. Bei einer Mehrheit der AfD geht nur das Machbare, was keine HB-Erlösung darstellt, weil sich auch die AfD mit den Institutionen arrangieren muß.

RMH

21. Januar 2026 15:37

"Es ist nichts anderes, exakt dasselbe, wie das, was Lenin Günther bei Lanzwurst von Nius forderte. Da diese verfassungsfeindlichen Äußerungen Günthers keine Konsequenzen nach sich ziehen, es existiert keine politische Verantwortungsübernahme mehr in diesem Land, ist es für Günther nicht so schlimm, für Lanzwurst schon."
@Laurenz, da übertreiben Sie wieder & verstehen meinen Kommentar #21. Januar 2026 13:37, falsch. In einem kleinen Forum privater Verleger wie diesem, gibt es nunmal Hausherren & keine Meinungsfreiheit im klas. Sinn, da sich die Meinungsfreiheit, klas. liberal, als Abwehrrecht des Bürgers, von dessen Zusammenschlüssen & Unternehmen & Medien gegen den Staat gestaltet. In einem priv. Rahmen wie hier herrscht Hausrecht. Und mein Kommentar war lediglich der Rat, was von Ihnen & anderen evtl. als anmaßend empfunden werden kann, es einmal mit einem anderen Stil zu probieren, um den Hausherren das Freischalten zu erleichtern. Wenn ein D. Günther als MP & damit Repräsentant des Staates in einem öftl-rechtl. Medium auf eine zugespitzte Frage platt "Ja" antwortet, dann ist das zwar ehrlich, aber eher als Angriff auf die Meinungsfreiheit zu sehen, da er nach staatl. Regulierung (Verbot von ganzen Medien) ruft, als wenn in einem privaten, nicht öfftl-rtl Forum die Teilnehmer über die Freischalt-Praxis der Inhaber schreiben.

MarkusMagnus

21. Januar 2026 16:00

"Beste Beispiele sind Migrationspolitik oder Energiewende."
@ Majestykt
Das beste Beispiel lassen sie wohlweislich aus - den Schuldkult samt Verfolgung von Gedankenverbrechen. Ich bin aus bestimmten, persönlichen Gründen dagegen immun, aber viele Deutsche leider nicht. Sonst hätten wir sowas wie die Grünen nie geduldet. Ich habe die übrigens auch mal gewählt, aber da war ich jung und wusste nicht, wie antideutsch die in Wirklichkeit sind. Meine These ist ja, dass antideutsche Schuldkultprediger meistens auch Kinder- oder Frauenschänder sind. Kann die AfD nicht mal eine Art Stipendium vergeben, um diese Zusammenhänge zu untersuchen?
Und wir brauchen Emotionen, um "unsere" Eliten davonzujagen, die unsere Frauen und Kinder hier zum Freiwild gemacht haben. Am Besten bei Putin im Bergwerk Teppiche knüpfen :)
Ohne diesen antideutschen Kult wären alle anderen negativen Erscheinungen hier so nicht möglich gewesen. Schon gar keine Masseneinwanderung.
Auch die Amis haben ihren Schuldkult, dort geht es eben um Sklaverei, bei den Engländern und Franzosen um Kolonialismus. Immer schön angepasst an das jeweilige Land.

MarkusMagnus

21. Januar 2026 16:22

@ Laurenz 
Tolle ist ein wunderbarer Mensch, der mir persönlich sehr geholfen hat, das Leben wieder zu geniessen. Leider habe ich ihn noch nie live gesehen. Er ist nicht besonders gross, aber innerlich ein ganz grosser. Mein Lieblingsbuch von ihm ist "Das Leben im Jetzt".
Auch die Philosophie von Bruce Lee ist nicht zu verachten. Das Leben ist ein Kampf. Tu, was du tun musst.
"Empty your mind. Be shapeless, formless...like water. Water can flow or it can crash... - Be water, my friend."

Laurenz

21. Januar 2026 16:23

@RMH @L. ... Dr. Berndt & selbst Dr. Krah, Beides Katholiken (oder der Kultur-Christ Höcke), sind in Ihren politischen Äußerungen bezüglich Ihres Glaubens wesentlich vorsichtiger, als die Redaktion. Das hat damit zu tun, daß Beide (alle 3) gewählt werden wollen, die Redaktion nicht. Trotz dieses Unterschiedes forderte die Redaktion, in den Sendungen "Am Rande der Gesellschaft", von allen 3en darauf keine Rücksicht in den säkularen Ländern der einstigen DDR zu nehmen, was man durchaus als "übergriffig" bezeichnen kann. Erzähle Ihnen das deswegen, weil jeder immer die anderen als schwach in der Argumentation, den falschen Ton wählend, empfindet. Natürlich hat der Chef hier das Hausrecht. Aber Sie schreiben was Falsches. Das Forum ist öffentlich, jeder kann lesen, was hier veröffentlicht wird & jeder, der will, kann seine Kommentare der Redaktion anbieten. Der Chef gilt in Deutschland als die persönliche AvantGarde der Neuen Rechten. Was soll denn die Debatten der Neuen Rechten (zu denen auch Atheisten, Heiden, sonstwas gehören) von der Linken unterscheiden? Die Christliche Einheitsfront? Jetzt, wo fast 1 Mio. Christen pro Jahr wegsterben & kaum ersetzt werden? Insofern ist der HB-Artikel immer weniger eine kleine Ketzerei.

Caroline Sommerfeld

21. Januar 2026 16:58

@MarkusMagnus: Können Sie mir Ihren E-Mail-Kontakt schicken an [email protected]? Ich habe etwas zu Ihrem Simon-Thema.

Umlautkombinat

21. Januar 2026 17:20

Laurenz ist kuerzlich mit einer der Autorinnen zusammengestossen, nachdem sie ihn erst zensiert und dann nach einem ihm gemaessen Ausbruch nach dem Motto "Hier seht, so sind sie." vorfuehren wollte. Das verschwand dann, wohl auch weil vier Finger immer zurueckzeigen. Mir ging es im selben Strang auch so, nur still und leise. Geht gar nicht, ich kommentiere die Themen der Frau nicht mehr, solange das so weiter betrieben wird. Mag ihr persoenlich zusagen, zielfuehrend ist es nicht.
Verstehe seit Jahren nicht, warum man nicht einmal anders entzerrt. Beispiel: Viele Leute nehmen das Wort thread in den Mund, ohne zu wissen, wie das einmal verwendet wurde. Das ist naemlich nicht einfach ein singulaerer Strang oder eine Leiter, wie es das aktuelle dumbass Internet fast ausschliesslich verwendet, sondern Teil einer Baumstruktur, wie es frueher ueblich war. Das splittet eine Diskussion modular und macht sie handlich. Auch die Wortwaende werden seltener, das plumpe 1500-Zeichen-Limit wird unnoetiger. Die Kommentare der Moderatoren sind normale Kommentare mit Bezugsmoeglichkeit potentieller Antwort. Jeder Kommentator hat die Wahl, an welchen Aspekt er sich in der Baumstruktur anhaengt. Keine Raketenwissenschaft.
Nehmen wir die Diskussion hier als Bsp., dann wirft HB mindestens zwei Themen in den Raum, das nach Glaube an sich und das der Verbindung zur Politik. Geht mit Baum wunderbar separat, Atheisten und Christen schlagen sich die Koepfe in einem Teil ein, 'Realos' im anderen.

Laurenz

21. Januar 2026 17:27

@MarkusMagnus @L. ... Speziell bei Tolle ist es schwierig, Seine Bücher durchzulesen, weil der Verstand sich gegen den Herrschaftsverlust wehrt. Es ist daher praktikabler (ähnlich auch bei Hellinger), die Hörbücher Tolles zu konsumieren, zB zum Einschlafen. Man knüpft dann die nächste Nacht an jenem Punkt wieder an, an den man sich noch erinnern kann.

Monika

21. Januar 2026 17:43

Daß Politik per se (egal, ob rechts oder links oder sonstwas) kein neues Heilsgeschehen ist, ist keine Ketzerei, sondern Fakt! Was aber, wenn die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen sich ausschließlich auf Politik richten kann, weil sie etwa keinerlei Zugang zu einer Religion findet, auch nicht zu der christlichen, weil auch sie ihm verdächtig ist, oftmals gar zu Recht. Wo läßt sich ein außenpolitischer Bezugspunkt überhaupt festmachen? Der tschechische Dissident, Dramatiker, später Politiker Václav Havel spricht von einer "antipolitischen Politik". Darunter versteht er eine Politik nicht als Technologie oder Manipulation der Macht oder Kunst des Praktischen, sondern als praktizierte Sittlichkeit, als Dienst an der Wahrheit. Das kann man naiv oder dumm finden, aber wo bleibt außerhalb des Gewissens der letzte Bezugspunkt, dem Diktat des Politischen zu entkommen? Havel spricht von dem, "was sich unserem Begreifen und unserer Manipulation entzieht, was aber gerade deshalb dieser Welt einen festen Hintergrund, Ordnung und Maß gibt"...ff

Monika

21. Januar 2026 17:53

1/2 Havel aus Politik und Gewissen im Zitat: "Die Lebenswelt birgt in sich von ihrem Wesen selbst her die Annahme des Absoluten, das sie begründet und begrenzt, beseelt und leitet, ohne das sie undenkbar, absurd oder überflüssig wäre und das uns nur still zu respektieren bleibt; jeder Versuch, es zu verachten, es sich untertan zu machen oder sogar durch etwas anderes zu ersetzen, wird in dieser Welt als ein Ausdruck des Stolzes verstanden, für den man immer schwer bezahlen muß - wie Don Juan und Faust dafür bezahlt haben."
Und ja, wir sind derzeit auf uns selbst zurückgeworfen. Und auch eine rechte Politik kann das Absolute nicht ersetzen.

Kurativ

21. Januar 2026 18:18

Diese Frage ist relativ einfach: Glaube und Erkenntnis sind zwei völlig unterschiedliche Kategorien des Denkens. Sie haben eher weniger als irgend etwas miteinander zu tun. Auch die Frage, was zuerst kommt, ist schon falsch. Jedes von beiden zu seiner Zeit. Natürlich einsichtig ist, dass es ohne Erkenntnis nicht geht (wie man hier sieht). Aber bei der Kategorie Glaube ist es auch so. Nicht erst bei der Religion. Denn die Kategorie "Glaube" kann auch ohne Religion vorkommen und beschreibt einen Vorgang im Gehirn, welcher sich um ein Dogma oder ein Abfolge oder ein System von Dogmen kümmert.

Majestyk

21. Januar 2026 18:28

@ MarkusMagnus:
"Ich habe die übrigens auch mal gewählt, aber da war ich jung und wusste nicht, wie antideutsch die in Wirklichkeit sind."
Sehen Sie, ich habe die nie gewählt, war nie gegen Kernkraft, Industrie, Rüstungsexporte, dafür stets gegen Einbürgerungen, Frauenquoten, offene Grenzen. Da Sie jünger sind als ich, finde ich es erstaunlich, daß Sie von Deutschfeindlichkeit und Arbeitsmarktfeindlichkeit der Grünen nichts mitbekommen haben. 
Schuldkult ist eine Erfindung der Linken zum Zweck der Gegnerbekämpfung. Schuldfragen haben Alliierte schon früh nicht mehr interessiert, siehe Gehlen, von Braun. Der Mossad rekrutierte einst Otto Skorzeny, um das ägyptische Raketenprogramm zu sabotieren. Andere Länder priorisieren Interessen, keine Ideologie.
Der Schuldkult wurde sogar internationalisiert und zu Weißscham und Kolonialscham ausgebaut. Die 68er waren schließlich eine internationale Bewegung.

MarkusMagnus

21. Januar 2026 18:42

@ Caroline Sommerfeld
Ich habe Ihnen geschrieben. Danke für ihre Bemühungen. 

Majestyk

21. Januar 2026 18:53

@ Kurativ:
Statt Glaube könnte man auch von Überzeugungen reden. Dem Glauben wohnt zunächst ja nichts Negatives inne. Negative Eigenschaften entstehen erst mit der Religion. Irgendetwas glaubt letztlich jeder Mensch, selbst wenn er bekundet, nicht zu glauben. Zur "Spiritualität" braucht es keine Religion. Zur Ausübung von Macht oder der Errichtung von Hierarchien schon.

Franz Bettinger

21. Januar 2026 19:42

@HB: "Sünden, die wir uns immerfort aufladen.“ Solche Sentenzen höre ich immer wieder auf SiN. Ich weiß nicht, welche Sünden Sie sich immerfort aufladen, Herr Bosselmann. Das ist doch ein religiöser Wahn! Leben wir denn in verschiedenen Welten? Auch glaube ich, sehr einfach das Gute und Rechte und das Böse und Falsche erkennen zu können. Demut? Oh ja, die kenne ich auch. Und wie nötig sie ist! 

Franz Bettinger

21. Januar 2026 19:51

@Gracchus: Falls Sie Saarländer sind, würde ich Sie gern kennenlernen. Das saarländische „Gradseläätz“ bedeutet „zum Trotz“ oder "jetzt erst recht“. 

Majestyk

21. Januar 2026 19:56

@ Mitleser2: "Das Problem der AfD im Superwahljahr wird sein, dass die Weltpolitik von der Innenpolitik ablenkt oder sie sogar dominiert. (...) . Geht ja schon los. "Wir" müssen gegen Trump zusammenstehen. Schlechtes Timing. "
Bezüglich Trump ist es ja nicht nur eine Anbiederung ans Establishment, sondern zeigt, daß man selber unfähig ist, die Moral aus dem Spiel zu lassen. Wie will man so rein interessengeleitete Politik garantieren? Welchen Profit darf Deutschland von dänischen Besitzungen kolonialen Ursprungs erwarten? Was hat DK je für Deutschland getan, z.B. im oder nach dem Krieg? Wird DK nun die AfD politisch unterstützen, aus Dank für die Vertretung dänischer Interessen? Seit wann ist es eigentlich üblich geworden, daß man als Oppositionspartei zu allen außenpolitischen Themen seinen Senf dazu geben muß? Hier spielt die Musik. Speziell die Auslassungen des Chefs von "Generation Deutschland" verheißen für die Zukunft keine Verbesserung. Ideologie vor Interessen und dazu eine große Portion Realitätsverleugnung. Das wäre einem Franz-Josef Strauß nie passiert. Ich wähle AfD aus dem Wunsch nach einer Rückkehr zu einer Politik auf dem Boden trockener, bürgerlicher Vernunft und nicht, damit blaue Kommandanten auf dem Narrenschiff Utopia übernehmen.

Mitleser2

21. Januar 2026 20:10

@Majestyk: Zum Schuldkult haben Sie alles gesagt. Wer das gerade als Rechter nicht hören will, dem ist nicht zu helfen. Wernher von Braun ist das Paradebeispiel, wie die "Sieger" das gesehen haben. 

Le Chasseur

21. Januar 2026 20:24

@Majestyk
"Seit wann ist es eigentlich üblich geworden, daß man als Oppositionspartei zu allen außenpolitischen Themen seinen Senf dazu geben muß?"
Man muss natürlich nicht, aber da der Wähler ungern die Katze im Sack wählt, empfiehlt es sich schon, sich zu einem Thema, das die Menschen umtreibt, deutlich zu positionieren. Ich verstehe auch nicht, was Sie sich von einer fortgesetzten Buckelei gegenüber Trump erhoffen. Der Mann ist ein Schulhof-Bully. Wenn der kein Contra bekommt, macht der immer weiter.

Beta Jas

21. Januar 2026 20:29

@MarkusMagnus: Sie sind sich "spinnefeind", inwiefern? Das es dort geschichtliche Konflikte zwischen den "Konfessionen" des Islam gibt auch, ethnisch getragen - unter den Arabern, zwischen den Türken und Arabern und Afrikanern zu den Arabern -, ist bekannt, aber diese können in der Fremde gerade in Europa beiseite gewischt werden, wenn man gemeinsam hier als Islam oder nur "als die Migranten", die von einem anderen Kontinent kommen, auf andere, die Europäer, trifft. Wenn Israel gegen den Gazastreifen vorgeht, dann finden sie zum Beispiel hier und auch in ihrer Heimat schnell zusammen. Desweiteren geht es bei dieser Frage eigentlich nur darum, ob sie eins sicher gemeinsam haben, wenn es auch vielleicht da Verluste gibt. Eine kaum im westlichen Sinne manipulierte Sexualität und Fortpflanzung, wo hier Frauen sich das "Recht" herausnehmen, mit einer bestimmten Chemie oder einem Arzt manuell in diese destruktiv einzugreifen, haben diese Menschen währenddessen noch eine demografische Zukunft. Da ist es dann egal, ob sie geschichtlich diese oder jene Feindschaft in sich haben; sie haben gemeinsam eine Zukunft, die in der Fremde, in Europa, auch die Feindschaften beiseite wischt oder eben die Europäer bzw. - wie Sie es merkwürdig nennen - den "weißen christlichen Deutschen" demografisch offensiv zur Seite wischt.

Beta Jas

21. Januar 2026 20:34

@Laurenz "AfD könnte mit vielen zusammenarbeiten, ist aber mittlerweile so groß, daß sie das nicht nötig hat. Das ist auch völlig konkludent. Wer mit der AfD zusammenarbeiten will, kann einfach Mitglied dieser Partei werden."
Eine Behauptung wird nicht wahr, indem man dafür ein Fremdwort noch unterstützend verwendet. Die AfD wird eben keine 51% bekommen, dementsprechend wird die politische Haltung, die noch hauptsächlich von der AfD vertreten wird, darauf hoffen müssen, dass es eine psychologische Wende in der CDU geben wird oder sogar in Teilen der SPD, wo ich mir vage auf Landesebene vielleicht etwas vorstellen kann oder einfach dies dazu führt, dass man sich an Dänemark orientiert.
Übrigens: Bei solchen Aussagen, wie "wer mit ihr zusammenarbeiten will, soll Mitglied werden", frage ich mich, ob hier passiv-aggressiv provoziert werden soll, mit einer offensichtlich intellektuell falschen Analyse und Aufforderung.

Franz Bettinger

21. Januar 2026 20:44

@Gracchus: Das saarländische „Gradseläätz“ bedeutet "Jetzt erst recht!“. Wörtlich vielleicht: "Gerade Ihnen zum Leid!“
Eine Lanze für @Laurenz! Auch wenn er ein enfant terrible ist, ist er mir einer der Liebsten, Unterhaltsamsten. Sein Geschrei enthält fast immer mehr Saft als das vieler Wohlanständiger. Lesen Sie doch vorbei an den persönlichen Invektiven! „... Was Lenin Günther bei Lanzwurst forderte…“ solche Stilblüten sind herrlich, knapp und erfrischend! 

Ein gebuertiger Hesse

21. Januar 2026 21:10

Sehr gut, @Majestyk, Sie nennen dankenswerterweise einmal wieder Dinge, ohne die - für uns - alles andere alles andere bleiben darf/soll/muß.

RMH

21. Januar 2026 21:12

"Der Mann ist ein Schulhof-Bully. Wenn der kein Contra bekommt, macht der immer weiter."
Offensichtlich mit Erfolg, wenn man den gerade über die Ticker gehenden Meldungen zur Grönlandfrage trauen kann.
@LeC., es wird ohnehin mal langsam Zeit, dass Sie ihren bräsigen Alt-BRD-Antiamerikanismus/Antizionismus grundlegend durchdenken. Denn nur mit postgymnasialer Oberstufen Arroganz kommt bei diesen Themen nicht weiter, gerade nicht, wenn es um deutsche Interessen geht. Sie errinnern mich mit Ihrer Empörungflut ohnehin regelmäßig an viele meiner Lehrer (bayerisches Gymnasium - passt ja zu Ihrer Provinienz).