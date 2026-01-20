Kinder kriegen

Die Kindergärtnerin heißt heute Erzieherin, die Arzthelferin Medizinische Fachangestellte, und der Müllmann fungiert heute als Umwelttechnologe für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Die Hebamme – was für ein altertümlicher, unzeitgemäßer Klang! – heißt aber immer noch Hebamme.

Ich kom­me dar­auf, weil schon wie­der Nach­wuchs ins Haus steht, im Früh­jahr. Das macht mich nachdenklich.

Der Män­ner­an­teil unter den Geburts­hel­fern liegt deutsch­land­weit bei etwa 0,1%, und des­halb ist es ein gro­ßer Zufall, daß eine mei­ner Töch­ter (ange­mel­det in einem Geburts­haus) damit kon­fron­tiert war. Sie hat­te es abge­lehnt – hät­te ich übri­gens auch bei mei­nen sie­ben Geburten.

Unvor­stell­bar, daß mir ein (auch noch frem­der) Mann zur Sei­te stün­de, womög­lich die Nach­ge­burt raus­fum­mel­te und mir trös­tend zus­prä­che. Ich bin völ­lig rat­los, was einen Mann bewe­gen könn­te, die­sen Job zu wählen.

Ich woll­te bei mei­nen (alle­samt kli­nik­frei­en) Gebur­ten kei­nen Mann an mei­ner Sei­te. Ich will das weder ver­herr­li­chen noch ver­ab­so­lu­tie­ren. Ich kann mir her­vor­ra­gend vor­stel­len, wie gut es man­chen Frau­en tut, unter Wehen in den Armen des gelieb­ten Man­nes getrös­tet und ange­spornt zu wer­den. Nur: ich nicht. Das ist ver­mut­lich nichts, wozu man sich ent­schei­det im Sin­ne einer ratio­nal-abwä­gen­den Wahl, das ist Bauch­ge­fühl pur. Man kann es über­trie­ben fin­den oder unzu­tref­fend: Für mich lagen in all die­sen Geburts­si­tua­tio­nen Schmach und Sieg eng bei­ein­an­der, und genau das soll­te der Gelieb­te eben nicht betrachten.

Mein ers­tes Kind brauch­te lang. Ich hat­te bis kurz vor Mit­ter­nacht die „Harald-Schmidt-Show“ geguckt, unter hef­ti­gen Wehen, aber gut abge­lenkt. Als es rich­tig los­ging, schal­te­te ich jäh auf stur. Ich bock­te wäh­rend der gan­zen Geburt, so sehr haß­te ich die­se Schmer­zen! Stun­den­lang. Ich woll­te das nicht. Nicht jetzt. Ich woll­te auch nicht rum­lau­fen, denn das ver­stärk­te ja die Wehen. Irgend­wann sag­te eine der bei­den Heb­am­men: „Drei Stun­den Preß­we­hen sind nicht nor­mal. Wenn du jetzt nicht los­läßt, müs­sen wir den Not­arzt rufen. Die Herz­tö­ne sind mau.“ Ich ließ erge­ben los, und in den ers­ten Mor­gen­stun­den kam dann das Töch­ter­lein zur Welt.

Die zwei­te Toch­ter, andert­halb Jah­re spä­ter, wur­de geburts­hel­fe­risch beglei­tet durch ein Les­ben­paar. Sie haben geschmust, als ich die zwei­te Toch­ter zur Welt brach­te, denn sie fan­den „die Atmo­sphä­re über­ir­disch“. Naja: Sie waren kom­pe­tent und lieb.

Bei der drit­ten Toch­ter, die in mei­nem Eltern­haus in Offen­bach zur Welt kam, wur­de ich wie­der irra­tio­nal ver­stockt. „Ich mach das nicht. Es über­for­dert mich momen­tan. Und ich kann das eh nicht.“ Mei­ne Lieb­lings­heb­am­me stieß mich hef­tig an: „Hör mal, bit­te: Es ist irgend­wie rein­ge­kom­men, und jetzt muß es halt irgend­wie raus­kom­men.“ Haha, genau die­se Heb­am­me hat­te eine psy­cho­the­ra­peu­ti­sche Zusatz­aus­bil­dung – und sie hat­te einen klu­gen Satz gewählt. Es war dann doch eine kur­ze, schö­ne Geburt.

Vier­te Toch­ter, wir ganz frisch in Ost­deutsch­land: Die Heb­am­me ging ganz­jäh­rig bar­fuß. Mit allen Was­sern gewa­schen, Ost-Pflan­ze, derb. Vom Frau­en­arzt war mir eine Haus­ge­burt ver­bo­ten wor­den, wegen irgend­ei­ner Infek­ti­on. Die Heb­am­me sag­te: Ent­we­der wir machen das jetzt, oder du gehst halt ins Kran­ken­haus. Ich: Aber wir haben ja nicht mal eine rich­ti­ge Hei­zung? Sie: Mädel. Ich habe schon Kin­der in klam­men Kam­mern zwi­schen Zement­sä­cken ent­bun­den. Du muß halt wis­sen, was du willst. Ja, wuß­te ich dann doch. Sie hat­te drei­ßig­jäh­ri­ge Erfah­rung. Ver­trau­en, das sich auszahlte.

Beim fünf­ten Kind kam dann wie­der die irre Angst vor den Schmer­zen hoch. Irre, weil ich nie Schmerz­mit­tel schlu­cke und auch sonst auch eher hart im Neh­men bin. Ich frag­te mei­ne Lieb­lings­heb­am­me aus dem Wes­ten, ob sie nicht viel­leicht ein paar Tage bei uns im Osten ver­brin­gen wol­le…? Ja, sie woll­te! Als es los­ging, ließ ich Was­ser in unse­ren rie­si­gen höl­zer­nen Bade­bot­tich ein, 160 l, mein Ele­ment ist ja Was­ser. Sofort hat­te ich aber klaus­tro­pho­bi­sche Zustän­de und stieg aus.

Wie ich jauchz­te & froh­lock­te, als dann end­lich ein klei­ner Jun­ge unter mir lag! Plus: Sonn­tags­kind! Mein Jubel war gren­zen­los und dopa­min­be­för­dert, aber die (femi­nis­ti­sche) Heb­am­me unter­band ihn, indem sie mich wie­der hef­tig anstieß: „Gut jetzt! Nicht hys­te­risch wer­den! Komm mal runter.“

Sechs­tes Kind – wie­der eine aus­ge­spro­che­ne Ost­heb­am­me. Ich habe den Unter­schied zwi­schen Ost- und West­heb­am­men damals als sehr groß emp­fun­den, das mag mitt­ler­wei­le anders sein. West­heb­am­men: völ­lig im links­al­ter­na­ti­ven Milieu ver­or­tet. Sehr poli­tisch kor­rekt, woke, aber auch pin­ge­lig in ande­ren Din­gen. Kund­schaft: rot­grün mit gutem Verdienst.

Ost­heb­am­men: Für nichts zu scha­de. Betreu­en ganz ande­re Kli­en­tel: depri­vi­le­gier­te Frau­en mit Kran­ken­haus­trau­ma, Geflüch­te­te ohne Sta­tus; win­ken dies & das ein­fach durch, wesent­lich anar­chi­scher, las­sen fün­fe gera­de sein, pfei­fen auf büro­kra­ti­sche Mons­tren, wursch­teln sich durch.

West: Du hast Ter­min in sechs Mona­ten? Sor­ry, das ist defi­ni­tiv zu spät für eine außer­kli­ni­sche Geburt. Ost: Ter­min in sechs Wochen? Laß mal schau­en, wir krie­gen das hin.

Unser sechs­tes Kind kam in einer soge­nann­ten Glücks­haut zur Welt – eine Sel­ten­heit. Daß das eine Beson­der­heit ist und die Glücks­haut frü­her hoch­ge­han­delt wur­de – neu für mich. Ich lag allein bei die­ser Geburt auf dem Rücken – so, wie es in Fil­men immer ist. Das ist für Säu­ge­tie­re, wie es wir Men­schen nun­mal sind, ziem­lich unty­pisch. Aber kei­ner hat­te mich in die­se Lage gebracht, es geschah instink­tiv und war schön. Eine soge­nann­te sanf­te Geburt.

Das sieb­te Kind (mit­hin das vier­te, das im Rit­ter­gut gebo­ren wur­de) kam in einer Janu­ar­nacht, in der es hef­tig schnei­te. Die Heb­am­me hat­te 40 km zu bewäl­ti­gen (ich glau­be, das ist auch ost­ty­pisch, die­ser Radi­us; im Wes­ten hät­ten Heb­am­men wesent­lich emp­find­li­che­re Gren­zen) und blieb natür­lich ste­cken. Das Kind war schon da, als sie ein­traf und sich erst­mal die Hän­de des­in­fi­zie­ren mußte.

Übri­gens: Mei­ne bes­te Freun­din damals, bei mei­nem ers­ten Kind, hat­te Kin­der­kran­ken­schwes­ter gelernt. In die­sem Rah­men beglei­te­te sie auch etli­che Gebur­ten: “Deut­sche Frau­en sind immer ziem­lich lei­se. Aus­län­de­rin­nen immer laut.” Was soll ich sagen – ich hat­te inso­fern nie eine echt­deut­sche Geburt… Aber ich fand es ok, laut zu sein. In Aus­nah­me­si­tua­tio­nen zeigt sich das “wah­re Ich”. Mein wah­res Ich ist offen­bar doch laut.

Ich lie­be alles dar­an – auch an die­sem nost­al­gi­schen Rück­blick. Dank­bar­keit ist eine Fähig­keit, die man ein­üben und trai­nie­ren soll­te. Dank­bar­keit ist gewis­ser­ma­ßen ein meta­phy­si­sches Glow-Up!

Auch wenn ich zuvor von “Sieg und Schmach” sprach im Hel­din­nen­sound: Ich bin extrem dank­bar für all die­se Heb­am­men, die mir und uns zu die­sem gro­ßen Glück ver­hal­fen. Eine mei­ner Töch­ter hat­te jung­st heb­am­men­frei selbst­ent­bun­den. Könn­te ich nie, hät­te ich nie gewollt. Sie konn­te und woll­te es.

Die­se mei­ne Heb­am­men (anders als es heu­te üblich ist) waren übri­gens alle­samt nicht aka­de­misch zer­ti­fi­ziert. Und das war über­haupt kein Schaden.