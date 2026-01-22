22. Januar 2026

Kritik der Woche (74): Der Hegemonie entgegen

Gastbeitrag

Gastbeitrag von Jörg Seidel

Auch wenn Benedikt Kaisers neues Buch längst von Linksintellektuellen diskutiert wird, ist seine intendierte Zielgruppe unzweideutig: die Partei und ihr Vorfeld. Er richtet sich also an „uns“.

Das Buch ver­hält sich zu Kai­sers Soli­da­ri­schem Patrio­tis­mus  (2020) wie die stra­te­gi­sche und tak­ti­sche Hand­lungs­an­lei­tung zur welt­an­schau­li­che Grund­le­gung, wenn auch auf einem gewis­sen Abs­trak­ti­ons­ni­veau. Erschien das ers­te bei Antai­os, so deu­tet der Ver­lags­wech­sel zum Jun­g­eu­ro­pa Ver­lag schon eine gewis­se inhalt­li­che Ver­la­ge­rung an.

Selbst­be­wußt hat man sich dort vom „Schnell­ro­daer Kern­feld“ eman­zi­piert, geht jetzt von einer Dop­pel­spit­ze inner­halb der Neu­en Rech­ten aus und nimmt für sich in Anspruch, an die frü­he Neue Rech­te stär­ker anzu­schlie­ßen, inklu­si­ve „Euro­pa­ori­en­tie­rung, Kapi­ta­lis­mus­kri­tik und Westbindungsaversion“.

Die Neue Rech­te, deren bun­des­deut­sche Geschich­te Kai­ser in die­sem Buch eben­so reka­pi­tu­liert und deren Zer­fa­se­rung durch das IfS letzt­lich wie­der gebün­delt und gestrafft wor­den war, gibt es nun „im kon­struk­ti­ven Plu­ral“. Begriff­lich steht dafür die „Hege­mo­nie“, die die „Meta­po­li­tik“ ergän­zen, kon­kre­ti­sie­ren und direkt ins real-poli­ti­sche Feld füh­ren soll. Bei­de zusam­men sol­len eine „inte­gra­le Stra­te­gie“ erge­ben, Meta­po­li­tik ist das Mit­tel zum Zweck, ist der Weg zur Hege­mo­nie, ist „der Kampf um geis­ti­ge und kul­tu­rel­le Hegemonie.“

Bei die­ser Staf­fel­über­ga­be soll nun Anto­nio Gramsci (1891–1937), der kom­mu­nis­ti­sche ita­lie­ni­sche Par­tei­chef und Leni­nist, Pate ste­hen. Es zeich­net Kai­sers Schaf­fen ja schon seit lan­gem aus, daß er die Gren­zen des Les­ba­ren ver­schie­ben, die Lek­tü­re­zo­ne aus­wei­ten und damit der Neu­en Rech­ten fri­sches Brenn­ma­te­ri­al zufüh­ren will. Daß mit Gramsci ein schon lan­ge Zeit dis­ku­tier­ter Vete­ran zum Zuge kommt, ist inso­fern kein Zufall, als er laut Kai­sers his­to­ri­schem Rück­blick auf die Geschich­te der Neu­en Rech­ten in Deutsch­land und in Frank­reich von Anbe­ginn in deren DNA nach­weis­bar sei. Zudem sucht Kai­ser wie kein ande­rer auch in aktu­el­len vor­nehm­lich lin­ken Theo­rie­fel­dern nach Inspirationen.

Die­se Ein­hau­chun­gen jeden­falls tun not, denn der rech­te Popu­lis­mus ist – trotz sei­ner Ver­diens­te – auf einem Höhe­punkt ange­langt – und Höhe­punk­te sind immer Grund zur Sor­ge. Von dort geht es auf dem bis­he­ri­gen Weg nicht wei­ter. Jetzt nur auf den Wahl­sieg zu schau­en, wäre fatal: „Hege­mo­nie wird nicht durch Wahl­er­geb­nis­se her­ge­stellt, Wahl­er­geb­nis­se sind die Fol­ge von Hege­mo­nie“ lau­tet einer der zahl­rei­chen zitier­taug­li­chen Slo­gans die­ses Buches.

Schon jetzt müs­se das gesell­schaft­li­che Kli­ma nach­hal­tig ver­än­dert, eine kul­tu­rel­le Hege­mo­nie, im Ide­al­fall ein „his­to­ri­scher Block“ geschaf­fen wer­den, der den „All­tags­ver­stand“ (sen­so com­mu­ne) hege­mo­ni­al prägt und zum „gesun­den Men­schen­ver­stand“ (buon sen­so) hebt, um eine Gegen­he­ge­mo­nie zu schaf­fen, wozu es den „orga­ni­schen Intel­lek­tu­el­len“ benö­tigt … aber hier sind wir schon mit­ten im Gramscia­ni­schen Uni­ver­sum und Voka­bu­lar und Laby­rinth, wel­ches Kai­ser im aus­ge­dehn­ten Mit­tel­teil ent­fal­tet und erläutert.

Und weil er als einer der weni­gen über­haupt und der Rech­ten sowie­so die gesam­ten zehn Bän­de der in ihren Gedan­ken­gän­gen sehr frag­men­tier­ten und ver­wir­ren­den Gefäng­nis­hef­te kom­plett gele­sen hat, führt er den Leser ziel­si­cher hin­durch. Aller­dings nicht ohne Abstri­che, denn Gramsci als Mar­xist bewegt sich selbst­re­dend auf dem Basis-Niveau, wohin­ge­gen sein neu­rech­ter Inter­pret die­ses, sprich die öko­no­mi­sche, die mate­ri­el­le Grund­le­gung fast voll­stän­dig negiert, Gramsci qua­si als „Werk­zeug­kis­te“ im Sin­ne Fou­caults nutzt.

Dazu gehört auch die stief­müt­ter­lich behan­del­te media­le Fra­ge, inso­fern Hege­mo­nie über­haupt nur als media­les Phä­no­men zu begrei­fen ist, sie kam erst mit den moder­nen Medi­en theo­re­tisch rich­tig in Fahrt. Die Kul­tur muß medi­en­kom­pa­ti­bel sein und die Medi­en sind kul­tu­rell aus­ge­rich­tet. Es kom­men in die­ser Per­spek­ti­ve die Kräf­te der „Zivi­li­sa­ti­ons­drift“ (Slo­ter­di­jk), der Kul­tur­drift noch immer nicht ins Bild – oder wenn doch, dann nur ganz kurz zum Schluß, etwa bei den Andeu­tun­gen zum Volk. Die­se gewis­se Nai­vi­tät schlägt z.B. auch durch, wenn man orbá­nis­ti­sche ideo­lo­gie­ge­ne­rier­te Theo­rie­bau­stei­ne zum Nenn­wert nimmt.

Über­haupt gelingt es Kai­ser, hei­ße Mate­rie sprach­lich kühl und tro­cken anzu­pa­cken, was vom Leser mit­un­ter Stami­na erfor­dert. Sei­ne immense Bele­sen­heit kommt ihm mit­un­ter in die Que­re, wenn abwe­gi­ge Zita­tio­nen (Gor­ki, Kurel­la, Bre­del u.a.), die nicht in der Logik des Stof­fes und der Auf­ga­be ste­hen, ein­ge­baut wer­den, wie sich über­haupt die theo­re­ti­schen Pas­sa­gen mit­un­ter gewollt, zusam­men­ge­sucht und ‑gestü­ckelt lesen, wohin­ge­gen die frei­en Pas­sa­gen das erzäh­le­ri­sche Talent Kai­sers beweisen.

Das alles ändert nichts dar­an, daß hier ein ech­ter Mei­len­stein ein­ge­rammt wur­de, an dem sich zu sto­ßen fast Pflicht ist für alle, die im hie­si­gen Beritt mit­re­den wollen.

Bene­dikt Kai­ser: Der Hege­mo­nie ent­ge­gen. Jun­g­eu­ro­pa 2025, 276 Sei­ten, 24 € – hier bestel­len

 

 

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (0)