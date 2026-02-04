Schlachtfeld “Remigration”

2026 beginnt gut für die Idee der Remigration. Meine Einladung an Lena Kotré und die Einladung in den Thüringer Landtag jagten Schockwellen durch Redaktionsstuben und Abgeordnetenbüros.

Wie­der wur­de gelo­gen, daß sich die Bal­ken bie­gen. Kotré wur­de eine Remi­gra­ti­ons­for­de­rung von 25 Mil­lio­nen ange­dich­tet. Wenn ich „Euro­pä­er“ sage, hört die Pres­se „Ari­er“. Ich spre­che von „Bevöl­ke­rungs­aus­tausch“, und sie ver­steht „Umvol­kung“. Doch die Empö­rungs­rou­ti­nen haben sich abge­nutzt. Unse­rer Geg­ner kom­men nicht mehr dage­gen an: Sie sind in ihren Dämo­ni­sie­rungs­ri­tua­len und Empö­rungs­schlei­fen gefangen.

War­um bahnt sich die Idee der Remi­gra­ti­on gegen alle Wider­stän­de von innen und außen ihren Weg? Zwei Grün­de dafür will ich in die­sem Arti­kel vorstellen.

1. Der Effekt der ver­bo­te­nen Frucht

Indem das Estab­lish­ment die Remi­gra­ti­on zum abso­lu­ten Bösen hoch­sti­li­sier­te, haben sie einen Kraft­ort des Ver­bo­te­nen geschaf­fen. Das, was am meis­ten ver­dammt wird, übt stets eine unwi­der­steh­li­che Anzie­hungs­kraft auf alle Unzu­frie­de­nen aus – und die ver­bo­te­ne Frucht schmeckt immer am bes­ten. Je grö­ßer die Kri­se, des­to höher steht der im Kurs, der von den Macht­ha­bern ver­folgt wird. Der Griff zum Buch Remi­gra­ti­on oder gar ein Gespräch mit mir wer­den damit zur ulti­ma­ti­ven Her­aus­for­de­rung des Sta­tus Quo. Remi­gra­ti­on ist „Rebel Chic“.

Die vom Sys­tem geschaf­fe­ne Tabu­zo­ne wird zur Chan­ce. Remi­gra­ti­on ist ein „Cheat-Code“ für Auf­merk­sam­keit, einer wich­ti­gen Res­sour­ce in der poli­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung. Wer sich in den Kraft­ort begibt, rich­tet alle Schein­wer­fer auf sich. Er enga­giert das Empö­ri­um als unfrei­wil­li­ge Wer­be­agen­tur für sein “per­so­nal bran­ding”. Die „Omas gegen Rechts“ betrei­ben eben­so Mar­ke­ting für die Remi­gra­ti­on wie die Leitartikler.

Der Ein­tritts­preis in die­ses semio­ti­sche Kraft­feld ist (noch) schmerz­haft. Zur Auf­merk­sam­keit kom­men Repres­si­on und Dämo­ni­sie­rung. Doch je mehr Leu­te den Mut auf­brin­gen und nach der “ver­bo­te­nen Frucht” der Remi­gra­ti­on grei­fen, des­to gerin­ger wird der Effekt. Genau­so sinkt aber auch der Skan­dal- und Auf­merk­sam­keits­wert. Klu­ge Beob­ach­ter ver­kau­fen daher bereits in Scha­ren ihre “Mul­ti­kul­ti-Akti­en” und stei­gen in den “Remi­gra­ti­ons-ETF” ein.

2. Die Schlacht im Teu­to­bur­ger Wald

Der Geg­ner hat sich final fest­ge­legt: Remi­gra­ti­on und Volks­be­griff mar­kie­ren die wich­tigs­ten Schlacht­fel­der im Kampf gegen Rechts. Man brauch­te im Jahr 2024 irgend­ei­nen “radi­ka­len Außen­sei­ter”, um die AfD zu kri­mi­na­li­sie­ren und zu dif­fa­mie­ren, und da – so schien es – kam mein Remi­gra­ti­ons­kon­zept gera­de gelegen.

Mit dem Vor­wurf der “völ­ki­schen” Ver­fas­sungs­wid­rig­keit soll­ten JA und COMPACT, IBD und am Ende die AfD zer­schla­gen wer­den. Mein Buch und sein Remi­gra­ti­ons­kon­zept sind das “cor­pus delic­ti”. Der Geg­ner stellt sich im Remi­gra­ti­ons­dis­kurs dabei kei­ner sach­li­chen Debat­te. Neben plum­per Ver­teu­fe­lung nutzt er die Kon­trol­le über die Jus­tiz scham­los aus.

Das Pro­blem der Geg­ner ist, daß mein Remi­gra­ti­ons­vor­schlag eine Kri­mi­na­li­sie­rung schlicht nicht her­gibt. Weder for­de­re ich Mas­sen­aus­bür­ge­rung noch Mas­sen­de­por­ta­tio­nen von Staats­bür­gern. Auch für die Ent­rech­tung von Bür­gern auf­grund ihrer Her­kunft fin­den sich kei­ne Anhalts­punk­te, son­dern expli­zi­te Absagen.

Tat­säch­lich ver­tritt Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag eine ver­gleichs­wei­se mode­ra­te, sach­li­che und dif­fe­ren­zier­te Migra­ti­ons­kri­tik, die auf Kern­be­grif­fe der CDU wie Assi­mi­la­ti­on und Leit­kul­tur zurück­greift. Die Inter­pre­ta­ti­on des Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt läßt mein Buch geflis­sent­lich aus und inter­pre­tiert Remi­gra­ti­on gegen des­sen Wortlaut.

Sie kämp­fen gegen einen Strohmann.

Die­se Fest­le­gung ist fol­gen­schwer: Denn wenn mein mode­ra­tes Kon­zept ver­fas­sungs­feind­lich wäre, wür­de das wei­te Tei­le der AfD- und CDU-Pro­gram­ma­tik betref­fen. Jede poli­ti­sche Maß­nah­me, die Staats­bür­ger mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund stär­ker trifft, sei es ein Kopf­tuch­ver­bot, eine Reform der Fami­li­en­bei­hil­fe, Deutsch­pflicht auf Ämtern etc., wäre damit poten­ti­ell ver­fas­sungs­feind­lich. In die­ser Schlacht geht es nicht nur um mein Buch, son­dern um die Bedin­gung der Mög­lich­keit pro­deut­scher Poli­tik in Deutschland.

Wie über­all bil­den sich auf­grund demo­gra­fi­scher und öko­no­mi­scher Dyna­mi­ken zwei Blö­cke, die die alte Mit­te zwi­schen sich zer­rei­ben: eine lin­ke isla­mo-mar­xis­ti­sche, anti­na­tio­na­le, “anti­fa­schis­ti­sche” Koali­ti­on, die von Köp­fen wie Jean-Luc Mélen­chon und Zhoran Mamda­ni ver­tre­ten wird und auf die eth­ni­sche Wahl setzt. Ihr steht eine Remi­gra­ti­ons­al­li­anz natio­nal­kon­ser­va­ti­ver, liber­tä­rer und soli­dar­pa­trio­ti­scher Ein­hei­mi­scher und Assi­mi­lier­ter gegen­über. Migran­ten, die eben­falls zu Ver­lie­rern des Bevöl­ke­rungs­aus­tausch zäh­len, wer­den sich eben­falls anschließen.

Der­zeit ist mein Buch in Deutsch­land nicht ver­bo­ten. Die Bul­le des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts kam ohne mei­ne Anhö­rung und mei­ne Wider­re­de zustan­de. Man woll­te das Kon­zept salopp in ein paar juris­ti­schen Neben­sät­zen erle­di­gen, um es poli­ti­schen zu „töten“. Doch das Gegen­teil ist eingetreten.

Eine juris­ti­sche Aus­ein­an­der­set­zung über die Remi­gra­ti­on war ohne­hin unaus­weich­lich. Das Ter­rain, auf dem sie nun statt­fin­det, ist ide­al für einen juris­ti­schen und meta­po­li­schen Gue­ril­la­krieg. In einem Mus­ter­pro­zeß kom­men alle Kar­ten auf den Tisch.

Selbst­si­cher und arro­gant wie einst die Legi­on des Varus betritt die Pha­lanx aus lin­ke Jour­na­lis­ten, Rich­tern, Staats­an­wäl­ten, Akti­vis­ten und Poli­ti­kern das Schlacht­feld. Doch das Schlacht­feld könn­te sich als Teu­to­bur­ger Wald entpuppen.