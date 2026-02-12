Kleiner Kreis

Die­se Aus­sa­ge weist über eine blo­ße Bana­li­tät hin­aus. So schät­ze ich mich glück­lich, in einer Art Mär­chen­land groß­ge­wor­den zu sein, das, lau­schig gele­gen hin­term Eiser­nen Vor­hang, aus all­zu beschleu­nig­ten Glo­bal­pro­zes­sen zunächst her­aus­ge­hal­ten war. Par­zi­va­li­sche Kind­heit, weltfern.

Bei allem, was Älte­re – und spä­ter mich selbst – an poli­ti­scher Enge stör­te und auf­brach­te, sicher­te mir das Auf­wach­sen in einem absei­ti­gen Pri­g­nit­zer Kaff neben der Nähe zur Natur den so ruhi­gen wie gründ­li­chen Erwerb einer sprach­li­chen und natur­wis­sen­schaft­li­chen Elementarbildung.

In deren Genuß gelang­te damals über­haupt eine Mehr­heit, eben dank ver­gleichs­wei­ser Welt-Ver­lo­ren­heit. Heu­te ist das Bil­dungs­sys­tem bank­rott. Ein Drit­tel der Neunt­kläß­ler schei­tert an den Min­dest­stan­dards in Mathe­ma­tik und Deutsch. Kaum jeman­den regt das auf. Bit­ter kuri­os zudem:

Die soge­nann­ten Bil­dungs­for­scher emp­feh­len zur Ver­än­de­rung des Desas­ters ein Mehr genau von jener Päd­ago­gik und Didak­tik, die die­ses Pro­blem ganz maß­geb­lich ver­ur­sach­te. Die­ses Ver­fah­ren ist gleich­falls typisch für ande­re Pro­blem­fel­der in Deutsch­land – von der Indus­trie- und Finanz- bis zur Migra­ti­ons­po­li­tik: Mehr von dem, was die Kri­se ver­ur­sacht, nichts oder zu wenig von dem, was sie klärt, weil dies all­zu sehr schmerzt.

Was einem the­ra­peu­tisch bei jeder Lebens­kri­se hilft, davon will Poli­tik nichts wis­sen – ers­tens: Über­sicht her­stel­len, zwei­tens: Reduk­ti­on von Über­maß und Nicht­re­gu­lier­ba­rem, drit­tens: inten­si­ves Gegenhalten.

Ich also ver­dan­ke mei­nen beschei­de­nen Lebens­er­folg und ‑genuß eher dem welt- und poli­tik­fer­ner Abseits inner­halb eines abge­schot­te­ten Unrechts­staa­tes als der „Welt­of­fen­heit“ mit ihren all­sei­ti­gen Abhän­gig­kei­ten, der ner­vö­sen Dau­er­kom­mu­ni­ka­ti­on in Echt­zeit und dem Ein­ni­vel­lie­ren alles Mar­kan­ten und Unver­wech­sel­ba­ren zuguns­ten einer genorm­ten und faden Uni­for­mi­tät des Ver­wert- und Verbrauchbaren.

Du bist dem eben nicht gewach­sen, hält man mir ent­ge­gen. Aber: Wir alle schei­nen dem nicht gewach­sen zu sein; die Appa­ra­te über­stei­gen in jeder Hin­sicht unser Ver­mö­gen. Das mag nicht anders zu den­ken sein, ins­be­son­de­re mephis­to­phe­lisch nicht, aber genau des­we­gen muß man der For­cie­rung nicht noch eine eige­ne auf­ge­reg­te Hyper­ki­ne­tik hinzufügen.

Gleich­falls ver­spü­re ich heu­te, daß jene The­men, die als vor­dring­lich gel­ten, für mich unwe­sent­lich sind. Sie mögen mich be-tref­fen, durch­aus, aber sie tref­fen mich nicht.

Pro­vo­kant: Das Umgra­ben des Gar­tens, das Lesen von selbst gewähl­ter Lite­ra­tur, eine Rad­fahrt durch die Ucker­mark, die sechs Par­ti­ten Bach­wer­ke­ver­zeich­nis 825 bis 830 – das alles geht mich viel mehr an, qua­li­fi­ziert mich „nach­hal­ti­ger“ und läßt mich inten­si­ver leben und rei­fen als der Nach­voll­zug der wech­seln­den Generaldebatten.

Die ver­fol­ge ich – not­wen­dig von Berufs wegen und beob­ach­tend als Zei­tungs­le­ser. Ich kom­me also Pflich­ten nach, da ich lohn­ab­hän­gig und pflicht­be­wußt als wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter tätig bin, und ich blieb neugierig.

So lebe ich wie ein Decks­ma­tro­se, der zwar beflis­sen sei­ne Auf­ga­ben erfüllt, aber den Kopf wei­ter in den Wol­ken des hohen Him­mels über sich hat, wäh­rend ihm die Offi­zie­re auf der Kom­man­do­brü­cke weit­ge­hend einer­lei sind, obwohl die Macht über ihn haben. Ja, ich emp­fin­de die best­be­zahl­ten Typen auf der Brü­cke als bemit­lei­dens­wert bis tra­gisch. Ihre Ope­ret­ten­dienst­gra­de und ihre Uni­for­men mit dem bun­ten Lamet­ta mögen sie trösten.

Um im Bild zu bleiben:

Der See­wet­ter­be­richt betrifft mich zwar, sogar exis­ten­ti­ell, klar, aber ich wer­de gegen das See­wet­ter nichts aus­rich­ten kön­nen. Wie die ande­ren vom Per­so­nal hof­fe ich, das Schiff fin­det sei­nen Hafen, aber sicher kann ich des­sen nicht sein. Sinkt der Pott, darf ich nur auf’s Schick­sal oder Got­tes Gna­de hof­fen. Bis­her stand ich in die­ser Gna­de und bin dafür bewußt und erstaunt dank­bar. Ich fühl­te mich immer getragen.

Lebens­bi­lanz:

Die Auto­ri­tä­ten haben mir immer wie­der sug­ge­riert, daß es jetzt, genau jetzt, also eigent­lich immer, um alles ging. Wenn ich jetzt, also immer, nicht alles geben wür­de, wäre ich mit­schul­dig dar­an, daß es – Auch zu mei­nem Scha­den! – zu Kri­se und Schei­tern käme.

Die klei­ne DDR, Kulis­se mei­ner frü­hen Jah­re, neig­te bis zur Lächer­lich­keit zu die­ser Panik und Mobil­ma­chung. Aber sie schei­ter­te wenigs­tens tat­säch­lich – und für ihre Ver­hält­nis­se ziem­lich famos, näm­lich in der Wei­se einer undra­ma­ti­schen Implo­si­on mit anschlie­ßen­der feind­li­cher Übernahme.

Wor­um es vorm Desas­ter so wich­tig, so über­aus wich­tig gegan­gen war, wozu man dau­ernd ange­spornt wur­de, das hat­te min­des­tens dem Staat, die­sem Abs­trak­tum, nichts genützt. Fast über Nacht war der Spuk vor­bei, rich­tig gefähr­lich nur eini­ge Stun­den am 9. Okto­ber 1989, bis zur Erklä­rung der „Sechs von Leip­zig“. An dem Tag saß ich als Stu­dent in der Leip­zi­ger Niko­lai­kir­che. Die anschlie­ßen­de Demons­tra­ti­on sah ich mir vom Men­de-Brun­nen aus vorm Gewand­haus an. Ich demons­trie­re nicht gern.

Die Skep­sis gegen­über Beschwö­run­gen blieb dem Osten ja glück­li­cher­wei­se erhal­ten. Des­we­gen lau­fen hier nicht so vie­le bei den „Omas gegen rechts“ mit wie im Wes­ten. Wir wuch­sen mit einer sol­chen Über­do­sis an Ideo­lo­gie auf, daß wir davon bis heu­te genug intus haben – so wie Obe­lix vom Zau­ber­trank. Wir brau­chen kei­nen wei­te­ren Schluck aus dem Faß „Ideo­lo­gie“, gera­de jetzt nicht, wo’s längst wie­der ideo­lo­gi­scher wird.

Mehr zu bewe­gen, das mag ehren­wert sein, wie einem sogleich ver­spro­chen wird, aber es bringt einen in zwei­fel­haf­te Gesell­schaft: Man müß­te sich in einer Par­tei enga­gie­ren, sich also machia­vel­lis­tisch dar­in üben, immer ein Sti­lett im Gewand zu füh­ren – zum Umgang mit „Par­tei­freun­den“.

Man müß­te mög­lichst sogar „ein Man­dat anneh­men“ – in der Ver­mes­sen­heit, mit sehr zwei­fel­haf­ter Legi­ti­ma­ti­on für ande­re zu spre­chen und deren „Inter­es­sen zu ver­tre­ten“. Obwohl es doch schon eine Lebens­kunst ist, mün­dig für sich selbst zu reden und die eige­nen Inter­es­sen gesund wahr­neh­men zu können.

Sol­che Erfah­run­gen füh­ren zu einer Art vul­gär-zen­bud­dhis­ti­schen Haltung:

Jen­seits der dau­er­flim­mern­den Screens erst mal ruhig und kon­tem­pla­tiv atmen ler­nen, den aller­ein­fachs­ten Ver­rich­tun­gen höchs­te Auf­merk­sam­keit wid­men, etwa dem Zube­rei­ten eines guten Tees. Auf die Zei­chen ach­ten, der Natur und den ande­ren gegen­über Wert­schät­zung ent­wi­ckeln, ohne auf­dring­lich zu sein. Die Abläu­fe ablau­fen las­sen, wie sie nun mal ablau­fen, und dar­in ste­hen wie das Abbild des Mon­des im nächt­li­chen Fluß. Er bleibt still und reg­los, wäh­rend sich Zeit und Strom durch ihn hin­durch­be­we­gen, ohne daß er selbst sei­nen Ort verändert.

Ja, das hat einen Nachteil:

Man über­läßt den ande­ren und oft den Fal­schen die Geschi­cke von Land und Welt. Aber die rei­ßen das Regie­ren sowie­so immer an sich, und man möch­te sie zum einen nicht bekämp­fen, zum ande­ren aber noch weni­ger mit ihnen tau­schen. Wer denn woll­te je an Hon­eckers, Merz‘, Trumps oder Putins Stel­le sein? Schon als Bür­ger­meis­ter zu fun­gie­ren ver­langt nach Kom­pe­ten­zen, die kaum einer mitbringt.

Wer denn woll­te sich den Bul­lys auf dem Schul­hof in den Weg stel­len, wenn er nicht selbst ent­we­der Bul­ly oder ein Hei­li­ger sei­nes blu­ti­gen Schei­terns wäre? Die Ran­ge­lei und eins in die Fres­se zu ver­mei­den hat nicht zuerst mit Feig­heit zu tun. Es ist ein Unter­schied, ob man sei­ne Sache ver­tei­digt oder der Sache eines Kraft­mei­ers oder Fana­ti­kers im Wege ist. Hohe Kunst, Angrif­fe ins Lee­re lau­fen zu las­sen oder deren Ener­gie über Schub­um­kehr gegen ihren Ursprung zu richten.

Der Vor­wurf dann:

Du stellst dich abseits, nimmst dich ja raus, enga­gierst dich zu wenig, ver­mei­dest Ver­ant­wor­tung. – Man über­neh­me die Ver­ant­wor­tung dort, wo man sie über­neh­men kann und wo man kraft sei­nes Ver­mö­gens hand­lungs­fä­hig ist. Die­ser Radi­us ist klein, aber zugleich: Alles! Man darf sich zudem dar­auf ver­las­sen, daß die ande­ren, die sich eine Men­ge zutrau­en, einen maxi­mal auf eben die­sen klei­nen Umkreis ver­wei­sen wer­den. Man akzep­tie­re das.

Fuß­no­te für jene, die mei­nen, ein sol­ches Sich-Beschei­den wäre arm­se­lig, fei­ge und klein­lich, und zudem hie­ße es, Kon­se­quen­zen zu scheuen:

Wenn der pol­ni­sche Fran­zis­ka­ner-Mino­rit Maxi­mi­li­an Kol­be (1894–1941) im KZ Ausch­witz sein Leben opfer­te, um einen Mit­häft­ling zu ret­ten, indem er sich frei­wil­lig an des­sen Stel­le für den Hun­ger­bun­ker anbot, so tat er dies, reli­gi­ös inspi­riert, aus frei­en Stü­cken. Mit enor­mer Konsequenz.

Er ret­tet Fran­cis­zek Gajow­nic­zek. Der leb­te bis 1995 und erklär­te ster­bend, er habe stets eine Gegen­wart Pater Kol­bes wahr­ge­nom­men und wer­de nun zu ihm gehen. Kol­be selbst wur­de am 14. August 1941 mit­tels Gift­sprit­ze ermor­det – und 1982 als „Mär­ty­rer der Nächs­ten­lie­be“ heiliggesprochen.

Zu Recht. Er han­del­te in sei­nem Ermes­sen und in sei­nem Umkreis. Wie gesagt: Kon­se­quent. Zu den Gro­ßen der Poli­tik gehört er nicht, er ist groß in ganz ande­rer Hin­sicht. Und er ist nicht gescheitert.