Kritik der Woche (75): Gauleiter in Schwaben

von Werner Bräuninger -- „Sie könnten landauf, landab in Schwaben reisen, Sie werden keinen Menschen finden, dem ich persönlich etwas angetan habe“. Dieser für Karl Wahl wohl ziemlich charakteristische Ausspruch sagt bereits viel über seine nun wieder vorgelegten Lebenserinnerungen , deren Besonderheit darin liegt, daß er einer der ganz wenigen und zugleich der erste Gauleiter der NSDAP gewesen ist, der sich nach 1945 überhaupt schriftlich geäußert hat.

Außer ihm taten dies danach nur noch zwei wei­te­re der 19 ehe­ma­li­gen Gau­lei­ter, die das Kriegs­en­de über­leb­ten. Wir ken­nen Erin­ne­run­gen von Ange­hö­ri­gen des poli­ti­schen Füh­rer­korps der NS-Bewe­gung ohne­hin nur von Hel­mut Sün­der­mann, einst stell­ver­tre­ten­der Reichs­pres­se­chef der Par­tei, von dem eins­ti­gen Stabs­amts­lei­ter Wil­li Krä­mer sowie den stell­ver­tre­ten­den Gau­lei­tern von Hal­le-Mer­se­burg Wal­ter Tiess­ler und sei­nes rabia­ten Kol­le­gen in West­fa­len-Süd, Hein­rich Vetter.

Die Gestalt die­ser „Pro­vinz­fürs­ten“ könn­te ambi­va­len­ter nicht sein. Wir fin­den unter ihnen eine Anzahl äußerst nega­ti­ver Erschei­nun­gen, wie den Tyran­nen Erich Koch, den kor­rup­ten Gau­lei­ter Sach­sens Mar­tin Mut­sch­mann, der wie ein selbst­herr­li­cher mit­tel­al­ter­li­cher Land­vogt auf­trat, den völ­lig unfä­hi­gen Karl Wein­rich oder den fana­ti­schen und undog­ma­ti­schen Dr. Sieg­fried Uiber­reit­her. Karl Wahl gehör­te dem Typus des schon älte­ren, väter­lich auf­tre­ten­den „Lan­des­her­ren“ an.

Der 1892 als drei­zehn­tes Kind eines Loko­mo­tiv­hei­zers im würt­tem­ber­gi­schen Aalen gebo­re­ne Wahl kam früh zur Sani­täts­trup­pe, in der er als Sani­täts-Vize­feld­we­bel auch an der Front ein­ge­setzt wur­de und bei Kriegs­en­de die chef­ärzt­li­che Kanz­lei des Augs­bur­ger Gar­ni­sons­la­za­retts lei­te­te. Seit 1921 war er bei der Stadt Augs­burg beschäf­tigt, trat der NSDAP bei und wur­de rasch Orts­grup­pen- und Kreis­lei­ter, bevor Hit­ler ihn 1928 zum Gau­lei­ter in Schwa­ben ernannte.

Wahl war alles ande­re als ein Intel­lek­tu­el­ler, jedoch auch kein pri­mi­ti­ver Bier­kel­ler­ra­bau­ke. Sei­ne behä­big-schwä­bi­sche Gemüt­lich­keit kam bei sei­nen Lands­leu­ten gut an. Und so ist auch sein Schreib­stil immer ein wenig altväterlich.

Wahls Lebens­beich­te hat eine merk­wür­di­ge ver­le­ge­ri­sche Odys­see hin­ter sich, denn sie erschien unter dem Titel Es ist das deut­sche Herz zunächst 1954 im Selbst­ver­lag des Autors, zwan­zig Jah­re spä­ter dann nahe­zu unver­än­dert als Patrio­ten oder Ver­bre­cher und schließ­lich noch ein­mal stark gekürzt als Aus Lie­be zu Deutsch­land. Er berich­tet dar­in über die “Kampf­zeit” der NSDAP, inner­par­tei­li­che Macht­kämp­fe, den zukünf­ti­gen “NS-Senat” und die Pla­nun­gen für ein monu­men­ta­les “Gaufo­rum” in Augsburg.

Inter­es­sant sind die Streif­lich­ter auf Begeg­nun­gen mit Hit­ler, der ihm gegen­über etwa beteu­er­te, daß Deutsch­land kei­nes neu­en reli­giö­sen Refor­ma­tors bedür­fe und er sich Rosen­berg nicht als Bischof und Ley nicht als Gene­ral­prä­ses vor­stel­len kön­ne. Auch von den mehr­fa­chen Zusam­men­künf­ten Hit­lers mit dem Augs­bur­ger Weih­bi­schof Eber­le weiß Wahl Auf­schluß­rei­ches zu berichten.

Wahl wur­de auch Zeu­ge des äußerst gespens­tisch anmu­ten­den Gesche­hens, bei dem Hit­ler im Novem­ber 1941 eine unge­wöhn­lich har­te Straf­ak­ti­on an einem sei­ner ältes­ten Mit­kämp­fer, dem Gau­lei­ter Josef Wag­ner, voll­zog, weil die­ser trotz sei­nes ein­deu­ti­gen Bekennt­nis­ses zum Natio­nal­so­zia­lis­mus sei­nem Katho­li­zis­mus nicht völ­lig ent­sa­gen woll­te. Wie para­ly­siert, so Wahl, hät­ten die anwe­sen­den Gau­lei­ter die Sze­ne­rie verfolgt:

Toten­bleich stand Wag­ner auf und bat ener­gisch ums Wort, wor­auf Hit­ler ihn noch­mals und noch schrof­fer als vor­her zum sofor­ti­gen Gehen auf­for­der­te. Noch nie hat­te ich Hit­ler so gesehen…Wir waren bestürzt, ja fast gelähmt vor Entsetzen.

Wie Hans-Ulrich Dan­ner in sei­ner ver­dienst­vol­len Stu­die Bewäl­ti­gung des Schei­terns kürz­lich nach­wies, sah sich auch Karl Wahl in sei­ner Publi­zis­tik als unei­gen­nüt­zi­ger Kün­der his­to­ri­scher Wahr­heit. Man will dem “glü­hen­den Patrio­ten” durch­aus abneh­men, daß er stets “Gutes” für Deutsch­land woll­te und ent­setzt auf den Aus­bruch des zwei­ten Welt­krie­ges reagier­te. Die von ihm geüb­te vage Kri­tik an der NS-Macht­aus­übung aber steht im Kon­trast zu sei­nem ohne jeden Zwei­fel vor­han­de­nen Wis­sen über die aus sei­nem Gau in die Ghet­tos und Lager des Ostens depor­tier­ten Juden. Wahl schweigt dazu.

Ende Febru­ar 1945 war er auf jener spuk­haf­ten letz­ten Gau­lei­ter­ta­gung in Ber­lin zuge­gen, wäh­rend der Hit­ler aus­rief “wenn auch mei­ne Hand zit­tert, und wenn selbst mein Kopf zit­tern soll­te, mein Herz wird nie­mals zit­tern“. Es sind vor allem sol­che Erin­ne­rungs­frag­men­te, die das Buch durch­aus lesens­wert machen. Auch weil Wahl – trotz aller vor­sich­tig vor­ge­brach­ten Kri­tik – die Nai­vi­tät besitzt, immer noch als eine Art “Lie­ben­der” zu schrei­ben, hat sein Bericht, dem ein Per­so­nen­re­gis­ter gut getan hät­te, doku­men­ta­ri­schen Wert.

Nach­dem Wahl – der Bor­mann noch im März 1945 vor­schlug, Kami­ka­ze­pi­lo­ten zur Zer­stö­rung der pro­vi­so­ri­schen US-Rhein­brü­cken ein­zu­set­zen und eine Art “schwä­bi­schen Wer­wolf” auf­zu­bau­en (was im Buch uner­wähnt bleibt) – sei­ne Gau­haupt­stadt den ame­ri­ka­ni­schen Trup­pen kampf­los über­gab, blieb er in Augs­burg und stell­te sich.

Nach Inter­nie­rung in 13 Arbeits­la­gern ent­ließ man den eins­ti­gen Pala­din Hit­lers, da er „nach sei­ner Ver­an­la­gung kei­ne Gefahr für den demo­kra­ti­schen Auf­bau“ dar­stel­le. Wahl schlug sich spä­ter als Tex­til­ver­tre­ter und Lei­ter einer Fir­men­bi­blio­thek durch und starb 1981.

– –

Karl Wahl: Gau­lei­ter in Schwa­ben. Erin­ne­run­gen 1928–1945. 284 Sei­ten, 25.95 – hier bestel­len