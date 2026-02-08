Die Glaubwürdigkeit hat einen Riß

Vor ein paar Tagen abends in einer Männerrunde - Geburtstagsnachfeier in einer Laube, also: einer Datscha, mit Holzofen, Bier, kleinem Buffet. Der, welcher einlud, hätte selbst kochen können, kann er nämlich. Aber: Er weiß um den schweren Stand, den eine Selbständige hat, die in der Kleinstadt einen Imbiß betreibt und darüber hinaus in Terrinen und Pfannen kleine Gesellschaften mit Hausmannskost beliefert: Schnitzel, Gulasch, Nudeln, Gemüse, ein paar Spießchen, Nachtisch.

Der Kame­rad hat dort vor­be­stellt, die Lie­fe­rung ist pünkt­lich, über Stöv­chen köcheln die Gerich­te, man wird satt und kann, was übrig­bleibt, ein­frie­ren. Wäh­rend wir spei­sen, geht es um den Win­ter, um Anek­do­ten von fest­ge­fah­re­nen Autos im Wald und um Poli­tik. Die Rede kommt auf die ver­ba­len Ver­ren­kun­gen, die AfD-Poli­ti­ker in Sach­sen-Anhalt anstel­len müs­sen, um zu erklä­ren, war­um man Ver­wand­te unter­ein­an­der ange­stellt und mit Pos­ten auf Kos­ten des Steu­er­zah­lers ver­sorgt habe.

Das Ergeb­nis des Gesprächs, die ein­hel­li­ge Mei­nung in einem Raum, in dem die AfD ein Wahl­er­geb­nis von min­des­tens 100 Pro­zent hät­te, ist rasch zusam­men­ge­faßt: Bes­ser ist, man geht gar nicht mehr wäh­len, wenn die Neu­en nicht anders sind als die Appa­rat­schiks aus den Altparteien.

Man müß­te so ein Gespräch auf­zeich­nen oder in Dia­lekt und Ver­lauf mit­ste­no­gra­fie­ren: Das ist kein Gerum­pel und kein pau­scha­les Weg­wi­schen. Am Tisch: vier Selb­stän­di­ge, zwei Ange­stell­te, ein Sol­dat, ein Früh­rent­ner – eine klas­si­sche Kon­stel­la­ti­on für hier, kei­ne Bei­spiel­fal­le, sehr reprä­sen­ta­tiv, und das Gespräch bezog die schlech­ten Erfah­run­gen, die man mit “den Medi­en” und dem ver­lo­ge­nen Gere­de der Kon­kur­renz mach­te, mit ein.

Aber es gibt eben nichts schön­zu­re­den, und dabei lag vor Tagen noch gar nicht auf dem Tisch, was heu­te nun aus Nie­der­sach­sen dazu­kam – und wohl alles in den Schat­ten stellt, das in Sach­sen-Anhalt Schat­ten warf: Berich­te über eine Art Geheim­bünd­nis mit dem Namen “Alli­anz” unter Betei­li­gung der dor­ti­gen Füh­rungs­spit­ze der AfD, über einen Schwei­ge­ko­dex rund um ein Berei­che­rungs­netz­werk, über Filz und Parallelstrukturen.

Mei­ne Nei­gung, solch ein Ver­hal­ten mit fin­di­gen Argu­men­ten und Begrif­fen “ein­zu­ord­nen”, geht gegen Null. Natür­lich wur­de ich dar­auf ange­spro­chen, ob das alles so stim­men kön­ne, ob es das wirk­lich gebe, in einer Par­tei, die ange­tre­ten sei, eine “Alter­na­ti­ve für Deutsch­land” auf allen Ebe­nen und in allen Berei­chen nicht nur zu for­mu­lie­ren und vor­zu­ha­ben, son­dern doch vor allem vor­zu­le­ben. Lei­der konn­te ich es nicht dementieren.

Oft genug war das ja mög­lich, ist das mög­lich: Immer wie­der kommt es zu Fra­gen, ob das, was in den Medi­en über das Pro­jekt der Remi­gra­ti­on, über Mar­tin Sell­ner, über die Iden­ti­tä­re Bewe­gung und Höcke und natür­lich auch über Ran­ge­lei­en mit Jour­na­lis­ten in Schnell­ro­da geschrie­ben und behaup­tet wür­de, so den Tat­sa­chen ent­sprä­che oder viel­leicht doch ganz anders sei. Jedes­mal ist es gut, wenn man dann aus­führ­lich und nach bes­tem Wis­sen und Gewis­sen das eine zurecht­rü­cken, das ande­re anders erzäh­len und das drit­te als Not­wen­dig­keit auf den Begriff brin­gen kann. Dabei ist Ehr­lich­keit die har­te, die ein­zi­ge Wäh­rung – sol­che Abend­run­den haben feins­te Ohren für aus­wei­chen­des Gesül­ze und pro­fes­sio­nel­len Sprech.

So also auch dies­mal. Kein Beschö­ni­gen, kein Aus­wei­chen, kein Erklä­rungs­ver­such außer dem, der so alt ist wie die­se neue Par­tei selbst: daß sie auch und von Anfang an einen kor­rum­pie­ren­den Sog ent­wi­ckelt habe, weil sich in ihr nicht nur jene Kräf­te sam­mel­ten, die ums Vater­land kämp­fen und rin­gen woll­ten, son­dern auch dritt­klas­si­ges Per­so­nal aus den Alt­par­tei­en selbst, also Leu­te, die dort nichts wur­den, und Glücks­rit­ter und Schlau­mei­er und sol­che, die der all­zu­mensch­li­chen Ten­denz zur Ver­haus­schwei­nung nicht viel Dis­zi­plin ent­ge­gen­zu­set­zen hätten.

Ver­haus­schwei­nung – ein Begriff aus dem Wort­schatz des Ver­hal­tens­for­schers Kon­rad Lorenz. Erin­nert sich noch jemand dar­an, daß die War­nung vor die­ser Ver­haus­schwei­nung, vor der war­men Suh­le im Zen­trum jener Rede stand, die Björn Höcke vor zehn Jah­ren in Dres­den hielt und aus der die Medi­en aus­schließ­lich die Revi­si­on der Geschich­te filterten?

Dabei war die­se Rede nach innen aus­ge­rich­tet, war eine Rede für den Nach­wuchs der Par­tei, die ein­ge­la­den hat­te ins Ball­haus Watz­ke, und die­sem Nach­wuchs rede­te Höcke ins Gewis­sen, damals: nicht zu früh in die Poli­tik, nicht gleich von der Poli­tik leben, erst ein­mal etwas abschlie­ßen – eine Aus­bil­dung, ein Stu­di­um, Lebens­er­fah­rung sam­meln, in die Leh­re gehen, einen Stand­punkt gewin­nen, Schu­le der Tugend, und begrei­fen, daß wirk­lich eine “Alter­na­ti­ve für Deutsch­land” not­wen­dig sei, und zwar vor­ge­dacht, vor­ex­er­ziert, vorgelebt.

Par­tei­en sind Gebil­de, die so gebaut sind, daß es zu der­lei kommt: zu Berei­che­run­gen, Ver­sor­gungs­netz­wer­ken, Begehr­lich­kei­ten. Aber eine neue Par­tei, die eine Alter­na­ti­ve sein will, muß die­se Ten­den­zen (oder Gesetz­mä­ßig­kei­ten) so lan­ge wie irgend mög­lich bekämp­fen, äch­ten, zurück­drän­gen, vor allem doch, weil in die­sem Land nicht mehr viel in Ord­nung ist und weil auf­ge­räumt wer­den muß – und das heißt immer auch: ent­filzt, und der Beu­te­sinn des Par­tei­en­staats entlarvt.

Mir fällt dabei nun eine mei­ner liebs­ten Stel­len aus Jochen Klep­pers Preu­ßen­ro­man Der Vater ein. Die­ser Vater, also: der Sol­da­ten­kö­nig, der Vater Fried­richs des Gro­ßen, kehrt aus dem hun­gern­den Ost­preu­ßen zurück nach Ber­lin. Er hat dort zu hel­fen und zu ret­ten ver­sucht, hat Zuver­sicht ver­brei­tet und Hil­fe ver­spro­chen und den Land­adel an die Kan­da­re genom­men und an sei­ne Pflicht erinnert.

Er kommt also nach Ber­lin zurück und gerät im Schloß sei­ner Frau in eine Abend­ge­sell­schaft, über­ra­schend. Dort geht es üppig zu, und auf einem Tisch sind exqui­si­te Tabak­do­sen ange­rich­tet, die er noch nicht wahr­nahm. Nun nimmt er sie wahr und fragt nach Her­kunft und Preis und erfährt von Paris und von Unsum­men für die­sen Plun­der, der gera­de “à la Mode” sei. Der Sol­da­ten­kö­nig wischt das Zeug vom Tisch und sagt, bevor er die Par­ty ver­läßt: “In Ost­preu­ßen ist gera­de Hun­ger à la Mode”.

Ich mei­ne dies: Kaum etwas kann der AfD gefähr­lich wer­den, fast nichts von außen, kei­ne Remi­gra­ti­on-Debat­te, kei­ne Ruß­land-Debat­te, kein Ver­fas­sungs­schutz, kei­ne Ver­leum­dung, kei­ne Igno­ranz, und die Gewalt gegen ihre Reprä­sen­tan­ten schon gar nicht. Aber sich selbst schwe­ren Scha­den zufü­gen – das kann sie, und zwar, indem sie sich ver­strei­tet oder indem sie offen­bart, daß sie nicht bes­ser, dis­zi­pli­nier­ter, kon­se­quen­ter agiert als die anderen.

Der Scha­den ist schon da, die Glaub­wür­dig­keit hat einen Riß. Tün­che reicht nicht, auf­räu­men muß man.