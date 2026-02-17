17. Februar 2026

Martenstein markiert die Freilaufzone

Gastbeitrag / 7 Kommentare

von Wiggo Mann -- Harald Martenstein wechselte nach einem Vierteljahrhundert von der Zeit zur Bild. Seit wenigen Tagen schreibt er dort in Nachfolge von Franz-Josef Wagner eine tägliche Kolumne.

Der Gewinn für rech­te Stand­punk­te in Deutsch­land ist gerin­ger, als vie­le sich erhof­fen. Der Wech­sel zeigt eben nicht, wie radi­kal die Zeit abge­rutscht, son­dern wie links die Bild gewor­den ist: Denn Deutsch­lands wich­tigs­te digi­ta­le Nach­rich­ten­quel­le hat sich mit ihrer Chef­re­dak­teu­rin klar gegen die AfD positioniert.

Das läßt sich durch die Aus­wer­tung der Ver­öf­fent­li­chun­gen bele­gen. Mar­ten­steins Enga­ge­ment bei Bild ist also der Ver­such, die Repu­ta­ti­ons­lü­cke zwi­schen CDU und AfD zu erhal­ten, um die CDU zu schützen.

Mar­ten­stein gelang bei sei­nem Wech­sel zwi­schen den Ver­lags­häu­sern ein PR-Coup. Denn zum Start beim Sprin­ger-Ver­lag durf­te er im Ham­bur­ger Tha­lia-Thea­ter eine viel beach­te­te Rede zum The­ma AfD hal­ten. Sei­ne Rede war ein­ge­bet­tet in die Auf­füh­rung einer fik­ti­ven Gerichts­ver­hand­lung namens „Pro­zess gegen Deutsch­land“ – eine Idee des Schwei­zers Milo Rau, den die Thea­ter­sze­ne für sei­ne Arbeit an der „Schnitt­stel­le von Kunst und lin­kem Akti­vis­mus“ inter­na­tio­nal lobt. Auf der Büh­ne des Tha­lia-Thea­ters ging es über drei vol­le Tage um die Fra­ge, ob man die popu­lärs­te deut­sche Par­tei, die AfD, ver­bie­ten soll.

Das Event brach­te dem Tha­lia-Thea­ter, einem zu 74 % vom Steu­er­zah­ler finan­zier­ten Unter­neh­men, neue Auf­merk­sam­keit. Auch wenn Geschwo­re­nen­ge­rich­te in Deutsch­land seit 1924 nicht mehr zuläs­sig sind, ent­schied nach drei Tagen „Ver­hand­lung“ am Ende in guter Hol­ly­wood-Manier eine „Jury“ auf der Büh­ne über die AfD.

Was war die Auf­ga­be von Harald Mar­ten­stein? Der Autor war für eines der Plä­doy­ers enga­giert wor­den. Er soll­te die AfD ver­tei­di­gen und gab sich mehr als 15 Minu­ten red­lich Mühe. Man kann Mar­ten­stein gut zuhö­ren. Er ist mit zuneh­men­dem Alter immer ange­neh­mer im Auf­tritt, hat eine tra­gen­de Stim­me und sam­mel­te alle Argu­men­te, die man gegen ein Par­tei­ver­bot struk­tu­rell und inhalt­lich zusam­men­tra­gen kann. Er tat das zum Unmut der Thea­ter­be­su­cher, die mit Mit­tel­fin­ger und Buh-Rufen erkenn­bar Mühe hat­ten, Ham­bur­ger Con­ten­an­ce zu bewahren.

Selbst­ver­ständ­lich änder­ten Mar­ten­steins Gedan­ken nichts am vor­her­seh­ba­ren Urteil der Jury. Sie ent­schied mit Stimm­ver­hält­nis 5:2, daß die AfD „ver­fas­sungs­wid­rig im Sin­ne der Men­schen­wür­de“ sei. Des­halb soll sie (4:3) von der staat­li­chen Finan­zie­rung abge­schnit­ten wer­den. Gan­ze 6 Jury-Mit­glie­der (1 Ent­hal­tung) den­ken, daß die Par­tei zu Gewalt „auf­sta­chelt“. Mit Stimm­ver­hält­nis 5:2 sol­len die Ver­fas­sungs­or­ga­ne beauf­tragt wer­den, ein Ver­bot zu prüfen.

Die Reak­tio­nen in Pres­se und Social-Media-Kanä­len auf Harald Mar­ten­steins Plä­doy­er waren geteilt. Nicht über­ra­schend ist, daß die aus­ge­trock­ne­ten Leit­me­di­en der Ver­gan­gen­heit ihn nun end­gül­tig has­sen. Mar­ten­stein stand schon bei der Zeit immer im Ver­dacht, ins­ge­heim ein Rech­ter zu sein.

Der inves­ti­ga­ti­ve Spie­gel ent­hüll­te jetzt anläß­lich sei­nes AfD-Vor­trags, war­um der Ver­dacht sich bestä­tigt habe:

Das Unter­kom­ple­xe tri­um­phier­te auch in der Rede von Harald Mar­ten­stein, vor­ge­tra­gen mit pathe­ti­schem Tre­mo­lo und hei­li­gem Furor.

Soweit. So vor­her­seh­bar. Inter­es­san­ter ist dage­gen die Reak­ti­on aus dem rech­ten Spek­trum. Mar­ten­steins Rede wird in vie­len kon­ser­va­ti­ven Medi­en als klug und ein­drück­lich (Cice­ro) beschrie­ben. Sie rei­ße „den Mäch­ti­gen die Mas­ke vom Gesicht“, fin­det die Welt­wo­che. Es gibt bereits eine Peti­ti­on, die für einen Bun­des­prä­si­den­ten Mar­ten­stein wirbt. Und AfD-Poli­ti­ker wie Bea­trix von Storch lei­ten bei X die Video­auf­zeich­nung des Vor­trags begeis­tert wei­ter, wäh­rend man sich fragt: Da wird Kaf­kas „Pro­zess“ live insze­niert – und nie­man­dem fällt es auf?

Die plas­ti­sche Dar­stel­lung des „Steh­plat­zes im Salon“ für eine ver­meint­li­che Außen­sei­ter­par­tei auf einer deut­schen Thea­ter­büh­ne – und nie­mand aus der stra­te­gisch den­ken­den rech­ten Bubble erin­nert dar­an, daß wir „kei­ne Betei­li­gung am Dis­kurs“ wol­len, „son­dern sein Ende als Kon­sens­form“ (Kubit­schek)?

Was das satu­rier­te Bür­ger­tum im Tha­lia-Thea­ter erle­ben durf­te, war kein Befrei­ungs­schlag, son­dern ein Schlag ins Gesicht des deut­schen Vol­kes. Es war nicht die Vor­ah­nung und War­nung vor gelenk­ter Demo­kra­tie (wie Mar­ten­stein an einer Stel­le anmerk­te), son­dern viel­leicht ihr bis­lang klars­ter Ausdruck.

Ein von den Kar­tell­par­tei­en seit Jahr­zehn­ten durch­gän­gig gesteu­er­tes Bun­des­land finan­ziert ein regie­rungs­treu­es Thea­ter-Hap­pe­ning weit­ge­hend aus Steu­er­mit­teln, um einem lin­ken Regie­ak­ti­vis­ten und einer ehe­ma­li­gen SPD-Jus­tiz­mi­nis­te­rin als Prot­ago­nis­tin die Chan­ce ein­zu­räu­men, den poli­ti­schen Geg­ner mit einem „Jury-Urteil“ vor Publi­kum aus dem demo­kra­ti­schen Pro­zeß zu drän­gen. Wow. Wenn das nicht der Aus­weis kon­trol­lier­ter Oppo­si­ti­on ist – was dann?

Und was soll die Beweih­räu­che­rung eines ein­ge­bet­te­ten 15-Minu­ten-Vor­trags dar­an ändern, wenn selbst füh­ren­de AfD-Poli­ti­ker die Meta-Ebe­ne des Ver­rats nicht erken­nen und still erdul­den, daß sie wie­der ein­mal zum Spiel­ball des Par­tei­en­kar­tells wurden?

Nein, die AfD wird nicht ver­bo­ten wer­den. Das ist mitt­ler­wei­le klar. Aber dar­um geht es dem Sys­tem nicht mehr. Die AfD als kon­trol­lier­te Oppo­si­ti­on unter ein paar Strei­chel­ein­hei­ten von net­ten, intel­li­gen­ten Leu­ten wie Mar­ten­stein ist viel wert­vol­ler für den Erhalt der Rahmenbedingungen.

Wenn wir von Mar­ten­stein ler­nen wol­len, dann etwas, das er uns nicht bei­brin­gen woll­te und soll­te: Wir müs­sen die zuge­wie­se­ne Frei­l­auf­zo­ne ver­las­sen. Das ist Auf­ga­be aller Kräf­te in Vor­feld und Par­tei, die das Land wirk­lich ret­ten wollen.

Kommentare (7)

RMH

17. Februar 2026 12:22

Hurra, es wurde ein Haar in der Suppe gefunden! Menschen, die Martensteins Rede positiv rezipierten, haben den Gesamtkontext übersehen, in dem sie gehalten wurden.
"Nein, die AfD wird nicht verboten werden. Das ist mittlerweile klar. Aber darum geht es dem System nicht mehr."
Das ist reines Wunschdenken, genährt von offenbarer Unkenntnis der fachjuristischen Debatten, welche die Straßen zum Verbot nun wahrlich zur Autobahn, frisch geteert, ausgebaut haben. Für ein Verbotsverfahren mit 99% Erfolgswahrscheinlichkeit fehlt eigentlich nur noch 1 letzter Baustein & das ist die Übernahme einer Regierung in einem Bundesland. Aktuell sind wir bei 85% (frei aus der hohlen Hand geschätzt). Der Antrag wurde zurückgehalten, weil es ein paar kritische Worte von den USA gab, aber nachdem man sich von dort ja nichts mehr sagen lassen will & sich bei der SiKo offiziell abgenabelt hat, wird auch das keine Grenze mehr sein. Kontrolliert (= mehr als nur überwacht) ist im Übrigen jede Partei, die über einen Nischenkontext hinaus agiert, selbst die Etablierten. Der legalistische Ansatz hat nun einmal diese Folge.

RMH

17. Februar 2026 12:23

PS: Im Übrigen gehe ich davon aus, dass Martenstein der AfD sehr bald auch noch ein paar mehr als warme Worte mitgeben wird, was alleine schon dem Umstand geschuldet ist, dass er als Kolumnist nach allen Seiten auszuteilen hat. Bin mithin kein Marteinstein-Fanboy, aber wenn einer mal was halbwegs korrekt sagt, dann akzeptiere ich das.

Mitleser2

17. Februar 2026 12:57

Es ist alles gesagt. Und auch klar, wo der Feind steht (ja, der FEIND), und was er will. Wenn die AfD das nicht lernt, ist ihr nicht zu helfen.

Monika

17. Februar 2026 13:07

Das mag alles stimmen und stimmt wohl auch. Nur, was folgt auf diese markigen Worte ? Was wäre der Befreiungsschlag? Was wäre ein Durchbruch, was wäre das Ende der Konsensform? Wie läßt sich die Metaebene des Verrats, die Freilaufzone verlassen ? Auf dem Weg zur Regierungsbeteiligung sicher nicht, denn da wird die AfD eingebunden und noch mehr "kontrollierbar" als in einer Opposition. Dann lieber Fundamentalopposition wie einst die Grünen ( Fundis gegen Realos) ? Wie es ausging, sieht man. Spaltet Martin Sellner die AfD, fragt die BILD . Ja, er wird sie spalten. Man redet abfällig über den "Remigrationsprediger". Vermutlich ist auf dem Weg der Politik nicht mal mehr ein Blumentopf zu gewinnen. https://www.bild.de/politik/inland/zoff-um-remigrations-so-tief-spaltet-rechtsextremist-sellner-die-afd-6981fa456f72c99c11b1a77b

Plus Ultra

17. Februar 2026 13:08

Martenstein hat lauter Dinge ausgesprochen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, und dabei auch keinen explizit rechten Standpunkt eingenommen, was er danach selbst so eingeordnet hat. Das hat allerdings schon gereicht, um das Publikum und die linken Leitmedien aus der Fassung und in Rage zu bringen. Einige besonders "Gutmeinende" haben  im Vorfeld schnell noch abgesagt, man will ja nicht mit "Nazis" auf einer Bühne stehen. Wenn das ganze, in diesem Fall buchstäbliche Theater also etwas zeigt, dann wie sehr in Deutschland die Maßstäbe inzwischen verrutscht sind. Die implizite psychologische Botschaft für AfD und Umfeld ist klar: schaut nur, der linke Mob will euch vernichten. Kommt doch zu uns herüber, wir meinen es gut mit euch. Natürlich solltet ihr schon ein paar Regeln einhalten (unsere Regeln), aber dann ist alles gut. Dann dürft ihr euren Stehplatz einnehmen, und solange ihr euch gut benehmt, auch ein bißchen mitspielen. Demokratische Grundrechte sollen also unter Vorbhalt zugeteilt werden. Onkel Martenstein als "Good Cop", der den linken Kettenhund in Zaum zu halten versucht. Wobei das ganze kein Spiel sein dürfte, die hegemoniale politische Linke ist wirklich so radikal. In Frankreich wurde kürzlich ein rechter Aktivst durch die Antifa gelyncht (so formuliert durch die taz), war wohl nur eine Frage der Zeit.
Besonders entlarvend für das Hamburger Spektakel: ein gewisser Erik Ahrens ist auf seinem "race to the bottom" offenbar auch im "Prozess" angehört worden, und weigerte sich sein Statement auf Deutsch (Sprache der Täter) abzugeben. 

Kriemhild

17. Februar 2026 13:15

Sich nicht beschmutzen zu lassen, indem man die Räume der Fäulnis betritt! Die innere Reinheit und naive Unschuld bewahren, um eines nahen Tages eine neue Welt zu erschaffen, die den Keim des Todes nicht schon in sich trägt! 

RMH

17. Februar 2026 13:18

Übrigens, bei der Theateraufführung hat die ehem. AfD-Abgeordente Joana Cotar auch eine beachtenswerte Rede gehalten, nicht so zugespitzt, nicht so markig wie die von Martenstein, aber ein sehr freiheitlich gehaltenes Plädoyer. Auch, für einen Blick jeweils über die eigene Bubble hinaus und für eine stete Selbstreflexion. Evtl. war die Rede etwas zu brav und intellektuell für die Erzeugung eines Wirbels, wie ihn die von Martenstein ausgelöst hat, und OmG, sie zitiert I. Kant.
Unabhängig von den einzelnen Reden: Der Titel des Theaterstücks sagt bereits viel:  "Prozess gegen Deutschland", will man also Deutschland verurteilen, verbieten oder wie soll man es sonst verstehen? Wenn man die AfD verbietet, verbietet man Deutschland, da der Prozess gegen Deutschland geführt wurde?  Eine bessere Werbung für die AfD geht kaum.