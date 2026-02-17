Martenstein markiert die Freilaufzone

von Wiggo Mann -- Harald Martenstein wechselte nach einem Vierteljahrhundert von der Zeit zur Bild. Seit wenigen Tagen schreibt er dort in Nachfolge von Franz-Josef Wagner eine tägliche Kolumne.

Der Gewinn für rech­te Stand­punk­te in Deutsch­land ist gerin­ger, als vie­le sich erhof­fen. Der Wech­sel zeigt eben nicht, wie radi­kal die Zeit abge­rutscht, son­dern wie links die Bild gewor­den ist: Denn Deutsch­lands wich­tigs­te digi­ta­le Nach­rich­ten­quel­le hat sich mit ihrer Chef­re­dak­teu­rin klar gegen die AfD positioniert.

Das läßt sich durch die Aus­wer­tung der Ver­öf­fent­li­chun­gen bele­gen. Mar­ten­steins Enga­ge­ment bei Bild ist also der Ver­such, die Repu­ta­ti­ons­lü­cke zwi­schen CDU und AfD zu erhal­ten, um die CDU zu schützen.

Mar­ten­stein gelang bei sei­nem Wech­sel zwi­schen den Ver­lags­häu­sern ein PR-Coup. Denn zum Start beim Sprin­ger-Ver­lag durf­te er im Ham­bur­ger Tha­lia-Thea­ter eine viel beach­te­te Rede zum The­ma AfD hal­ten. Sei­ne Rede war ein­ge­bet­tet in die Auf­füh­rung einer fik­ti­ven Gerichts­ver­hand­lung namens „Pro­zess gegen Deutsch­land“ – eine Idee des Schwei­zers Milo Rau, den die Thea­ter­sze­ne für sei­ne Arbeit an der „Schnitt­stel­le von Kunst und lin­kem Akti­vis­mus“ inter­na­tio­nal lobt. Auf der Büh­ne des Tha­lia-Thea­ters ging es über drei vol­le Tage um die Fra­ge, ob man die popu­lärs­te deut­sche Par­tei, die AfD, ver­bie­ten soll.

Das Event brach­te dem Tha­lia-Thea­ter, einem zu 74 % vom Steu­er­zah­ler finan­zier­ten Unter­neh­men, neue Auf­merk­sam­keit. Auch wenn Geschwo­re­nen­ge­rich­te in Deutsch­land seit 1924 nicht mehr zuläs­sig sind, ent­schied nach drei Tagen „Ver­hand­lung“ am Ende in guter Hol­ly­wood-Manier eine „Jury“ auf der Büh­ne über die AfD.

Was war die Auf­ga­be von Harald Mar­ten­stein? Der Autor war für eines der Plä­doy­ers enga­giert wor­den. Er soll­te die AfD ver­tei­di­gen und gab sich mehr als 15 Minu­ten red­lich Mühe. Man kann Mar­ten­stein gut zuhö­ren. Er ist mit zuneh­men­dem Alter immer ange­neh­mer im Auf­tritt, hat eine tra­gen­de Stim­me und sam­mel­te alle Argu­men­te, die man gegen ein Par­tei­ver­bot struk­tu­rell und inhalt­lich zusam­men­tra­gen kann. Er tat das zum Unmut der Thea­ter­be­su­cher, die mit Mit­tel­fin­ger und Buh-Rufen erkenn­bar Mühe hat­ten, Ham­bur­ger Con­ten­an­ce zu bewahren.

Selbst­ver­ständ­lich änder­ten Mar­ten­steins Gedan­ken nichts am vor­her­seh­ba­ren Urteil der Jury. Sie ent­schied mit Stimm­ver­hält­nis 5:2, daß die AfD „ver­fas­sungs­wid­rig im Sin­ne der Men­schen­wür­de“ sei. Des­halb soll sie (4:3) von der staat­li­chen Finan­zie­rung abge­schnit­ten wer­den. Gan­ze 6 Jury-Mit­glie­der (1 Ent­hal­tung) den­ken, daß die Par­tei zu Gewalt „auf­sta­chelt“. Mit Stimm­ver­hält­nis 5:2 sol­len die Ver­fas­sungs­or­ga­ne beauf­tragt wer­den, ein Ver­bot zu prüfen.

Die Reak­tio­nen in Pres­se und Social-Media-Kanä­len auf Harald Mar­ten­steins Plä­doy­er waren geteilt. Nicht über­ra­schend ist, daß die aus­ge­trock­ne­ten Leit­me­di­en der Ver­gan­gen­heit ihn nun end­gül­tig has­sen. Mar­ten­stein stand schon bei der Zeit immer im Ver­dacht, ins­ge­heim ein Rech­ter zu sein.

Der inves­ti­ga­ti­ve Spie­gel ent­hüll­te jetzt anläß­lich sei­nes AfD-Vor­trags, war­um der Ver­dacht sich bestä­tigt habe:

Das Unter­kom­ple­xe tri­um­phier­te auch in der Rede von Harald Mar­ten­stein, vor­ge­tra­gen mit pathe­ti­schem Tre­mo­lo und hei­li­gem Furor.

Soweit. So vor­her­seh­bar. Inter­es­san­ter ist dage­gen die Reak­ti­on aus dem rech­ten Spek­trum. Mar­ten­steins Rede wird in vie­len kon­ser­va­ti­ven Medi­en als klug und ein­drück­lich (Cice­ro) beschrie­ben. Sie rei­ße „den Mäch­ti­gen die Mas­ke vom Gesicht“, fin­det die Welt­wo­che. Es gibt bereits eine Peti­ti­on, die für einen Bun­des­prä­si­den­ten Mar­ten­stein wirbt. Und AfD-Poli­ti­ker wie Bea­trix von Storch lei­ten bei X die Video­auf­zeich­nung des Vor­trags begeis­tert wei­ter, wäh­rend man sich fragt: Da wird Kaf­kas „Pro­zess“ live insze­niert – und nie­man­dem fällt es auf?

Die plas­ti­sche Dar­stel­lung des „Steh­plat­zes im Salon“ für eine ver­meint­li­che Außen­sei­ter­par­tei auf einer deut­schen Thea­ter­büh­ne – und nie­mand aus der stra­te­gisch den­ken­den rech­ten Bubble erin­nert dar­an, daß wir „kei­ne Betei­li­gung am Dis­kurs“ wol­len, „son­dern sein Ende als Kon­sens­form“ (Kubit­schek)?

Was das satu­rier­te Bür­ger­tum im Tha­lia-Thea­ter erle­ben durf­te, war kein Befrei­ungs­schlag, son­dern ein Schlag ins Gesicht des deut­schen Vol­kes. Es war nicht die Vor­ah­nung und War­nung vor gelenk­ter Demo­kra­tie (wie Mar­ten­stein an einer Stel­le anmerk­te), son­dern viel­leicht ihr bis­lang klars­ter Ausdruck.

Ein von den Kar­tell­par­tei­en seit Jahr­zehn­ten durch­gän­gig gesteu­er­tes Bun­des­land finan­ziert ein regie­rungs­treu­es Thea­ter-Hap­pe­ning weit­ge­hend aus Steu­er­mit­teln, um einem lin­ken Regie­ak­ti­vis­ten und einer ehe­ma­li­gen SPD-Jus­tiz­mi­nis­te­rin als Prot­ago­nis­tin die Chan­ce ein­zu­räu­men, den poli­ti­schen Geg­ner mit einem „Jury-Urteil“ vor Publi­kum aus dem demo­kra­ti­schen Pro­zeß zu drän­gen. Wow. Wenn das nicht der Aus­weis kon­trol­lier­ter Oppo­si­ti­on ist – was dann?

Und was soll die Beweih­räu­che­rung eines ein­ge­bet­te­ten 15-Minu­ten-Vor­trags dar­an ändern, wenn selbst füh­ren­de AfD-Poli­ti­ker die Meta-Ebe­ne des Ver­rats nicht erken­nen und still erdul­den, daß sie wie­der ein­mal zum Spiel­ball des Par­tei­en­kar­tells wurden?

Nein, die AfD wird nicht ver­bo­ten wer­den. Das ist mitt­ler­wei­le klar. Aber dar­um geht es dem Sys­tem nicht mehr. Die AfD als kon­trol­lier­te Oppo­si­ti­on unter ein paar Strei­chel­ein­hei­ten von net­ten, intel­li­gen­ten Leu­ten wie Mar­ten­stein ist viel wert­vol­ler für den Erhalt der Rahmenbedingungen.

Wenn wir von Mar­ten­stein ler­nen wol­len, dann etwas, das er uns nicht bei­brin­gen woll­te und soll­te: Wir müs­sen die zuge­wie­se­ne Frei­l­auf­zo­ne ver­las­sen. Das ist Auf­ga­be aller Kräf­te in Vor­feld und Par­tei, die das Land wirk­lich ret­ten wollen.