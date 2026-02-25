25. Februar 2026

Kritik der Woche (76): Serpentinen

Caroline Sommerfeld / 2 Kommentare

"Gott hat die Unverschämtheit der Tatsache, nicht die Evidenz der Vernunft" schrieb Nicólas Gómez Dávila (Scholien, 1979).

Der Anti­mo­der­nis­ten­eid von Pius X. aus dem Jah­re 1910 hielt hin­ge­gen fest:

Ich beken­ne, daß Gott, der Ursprung und das Ziel aller Din­ge, mit dem natür­li­chen Licht der Ver­nunft “durch das, was gemacht ist” (Röm 1, 20), das heißt, durch die sicht­ba­ren Wer­ke der Schöp­fung, als Ursa­che ver­mit­tels der Wir­kun­gen sicher erkannt und gar bewie­sen wer­den kann.

War unser alter Dávila etwa ein Moder­nist? Womög­lich ein Auf­klä­rer? Oder gar ein Exis­ten­zia­list, der das Ver­hält­nis des Men­schen zu Gott ganz auf den Glau­ben stüt­zen will und Ihn kei­nes Bewei­ses für bedürf­tig hält? Gemach, gemach.

Nicht alle, die theo­lo­gi­sche Got­tes­be­wei­se für obso­let hal­ten, tun dies aus dem­sel­ben Erkennt­nis­in­ter­es­se her­aus (die Zyni­ker klam­me­re ich hier aus, unin­ter­es­sant). Dávil­as auf­trump­fen­der Satz rich­te­te sich gegen eine blut­lee­re aka­de­mi­sche Scho­las­tik, die auch vie­len “rech­ten Chris­ten” die­ser Tage nicht kämp­fe­risch genug erscheint gegen libe­ra­le Deka­denz, Islam und Anti­christ. Ihr poli­ti­scher Irra­tio­na­lis­mus speist sich teil­wei­se aus der­sel­ben Quel­le wie der Irra­tio­na­lis­mus der “Erwach­ten”, die die gött­li­che Ener­gie tief im Her­zen spü­ren wol­len, auch wenn bei­de sich ent­rüs­tet dage­gen ver­weh­ren wür­den: näm­lich der Kant’schen Aufklärung.

Wenn die kan­ti­sche Phi­lo­so­phie, den Pro­phe­ten gleich, an ihren Früch­ten zu erken­nen ist, dann muss ihre zer­set­zen­de Wir­kung auf das Jahr­tau­sen­de wäh­ren­de Got­tes­bild fest­ge­stellt werden.

Hier zitie­re ich aus dem soeben erschie­ne­nen, bereits in zwei­ter Auf­la­ge vor­lie­gen­den Buch Ser­pen­ti­nen von Sebas­ti­an Ost­rit­sch.

Eben­die­se “zer­set­zen­de Wir­kung” von Kants Sub­jekt­phi­lo­so­phie zeigt sich in Moder­nis­mus, Exis­ten­zia­lis­mus, poli­ti­scher und eso­te­ri­scher Ver­nunft­kri­tik (vom Post­mo­der­nis­mus ganz zu schwei­gen). Seit Kant gilt die objek­ti­ve Wirk­lich­keit als uner­kenn­bar, inso­fern die Kate­go­rien, mit denen wir die Welt erfas­sen, in der mensch­li­chen Ver­nunft und nicht in der Wirk­lich­keit lägen. Das hat Kon­se­quen­zen, und zwar gewal­ti­ge: Wir ver­ste­hen die Welt nicht mehr. Das “freie Erkennt­nis­sub­jekt” schaut auf die sicht­ba­ren Wer­ke der Schöp­fung und zieht dar­aus kei­ne Schlüs­se, es erkennt nur mehr sich selbst.

Wenn es aber bloß sich selbst erkennt, erkennt es auch Gott nicht mehr. Das ist der Punkt, von dem aus es kei­nes­wegs “nischig”, son­dern hoch­bri­sant ist, wenn uns ein habi­li­tier­ter Phi­lo­soph im Jah­re 2026 mit Tho­mas von Aquins fünf Got­tes­be­wei­sen kommt.

Hier ist nicht der Platz, die­se zu refe­rie­ren. Mir geht es dar­um, wel­chen Stel­len­wert die Ser­pen­ti­nen für die Leser der Sezes­si­on ein­neh­men kön­nen und wel­chen im Spek­trum des gegen­wär­ti­gen Christentums.

Das Buch trägt die­sen Titel (des­sen Umschlag­ab­bil­dung kei­ne Ser­pen­ti­nen dar­stellt, son­dern einen eher sub­jekt­phi­lo­so­phisch-unpas­sen­den Schnee­wan­de­rer), weil fünf ver­schie­de­ne Argu­men­te des hl. Tho­mas zum sel­ben Gip­fel füh­ren. Aller­dings lie­ße der direk­te Auf­stieg man­chen Leser schwind­lig wer­den, wes­halb es unter­wegs der retar­die­ren­den Momen­te bedarf (ich darf ver­ra­ten: die­se Momen­te sind die bes­ten der gan­zen Gipfeltour).

Im Marsch­ge­päck hat Ost­rit­sch die dafür nöti­gen Fra­gen ver­staut: War­um hält sich das “kan­ti­a­ni­sche Dog­ma”, daß Gott uner­kenn­bar sei, beson­ders in Deutsch­land so hart­nä­ckig? War­um war das Mit­tel­al­ter in Wirk­lich­keit ein Zeit­al­ter der Ver­nunft? War­um ist der “onto­lo­gi­sche Got­tes­be­weis” des Anselm von Can­ter­bu­ry ein Stroh­mann, den Tho­mas und Kant bei­de wider­le­gen? War­um ver­ste­hen wir Kin­der der Neu­zeit Kau­sa­li­tät in einem (im Gegen­satz zu Tho­mas’ Gewährs­mann Aris­to­te­les) extrem ver­eng­ten Sin­ne? Was hat es mit dem intel­li­gent design, der Trumpf­kar­te der Krea­tio­nis­ten, auf sich?

Ost­rit­sch ver­steht es, das geis­ti­ge Rüst­zeug, das man braucht, um die Got­tes­be­wei­se über­haupt nach­voll­zie­hen zu kön­nen, so zu ord­nen, daß ein inter­es­sier­ter, aber nicht unbe­dingt stu­dier­ter Leser kapiert, wor­um es ers­tens Tho­mas damals gegan­gen ist und was des­sen Argu­men­te zwei­tens heu­te für uns bedeuten.

Für einen Athe­is­ten oder Agnos­ti­ker, der an sei­nen Über­zeu­gun­gen hängt, ist die Beschäf­ti­gung mit den fünf Wegen des Tho­mas ris­kant, muss er doch bereit sein, bei einer Aner­ken­nung der Argu­men­ta­ti­on sei­ne Mei­nung zu ändern oder aber sich einer zwin­gen­den Schluss­fol­ge­rung verschließen.

Daß Tho­mas’ zwin­gen­de Argu­men­te die­sen Zeit­ge­nos­sen nicht zum Gläu­bi­gen machen, weiß der Ver­fas­ser natürlich:

Wenn der Mensch sich der Erkennt­nis­fä­hig­keit sei­nes eige­nen Ver­stan­des ver­schließt, wird er auch nicht an Gott glau­ben kön­nen – so stark die Bewei­se auch sein mögen.

Dem ein­gangs erwähn­ten kri­ti­schen Exi­ten­zia­lis­ten nimmt der hl. Tho­mas selbst den Wind aus den Segeln, er wird in den Ser­pen­ti­nen mit den Wor­ten zitiert:

Der Glau­be kann sich gar nicht auf etwas bezie­hen, das man sieht…; und auch was bewie­sen wer­den kann, gehört nicht zum Glauben.

Tho­mas’ Beweis­füh­run­gen sind für den auf­ge­klär­ten Moder­nis­ten gewis­ser­ma­ßen ein Hin­auf­füh­ren, Glau­bens­pro­pä­deu­tik, eine neue Schu­le des Rea­lis­mus. Der Glau­be steht über der Ver­nunft, aber der Glau­bens­akt ist “ratio­ni con­sen­ta­neus” (Tho­mas von Aquin), das heißt: er steht mit der Ver­nunft in Ein­klang. Um die­ses Ein­klangs wil­len hat Sebas­ti­an Ost­rit­sch sein Buch geschrie­ben – was will man mehr als heu­ti­ger skep­ti­scher Christ?

Sebas­ti­an Ost­rit­sch: Ser­pen­ti­nen. Die Got­tes­be­wei­se des Tho­mas von Aquin nach dem Zeit­al­ter der Auf­klä­rung, Ber­lin 2026, 219 S., 20€ – hier bestel­len

Caroline Sommerfeld ist promovierte Philosophin und dreifache Mutter.

Kommentare (2)

Gracchus

25. Februar 2026 16:45

Ich hoffe, es wundert sich niemand, wenn die Kommentare hier sich um Religiöses drehen. Zunächst: Als ich vor Jahren die Summe der Theologie in der Kröner-Ausgabe zu lesen versuchte, fand ich die Übersetzung gruselig, so dass ich aufgab. Geht es nur mir so? Kennt jemand eine andere Übersetzung (mir fehlt die Zeit mein Latein aufzufrischen und zu verbessern)?
Dass es anders geht, zeigt mir das Sentenzenbuch zu Thomas von Aquin, zusammengestellt und übersetzt von Josef Pieper. Darin lese ich mit großem Gewinn und, ja, Vergnügen. Es sind aber nur Auszüge.
"Eine neue Schule des Realismus" - so ist es. 
 

Caroline Sommerfeld

25. Februar 2026 16:57

Kommentar Sommerfeld: Ich finde die Kröner-Ausgabe, übersetzt von Joseph Bernhard, nicht gruselig, sondern rührend bemüht, aber völlig untauglich zum Zitieren und zum wissenschaftlichen Gebrauch. Es gibt leider nur eine sauteure Gesamtausgabe der Summa, und eine "billige", wo aber auch alle Bände zusammen 250.- kosten. Verweise also notgedrungen auf diese Online-Ausgabe.