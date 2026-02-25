Kritik der Woche (76): Serpentinen

"Gott hat die Unverschämtheit der Tatsache, nicht die Evidenz der Vernunft" schrieb Nicólas Gómez Dávila (Scholien, 1979).

Der Anti­mo­der­nis­ten­eid von Pius X. aus dem Jah­re 1910 hielt hin­ge­gen fest:

Ich beken­ne, daß Gott, der Ursprung und das Ziel aller Din­ge, mit dem natür­li­chen Licht der Ver­nunft “durch das, was gemacht ist” (Röm 1, 20), das heißt, durch die sicht­ba­ren Wer­ke der Schöp­fung, als Ursa­che ver­mit­tels der Wir­kun­gen sicher erkannt und gar bewie­sen wer­den kann.

War unser alter Dávila etwa ein Moder­nist? Womög­lich ein Auf­klä­rer? Oder gar ein Exis­ten­zia­list, der das Ver­hält­nis des Men­schen zu Gott ganz auf den Glau­ben stüt­zen will und Ihn kei­nes Bewei­ses für bedürf­tig hält? Gemach, gemach.

Nicht alle, die theo­lo­gi­sche Got­tes­be­wei­se für obso­let hal­ten, tun dies aus dem­sel­ben Erkennt­nis­in­ter­es­se her­aus (die Zyni­ker klam­me­re ich hier aus, unin­ter­es­sant). Dávil­as auf­trump­fen­der Satz rich­te­te sich gegen eine blut­lee­re aka­de­mi­sche Scho­las­tik, die auch vie­len “rech­ten Chris­ten” die­ser Tage nicht kämp­fe­risch genug erscheint gegen libe­ra­le Deka­denz, Islam und Anti­christ. Ihr poli­ti­scher Irra­tio­na­lis­mus speist sich teil­wei­se aus der­sel­ben Quel­le wie der Irra­tio­na­lis­mus der “Erwach­ten”, die die gött­li­che Ener­gie tief im Her­zen spü­ren wol­len, auch wenn bei­de sich ent­rüs­tet dage­gen ver­weh­ren wür­den: näm­lich der Kant’schen Aufklärung.

Wenn die kan­ti­sche Phi­lo­so­phie, den Pro­phe­ten gleich, an ihren Früch­ten zu erken­nen ist, dann muss ihre zer­set­zen­de Wir­kung auf das Jahr­tau­sen­de wäh­ren­de Got­tes­bild fest­ge­stellt werden.

Hier zitie­re ich aus dem soeben erschie­ne­nen, bereits in zwei­ter Auf­la­ge vor­lie­gen­den Buch Ser­pen­ti­nen von Sebas­ti­an Ost­rit­sch.

Eben­die­se “zer­set­zen­de Wir­kung” von Kants Sub­jekt­phi­lo­so­phie zeigt sich in Moder­nis­mus, Exis­ten­zia­lis­mus, poli­ti­scher und eso­te­ri­scher Ver­nunft­kri­tik (vom Post­mo­der­nis­mus ganz zu schwei­gen). Seit Kant gilt die objek­ti­ve Wirk­lich­keit als uner­kenn­bar, inso­fern die Kate­go­rien, mit denen wir die Welt erfas­sen, in der mensch­li­chen Ver­nunft und nicht in der Wirk­lich­keit lägen. Das hat Kon­se­quen­zen, und zwar gewal­ti­ge: Wir ver­ste­hen die Welt nicht mehr. Das “freie Erkennt­nis­sub­jekt” schaut auf die sicht­ba­ren Wer­ke der Schöp­fung und zieht dar­aus kei­ne Schlüs­se, es erkennt nur mehr sich selbst.

Wenn es aber bloß sich selbst erkennt, erkennt es auch Gott nicht mehr. Das ist der Punkt, von dem aus es kei­nes­wegs “nischig”, son­dern hoch­bri­sant ist, wenn uns ein habi­li­tier­ter Phi­lo­soph im Jah­re 2026 mit Tho­mas von Aquins fünf Got­tes­be­wei­sen kommt.

Hier ist nicht der Platz, die­se zu refe­rie­ren. Mir geht es dar­um, wel­chen Stel­len­wert die Ser­pen­ti­nen für die Leser der Sezes­si­on ein­neh­men kön­nen und wel­chen im Spek­trum des gegen­wär­ti­gen Christentums.

Das Buch trägt die­sen Titel (des­sen Umschlag­ab­bil­dung kei­ne Ser­pen­ti­nen dar­stellt, son­dern einen eher sub­jekt­phi­lo­so­phisch-unpas­sen­den Schnee­wan­de­rer), weil fünf ver­schie­de­ne Argu­men­te des hl. Tho­mas zum sel­ben Gip­fel füh­ren. Aller­dings lie­ße der direk­te Auf­stieg man­chen Leser schwind­lig wer­den, wes­halb es unter­wegs der retar­die­ren­den Momen­te bedarf (ich darf ver­ra­ten: die­se Momen­te sind die bes­ten der gan­zen Gipfeltour).

Im Marsch­ge­päck hat Ost­rit­sch die dafür nöti­gen Fra­gen ver­staut: War­um hält sich das “kan­ti­a­ni­sche Dog­ma”, daß Gott uner­kenn­bar sei, beson­ders in Deutsch­land so hart­nä­ckig? War­um war das Mit­tel­al­ter in Wirk­lich­keit ein Zeit­al­ter der Ver­nunft? War­um ist der “onto­lo­gi­sche Got­tes­be­weis” des Anselm von Can­ter­bu­ry ein Stroh­mann, den Tho­mas und Kant bei­de wider­le­gen? War­um ver­ste­hen wir Kin­der der Neu­zeit Kau­sa­li­tät in einem (im Gegen­satz zu Tho­mas’ Gewährs­mann Aris­to­te­les) extrem ver­eng­ten Sin­ne? Was hat es mit dem intel­li­gent design, der Trumpf­kar­te der Krea­tio­nis­ten, auf sich?

Ost­rit­sch ver­steht es, das geis­ti­ge Rüst­zeug, das man braucht, um die Got­tes­be­wei­se über­haupt nach­voll­zie­hen zu kön­nen, so zu ord­nen, daß ein inter­es­sier­ter, aber nicht unbe­dingt stu­dier­ter Leser kapiert, wor­um es ers­tens Tho­mas damals gegan­gen ist und was des­sen Argu­men­te zwei­tens heu­te für uns bedeuten.

Für einen Athe­is­ten oder Agnos­ti­ker, der an sei­nen Über­zeu­gun­gen hängt, ist die Beschäf­ti­gung mit den fünf Wegen des Tho­mas ris­kant, muss er doch bereit sein, bei einer Aner­ken­nung der Argu­men­ta­ti­on sei­ne Mei­nung zu ändern oder aber sich einer zwin­gen­den Schluss­fol­ge­rung verschließen.

Daß Tho­mas’ zwin­gen­de Argu­men­te die­sen Zeit­ge­nos­sen nicht zum Gläu­bi­gen machen, weiß der Ver­fas­ser natürlich:

Wenn der Mensch sich der Erkennt­nis­fä­hig­keit sei­nes eige­nen Ver­stan­des ver­schließt, wird er auch nicht an Gott glau­ben kön­nen – so stark die Bewei­se auch sein mögen.

Dem ein­gangs erwähn­ten kri­ti­schen Exi­ten­zia­lis­ten nimmt der hl. Tho­mas selbst den Wind aus den Segeln, er wird in den Ser­pen­ti­nen mit den Wor­ten zitiert:

Der Glau­be kann sich gar nicht auf etwas bezie­hen, das man sieht…; und auch was bewie­sen wer­den kann, gehört nicht zum Glauben.

Tho­mas’ Beweis­füh­run­gen sind für den auf­ge­klär­ten Moder­nis­ten gewis­ser­ma­ßen ein Hin­auf­füh­ren, Glau­bens­pro­pä­deu­tik, eine neue Schu­le des Rea­lis­mus. Der Glau­be steht über der Ver­nunft, aber der Glau­bens­akt ist “ratio­ni con­sen­ta­neus” (Tho­mas von Aquin), das heißt: er steht mit der Ver­nunft in Ein­klang. Um die­ses Ein­klangs wil­len hat Sebas­ti­an Ost­rit­sch sein Buch geschrie­ben – was will man mehr als heu­ti­ger skep­ti­scher Christ?

– –

Sebas­ti­an Ost­rit­sch: Ser­pen­ti­nen. Die Got­tes­be­wei­se des Tho­mas von Aquin nach dem Zeit­al­ter der Auf­klä­rung, Ber­lin 2026, 219 S., 20€ – hier bestel­len