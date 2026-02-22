22. Februar 2026

Was will die “Ostdeutsche” Allgemeine?

Erik Lehnert

Die Mainstreampresse hat Konkurrenz bekommen: Die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung (OAZ) ist am Freitag zum ersten Mal erschienen. Sie wurde von den Mitbewerbern eher ungnädig aufgenommen.

Erik Lehnert ist promovierter Philosoph.

Die Ein­schät­zun­gen schwan­ken zwi­schen Pro­vo­ka­ti­on, Unsinn, Aben­teu­er, Kuschel­blatt für Dun­kel­deut­sche und Ego­trip des Her­aus­ge­bers. Daß ande­re Zei­tun­gen nicht erfreut sind, sich den umkämpf­ten Markt in Zukunft mit einem Neu­an­kömm­ling tei­len zu müs­sen, liegt in der Natur der Sache. Daher ist die Ein­schät­zun­gen der Kon­kur­renz nicht viel wert, man muß selbst reinschauen.

Die gedruck­te Auf­la­ge soll 43.000 Exem­pla­re betra­gen, am hei­mi­schen Bahn­hof war sie am Sonn­abend bereits aus­ver­kauft, bei Kauf­land und am Zei­tungs­ki­osk noch vor­rä­tig. Optisch macht sie einen auf­ge­räum­ten Ein­druck, kla­re Glie­de­rung der Arti­kel und der soge­nann­ten Bücher, die unter ande­rem “Geo­po­li­tik” und “Ost­deutsch­land” beti­telt sind.

Was außer­dem auf­fällt: Der Titel ist in einer schö­nen Frak­tur gehal­ten, die an die Ber­li­ner Zei­tung erin­nert, die Zei­tung, mit der Hol­ger Fried­rich 2019 den Sprung ins Zei­tungs­ge­schäft wag­te. Das lief offen­sicht­lich so gut, daß die Expan­si­on auf den Wochen­zei­tungs­markt mög­lich wurde.

Das Geheim­nis des Erfolgs von Fried­rich liegt sicher in sei­ner nicht nur finan­zi­el­len, son­dern auch geis­ti­gen Unab­hän­gig­keit. Äußer­te sich die­se zu Beginn eher im Hin­blick auf die Bewer­tung der DDR, kamen vor allem im Zuge von Coro­na und Ukrai­ne­krieg wei­te­re The­men hin­zu, bei denen man leicht einen Kon­tra­punkt zum Main­stream set­zen konnte.

Die OAZ ist dem Zuspruch zu ver­dan­ken, den die Ber­li­ner Zei­tung für ihre Bericht­erstat­tung abseits des Main­streams erhal­ten hat.

Was mir per­sön­lich aber gleich miß­fällt, ist der Titel. Ja, vie­le Ossis bezeich­nen sich als Ost­deut­sche, igno­rie­ren damit aber, daß die­ses Ost­deutsch­land ganz woan­ders liegt, in Ost­preu­ßen, in Schle­si­en, in Pom­mern, in Ost­bran­den­burg. Mit der Adap­ti­on des Ost­deut­schen für die ehe­ma­li­ge DDR wird der Ver­lust der Ost­ge­bie­te auch geis­tig besie­gelt. Von den „Namen, die kei­ner mehr nennt“ (Dön­hoff) ist es nicht weit bis zu 1000 Jah­ren Geschich­te öst­lich der Oder, die aus­ge­löscht wer­den. Das mag klein­lich klin­gen, für mich ist es aber eine ech­te Hürde.

Schau­en wir rein: auf dem Cover ein Mega­fon, das offen­sicht­lich dar­auf hin­wei­sen soll, daß die OAZ ein Sprach­rohr für Mei­nungs­frei­heit sei. Denn „Vor­sicht, Frei­heit“ steht da in gro­ßen Let­tern, als Warn­hin­weis für Ent­wöhn­te gewis­ser­ma­ßen. Das Edi­to­ri­al des Chef­re­dak­teurs (Dori­an Baganz, 1993 in Duis­burg gebo­ren, kommt vom Frei­tag) bekun­det, daß die OAZ eine „Reprä­sen­ta­ti­ons­lü­cke“ schlie­ßen und zum gesamt­deut­schen Leit­me­di­um wer­den will.

Über­haupt fin­den sich in der Aus­ga­be eine statt­li­che Anzahl von Selbst­be­kennt­nis­sen. Die Redak­ti­on legt eine ganz­sei­ti­ge Selbst­ver­pflich­tung zu Leit­li­ni­en und Grund­sät­zen ab (die wohl jede ande­re Zei­tung auch unter­schrei­ben wür­de). Die Exis­tenz­not­wen­dig­keit der OAZ wird aus dem Feh­len der „ost­deut­schen“ Per­spek­ti­ve im deut­schen und euro­päi­schen Dis­kurs abge­lei­tet. Schließ­lich recht­fer­ti­gen Hol­ger Fried­rich und Gat­tin ihr neu­es Pro­jekt mit dem stig­ma­ti­sier­ten Osten, der dem Wes­ten eine wich­ti­ge his­to­ri­sche Erfah­rung vor­aus habe und viel tole­ran­ter und erfolg­rei­cher sei, als man­che behaupten.

Der Inhalt der OAZ ist dage­gen eher bie­der. Eisen­ach ist eine tol­le Auto­mo­bil­stadt, Ost­deutsch­land sei das Land der unbe­grenz­ten Mög­lich­kei­ten. Und der säch­si­sche Minis­ter­prä­si­dent darf im Inter­view auf einer Dop­pel­sei­te sei­ne Welt­sicht aus­brei­ten. Die OAZ fragt, ob der „Kurs­wech­sel“ (!) der Bun­des­re­gie­rung bei der Migra­ti­on genü­ge, ver­lo­ren­ge­gan­ge­nes Ver­trau­en zurück­zu­ge­win­nen. Kretschmer:

Wich­tig ist, daß wie­der offen, sach­lich und prag­ma­tisch über Migra­ti­on gespro­chen wird.

Nach­fra­ge OAZ:

Setzt sich Sach­sen in Ber­lin für eine restrik­ti­ve Flücht­lings­po­li­tik ein?

Kret­schmer:

Schon immer.

Also alles bes­tens, im Osten. Und auch die zwei­sei­ti­ge Home­sto­ry über Chrup­al­la ist gut gemeint. Chrup­al­la wird nicht ver­teu­felt, son­dern als Kum­pel­typ mit Hund geschil­dert, der gern Bäcke­rei­en auf­sucht. (Und wel­che Uhren­mar­ke er trägt, wis­sen wir jetzt auch.)

Aber: Der Mann ist Chef einer Par­tei, die im Osten an der abso­lu­ten Mehr­heit kratzt. Da darf es auch mal poli­tisch wer­den. Mer­kel-Foto­graf Andre­as Mühe wird gemein­sam mit dem ehe­ma­li­gen Kapo der Ultras von Dyna­mo Dres­den inter­viewt (weil die mal ein Bild zusam­men gemacht haben, und ver­mut­lich, weil bei­de Ossis sind). Dem Kapo, der heu­te Yoga betreibt, fällt auf die Frage

Das Kli­schee von der Hoo­li­gan-Sze­ne sieht weiß, männ­lich, gewalt­be­reit aus. Ist da nicht doch was dran?

nur ein: Nö, das war sei­ner­zeit „ein ganz bun­ter Hau­fen“. Klar, die Dyna­mo-Ultras waren schon immer für ihre geleb­te diver­si­ty bekannt.

Der Osten der BRD wird weich­ge­spült. Es fällt selbst bei den Arti­keln auf, die sich kri­tisch mit den gegen­wär­ti­gen Ver­hält­nis­se beschäf­ti­gen, daß da ein ganz star­ker Zug in Rich­tung Mit­te herrscht. Tho­mas Fas­ben­der, der frü­her für die Jun­ge Frei­heit schrieb, schil­dert zwar den Zustand der Demo­kra­tie rich­tig als durch Mei­nungs­ver­bo­te und Gän­ge­lei­en der Mehr­heit durch eine Min­der­heit geprägt, biegt dann aber noch recht­zei­tig ab:

Wenn es den eta­blier­ten Par­tei­en und Poli­ti­kern nicht gelingt, den öffent­lich-recht­li­chen Mei­nungs­kor­ri­dor für einen wirk­li­chen Dis­kurs zu öff­nen, wenn sie es nicht schaf­fen, als Men­schen und nicht als Phra­sen vor das eige­ne Volk zu tre­ten, und wenn sie die ver­stumm­te Mit­te nicht mobi­li­sie­ren, tra­gen die Rän­der den Sieg davon. Das kön­nen nur die Rän­der wollen.

Blöd nur, daß zumin­dest der eine Rand mitt­ler­wei­le in die Mit­te hin­ein­reicht. Immer­hin gibt es ein zwei­sei­ti­ges Inter­view mit Jac­ques Baud, dem auf EU-Ebe­ne das pas­sier­te, was hier­zu­lan­de Zivil­ge­sell­schaft und Ver­fas­sungs­schutz über­neh­men: Er wur­de ohne Ankla­ge oder Gerichts­ver­fah­ren zur Per­so­na non gra­ta erklärt.

Hin­zu kommt: Die hei­li­gen Kühe „Ein­wan­de­rung ist wich­tig“ und „mit der Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung sind wir noch lan­ge nicht fer­tig“ blei­ben auch bei der OAZ hei­li­ge Kühe. Es wird mehr Ein­wan­de­rung gefor­dert und dazu die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung des Ostens geprie­sen, und es gibt zwei Buch­be­spre­chun­gen in der Aus­ga­be, die sich bei­de mit Roma­nen befas­sen, in denen irgend­ein SS-Unmensch eine Rol­le spielt.

Damit aber auch alle mer­ken, daß man in Sachen Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung  auf der rich­ti­gen Sei­te steht, darf Lau­ra Laabs im Inter­view unwi­der­spro­chen die Befrei­ung durch die Sowjet­uni­on loben, und Jens Wend­land, frü­her Pro­gramm­di­rek­tor bei den Öffent­lich-Recht­li­chen, der in einem Lebens­born-Heim gebo­ren wur­de und lan­ge den fal­schen SS-Offi­zier für sei­nen Vater hielt, ant­wor­tet auf die Fra­ge, ob die „soge­nann­te Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung“ geglückt sei:

Das kann ich mit einem kla­ren Nein beant­wor­ten […]. Die alten Pro­ble­me, auch die anti­se­mi­ti­schen Hal­tun­gen, haben wir ein­fach mit fortgeschleppt.

Wie steht’s mit der „ost­deut­schen Per­spek­ti­ve“, der man in der OAZ eine Stim­me geben woll­te? Die kommt zu kurz. Man könn­te sogar der Mei­nung sein, daß es sie gar nicht gibt, es sei denn, es geht dar­um, wie pri­ma alles in der DDR war. Da kommt mit Chris­ti­an Baron jemand ins Spiel, der uns wis­sen läßt, war­um er „kein Wes­si mehr sein will“. Der hat sich aus pre­kä­ren Ver­hält­nis­sen empor­ge­kämpft und ist den­noch der Mei­nung, daß es in der BRD wesent­lich unge­rech­ter zugeht als damals in der DDR. Und:

Daß vie­le Ossis heu­te mei­nen, die Wahl einer rechts­extre­men Par­tei wür­de ihr Leben ver­bes­sern, ist tragisch.

Viel­leicht ist es aber viel eher so, daß die Ossis es leid sind, daß sie durch die Poli­tik der ande­ren Par­tei­en dar­an gehin­dert wer­den, ein selbst­be­stimm­tes Leben zu füh­ren. Hol­ger Fried­rich hat durch sein Enga­ge­ment von die­ser Hal­tung Zeug­nis abge­legt, den­noch ist auch er der Mei­nung, daß der Ossi ein ganz beson­de­res Tier­chen im deut­schen Zoo sei.

Nun haben es nicht alle Ossis zum IT-Mil­lio­när gebracht, aber ob sie des­we­gen wie eine Min­der­heit betreut und gepäp­pelt wer­den müs­sen, ist bald 36 Jah­re nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung zumin­dest frag­lich. Ande­rer­seits: War­um soll­ten die Für­spre­cher der Ossis vom all­ge­mei­nen Zug zur Iden­ti­täts­po­li­tik nicht auch pro­fi­tie­ren können?

Unterm Strich bleibt der unter­neh­me­ri­sche Mut, die OAZ aus der Tau­fe geho­ben zu haben, zu loben. Sie wird sich aller­dings nur als gesamt­deut­sches Leit­me­di­um eta­blie­ren kön­nen, wenn sie auch den Tod­sün­den des Wes­tens ent­sagt, dem Schuld­kult und dem Selbsthaß.

