Am Rande der Sicherheitskonferenz

von Orly Richter -- Es gibt eine Art von Veranstaltung, bei der Begriffe so verladen, festgezurrt und aufgegleist werden, daß ein Abspringen vom Diskurs-Waggon danach fast unmöglich scheint. So eine fand am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz statt.

Das Sym­po­si­um „Russ­lands Hybrid­krieg: Die Auf­lö­sung der Wahr­heit“ ver­sam­mel­te pro­mi­nen­tes­te Kir­chen­ver­tre­ter und Aka­de­mi­ker aus Deutsch­land, den USA und der Ukrai­ne, die ent­lang der Fra­ge nach der Wahr­heit im Krieg Grund­sätz­li­ches wuch­ten sollten.

Wäh­rend sich die Rech­te an der Auf­lö­sung aller Din­ge und Struk­tu­ren abar­bei­tet, konn­te man hier genau das Gegen­teil beob­ach­ten: den Umschwung der Wahr­heit in den Fetisch von Objek­ten, Argu­men­ten und Begebenheiten.

Zunächst wur­den bekann­te Lini­en nach­ge­zo­gen: „Trum­pis­mus“ wur­de mit „Puti­nis­mus“ gleich­ge­setzt. Bei­de Staats­ober­häup­ter gel­ten als zwil­lings­haf­te Agen­ten einer post-truth Welt, mör­de­ri­sche bull­shit artists. Ruß­land, so der Tenor, habe sich eine Hyper-Post­mo­der­ne zu eigen gemacht und betrei­be intern die rela­ti­vis­ti­sche Auf­lö­sung der Wahr­heit in unzäh­li­ge Per­spek­ti­ven und Nar­ra­ti­ve. Alle, teils von höchs­ter Stel­le geneh­mig­ten Ver­bre­chen wür­den so sub­til in Fra­ge gestellt; Spin und Lüge herrsch­ten. Spiel­feld dafür sei die digi­ta­le Welt, die des­halb hier­zu­lan­de nach „Regu­lie­rung“ schreie.

Rus­si­sche Des­in­for­ma­ti­on, Troll- und Klick-Far­men schei­nen über­all zu sein. Aus­läu­fer davon im Wes­ten: die “Ver­schwö­rungs­theo­rien” wäh­rend “Coro­na” und zum “Kli­ma”. In die­sem Sin­ne ver­such­te ein abge­half­ter­ter, ehe­ma­li­ger deut­scher Bot­schaf­ter auch den Ein­fluß Ruß­lands auf Deutsch­land über die AfD nach­zu­wei­sen. Zwar muß­te er zuge­ben, daß er sei­ne stei­le The­se nicht quan­ti­ta­tiv bele­gen kön­ne; aber das Nar­ra­tiv stütz­te es allemal.

Kaum über­ra­schend wur­de der Bogen zu Han­nah Are­ndt gespannt: Der Tota­li­ta­ris­mus ver­wischt, schrieb sie, die Linie zwi­schen Wahr­heit und Lüge. Neo­lo­gis­tisch ver­bin­det „Ruschis­mus“ jetzt Ruß­land mit Faschis­mus. Im Ukrai­ne-Krieg wird die­ses Gefü­ge gleich­sam potenziert:

Yurii Nyky­ti­uk, Gene­ral­kon­sul der Ukrai­ne, sprach davon, daß Ruß­land einen “Krieg gegen die Wahr­heit selbst” füh­re. Mak­sym But­ke­wytsch, ein ukrai­ni­scher Akti­vist und Jour­na­list, der schon 1990 in der anti-sowje­ti­schen „Revo­lu­ti­on auf Gra­nit“ aktiv und ab 2022 zwei Jah­re lang in rus­si­scher Kriegs­ge­fan­gen­schaft war, modu­lier­te: Ruß­land kämp­fe gegen den “Begriff einer objek­ti­ven Wahr­heit als solcher”.

Von deutsch-ame­ri­ka­ni­scher Sei­te aus band der Phi­lo­so­phen-Groß­meis­ter Vitto­rio Hös­le die Fäden zusam­men: Brei­te “Kräf­te” woll­ten “die libe­ra­le Demo­kra­tie intern und extern zer­stö­ren“. Hös­le, der eini­ge Zeit in Mos­kau ver­brach­te und der Spra­che mäch­tig ist, hat­te schon zu Kriegs­be­ginn das Buch Mit dem Rücken zu Ruß­land ver­öf­fent­licht und tritt seit­dem aus trans­at­lan­ti­scher Distanz als vehe­men­ter Ruß­land-Kri­ti­ker auf.

Dem post­mo­dern-tota­li­tä­ren Wahr­heits­ver­lust setz­te man kon­ven­tio­nell die Schlag­wör­ter von Frei­heit, Ver­trau­en und Demo­kra­tie ent­ge­gen. Die basie­ren noch auf dem auf­ge­klär­ten, erkennt­nis­fä­hi­gen Sub­jekt. Aber schon die Post­mo­der­ne, die man nun mit Myria­den von rus­si­schen Bots gegen den Wes­ten in Stel­lung gebracht sieht, hat­te das ero­diert. Das vor­aus­ge­setz­te Sub­jekt ver­schwand denn auch immer wie­der in tra­gi­schen Selbstwidersprüchen.

“Unse­re Demo­kra­tie” möch­te gegen Russ­land als neue alte Impe­ri­al­macht stand­hal­ten, soll­te sich aber erst­mal post­ko­lo­ni­al gesund-dekon­stru­ie­ren (so der Cam­bridge-basier­te Ukrai­ne-His­to­ri­ker Rory Fin­nin). Sie möch­te Frei­heit für alle, aber kei­ne stö­ren­den Mei­nun­gen, die das “Ver­trau­en” in die demo­kra­ti­sche Regie­rung ero­die­ren. Sie möch­te “sozia­le Kohä­si­on gegen die Pola­ri­sie­rung” und für “Resi­li­enz” im Kriegs­fall, dämo­ni­siert aber nach Kräf­ten sou­ve­rä­ne (Meta-)Politik.

Kurz­um: Jede For­de­rung ist ein Schritt, über den der ande­re Fuß stol­pert. Das Sub­jekt, ob indi­vi­du­ell oder kol­lek­tiv, schred­dert sich stän­dig selbst.

In die­ses Vaku­um des Sub­jekts dräng­ten nun selbst­be­wußt die Ukrai­ner aufs Podi­um: mit abgrün­di­gen Kriegs­er­fah­run­gen ein­schließ­lich Fol­ter und Kin­des­ent­füh­rung, rou­ti­nier­ter Resi­li­enz, tech­no­lo­gi­scher Agi­li­tät und über Dank­bar­keit ver­mit­tel­te For­de­run­gen nach mehr Kriegs­ge­rät. Die “objek­ti­ven Fak­ten” gal­ten dabei als klar, unverhandelbar.

Ein ukrai­ni­scher Droh­nen-Inge­nieur erschien im Selen­s­kiy-Stil wie ein Bot­schaf­ter von der Front. Mit geschwol­le­nem Kamm schenk­te er den Tweed-Aka­de­mi­kern ein wenig Zynis­mus ein: er, der Nicht-Reli­giö­se, ermög­li­che rus­si­schen Sol­da­ten eine Ant­wort auf die sehr phi­lo­so­phi­sche Fra­ge, ob es ein Leben nach dem Tod gäbe.

Man erleb­te so eine Form des Über­wäl­ti­gungs-Objek­ti­vis­mus, bei dem die Wahr­heit des Krie­ges sich in der bra­chia­len Prä­senz ukrai­ni­scher Akti­vis­ten ergießt. An ihren teils ent­setz­li­chen Erzäh­lun­gen ist per se nichts „falsch“, aber sie tref­fen eben auf ein post­mo­der­nes deut­sches Sub­jekt. Pos­ter­boy ist seit jeher Jac­ques Der­ri­da: Er beschrieb das „Zei­chen“ als etwas, des­sen Bedeu­tung in einem abstru­sen Raum weg­rutscht, sich stän­dig ent­zieht. Das Sub­jekt ver­schwin­det in einem Flux der „Gram­ma­to­lo­gie“.

Die­se Ein­sei­tig­keit stürzt dia­lek­tisch immer ins Gegen­teil: Eigent­lich ist der Mensch völ­lig gefan­gen bei sich, er ist umge­ben von einer Hyper­prä­senz der Bedeu­tung. All­täg­li­ches Bei­spiel: was eine „Frau“ ist, wird nach Der­ri­da völ­lig unklar, aber wenn sich ein Mann als Frau dekla­riert, ist die­se Selbst­be­zeich­nung unan­tast­bar, er gilt als „sui­zi­dal“, sprä­che man ihm die­se „Wahr­heit“ ab.

In die­sem Sinn hat das deut­sche Publi­kum der ukrai­ni­schen Real­prä­senz des Krie­ges wenig ent­ge­gen­zu­set­zen. Es fehlt das Selbst­sein, die Distanz zu den Wahr­hei­ten – zu sich selbst genau­so wie zur neu­en, maxi­mal objek­ti­ven Lage. Statt­des­sen wer­den der Ver­bün­de­te und sei­ne Fak­ten zum Fetisch. Man zer­fließt rausch­ar­tig in einem Euro­pa, an des­sen Ost­front „Arma­ged­don abge­schreckt“ wird, wie eine ukrai­ni­sche Exper­tin für EU-Bezie­hun­gen formulierte.

Hös­le rief drei­mal pas­sio­niert “Sla­va Ukrai­ne!” Als spä­ter eine „wahr­heits­ba­sier­te, glo­ba­le Ord­nung“ zur Spra­che kam, fiep­te manch einem Orwell im Ohr.

Es war in die­ser geis­ti­gen Lage also kein Zufall, daß die deut­sche Poli­tik auf der Münch­ner Sicher­heits­kon­fe­renz dann erneut an einem zivi­li­sa­to­ri­schen Aus­fahrts­schild vor­bei­ras­te. Der Main­stream ist auf schwär­me­ri­sche, illu­so­ri­sche Expan­si­on und, lang­fris­tig, Kriegs­be­tei­li­gung in der Ukrai­ne aus­ge­rich­tet. Hori­zont dafür ist ein neu­er anti-post­mo­der­ner Objek­ti­vis­mus, der sub­til auch die Schnei­sen nutzt, die sonst die Rech­te bean­sprucht: Ver­ant­wor­tung, Die­nen, ein „Wir“ – nur eben sämt­lich in die Ukrai­ne absorbiert.

Was fehlt, ist das eige­ne Kon­kre­te: Wir sind nicht die Ukrai­ne (oder Ruß­land), offen­sicht­lich. Erst eine sol­che Distanz zum Nächs­ten ermög­licht selb­stän­di­ges Ver­hal­ten ohne Kriegs­lei­den weg­zu­re­den oder davon gelähmt zu wer­den. Momen­tan ist maxi­mal schnö­der Prag­ma­tis­mus vor­han­den. So infor­mier­te der deut­sche Gene­ral Breu­er (kein Sol­da­ten-Sol­dat, der Petu­ni­en aggres­siv macht, eher der Typ „sorg­fäl­ti­ger Orga­ni­sa­tor“) lei­den­schafts­los über die rea­len Gren­zen deut­scher mili­tä­ri­scher Kapa­zi­tä­ten. Immerhin.

Dem rech­ten Ur-Inter­es­se am Eige­nen wäre wegen die­ser Ver­zer­run­gen auch ein Wahr­heits­be­griff zur Sei­te zu stel­len, der über Post­mo­der­ne-Schel­te hin­aus­geht. Wahr­heit besteht kaum nur in über­wäl­ti­gen­den, schein­bar nicht hin­ter­frag­ba­ren Fak­ten. Zugleich ver­langt die schnuf­fi­ge links­li­be­ra­le Rede von Wahr­heit als Lie­be und Rela­tio­na­li­tät danach, in ihrer gan­zen Här­te aus­buch­sta­biert zu werden.

Tra­di­tio­nell jeden­falls war das christ­li­che Abend­mahl der Ort für die letzt­lich poli­ti­sche Fra­ge nach „Wahr­heit“ und „Wir“. Sub­jekt, Objekt und die tran­szen­den­te Ver­an­ke­rung des Ver­hält­nis­ses von bei­dem ist in die­sem Ritu­al kon­kret, ein regu­lä­res Hap­pe­ning vor Ort. Es strahlt auf das gan­ze Leben aus, indem es real­sym­bo­lisch Raum und Zeit schafft. An der Wahr­heit hat man so teil, wenn auch stück­haft und ver­dun­kelt, sie ist für uns.

Daß die Eucha­ris­tie außer­dem noch diver­se Feti­sche auf­hebt, wird momen­tan lei­der nur von mar­xis­tisch inspi­rier­ter Sei­te gese­hen. Hier liegt also eini­ges brach. Und egal, wie man selbst die Gret­chen­fra­ge beant­wor­tet: Ent­lang solch abs­trak­ter meta­phy­si­scher und lit­ur­gi­scher Fra­gen zeich­nen sich jetzt schon Dif­fe­ren­zen inner­halb der glo­ba­len Rech­ten ab, z. B. zwi­schen Tech-Bro-Olig­ar­chen und tra­di­tio­na­lis­ti­schen Postliberalen.

Bezeich­nen­der­wei­se hat­te das Münch­ner Wahr­heits-Sym­po­si­um mit einer öku­me­ni­schen Frie­dens­an­dacht begon­nen. Kir­chen, Wis­sen­schaft und Kriegs­par­tei tarier­ten sich dort auf eine Linie ein. Von baß-gesät­tig­ten ortho­do­xen Gesän­gen des „Vol­kes“ umrahmt, hieß es für die Ukrai­ne in der „gro­ßen Litanei“:

Laßt uns auch beten, daß Gott der Herr alle behü­te, die der Pflicht des Schut­zes ihrer Hei­mat nach­ge­hen: Er möge ihren Mut und ihre Ent­schlos­sen­heit stär­ken, sie bewah­ren vor allen Fein­den, den sicht­ba­ren und den unsichtbaren.

Gegen den Strich kann und muss man das­sel­be für uns, für sich erbe­ten und dar­an arbei­ten. Das ent­sprä­che neben­bei der ursprüng­li­chen Bedeu­tung von Lit­ur­gie, leit­our­gía: „Arbeit des Vol­kes“, „Arbeit fürs Volk“.