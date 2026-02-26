Sogenannte Frauenpower. Wohin eigentlich?

Jedes Frühjahr häufen sich die feministischen Gedenktage. Der Rundfunk hat stets die entsprechenden Features und Klagelieder in petto. Wunderschön.

Ging los am 14. Febru­ar: „One bil­li­on rising “- Gedenk­tag gegen “Gewalt an Mäd­chen und Frau­en”. Ins Leben geru­fen hat die­ses wohl­fei­le Ding Eve Ens­ler, eine gebür­ti­ge New Yor­ke­rin. Erst (1998) hieß er V‑Day, V wie Vagi­na. Ens­ler war durch ihr Thea­ter­stück „Vagi­na-Mono­lo­ge“ berühmt gewor­den. Das Inners­te öff­nen, was sprä­che dage­gen? Ein­fach mal raus damit.

Heu­te wol­len die „Bil­li­on“ erweck­ten Frau­en „mit inne­rem Feu­er, flam­men­der Begeis­te­rung und Empa­thie tan­zend den Ursa­chen von patri­ar­cha­ler Gewalt ent­ge­gen­wir­ken“. Was logisch völ­lig begeis­ternd klingt. Es gibt ein (naja) bedrü­cken­des Video dazu.

Am 27.2. haben wir erneut den „Equal Pay Day“ (= Frau­en ver­die­nen weni­ger Koh­le; stets lang­at­mi­ge Dis­kus­sio­nen, war­um das wohl so ist, und ob berei­nigt und gemäß eige­ner Ent­schei­dung oder nicht; es ist qual­voll. Hier ein Video zu einer Sechs­fach­mut­ter, der es ein­fach, und zwar selbst­be­wußt, egal ist).

Dann wäre da am 29.2. der „nicht zufäl­lig nur alle vier Jah­re statt­fin­den­den“ Equal Care Day (bit­te­rer Unter­ton, weil Frau­en ein­fach mehr caren, natür­lich durch patri­ar­cha­len Zwang).

Am 8. März fei­ern wir fre­ne­tisch den Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag. Als Trans-Ossi flasht mich die­ser Tag immer wie­der. Mei­ne Kin­der­gar­ten­kin­der bescher­ten mir dazu immer wie­der zahl­rei­che Geschen­ke (Bil­der, ande­re Kunst­wer­ke) mit Schrift der „Tan­te“: „Der lie­ben Mut­ti“. Oh bit­te…. Ich woll­te nie Nelken.

Letz­te­rer Tag ist seit län­ge­rer Zeit (Ber­lin) und seit kür­ze­rer (Meck­len­burg-Vor­pom­mern) auch in Deutsch­land ein gesetz­li­cher Fei­er­tag. Das ist klar ein wie­der­ge­bo­re­nes Relikt aus kom­mu­nis­ti­schen Zei­ten. Wo ist der 8. März welt­weit Fei­er­tag? Ja bit­te: in Chi­na (aber nur für Frau­en!), in Ruß­land, der Ukrai­ne (= hier­in ver­steht man sich also), in Bur­ki­na Faso, Eri­trea, Ango­la, Aser­bai­dschan, Nordkorea.

Alle heben aber Frau­en auf ein Podest, und sie tun das­sel­be nicht mit Män­nern. Es gibt in all die­sen Län­dern kei­ne Män­ner­ge­denk­ta­ge. Män­ner fal­len im Krieg, sie leis­ten Schwer- und Schmutz­ar­beit, an denen Frau­en (fast) gene­rell unbe­tei­ligt sind.

Als Frau bin ich gleich­sam auto­ma­tisch eher auf Sei­ten der Frau­en, aber die­ses Ungleich­ge­wicht muß doch auffallen?

Chris­ti Him­mel­fahrt = Vater­tag= Män­ner­tag zählt übri­gens nicht. Das ist eine unlau­te­re Umdeu­tung. Die­ser Fei­er­tag ist ers­tens nicht so gemeint (als Tag der Män­ner), zwei­tens gibt es min­des­tens 2088 Tex­te, in denen beklagt wird, daß „Him­mel­fahrt“ zum Jah­res­be­säuf­nis für Män­ner umde­kla­riert wurde.

Frau­en ist zum Frau­en­tag hin­ge­gen eini­ges erlaubt, nach dem Mot­to „ohl­a­la!“:

Man möge sich vor­stel­len, daß es einen „Män­ner­tag“ gäbe mit hei­ßen Girls und Strip­show. Wür­de die bie­de­re Tages­zei­tung ähn­lich berich­ten? Wohl kaum.

Mir sind all die­se früh­jähr­li­chen Frau­en­ge­denk­ta­ge völ­lig suspekt. Sie die­nen zu nichts ande­rem als Unfrie­den zu stif­ten zwi­schen den Geschlechtern.

Und es geht ja noch wei­ter. Wir haben (April) den Girls‘Day, wo Mäd­chen an „Män­ner­be­ru­fe“ her­an­ge­führt wer­den sol­len. Und Ende April den Les­bi­an Visi­bi­li­ty Day, der auf Stig­ma­ti­sie­rung und Mar­gi­na­li­sie­rung les­bi­scher Frau­en hin­wei­sen soll.

All dies wird sich im Staats­funk nie­der­schla­gen mit ein­dring­li­chen Repor­ta­gen, Fea­tures, Berich­ten. 18,36 €. Es muß enden.