Autoimmun? Der Fall Kevin Dorow

von Wiggo Mann -- Bundespräsident Kevin Dorow? Warum eigentlich nicht, irgendwann! Er ist erst 27 Jahre alt. Der linksradikale Frank-Walter Steinmeier hat es doch auch geschafft, obwohl er mit 27 für den vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR finanzierten Pahl-Rugenstein Verlag arbeitete. Kevin Dorow arbeitet nach aktuellem Kenntnisstand nicht gegen Deutschland.

Dorow kommt aus dem beschau­li­chen Land­kreis Rends­burg-Eckern­för­de in Schles­wig-Hol­stein. Ein jun­ger Typ wie er könn­te auch ein­fach nur stu­die­ren, doom­scrol­len und sams­tags im „Che­yenne Club“ in Rends­burg abhängen.

Aber er enga­giert sich offen­bar für die­ses Land, wird poli­tisch aktiv und scheut sich nicht, Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men. Er wird Bei­sit­zer im Vor­stand der schles­wig-hol­stei­ni­schen AfD und Bei­sit­zer im Vor­stand ihrer neu­en natio­na­len Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on „Gene­ra­ti­on Deutsch­land“ (GD).

Wäh­rend ande­re schon Schwit­ze­händ­chen bekom­men, wenn sie an der Uni etwas vor­tra­gen müs­sen, kämpf­te sich Kevin am 29. Novem­ber 2025 in Sak­ko und Kra­wat­te durch den Ter­ror-Mob der Anti­fa zur Grün­dungs­ver­samm­lung der GD, stell­te sich vor die Mit­glie­der sowie die ver­sam­mel­te Meu­te von Jour­na­lis­ten und sprach über das, was ihn bewegt. Chapeaux.

In sei­ner Rede erklär­te der jun­ge Mann sein Ver­ständ­nis der Orga­ni­sa­ti­on. Er setz­te sich dafür ein, daß die­ser Teil der Par­tei einen jugend­li­chen Hand­lungs­spiel­raum abseits des kon­ven­tio­nel­len Poli­tik­ge­schäfts haben soll­te. Eigent­lich logisch – sonst bräuch­te man ja kei­ne Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on. Dorow nutzt dabei eine kur­ze For­mu­lie­rung über die Jugend, die ihm nun nach­träg­lich zur Last gelegt wird.

Den Satz, um den es geht, hät­ten irgend­wann auch mal Natio­nal­so­zia­lis­ten gesagt, behaup­ten man­che. Ande­re wider­spre­chen: Das Zitat sei viel älter und sogar Leit­spruch einer Ver­ei­ni­gung gewe­sen, unter deren Mit­glie­dern Sophie Scholl und Graf von Stauf­fen­berg waren.

Ein Streit um des Kai­sers Bart – insze­niert und auf­ge­sta­chelt von den Prot­ago­nis­ten „Unser­er­De­mo­kra­tie“ und den ange­schlos­se­nen Medi­en. Kevin Dorow hat alles hin­ter­her noch­mal freund­lich ein­ge­ord­net. Die AfD könn­te sich gemüt­lich mit einer Tüte Pop­corn zurück­leh­nen und abwar­ten. Statt­des­sen tut sie was? Sie will offen­bar ein Par­tei­aus­schluß­ver­fah­ren gegen einen 27-Jäh­ri­gen auf den Weg brin­gen. Warum?

Die AfD steht bei unge­fähr 25 Pro­zent. Wenn sich etwas vor­wärts bewegt, dann meist im Osten. Natio­nal wirkt der Auf­tritt der Mar­ke sel­ten stra­te­gisch koor­di­niert. Man pro­fi­tiert vor allem von exter­nen Ereig­nis­sen und stol­pert gele­gent­lich über die eige­nen Füße. Man hofft auf Man­da­te und Macht­be­tei­li­gung, wird aber nur in einer Ecke der Demo­kra­tie-Mane­ge kulant geduldet.

Die Par­tei habe den mar­gi­na­len Wert einer DKP, erklärt uns Deutsch­lands meist­ge­le­se­ner Kolum­nist Harald Mar­ten­stein in der BILD. Das schmerzt. Was muß also getan wer­den, um die Repu­ta­ti­ons­lü­cke zur CDU zu schlie­ßen? Alles absto­ßen, aus­schlie­ßen, neu­tra­li­sie­ren, was kle­ben, kle­ckern, rei­ben könn­te? Müs­sen wir zurück­ste­cken, damit das Par­tei­en­kar­tell uns über die Brand­mau­er hilft?

Sogar manch erfah­re­nen Mit­strei­ter im Vor­feld ver­läßt der Mut. Man brau­che eine „Neu­ver­mes­sung“ der Kos­ten-Nut­zen-Abwä­gung und eine „Pro­jekt­hy­gie­ne“ zwi­schen Leu­ten inner­halb und außer­halb der Par­tei, kann man der­zeit lesen. Was aka­de­misch klingt, ent­spricht nicht immer der Lebens­er­fah­rung. Zu viel Des­in­fek­ti­on schwächt die Resi­li­enz. Das Ergeb­nis kann eine Auto­im­m­un­re­ak­ti­on sein, bei der kör­per­ei­ge­ne Zel­len sogar als fremd ein­ge­stuft und ange­grif­fen wer­den. Wir erle­ben das gera­de live im Bun­des­vor­stand der AfD.

Eine gro­ße Not­wehr-Bewe­gung zur Ret­tung Deutsch­lands darf wild und manch­mal auch unbe­re­chen­bar sein. Das Erfolgs­kri­te­ri­um ist nicht aus­schließ­lich Har­mo­nie, son­dern Dyna­mik, Immun­trai­ning, manch­mal sogar Zumu­tung – gera­de wenn jun­ge Leu­te an Bord sein sol­len. Aus Sicht von Ver­hal­tens­öko­no­men sind die alten Model­le ohne­hin über­be­wer­tet, die her­vor­he­ben, wie ratio­nal ein „homo oeco­no­mic­us“ han­delt. Ent­schei­dun­gen, auch Wahl­ent­schei­dun­gen, sind viel­mehr getrie­ben durch Unbe­wuss­tes: lim­bi­sche Moti­va­to­ren, Nor­men, Kontext.

Nobel­preis­trä­ger Richard Tha­ler zeigt in sei­nen Stu­di­en und Büchern (u. a. Mis­be­ha­ving, 2019), wie der Mensch das­sel­be Ereig­nis gleich­zei­tig in getrenn­te men­ta­le Kon­ten sor­tiert. Wir sind kei­ne „Econs“ mit Excel-Tabel­le im Hirn, son­dern ambi­va­len­te „Humans“, schreibt Thaler.

Für CDU-Wäh­ler wäre eine Ent­schei­dung zuguns­ten einer wah­ren, kla­ren, unbe­stech­li­chen AfD in die bei­den Kopf-Kon­ten „emo­tio­na­ler Gewinn“ und „Umset­zungs­ge­fahr“ sepa­riert. Mit die­ser psy­cho­lo­gi­schen Tren­nung kann radi­ka­le Wahr­heit zum Wesen der AfD werden.

Expe­ri­men­te der Ent­schei­dungs­theo­rie zei­gen, daß Wäh­ler Authen­ti­zi­tät sehr hoch gewich­ten – sogar dann, wenn sie mit gele­gent­li­chen Feh­lern oder mate­ri­el­len Ein­bu­ßen ver­bun­den ist. Men­schen for­dern eben nicht nur Nut­zen; sie reagie­ren auf Inte­gri­tät als Wert. Vie­le Wäh­ler wol­len maxi­ma­len Druck, rech­nen ins­ge­heim aber mit nach­träg­li­cher Zäh­mung im lau­fen­den Regierungsprozeß.

Man könn­te die­se Stra­te­gie „iro­ni­sche Radi­ka­li­tät“ nen­nen. Wobei die Iro­nie – also die ein­ge­schränk­te Ernst­haf­tig­keit – im Wesen des Bür­gers liegt. Es gibt einen Weg zu Wahl­er­fol­gen ohne Anpassung.

Wahr­heit, Klar­heit und ein Man­gel an Ver­söh­nung gegen­über dem deka­den­ten Sys­tem kön­nen Mar­ken­kern einer erfolg­rei­chen AfD sein. Statt­des­sen bemüht sich die Par­tei – wie bei Sank­tio­nen gegen Kevin Dorow – zu oft dar­um, eine Kulis­se belang­lo­ser Nor­ma­li­tät zu erhal­ten, gemäß dem Slo­gan „Deutsch­land. Aber normal“.

Das reicht nicht mehr. Wer das kaput­te Sys­tem grund­sätz­lich hin­ter­fragt, muss radi­kal neue Per­spek­ti­ven anbie­ten: ande­re Arten, sich zu orga­ni­sie­ren, zu spre­chen, zu ent­schei­den, zu hei­len, zu erzie­hen, Geld zu ver­die­nen und aus­zu­ge­ben, Freun­de und Fein­de unse­rer Gesell­schaft zu kate­go­ri­sie­ren. Dazu kann Remi­gra­ti­on in gro­ßem Maß­stab gehö­ren. Der voll­stän­di­ge staat­li­che Ver­zicht auf die Lohn­steu­er könn­te dazu­ge­hö­ren, die Hal­bie­rung der absur­den Staats­quo­te, oder der Aus­tritt aus supra­na­tio­na­len Orga­ni­sa­tio­nen des Glo­bal-Gover­nan­ce-Regimes. Das wäre weit weg von „nor­mal“, oder?

Will man die­se neue Qua­li­tät radi­ka­ler Wahr­heit in einer gelenk­ten Demo­kra­tie umset­zen, grenzt das an mas­sen­haf­ten zivi­len Unge­hor­sam. Je mehr Per­so­nen sich aus frei­er Ent­schei­dung zur Klar­text-AfD beken­nen und unbe­que­me Stand­punk­te aus­spre­chen, publi­zie­ren oder zumin­dest in Betracht zie­hen, des­to enger wer­den die Mög­lich­kei­ten des Sys­tems, den Unge­hor­sam gewalt­frei zu unterdrücken.

Eine AfD, die sol­che Dyna­mik durch obers­te Gre­mi­en bremst und sich in den Streit um Peti­tes­sen drän­gen läßt, hat ver­sagt. Vorschlag:

Eine neue Klar­text-AfD hät­te qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Pro­pa­gan­da- und PR-Auf­trit­te – gera­de bei ver­meint­li­chen Kri­sen, auf die sie sich (mitt­ler­wei­le im Wochen­rhyth­mus) einläßt.

Sie wür­de dau­er­haft ein Team eige­ner „Fact-Che­cker“ beschäf­ti­gen – eine spe­zia­li­sier­te Trup­pe, die Quel­len recher­chiert, Bele­ge gut sor­tiert, popu­lär auf­be­rei­tet und mit regel­mä­ßi­gen Updates auf einem frei zugäng­li­chen digi­ta­len Hub abseits der Social-Media-Hek­tik präsentiert.

Die Klar­text­par­tei AfD wür­de es schwie­ri­ger machen, Tat­sa­chen von Sei­ten des Sys­tems zu mani­pu­lie­ren und Per­so­nen aus den eige­nen Rei­hen zu beschädigen.

Statt sich einen Streit um den Rede­bei­trag eines enga­gier­ten 27-jäh­ri­gen Nach­wuchs­po­li­ti­kers auf­drän­gen zu las­sen, kann die AfD nur mit Mut und Auto­no­mie gewin­nen. Der fran­zö­si­sche Phi­lo­soph Michel Fou­cault dozier­te in den berühm­ten letz­ten Vor­le­sun­gen der 1980er Jah­re („Le cou­ra­ge de la véri­té“) über den Begriff der par­r­he­sia, alt­grie­chisch für das Aus­spre­chen beleg­ba­rer Wahr­hei­ten trotz erkenn­ba­rer Risi­ken. Par­r­he­sia wird für Fou­cault zum Aus­gangs­punkt, anders regiert wer­den zu wol­len, die Macht­ver­hält­nis­se zu ver­schie­ben. Glaub­wür­dig­keit wird gewon­nen, indem man wahr­spricht, obwohl es etwas „kos­tet“.

Wenn eine Par­tei immer wie­der eige­ne Leu­te opfert, führt sie kei­nen Kampf gegen das Sys­tem, son­dern gegen das eige­ne Immun­sys­tem. Sank­tio­nen gegen Men­schen wie Kevin Dorow sind Sym­ptom einer Krankmeldung.