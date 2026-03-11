Kritik der Woche (77): Das Sterben der Demokratie

„Wo Rechtspopulisten an der Macht sind, stirbt die Demokratie“, lautet die Grundthese des Buches von Peter R. Neumann und Richard C. Schneider.

Der ers­te­re ist Pro­fes­sor für Sicher­heits­stu­di­en am King’s Col­lege Lon­don, der zwei­te­re wirk­te u.a. als lang­jäh­ri­ger ARD-Stu­dio­lei­ter in Tel Aviv und Rom. Bei­de, der For­scher und der Jour­na­list, ver­wech­seln aber – womög­lich auf­grund man­geln­der kon­kre­ter Rezep­ti­on von Phil­ip Manow, Carl Schmitt und Co. – Libe­ra­lis­mus und Demo­kra­tie. Ihr Leit­the­ma setzt Demo­kra­tie und (lin­ken, west­li­chen) Libe­ra­lis­mus in eins; ihre ent­spre­chen­de Ver­en­gung sta­bi­li­siert ihre The­se, führt aber am Gegen­stand vorbei.

Denn „Rechts­po­pu­lis­ten an der Macht“ sor­gen bis­her empi­risch betrach­tet nir­gends für ein Abster­ben der Demo­kra­tie – nicht in Ita­li­en unter Melo­ni, nicht in den USA unter Trump, nicht in Ungarn unter Orbán –, son­dern sie kor­ri­gie­ren eini­ge Malai­sen des west­li­chen Libe­ra­lis­mus, ohne frei­lich die Axt an demo­kra­ti­sche Pro­zes­se, Insti­tu­tio­nen und Wah­len zu legen, war­um auch? Wo Rechts­po­pu­lis­ten an der Macht sind, stirbt folg­lich nicht „die“ Demo­kra­tie, son­dern eine bestimm­te links­li­be­ra­le Aus­ge­stal­tung eben­je­ner hat es schwe­rer, sich im Hege­mo­nie­kampf durch­zu­set­zen – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Ana­ly­se und Pole­mik zu ver­bin­den, ist für den Leser nicht grund­sätz­lich nach­tei­lig; die­se Sym­bio­se kann bele­bend wir­ken. Das Pro­blem bei den Autoren ist, daß ihre Ana­ly­se­fä­hig­keit ob der Pole­mik ver­lo­ren­geht. Das wird bei­spiels­wei­se dann augen­fäl­lig, wenn Orbáns real­po­li­ti­sches Kon­zept der „illi­be­ra­len Demo­kra­tie“ unter­sucht wird und dies wie folgt ein­ge­lei­tet wird: „Nun ist Vik­tor Orbán kein Hit­ler, und soweit bekannt [!], stre­ben weder er noch sei­ne popu­lis­ti­schen Mit­strei­ter eine geno­zi­da­le Dik­ta­tur an.“

Der­lei könn­te man über­ge­hen, wür­de nicht auch der Gehalt der nach­fol­gen­den Unter­su­chung dar­an lei­den. „Es bleibt fest­zu­hal­ten, dass Popu­lis­ten welt­weit die von Orbán pro­te­gier­te Idee der ‚illi­be­ra­len Demo­kra­tie‘ unter­stüt­zen“, aber wie­so bleibt gera­de das fest­zu­hal­ten? Ist es nicht viel­mehr so, daß rela­tiv­erfolg­rei­che Rechts­po­pu­lis­ten erz­li­be­ra­le Pro­gram­me ver­tre­ten, dar­un­ter just die im Buch por­trä­tier­ten Akteu­re von Gior­gia Melo­ni, Geert Wil­ders bis zu Donald Trump? Wo fin­det dort „illi­be­ra­le“ Ideo­lo­gie­pro­duk­ti­on, wie sie Orbáns Denk­fa­bri­ken und Medi­en betrei­ben, ernst­lich statt?

Ist es nicht viel­mehr ein „ande­rer“ Gedan­ke libe­ra­ler Demo­kra­tie, der bei Melo­ni, Wil­ders und Trump domi­niert, näm­lich eher ein wohl­stands­ori­en­tier­ter und anti­wo­ker, der sich gegen sei­ne feind­li­chen Brü­der rich­tet, die eher wer­te­ori­en­tier­ter und woker daher­kom­men – ist es also nicht viel­mehr ein Bin­nen­streit inner­halb libe­ra­ler Denk­wel­ten, also zwi­schen ihren lin­ken und rech­ten Flanken?

An der­lei hal­ten sich die Autoren nicht auf, sie stel­len gar nicht erst die – ange­sichts der zusam­men­ge­tra­ge­nen Punk­te sich gera­de­zu auf­drän­gen­de – Fra­ge, ob das Gros der Rechts­po­pu­lis­ten der Mar­ke Wil­ders et al. nicht ein­fach die abge­fal­le­nen, unzu­frie­de­nen Tei­le des libe­ra­len Estab­lish­ments sind, die gera­de eben kei­nen Gegen­ent­wurf zum Bestehen­den bie­ten, son­dern eine mit popu­lis­ti­scher Rhe­to­rik geschärf­te Varia­ti­on desselbigen.

Inter­es­sant und lesens­wert ist immer­hin der Schluß­teil: Da suchen Neu­mann und Schnei­der die „Gegen­stra­te­gie“ zum rech­ten Auf­bruch. Und stel­len fest, daß es im kol­lek­ti­ven Wes­ten kei­ne „kon­ser­va­ti­ve“ (aka christ­de­mo­kra­ti­sche, mit­tig-rech­te etc.) Par­tei gebe, die von einer Koope­ra­ti­on mit dem rech­ten Her­aus­for­de­rer im jewei­li­gen Land pro­fi­tiert habe; vie­le „haben dadurch sogar ihre füh­ren­de Stel­lung im Par­tei­en­sys­tem ver­lo­ren oder wur­den gänz­lich zerstört“.

Das ist eine ange­mes­se­ne Nach­richt für Uni­on und AfD glei­cher­ma­ßen: Die „Brand­mau­er“ muß blei­ben. Die einen, die Schwar­zen, ris­kie­ren so kei­nen eska­la­ti­ven „Damm­bruch“. Und die ande­ren, die Blau­en, ent­zau­bern sich nicht so schnell und voll­um­fäng­lich, wie das – der­zeit – noch dro­hen wür­de. Neu­mann und Schnei­der sagen abschlie­ßend, man brau­che end­lich einen „Plan“, wie man hier dann wei­ter ver­fah­re. In die­sem Punkt haben sie zwei­fel­los recht.

– – –

Peter R. Neumann/Richard C. Schnei­der: Das Ster­ben der Demo­kra­tie. Der Plan der Rechts­po­pu­lis­ten – in Euro­pa und den USA, Ber­lin 2025. 220 S., 24 € – hier bestel­len