Der Iran und die Zerstörung des Völkerrechts

Seit drei Tagen rollt der US-amerikanisch-israelische Angriff auf den Iran. Die Europäische Union hat einen Arbeitskreis gebildet, Deutschland weiß nicht, wie man Israel kritisieren kann. Überhaupt steckt man in einer begrifflichen Sackgasse:

Man hat den Krieg in der Ukrai­ne als einen rus­si­schen Angriffs­krieg bezeich­net (und als nichts sonst), und mit die­ser begriff­li­chen Fest­le­gung auch eine völ­ker­recht­li­che Fest­le­gung von immenser Trag­wei­te getrof­fen. Die Unter­stüt­zung der Ukrai­ne mit Waf­fen­sys­te­men, Geld, Öffent­lich­keits­ar­beit wird mit dem Ver­weis auf das völ­ker­recht­lich fest­ge­schrie­be­ne Ver­bot eines Angriffs­kriegs begrün­det, eben­so umge­kehrt das Embar­go gegen Ruß­land und die Äch­tung die­ser Nati­on in den Gre­mi­en, in denen der west­li­che Ein­fluß noch hinreicht.

Längst ist allen, die klar den­ken und nüch­tern wahr­neh­men kön­nen, glas­klar, daß das Völ­ker­recht eine aus­ge­höhl­te Form und nicht mehr das ist, was sich aus der tota­len Ver­hee­rung und dem poli­ti­schen Schock des Drei­ßig­jäh­ri­gen Kriegs ent­wi­ckelt hat­te – und sich wohl nur aus einer sol­chen Kata­stro­phe her­aus ent­wi­ckeln konn­te: Denn ent­völ­ker­te Land­stri­che und unsag­ba­re Ent­mensch­li­chung waren etwas, an dem kei­ner, der herrsch­te und befoh­len hat­te, vor­bei­schie­len konn­te. Der West­fä­li­sche Frie­de war also ein ech­ter Frie­de, und er for­mu­lier­te Grund­sät­ze, die lan­ge galten.

Ich fas­se hier nur aktua­li­sie­rend den Anfang eines Vor­trags zusam­men, den Dr. Thor v. Wald­stein im Rah­men der Win­ter­aka­de­mie in Schnell­ro­da vor eini­gen Wochen hielt. Wir hat­ten ihn mit Vor­ah­nung ins Pro­gramm genom­men, obwohl die Aka­de­mie mit den ande­ren Refe­ren­ten ein ande­res The­ma auf­blät­ter­te. Aber der Über­griff auf Vene­zue­la und der Umriß des Trump-geführ­ten “Frie­dens­rats” leg­ten nahe, daß nun unver­blümt geo­po­li­ti­sche Neu­ord­nung betrie­ben wür­de. Das bedeu­tet auch: Die Macht­lo­sen müs­sen den Offen­ba­rungs­eid aller Macht­lo­sen leis­ten, und das lau­te Pochen auf Völ­ker­rechts­pa­ra­gra­phen kann nicht dar­über hinwegtäuschen.

Das Völ­ker­recht ist zer­rie­ben, das kann man anhand von einem Dut­zend Sta­tio­nen nach­zeich­nen, begin­nend um 1900. Thor v. Wald­stein leis­tet das in sei­nem Vor­trag, und die aus­führ­li­che Fas­sung davon ist als Kapla­ken-Essay Die Zer­stö­rung des Völ­ker­rechts nach vorn in die Staf­fel geholt wor­den, die nun in weni­gen Wochen erschei­nen wird. (Chris­ti­an Ill­ners Bänd­chen über die Tie­fe Rech­te ist auf den Früh­som­mer verschoben.)

Die­ses Kapla­ken kann man hier erwer­ben und die gesam­te 34. Kapla­ken-Staf­fel ist hier zu haben (neben v. Wald­stein sind dar­in Essays von Dr. Micha­el Hen­kel und dem “Schat­ten­ma­cher” ent­hal­ten.) Der Mit­schnitt des Vor­trags ist unten verlinkt.

Man soll­te das, was dar­in vor­ge­tra­gen und im Essay auf­ge­schrie­ben ist, sehr wach auf­neh­men: Es han­delt sich bei dem, was v. Wald­stein beschreibt, um einen his­to­ri­schen Wen­de­punkt. Das hat etwas Gutes: Machen wir uns ein­fach nichts mehr vor.