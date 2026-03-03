Der Iran und die Zerstörung des Völkerrechts

Man hat den Krieg in der Ukraine als einen russischen Angriffskrieg bezeichnet (und als nichts sonst), und mit dieser begrifflichen Festlegung auch eine völkerrechtliche Festlegung von immenser Tragweite getroffen. Die Unterstützung der Ukraine mit Waffensystemen, Geld, Öffentlichkeitsarbeit wird mit dem Verweis auf das völkerrechtlich festgeschriebene Verbot eines Angriffskriegs begründet, ebenso umgekehrt das Embargo gegen Rußland und die Ächtung dieser Nation in den Gremien, in denen der westliche Einfluß noch hinreicht.
Längst ist allen, die klar denken und nüchtern wahrnehmen können, glasklar, daß das Völkerrecht eine ausgehöhlte Form und nicht mehr das ist, was sich aus der totalen Verheerung und dem politischen Schock des Dreißigjährigen Kriegs entwickelt hatte – und sich wohl nur aus einer solchen Katastrophe heraus entwickeln konnte: Denn entvölkerte Landstriche und unsagbare Entmenschlichung waren etwas, an dem keiner, der herrschte und befohlen hatte, vorbeischielen konnte. Der Westfälische Friede war also ein echter Friede, und er formulierte Grundsätze, die lange galten.
Ich fasse hier nur aktualisierend den Anfang eines Vortrags zusammen, den Dr. Thor v. Waldstein im Rahmen der Winterakademie in Schnellroda vor einigen Wochen hielt. Wir hatten ihn mit Vorahnung ins Programm genommen, obwohl die Akademie mit den anderen Referenten ein anderes Thema aufblätterte. Aber der Übergriff auf Venezuela und der Umriß des Trump-geführten “Friedensrats” legten nahe, daß nun unverblümt geopolitische Neuordnung betrieben würde. Das bedeutet auch: Die Machtlosen müssen den Offenbarungseid aller Machtlosen leisten, und das laute Pochen auf Völkerrechtsparagraphen kann nicht darüber hinwegtäuschen.
Das Völkerrecht ist zerrieben, das kann man anhand von einem Dutzend Stationen nachzeichnen, beginnend um 1900. Thor v. Waldstein leistet das in seinem Vortrag, und die ausführliche Fassung davon ist als Kaplaken-Essay Die Zerstörung des Völkerrechts nach vorn in die Staffel geholt worden, die nun in wenigen Wochen erscheinen wird. (Christian Illners Bändchen über die Tiefe Rechte ist auf den Frühsommer verschoben.)
Der Mitschnitt des Vortrags ist unten verlinkt.
Man sollte das, was darin vorgetragen und im Essay aufgeschrieben ist, sehr wach aufnehmen: Es handelt sich bei dem, was v. Waldstein beschreibt, um einen historischen Wendepunkt. Das hat etwas Gutes: Machen wir uns einfach nichts mehr vor.
Es beinhaltet aber auch eine sehr bittere, harte Erkenntnis: Eine einigermaßen haltbare völkerrechtliche Regelung ist wohl nur auf zwei Arten zu erreichen. Entweder gibt es eine einzige Supermacht, die Regeln festlegt – oder eine Katastrophe und unsagbares Leid führen zu jener Nüchternheit und jenem ernsthaften Geist, wie er nach dem Dreißigjährigen Krieg die Verhandlungen prägte. Aber das eine ist in einer multipolaren Welt nicht mehr in Sicht, und das andere wollen wir alle lieber nicht erleben.
Majestyk
Ihr immer mit Eurem Völkerrecht, was ist mit dem Recht eines Volkes?
Jahrelang wird über Fremdbestimmung gejammert, man schimpft über internationale Einflüße, beklagt fehlende nationale Souveränität und wenn sich dann eine Chance auftut, dieses linksgewobene Spinnennetz einzureißen ist es auch nicht recht.
Mal ganz abgesehen, daß ich es befremdlich finde, daß für die Regierung des Iran nun Völkerrecht gelten soll, wo der Iran sich doch selber seit 45 Jahren weder an Völkerrecht noch ans Recht seines Volkes hält. Seltsam ebenso. Wo war die Verteidigungsrede von rechts fürs Völkerrecht als Rußland seinen Nachbarn überfiel? Kann natürlich sein, daß es zwei Völkerrechte gibt oder zumindest zwei Maßstäbe.
"Der alte Sinn des europäischen Völkerrechts ist zu Ende." ca. 1:00:00
Warum auch nicht? Europa ist ja auch am Ende, politisch, wirtschaftlich, kulturell. Und warum soll sich die Welt an ein Völkerrecht gebunden fühlen, welches Europäer einst erfanden, um den Rest der Welt damit zu beherrschen und unter sich aufzuteilen.