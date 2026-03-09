War Frohnmaier erfolgreich?

von Wiggo Mann -- Merkel, Habeck, Özdemir. Wenn ein Marketing-Rezept dreimal angewandt wird, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Eine Werbeagentur namens Jung von Matt war in allen drei Fällen am Werk.

Jung von Matt enga­giert sich für NGOs „gegen rechts“ und gehört mit über 100 Mil­lio­nen Euro Umsatz zu den gro­ßen inha­ber­ge­führ­ten Agen­tu­ren Deutsch­lands, gewis­ser­ma­ßen zum Rekla­me-Pen­dant des Par­tei­en­kar­tells. Einer der bei­den Grün­der, Jean-Remy von Matt (73), wur­de eini­ge Jah­re im stren­gen Inter­nat des Schwei­zer Klos­ters Ein­sie­deln erzo­gen und nann­te sei­ne Söh­ne spä­ter beschei­den Edi­son und New­ton. Heu­te lebt der Wer­be­chef in Ber­lin, wo das gewölb­te Dach sei­nes Pent­house angeb­lich nach der nack­ten Brust sei­ner fünf­ten Lebens­part­ne­rin, der Schmuck­de­si­gne­rin Nata­lie, gestal­tet wur­de. Es gäbe Grün­de, dar­über zu spot­ten. Aber der Mann ist in sei­ner ruhi­gen, cha­ris­ma­ti­schen Art ein psy­cho­lo­gisch klar­sich­ti­ger Profi.

Alle drei Kam­pa­gnen — Mer­kel 2017, Habeck 2025, Özd­emir 2026 — haben eine gemein­sa­me Auf­ga­be: Gestal­te aus dem Spit­zen­kan­di­da­ten eine ver­trau­ens­wür­di­ge Per­so­nen­mar­ke und zie­he die Par­tei­mar­ke in den Hin­ter­grund, wenn sie stört.

Das ist kei­ne Wun­der­waf­fe. Weder gegen exter­ne noch gegen selbst­ge­mach­te Pro­ble­me. Die schmerz­li­chen Ver­lus­te Mer­kels bei ihrer letz­ten Kan­di­da­tur und die Dar­stel­lung Habecks als Geor­ge Cloo­ney der deut­schen Umwelt­be­we­gung zei­gen die Gren­zen von Mar­ke­ting. Im Fall von Özd­emir läßt sich aller­dings erken­nen, wie die­ses Feu­er­werk zün­det, wenn die Rah­men­be­din­gun­gen stimmen.

In Baden-Würt­tem­berg haben nicht ein­fach Die Grü­nen gewon­nen. Gewon­nen hat die Süd­west-Idee einer gut situ­ier­ten Bür­ger­lich­keit aus Boo­mer- und Beam­ten­mi­lieus. Özd­emir wur­de zum Vor­zei­ge-Migran­ten einer mora­lisch über­höh­ten regio­na­len Staats­par­tei. Ein Beleg dafür, sich „sui­ci­dal empa­thy“, Mit­ge­fühl bis zur Selbst­aus­lö­schung, immer noch leis­ten zu können.

Wie funk­tio­nier­te die Özdemir-Kampagne?

Ers­tens: star­ke Per­so­na­li­sie­rung. Die CDU stell­te 2017 Mer­kel als Ver­trau­ens­fi­gur ins Zen­trum; Die Grü­nen prä­sen­tier­ten 2025 Habeck mit kusche­li­gen Küchen­vi­de­os unter dem Mot­to „Ein Mensch, ein Wort“. Bei Özd­emir 2026 wur­de die Per­so­na­li­sie­rung noch radi­ka­ler. Die Par­tei ver­schwand optisch nahe­zu voll­stän­dig.

Durch die­se Ent­kopp­lung von der Par­tei wur­de Özd­emir bewußt als eigen­stän­di­ge baden-würt­tem­ber­gi­sche Regie­rungs­mar­ke auf­ge­baut. Kra­wat­te, Steu­er­be­ra­ter­bril­le und auto­ri­tär abge­dun­kel­ter Bild­hin­ter­grund waren kei­ne blo­ßen Stil­fra­gen, son­dern Reak­ti­on auf ein Pro­blem: Die Per­so­nen­mar­ke Özd­emir hat­te im Abstim­mungs­ge­biet eine deut­lich bes­se­re Anschluß­fä­hig­keit als sei­ne Parteimarke.

Zwei­tens: psy­cho­lo­gi­sche Codie­rung über Nah­bar­keit und Ver­läß­lich­keit. Die­se Kan­di­da­ten­merk­ma­le beein­flus­sen Wahl­ent­schei­dun­gen stark. Visu­el­le Ein­drü­cke spie­len eine ent­schei­den­de Rol­le. Ins­be­son­de­re in der umkämpf­ten Grup­pe weib­li­cher Wäh­ler in Zei­ten von Infor­ma­ti­ons­über­las­tung und sozia­len Span­nun­gen. Die soge­nann­te „Gen­der Ideo­lo­gy Gap“, also weib­li­che Bevor­zu­gung lin­ker Posi­tio­nen, war dabei längst kein Frei­fahrt­schein für Die Grü­nen — in einer Alt­par­tei­en­land­schaft, die inklu­si­ve CDU nahe­zu voll­stän­dig links auf­tritt. Die Özd­emir-Kam­pa­gne hat aber gewirkt: Frau­en bevor­zug­ten ihn vor allen ande­ren Kan­di­da­ten.

Die AfD unter Mar­kus Frohn­mai­er hat­te es schwer, dage­gen anzu­kämp­fen. Das Ergeb­nis bei der Land­tags­wahl klingt zwar nach Erfolg („Ver­dopp­lung!“), tat­säch­lich erkennt man dar­in aber vor allem den Nie­der­schlag einer län­ger­fris­ti­gen Ent­wick­lung. Die psy­cho­lo­gisch wich­ti­ge 20-Pro­zent-Mar­ke wur­de nicht durch­bro­chen. Zwar hat­te die Par­tei Rücken­wind durch Bun­des­po­li­tik, Migra­ti­on und öko­no­mi­sche Ängs­te, aber es gab auch Bremsfaktoren:

Die Beob­ach­tung des Lan­des­ver­bands als rechts­extre­mis­ti­scher Ver­dachts­fall, die gefühl­te Distanz des Spit­zen­kan­di­da­ten, Skan­da­le wie die soge­nann­te Vet­tern­wirt­schaft und par­tei­in­ter­ne Irri­ta­tio­nen rund um Frohn­mai­ers US-Enga­ge­ment. All das kann für bür­ger­li­che Wäh­ler eine psy­cho­lo­gi­sche Gren­ze mar­kie­ren, exakt an der rech­ten Kan­te der Reputationslücke.

Wahl­wer­bung der AfD in Baden-Würt­tem­berg konn­te die­se Lücke nicht schlie­ßen. Kam­pa­gnen-Slo­gans wie „Unser Land ver­dient ein Come­back“ wirk­ten wie ein fader MAGA-Auf­guß. Erzeug­te es Sym­pa­thie und staats­män­ni­sche Auto­ri­tät? Eher nicht. Mar­kus Frohn­mai­ers Wahl­kampf ver­mit­tel­te vor allem: Lust auf Opposition.

„Du siehst es doch auch“ lau­te­te eine ande­re lako­ni­sche Pla­kat­zei­le der AfD in Baden-Würt­tem­berg und ließ den Betrach­ter rat­los zurück. Wei­te­re Wahl­wer­bung erklär­te, der AfD-Spit­zen­kan­di­dat sei „nur auf dem Pla­kat links“ abge­bil­det und sonst erstaun­li­cher­wei­se rechts. Frohn­mai­er fand zudem ori­gi­nell, daß er eine Glat­ze hat und dem „Absturz“ des Bun­des­lan­des des­halb laut einer zen­tra­len Schlag­zei­le „die Stirn bie­ten“ kön­ne. Instink­tiv frag­te man sich, ob Mar­tin Son­ne­born und sei­ne Sati­re­par­tei das Frohnmaier’sche Wahl­kampf­team unter­wan­dert hatten.

Aber Wahl­wer­bung ist nicht alles. Selbst­ver­ständ­lich müs­sen unter­schied­li­che Fak­to­ren aus­ge­wer­tet wer­den, um aus dem Ergeb­nis vom ver­gan­ge­nen Sonn­tag opti­ma­le Lern­ef­fek­te zu zie­hen. Man­che Varia­blen sind nicht steu­er­bar, etwa die unfai­ren Ver­su­che der Desta­bi­li­sie­rung durch gleich­ge­schal­te­te Medi­en Unser­er­de­mo­kra­tie. Auch inter­ne Beglei­tung eines Kan­di­da­ten im Rah­men der Mar­ken­füh­rung soll­te über­prüft werden.

Ein Poli­ti­ker ist kein Fix­punkt. Er muß und darf sich den Umstän­den anpas­sen. Die Band­brei­te sei­ner Reak­tio­nen soll­te eine Par­tei aber in Wahl­kampf­zei­ten sorg­fäl­tig abstim­men. Für Mar­kus Frohn­mai­er, in sei­ner Funk­ti­on als außen­po­li­ti­scher Spre­cher der AfD-Bun­des­tags­frak­ti­on, ist der US/israelische Angriffs­krieg auf den Iran bei­spiels­wei­se geprägt von „chir­ur­gi­scher Prä­zi­si­on und kla­rer Ziel­ori­en­tie­rung“. Kein Wort zum israe­li­schen Ver­such, gewalt­sam die Hege­mo­nie im Nahen Osten aus­zu­deh­nen. Wenig Gespür für mas­si­ve diplo­ma­ti­sche Ver­wer­fun­gen, Lei­chen­ber­ge, zer­stör­te Infra­struk­tur, neue Flücht­lings­strö­me und eine Welt an der Schwel­le zum Reli­gi­ons­krieg. Was vom Team des außen­po­li­ti­schen Spre­chers der AfD mög­li­cher­wei­se als klu­ges Balan­cie­ren mit Blick auf den Wahl­ter­min gedacht war, erwies sich als unge­eig­net, im deut­schen Bun­des­land mit dem größ­ten Export­vo­lu­men ein Ergeb­nis ober­halb von 20 Pro­zent zu erzeugen.

Blei­ben wir prag­ma­tisch. Der Lan­des­ver­band konn­te sein Wahl­er­geb­nis gegen­über 2021 um fast zehn Punk­te auf knapp unter 20 Pro­zent stei­gern. Das ist ein ordent­li­ches Resul­tat für ein west­deut­sches Bun­des­land, womög­lich sogar das bis­her bes­te bei einer Land­tags­wahl im Wes­ten. Die Füh­rung der Mar­ke AfD und ihre pro­pa­gan­dis­ti­sche Dar­stel­lung zeigt jedoch wei­ter Schwach­stel­len und unge­lös­te Gegensätze:

Kor­re­la­ti­on ver­sus Kau­sa­li­tät – Die bis­lang erkenn­ba­re par­tei­in­ter­ne Aus­wer­tung läßt befürch­ten, daß der Wahl­kampf in Baden-Würt­tem­berg vor­schnell zum Mus­ter­er­folg sti­li­siert wird. Stich­wort: Ver­dopp­lung. Genau dar­in liegt womög­lich das gefähr­lichs­te Miß­ver­ständ­nis. Das star­ke Ergeb­nis beweist nicht auto­ma­tisch die Qua­li­tät der Kam­pa­gne, wie sich mit Erkennt­nis­sen der Ent­schei­dungs­theo­rie leicht unter­mau­ern läßt. Das Wahl­er­geb­nis der AfD kann eben­so­gut nur glück­li­cher End­punkt einer Ent­wick­lung und Aus­druck eines Trends sein.

Mar­ken­ver­trau­en ver­sus Mobi­li­sie­rung – Sar­kas­mus und grel­le Optik funk­tio­nie­ren gut, um Auf­merk­sam­keit zu erzwin­gen. So wird Anhän­ger­schaft akti­viert. Gera­de für Pro­test­par­tei­en ist das nütz­lich, weil es Wut in Iden­ti­tät ver­dich­tet. In Baden-Würt­tem­berg paßt dazu, daß ers­te Ana­ly­sen offen­bar den AfD-Zuwachs stark mit der Mobi­li­sie­rung von Nicht­wäh­lern verbinden.

Wenn die AfD aber mit­tel­fris­tig brei­te­re Wäh­ler­schich­ten erobern und dadurch regie­rungs­fä­hig wer­den will, dann sind Pro­test-Ästhe­tik und Gags nicht genug. Weder optisch noch sprach­lich. Es braucht Sou­ve­rä­ni­tät, Ver­läß­lich­keit und unbe­irr­tes pro­pa­gan­dis­ti­sches Macht­stre­ben als Aus­druck in Wort und Bild. Auf­tre­ten, als sei man gewohnt, Zie­le durchzusetzen.

Mar­ken­ver­trau­en auf­zu­bau­en ist übri­gens kein Plä­doy­er für Mäßi­gung. Im Gegen­teil. Es ist die For­de­rung, deut­sches Inter­es­se mit Kraft und zivi­li­sier­ter Ent­schlos­sen­heit zu vertreten.

Nach dem Wahl­er­geb­nis von Baden-Würt­tem­berg lau­tet die eigent­li­che Fra­ge des­halb nicht, ob es ein Erfolg für die AfD war, son­dern, wel­che Art von Erfolg erzielt wur­de: Die sta­bi­le Ver­tei­di­gung einer gro­ßen Pro­test­be­we­gung, oder die Aura einer zukünf­tig staats­tra­gen­den poli­ti­schen Macht?