Wahlanalyse Baden-Württemberg

Die gute Nachricht des Wahlabends für alle Kampagnenmacher: Wahlkämpfe können tatsächlich einen Unterschied machen. Ende Januar verharrten die Grünen im Südwesten in Umfragen bei abgeschlagenen 21%, um in einer rasanten Aufholjagd von knapp fünf Wochen fast zehn Prozentpunkte zuzulegen und als stärkste Kraft in Baden-Württemberg einzufahren.

Mit der Nomi­nie­rung von Cem Özd­emir setz­ten die Grü­nen kon­se­quent auf die bewähr­te Erfolgs­for­mel des schei­den­den Minis­ter­prä­si­den­ten Win­fried Kret­sch­mann. Ein nicht pola­ri­sie­ren­der Kan­di­dat, der für das klas­sisch bür­ger­lich und mit­tig gepräg­te Baden-Würt­tem­berg Ver­bind­lich­keit aus­strahlt und das Kon­trast­bild zu den soge­nann­ten „woken Träu­mern“ der grü­nen Gesamt­par­tei repräsentiert.

Die Wahl­kampf­stra­te­gie der Grü­nen war dabei ziem­lich klar auf Özd­emir zuge­schnit­ten. Die Grü­nen zei­gen, daß der Weg in neue Wäh­ler­schich­ten heu­te weni­ger über Pro­gram­me als über Per­so­nal führt. Par­tei­en über­schrei­ten Milieugren­zen nicht durch das Nach­schär­fen von Text­bau­stei­nen, son­dern durch Kan­di­da­ten, die Ver­trau­en aus­strah­len und nicht als Kari­ka­tur der eige­nen lin­ken Sze­ne wahr­ge­nom­men werden.

Auf Pla­ka­ten muß­te man das grü­ne Par­tei­lo­go teil­wei­se erst suchen. Die­ses Under­state­ment der eige­nen Par­tei bei gleich­zei­tig stär­ke­rer Kan­di­da­ten­zen­trie­rung schafft in Baden-Würt­tem­berg eine Milieu­ko­ali­ti­on, die offen­bar weit über die tat­säch­li­chen Sym­pa­thie- und Kern­wäh­ler­schaf­ten der Grü­nen hin­aus­ge­hen. Begüns­tigt wur­de die­se extre­me Per­so­na­li­sie­rung durch das neue Wahl­recht mit zwei Stim­men, das es Özd­emir ermög­lich­te, tak­ti­sche Wäh­ler des lin­ken Lagers direkt auf sich zu ver­ei­nen, um den CDU-Kan­di­da­ten Manu­el Hagel zu verhindern.

Ins­be­son­de­re die Wäh­ler­trans­fers zwi­schen Grü­nen und CDU der letz­ten Jah­re zei­gen, daß in einem Bun­des­land wie Baden-Würt­tem­berg grü­ne Ideo­lo­gie tief in die „bür­ger­li­che Mit­te“ durch­greift oder die bür­ger­li­che Mit­te die Grü­nen als neu­es Reprä­sen­ta­ti­ons­an­ge­bot begreift.

In jedem Fall straft Baden-Würt­tem­berg jene Lügen, die noch immer an die Illu­si­on eines schlum­mern­den rechts­kon­ser­va­ti­ven Bür­ger­tums glau­ben. Das soge­nann­te „Bür­ger­tum“ ist ein poli­ti­sches Ver­fü­gungs­in­stru­ment (bzw. hat sich selbst zu einem sol­chen gemacht), dass sich meist an die Macht­ar­chi­tek­tur des hege­mo­nia­len Zen­trums anpasst.

Die zen­tra­le Lek­ti­on aus dem grü­nen Wahl­sieg ist für die AfD, daß selbst eine in wei­ten Tei­len der Bevöl­ke­rung eher unbe­lieb­te Par­tei wie die Grü­nen durch einen extrem star­ken und pro­mi­nen­ten Kan­di­da­ten enorm viel her­aus­ho­len kann. Ein Kan­di­da­ten­fak­tor, der bei der AfD bis­her lei­der nir­gends wirkt. Weder in Baden-Würt­tem­berg, noch in ande­ren west­deut­schen Lan­des­ver­bän­den (im Osten mit Ausnahmen).

Betrach­tet man die schlich­ten Zah­len, so hat die Par­tei ihr Ergeb­nis aus dem Durst­stre­cken­jahr 2021 (9,7%) auf 18,8% fast ver­dop­pelt, zieht mit 35 Abge­ord­ne­ten als größ­te Oppo­si­ti­ons­frak­ti­on in den Stutt­gar­ter Land­tag ein und fei­ert damit fak­tisch das bis­her bes­te Wahl­er­geb­nis bei einer west­deut­schen Landtagswahl.

Den­noch scheint es zumin­dest in eini­gen inner­par­tei­li­chen Ana­ly­sen die Les­art einer Nie­der­la­ge zu geben. Dies mag mit­un­ter an einem etwas fal­schen Erwar­tungs­ma­nage­ment lie­gen, wenn die Kam­pa­gne als Ziel­mar­ke ein Ergeb­nis von 20%+X aus­ge­ge­ben hat und als Zweit­plat­zier­ter ein­lau­fen woll­te. Den­noch lag der Umfra­ge­spit­zen­wert nie über 21%, und ange­sichts der media­len Kam­pa­gnen und der Außen­dar­stel­lung der Par­tei (Vet­tern­wirt­schaft und Co), muß man jene, die nun von einer Nie­der­la­ge spre­chen, ernst­haft fra­gen, auf wel­cher Grund­la­ge man auf der Ziel­gra­den der Kam­pa­gne noch ein Ergeb­nis von über 20% erwar­ten konnte.

Es ist daher ana­ly­tisch unred­lich, das Wahl­er­geb­nis pri­mär als Schei­tern zu inter­pre­tie­ren, denn die AfD lag genau inner­halb des Solls und schöpf­te ihr struk­tu­rel­les Wäh­ler­po­ten­zi­al im Land weit­ge­hend aus.

Die Wahl­so­zio­lo­gie hat das AfD-Elek­to­rat in Süd­west­deutsch­land in zahl­rei­chen Stu­di­en stets als sozio­öko­no­mi­schen Son­der­fall beschrie­ben. Die Unter­stüt­zer der AfD ent­stam­men hier nicht dem klas­si­schen, pre­kä­ren oder „abge­häng­ten“ Milieu mit erwerbs­bio­gra­fi­schen Brü­chen und nied­ri­gen Ein­kom­men. Viel­mehr speist sich die fun­da­men­ta­le Unzu­frie­den­heit aus einem tie­fen, sub­jek­ti­ven nega­ti­ven Erwar­tungs­bild (Fach­be­griff: „Sub­jek­ti­ve Depri­va­ti­on“) für die Zukunft, das durch die schlei­chen­de Kri­se der Indus­trie im Auto­land immer greif­ba­rer wird.

Ent­spre­chend mas­siv fie­len die Zuge­win­ne in den indus­tri­ell gepräg­ten Wahl­krei­sen bei Arbei­tern und mit­tel­qua­li­fi­zier­ten Beschäf­tig­ten aus. 30% der Arbei­ter mach­ten ihr Kreuz bei der AfD. Ein hoher Anteil an Beschäf­tig­ten im pro­du­zie­ren­den Gewer­be bleibt sta­tis­tisch ein star­ker Prä­dik­tor für höhe­re Zuge­win­ne der Par­tei. In man­chen Indus­trie­re­gio­nen wur­den sogar Wachs­tums­wer­te von mehr als 20% ver­zeich­net. Die SPD wur­de dabei nahe­zu voll­stän­dig pul­ve­ri­siert. Somit ist der Anstieg und die elek­to­ra­le Eta­blie­rung der AfD selbst­ver­ständ­lich auch das Zer­falls­pro­dukt ver­lo­re­ner Tra­di­ti­ons­mi­lieus von SPD und FDP, die nun in den Baden-Würt­tem­berg kaum noch eine poli­ti­sche Rol­le spielen.

Bei die­ser Wahl domi­nier­te seit lan­gem nicht mehr das Migra­ti­ons­the­ma die gene­rel­le Debat­te bei einer grö­ße­ren Wahl. Nur 8% aller Wahl­be­rech­tig­ten sahen dies als wahl­ent­schei­den­des The­ma. Bei den AfD-Wäh­lern bleibt die migra­ti­ons­po­li­ti­sche Pro­blem­ma­trix zwar über den Kon­nex von Kri­mi­na­li­täts­be­kämp­fung und Inne­rer Sicher­heit mit­ein­an­der ver­schränkt, doch im Gesamt­e­lek­to­rat konn­te über die­ses The­ma kei­ne Dyna­mik auf­ge­baut wer­den, die über die eige­ne Kern­wäh­ler­schaft hinauswirkt.

Auch die­ser Befund mag sicher zu einer kri­ti­schen Refle­xi­on über die eige­ne Ideen- und The­men­ar­mut der AfD ein­la­den, aber er macht zugleich deut­lich, daß man unter die­sen gege­be­nen Umstän­den mit 18,8% noch ein pas­sa­bles Ergeb­nis raus­ge­holt hat.

Man mag sicher kon­sta­tie­ren, daß die maxi­ma­len Poten­tia­le viel­leicht nicht abge­ru­fen wur­den (ins­be­son­de­re, wenn man die Bun­des­tags­wahl als Refe­renz nimmt, wo man zumin­dest abso­lut 200.000 Wäh­ler mehr an die Urne zur AfD gebracht hat) und unter ande­ren Umstän­den auch mehr drin gewe­sen wäre – aber weder die Rele­vanz der eige­nen The­men noch die spe­zi­fi­schen Umstän­de des Mobi­li­sie­rungs­ren­nens zwi­schen CDU und Grü­nen konn­ten hier einen signi­fi­kan­ten Unter­schied machen.

Man mag, wie bereits beschrie­ben, die­se Land­tags­wahl für die AfD als Soll-Erfül­lung abhan­deln. Vor allem, wenn es dar­um geht die Kern­wäh­ler­schaft aus unzu­frie­de­ner Indus­trie­ar­bei­ter­schaft und sozia­len Brenn­punkt­re­gio­nen abge­holt zu haben. Die AfD pro­fi­tiert wei­ter­hin von eher grö­ße­ren Mobi­li­sie­rungs­re­ser­ven inner­halb poli­ti­scher Ent­frem­dungs­mi­lieus. Die gestie­ge­nen Kom­pe­tenz­wer­te in teil­wei­se zwei­stel­li­gen Wachs­tums­be­reich ver­deut­li­chen zugleich ein­mal das höhe­re Ver­trau­en und die enge­re Bin­dung an die Partei.

Dar­auf läßt sich auf­bau­en. Zu einer ehr­li­chen Ana­ly­se gehört jedoch auch, daß die klas­si­schen habi­tu­el­len Pro­test­mo­bi­li­sie­run­gen mit­tel­fris­tig an gewis­se Gren­zen im Wes­ten sto­ßen. Der Aus­griff in neue Wäh­ler­mi­lieus mit Mul­ti­pli­ka­to­ren­po­ten­ti­al in einem Bun­des­land wie Baden-Würt­tem­berg (bestehend aus einer grund­sätz­lich ein­kom­mens­star­ken, abge­si­cher­ten und satu­rier­ten Bür­ger­schicht) schwie­rig nur allein über rein popu­lis­ti­sche Akzen­te zu erreichen.

Wenn­gleich die Mobi­li­sie­rungs­en­er­gie des Popu­lis­mus die ent­schei­den­de Erfolgs­res­sour­ce der AfD ist, wer­den wei­ter­ge­dach­te stra­te­gi­sche Ansät­ze stär­ker auf For­ma­te der Milieu­bil­dung, Gras­wur­zel­ar­beit und zivil­ge­sell­schaft­li­che Ver­an­ke­rung set­zen müs­sen und logi­scher­wei­se auch die the­ma­ti­sche Spann­brei­te erwei­tern müssen.