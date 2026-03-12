Buchhandlungspreis: erbärmlich unabhängig

Drei Buchhandlungen sind von der Nominierungsliste für den Deutschen Buchhandlungspreis 2026 gestrichen worden – und ein wuchtiger „Ruck“ (Roman Herzog) geht durch Kultur-Deutschland.

Der (ohne­hin und qua­si von Beginn an ange­zähl­te) Kul­tur­staats­mi­nis­ter Wolf­ram Wei­mer hat die drei Läden kur­zer­hand von der Lis­te genom­men: „Gol­den Shop“ in Bre­men, die Buch­hand­lung „Rote Stra­ße“ in Göt­tin­gen und „Zur schwan­ken­den Welt­ku­gel“ in Ber­lin. Alle drei sind lin­ke Insti­tu­tio­nen, die sich selbst als eman­zi­pa­to­risch und kri­tisch verstehen.

Durch das „Haber-Ver­fah­ren“ sei offen­bar gewor­den, daß über die betref­fen­den Buch­hand­lun­gen „ver­fas­sungs­schutz­re­le­van­te“ Erkennt­nis­se vorlägen.

Haber – was? Irgend­was mit Ammo­ni­ak? Nein, die Bon­ner Staats­se­kre­tä­rin Emi­ly Haber (damals: Bun­des­mi­nis­te­ri­um des Inne­ren) hat­te im Jahr 2017 ein seit 2004 bestehen­des inter­nes Ver­wal­tungs­ver­fah­ren der Bun­des­re­gie­rung aktua­li­siert und forciert.

Es erlaubt Bun­des­mi­nis­te­ri­en und Behör­den, vor der Ver­ga­be von staat­li­chen För­der­mit­teln, Prei­sen oder Sub­ven­tio­nen eine Abfra­ge beim Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz (BfV) zu stel­len. Das BfV teilt dann nur mit, ob „ver­fas­sungs­schutz­re­le­van­te Erkennt­nis­se“ zu der Per­son, Orga­ni­sa­ti­on oder dem Pro­jekt vor­lie­gen – ohne (aus daten­schutz­recht­li­chen Grün­den) die Inhal­te oder Bewei­se zu nen­nen. Die anfra­gen­de Stel­le kann dar­auf­hin ent­schei­den, die Förderung/den Preis zu verweigern.

Das Ver­fah­ren soll ver­hin­dern, daß Steu­er­gel­der an extre­mis­ti­sche Grup­pie­run­gen oder Per­so­nen flie­ßen, deren Arbeit sich irgend­wie gegen die frei­heit­lich-demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung rich­tet: Der Staat darf und soll kei­ne Steu­er­gel­der an Gruppen/Organisationen geben, die die Demo­kra­tie bekämp­fen oder ter­ro­ris­ti­sche Struk­tu­ren unterstützen.

Es geht also um Extre­mis­mus­prä­ven­ti­on. Aber wie wir alle wis­sen: Es gibt kei­nen neu­tra­len Stand­punkt, von dem aus eine Bewe­gung oder eine Insti­tu­ti­on als „extre­mis­tisch“ eti­ket­tiert wer­den kann.

Das Haber-Ver­fah­ren wird jeden­falls seit sei­ner Ein­füh­rung stän­dig in vie­len Res­sorts genutzt (Bil­dung, Ent­wick­lungs­hil­fe, Kul­tur usw.), oft ohne Auf­se­hen – es ist also kein „neu­es Repres­si­ons­in­stru­ment“. Nun aber brach in der gesam­ten Buch­bran­che und weit dar­über hin­aus ein kol­lek­ti­ves Ent­set­zen aus – als wäre Zen­sur gera­de eben erfun­den wor­den und stün­de nun erst­mals vor der Tür.

Beson­ders anschau­lich wird der Fall beim „Gol­den Shop“ in Bre­men. Über dem Ein­gang prangt in gro­ßen Let­tern der Slo­gan „Deutsch­land ver­re­cke bit­te“. Ein Spruch, der den Staat nicht bloß kri­ti­siert, son­dern ihm den bal­di­gen Unter­gang an den Hals wünscht. Dane­ben noch „bai­se la poli­ce“ – fick die Poli­zei (für alle, die des Fran­zö­si­schen nicht mäch­tig sind).

„Ver­fas­sungs­schutz­re­le­van­te Erkennt­nis­se?“ Man muß schon reich­lich krea­tiv argu­men­tie­ren, um das als harm­lo­se Mei­nungs­äu­ße­rung durch­ge­hen zu las­sen. Die Betrei­ber füh­len sich den­noch dis­kri­mi­niert und kün­di­gen Kla­ge an – sowohl gegen den Minis­ter als auch gegen den Ver­fas­sungs­schutz. Die drei Läden wol­len Aus­kunft, Akten­ein­sicht und eine gericht­li­che Über­prü­fung des soge­nann­ten Haber-Ver­fah­rens erzwingen.

Die Soli­da­ri­täts­wel­le, die dar­auf­hin los­brach, ist beein­dru­ckend orches­triert. Die unab­hän­gi­ge Jury distan­zier­te sich stan­te pede von Wei­mer und erklär­te, sie ste­he aus­drück­lich hin­ter allen 118 Nomi­nier­ten und wer­de die drei gestri­che­nen Plät­ze bewußt nicht nachbesetzen.

Der Bör­sen­ver­ein des Deut­schen Buch­han­dels und sei­ne Lan­des­ver­bän­de spra­chen von „Gesin­nungs­schnüf­fe­lei“ und for­der­ten die Rück­nah­me der Ent­schei­dung. Der Ber­lin-Bran­den­bur­ger Lan­des­ver­band rief zur „Rote-Kar­te-Akti­on“ auf. Die Schrift­stel­ler­ver­ei­ni­gung PEN Deutsch­land warn­te via Prä­si­dent Mat­thi­as Poli­ty­cki vor „ame­ri­ka­ni­schen Zustän­den“, bei denen die jeweils Regie­ren­den das kul­tu­rel­le Ange­bot kura­tie­ren. (Nein, klei­ner hat­te er es nicht.)

Die 115 ver­blie­be­nen nomi­nier­ten Buch­hand­lun­gen erklär­ten sich geschlos­sen soli­da­risch und kün­dig­ten an, sie wür­den den aus­ge­schlos­se­nen Kol­le­gen ihr Preis­geld erset­zen. 115 soli­da­ri­sche Buch­hand­lun­gen wür­den dem­nach je 210 Euro spen­den, um drei­mal 7000 € zusammenzutragen.

Der Han­ser Ver­lag sprang jetzt eben­falls ein: Nach­dem Wei­mer die offi­zi­el­le Preis­ver­lei­hung auf der Leip­zi­ger Buch­mes­se abge­sagt hat­te, lud Han­ser alle 118 ursprüng­lich nomi­nier­ten Läden zu einer eige­nen gro­ßen Par­ty ein. Gra­tis­mut, aber groß­ge­schrie­ben und pompös.

Dazu kamen offe­ne Brie­fe, Insta­gram-Soli­da­ri­täts­be­kun­dun­gen von Dut­zen­den Buch­hand­lun­gen und eine Spen­den­kam­pa­gne unter dem Mot­to „Lesen hilft!“ Die Empö­rung war so ein­hel­lig, daß man fast ver­ges­sen könn­te, wor­um es eigent­lich geht: Steu­er­gel­der für Läden, die das „Ver­re­cken“ des eige­nen Lan­des wünschen.

Auch die kon­ser­va­ti­ve Qua­li­täts­pres­se (hier nament­lich die WELT) fin­det es höchst nor­mal, daß links­ra­di­ka­le Buch­lä­den steu­er­geld­fi­nan­zier­te Geschen­ke erhal­ten. „Deutsch­land ver­re­cke” sei – so wird umständ­lich erklärt – “Kunst von Ver­fas­sungs­rang”. Berauscht von der eige­nen Tole­ranz wird geklugscheißert:

Klein ist der Laden. Und natür­lich kein Extre­mis­ten­camp. Eine inha­ber­ge­führ­te Buch­hand­lung mit Ursprün­gen im lin­ken Milieu Kreuz­bergs. Links? Ja, sicher. Aber eben folk­lo­ris­tisch-tra­di­tio­na­lis­tisch wie ein Trach­ten­ver­ein am Tegernsee. Kul­tur­so­zio­lo­gisch ist es das Glei­che, ob sich der Mei­ers Sepp in der durch den gewach­se­nen Bauch zu engen Krach­le­der­nen um zwölf Uhr drei Hal­be am CSU-Stamm­tisch rein­knallt und dann gegen das Gen­dern pol­tert oder ob sich, wie an die­sem Mor­gen, eine jun­ge Frau erkun­digt, ob man das Buch „War­um ich nicht län­ger mit Wei­ßen über Haut­far­be spre­che“ da habe.

Wer sich an die Jah­re 2017 bis 2019 erin­nert, dem dürf­te bei die­sem Auf­schrei ein wenig schwin­de­lig wer­den. Damals ging es um unse­ren Ver­lag, um Antai­os, der auf der Frank­fur­ter Buch­mes­se einen Stand hat­te. Der Bör­sen­ver­ein des Deut­schen Buch­han­dels rief zwar zur „akti­ven Aus­ein­an­der­set­zung“ auf – aber der dama­li­ge Vor­sit­zen­de höchst­per­sön­lich zog mit Pla­ka­ten in der Hand direkt vor den Antai­os-Stand und demons­trier­te dort „gegen Ras­sis­mus und für Viel­falt“. Es gab hef­ti­ge und über­grif­fi­ge Tumul­te, die Poli­zei muß­te ein­grei­fen. (Antai­os und Ver­wand­te hat­ten logisch nie­mals pos­tu­liert, daß irgend­wer „ver­re­cken“ möge oder „gefickt“ gehöre.)

Nach 2018 wur­den alle als rechts gel­ten­den Ver­la­ge still und lei­se in eine Sack­gas­se der Mes­se­hal­len abge­scho­ben. Dort durf­ten sie wei­ter aus­stel­len – nur weit­ab vom Haupt­ge­sche­hen und ohne daß der Main­stream pro­tes­tiert hät­te. Kein offe­ner Brief von dort, kei­ne Wel­le der Empö­rung, kei­ne Ersatz-Party.

Man muß das auf­drö­seln: Wie unab­hän­gig ist die­se Jury eigent­lich, die Jahr für Jahr geld­wer­te Prei­se an Buch­hand­lun­gen vergibt?

Die­se Jury ist so zusam­men­ge­setzt, daß sie die links­li­be­ra­le Mit­te der Bran­che reprä­sen­tiert. Wir haben außer­dem je einen Her­ren vom Wagen­bach- und vom Auf­bau-Ver­lag – Publi­ka­ti­ons­häu­ser, die sich nicht weh­ren dürf­ten, wenn man sie als links-pro­gres­siv titu­lier­te; dann eine Frau vom kaum bekann­ten „Palo­maa-Ver­lag“, der „nicht-binär Schrei­ben­de“ und „Fema­le Con­tent Pro­ducts“ beför­dert. Die ande­ren Jury­mit­glie­der wird man als „neu­tral“ betrach­ten kön­nen und kei­nes­falls als Gegen­ge­wich­te. Eine auch nur „etwas rech­te“ Buch­hand­lung hät­te es bei die­ser Jury schwer, nomi­niert zu werden.

(Wie frei­sin­nig und tole­rant die drei inkri­mi­nier­ten Buch­hand­lun­gen sind, könn­te man übri­gens eigent­lich leicht über­prü­fen. Viel­leicht will einer dort ja mal ein Buch von Antai­os bestel­len oder Nie zwei­mal in den­sel­ben Fluß von Björn Höcke? Das wäre spannend.)

Die Empö­rung fällt ein­hel­lig aus, sobald lin­ke Läden betrof­fen sind: Es trifft das eige­ne Milieu. Bei rech­ten Ver­la­gen oder Läden in den letz­ten Jah­ren? Kaum ein Mucks aus der­sel­ben Ecke. Die „Unab­hän­gig­keit“ endet offen­bar da, wo die eige­ne Welt­an­schau­ung beginnt.

Die drei lin­ken Läden haben in der Ver­gan­gen­heit den Preis alle übri­gens schon mehr­mals bekom­men. „Gol­den Shop” z. B. 2016, 2018, 2021, 2023. Bit­te? Es gibt knapp 3000 Buch­hand­lun­gen in Deutsch­land? Was ist das für eine Ein­engung? Falls man es nicht gar Vet­tern­wirt­schaft nen­nen sollte.

Wir fin­den es übri­gens nicht gut, wenn der „Ver­fas­sungs­schutz” her­an­ge­zo­gen wird – zu was auch immer. Wir spre­chen die­ser Insti­tu­ti­on die Legi­ti­mi­tät strikt ab – den drei Heul­su­sen, die Deutsch­land in die Höl­le wün­schen, aber unbe­dingt die Unab­hän­gig­keit und den Schneid. Gro­ße Klap­pe, aber dann: Kla­ge­weg, Main­stream­par­ty, mit­ten­drin – wie erbärmlich.