Christian Böhm-Ermolli – Notizen zum 30. Todestag

Als ich auf der letzten Sommerakademie in Schnellroda eintraf, wartete dort ein Paket “z. Hd. Martin Lichtmesz” auf mich, das keinen Absendernamen trug.

Groß war mei­ne Ver­blüf­fung, als ich es öff­ne­te: Dar­in befand sich, ohne wei­te­ren Kom­men­tar, ein schlicht gerahm­tes Bild, eine Col­la­ge, deren Sinn nur sehr weni­ge Men­schen ent­schlüs­seln kön­nen. Der Absen­der oder die Absen­de­rin wuß­te, daß ich zu die­sen Men­schen zähle.

Augen­blick­lich erkann­te ich das schwarz­wei­ße Ant­litz des Chris­ti­an Böhm-Ermol­li, wie es Ste­phan Riedl vor drei Jahr­zehn­ten gemalt hat, offen­bar foto­ko­piert und aus­ge­schnit­ten aus einer alten Aus­ga­be der Sezes­si­on, Heft 20, Okto­ber 2007.

Es war auf eine Farb­ko­pie eines Gemäl­des von Arnulf Rai­ner geklebt, der im Dezem­ber letz­ten Jah­res im Alter von 96 Jah­ren ver­stor­ben ist, ein über­mal­tes Kreuz, das der Schöp­fer oder die Schöp­fe­rin der Col­la­ge zusätz­lich mit feu­er­ro­ten Pin­sel­stri­chen über­malt hat­te. Aus (offen­bar öster­rei­chi­schen) Zei­tun­gen aus­ge­schnit­te­ne Buch­sta­ben form­ten die Wor­te “Schö­ne Grüs­se aus dem Diesseits”.

Um die­ses rät­sel­haf­te Bild zu deu­ten, muß man in ein Laby­rinth aus Bedeu­tun­gen und Asso­zia­tio­nen hin­ab­stei­gen, das ich in dem besag­ten Heft der Sezes­si­on in einem mei­ner wohl ein­fluß­reichs­ten Tex­te skiz­ziert habe, “Fanal und Irr­licht”, ein Dop­pel­por­trait zwei­er schil­lern­der Figu­ren, die ich als Geis­tes­ver­wand­te betrach­te­te und zeichnete.

Der Öster­rei­cher Chris­ti­an Böhm, der sich nach einem k.u.k. Feld­mar­schall “Böhm-Ermol­li” nann­te, und der in Kon­stanz auf­ge­wach­se­ne Kon­ra­din Lei­ner, genannt QRT, waren bei­de im sel­ben Jahr 1965 gebo­ren und star­ben bei­de 1996, der eine im März, der ande­re im Okto­ber, der eine in Wien durch Selbst­mord à la Kurt Cobain mit­tels Gewehr­lauf im Mund, der ande­re in Ber­lin infol­ge einer Über­do­sis Hero­in. Was bei­de ver­band, war ein Inter­es­se an Tech­no, Dro­gen, mili­tä­ri­schen Out­fits, Kunst, Pop und dem Geist der “Kon­ser­va­ti­ven Revo­lu­ti­on”, von QRT auf eigen­wil­li­ge, irr­lich­tern­de Wei­se beschwo­ren in dem pos­tum publi­zier­ten Buch Dra­chen­saat.

Die Wei­se von Leben und Tod des Chris­ti­an Böhm-Ermol­li ist wohl so etwas wie der ein­zi­ge wirk­li­che Mythos der deutsch­spra­chi­gen Neu­en Rech­ten. Obwohl mein Text aus dem Jahr 2007 dazu gewiß erheb­lich bei­getra­gen hat (was mit vol­ler, bewuß­ter Absicht geschah), so geht das Ver­dienst vor allem an den Regis­seur Lutz Damm­beck und sei­nen essay­is­ti­schen Doku­men­tar­film Das Meis­ter­spiel aus dem Jahr 1998.

Die­ser, Schluß­teil und Höhe­punkt eines Tri­pty­chons über Kunst, Macht und Poli­tik, zu dem noch die Fil­me Zeit der Göt­ter (über Arno Bre­ker) und Dürers Erben (über die Leip­zi­ger Schu­le) zäh­len, ist im Lau­fe der Jah­re zu einer Art neu­rech­tem Kult­film gewor­den. Zumin­dest für mich ist er es, nicht zuletzt des­we­gen, weil er in mei­ner Hei­mat­stadt Wien spielt und eine Zeit ein­fängt, die für mich äußerst prä­gend war.

Eigent­lich soll­te jeder, der mit der Geschich­te nicht ver­traut ist, sich zuerst den Film anse­hen, dann mei­nen Arti­kel von 2007 (und viel­leicht auch noch die­sen hier) lesen, bevor er mit der Lek­tü­re die­ses vor­lie­gen­den Bei­trags fortschreitet.

Kurz gefaßt ist es die Geschich­te eines jun­gen Man­nes, eines Künst­lers und Intel­lek­tu­el­len, der Anfang der neun­zi­ger Jah­re als eher unty­pi­sche Figur in der frei­heit­li­chen Sze­ne die­ser Zeit auf­tauch­te. Er stu­dier­te Male­rei bei Arnulf Rai­ner und Sozi­al­phi­lo­so­phie bei Nor­bert Leser (zum Zeit­punkt sei­nes Todes war er drei­fa­cher Magis­ter), fiel aber vor allem durch sei­ne lei­den­schaft­li­che Teil­nah­me an Raves auf, die zu die­ser Zeit auch von ande­ren jun­gen Rech­ten wie Manu­el Och­sen­rei­ter und Jür­gen Hat­zen­bich­ler als eksta­ti­sche “Stahl­ge­wit­ter” gedeu­tet und zele­briert wurde.

In einen nach­ge­reich­ten Nach­ruf (Aula 7/8) von Wer­ner Bräu­nin­ger aus dem Jahr 2001 hör­te sich das so an:

Der jun­ge Stu­dent und nach­ma­li­ge drei­fa­che Magis­ter (gebo­ren 1965), Schü­ler des Phi­lo­so­phen Nor­bert Leser, unter­nahm Anfang der neun­zi­ger Jah­re den Ver­such, Kunst und Poli­tik in das Kon­zept einer rech­ten Moder­ne ein­flie­ßen zu las­sen, indem er im Rah­men der Frei­heit­li­chen Tech­no-Events ver­an­stal­te­te und deren rhyth­mi­sche “Stahl­ge­wit­ter” meta­po­li­tisch deu­te­te. Die­se ers­te Jugend­be­we­gung seit 1968 wur­de von ihm instru­men­ta­li­siert und der Zulauf jun­ger Men­schen zu den Frei­heit­li­chen stieg an. Der Wunsch nach eksta­ti­scher Auf­lö­sung traf sich hier mit der Dis­zi­plin eines strin­gen­ten, fast mili­tä­ri­schen Rhyth­mus. Es war dies eine Ästhe­ti­sie­rung der Poli­tik, ein Unter­fan­gen also, das anknüpf­te an ähn­li­che Ver­su­che in der ers­ten Hälf­te des ver­gan­ge­nen Jahr­hun­derts, so etwa von d’Annunzio, Mari­net­ti und Leni Riefenstahl. Die lin­ke Tor­heit, die Kunst poli­ti­sie­ren zu wol­len, beging Böhm-Ermol­li nicht. Sei­ne Fra­ge­stel­lun­gen waren ech­tes Erleb­nis neu­en Seins, radi­kal und tief, die glei­che, die ja auch im Expres­sio­nis­mus den Kreis des libe­ra­lis­ti­schen Oppor­tu­nis­mus ver­ließ und jenen schwie­ri­gen Weg nach innen ging, inmit­ten eines Cha­os von Rea­li­täts­zer­fall und Wer­te­ver­keh­rung. Die Metho­de, sol­ches zu erle­ben, war Stei­ge­rung sei­nes Pro­duk­ti­ven, gleich­sam eine Art des per­ma­nen­ten inne­ren Rausches.

Es war die Ära des Auf­stiegs Hai­ders, die von der Pres­se dämo­ni­sie­rend bis hys­te­risch kom­men­tiert wur­de. Die schlimms­ten Befürch­tun­gen schie­nen sich zu bewahr­hei­ten, als im Dezem­ber 1993 eine Serie von rechts­extre­mis­tisch moti­vier­ten Brief­bom­ben­at­ten­ta­ten begann. Eine die­ser Höl­len­ma­schi­nen traf den popu­lä­ren Wie­ner Bür­ger­meis­ter Hel­mut Zilk, der zwei Fin­ger sei­ner lin­ken Hand ver­lor. Zu den Anschlä­gen bekann­te sich eine omi­nö­se “Baju­wa­ri­sche Befrei­ungs­ar­mee”. Erst viel spä­ter soll­te sich her­aus­stel­len, daß sich dahin­ter ein geis­tes­ge­stör­ter Ein­zel­tä­ter namens Franz Fuchs verbarg.

Die Anschlags­se­rie erreich­te ihren Höhe­punkt im Febru­ar 1995 einem Bom­ben­at­ten­tat im bur­gen­län­di­schen Ober­wart, bei dem vier Roma durch eine Spreng­fal­le getö­tet wur­den. Die lin­ke Stadt­zei­tung Fal­ter bemüh­te sich dar­auf­hin eif­rig, die FPÖ und inbe­son­de­re die jun­gen Wil­den der “Neu­en Rech­ten” mit den Mor­den in Ver­bin­dung zu brin­gen, ja indi­rekt dafür ver­ant­wort­lich zu machen.

Heft 6/95 stell­te Chris­ti­an Böhm-Ermol­li als deren Wie­ner Rädels­füh­rer hin. Zum Inter­view war er im Out­fit eines “urba­nen Sla­ckers” erschie­nen, und es wur­de berich­tet, daß der “gro­ße Blon­de” häu­fig auf Hard­core-Tech­no-Par­ties im Gaso­me­ter oder in der Are­na gesich­tet wur­de, “den Kör­per zu mono­to­nen Rhyth­men ver­ren­kend und wild ges­ti­ku­lie­rend”, oft “von einer Schar jun­ger weib­li­cher Fans umge­ben”. Der Anschluß an die Tech­no­sze­ne wur­de als geziel­te meta­po­li­ti­sche Koopt­a­ti­on und Ein­fluß­nah­me gedeu­tet, exem­pla­risch für die “Stra­te­gien” der Neu­en Rech­ten, der man nach einem auch heu­te noch übli­chen Mus­ter “Camou­fla­ge”, “Mimi­kry” und “Unter­wan­de­rung” unterstellte.

Ich sel­ber las zwar zu die­ser Zeit regel­mä­ßig den Fal­ter (wenn man cine­phil ver­an­lagt war, war das die bes­te Adres­se), wur­de auf Böhm-Ermol­li aber erst im März 1996 auf­merk­sam, um mei­nen 20. Geburts­tag her­um. In Heft 12/96 erschien ein Nach­ruf, der einen nach­hal­ti­gen Ein­druck auf mich mach­te. Zwar eher unpo­li­tisch, aber im wesent­li­chen die gän­gi­gen libe­ra­len Vor­stel­lun­gen im Kopf, von der FPÖ denk­bar weit ent­fernt und abge­stos­sen, dabei aber kei­nes­wegs “links”, fiel mir der durch­aus respekt­vol­le Ton auf, mit dem hier von einem Rech­ten gespro­chen wurde.

Böhm-Ermol­li erschien dar­in als “Schlüs­sel­fi­gur des Freun­des­krei­ses, der sich als Avant­gar­de der Neu­en Rech­ten ver­stand”, eine “schil­lern­de Figur”, einer­seits Gen-X-Hard­core-Raver, ande­rer­seits ein Mann mit “Hang zur Mys­tik, zum Katho­li­zis­mus und zur mon­ar­chis­ti­schen Atti­tü­de”, der sich “gegen die über­hol­te Links-Rechts-Ein­tei­lung” aussprach.

Ein Rech­ter, der weder Nazi noch Spie­ßer war – das war mir völ­lig neu und erschien mir auf Anhieb anzie­hend. Der kei­men­de “Rech­te in mir” begann sich bereits zu regen, soll­te aber erst etwa fünf Jah­re spä­ter durch Armin Moh­ler sei­ne “zwei­te Geburt” erfahren.

Aber ich wäre kaum an die­sem Arti­kel fest­ge­klebt, wäre da nicht der letz­te Absatz gewe­sen. Die “Ant­wort” auf den scho­ckie­ren­den Selbst­mord läge viel­leicht “in der Geschich­te jenes Hau­ses” in der Schwarz­s­pa­nier­stra­ße, “in dem Böhm-Ermol­li gelebt hat­te” und in dem er mit zer­fet­zer Schä­del­de­cke auf­ge­fun­den wurde:

Das Gebäu­de stand auf dem Grund­stück des ehe­ma­li­gen Beet­ho­ven-Ster­be­hau­ses. Und eben­dort war 1903 der Phi­lo­soph Otto Wei­nin­ger, auf den sich Böhm-Ermol­li und sein Freun­des­kreis immer wie­der berie­fen, in den Frei­tod gegan­gen: Auch er hat­te sei­nem Leben durch einen Schuß in den Kopf ein Ende gesetzt.

Dies ist die Grab­in­schrift Weiningers:

Die­ser Stein schliesst die Ruhe­stät­te eines Jüng­lings, des­sen Geist hier­nie­den nim­mer Ruhe fand. Und als er die Offen­ba­run­gen des­sel­ben und die sei­ner See­le kund­ge­ge­ben hat­te, litt es ihn nicht mehr unter den Leben­den. Er such­te den Todes­be­zirk eines Aller­gröss­ten im Wie­ner Schwarz­s­pa­nier­hau­se und ver­nich­te­te dort sei­ne Leiblichkeit.

Wei­nin­ger wur­de in dem ers­ten Fal­ter-Arti­kel zu Böhm-Ermol­li vom Febru­ar 1995 en pas­sant erwähnt, an der Sei­te von Ernst Jün­ger und Hans-Jür­gen Syber­berg. Nun stand er plötz­lich zwar nicht im Zen­trum, aber doch an einem mar­kan­ten Kno­ten­punkt die­ser Geschichte.

Ich kann­te ihn aus dem Film Wei­nin­gers Nacht (1990) von Pau­lus Man­ker, der mich im Alter von 14 Jah­ren mit sei­ner kras­sen Dar­stel­lung von wahn­haf­ten Sexu­al­neu­ro­sen, Anti­se­mi­tis­mus und jüdi­schem Selbst­haß zutiefst scho­ckiert und seit­her nicht mehr los­ge­las­sen hat­te. Offen­sicht­lich spiel­te der Titel des Nach­rufs, “Böhm-Ermol­lis Nacht” auf ihn an. Und nun “klick­te” etwas bei mir. Ein tie­fes Geheim­nis schien die unbe­greif­li­che Tat die­ses selt­sa­men Men­schen zu umgeben.

Die eher dunk­le Fas­zi­na­ti­on, die dar­aus resul­tier­te, war durch­aus ambi­va­lent, denn ich fand Wei­nin­ger ja kei­nes­wegs “gut”. Es war eine sehr ähn­li­che Art von sub­ver­si­ver Ambi­va­lenz, die mich prak­tisch zur sel­ben Zeit zum glü­hen­den Fan von Death in June wer­den ließ, in den Bann geschla­gen durch ein Mix-Tape, das mir eine neu gewon­ne­ne, in die “lore” um Dou­glas P. ein­ge­weih­te Freun­din im Febru­ar oder März 1996 zusam­men­stell­te und schenkte.

Im April 1996 benutz­te ich zum ers­ten Mal schrift­lich den Namen “Licht­mess” (damals noch mit Doppel‑S), und kurz dar­auf begang ich, Speng­lers Unter­gang des Abend­lan­des gie­rig zu verschlingen.

Paul Schr­a­d­ers Mishi­ma (dazu aus­führ­lich in mei­nem Licht­spiel­füh­rer) gehör­te bereits damals zu mei­nen Lieb­lings­fil­men, die Ver­bin­dung zu Böhm-Ermol­li erkann­te ich aller­dings erst viel spä­ter. In mei­nen Zwan­zi­gern ent­wi­ckel­te ich eine hart­nä­cki­ge Beses­sen­heit mit dem The­ma Selbst­mord, wur­de immer wie­der von Todes­wün­schen und ‑sehn­süch­ten heim­ge­sucht, die mich als nun­mehr Fünf­zig­jäh­ri­gen gänz­lich ver­las­sen haben.

Sie hat­te, wie bei jedem Men­schen, der ähn­li­ches in sich ver­spürt, kom­ple­xe Ursa­chen und eben­so kom­ple­xe geis­ti­ge Mani­fes­ta­tio­nen. Sie hat­te nicht bloß einen radi­kal ver­nei­nen­den, son­dern auch einen mys­ti­schen, auf ver­que­re Wei­se radi­kal beja­hen­den, posi­tiv-ener­ge­ti­schen Aspekt, den einer “magisch-theur­gi­schen” Sehn­sucht, ja Gier nach Grenz­über­schrei­tun­gen und tran­szen­den­ten Durch­brü­chen, wie sie Drieu La Rochel­le in sei­nem Gehei­men Bericht schil­dert.

Aber auch die Idee des Selbst­mor­des als Pro­test oder Opfer hat­te eine star­ke Anzie­hung auf mich. Mir schien es For­men des Selbst­mor­des zu geben, die eine zuge­ge­be­ner­ma­ßen ver­zwei­fel­te, aber legi­ti­me Ant­wort auf das Nichts, das Cha­os und die Nacht sind, letz­te, abso­lu­te Akte der Sou­ve­rä­ni­tät, bevor man vom unaus­weich­li­chen und end­gül­ti­gen Tod zer­malmt wird, im Ange­sicht gleich­gül­ti­ger, ewig schwei­gen­der, unend­li­cher Räume.

Und nicht zuletzt sah ich in einem Zusam­men­hang zwi­schen ent­spre­chen­den Din­gen, die in mei­ner eige­nen See­le wirk­sam waren und gewis­sen Vor­gän­gen in der äuße­ren Welt, die ich als Zer­fall, Sui­zid, Unter­gang, Auf­lö­sung, Ver­we­sung wahrnahm.

Und es gab noch einen ande­ren Aspekt, den Yukio Mishi­ma auf exem­pla­ri­sche Wei­se ver­kör­pert hat­te (dies im wahrs­ten Sinn des Wor­tes). „Der Selbst­mord wird in der Stil­le des Her­zens vor­be­rei­tet wie ein Kunst­werk”, schrieb Albert Camus. Mishi­ma faß­te sei­nen Seppu­ku buch­stäb­lich als Kon­zept­kunst­werk auf, als Per­for­mance, in der ech­tes Blut ver­gos­sen wird und nach der sich der Vor­hang für immer schließt. Zugleich war er aber auch ein Pro­test­akt und ein radi­ka­ler Griff nach einer abso­lu­ten Tran­szen­denz, eine ulti­ma­ti­ve Grenz­über­schrei­tung, die Eros und Tha­na­tos mit­ein­an­der ver­mäh­len sollte.

Wir wis­sen bis heu­te nicht, war­um sich Chris­ti­an Böhm-Ermol­li töte­te. Aber ich den­ke, man kann mit Sicher­heit sagen, daß sein Frei­tod weder ein Kunst­werk noch ein Pro­test war und schon gar kein Fanal. Er folg­te offen­bar viel­mehr einem Irr­licht, das in sei­nem ver­mut­lich von Dro­gen (und wer weiß, wel­chen Din­gen noch) zer­rüt­te­ten Geist auf­ge­fla­ckert war.

Nach Aus­kunft sei­nes dama­li­gen Freun­des, eines sehr jun­gen Johann Gude­nus, litt er an Wahn­vor­stel­lun­gen und Ver­fol­gungs­ängs­ten. Er fürch­te­te, die Poli­zei wer­de ihn der Täter­schaft an der Brief­bom­ben­se­rie bezich­ti­gen und ver­haf­ten. Er hin­ter­ließ über­all gehei­me, krpy­ti­sche Bot­schaf­ten an Frei­mau­rer, die angeb­lich hin­ter ihm her waren. Ein höhe­res Wesen hat­te begon­nen, ihm Befeh­le zu ertei­len. Das alles sind deut­li­che Zei­chen einer schwe­ren geis­ti­gen Umnach­tung, einer Psychose.

Wäh­rend er mit sei­ner Freun­din tele­fo­nier­te, nahm er einen Schluck Was­ser, steck­te sich den Gewehr­lauf in den Mund und drück­te ab. Das Was­ser soll den Zweck gehabt haben, den Druck auf die Schä­del­de­cke zu ver­stär­ken, “und der Kopf ist weg, ganz ein­fach” (Gude­nus in Damm­becks Film) – angeb­lich eine tra­di­tio­nel­le Metho­de der k.u.k. Offiziere.

Der Selbst­mord allein hät­te Böhm-Ermol­li nicht zum neu­rech­ten Mythos gemacht. Weit­aus gewich­ti­ger ist eine Erzäh­lung, von der die Nach­ru­fe von 1996 noch nichts wis­sen, und die erst von Lutz Damm­beck als Aus­gangs­punkt sei­nes Films in Spiel gebracht wur­de. In die­ser Ver­si­on erscheint Böhm-Ermol­li als kon­se­quen­ter Kon­zept­künst­ler, der sogar sei­nen Freun­des­kreis “Kon­ser­va­ti­ver Klub” als “Gesamt­kunst­werk” (Damm­beck) auf­ge­faßt habe.

Fol­gen­des war ein­ein­halb Jah­re vor Böhm-Ermol­lis Tod gesche­hen: Im Sep­tem­ber 1994 bra­chen einer oder meh­re­re Unbe­kann­te in einen Raum in der Aka­de­mie der Küns­te ein, in dem 38 Bil­der von Böhm-Ermol­lis Leh­rer Arnulf Rai­ner gela­gert wur­den und über­mal­ten die­se mono­chrom schwarz, wobei sie allein die Signa­tur des Künst­lers unbe­rührt lie­ßen. Auf einem Bild war eine Bot­schaft hin­ter­las­sen wor­den: „Da beschloß er, Aktio­nist zu sein.“ Womög­lich eine iro­ni­sche Anspie­lung auf Mein Kampf, wo es heißt: “Ich aber beschloß, Poli­ti­ker zu werden.”

Die Tat hat­te ganz offen­sicht­lich einen geziel­ten aktio­nis­ti­schen, sym­bo­li­schen Cha­rak­ter: Jener Mann, der vor allem durch sei­ne Über­ma­lun­gen bekannt gewor­den war, war nun selbst über­malt wor­den. War dies eine künst­le­ri­sche Kri­tik, gar eine Nega­ti­on von Rai­ners Kunst­auf­fas­sung? Und ging es nur um Rai­ner allein, oder wur­de er als typi­sches Bei­spiel des “moder­nen Künst­lers” zur Ziel­schei­be gewählt?

Ein Jahr nach dem Anschlag tauch­te ein Beken­ner­schrei­ben auf, ein “anti­mo­der­nes Mani­fest vol­ler Anspie­lun­gen, Zita­te und Ver­wei­se, das die Akti­on in der Aka­de­mie zu begrün­den ver­sucht”, wie es im Meis­ter­spiel heißt.

Dem­nach ging es dar­um, die Moder­ne mit ihren eige­nen Mit­teln zu schla­gen, die ver­bür­ger­lich­ten und eta­blier­ten, als Schar­la­ta­ne denun­zier­ten Bil­der­stür­mer von ges­tern durch neue bil­der­stür­me­ri­sche Akte, dies­mal von rechts, vom Sockel zu sto­ßen, und eine Art Tem­pel­rei­ni­gung und Ver­trei­bung der Händ­ler-Gale­ris­ten und ihrer zynisch und rou­ti­niert gewor­de­nen Kunst­pro­du­zen­ten vorzunehmen.

Durch Damm­becks Film wur­de bekannt, daß Böhm-Ermol­li als Ver­däch­ti­ger gehan­delt und von der Poli­zei unter­sucht wur­de. Hat er die Bil­der Rai­ners wirk­lich über­malt? Hat er auch das Mani­fest geschrie­ben? Die Mit­glie­der und Hin­ter­blie­be­nen des “Kon­ser­va­ti­ven Klubs” äußer­ten, sie wüß­ten es nicht, aber sie fän­den es gut, wenn er es gemacht hatte.

25 Jah­re spä­ter, im Dezem­ber 2019, ging die Mel­dung um, das Atten­tat sei geklärt wor­den. Der Kurier schrieb:

Im Rück­blick war das “Atten­tat” für Rai­ner “das scho­ckie­rends­te Erleb­nis” sei­nes Lebens: “Vor lau­ter Auf­re­gung bekam ich einen Hirn­schlag. Ich ließ mich im Jahr dar­auf eme­ri­tie­ren. Aber jetzt end­lich wis­sen wir, dass der Täter ein Stu­dent der Aka­de­mie war. Er war psy­chisch sehr krank, und er war frus­triert, weil er erfolg­los war. Er war ein­fach nei­disch. Er hat sich umge­bracht. Wir haben daher sei­ner Mut­ter ver­spro­chen, den Namen nicht zu nennen.”

Ohne Zwei­fel ist damit Chris­ti­an Böhm-Ermol­li gemeint. Als ich die­sen Arti­kel las, jubel­te ich inner­lich. Er hat­te es getan! Er hat­te es tat­säch­lich getan! Der Kern des Mythos ist bestätigt!

Aber stimmt das wirk­lich? Es wur­de nicht bekannt gege­ben, wel­che foren­sisch rele­van­ten Bewei­se nach so lan­ger Zeit auf­ge­taucht sein sol­len. In der Tat ist der ein­zi­ge Beleg die Aus­sa­ge Rai­ners selbst.

Und die­ser stand von Anfang an unter Ver­dacht, selbst der Täter gewe­sen zu sein und wur­de zeit­wei­se sogar von der Poli­zei als Haupt­ver­däch­ti­ger gehan­delt. Nur er hat­te den Schlüs­sel zu dem Lager­raum beses­sen, und die sau­ber und sorg­fäl­tig durch­ge­führ­te Tat bedurf­te eines gro­ßen Auf­wan­des an Zeit und Mate­ri­al. Man höre sich in Damm­becks Film an, was Rai­ners Assis­tent Karl Hika­de über den Tat­her­gang zu sagen hat. Die Ver­dachts­mo­men­te sind gewich­tig, wenn nicht gar schlagend.

Wenn es nun aber Rai­ner sel­ber war (aus wel­chen Grün­den auch immer), dann muß nicht auch das Mani­fest-Beken­ner­schrei­ben zwangs­läu­fig von ihm stam­men. Es könn­te jemand geschrie­ben haben, der sich an die Geschich­te “ran­ge­hängt” hat.

Was blie­be dann noch vom Mythos Böhm-Ermol­li übrig, wenn sein Frei­tod weder ein Mishi­ma noch ein Ven­ner noch eine lite­ra­risch-poe­ti­sche Tat war; und wenn er doch nicht der Täter einer geni­al “kon­ser­va­tiv-sub­ver­si­ven Akti­on” war, lan­ge Zeit bevor Götz Kubit­schek und Felix Men­zel (mit mei­ner Betei­li­gung) ähn­li­ches ver­such­ten, was wie­der­um die spä­te­ren Aktio­nen der Iden­ti­tä­ren in ihrer Früh­zeit beeinflußte?

Ihn ret­tet die Tat­sa­che, daß so vie­le Rät­sel die­ses Poli­tik- & Kunst-Kri­mis unge­löst blei­ben. So hält sich auch der Nim­bus der Gestalt Chris­ti­an Böhm-Ermol­lis und der Geschich­ten und Geheim­nis­se, die sich um ihn ran­ken, offen für Inter­pre­ta­tio­nen, Asso­zia­tio­nen, Spe­ku­la­tio­nen und “Spin-Offs”.

Min­des­tens bleibt eine Art Gespenst, eine “Haun­to­lo­gie”, die am Beginn mei­nes Weges zur Neu­en Rech­ten stand, und die über Jahr­zehn­te hin­weg immer wie­der zu mir zurück­ge­kehrt ist.

Am 15. März 2013 zeig­te ich Das Meis­ter­spiel in Wien im Rah­men eines iden­ti­tä­ren Film­abends, bei dem etwa drei­ßig Zuschau­er anwe­send waren, hof­fend, daß hier ein Fun­ke über­sprin­gen wür­de, der künf­ti­gen Aktio­nen einen Impuls und ein Geprä­ge geben könnte.

Am 19. Okto­ber 2013 besuch­te ich Mar­tin Sell­ner in Baden. Ein schier unglaub­li­cher Fall von Syn­chro­ni­zi­tät ereig­ne­te sich: Nach­dem wir uns aus­gie­big über den “Fall” Böhm-Ermol­li unter­hal­ten hat­ten, stol­per­ten wir über eine Akti­on mit dem Titel “Eines Tages kam einer und über­mal­te Rai­ner” vor dem Arnulf-Rai­ner-Muse­um im ehe­ma­li­gen Frauenbad.

Ein Künst­ler namens Alex­an­der Don­ho­fer lud dazu ein, Pos­ter von Rai­ner-Gemäl­den mit Wachs­mal­krei­den zu über­ma­len, die sich dafür aller­dings als denk­bar unge­eig­net erwie­sen. Mar­tin Sell­ner und ich began­nen mun­ter, klei­ne gel­be Lamb­das auf die Pos­ter zu malen. Das Ergeb­nis erwies sich jedoch als der­art unbe­frie­di­gend, daß ich mir am nächs­ten Tag gel­be Acryl-Far­be kauf­te, um zuhau­se den Slo­gan “Da beschloß er, Aktio­nist zu sein” auf das Pla­kat zu malen, als Hom­mage an die Dammbeck-Rainer-Böhm-Ermolli-Legende.

Und nun also, um an den Anfang die­ses Rück­blicks zurück­zu­keh­ren, die geheim­nis­vol­le Col­la­ge, die mir eine unbe­kann­te Per­son via Schnell­ro­da im Janu­ar die­ses Jah­res hat­te zuschi­cken lassen.

Ich erkann­te sofort, daß es sich um eine sym­bo­li­sche Umkehr eines unheim­li­chen Arte­fak­tes han­del­te, das ein Jahr nach dem Tod Böhm-Ermol­lis sei­nen engs­ten Freun­den von einem anony­men Absen­der zuge­schickt wor­den war: Eine Post­kar­te mit einem aus­ge­schnit­te­nen, unvor­teil­haf­ten Bild­nis Böhm-Ermol­lis, auf sei­ner Stirn eine “Schwar­ze Son­ne” pran­gend. Dazu der aus Zei­tungs­buch­sta­ben zusam­men­ge­stü­ckel­te Spruch: “Schö­ne Grü­ße aus dem Jenseits.”

Offen­sicht­lich beab­sich­tig­te der Absen­der, Böhm-Ermol­li und sei­ne Freun­de zu ver­höh­nen. Die­se Col­la­ge hin­ge­gen war eine Hom­mage. Als Grund­la­ge hat­te der Künst­ler eine Kreuz­über­ma­lung Rai­ners benutzt. Ein roter Farb­fleck über Böhm-Ermol­lis Kopf mag das Blut sym­bo­li­sie­ren, das aus der explo­die­ren­den Schä­del­de­cke aus­trat, oder auch eine Flam­me (ein Irr­licht?), die sei­nem Geist ent­springt. Der Künst­ler hat­te die­se rote Flam­me zu einer Art Strah­len­kranz erwei­tert, die schwar­ze Todes­spin­ne von Thu­le erset­zend. Die deut­lichs­te Umkeh­rung war der Spruch “Gruß aus dem Dies­seits”. Nicht der Tote grüß­te die Leben­den, ein Leben­der grüß­te den Toten.

Eine Woche spä­ter lern­te ich auf einem Kon­zert eine Runen­an­hän­ger tra­gen­de Gym­nas­tik­leh­re­rin ken­nen, die sich zu mei­ner Ver­blüf­fung als aus­ge­spro­che­ne Ken­ne­rin des Böhm-Ermol­li-Mythos her­aus­stell­te. Sie erin­ner­te mich dar­an, daß sich am 5. März sein 30. Todes­tag jähr­te. Dar­über­hin­aus hat­te sie her­aus­ge­fun­den, daß sei­ne Grab­stät­te ab 13. März 2026, dem 30. Jah­res­tag sei­nes Begräb­nis­ses, auf­ge­las­sen wer­den würde.

Nun begriff ich end­lich die geheim­nis­vol­le Col­la­ge als eine Auf­for­de­rung an mich, eine Zeit­schlei­fe zu knüp­fen. Sekun­diert von Chris­toph Lemp, einem Vete­ra­nen der Tech­no­sze­ne der neun­zi­ger Jah­re, bega­ben sich “Astra­le Avant­gar­de” und ich am 5. März 2026 auf den Hiet­zin­ger Fried­hof, um Chris­ti­an Böhm-Ermol­li zu geden­ken. Der vier­te im Bun­de war Ger­hard Hall­statt von “Aller­see­len”, der unse­re Akti­on fotographierte.

Drei wei­ße Rosen, die “Grü­ße aus dem Dies­seits” (denen ich ein Datum des Tages, aus­ge­schnit­ten aus der Kro­nen­zei­tung, hin­zu­füg­te) und die ver­häng­nis­vol­le ori­gi­na­le Fal­ter-Aus­ga­be, die mich im März 1996 in ihren Bann gezo­gen hat­te, dien­ten als Sigi­li­en unse­rer Ver­eh­rung und, ja, Dankbarkeit.

Der blank­po­lier­te Grab­stein glich einem schwar­zen Spie­gel. Wir blick­ten in ihn hin­ein, und sahen kein Geheim­nis, kei­ne Ant­wort auf die Rät­sel die­ses “Fal­les”; aber wir sahen und erkann­ten uns selbst: GNOTHI SEAUTON.