18. März 2026

Ratten? Fury? Nicht unser Kreuzzug.

Gastbeitrag / 30 Kommentare

von Wiggo Mann -- Ratten also. Es gibt diese Momente, oft nur einzelne Worte, die alles erhellen. Als US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am vergangenen Freitag um 8 Uhr morgens im Press Briefing Room des Pentagon vor die versammelten Journalisten tritt, wird er sehr explizit.

Es genügt ihm nicht, mili­tä­ri­sche Erfol­ge und die Tötung von Geg­nern zu ver­kün­den. Er will den Feind demütigen.

Iran’s lea­der­ship has (…) gone under­ground, cowe­ring. That’s what rats do.

Wir dür­fen ver­mu­ten, daß es ihm nicht dar­um ging, mit der bio­lo­gi­schen Rat­ten­me­ta­pher auf die Intel­li­genz, Lern­fä­hig­keit und Sozi­al­kom­pe­tenz der ira­ni­schen Regie­rung hin­zu­wei­sen. Hegs­eth will sagen, daß sich Tei­le der ira­ni­schen Füh­rung im Fall von Bom­ben­an­grif­fen in unter­ir­di­schen Bun­kern auf­hal­ten – „wie Rat­ten es tun“.

Offen­bar ver­gaß Hegs­eth dabei, daß auch er im Ver­tei­di­gungs­fall ein eige­nes Bun­ker-Appar­te­ment im Natio­nal Mili­ta­ry Com­mand Cen­ter (NMCC) unter dem Pen­ta­gon bezie­hen wür­de. (Und bedenkt man, daß Hegs­eth eng an der Sei­te des Staa­tes Isra­el steht, dann könn­ten ihm sei­ne jüdi­schen Freun­de his­to­risch sicher erklä­ren, wel­che Fol­gen die Gleich­set­zung von Men­schen und Schäd­lin­gen haben kann.)

Hegs­eths sprach­li­che Aggres­si­on ist wohl dar­auf zurück­zu­füh­ren, daß der Krieg gegen den Iran nicht den erhoff­ten schnel­len Erfolg hat. Es geht drun­ter und drüber.

Das Cha­os zerrt erkenn­bar an den Ner­ven des kör­per­lich her­vor­ra­gend trai­nier­ten US-Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ters. Als Sol­dat kennt er die Demü­ti­gung des Geg­ners wäh­rend und nach einer Tötung. Im engs­ten mili­tä­ri­schen Kon­text mag sie situa­tiv akzep­ta­bel und für kämp­fen­de Ein­hei­ten moti­vie­rend sein. In der Rede eines Regie­rungs­mit­glieds an Jour­na­lis­ten ist die­se ent­mensch­li­chen­de Sprach­ge­walt jedoch ein Hin­weis auf Kon­troll­ver­lust und Sadismus.

Wo ist – zumin­dest im über­tra­ge­nen Sin­ne – die „Mil­de roher Män­ner“, die in der Pau­se eines krie­ge­ri­schen Gemet­zels die geg­ne­ri­schen Toten noch respekt­voll behan­deln und die Köp­fe Ster­ben­der auf einen gefal­te­ten Man­tel bet­ten, wie es in Jochen Klep­pers Roman Der Vater (1937) aus einem Kriegs­er­leb­nis Fried­rich Wil­helms I. beschrie­ben wird?

Aber Hegs­eth ist mit media­len Ent­glei­sun­gen nicht allein. Das Wei­ße Haus ver­öf­fent­licht auf sei­nen Social-Media-Accounts aktu­el­le Fil­me, in denen Erfol­ge bei sport­li­chen Video­spie­len (Golf, Base­ball, Bow­ling) in direk­ten Zusam­men­hang mit Bil­dern der Tötung geg­ne­ri­scher Ein­hei­ten gestellt wer­den. Zur Ent­span­nung unter­legt mit digi­ta­ler Muzak, also unauf­dring­li­cher Instru­men­tal­mu­sik. Man scheint sich im Team Bibi/Donald einig: Men­schen tot­ma­chen ist ein Riesenspaß.

Die Grün­de dafür lie­gen womög­lich rund 1000 Jah­re zurück. Ame­ri­can Cru­sa­de heißt Pete Hegs­eths Buch mit Bezug zu den Kreuz­zü­gen des 11. Jahr­hun­derts. Er ver­öf­fent­lich­te es 2020 wäh­rend sei­nes Enga­ge­ments als Co-Host beim Kabel­sen­der Fox. Das Buch beschreibt sei­ne Idee eines Kul­tur­kamp­fes gegen Woke­ness, Glo­ba­lis­mus und Isla­mis­mus. Zum dama­li­gen Zeit­punkt nicht mit Waf­fen. Noch nicht.

Our Ame­ri­can Cru­sa­de is not about lite­ral swords, and our fight is not with guns. Yet.

Yet. Noch nicht. Wie bei den Rat­ten am ver­gan­ge­nen Frei­tag sind es auch in Hegs­eths Buch über einen bevor­ste­hen­den Kreuz­zug wie­der die­se neben­säch­li­chen Wor­te, die erhel­len. Wäh­rend der Anhö­rung im Zusam­men­hang mit Hegs­eths Nomi­nie­rung zum Secre­ta­ry of Defen­se im Janu­ar 2025 wur­de sein impli­zi­ter Auf­ruf zum Kreuz­zug aus­drück­lich noch­mal the­ma­ti­siert. Und zerredet.

Ergän­zend befragt zu den Eska­pa­den wäh­rend sei­ner drei Ehen konn­te Hegs­eth im Schlag­ab­tausch der Anhö­rung bestä­ti­gen: Jesus und er kom­men gut klar. Alles sei ver­zie­hen. Zudem gäbe es Geheim­hal­tungs-Ver­ein­ba­run­gen mit den betrof­fe­nen Frauen.

I have fai­led in things in my life, and thank­ful­ly I am rede­e­med by Lord and Savi­or, Jesus Christ.

Man sieht, der ame­ri­ka­ni­sche Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter ist Teil einer star­ken Glau­bens­ge­mein­schaft. Er gehört nach über­ein­stim­men­den Berich­ten zur Com­mu­ni­on of Refor­med Evan­ge­li­cal Churches (CREC), also einem kon­ser­va­tiv refor­miert-evan­ge­li­ka­len Kir­chen­netz­werk um Doug Wil­son, einem wei­te­ren Kreuz­zug-Fan. Kurz vor Weih­nach­ten 2013 erklär­te die­ser Pas­tor bereits:

Decla­re holy war, and lea­ve the vin­di­ca­ti­on to God.

Erst ein­mal Krieg füh­ren. Gott wird es schon rich­ten. Nach­rich­ten­quel­len wie AP oder die Washing­ton Post benen­nen Doug Wil­sons Gemein­de bzw. die CREC aus­drück­lich als Hegs­eths Kon­fes­si­on und berich­ten, dass er Wil­sons Schrif­ten und Leh­ren sehr schätzt.

Es über­rascht des­halb nicht, dass Hegs­eth sogar sei­nen eige­nen Kör­per mit reli­giö­sen Tat­too-Bot­schaf­ten gestal­tet. Ist Kör­per­be­ma­lung poli­tisch rele­vant? Ja, denn es geht nicht um eine bekiff­te 20-Jäh­ri­ge, die sich am Strand von Goa einen nied­li­chen Schmet­ter­ling auf den Fuß­knö­chel ste­chen läßt. Wir spre­chen über den Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter der USA, Exe­ku­tiv­chef der glo­bal wirk­mäch­tigs­ten Armee. Zu sei­nen Tat­toos gehö­ren auf der Brust das soge­nann­te Jeru­sa­lem­kreuz sowie auf dem Arm der ara­bi­sche Schrift­zug „kafir“ (Ungläu­bi­ger) als iro­ni­scher Bezug zur isla­mi­schen Glaubenslehre.

Auf dem Bizeps steht „Deus vult“. „Gott will es.“ So lau­te­te der Mar­ke­ting-Slo­gan, den Papst Urban II. für die Kreuz­zü­ge auf dem Kon­zil von Cler­mont im Novem­ber 1095 in sei­ner Pre­digt prä­sen­tier­te. Anschlie­ßend begann der Weg des Kamp­fes über Kon­stan­ti­no­pel, Ana­to­li­en, Antio­chia und Jeru­sa­lem. Die Kampf­ge­bie­te lagen im Bereich der heu­ti­gen Tür­kei, Syri­ens, des Liba­non und Israels/Palästinas. Kurz­fris­tig gab es mit der Grün­dung von Kreuz­fah­rer­staa­ten Erfol­ge, lang­fris­tig jedoch anhal­ten­de Krie­ge, schwe­re christ­lich-mus­li­mi­sche und auch inner­christ­li­che Span­nun­gen. Vie­le Gebie­te gin­gen spä­ter ohne­hin wie­der ver­lo­ren. Das Übli­che also.

Einen Monat nach dem Kon­zil von 1095 und sei­nem „Deus vult“ mel­det sich Papst Urban II. übri­gens noch ein­mal zu Wort. In einem Brief an die Chris­ten in Flan­dern kurz vor Weih­nach­ten drängt er dar­auf, alle Kräf­te gegen den Feind im Nahen Osten zu bün­deln. Die Aggres­si­on der Mus­li­me müs­se zurück­ge­schla­gen wer­den, denn:

Fra­ter­nitatem ves­tram iam pri­dem mul­torum rela­tio­ne didi­cis­se cre­di­mus bar­ba­ri­cam rabiem eccle­si­as Dei in Ori­en­tis par­ti­bus mise­ra­bi­li infe­sta­tio­ne devastasse.

Wir glau­ben, dass eure Bru­der­schaft seit gerau­mer Zeit aus vie­len Berich­ten erfah­ren hat, wie bar­ba­ri­sche Wut die Kir­chen Got­tes in den öst­li­chen Gebie­ten durch bekla­gens­wer­te Angrif­fe verwüstet.

Lang­wei­li­ger Geschichts­un­ter­richt? Wäre da nicht schon wie­der ein klei­ner, fast neben­säch­li­cher Begriff, der auf­hor­chen lässt: bar­ba­ri­cam rabiem. Bar­ba­ri­sche Wut, die man den Mus­li­men damals vor­warf. Im Eng­li­schen: Bar­ba­ric Fury.

Rund 1000 Jah­re spä­ter greift eine Alli­anz aus israe­li­schen und US-ame­ri­ka­ni­schen Streit­kräf­ten in einer der größ­ten Mili­tär­ak­tio­nen die Isla­mi­sche Repu­blik Iran an und stürzt die glo­ba­le Staa­ten­ge­mein­schaft in tie­fe Ver­wer­fun­gen. Ist es wirk­lich Zufall, dass der Titel die­ses Angriffs wie eine Ant­wort auf die „Bar­ba­ren“, und his­to­ri­scher Bezug auf Kreuz­zü­ge klingt? Epic Fury.

Die – laut Mar­co Rubio – von Isra­el initi­ier­te und von Ame­ri­ka­nern mit­ge­tra­ge­ne Schlacht im Nahen Osten wird von gut infor­mier­ten Beob­ach­tern wie dem „Eco­no­mist“ zuneh­mend als Feh­ler beschrie­ben. Anfecht­ba­re Plau­si­bi­li­tät, vie­le kol­la­te­ra­le Opfer und kaum erkenn­ba­re Exit-Strategie.

Der­sel­be Man­gel gilt auch für den Hoff­nungs­trä­ger der Rech­ten, Donald Trump. Unklar, wie gut sich der­zeit Base­caps ver­kau­fen, die behaup­ten: „Trump was right about ever­y­thing.“ Unbe­strit­ten ist aber, daß Trump ein zen­tra­les Wahl­ver­spre­chen gebro­chen hat. „No more stu­pid wars“ war neben „Build the wall“ einer der Grün­de, war­um 80 Mil­lio­nen US-Bür­ger ihre Hoff­nung auf die­sen Prä­si­den­ten setzten.

Our power will stop all wars.

So hieß es noch in der Ein­füh­rungs­re­de am 20. Janu­ar 2025 in Washing­ton. „I stop­ped wars. I hate to see peo­p­le kil­led“ wäre aus Trumps Sicht der Grund für sei­nen per­sön­li­chen Frie­dens­no­bel­preis gewe­sen. Ein Jahr spä­ter lie­gen die­se Ideen in Scher­ben. Ana­lys­ten fra­gen sich, ob Trump plötz­lich aus eige­nem Wil­len vom poli­ti­schen Weg abge­bo­gen ist, oder ob er zu schwach war, sich gegen Fehl­be­ra­tung, Kreuz­zug-Fans und israe­li­schen Druck durch­zu­set­zen. Schwer zu sagen, was für die Zurech­nungs­fä­hig­keit der USA schlim­mer wäre.

Das Vor­ge­hen des Prä­si­den­ten gefähr­det nicht nur den Selbst­ver­such, einen neu­en Mythos der glo­ba­len Unan­tast­bar­keit zu schaf­fen. Auch der meta-poli­ti­sche Raum­ge­winn im Inne­ren zer­legt sich, spal­tet das Lager. Pro­mi­nen­te Trump-Fans nen­nen kri­ti­sche­re Trum­pis­ten plötz­lich „Dämo­nen“. Die rech­te Influen­ce­rin Lau­ra Loo­mer freut sich dar­über, daß ein jour­na­lis­ti­scher Mit­be­wer­ber laut öffent­li­cher Bio­gra­fie in frü­her Kind­heit von sei­ner Mut­ter ver­las­sen wur­de. How low can you go?

Sol­che Epi­so­den sind nicht nur Mob­bing im digi­ta­len Zeit­al­ter, son­dern Sym­ptom eines tie­fe­ren poli­ti­schen Ver­falls. Gera­de dar­in liegt für deut­sche Rech­te die eigent­li­che Leh­re: Wer sich zu eng an frem­de Macht­zen­tren bin­det und Außen­po­li­tik betreibt, indem er Text­bau­stei­ne von Kriegs­par­tei­en kopiert, der impor­tiert am Ende nicht Stär­ke, son­dern auch deren Zerrüttung.

Eine poli­tisch rei­fe Bewe­gung darf sich nicht dau­er­haft von Gunst und Miß­gunst äuße­rer Mäch­te abhän­gig machen – auch dann nicht, wenn Inter­ven­tio­nen aus Washing­ton (Van­ce, Rubio, etc) im Ein­zel­fall will­kom­men erschei­nen. Gera­de in Deutsch­land fällt die­se Per­spek­ti­ve schwer. Das Land wur­de im Zwei­ten Welt­krieg nicht mit dem Ziel ech­ter Selbst­stän­dig­keit besiegt, son­dern über Jahr­zehn­te zum Vasall in einer trans­at­lan­ti­schen Bezie­hung gemacht, die zuneh­mend unge­sund wur­de und deren Preis sich bis in die Kata­stro­phe des Ukrai­ne­kriegs hin­ein gezeigt hat.

Umso wich­ti­ger ist bei einer rech­ten Volks­par­tei wie der AfD ein Plä­doy­er für nüch­ter­ne Sou­ve­rä­ni­tät. Weni­ger Über­nah­me frem­der Pro­pa­gan­da, weni­ger reflex­haf­te Lager­bin­dung, mehr Fähig­keit zur Äqui­di­stanz gegen­über Weltmächten.

Syn­chro­ni­sier­te Mar­ken­füh­rung benö­tigt dafür eine Schnitt­stel­le zwi­schen Kam­pa­gnen­pla­nung und inter­nem Think Tank. Ein Team mit der Fähig­keit, tie­fe Ana­ly­sen vor­zu­be­rei­ten und zeit­ge­recht in öffent­lich wirk­sa­me Spra­che zu über­set­zen. Kri­sen sind auch Momen­te der Klä­rung. Sie zwin­gen dazu, wacke­li­ge Gewiss­hei­ten weg­zu­räu­men und das eige­ne Den­ken auf sta­bi­le Fun­da­men­te zu stellen.

Ein sou­ve­rä­nes Deutsch­land ist kei­ne Bauch­red­ner­pup­pe der Welt­mäch­te. Dies ist nicht unser Kreuzzug.

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Kommentare (30)

RMH

18. März 2026 08:32

Der Beitrag in 4 Zeilen zusammengefasst:
- Der Autor mag Pete Hegseth nicht.
- Er ist ihm total unsympathisch, genauso, wie die Evangelikalen in den USA.
- Trump ist ein Wortbrecher.
- Die AfD sollte sich endlich vom Flirt mit USRAEL verbschieden, endlich sich wieder nüchtern und neutral machen.
Anmerkung meinerseits: Relevant ist der Text für uns Deutsche, die wir uns als AfD nah oder gar AfD-Mitglieder bezeichnen, in seinen letzten 5 Absätzen, alles davor: Da lässt einer Luft ab, was nicht zur Stärkung der eigenen Argumente taugt. Dabei ist doch gerade die Qunintessenz der letzten 5 Absätzte, dass man das Bomb, bomb, bomb; bomb, bomb Iran weder aufhalten, verhindern, ändern oder sonst wie Einfluss drauf haben kann. Warten wirs ab, was noch kommt. Der hohe Spritpreis, die quasi Veruntreuung des "Sondervermögens" - evtl. bewegt das noch ein paar Leute in Rhl.-Pfalz. Wünsche viel Erfolg.

Mitleser2

18. März 2026 08:43

Ich tue mich schwer, zu diesem Krieg eine Position zu finden. Und offensichtlich wurde er begonnen, ohne ein echtes Ziel zu haben. Aber es ist eigentlich ein israelischer Krieg. Und offensichtlich ist Israel bereit, bis zum letzten zu gehen. Sie sind wohl der Meinung, dass der Status quo kein Lösung mehr ist. Weil: "Der Iran hat durch sein Netz an Proxies (Hamas, Hizbollah, Houthis, ...) de facto einen permanenten Kriegszustand aufrechterhalten, in asymmetrischer und schwer fassbarer Form." Ob man diese Haltung teilen muss, ist was anderes.   

FranzJosef

18. März 2026 09:09

Danke für diesen mutigen Artikel! Ich fürchte, Sie werden sehr viel Kritik ernten. Denn der Kreuzzug richtet sich ja vorgeblich gegen "fanatische Islamisten", das "Mullah-Regime", die "Ajatollahs", "Islamfaschisten", "Judenhasser", "Terroristen" usw. etc. pp. Und das ist im rechten Lager sehr gut anschlussfähig (siehe Tichy, AchGut, Reitschuster usw.) Als Ali Chamenei gleich am ersten Tag ermordet wurde, konnte man lange Listen von rechten Influencern erstellen, wer auf X alles zustimmte.

Le Chasseur

18. März 2026 09:09

"Dies ist nicht unser Kreuzzug."
Korrekt. Deshalb sollte sich die Bundesregierung ein Beispiel an Spanien nehmen und den USA die Nutzung von Militärbasen innerhalb Deutschlands untersagen und natürlich auch keine Überflugsrechte gewähren. 

Karl Otto

18. März 2026 09:18

Ja natürlich, was geht uns der Iran an? Aber sich über die Islamisierung in Deutschland ereifern, als wenn das nichts mitienander zu tun hätte. Welche Borniertheit. Aber die gleichen Leute erwarten ja auch, dass Putin Ruhe gibt, wenn er einmal die Ukraine hat. 

Le Chasseur

18. März 2026 09:23

@Mitleser2
"Aber es ist eigentlich ein israelischer Krieg."
Nein. Es ist ein amerikanischer Krieg. Die USA führen seit ihrer Existenz mehr oder weniger ununterbrochen Krieg  aus wirtschaftlichen oder machtpolitischen Gründen. Es ist für die USA das normale Verhalten, andere, oftmals ferne  Länder zu überfallen. Der Staat Israel existiert aber erst seit knapp 80 Jahren. Der amerikanische Deep State würde es niemals zulassen, dass die USA in einen Krieg hineingezogen werden, nur weil der Präsident ein religiöser Spinner ist oder durch sex tapes erpressbar.

Le Chasseur

18. März 2026 09:36

@Karl Otto
"Ja natürlich, was geht uns der Iran an? Aber sich über die Islamisierung in Deutschland ereifern."
Hinter der Islamisierung Deutschlands steckt nicht der schiitische Iran, sondern die sunnitischen Golfstaaten. Bei den allermeisten islamistischen Terroristen handelt es sich um Sunniten, nicht Schiiten. Der Krieg könnte jetzt eine neue Flüchtlingsbewegung Richtung Europa und vor allem Deutschland auslösen: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/iran-und-libanon-deutschland-top-ziel-fuer-gefluechtete-110853525.html

Andreas Stullkowski

18. März 2026 09:50

Der Artikel beschreibt die Sicht der Mehrheit in Deutschland; nicht nur der AfD, sondern auch der anderen Parteien. Und die Mehrheit in Deutschland hat den Wunsch, dass wir in der Welt neutral und unbedeutend sind. Denn so ist es am bequemsten. 
Wir sind passiv, hilf- und wehrlos, und maskieren unser Schwäche als Wunsch nach Frieden.
Die Vorgehensweise der USA, die die Welt maßgeblich beeinflussen und formen wollen, können wir daher nicht verstehen. Das wird schon deutlich, wenn der Autor Hegseth als "US-Verteidigungsminister" bezeichnet. Das ist er aber nicht. Er ist Kriegsminister (Secretary of War), und sein Ministerium heißt Department of War
Der Artikel ist daher so irrelevant für unser Verständnis des Geschehens wie Deutschland irrelevant ist in der Welt. Statt zu moralisieren und absolut nichts zu bewirken, sollten wir das Geschehen mit Interesse verfolgen und die Hintergründe beleuchten. Damit bewirken wir genauso wenig, fangen aber unter Umständen an, die Weltpolitik und die gegenwärtig stattfindende Neuordnung der Welt besser zu verstehen. 
Wer weiß, in ein, zwei Generationen tritt vielleicht Deutschland sogar wieder als globaler Spieler im "Great Game" auf.

RMH

18. März 2026 09:54

" ...für diesen mutigen Artikel!"
@Karl-Josef: Sie verwenden hier aber sehr schön die Sprache aus Woke-istan, von der "couragierten" Gesellschaft, die "unsere Demokratie" "mutig" verteidigt. 
Was ist hier bittes chön mutig? Nachdem die Position "ist nicht unser Krieg" mittlerweile die offizielle Haltung der Administration Merz und der EU ist.
Sie verwenden Mut also in seiner newspeak Variante, wo Mut = Obey bedeutet.

Valjean72

18. März 2026 10:18

Vielen Dank für diesen wohltuend nüchtern gehaltenen Artikel und dem Eintreten für eine eigene (deutsche) Position in diesem Konflikt.
 
Ich gehe nach wie vor davon aus, dass Trump zu diesem Krieg von Netanjahu & Co. übertölpelt wurde und dass er von einem kurzen Militärschlag ausging. Ein Enthauptungsschlag, der das „iranische Regime“ kopflos machen und zum Einsturz bringen würde.
 
Mir erscheint diese Grundannahme vollkommen naiv und von Unkenntnis über den Iran geprägt, dass es mich überrascht hat. Netanjahu & C. wussten mE, dass sich dieser Angriff zu einem längeren Konflikt entwickeln würde, der auch die USA massiv schädigen kann und wird.
 
Passend in diesem Zusammenhang: Der oberste Terrorabwehr-Koordinator der US-Geheimdienste, Joe Kent, hat gestern aus Protest gegen den Krieg USraels gegen den Iran seinen Rücktritt erklärt.
 
"Kent begründet seinen Schritt damit, dass vom Iran keine unmittelbare Bedrohung für die USA ausgegangen sei. Der Krieg sei «aufgrund von Druck aus Israel und dessen einflussreicher Lobby in den USA» begonnen worden."
 
(Quelle: Tagesanzeiger.ch, 17.03.2026)
 
 

FranzJosef

18. März 2026 10:21

@Karl Otto
"Ja natürlich, was geht uns der Iran an? Aber sich über die Islamisierung in Deutschland ereifern, als wenn das nichts mitienander zu tun hätte."
Und das ist genau die Anschlussfähigkeit des Kriegs im rechten Lager, von der ich geschrieben hatte: Karl Otto meint offenbar, der Iran sei verantwortlich für die Islamisierung in Deutschland. Und der nächste meint dann, dass der Iran die Messerstecher finanziert.
Immer wieder wird Neutralität gefordert. Was ist mit Trauer, Mitleid und Mitgefühl? Dürfte Alice Weidel in der Öffentlichkeit sagen, dass sie "carpet bombing" verabscheut? Oder dass Netanjahu ein Kriegsverbrecher ist? Muss man als neutraler AFD-Politiker dazu schweigen, dass Trump sich wie ein Verrückter aufführt?

Andreas J

18. März 2026 10:31

Die hier vom Schreiber am Wort Rats diagnostizierte nervliche Angegriffenheit des Sprechers unterschätzt vielleicht die Ubiquität eines, für kultivierte Mitteleuropäer prollig und peinlich empfundenen, spezifisch amerikanischen Sprachphänomens bis in höchste Regierungs- und CEO-Kreise. Ich bin kein Linguist, glaube aber, dass der ostentative Gebrauch dieses Soziolekt-Gemisches (zu dem auch Rats gehört) aus Machotalk, Hollywood, Trashtalk im Sport und draufgängerisch, jungenhaften Gepolter, nur die mangels Alternativen holprige Art und Weise ist, mit der eine kulturell nie wirklich geerdete Nation ihr Selbstbewusstsein zur Schau stellt oder auch ihre moralische Schuld bagatellisiert. Nach meiner Info lautet z. B. die offizielle historische US-Bewertung von Hiroshima und Nagasaki bis heute schlicht „Our boys were in trouble“. Ich wollte das mal im Kommentarbereich des WSJ diplomatisch hinterfragen und stellte dabei fest, dass Hiroshima und Nagasaki dort gesperrte Badlist-Wörter waren. Ich kann mich erinnern, dass eine englische Boulevardpresse-Schlagzeile Schumacher nach einem Rennen ebenfalls als Ratte bezeichnete, so als wäre das noch an der Peripherie des Sagbaren.  
 
 
 
 
 

Le Chasseur

18. März 2026 10:34

So angebracht die Kritik an Trump und Hegseth auch ist, man sollte die Leute aus der 2. Reihe nicht vergessen, bspw. den stellvertretenden Kriegsminister, ein Milliardär und Hedgefond-Manager, der auch in Rüstungsfirmen investiert hat.

Valjean72

18. März 2026 10:35

@Karl Otto: Der Iran hat nichts mit der Islamisierung Deutschlands zu tun. Es sind transatlantisch-zionistisch geprägte Kräfte (in Politik & Leitmedien) in der BRD, welche die Masseneinwanderung seit 2015 forciert und unsere Grenzen sperrangelweit offengelassen haben. Die Herkunftsländer wurden wiederum durch US-Kriege destabilisiert.
 
Julian Reichelt übernahm 2015 als BILD-Chef-Redakteur den Antifa-Spruch „Refugees Welcome“, hämmerte ihn in die Köpfe der BILD-Leser und erging sich in rührseligen Schmonzetten, über die gute bundesdeutsche Tat, die traumatisierten Flüchtlinge aufzunehmen.
 
Er steht stellvertretend für jene im Kern anti-deutsche Kräfte, die sich mitunter als konservative deutsche Patrioten gerieren, die aber die Masseneinwanderung mitzuverantworten haben, sich heute gegen den Begriff Remigration stellen und Deutschland am liebsten in einen Kreuzzug gegen den Islam schicken würden. Allein um ihrem geliebten Israelprojekt zu helfen, so meinen sie zumindest.
 
Für mich gilt:
 
-          gegen weitere Einwanderung aus Afrika/Orient
-          für Remigration
-          der Islam gehört nicht zu Deutschland
-          ABER keine Feindschaft und kein Krieg gegen den Islam an sich. Jede  Nation soll selbst entscheiden, welcher Religion es folgt und welche Regierungsform es sich gibt.

nom de guerre

18. März 2026 11:48

Vielleicht kann man die Verwendung der Rattenmetapher noch unter "manche Amis reden halt so" subsumieren, das kann ich nicht beurteilen. Aber was ist denn mit dieser Zungenrednerin aus dem Trump-Umfeld? Ist das bloß eine Art religiöser Folklore oder nicht eher höchst bedenklich, wenn so etwas öffentlich zur Schau gestellt und damit Einfluss auf Politik genommen wird?

Wuwwerboezer

18. März 2026 11:52

Hierzulande werden jetzt all die HARIBO-Knabberer allmählich kalt und hart abgeräumt werden. Restle hat`s vorgestern bereits getroffen. Auch Weber von Brüssel aus hat vorige Woche verstanden, wohin der Treck dieser Zivilisation zieht; er kann die Zeichen offenbar besser deuten als Merz. Und Thiel, der wie kaum ein anderer in Dynamiken denkt, hat neulich bekundet, daß die USA derzeit (noch) in der Weimar-Phase sind. Nächstes Jahr warm anziehen: 2027 = 2 + 0 + 2 + 7 = 11.

Siehe: https://t.me/boris_rozhin/201774

André Gorz hat in den 80ern den Begriff Elektrofaschismus geprägt. Damals hat außer Bahro und noch ein paar anderen noch kaum jemand die Tragweite dieses Begriffs verstanden. Jetzt wenn "Das neue Geld" seine (linken) Kindermätzchen auskuriert, ist die Rechte gut beraten, nicht nur endlich aufzuhören, sich an der Linken ("Das alte Geld") abzuarbeiten. Sie ist gut beraten, sich ganz grundsätzlich neu zu differenzieren bzw. zu sortieren. Wie es Wiggo Mann hier tut.

Mohlers "Der faschistische Stil" war schon 1973 ein Buch fürs Museum Abteilung zu Tode gerittene Steckenpferde.

- W.

ChristianB

18. März 2026 12:00

gerade die Lage des Iran sollte die rechten Deutschen aufmerken lassen, vollzieht sich an ihm wieder mal jenes Gericht, das auch das Deutsche Reich bis 1945 in Trümmer legte und seitdem noch jede sozial orientierte nationale Staatlichkeit zuerst mit Schmierenkampagnen überzogen und dann wortwörtlich ins Visier genommen hat. Es hat tatsächlich erst Trump wieder ins Amt gehievt werden müssen, bis jene zionisitschen Kräfte und ihre evangelikalen Marionetten einen Präsidenten gefunden haben, der - man muss es so sagen - dumm genug ist, sich von den großisraelischen Sirenengesängen des Kriegverbrechers Netanjahu in die Schlacht gegen den Iran führen zu lassen. Der amerikanische Protestantismus, , der auch demografische Schwächen zeigt (und dessen peinlicher Vertreter Hegseth ist), wird mit der 3.Amerikanischen Republik, deren Ende wir gerade gerade erleben, untergehen. Ich auf jeden Fall hoffe, dass der Iran diese Aggressionswelle in seiner jetziggen Staatlichkeit übersteht und wünsche den Menschen dort Mut und Beharrlichkeit. 

FranzJosef

18. März 2026 12:25

@RMH
"Was ist hier bitteschön mutig?"
Nennen Sie mir bitte eine rechte Webseite, auf der Israel kritisiert wird ... Apollo-News, Deutschlandkurier, Tichy, AchGut, Reitschuster? Kritik an der Israel-Lobby? Habe ich etwas verpasst? Und ich fürchte, selbst in der Sezession wäre es unmöglich - Kositza wird womöglich wieder "Wie peinlich!" schreiben - die Frage zu stellen, was eigentlich die Bombardierung von Teheran von der von Dresden unterscheidet. 
"Obey"
Hat Merz schon von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gesprochen?

Franz Bettinger

18. März 2026 12:34

Mit od. ohne Ratten-Entgleisung sind USA und Israel auf ein unterirdisches Niveau gesunken. Wir suchen noch jemanden, der bei unserer Podiums-Diskussion die Position der glücklosen Yankees vertritt. Aber von Links über die gesichert extreme Mitte bis Rechts findet sich keiner. Selten standen die Verbrecher so alleine da. Nicht mal die Lügenpresse spurt enthusiastisch für den Krieg. Gott sei Dank gibt’s noch Putin. 

Ekstroem

18. März 2026 12:39

@ Valjean72 (10:35) Zustimmung. Die Situation im Iran und weltweit ist komplex. Was ist gut für Deutschland und das deutsche Volk? Das ist für deutsche Patrioten wichtig.

Martha

18. März 2026 12:42

Stimme dem Artikel voll zu. Zum Thema Kreuzzüge: Es war keine Eroberung, es war der Versuch einer Zurückerorberung. Der Islam war der Angreifer, der den christlichen Mittelmeerraum fast ganz erobert hatte. Heute steht der Islam mit mehr als 50 Millionen tief im Herzen Europas. Das wird natürlich nicht gut gehen.

Le Chasseur

18. März 2026 12:46

@nom de guerre"Aber was ist denn mit dieser Zungenrednerin aus dem Trump-Umfeld? Ist das bloß eine Art religiöser Folklore oder nicht eher höchst bedenklich, wenn so etwas öffentlich zur Schau gestellt und damit Einfluss auf Politik genommen wird?"
Sie meinen vermutlich Paula White Cain? Ich glaube nicht, dass Leute wie Cain nennenswerten Einfluss auf die Politik haben. Cain glaubt ja auch nicht an den grotesken Krampf, den sie auf der Bühne verzapft. Das ist eine Grifterin der übelsten Sorte. Die bekommt vom Trump-Lager Geld, und im Gegenzug gibt sie eine Wahlempfehlung an ihre Gefolgschaft aus. Aber wie verpeilt muss man sein, um zu glauben, dass so ein eitler, brutaler, skrupelloser und verlogener Mensch wie Trump irgendwas mit Jesus Christus am Hut hätte? Der Mann hat in seinem Leben wahrscheinlich nie freiwillig eine Bibel aufgeschlagen: https://www.youtube.com/watch?v=ERUngQUCsyE

MarkusMagnus

18. März 2026 12:46

Wie es scheint hat der Iran schon den ersten Flugzeugträger, die Gerald R. Ford, aus dem Spiel genommen. Vor ein paar Tagen berichteten iranische Medien sie hätten den Flugzeugträger mit Drohnen angegriffen und in Brand geschossen. Es gab Bilder von einem brenennenen Flugzeugträger. Wurde natürlich alles angezweifelt. Das iranische, staatsnahe Medium das zuerst darüber berichtet hatte, wurde mittlerweile auf X gesperrt. 
Heute kam die Meldung das sie aufgrund eines Brandes vorerst auf Kreta überholt werden muss. 
https://www.spiegel.de/ausland/iran-news-heute-iran-bestaetigt-tod-von-sicherheitschef-larijani-a-47e9d222-d5f3-4481-91ff-c51c293776e7

das kapital

18. März 2026 13:04

Der Iran hat ein mieses Regime. Mit diesem miesen Regime stehen die Menschen dennoch besser da, als nach den jüdischen und amerikanischen Bombardements. /// Die Menschen in Syrien standen mit Assad besser da. Die Menschen in Lybien standen mit Gadhafi besser da. Die Menschen im Irak standen mit Hussein besser da. Die Menschen in der Ukraine standen mit Janukowitsch besser da als nach dem CIA Putsch mit Selensky. Diese ganzen orangenen Revolutionen, diese ganzen Regimechanges führen in aller Regel n i c h t zu besseren Lebens-verhältnissen der Menschen. Deshalb dürfen diese Kriege auch nicht unsere Kriege sein. Weil sie mehr Schaden als Nutzen stiften. Der "Krieg gegen den Terror" alleine, den die Amis gegen den Irak geführt haben, hat laut Bundeswehrjournal zu 1,3 Millionen Toten geführt. /// Für Nineeleven, für die Flugzeuge in den Twin Towers war aber weder Hussein noch der Irak verantwortlich, sondern nach offizieller Erzählung der Waffenbruder Amerikas gegen die Russen in Afghanistan. Der Saudi bin Laden, den die Amis aufgebaut und finanziert hatten. Und wodurch WTC 7 eingestürzt ist, kann bis heute technisch niemand erklären. /// > 2

Karl Otto

18. März 2026 13:13

Die Mullahs unterstützen seit ihrer Machtübernahme den Islamismus in der ganzen Welt, egal ob sunnitisch oder schiitisch. 1994 organisierte die islamische Republik den Anschlag auf das jüdische Kulturzentrum in Buenos Aires mit 85 Toten: https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_von_Buenos_Aires_1994
In Deutschland gibt es den Muslim-Markt, der die Ideologie der iranischen Führung vertritt: https://de.wikipedia.org/wiki/Muslim-Markt
Die blaue Moschee in Hamburg galt als Ausgangspun kt der Islamisierung vor Ort: https://de.wikipedia.org/wiki/Islamisches_Zentrum_Hamburg
Wenn es gegen die Ungläubiegn geht sind sich alle Muslime einig, die Mullahs hatten ein Problem mit der Unterstützung von Assad in Syrien oder der Hamas in Gaza.
Bei manchen Rechten vernebel Antizionismus und Anti-Amerikanismus offenbar das Gehirn.

Herold

18. März 2026 13:19

2027 = 2 + 0 + 2 + 7 = 11.

Was sollen solche jüdischen Zahlenspielchen genau bedeuten, außer den Verbreiter als Schwurbelheiner zu markieren?
Ansonsten ist es doch eine einfache Kiste: USRAEL sollen da unten machen was sie wollen, es ist weder um die, noch um die Mullahs irgendwie schade - ich hoffe, beide Teams haben viel Erfolg. Wichtig ist nur, dass es spätestens hier an den Grenzen endet und jeder, der hier im Lande der Meinung ist, diesen Konflikt ins Land zu tragen / im Land auszutregen (z.B. in Form von luschigen Demos und Gelaber) soll halt als feindlicher Agent ausgewiesen werden.

Rheinlaender

18. März 2026 13:23

Hegseth nutzt die Symbole des Rittertums, aber es mangelt ihm an ritterlicher Haltung, wie auch andere Äußerungen von ihm unterstreichen. Hier liegt also tatsächlich ein Missbrauch von Symbolen vor. Traditionelle Katholiken in Deutschland sehen in ihm und seinem religiösen Umfeld ein Beispiel für gefährliche Fehlentwicklungen in der Kirche. Das gilt für allem für den irrationalen Charakter des Evangelikalismus, für den im verlinkten Video  eindrucksvolle visuelle Beispiele präsentiert werden. Rational denkenden Katholiken, die sich dem Iran-Thema vor allem aus einer strategischen Perspektive und der des gerechten Krieges genähert hätten, wäre das, was den Amerikanern gerade im Nahen Osten wiederfährt, nicht passiert.

RMH

18. März 2026 13:24

@Franz Josef, schauen Sie doch mal bei der deutschen Stimme vorbei oder sind die schon links? Abseits von heutzutage eher altbacken wirkenden Homepages finden Sie zu dem genug von dem, was Sie bevorzugen. Im Übrigen empfinde ich eine gewisse Fremdscham, wenn die Kriegstoten Deutschlands, der Opfergang des Landes 45 von Ihnen, aber auch von @ChristianB, derart verharmlost wird, wenn Dresden oder das, was an Deutschland begangen wurde, auch nur ansatzweise als Vergleich zu den Angriffen auf den Iran herangezogen wird. Vor 2 Tagen, am 16. März, jährte sich erneut der Angriff auf Würzburg. Dort starben in einer Nacht in 1 Stadt mehr Zivilisten, als im gesamten Iran von den Angriffen überhaupt betroffen sein werden. Ich sehe keine Bilder aus dem Iran, die bspw mit denen aus Düren, Pforzheim, Dresden etc. auch nur ansatzweise zu vergleichen sind. Goldfasane, Nazis & Mitläufer haben den WKII Bombenkrieg zahlreich überlebt, um anschließend via "Ratten"-Linien sich über die halbe Welt zu verbreiten. Im Iran dagegen erwischt es auch die Anführer, Leute, die für tausende von Toten Verantwortung tragen. Das macht es nicht besser, zeigt aber, wie wenig man hier Vergleiche ziehen kann.

RMH

18. März 2026 13:27

Im letzten Jahr erledigten Israel & die USA lt. Merz noch die "Drecksarbeit" für uns alle. Jetzt ist es auf einmal nicht mehr der Krieg "unserer Demokratie" (TM). Beide Angriffe sind keine Singularitäten. Es zeigt, die Wendigkeit dieser Administration, welche ja auch sonst sehr kreativ darin ist, gestern dies und heute 100% etwas anderes zu vertreten. Das Bild wird immer lückenloser.

das kapital

18. März 2026 13:30

2) Keiner möchte einen Iran mit Atombomben. Das rechtfertigt aber nicht die Art, wie jetzt Krieg geführt wird. In einem Land, das an Wassermangel leidet, Entsalzungsanlagen anzugreifen, ist ein Verstoß gegen das existentielle Lebensrecht aller Perser. Der frische Angriff auf ein Atomkraftwerk russischer Bauart könnte zu einem zweiten Tschernobyl führen. Irre Risiken, die durch nichts zu rechtfertigen sind. /// Die Regimechanges und orangenen Revolutionen, die USA und Israel betreiben sind in aller Regel n i c h t zum Besten der Menschheit und der Menschen vor Ort. Ganz im Gegenteil, sie sind Schadenstiftung der widerlichsten Art. /// Die Ukraine wäre besser dran mit Janukowitsch. Syrien mit Assad. Lybien mit Gadafi. Der Irak mit Hussein. Obwohl das alles teils äußerst fragwürdige Herrscher waren. Dennoch, besserer Lebensstandard, weniger Tote. /// Der "Krieg gegen den Terror", den die westliche Mordgemeinschaft geführt hat, hat zu etwa 1,.3 Millionen zivilen Toten geführt laut Bundeswehrjournal. Im Wesentlichen im Irak. Hussein hat aber nicht die Twin Towers weggesprengt, sondern nach offizieller Darstellung der Waffenbruder der USA Bin Ladin.Wie WTC 7 eingestürzt ist, kann bis heute niemand technisch erklären. Da ist kein Flieger reingesemmelt und auch keine Trümmerteile anderer Gebäude.