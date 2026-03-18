Ratten? Fury? Nicht unser Kreuzzug.

von Wiggo Mann -- Ratten also. Es gibt diese Momente, oft nur einzelne Worte, die alles erhellen. Als US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am vergangenen Freitag um 8 Uhr morgens im Press Briefing Room des Pentagon vor die versammelten Journalisten tritt, wird er sehr explizit .

Es genügt ihm nicht, mili­tä­ri­sche Erfol­ge und die Tötung von Geg­nern zu ver­kün­den. Er will den Feind demütigen.

Iran’s lea­der­ship has (…) gone under­ground, cowe­ring. That’s what rats do.

Wir dür­fen ver­mu­ten, daß es ihm nicht dar­um ging, mit der bio­lo­gi­schen Rat­ten­me­ta­pher auf die Intel­li­genz, Lern­fä­hig­keit und Sozi­al­kom­pe­tenz der ira­ni­schen Regie­rung hin­zu­wei­sen. Hegs­eth will sagen, daß sich Tei­le der ira­ni­schen Füh­rung im Fall von Bom­ben­an­grif­fen in unter­ir­di­schen Bun­kern auf­hal­ten – „wie Rat­ten es tun“.

Offen­bar ver­gaß Hegs­eth dabei, daß auch er im Ver­tei­di­gungs­fall ein eige­nes Bun­ker-Appar­te­ment im Natio­nal Mili­ta­ry Com­mand Cen­ter (NMCC) unter dem Pen­ta­gon bezie­hen wür­de. (Und bedenkt man, daß Hegs­eth eng an der Sei­te des Staa­tes Isra­el steht, dann könn­ten ihm sei­ne jüdi­schen Freun­de his­to­risch sicher erklä­ren, wel­che Fol­gen die Gleich­set­zung von Men­schen und Schäd­lin­gen haben kann.)

Hegs­eths sprach­li­che Aggres­si­on ist wohl dar­auf zurück­zu­füh­ren, daß der Krieg gegen den Iran nicht den erhoff­ten schnel­len Erfolg hat. Es geht drun­ter und drüber.

Das Cha­os zerrt erkenn­bar an den Ner­ven des kör­per­lich her­vor­ra­gend trai­nier­ten US-Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ters. Als Sol­dat kennt er die Demü­ti­gung des Geg­ners wäh­rend und nach einer Tötung. Im engs­ten mili­tä­ri­schen Kon­text mag sie situa­tiv akzep­ta­bel und für kämp­fen­de Ein­hei­ten moti­vie­rend sein. In der Rede eines Regie­rungs­mit­glieds an Jour­na­lis­ten ist die­se ent­mensch­li­chen­de Sprach­ge­walt jedoch ein Hin­weis auf Kon­troll­ver­lust und Sadismus.

Wo ist – zumin­dest im über­tra­ge­nen Sin­ne – die „Mil­de roher Män­ner“, die in der Pau­se eines krie­ge­ri­schen Gemet­zels die geg­ne­ri­schen Toten noch respekt­voll behan­deln und die Köp­fe Ster­ben­der auf einen gefal­te­ten Man­tel bet­ten, wie es in Jochen Klep­pers Roman Der Vater (1937) aus einem Kriegs­er­leb­nis Fried­rich Wil­helms I. beschrie­ben wird?

Aber Hegs­eth ist mit media­len Ent­glei­sun­gen nicht allein. Das Wei­ße Haus ver­öf­fent­licht auf sei­nen Social-Media-Accounts aktu­el­le Fil­me, in denen Erfol­ge bei sport­li­chen Video­spie­len (Golf, Base­ball, Bow­ling) in direk­ten Zusam­men­hang mit Bil­dern der Tötung geg­ne­ri­scher Ein­hei­ten gestellt wer­den. Zur Ent­span­nung unter­legt mit digi­ta­ler Muzak, also unauf­dring­li­cher Instru­men­tal­mu­sik. Man scheint sich im Team Bibi/Donald einig: Men­schen tot­ma­chen ist ein Riesenspaß.

Die Grün­de dafür lie­gen womög­lich rund 1000 Jah­re zurück. Ame­ri­can Cru­sa­de heißt Pete Hegs­eths Buch mit Bezug zu den Kreuz­zü­gen des 11. Jahr­hun­derts. Er ver­öf­fent­lich­te es 2020 wäh­rend sei­nes Enga­ge­ments als Co-Host beim Kabel­sen­der Fox. Das Buch beschreibt sei­ne Idee eines Kul­tur­kamp­fes gegen Woke­ness, Glo­ba­lis­mus und Isla­mis­mus. Zum dama­li­gen Zeit­punkt nicht mit Waf­fen. Noch nicht.

Our Ame­ri­can Cru­sa­de is not about lite­ral swords, and our fight is not with guns. Yet.

Yet. Noch nicht. Wie bei den Rat­ten am ver­gan­ge­nen Frei­tag sind es auch in Hegs­eths Buch über einen bevor­ste­hen­den Kreuz­zug wie­der die­se neben­säch­li­chen Wor­te, die erhel­len. Wäh­rend der Anhö­rung im Zusam­men­hang mit Hegs­eths Nomi­nie­rung zum Secre­ta­ry of Defen­se im Janu­ar 2025 wur­de sein impli­zi­ter Auf­ruf zum Kreuz­zug aus­drück­lich noch­mal the­ma­ti­siert. Und zerredet.

Ergän­zend befragt zu den Eska­pa­den wäh­rend sei­ner drei Ehen konn­te Hegs­eth im Schlag­ab­tausch der Anhö­rung bestä­ti­gen: Jesus und er kom­men gut klar. Alles sei ver­zie­hen. Zudem gäbe es Geheim­hal­tungs-Ver­ein­ba­run­gen mit den betrof­fe­nen Frauen.

I have fai­led in things in my life, and thank­ful­ly I am rede­e­med by Lord and Savi­or, Jesus Christ.

Man sieht, der ame­ri­ka­ni­sche Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter ist Teil einer star­ken Glau­bens­ge­mein­schaft. Er gehört nach über­ein­stim­men­den Berich­ten zur Com­mu­ni­on of Refor­med Evan­ge­li­cal Churches (CREC), also einem kon­ser­va­tiv refor­miert-evan­ge­li­ka­len Kir­chen­netz­werk um Doug Wil­son, einem wei­te­ren Kreuz­zug-Fan. Kurz vor Weih­nach­ten 2013 erklär­te die­ser Pas­tor bereits:

Decla­re holy war, and lea­ve the vin­di­ca­ti­on to God.

Erst ein­mal Krieg füh­ren. Gott wird es schon rich­ten. Nach­rich­ten­quel­len wie AP oder die Washing­ton Post benen­nen Doug Wil­sons Gemein­de bzw. die CREC aus­drück­lich als Hegs­eths Kon­fes­si­on und berich­ten, dass er Wil­sons Schrif­ten und Leh­ren sehr schätzt.

Es über­rascht des­halb nicht, dass Hegs­eth sogar sei­nen eige­nen Kör­per mit reli­giö­sen Tat­too-Bot­schaf­ten gestal­tet. Ist Kör­per­be­ma­lung poli­tisch rele­vant? Ja, denn es geht nicht um eine bekiff­te 20-Jäh­ri­ge, die sich am Strand von Goa einen nied­li­chen Schmet­ter­ling auf den Fuß­knö­chel ste­chen läßt. Wir spre­chen über den Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter der USA, Exe­ku­tiv­chef der glo­bal wirk­mäch­tigs­ten Armee. Zu sei­nen Tat­toos gehö­ren auf der Brust das soge­nann­te Jeru­sa­lem­kreuz sowie auf dem Arm der ara­bi­sche Schrift­zug „kafir“ (Ungläu­bi­ger) als iro­ni­scher Bezug zur isla­mi­schen Glaubenslehre.

Auf dem Bizeps steht „Deus vult“. „Gott will es.“ So lau­te­te der Mar­ke­ting-Slo­gan, den Papst Urban II. für die Kreuz­zü­ge auf dem Kon­zil von Cler­mont im Novem­ber 1095 in sei­ner Pre­digt prä­sen­tier­te. Anschlie­ßend begann der Weg des Kamp­fes über Kon­stan­ti­no­pel, Ana­to­li­en, Antio­chia und Jeru­sa­lem. Die Kampf­ge­bie­te lagen im Bereich der heu­ti­gen Tür­kei, Syri­ens, des Liba­non und Israels/Palästinas. Kurz­fris­tig gab es mit der Grün­dung von Kreuz­fah­rer­staa­ten Erfol­ge, lang­fris­tig jedoch anhal­ten­de Krie­ge, schwe­re christ­lich-mus­li­mi­sche und auch inner­christ­li­che Span­nun­gen. Vie­le Gebie­te gin­gen spä­ter ohne­hin wie­der ver­lo­ren. Das Übli­che also.

Einen Monat nach dem Kon­zil von 1095 und sei­nem „Deus vult“ mel­det sich Papst Urban II. übri­gens noch ein­mal zu Wort. In einem Brief an die Chris­ten in Flan­dern kurz vor Weih­nach­ten drängt er dar­auf, alle Kräf­te gegen den Feind im Nahen Osten zu bün­deln. Die Aggres­si­on der Mus­li­me müs­se zurück­ge­schla­gen wer­den, denn:

Fra­ter­nitatem ves­tram iam pri­dem mul­torum rela­tio­ne didi­cis­se cre­di­mus bar­ba­ri­cam rabiem eccle­si­as Dei in Ori­en­tis par­ti­bus mise­ra­bi­li infe­sta­tio­ne devastasse. Wir glau­ben, dass eure Bru­der­schaft seit gerau­mer Zeit aus vie­len Berich­ten erfah­ren hat, wie bar­ba­ri­sche Wut die Kir­chen Got­tes in den öst­li­chen Gebie­ten durch bekla­gens­wer­te Angrif­fe verwüstet.

Lang­wei­li­ger Geschichts­un­ter­richt? Wäre da nicht schon wie­der ein klei­ner, fast neben­säch­li­cher Begriff, der auf­hor­chen lässt: bar­ba­ri­cam rabiem. Bar­ba­ri­sche Wut, die man den Mus­li­men damals vor­warf. Im Eng­li­schen: Bar­ba­ric Fury.

Rund 1000 Jah­re spä­ter greift eine Alli­anz aus israe­li­schen und US-ame­ri­ka­ni­schen Streit­kräf­ten in einer der größ­ten Mili­tär­ak­tio­nen die Isla­mi­sche Repu­blik Iran an und stürzt die glo­ba­le Staa­ten­ge­mein­schaft in tie­fe Ver­wer­fun­gen. Ist es wirk­lich Zufall, dass der Titel die­ses Angriffs wie eine Ant­wort auf die „Bar­ba­ren“, und his­to­ri­scher Bezug auf Kreuz­zü­ge klingt? Epic Fury.

Die – laut Mar­co Rubio – von Isra­el initi­ier­te und von Ame­ri­ka­nern mit­ge­tra­ge­ne Schlacht im Nahen Osten wird von gut infor­mier­ten Beob­ach­tern wie dem „Eco­no­mist“ zuneh­mend als Feh­ler beschrie­ben. Anfecht­ba­re Plau­si­bi­li­tät, vie­le kol­la­te­ra­le Opfer und kaum erkenn­ba­re Exit-Strategie.

Der­sel­be Man­gel gilt auch für den Hoff­nungs­trä­ger der Rech­ten, Donald Trump. Unklar, wie gut sich der­zeit Base­caps ver­kau­fen, die behaup­ten: „Trump was right about ever­y­thing.“ Unbe­strit­ten ist aber, daß Trump ein zen­tra­les Wahl­ver­spre­chen gebro­chen hat. „No more stu­pid wars“ war neben „Build the wall“ einer der Grün­de, war­um 80 Mil­lio­nen US-Bür­ger ihre Hoff­nung auf die­sen Prä­si­den­ten setzten.

Our power will stop all wars.

So hieß es noch in der Ein­füh­rungs­re­de am 20. Janu­ar 2025 in Washing­ton. „I stop­ped wars. I hate to see peo­p­le kil­led“ wäre aus Trumps Sicht der Grund für sei­nen per­sön­li­chen Frie­dens­no­bel­preis gewe­sen. Ein Jahr spä­ter lie­gen die­se Ideen in Scher­ben. Ana­lys­ten fra­gen sich, ob Trump plötz­lich aus eige­nem Wil­len vom poli­ti­schen Weg abge­bo­gen ist, oder ob er zu schwach war, sich gegen Fehl­be­ra­tung, Kreuz­zug-Fans und israe­li­schen Druck durch­zu­set­zen. Schwer zu sagen, was für die Zurech­nungs­fä­hig­keit der USA schlim­mer wäre.

Das Vor­ge­hen des Prä­si­den­ten gefähr­det nicht nur den Selbst­ver­such, einen neu­en Mythos der glo­ba­len Unan­tast­bar­keit zu schaf­fen. Auch der meta-poli­ti­sche Raum­ge­winn im Inne­ren zer­legt sich, spal­tet das Lager. Pro­mi­nen­te Trump-Fans nen­nen kri­ti­sche­re Trum­pis­ten plötz­lich „Dämo­nen“. Die rech­te Influen­ce­rin Lau­ra Loo­mer freut sich dar­über, daß ein jour­na­lis­ti­scher Mit­be­wer­ber laut öffent­li­cher Bio­gra­fie in frü­her Kind­heit von sei­ner Mut­ter ver­las­sen wur­de. How low can you go?

Sol­che Epi­so­den sind nicht nur Mob­bing im digi­ta­len Zeit­al­ter, son­dern Sym­ptom eines tie­fe­ren poli­ti­schen Ver­falls. Gera­de dar­in liegt für deut­sche Rech­te die eigent­li­che Leh­re: Wer sich zu eng an frem­de Macht­zen­tren bin­det und Außen­po­li­tik betreibt, indem er Text­bau­stei­ne von Kriegs­par­tei­en kopiert, der impor­tiert am Ende nicht Stär­ke, son­dern auch deren Zerrüttung.

Eine poli­tisch rei­fe Bewe­gung darf sich nicht dau­er­haft von Gunst und Miß­gunst äuße­rer Mäch­te abhän­gig machen – auch dann nicht, wenn Inter­ven­tio­nen aus Washing­ton (Van­ce, Rubio, etc) im Ein­zel­fall will­kom­men erschei­nen. Gera­de in Deutsch­land fällt die­se Per­spek­ti­ve schwer. Das Land wur­de im Zwei­ten Welt­krieg nicht mit dem Ziel ech­ter Selbst­stän­dig­keit besiegt, son­dern über Jahr­zehn­te zum Vasall in einer trans­at­lan­ti­schen Bezie­hung gemacht, die zuneh­mend unge­sund wur­de und deren Preis sich bis in die Kata­stro­phe des Ukrai­ne­kriegs hin­ein gezeigt hat.

Umso wich­ti­ger ist bei einer rech­ten Volks­par­tei wie der AfD ein Plä­doy­er für nüch­ter­ne Sou­ve­rä­ni­tät. Weni­ger Über­nah­me frem­der Pro­pa­gan­da, weni­ger reflex­haf­te Lager­bin­dung, mehr Fähig­keit zur Äqui­di­stanz gegen­über Weltmächten.

Syn­chro­ni­sier­te Mar­ken­füh­rung benö­tigt dafür eine Schnitt­stel­le zwi­schen Kam­pa­gnen­pla­nung und inter­nem Think Tank. Ein Team mit der Fähig­keit, tie­fe Ana­ly­sen vor­zu­be­rei­ten und zeit­ge­recht in öffent­lich wirk­sa­me Spra­che zu über­set­zen. Kri­sen sind auch Momen­te der Klä­rung. Sie zwin­gen dazu, wacke­li­ge Gewiss­hei­ten weg­zu­räu­men und das eige­ne Den­ken auf sta­bi­le Fun­da­men­te zu stellen.

Ein sou­ve­rä­nes Deutsch­land ist kei­ne Bauch­red­ner­pup­pe der Welt­mäch­te. Dies ist nicht unser Kreuzzug.