Regression als Volkssport

Ich sehe überall Regressionen. Auch im privaten Umfeld übrigens: Auf Instagram hab ich gesehen, daß sich ein Cousin von mir heftig mit Schlümpfen und ???-Hörspielen beschäftigt. Der Mann ist 51. Das läßt tief blicken: Diese Sehnsucht nach einem „Früher“, das längst nicht mehr ist…

Sol­che regres­si­ven Akte pas­sie­ren meist als Schutz vor Über­for­de­rung, star­ker Angst, tief­lie­gen­den Trau­ma­ta. Regres­si­on ist ein klas­si­sches Bewäl­ti­gungs­sche­ma. Eines, das bei uns seit län­ge­rem überhandnimmt.

Vor mir an der Super­markt­kas­se stand heu­te eine Frau mit durch Plugs aus­ge­lei­er­ten Ohr­läpp­chen. (Aber nun ohne Plugs. War es ihr zu schwer oder zu dumm? Dezen­tes, „nach­denk­li­ches“ Nacken­tat­too: „Belie­ver“.) Auf den Hän­den hat­te sie einen Ele­fan­ten, Rosen, „Matteo“ und einen wei­te­ren, für mich unle­ser­li­chen Namen, wohl je mit Geburtsdatum.

Sie hat­te nichts wirk­lich Gutes auf dem Kas­sen­lauf­band: Naß­fut­ter für Hun­de, Spa­ghet­ti in Dosen, Chips, Raum­be­dufter, Scho­ko­rie­gel, Corn­flakes, Kip­pen und einen Gut­schein für Play-Kon­sum. Das sind natür­lich so Gemenge­la­gen, die man eher näch­tens ins Träu­men bear­bei­tet. (Was nicht heißt, daß es ein sel­te­ner Anblick wäre, hier­zu­lan­de. Nur: Man gewöhnt sich so schwer dran.)

Ihr Haar­pink war aus­ge­wach­sen, der Ansatz war grau. Sie trug einen glit­zern­den Ein­horn-Pul­li mit der erra­ti­schen Auf­schrift „Erwach­sen war ges­tern“ … ob sie 32 war oder eher 49, wie könn­te ich es ahnen? Sie roch stark nach Zigaretten.

Nun bin ich stets bemüht, an Men­schen das Gute her­aus­zu­fin­den. Ich dach­te mir aus, daß sie viel­leicht eine wahn­sin­nig lie­be­vol­le Mut­ter sei oder eine eif­ri­ge Kran­ken­schwes­ter. Ich tat mich schwer (und viel­leicht müß­te man auch ein­fach mal weni­ger den­ken.) Betrei­be ich hier Unter­schich­ten-Besu­de­lung oder Class Shaming, wie es neu­deutsch heißt? Mag schon sein, aber es ist nun mal mei­ne All­tags­rea­li­tät. Ich kann nicht nicht-denken.

Die­se kaum beson­de­re Frau war nicht vom Typus, der aktu­el­le Trends auf­spürt und ver­brei­tet. (Klein­stadt!) Aber sie hat auf eine Wei­se begrif­fen, daß es ange­sagt ist, sich selbst als infan­til zu framen: “Erwach­sen war gestern.”

Die­ses sich selbst als „non-adult“, nicht-erwach­sen zu benen­nen ist nun sehr in Mode. Es ent­le­digt einen ja auch qua Spruch einer gewis­sen Ver­ant­wor­tung. Bekannt­lich ende­te „die Jugend“ im Mit­tel­al­ter mit etwa 13 Jah­ren, in der Neu­zeit mit 21 und heu­te (haha, Wahl­al­ter aber ab 16, was für ein Para­dox) „in sozio­lo­gi­scher Hin­sicht“ erst mit 29.

Ich erin­ne­re mich noch gut dar­an, wie mir vor vie­len Jah­ren mei­ne (damals 26jährige) Freun­din geschrie­ben hat­te, sie sei nicht reif für ein Kind, „ich bin doch selbst noch ein Kind“. Ein Jahr spä­ter war sie schwan­ger. Ich hat­te sie „spa­ßes­hal­ber“ an ihre dama­li­ge Aus­sa­ge erin­nert. Sie schrieb mir:

Den Spruch damals… ehr­lich gesagt hat­te ich den aus dem Inter­net auf­ge­ga­belt. Ich kann nicht leug­nen, wie mich so Zeug beeinflußt.

„Squish­mal­lows“ und „Labu­bu“ sind zwei extrem erfolg­rei­che Sam­mel- Phä­no­me­ne, bei denen durch mas­sen­haf­te, mini­mal vari­ier­te Designs (tau­sen­de Cha­rak­te­re bzw. hun­der­te Figu­ren) gezielt Sam­mel­zwang und per­ma­nen­ter Kon­sum­druck bei Kin­der und erwach­se­nen Samm­lern erzeugt wird. Es sind nied­li­che (naja), „per­sön­li­che“ Kuschelfiguren.

Mir geht es hier nur um die Erwach­se­nen. Und wir spre­chen hier­bei von einer umgrei­fen­den Regres­si­on. Squish­mal­lows und Labu­bus flot­tie­ren frei. Hun­der­tau­sen­de voll­jäh­ri­ge Deut­sche kon­su­mie­ren das Zeug. Von den armen Leu­ten +75, die „lebens­ech­te“ Pup­pen sam­meln und auch dar­auf abon­niert sind, ganz zu schwei­gen. Und das ist unheim­lich genug.

Du kommst in so ein Haus, wo gera­de die allein­ste­hen­de 87jährige ver­stor­ben ist. Du blickst in zwan­zig künst­li­che Mäd­chen­au­gen­paa­re. Und, ja, das Zeug ver­kauft sich sogar wei­ter, weil die Leu­te ein­fach ver­rückt danach sind. Das ist nichts für ‚Klein­an­zei­gen‘, und wenn, dann ist‘s sofort weg

berich­tet mir ein auf „Senio­ren­woh­nungs­auf­lö­sung“ spe­zia­li­sier­ter Unter­neh­mer. Ob das nicht etwas per­vers sei? Eine Gene­ra­ti­on, die Eins­kom­ma­noch­was Kin­der gebar, aber sich nun mit „lebens­ech­ten“ Baby­pup­pen umgibt? Der Unter­neh­mer reagiert mil­de. Er hat Dut­zen­de die­ser Kin­der­pup­pen­auf­lö­sun­gen zu ver­wal­ten. Er sagt, das sei­en völ­lig natür­li­che Traum­wel­ten. Daß sich alte Frau­en in die Rol­le einer Viel­fach-Super­mut­ti ima­gi­nie­ren, ist aus sei­ner Sicht ein nahe­zu gesun­der Wesenszug.

Regres­si­on ist ein Zurück­fal­len in kind­li­che Modi. Die­ser Zurück­fall dient meist dem kurz­fris­ti­gen Angst- und Streß-Abbau. Man flüch­tet in eine Pha­se, in der es weni­ger Ver­ant­wor­tung, weni­ger Kon­flik­te und mehr Gebor­gen­heit gab. Das gibt es auf vie­len Ebenen.

Per­sön­lich erin­ne­re ich mich dar­an, wie ich mir mit etwa 12 Jah­ren einen Schlaf-Over­all kau­fen ließ. Das war pure Regres­si­on. Ich woll­te mit Puber­täts­be­ginn wohl ein­fach zurück in den „Stramp­ler“, wie ihn Babys tra­gen. Krank­haft war das nicht, nur eine Remi­nis­zenz, aber jeden­falls eine, die mich begrei­fen läßt, wie das läuft mit dem Regre­die­ren, das eine öffent­li­che Pest gewor­den ist.

Ganz neu ist die Kla­ge über eine infan­ti­le und zuneh­mend regre­die­ren­de Gesell­schaft nicht. In den spä­ten 1960ern wur­de im Rah­men von Alex­an­der Mit­scher­lichs Kri­tik und Visi­on einer “vater­lo­sen Gesell­schaft” eine all­ge­mein kon­sta­tier­te Rei­fungs­hem­mung schlagworttauglich.

Spä­ter bemerk­te Neil Post­man in Das Ver­schwin­den der Kind­heit, daß es nur eine Fra­ge der Per­spek­ti­ve sei, ob die Kind­heit oder das Erwach­se­nen­al­ter ver­schwän­den. Er kon­sta­tier­te zwi­schen Säug­lings­al­ter und Seni­li­tät eine lang­ge­streck­te drit­te Lebens­stu­fe: die des „Kind-Erwach­se­nen“.

Mit­te der Neun­zi­ger, im Zuge der mas­sen­haf­ten Ver­sor­gung deut­scher Haus­hal­te mit Pri­vat­fern­se­hen und den ent­spre­chen­den Blö­del­pro­gram­men und Voy­eur­shows, erschie­nen zahl­rei­che Bücher zur „kind­li­chen Gesell­schaft“, und der Spie­gel titel­te mit dem Schre­ckens­bild eines Mor­bus Infan­ti­li­ta­tis.

Nai­vi­tät, Ver­spielt­heit und das ent­hemm­te Lau­fen­las­sen der Emo­tio­nen wur­den von moder­nen Kunst­strö­mun­gen und gesamt­ge­sell­schaft­lich von den rebel­lie­ren­den Acht­und­sech­zi­gern gera­de­zu ein­ge­for­dert und wirk­ten letzt­lich kulturprägend.

Infan­ti­li­sie­rung ist ein Luxus­pro­blem wohl­ha­ben­der Gesell­schaf­ten. Sie frißt lang­fris­tig Sub­stanz. Sie ist kei­ne Rebel­li­on gegen die Här­te des Lebens, son­dern Kapitulation.

Die Gesell­schaft infan­ti­li­siert sich, weil sie den Preis der Rei­fe scheut. Ich behaup­te ja, daß „vie­le-Kin­der-krie­gen“ ein Rezept gegen fast alles ist, auch gegen den Mor­bus regres­sio­nis infan­ti­lis. Ich schwö­re auf die­ses Rezept.