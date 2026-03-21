21. März 2026

Regression als Volkssport

Ellen Kositza

Ich sehe überall Regressionen. Auch im privaten Umfeld übrigens: Auf Instagram hab ich gesehen, daß sich ein Cousin von mir heftig mit Schlümpfen und ???-Hörspielen beschäftigt. Der Mann ist 51. Das läßt tief blicken: Diese Sehnsucht nach einem „Früher“, das längst nicht mehr ist…

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Sol­che regres­si­ven Akte pas­sie­ren meist als Schutz vor Über­for­de­rung, star­ker Angst, tief­lie­gen­den Trau­ma­ta. Regres­si­on ist ein klas­si­sches Bewäl­ti­gungs­sche­ma. Eines, das bei uns seit län­ge­rem überhandnimmt.

Vor mir an der Super­markt­kas­se stand heu­te eine Frau mit durch Plugs aus­ge­lei­er­ten Ohr­läpp­chen. (Aber nun ohne Plugs. War es ihr zu schwer oder zu dumm? Dezen­tes, „nach­denk­li­ches“ Nacken­tat­too: „Belie­ver“.) Auf den Hän­den hat­te sie einen Ele­fan­ten, Rosen, „Matteo“ und einen wei­te­ren, für mich unle­ser­li­chen Namen, wohl je mit Geburtsdatum.

Sie hat­te nichts wirk­lich Gutes auf dem Kas­sen­lauf­band: Naß­fut­ter für Hun­de, Spa­ghet­ti in Dosen, Chips, Raum­be­dufter, Scho­ko­rie­gel, Corn­flakes, Kip­pen und einen Gut­schein für Play-Kon­sum. Das sind natür­lich so Gemenge­la­gen, die man eher näch­tens ins Träu­men bear­bei­tet. (Was nicht heißt, daß es ein sel­te­ner Anblick wäre, hier­zu­lan­de. Nur: Man gewöhnt sich so schwer dran.)

Ihr Haar­pink war aus­ge­wach­sen, der Ansatz war grau. Sie trug einen glit­zern­den Ein­horn-Pul­li mit der erra­ti­schen Auf­schrift „Erwach­sen war ges­tern“ … ob sie 32 war oder eher 49, wie könn­te ich es ahnen? Sie roch stark nach Zigaretten.

Nun bin ich stets bemüht, an Men­schen das Gute her­aus­zu­fin­den. Ich dach­te mir aus, daß sie viel­leicht eine wahn­sin­nig lie­be­vol­le Mut­ter sei oder eine eif­ri­ge Kran­ken­schwes­ter. Ich tat mich schwer (und viel­leicht müß­te man auch ein­fach mal weni­ger den­ken.) Betrei­be ich hier Unter­schich­ten-Besu­de­lung oder Class Shaming, wie es neu­deutsch heißt? Mag schon sein, aber es ist nun mal mei­ne All­tags­rea­li­tät. Ich kann nicht nicht-denken.

Die­se kaum beson­de­re Frau war nicht vom Typus, der aktu­el­le Trends auf­spürt und ver­brei­tet. (Klein­stadt!) Aber sie hat auf eine Wei­se begrif­fen, daß es ange­sagt ist, sich selbst als infan­til zu framen: “Erwach­sen war gestern.”

Die­ses sich selbst als „non-adult“, nicht-erwach­sen zu benen­nen ist nun sehr in Mode. Es ent­le­digt einen ja auch qua Spruch einer gewis­sen Ver­ant­wor­tung. Bekannt­lich ende­te „die Jugend“ im Mit­tel­al­ter mit etwa 13 Jah­ren, in der Neu­zeit mit 21 und heu­te (haha, Wahl­al­ter aber ab 16, was für ein Para­dox) „in sozio­lo­gi­scher Hin­sicht“ erst mit 29.

Ich erin­ne­re mich noch gut dar­an, wie mir vor vie­len Jah­ren mei­ne (damals 26jährige) Freun­din geschrie­ben hat­te, sie sei nicht reif für ein Kind, „ich bin doch selbst noch ein Kind“. Ein Jahr spä­ter war sie schwan­ger. Ich hat­te sie „spa­ßes­hal­ber“ an ihre dama­li­ge Aus­sa­ge erin­nert. Sie schrieb mir:

Den Spruch damals… ehr­lich gesagt hat­te ich den aus dem Inter­net auf­ge­ga­belt. Ich kann nicht leug­nen, wie mich so Zeug beeinflußt.

„Squish­mal­lows“ und „Labu­bu“ sind zwei extrem erfolg­rei­che Sam­mel- Phä­no­me­ne, bei denen durch mas­sen­haf­te, mini­mal vari­ier­te Designs (tau­sen­de Cha­rak­te­re bzw. hun­der­te Figu­ren) gezielt Sam­mel­zwang und per­ma­nen­ter Kon­sum­druck bei Kin­der und erwach­se­nen Samm­lern erzeugt wird. Es sind nied­li­che (naja), „per­sön­li­che“ Kuschelfiguren.

Mir geht es hier nur um die Erwach­se­nen. Und wir spre­chen hier­bei von einer umgrei­fen­den Regres­si­on. Squish­mal­lows und Labu­bus flot­tie­ren frei. Hun­der­tau­sen­de voll­jäh­ri­ge Deut­sche kon­su­mie­ren das Zeug. Von den armen Leu­ten +75, die „lebens­ech­te“  Pup­pen sam­meln und auch dar­auf abon­niert sind, ganz zu schwei­gen. Und das ist unheim­lich genug.

Du kommst in so ein Haus, wo gera­de die allein­ste­hen­de 87jährige ver­stor­ben ist. Du blickst in zwan­zig künst­li­che Mäd­chen­au­gen­paa­re. Und, ja, das Zeug ver­kauft sich sogar wei­ter, weil die Leu­te ein­fach ver­rückt danach sind. Das ist nichts für ‚Klein­an­zei­gen‘, und wenn, dann ist‘s sofort weg

berich­tet mir ein auf „Senio­ren­woh­nungs­auf­lö­sung“ spe­zia­li­sier­ter Unter­neh­mer. Ob das nicht etwas per­vers sei? Eine Gene­ra­ti­on, die Eins­kom­ma­noch­was Kin­der gebar, aber sich nun mit „lebens­ech­ten“ Baby­pup­pen umgibt? Der Unter­neh­mer reagiert mil­de. Er hat Dut­zen­de die­ser Kin­der­pup­pen­auf­lö­sun­gen zu ver­wal­ten. Er sagt, das sei­en völ­lig natür­li­che Traum­wel­ten. Daß sich alte Frau­en in die Rol­le einer Viel­fach-Super­mut­ti ima­gi­nie­ren, ist aus sei­ner Sicht ein nahe­zu gesun­der Wesenszug.

Regres­si­on ist ein Zurück­fal­len in kind­li­che Modi. Die­ser Zurück­fall dient meist dem kurz­fris­ti­gen Angst- und Streß-Abbau. Man flüch­tet in eine Pha­se, in der es weni­ger Ver­ant­wor­tung, weni­ger Kon­flik­te und mehr Gebor­gen­heit gab. Das gibt es auf vie­len Ebenen.

Per­sön­lich erin­ne­re ich mich dar­an, wie ich mir mit etwa 12 Jah­ren einen Schlaf-Over­all kau­fen ließ. Das war pure Regres­si­on. Ich woll­te mit Puber­täts­be­ginn wohl ein­fach zurück in den „Stramp­ler“, wie ihn Babys tra­gen. Krank­haft war das nicht, nur eine Remi­nis­zenz, aber jeden­falls eine, die mich begrei­fen läßt, wie das läuft mit dem Regre­die­ren, das eine öffent­li­che Pest gewor­den ist.

Ganz neu ist die Kla­ge über eine infan­ti­le und zuneh­mend regre­die­ren­de Gesell­schaft nicht. In den spä­ten 1960ern wur­de im Rah­men von Alex­an­der Mit­scher­lichs Kri­tik und Visi­on einer “vater­lo­sen Gesell­schaft” eine all­ge­mein kon­sta­tier­te Rei­fungs­hem­mung schlagworttauglich.

Spä­ter bemerk­te Neil Post­man in Das Ver­schwin­den der Kind­heit, daß es nur eine Fra­ge der Per­spek­ti­ve sei, ob die Kind­heit oder das Erwach­se­nen­al­ter ver­schwän­den. Er kon­sta­tier­te zwi­schen Säug­lings­al­ter und Seni­li­tät eine lang­ge­streck­te drit­te Lebens­stu­fe: die des „Kind-Erwach­se­nen“.

Mit­te der Neun­zi­ger, im Zuge der mas­sen­haf­ten Ver­sor­gung deut­scher Haus­hal­te mit Pri­vat­fern­se­hen und den ent­spre­chen­den Blö­del­pro­gram­men und Voy­eur­shows, erschie­nen zahl­rei­che Bücher zur „kind­li­chen Gesell­schaft“, und der Spie­gel titel­te mit dem Schre­ckens­bild eines Mor­bus Infan­ti­li­ta­tis.

Nai­vi­tät, Ver­spielt­heit und das ent­hemm­te Lau­fen­las­sen der Emo­tio­nen wur­den von moder­nen Kunst­strö­mun­gen und gesamt­ge­sell­schaft­lich von den rebel­lie­ren­den Acht­und­sech­zi­gern gera­de­zu ein­ge­for­dert und wirk­ten letzt­lich kulturprägend.

Infan­ti­li­sie­rung ist ein Luxus­pro­blem wohl­ha­ben­der Gesell­schaf­ten. Sie frißt lang­fris­tig Sub­stanz. Sie ist kei­ne Rebel­li­on gegen die Här­te des Lebens, son­dern Kapitulation.

Die Gesell­schaft infan­ti­li­siert sich, weil sie den Preis der Rei­fe scheut. Ich behaup­te ja, daß „vie­le-Kin­der-krie­gen“ ein Rezept gegen fast alles ist, auch gegen den Mor­bus regres­sio­nis infan­ti­lis. Ich schwö­re auf die­ses Rezept.

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (0)