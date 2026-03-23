Rheinland-Pfalz hat gewählt – eine Analyse

Bei genaue­rer Betrach­tung ist Rhein­land-Pfalz jedoch kei­ne sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Mus­ter­re­gi­on. Die Sozi­al­struk­tur von Rhein­land-Pfalz bil­de­te eigent­lich stets die Scha­blo­ne für ein klas­sisch-tra­di­tio­nel­les, christ­de­mo­kra­ti­sches Milieu, stark geprägt durch eine katho­lisch-länd­li­che Trä­ger­schaft, auf die sich CDU-Urge­stei­ne wie Hel­mut Kohl oder Bern­hard Vogel bis in die spä­ten 1980er Jah­re stüt­zen konnten.

Die jahr­zehn­te­lan­ge Vor­macht der Uni­on beruh­te genau auf die­sen kon­fes­sio­nel­len, sied­lungs­struk­tu­rel­len und milieu­spe­zi­fi­schen Vor­aus­set­zun­gen. Daß die SPD hier seit den frü­hen neun­zi­ger Jah­ren den­noch eine so lan­ge Regie­rungs­ära auf­bau­en konn­te, war poli­tisch bemer­kens­wert und his­to­risch eher die Aus­nah­me als die Regel.

Die SPD konn­te ihre struk­tu­rel­len Nach­tei­le in Rhein­land-Pfalz über vie­le Jah­re nach der Wen­de durch ein wirk­sa­mes Modell star­ker poli­ti­scher Per­sön­lich­kei­ten kom­pen­sie­ren, die lager­über­grei­fen­de Wäh­ler­al­li­an­zen orga­ni­sie­ren konn­ten. Ähn­lich wie es schon die Grü­nen in Baden-Würt­tem­berg ver­moch­ten, konn­ten die SPD-Minis­ter­prä­si­den­ten wie Kurt Beck oder Malu Drey­er sich gegen die sons­ti­gen Trends ihrer eige­nen Par­tei stem­men und die sozio­struk­tu­rel­len Ver­falls­er­schei­nun­gen der tra­di­tio­nel­len Sozi­al­de­mo­kra­tie überbrücken.

Die­ses stra­te­gi­sche Asset ist nun jedoch an Gren­zen gesto­ßen. Die alte Erfolgs­for­mel, wonach star­ke Per­sön­lich­kei­ten die Vola­ti­li­tät einer geschwäch­ten Stamm­par­tei über­strah­len, reicht nicht mehr zur Mehrheitssicherung.

Wie die Zah­len vom Wahl­abend zei­gen, lag dies auch weni­ger an einer schwa­chen Per­sön­lich­keit als an einem gene­rel­len poli­ti­schen Wech­sel­wil­len. In allen direk­ten Duel­len und Gegen­über­stel­lun­gen hin­sicht­lich Popu­la­ri­tät, Bekannt­heit und Direkt­wahl­prä­fe­renz konn­te Alex­an­der Schweit­zer sei­nen Kon­kur­ren­zen Gor­don Schnie­der aus­ste­chen. Für 72% (+19) war bei die­ser Wahl wich­ti­ger, wel­che Par­tei­en künf­tig regie­ren, und nur noch für 22% (-15), wer Minis­ter­prä­si­dent wird.

Die aktu­el­le Wahl offen­bart, dass sich CDU und SPD in einer Art per­ma­nen­ten „Ero­si­ons­wett­lauf“ um ihre schwin­den­den Trä­ger­mi­lieus befin­den. Die katho­li­sche Land­be­völ­ke­rung auf der einen und die Indus­trie­ar­bei­ter­schaft auf der ande­ren Sei­te. Das Zer­falls­pro­dukt bei­der Ero­si­ons­pro­zes­se lan­det zuneh­mend als Stim­men­zu­wachs bei der AfD.

Lan­ge Zeit ging die SPD in Rhein­land-Pfalz ver­mut­lich davon aus, die­sen Wett­lauf gegen die CDU gewin­nen zu kön­nen, da Trends wie die fort­schrei­ten­de Säku­la­ri­sie­rung, die Bil­dungs­expan­si­on ab Ende der 80er-Jah­re, Urba­ni­sie­rung und der Wan­del zur Dienst­leis­tungs­ge­sell­schaft die kon­ser­va­tiv-bür­ger­li­che Milieus schein­bar stär­ker unter Druck setz­ten würden.

Doch die Zer­falls­ge­schwin­dig­keit der Milieu­al­li­an­zen der Sozi­al­de­mo­kra­tie hat in den letz­ten Jah­ren deut­lich zuge­nom­men. Die SPD ver­lor bei die­ser Wahl mas­siv bei den Arbei­tern und stürz­te in die­ser Grup­pe auf 21% ab, wäh­rend die AfD hier mit 39% stärks­te Kraft wurde.

Die Sozi­al­de­mo­kra­tie ver­liert nach rechts ihre tra­di­tio­nel­le Arbei­ter­schaft und nach links ihr urban-aka­de­mi­sches Kli­en­tel an die Grü­nen und die Links­par­tei. Die­ser Aus­zer­rungs­pro­zess wirkt deut­lich inten­si­ver und destruk­ti­ver als auf Sei­ten der Uni­on. Doch auch die­ser CDU-Sieg soll­te nicht als Rück­kehr zur alten christ­de­mo­kra­ti­schen Hege­mo­nie ver­stan­den wer­den. 31% sind immer noch das zweit­schlech­tes­te Par­tei­er­geb­nis in Rhein­land-Pfalz. Die Wahl bringt die CDU zurück an die Macht, aber läßt sie nicht an Ära von Hel­mut Kohl oder Bern­hard Vogel anknüpfen.

Die AfD erziel­te in Rhein­land-Pfalz mit 19,5% ihr bis­lang bes­tes Ergeb­nis bei einer west­deut­schen Land­tags­wahl, auch wenn die selbst­ge­steck­te Ziel­mar­ke von 20% knapp ver­fehlt wur­de. Erst vor zwei Wochen war der Lan­des­ver­band in Baden-Würt­tem­berg hier noch Rekordhalter.

Die AfD hat ihr Ergeb­nis gegen­über 2021 mehr als ver­dop­pelt und zieht mit 24 Man­da­ten als deut­lich stär­ke­re Kraft in den Land­tag ein. Das gene­rel­le sozio­struk­tu­rel­le Wahl- und Ein­stel­lungs­mus­ter der AfD bestä­tigt weit­ge­hend die Trends ver­gan­ge­ner Wah­len, die nun jedoch noch­mal mit knapp 20 statt nur 8% anders dimen­sio­niert sind.

Es ist eine kla­re Kor­re­la­ti­on zwi­schen Unzu­frie­den­heit, wirt­schaft­li­chen Sor­gen, sub­jek­ti­ven Abstiegs­be­dro­hun­gen und Unsi­cher­heits­wahr­neh­mun­gen erkenn­bar, die die Mobi­li­sie­rungs­en­er­gie der Par­tei kata­ly­siert. Knapp 80% der AfD-Anhän­ger fürch­ten, ihren Lebens­stan­dard künf­tig nicht mehr hal­ten zu kön­nen. AfD-Wäh­ler schät­zen ihre per­sön­li­che wirt­schaft­li­che Situa­ti­on deut­li­cher schlech­ter ein als ande­re Par­tei­an­hän­ger. 77% haben gro­ße Sor­gen, dass sie durch stei­gen­de Prei­se ihre Rech­nun­gen nicht mehr bezah­len können.

Die sozia­le Seg­men­tie­rung der AfD-Wäh­ler­schaft ist somit recht ein­deu­tig und bie­tet über den Uni­ver­sal-Kleb­stoff der Migra­ti­ons­kri­tik nach wie vor ein kla­res Allein­stel­lungs­merk­mal und eine rück­ge­bun­de­ne Stammwählerbasis.

Das pro­gram­ma­ti­sche Ange­bot der AfD bleibt im Kern jedoch eine “Man­gel-Erzäh­lung”, die von poli­ti­scher Ent­frem­dung zehrt, aber nur schwer­lich eine kon­kre­te Gestal­tungs­idee for­mu­lie­ren kann. Es soll­te daher auch als ein ganz lei­ses Warn­si­gnal erkannt wer­den, dass Migra­ti­on und Inne­re Sicher­heit zwar wei­ter­hin die the­ma­ti­schen Kern­prä­fe­ren­zen der AfD-Wäh­ler­schaft zum Aus­druck, aber ins­be­son­de­re im Bereich „Zuwan­de­rung“ die The­men­prio­ri­tät um ‑17% im Ver­gleich zu 2021 abge­nom­men hat.

Natür­lich bleibt das wich­tigs­te The­ma „Kri­mi­na­li­tät und Inne­re Sicher­heit“ letzt­lich nur ein ver­mit­teln­der Pro­xy für das Migra­ti­ons­the­ma, aber wir haben aus einem gan­zen Fun­dus von Stu­di­en der letz­ten Jahr­zehn­te, die kla­re Evi­denz, dass der Wahl­er­folg rech­ter Par­tei­en von der Sali­enz (also der Wich­tig­keit oder Auf­fäl­lig­keit eines bestimm­ten poli­ti­schen The­mas) des Migra­ti­ons­the­mas abhängt: Ist die­ses The­ma in der Gesamt­wäh­ler­schaft nur wenig prä­sent, so fällt es der Par­tei schwer in ande­re Wäh­ler­spek­tren aus­zu­grei­fen. Wird die­ses The­ma auch in der eige­nen Anhän­ger­schaft weni­ger rele­vant erge­ben sich kon­kre­te Mobi­li­sie­rungs­pro­ble­me – das haben die Umfra­gen- und Wahl­durst­stre­cken auch schon in den Coro­na­jah­ren zwi­schen 2020–2022 klar gezeigt.

Die viel­fäl­ti­gen öko­no­mi­schen, sozia­len und kul­tu­rel­len Kri­sen­schocks und Gesell­schafts­trans­for­ma­tio­nen machen die AfD zu einer Art Sam­mel­ge­fäß poli­ti­scher Unzu­frie­den­heit, bei der die Migra­ti­ons­kri­tik als eine wich­ti­ge Brü­cke dient.

Dau­er­haft trag­fä­hig wird die­se Brü­cke jedoch nur dann, wenn sie auf sta­bi­len Pfei­lern ruht, über die Aus­bil­dung eige­ner sozia­ler Milieus, auf kon­ti­nu­ier­li­cher kom­mu­na­ler und vor­po­li­ti­scher Gras­wur­zel­ar­beit sowie auf einer hin­rei­chend kohä­ren­ten Pro­gram­ma­tik, die den Über­gang von situa­ti­vem Pro­test zu sta­bi­ler Hege­mo­nie­fä­hig­keit ermöglicht.

Trotz einer rech­ne­ri­schen Mehr­heit für ein Bünd­nis aus CDU und AfD zeigt die Nach­wahl­ana­ly­se, daß die viel dis­ku­tier­te “Brand­mau­er” recht sta­bil bleibt. Nur etwa 11% der CDU-Befrag­ten in Rhein­land-Pfalz befür­wor­ten ein schwarz-blau­es Bünd­nis. Über 80% der CDU-Wäh­ler spre­chen sich expli­zit gegen eine Regie­rungs­be­tei­li­gung der AfD aus. Somit sind sich – trotz oft­mals ande­rer Hoff­nun­gen und Beschwö­run­gen – der CDU-Funk­tio­närs­über­bau und die eige­ne Anhän­ger­schaft doch immer noch recht einig in der Brandmauerpolitik.

Man muß das Kal­kül der CDU end­lich ver­ste­hen und nicht auf vage Spe­ku­la­tio­nen oder eige­ne Prä­mis­sen ver­las­sen. Die CDU hat mit Rhein­land-Pfalz gese­hen, daß sie im Wes­ten wei­ter­hin aus eige­ner Kraft um Mehr­hei­ten kämp­fen und Wah­len gewin­nen kann – selbst in Län­dern, die lan­ge als sozi­al­de­mo­kra­tisch befes­tigt gal­ten, wie Rhein­land-Pfalz, oder in tra­di­tio­nel­len Hoch­bur­gen wie Nordrhein-Westfalen.

Im Osten wie­der­um ope­riert die Uni­on seit Jah­ren mit deut­lich ein­ge­schränk­te­ren Erwar­tun­gen. Gera­de des­halb wird die Par­tei­spit­ze kaum bereit sein, das Risi­ko mas­si­ver Wäh­ler­ver­lus­te in den west­deut­schen Kern­räu­men ein­zu­ge­hen, nur um sich im Osten über eine Koope­ra­ti­on mit der AfD kurz­fris­tig neue Macht­op­tio­nen zu eröff­nen. Die Behar­rungs­kräf­te die­ser Par­tei soll­ten nicht unter­schätzt werden.

Hin­zu kommt, daß die Uni­on ihre Kon­kur­renz sicher­lich auch beob­ach­ten und dabei erken­nen wird, daß die Ero­si­ons­pro­zes­se, wie anfäng­lich erwähnt, im Mit­te-Links-Lager gegen­wär­tig schnel­ler, tie­fer und destruk­ti­ver ver­lau­fen als im eige­nen Haus.

Die poli­ti­schen Wett­be­wer­ber der CDU schwä­chen sich in zen­tra­len Seg­men­ten wech­sel­sei­tig. Grü­ne und Links­par­tei kon­kur­rie­ren in urba­nen, aka­de­misch gepräg­ten Milieus um ähn­li­che Wäh­ler­grup­pen. Die SPD ver­liert zugleich in beträcht­li­chem Maße den Anschluß an ihre frü­he­re arbei­ter­schaft­li­che Basis, deren Unzu­frie­den­heit immer stär­ker von der AfD gebün­delt wird. Und die FDP ist als bür­ger­li­che Kon­kur­renz vie­ler­orts so geschwächt, daß sie für die CDU kaum noch als ernst­haf­te stra­te­gi­sche Bedro­hung erscheint.

Vor die­sem Hin­ter­grund hat sich die Uni­on auch mit den eige­nen Ver­lus­ten an die AfD in Tei­len länd­lich-kon­ser­va­ti­ver Milieus in gewis­ser Wei­se arran­giert. Die­se Ver­lus­te sind real und teil­wei­se auch schmerz­haft, aber sie wer­den im Par­tei­ap­pa­rat offen­kun­dig nicht als akut exis­tenz­ge­fähr­dend bewer­tet. Sie gehö­ren aus Sicht der CDU eher zu den lang­fris­ti­gen Struk­tur­kos­ten eines ver­än­der­ten Parteiensystems.

Gleich­zei­tig kann sich die Par­tei in west­deut­schen Kern­räu­men wei­ter­hin auf sta­bi­le sozia­le Reser­ven stüt­zen, ins­be­son­de­re dort, wo katho­li­sche Prä­gun­gen, kom­mu­na­le Ver­an­ke­rung und älte­re Wäh­ler­schich­ten den Rest­be­stand klas­si­scher Volks­par­tei­b­in­dung tra­gen. Die eigent­li­che Hoff­nung der Uni­on besteht weni­ger in der eige­nen alten Grö­ße als in der Annah­me, dass die Par­tei­en links und rechts von ihr ent­we­der an sich selbst schei­tern oder sich gegen­sei­tig wei­ter schwä­chen. Das Ver­hält­nis zur AfD scheint im Kon­rad-Ade­nau­er-Haus, ange­sichts sol­cher Zah­len bis auf wei­te­res erst­mal geklärt.