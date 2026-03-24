Wie wir mal ein Genie kannten

Sie hat womöglich als Pointe einen etwas schadenfrohen Beigeschmack. Daß ich sie erzähle, schadet aber keinem. Namen, Orte habe ich leicht verfremdet. Es ist eine wahre Geschichte.

Eine erheiternde Geschichte aus dem „Nähkästchen“ darf hier zum Besten gegeben werden.

Vor etwa vier Jah­ren erreich­te mich eine Mail von einem mir unbe­kann­ten 80jährigen Herrn. Zumin­dest bewußt unbe­kannt, denn er rekur­rier­te auf ein „inten­si­ves, außer­ge­wöhn­li­ches“ Gespräch, daß „wir bei­de“ auf der Buch­mes­se anno 2017 geführt hät­ten. Das moch­te sein. Es waren hun­der­te Gesprä­che damals. Gut: dut­zen­de jedenfalls.

Er woll­te mich UNBEDINGT tref­fen, es gin­ge um WICHTIGES. Das paß­te mir nicht ganz in den Terminkalender.

Lud­ger von Lub­o­mir­ski blieb hart­nä­ckig. Nach meh­re­ren Mail­wech­seln, bei denen ich wohl etwas sprö­de blieb, obgleich es um ein „gro­ßes Erbe“ ging, gelang es ihm, mich unter der Ver­lags­num­mer an den Hörer zu bekommen.

Tat­säch­lich sprüh­te er vor Witz und (naja, Alt­her­ren-) Charme. Sei­ne Lache war ein­zig­ar­tig. Er wol­le nun, da er mich end­lich „dran­ha­be“ (und es sei ihm sym­pa­thisch, daß ich mich durch das Stich­wort „Erbe“ nicht habe anfi­xen las­sen), kei­nen lan­gen Fackel­zug machen:

Er und sei­ne Frau sei­en lei­der kin­der­los geblie­ben. Er sei sehr ver­mö­gend, aber vor allem besä­ße er eine gigan­ti­sche For­schungs­bi­blio­thek, deren Pfle­ge er gesi­chert wis­sen wolle.

Er habe vor Jah­ren bereits eine Erbin ein­ge­setzt (also für die hoch­wert­vol­le Biblio­thek, aber auch für das gan­ze Anwe­sen im Speck­gür­tel einer west­deut­schen Groß­stadt). Sie und vor allem ihre Eltern hät­ten sich aber „unter Coro­na“ unsäg­lich ver­hal­ten („alle x‑fach gespritzt, nie ohne Mas­ke außer Haus“), daß er das Tes­ta­ment nun revi­diert hätte.

Lie­be Frau Kositza. Ich sag es frei her­aus: Ich möch­te mein beträcht­li­ches Erbe gern in die Hän­de eines Ihrer Kin­der geben. Ich weiß es da in guten Hän­den. Das sage ich, ohne Ihre Kin­der per­sön­lich zu ken­nen. Ich habe eine for­mi­da­ble Men­schen­kennt­nis – was Ihnen jeder bestä­ti­gen wird, der mich kennt – und ver­fol­ge ihr Tun und das ihres Man­nes seit lan­gem. Zur Sache: Die Über­nah­me des Hau­ses wird Sie bezie­hungs­wei­se Ihr Kind eine Men­ge Erb­schafts­steu­er kos­ten. Aber ich habe hin­zu ein gewis­ses Ver­mö­gen. Und damit wür­de Ihr Kind als Allein­er­be – nach mei­nem und dem Tod mei­ner Frau ‑schlicht­weg aus­ge­sorgt haben.

Puh. Was sagt man da? Erst­mal jeden­falls nicht Nein, man bit­tet um Bedenkzeit.

Auf so was hat man nie spe­ku­liert in der poli­ti­schen Arbeit. Auf so was ist man auch gar nicht ange­wie­sen! Uns geht‘s gut ohne irgend­wel­ches Erbe.

Aber bit­te. Ich reagier­te wochen­lang nicht. Von Lub­o­mir­ski hak­te mehr­fach nach. Er schlug dann einen kon­kre­ten Ter­min für ein Tref­fen vor („nun zie­ren Sie sich nicht, Frau Kositza“, dann wie­der das dröh­nen­de Lachen), und ich schlug ein.

Ich wur­de her­vor­ra­gend bewirt­schaf­tet, Vier-Gang-Menü nach Gas­tro-Mode der Acht­zi­ger, aber wirk­lich for­mi­da­bel. Wein­aus­wahl dazu: Einsplus

Die ange­prie­se­ne „Resi­denz“ mit ange­kün­dig­tem „Ost- und West­flü­gel“ ent­pupp­te sich als adret­tes Rei­hen­haus. Wir unter­hiel­ten uns gut. Von Lub­o­mir­skis Rede­an­teil lag bei 80%, mei­ner bei 10%, genau wie der sei­ner sehr herz­li­chen, deut­lich jün­ge­ren Frau Rena­te. Er ent­pupp­te sich als Hob­by-His­to­ri­ker (Schul­ab­bre­cher auf­grund sei­nes frei­sin­ni­gen Geis­tes), der aber alles bes­ser wuß­te als die bestall­ten Historiker.

Das gibt es ja wirk­lich – das war noch kein Ein­wand mei­ner­seits. Er war Revi­sio­nist. Prüf­te mein Fach­wis­sen alt­vä­ter­lich, lob­te mich. Er hät­te nicht gedacht, daß man bei einem moder­nen Geschichts­stu­di­um noch wirk­lich etwas lerne.

Dann ging es um’s Erbe. Ihm war sei­ne hoch­spe­zi­el­le For­schungs­bi­blio­thek enorm wich­tig. Die müs­se unbe­dingt gepflegt wer­den! Herz­blut! Da er ein All­round-Genie war, hat­te er auch ein Regal­sys­tem dazu ent­wi­ckelt. Güns­tig sei es, wenn ich einen Anwalt kenn­te, der der­glei­chen paten­tie­ren las­sen könne.

Mir wur­de ein Kata­log sei­ner „Bestän­de“ in die Hand gedrückt, und in den kom­men­den Mona­ten erhielt ich per Mail stets Aktua­li­sie­run­gen. Peter Hah­ne war drun­ter, Hen­ry M. Bro­der, Hans-Olaf Hen­kel, sol­che Sachen. Schon auch gutes Zeug, wohl auch Wertvolles.

Mit dem Anwalt für‘s Patent hielt ich erst­mal zurück, eine bücher­gie­ri­ge Toch­ter hat­te ich aber.

Jedoch zunächst woll­te ich gern wis­sen: Habe er, Lud­ger von Lub­o­mir­ski, denn kei­ne Ver­wand­ten, denen er die­ses Erbe über­ant­wor­ten wol­le? Ich hät­te kei­ner­lei Inter­es­se, mir den Ärger eines Nef­fen zuzie­hen. Was auch für die Toch­ter gälte.

Nein. Kaum Ver­wandt­schaft, Geschwis­ter auch kin­der­los. Mit all den übri­gen sei er völ­lig verkracht.

Das war die ers­te Red Flag.

Als von Lub­o­mir­ski und sei­ne Frau Rena­te dann mei­ne Toch­ter ken­nen­lern­ten, gab es kein Hal­ten mehr: Das Kind sei „der abso­lu­te Sech­ser im Lot­to!“ Es war ein tota­ler Begeis­te­rungs­über­schwang. Es war von „natür­li­cher Herz­lich­keit“, „klu­gen Nach­fra­gen“ und einem „alles spren­gen­dem Air“ die Rede.

Es gab noch drei wei­te­re Tref­fen. Nach dem ers­ten wur­de uns eine Abschrift des nun nota­ri­ell geän­der­ten Tes­ta­ments über­sandt. Die Toch­ter als Allein­er­bin von Fami­lie von Lubomirski!

Der Puls hielt sich in Gren­zen. Wir sind kei­ne Mate­ria­lis­ten, wir sind Idea­lis­ten. Aber: ja, schon nett. Auch irgend­wie verdient.

Die Toch­ter war aller­dings bereits nach dem ers­ten Tref­fen genervt:

Lud­ger redet nicht nur in Dau­er­schlei­fe, stun­den­lang ohne Punkt und Kom­ma, er macht sei­ne Frau auch dau­ernd run­ter. Er tut, als sei sie ein dum­mes Kind. Er behan­delt sie wie eine Die­ne­rin, das ist abar­tig. Er sagt ihr wirk­lich vor mei­nen Ohren, daß sie doof sei. Dabei ist sie total lieb und gar nicht dumm.

Das war die zwei­te Red Flag. Nach der all­ge­mei­nen Beleh­rung über Welt­la­ge etc. kam dann (ins­ge­samt drei­mal) eine akku­ra­te Beleh­rung, wie sein welt­weit ein­zig­ar­ti­ges Bücher­zim­mer zu behan­deln und zu pfle­gen sei.

Die drit­te Red Flag war, als Lud­ger von Lub­o­mir­ski zum wie­der­hol­ten Mal beton­te, daß die Kin­der­lo­sig­keit ja nicht an ihm läge. Was die Her­vor­ra­gendheit sei­nes Sper­mas gegen­über der Qua­li­tät der Eizel­len sei­ner Frau bedeu­te­te. Jahr­zehn­te her das The­ma. Trä­nen­trei­bend für Rena­te. Sie muß­te bit­ter­lich wei­nen. Mei­ne Toch­ter konn­te nicht anders, als von Lub­o­mir­ski zu tadeln und Rena­te zu trös­ten. (Was im Sin­ne unse­res Erzie­hungs­auf­trags war.)

Beim letz­ten Tref­fen im west­deut­schen Rei­hen­haus mit Ost- und West­flü­gel zeig­te mei­ne Toch­ter furcht­ba­re Feh­ler in punc­to Geschichts­kennt­nis. Es ging um die Tei­lung Ober­schle­si­ens 1920/21, und sie wuß­te nichts dazu zu sagen, OBWOHL SIE SCHLESISCHE AHNEN HAT! Von Lub­o­mir­ski fal­te­te sie ver­bal zusammen.

Zudem hat­te sie im dor­ti­gen Haus­halt ein Cognac-Glas als ein Whis­key-Glas behan­delt. Das brach­te den Spi­ri­tuo­sen-Con­nois­seur und übri­gens Ket­ten­rau­cher von Lub­o­mir­ski voll­ends in Wal­lung. Er schrieb mir böse Mails, wie bit­ter ent­täuscht er sei über mei­ne „kul­tur­lo­se“ Toch­ter. Vier­te Red Flag; hochrot!.

Zwei Mona­te spä­ter erhielt ich eine Email (mit Beleg), daß unse­re Toch­ter hier­mit ent­erbt sei. (Sie seufz­te erleich­tert auf.)

Vor etwa einem Jahr kam ich drauf, mal „Lud­ger von Lub­o­mir­ski“ zu goog­len. Ich fand eine Trau­er­an­zei­ge. Er ist weni­ge Tage nach der Enter­bung gestorben.

Mei­ne Toch­ter, die wirk­lich beson­ders lieb & treu ist, unter­hält noch Kon­takt zur Wit­we, die gott­lob neu ver­part­nert (dies­mal statt 15 Jah­re älter 15 Jah­re jün­ger, sehr tren­dy!) und wie befreit ist.

Sie erzäh­len ein­an­der viel. Die Wit­we hat ihr ges­tern berich­tet, daß der gan­ze „Bücher­scheiß inklu­si­ve der SOO hoch­ge­lob­ten Genie-Rega­le“ nun auf den Müll gewan­dert sei. Na, schon schade…

Im Gan­zen eine Geschich­te, die man sich kaum aus­den­ken könnt.

Wir, als Fami­lie, zeh­ren immer noch von den vie­ler­lei Lub­o­mir­ski-Anek­do­ten. Er war übri­gens eng mit Lud­wig Erhard und Franz Josef Strauß befreun­det. Talk­show-Anfra­gen hat­te er stets ausgeschlagen.

Er möge ruhen in Frie­den, der Arme.