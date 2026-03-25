Darf Israel alles? Und: Was kostet es?

von Torben Braga, MdB AfD - Deutschland und Israel verbindet eine Beziehung, die keine gewöhnliche ist. Sie ist historisch begründet, moralisch aufgeladen und politisch von besonderer Sensibilität. Diese Beziehung gilt es zu pflegen. Eben deshalb verlangt sie Ehrlichkeit – und Ehrlichkeit gebietet es, klar auszusprechen, was sich in den vergangenen Wochen und Monaten vor aller Augen vollzogen hat: Die israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu handelt in einer Weise, die ihre engsten Verbündeten instrumentalisiert und den Nahen Osten in eine Lage geführt hat, deren Folgen für die gesamte Weltgemeinschaft kaum absehbar sind.

Seit dem 13. März 2026 hat Isra­el fünf Brü­cken über den Lita­ni-Fluß im Süd­li­ba­non zer­stört. Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Isra­el Katz erklär­te am 24. März, die israe­li­sche Armee wer­de „die ver­blei­ben­den Brü­cken sowie eine Sicher­heits­zo­ne bis zum Lita­ni kon­trol­lie­ren“ – ein Gebiet, das fast ein Zehn­tel des liba­ne­si­schen Staats­ge­biets aus­macht. Hun­dert­tau­sen­de aus dem Süd­li­ba­non Ver­trie­be­ne dürf­ten nicht zurück­keh­ren, so Katz, bis die Sicher­heit israe­li­scher Bewoh­ner im Nor­den „garan­tiert“ sei. Wann und durch wen die­se Garan­tie fest­ge­stellt wer­den soll, blieb offen.

Finanz­mi­nis­ter Beza­lel Smot­rich – zugleich Minis­ter im Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um – hat­te sich zuvor dafür aus­ge­spro­chen, das Gebiet zu einer „ste­ri­len Sicher­heits­zo­ne“ zu machen und den Lita­ni zur neu­en israe­li­schen Gren­ze zu erklä­ren. Human Rights Watch doku­men­tier­te in die­sem Zusam­men­hang die sys­te­ma­ti­sche Zer­stö­rung von Häu­sern in Grenz­dör­fern, Zwangs­ver­trei­bun­gen sowie Angrif­fe, die auf die Zivil­be­völ­ke­rung abzielen.

Dies ist kein neu­es Mus­ter. Nach dem Ers­ten Liba­non­krieg 1982 errich­te­te Isra­el bereits eine „Sicher­heits­zo­ne“ im Süd­li­ba­non – und hielt sie 18 Jah­re lang besetzt. Erst im Jahr 2000 zogen israe­li­sche Trup­pen ab, nach­dem rund 1.000 israe­li­sche Sol­da­ten ihr Leben ver­lo­ren hat­ten. Es war just die­se Besat­zung, die der His­bol­lah als Wider­stands­mi­liz poli­ti­sche Legi­ti­mi­tät ver­lieh und ihren Auf­stieg beför­der­te. Die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen wie­der­ho­len den­sel­ben Feh­ler – und sie tun es unter den Augen der Welt, die ander­wei­tig auf den Iran-Krieg schaut.

Par­al­lel dazu setzt Isra­el sei­nen Krieg in Gaza fort. Die Ver­ein­ten Natio­nen, Human Rights Watch und Amnes­ty Inter­na­tio­nal haben israe­li­sche Streit­kräf­te schwe­rer Ver­stö­ße gegen das huma­ni­tä­re Völ­ker­recht bezich­tigt – dar­un­ter den Ein­satz von Hun­ger als Kriegs­mit­tel, die sys­te­ma­ti­sche Zer­stö­rung zivi­ler Infra­struk­tur und Hand­lun­gen, die als Kriegs­ver­bre­chen und Ver­bre­chen gegen die Mensch­lich­keit ein­ge­stuft werden.

Der UN-Son­der­be­richt­erstat­ter hat den Begriff „Völ­ker­mord“ ver­wen­det. Ande­ren fällt die­ser Begriff schwer – das ist nach­voll­zieh­bar. Was jedoch nicht nach­voll­zieh­bar ist: das beharr­li­che Schwei­gen west­li­cher Regie­run­gen, die sonst kei­ne Gele­gen­heit aus­las­sen, ihre Treue zur regel­ba­sier­ten Ord­nung zu betonen.

Wer die­se Bilanz zur Kennt­nis nimmt und jede Kri­tik mit dem Hin­weis auf Isra­els Recht auf Selbst­ver­tei­di­gung abwehrt, ver­mischt zwei Din­ge, die klar aus­ein­an­der­zu­hal­ten sind: das Recht jedes sou­ve­rä­nen Staa­tes, sei­ne Bevöl­ke­rung zu schüt­zen – ein Recht, das für Isra­el eben­so gilt wie für jeden ande­ren Staat die­ser Welt, nicht mehr und nicht weni­ger – und die Fra­ge, ob die kon­kre­te Kriegs­füh­rung ver­hält­nis­mä­ßig und mit dem eige­nen Anspruch an eine regel­ba­sier­te Ord­nung ver­ein­bar ist. Wer Letz­te­rem so bereit­wil­lig aus­weicht, soll­te sich fra­gen, ob sein Bekennt­nis zur „Stär­ke des Rechts vor dem Recht des Stär­ke­ren“ mehr ist als Rhetorik.

Am 28. Febru­ar 2026 began­nen nun die USA und Isra­el mit über­ra­schen­den Luft­an­grif­fen auf den Iran. Wie die­ser Krieg zustan­de kam, ist durch über­ein­stim­men­de Berich­te meh­re­rer erst­klas­si­ger Medi­en – Washing­ton Post, New York Times, Wall Street Jour­nal – gut doku­men­tiert: Net­an­ya­hu, seit Jahr­zehn­ten Archi­tekt des Ziels, den Iran mili­tä­risch zu eli­mi­nie­ren, nutz­te die Gunst der Stun­de. Er droh­te Trump damit, Isra­el wer­de den Iran not­falls im Allein­gang angreifen.

Ein sol­cher Angriff hät­te ira­ni­sche Ver­gel­tungs­schlä­ge auf US-Trup­pen und ‑Basen in der Regi­on aus­ge­löst. Trump ent­schied, es sei bes­ser, von Anfang an mit­zu­ma­chen, als nach­her reagie­ren zu müs­sen. „Trump fühl­te, er hät­te kei­ne Wahl“, zitier­te die Washing­ton Post eine Per­son, die den Gedan­ken­gang des Prä­si­den­ten kannte.

Außen­mi­nis­ter Mar­co Rubio bestä­tig­te die­se Dar­stel­lung dem Grund­satz nach. Sena­tor Lind­sey Gra­ham hat­te in den Wochen vor Kriegs­be­ginn wie­der­holt Isra­el besucht und Net­an­ya­hu dar­in gecoacht, wie er Trump zum Han­deln über­re­den kön­ne. Der frü­he­re israe­li­sche Bot­schaf­ter Alon Pin­kas brach­te es auf den Punkt: Es sei gut mög­lich, daß Trump erkannt habe,

dass Net­an­ya­hu ihn dar­über getäuscht hat, wie schnell und durch­schla­gend ein Sieg sein wür­de und wie rea­lis­tisch ein Regime­wech­sel ist.

Net­an­ya­hu wies die­se Dar­stel­lung zurück. Ent­schei­dend ist jedoch nicht, ob Trump ein wil­li­ges oder ein unwil­li­ges Werk­zeug war – ent­schei­dend ist, dass Isra­el einen Krieg betrieb, des­sen regio­na­le Fol­gen – Sper­rung der Stra­ße von Hor­mus, Angrif­fe auf Katar, Desta­bi­li­sie­rung der gesam­ten Golf­re­gi­on – vor­her­seh­bar waren und der nun die gesam­te Welt­ge­mein­schaft vor voll­ende­te Tat­sa­chen stellt. NATO und EU wur­den nicht kon­sul­tiert. Sie tra­gen den­noch die wirt­schaft­li­chen und poli­ti­schen Kosten.

Die beson­de­re Ver­ant­wor­tung Deutsch­lands gegen­über Isra­el ist kei­ne Flos­kel – sie ist his­to­risch fun­diert und poli­tisch ernst zu neh­men. Die­se Ver­ant­wor­tung schließt ein, Isra­el zu unter­stüt­zen, wo sei­ne Exis­tenz und Sicher­heit bedroht sind. Sie schließt aber nicht ein, jede Hand­lung einer israe­li­schen Regie­rung unkom­men­tiert hin­zu­neh­men. Freun­de, die schwei­gen, wo sie spre­chen müß­ten, sind kei­ne Freun­de – sie sind Komplizen.

In Deutsch­land hat sich eine poli­ti­sche Klas­se eta­bliert, die das Völ­ker­recht und die „regel­ba­sier­te inter­na­tio­na­le Ord­nung“ als uni­ver­sel­le Maß­stä­be poli­ti­schen Han­delns beschwört – gegen­über Russ­land, gegen­über Chi­na, gegen­über jedem, der die west­lich kodier­ten Spiel­re­geln bricht. Man mag über den Rea­li­täts­ge­halt die­ser Sicht­wei­se strei­ten: Wer Macht hat, han­delt – unab­hän­gig davon, wie die völ­ker­recht­li­che Ein­ord­nung sei­nes Ver­hal­tens ausfällt.

Eines aber ist nicht zu bestrei­ten: Wer so lei­den­schaft­lich an den Vor­rang des Rechts vor der Macht glaubt, muß die­sen Maß­stab kon­se­quent anwen­den – auch auf Isra­el. Wer das nicht tut, betreibt kei­ne Außen­po­li­tik – er betreibt Klientelpolitik.

Bun­des­prä­si­dent Stein­mei­er hat den Angriffs­krieg gegen den Iran als „völ­ker­rechts­wid­rig“ bezeich­net und dabei eine wich­ti­ge Wahr­heit ausgesprochen:

Unse­re Außen­po­li­tik wird nicht über­zeu­gen­der dadurch, dass wir Völ­ker­rechts­bruch nicht Völ­ker­rechts­bruch nennen.

Die­ser Satz gilt nicht nur für den Iran-Krieg. Er gilt für die Besat­zungs­po­li­tik im Liba­non, für die Kriegs­füh­rung in Gaza, für die fort­ge­setz­te Sied­lungs­expan­si­on im West­jor­dan­land. Wer ihn selek­tiv anwen­det – hier gegen Russ­land, dort nicht gegen Isra­el – unter­gräbt nicht nur sei­ne eige­ne Glaub­wür­dig­keit, son­dern genau jene Ord­nung, für die er zu ste­hen vorgibt.

Jeder sou­ve­rä­ne Staat hat das Recht, in Sicher­heit zu leben – Isra­el eben­so wie der Liba­non, der Iran, Katar oder die Paläs­ti­nen­ser in Gaza. Die­ses Recht ist unteil­bar. Die aktu­el­le israe­li­sche Regie­rung jedoch hat aus dem legi­ti­men Sicher­heits­in­ter­es­se ihres Lan­des eine Lizenz zur regio­na­len Domi­nanz gemacht – über den Liba­non, über Gaza, über die stra­te­gi­sche Agen­da der USA und damit über die Sta­bi­li­tät einer gesam­ten Region.

Das ist kei­ne anti­zio­nis­ti­sche The­se; es ist eine nüch­ter­ne Beschrei­bung der Fak­ten­la­ge, die von Ana­lys­ten aller poli­ti­schen Lager, von ehe­ma­li­gen israe­li­schen Diplo­ma­ten und von US-Außen­po­li­ti­kern geteilt wird.

Wer in Deutsch­land so ent­schie­den für eine regel­ba­sier­te Welt­ord­nung ein­tritt, muß die­se Regeln kon­se­quent anwen­den – oder zuge­ben, dass es sich dabei um selek­ti­ve Rhe­to­rik han­delt. Deutsch­land täte der deutsch-israe­li­schen Bezie­hung kei­nen Gefal­len, wenn es wei­ter schweigt. Ech­te Freund­schaft erfor­dert die Bereit­schaft, dem ande­ren unbe­que­me Wahr­hei­ten zu sagen.

Die­se Wahr­heit lau­tet: Die Poli­tik der aktu­el­len israe­li­schen Regie­rung desta­bi­li­siert die Regi­on und scha­det lang­fris­tig auch Isra­els eige­nem Sicher­heits­in­ter­es­se. Das muß klar benannt wer­den – nicht trotz der beson­de­ren Bezie­hung, son­dern wegen ihr.