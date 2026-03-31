Die Brandmauer bröckelt. In Brüssel

Am 26. März stimmten im EU-Parlament Abgeordnete der CDU und CSU mit AfD-Politikern für eine Verschärfung der Asylregeln. Mit einer klaren Mehrheit beschloß das Parlament neuen Regeln zur Einstufung sicherer Herkunfts- und Drittstaaten und die Ermöglichung sogenannter „Return Hubs“. Damit wird die Forderung nach ausgelagerten Asylzentren ("Musterstädte", wie ich es nannte) EU-Konsens.

Außer­dem wur­den zahl­rei­che Her­kunfts­län­der als sicher erklärt, medi­zi­ni­sche Alters­fest­stel­lun­gen sind erst­mals mög­lich, und Straf­tä­ter kön­nen lebens­lang des Kon­ti­nents ver­wie­sen wer­den. Ille­ga­le sind ver­pflich­tet, an ihrer eige­nen Abschie­bung mit­zu­wir­ken, und kön­nen bis zu 24 Mona­te inhaf­tiert wer­den, wenn sie dem nicht nachkommen.

Dafür stimm­ten 389 Abge­ord­ne­te, 206 stimm­ten dage­gen und 32 ent­hiel­ten sich. Euro­pas Links­par­tei­en hat­ten sich lan­ge dage­gen gewehrt. Auch Merz ver­such­te den Schul­ter­schluß von Deutsch­land aus zu sabo­tie­ren. Inter­ne Abspra­chen zwi­schen kon­ser­va­ti­ven und rech­ten EU-Poli­ti­kern brach­ten jedoch die Wen­de. Was in mei­nem Buch als ers­te Pha­se für die “Grup­pe A” (Ille­ga­le) beschrie­ben wird, ist jetzt im Zen­trum Euro­pas angelangt.

Selbst­ver­ständ­lich blei­ben die Pro­blem­feld der lega­len Migra­ti­on und die Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten aus “Tur­boe­in­ge­bür­ger­ten” bestehen. Doch die Abstim­mung ist Brüs­sel ist ein wich­ti­ger Schritt.

Der wich­tigs­te Aspekt ist das „Out­sour­cing“ des Asyl­un­we­sens. Was als “Ruanda­plan” Eng­lands und “Alba­ni­en­plan” Ita­li­ens noch scharf bekämpft wur­de, ist jetzt beschlos­se­ne Sache. Die ent­schei­den­de recht­li­che Ver­än­de­rung liegt in der Abschaf­fung des bis­he­ri­gen, stren­gen „Ver­bin­dungs­kri­te­ri­ums“: Künf­tig muß nicht mehr nach­ge­wie­sen wer­den, daß ein Asyl­su­chen­der eine fami­liä­re oder per­sön­li­che Bin­dung zu einem Dritt­staat hat, in den er gebracht wird. Die blo­ße Durch­rei­se oder schlicht­weg ein bila­te­ra­les Abkom­men der EU mit einem Part­ner­staat rei­chen ab jetzt aus.

Die­se Aus­la­ge­rung der Asyl­zen­tren ist der Hieb, der den Gor­di­schen Kno­ten der Abschie­bungs­ver­schlep­pung durch­trennt. Der Instan­zen­weg ist end­los, Rück­nah­me­ab­kom­men müs­sen ein­zeln aus­ge­han­delt wer­den. Gera­de jene Staa­ten, in die man prio­ri­tär abschie­ben soll­te, sind oft so unter­ent­wi­ckelt, daß es dort kei­ne Part­ner für ent­spre­chen­de Ver­trä­ge gibt.

Beam­te berich­ten, daß man vor Ort oft mit Schmier­geld bestechen muß, damit Ille­ga­le wirk­lich auf­ge­nom­men wer­den. Dazu ver­schlei­ern vie­le Asy­lan­ten ihre Her­kunft und gau­keln Staa­ten­lo­sig­keit vor. Der Gip­fel der Absur­di­tät ist die soge­nann­te “Anker­kri­mi­na­li­tät”. Asy­lan­ten wer­den unab­schieb­bar, indem sie hier schwe­re Ver­bre­chen bege­hen, auf die in ihrem Hei­mat­land Fol­ter oder Todes­stra­fe steht. All das fällt jetzt weit weni­ger ins Gewicht.

Ille­ga­le Ein­rei­sen und Unab­schieb­bar­keit füh­ren nicht mehr zu einer Ver­an­ke­rung in Europa.

Die For­de­rung nach Push­backs in einen “Return Hub” für jeden Neu­an­kömm­ling und die schritt­wei­se Ver­la­ge­rung aller hier leben­den Asy­lan­ten dort­hin muß Stan­dard­for­de­rung für die AfD werden.

Wenn man die­se Zen­tren aus­baut, kön­nen sie auch einen huma­ni­tä­ren Zweck erfül­len. Statt einer sozia­len Hän­ge­mat­te gibt es dort Kost, Logis und nach einer gewis­sen Frist Arbeits­pflicht für jene, die län­ger blei­ben wol­len. Neben Kran­ken­häu­sern, Sport­an­la­gen und Moscheen soll­te es in die­sen Return Hubs auch Aus­bil­dungs­stät­ten geben. Wirt­schafts­flücht­lin­ge kön­nen dort sinn­vol­le Tätig­kei­ten erler­nen, die in ihrem Hei­mat­land drin­gend benö­tigt wer­den. Lin­ke Akti­vis­ten kön­nen vor Ort frei­wil­lig mit­hel­fen, ohne der Gesell­schaft die Fol­gen ihres “Altru­is­mus” aufzubürden.

Migran­ten bleibt nur der Weg nach Euro­pa ver­sperrt, doch sie kön­nen das Zen­trum selbst­ver­ständ­lich jeder­zeit Rich­tung Hei­mat ver­las­sen. Die Eta­blie­rung die­ser Zen­tren wür­de in weni­gen Mona­ten das Geschäft der Schlep­per zer­stö­ren. Ein ent­schei­den­der gro­ßer euro­päi­sche Pull-Fak­tor wür­de beseitigt.

In Ver­hand­lun­gen zur Rück­nah­me ihrer Staats­bür­ger befin­det man sich dank der Return Hubs auch in einer bes­se­ren Posi­ti­on und muß sich nicht mehr von Erdo­gan in ein­sei­ti­gen “Deals” erpres­sen lassen.

Return Hubs kämen Euro­pa wesent­lich bil­li­ger als die mil­li­ar­den­nen­ver­schlin­gen­de Asyl­in­dus­trie. Die Zen­tren könn­ten dazu als Son­der­wirt­schafts­zo­nen fun­gie­ren indem Steu­er­vor­tei­le gro­ße Unter­neh­men und Inves­ti­tio­nen anziehen.

Auch die Koope­ra­ti­on afri­ka­ni­scher Staa­ten ist sehr wahr­schein­lich. Die euro­päi­sche Ent­wick­lungs­hil­fe kann als Druck­mit­tel ver­wen­det wer­den. Jene Staa­ten, die rasch koope­rie­ren und lang­fris­ti­ge Pacht­ver­trä­ge für die Errich­tung von Return Hubs abschlie­ßen, kön­nen mit der par­ti­el­len Erlas­sung ihrer Staats­schul­den belohnt wer­den. Die Bau­vor­ha­ben wür­den dazu zahl­rei­che Arbeits­plät­ze schaffen.

Die Abstim­mung im EU-Par­la­ment macht den Weg euro­päi­sche Rechts­par­tei­eb frei. Die Kom­mis­si­on und Gerich­te könn­ten hier noch dazwi­schen­fun­ken, aber gegen die erklär­te Mehr­heit ihres eige­nen Par­la­ments kön­nen auch die EU-Orga­ne nicht lang­fris­tig gegen­hal­ten. Die For­de­rung nach Mus­ter­städ­ten und Return Hubs gehört spä­tes­tens ab jetzt in das Pro­gramm jeder Rechtspartei.

Der Bruch der Brand­mau­er in Brüs­sel hat auch weit­rei­chen­de Aus­wir­kun­gen auf Deutsch­land. Kern­for­de­run­gen, die im eige­nen Land zu Dämo­ni­sie­rung und Ver­fol­gung füh­ren, wer­den nun durch euro­päi­sches Recht abge­deckt und von euro­päi­schen Kon­ser­va­ti­ven mitgetragen.

Brüs­sel war für Euro­pa­po­li­ti­kern der Uni­on schon lan­ge ein Rea­li­täts­schock, der natio­na­le Echo-Kam­mern sprengt. In Brüs­sel sahen sie, wie links die öffent­li­che Mei­nung in Deutsch­land im Euro­pa­ver­gleich ist. Ihre Frak­ti­ons­kol­le­gen wür­den in Deutsch­land häu­fig eher zur AfD als zur Uni­on pas­sen. Sozi­al­de­mo­kra­ten aus Däne­mark, Polen und Ungarn über­ho­len sie teil­wei­se rechts.

Es wird für die Uni­on immer schwie­ri­ger, eine Brand­mau­er-Poli­tik, die in Brüs­sel Geschich­te ist, natio­nal auf­recht­zu­er­hal­ten. Am Tag der Abstim­mung tri­um­phier­te Man­fred Weber, der Anfüh­rer der EVP-Frak­ti­on, auf X:

Heu­te zei­gen wir ganz klar, dass euro­päi­sche Lösun­gen zur Bekämp­fung der ille­ga­len Migra­ti­on mög­lich sind. Die euro­päi­schen Bür­ger erwar­ten ent­schlos­se­nes Han­deln, und wir lie­fern. Wer kein Auf­ent­halts­recht in der EU hat, muss gehen.

Die­ser Post hät­te auch genau­so gut von einem “Rechts­po­pu­lis­ten” stam­men kön­nen. Dabei darf man aber nie­mals ver­ges­sen, dass die Kon­ser­va­ti­ven, ob in Deutsch­land oder Euro­pa, nur auf Druck reagie­ren. Das kann erst der Anfang sein. Sie müs­sen, frei nach Gau­land, wei­ter nach rechts gejagt wer­den. Das bleibt die Auf­ga­be von Vor­feld und Par­tei. Getrennt mar­schie­ren und ver­eint remigrieren!