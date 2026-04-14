Daß Orbán weg ist, ist die Hauptsache

Damit stell­ten sie sich in die gro­ße Geschich­te, die der Satz zitiert: den Fall der Mau­er. Er ent­hält in sei­ner Hybris einen Groß­teil der Pro­ble­me, die zum Sturz Orbáns geführt haben, aber auch jener Pro­ble­me, vor denen Ungarn nun steht.

Die Geschich­te ist offen, Pro­gno­sen sind wohl­feil, aber so viel kann man wohl sagen: Wenn die Par­tei Tis­za mit ihrem Füh­rer Péter Magyar nicht lie­fert, dann droht Ungarn ein poli­ti­sches Vaku­um, das im schlimms­ten Fall zum Kol­laps füh­ren kann. (So gese­hen muß man Tis­za Glück wün­schen und ein gewis­ses Ver­trau­en aussprechen.)

Denn die ein­zi­ge vali­de Gegen­kraft ist und bleibt der Fidesz. Der steht aber vor einer exis­ten­ti­el­len Kri­se und wird in den nächs­ten Mona­ten um sei­ne Exis­tenz kämp­fen müssen.

Die ers­te Fra­ge wird sein, wie man mit Orbán, Herz, See­le und Hirn der Par­tei, umge­hen wird, wie er sich selbst ver­hält. Macht er Platz, tritt er zur Sei­te oder wird er an sei­nem Stuhl kle­ben? Bei­de Sze­na­ri­en sind stark risikobehaftet.

Wird man ihn stür­zen müs­sen, wird es ein Schis­ma, den Vater­mord geben? Und wer soll ihm fol­gen? Öffent­lich­keits­wirk­sam tra­ten bis­her nur Péter Szi­j­jár­tó und Ger­ge­ly Gulyás auf, Außen­mi­nis­ter und Kabi­netts­mi­nis­ter ihres Zeichens.

Der cha­ris­ma­ti­sche­re Szi­j­jár­tó wird – das hat Magyar in sei­ner Sie­ges­re­de schon deut­lich gemacht – wegen sei­ner Bezie­hun­gen zu Ruß­land unter­sucht und wohl ver­klagt wer­den, der ein­schlä­fern­de Büro­kra­ten­typ Gulyás hat weit weni­ger Appeal, und die meis­ten ande­ren Gran­den der Par­tei sind durch ihre Ver­stri­ckun­gen ver­braucht. Es bräuch­te einen Cha­ris­ma­ti­ker aus der zwei­ten oder drit­ten Rei­he, der jetzt sei­nen Hut in die Are­na wirft und ris­kiert, leben­dig zer­ris­sen zu werden …

Man kann sich das Aus­maß der Orbán-Satt­heit, des Frus­tes, Has­ses und Spot­tes in wei­ten Tei­len der Bevöl­ke­rung kaum vor­stel­len, frei­lich durch einen Orbán-Kult am ande­ren Spek­trum kom­ple­men­tiert. Tat­sa­che aber ist: Vie­le Men­schen haben nicht Péter Magyar gewählt, son­dern Orbán abge­wählt. Daß er weg ist, war die Haupt­sa­che, womit die Leer­stel­le gefüllt wird, weni­ger wichtig.

Die Rech­te tut sich schwer mit sol­chen Zuge­ständ­nis­sen, denn sie hat in Orbán immer eine idea­li­sier­te Figur gese­hen und woll­te sich lie­ber die eige­nen Vor­stel­lun­gen bestä­ti­gen, als der Rea­li­tät ins Auge zu schau­en, eine Stra­te­gie im übri­gen, die auch den Fidesz in den Abgrund geführt hat. Man sprach von einer „kul­tu­rel­len Hege­mo­nie“, mein­te, daß Orbáns Lek­tü­re Gramscis schon ein Ver­dienst sei und ließ sich von ent­spre­chen­den Think Tanks das Gewünsch­te aufsagen.

Aber ob Orbán Gramsci tat­säch­lich gele­sen hat, bleibt wohl eher ein Gerücht, viel wahr­schein­li­cher ist es, daß ihn sei­ne Spin­dok­to­ren mit den ent­spre­chen­den Paro­len ver­sorg­ten. Bei all­dem hat die Neue Rech­te über­se­hen, daß es die „kul­tu­rel­le Hege­mo­nie“ nie gege­ben hat, außer in den Ver­tre­tern die­ser Theo­rie selbst. Sie ist in der Nacht zu Mon­tag kra­chend geschei­tert – die Aus­wir­kun­gen auf die Theo­rie­bil­dung müs­sen ver­stan­den werden!

Damit man nicht falsch ver­steht: Orbán war ein Aus­nah­me­po­li­ti­ker, ein Voll­blut­po­li­ti­ker, ein poli­ti­sches Tier, wie es sie heu­te kaum noch gibt. Aber vier auf­ein­an­der­fol­gen­de Wahl­pe­ri­oden haben ihn sicht­bar dick und selbst­si­cher gemacht – wes­halb Magyars For­de­rung zum Natio­nal­fei­er­tag am 15.3., die Wahl­pe­ri­oden auf zwei zu beschrän­ken ein wei­te­rer Plus­punkt für ihn war. Man kann Orbán jetzt stu­die­ren, wie man Chur­chill oder Kis­sin­ger oder de Gaul­le stu­diert. Selbst wenn er hin­ter Git­tern lan­den sollte.

Intrin­si­sche Grün­de dafür gibt es genü­gend, und sie haben ganz wesent­lich zu sei­ner Nie­der­la­ge bei­getra­gen. Die Kor­rup­ti­on an ers­ter Stel­le, die Pro­pa­gan­da an zwei­ter. Bei­de sind sys­te­misch, haben den rea­len Orbá­nis­mus lan­ge getra­gen und sich letzt­lich gegen ihn gewen­det. Mit sehr lan­gen Vor­lauf­zei­ten. Schon die Wahl vor vier Jah­ren oder die letz­ten Regio­nal- und Euro­pa­wah­len hät­ten alle Warn­lich­ter zum Erglü­hen brin­gen müs­sen, wenn noch Leben in der Fidesz-Bewe­gung gewe­sen wäre. Sie hat­ten die gro­ße Unzu­frie­den­heit signa­li­siert, die im Vol­ke herrsch­te und der nur eine wähl­ba­re Oppo­si­ti­on fehl­te, um sie zum Aus­druck zu bringen.

Vor vier Jah­ren schei­ter­te die Clowns­ko­ali­ti­on um Péter Már­ki-Zay – alle in ihr ver­ein­ten Par­tei­en wur­den seit­her pul­ve­ri­siert, auch die „Demo­kra­ti­sche Koali­ti­on“ um Klá­ra Dobrev und Ehe­mann Ferenc Gyurcsá­ny, einst mäch­ti­ge Sozi­al­de­mo­kra­tie, ist nun kom­plett zer­stört wor­den. Es gibt in Ungarn der­zeit kei­ne nen­nens­wer­te poli­ti­sche Lin­ke, auch wenn das Buda­pes­ter Milieu das her­gä­be – das muß man verstehen!

Die Kor­rup­ti­on in Ungarn ist sys­te­misch – ich wie­der­ho­le das als Merk­satz! Auch für das Sys­tem Orbán war es die Nabel­schnur. Über Vor­teils- und Schuld­kom­ple­xe wur­de Loya­li­tä­ten und Abhän­gig­kei­ten bis in das gesell­schaft­li­che Kapil­lar­sys­tem hin­ein geschaffen.

Es ist aber nicht sein Allein­stel­lungs­merk­mal, son­dern die Kor­rup­ti­on hat sich nur von den Kom­mu­nis­ten auf die Sozi­al­de­mo­kra­ten und wei­ter auf Fidesz ver­erbt und wenn man die alten unga­ri­schen Autoren wie Mór Jokai, Kál­mán Mik­száth oder Zsig­mond Kemé­ny liest, dann wird einem deut­lich, daß die­ses Phä­no­men der unga­ri­schen Gesell­schaft eben­so tief ein­ge­schrie­ben ist wie der Ukrai­ne oder Rußland.

Zwar hat sich Magyar den Kampf gegen die Kor­rup­ti­on auf die Fah­nen geschrie­ben, und sei­ne ers­ten Schrit­te dürf­ten sich auch dage­gen wen­den, doch ist die Wahr­schein­lich­keit groß – je län­ger er an der Macht ist, umso wahr­schein­li­cher –, daß auch sei­ne Par­tei in die Struk­tu­ren über­glei­ten wird. Vie­les wird davon abhän­gen, wie die bis­he­ri­gen Struk­tu­ren reagie­ren wer­den: wer­den sie koope­rie­ren oder in den Über­le­bens­kampf­mo­dus wechseln?

Sel­bi­ges gilt für die media­len Ver­stri­ckun­gen. Wäh­rend – nur als anek­do­ti­sche Evi­denz – den gest­ri­gen Wahl­kampf auf den regie­rungs­treu­en Kanä­len M1Híradó und hír.tv nur weni­ge tau­send Zuschau­er ver­folg­ten, kleb­ten bei den oppo­si­tio­nel­len Sen­dern Par­ti­zán und Telex jeweils 200000 Leu­te an den Bild­schir­men via You­Tube. Seit Jah­ren wird das Staats­fern­se­hen von den meis­ten Ungarn igno­riert und lächer­lich gemacht, so wie man sich in der DDR über die Aktu­el­le Kame­ra oder den Schwar­zen Kanal erhei­ter­te. Aber nie­mand schien die Dis­kre­panz in Regie­rungs­krei­sen noch wahr­neh­men zu wol­len, statt­des­sen ergötzt man sich an den angeb­li­chen Erfolgen.

Auch Orbáns Pla­kat-Kam­pa­gnen unter­la­gen die­sem Para­dox. Vor ein paar Jah­ren war Sor­os auf jedem Pla­kat zu sehen, aber kein Ungar inter­es­sier­te sich für einen Mil­li­ar­där, der nur noch gebro­chen Unga­risch sprach und angeb­lich das Schick­sal der Welt, Euro­pas und vor allem Ungarns bestim­men soll­te. Dann wur­de Sor­os gegen die EU-Büro­kra­tie ersetzt oder Selen­sky und fast immer in par­odis­ti­scher, her­ab­wür­di­gen­der Facon.

Die Ungarn – zumin­dest die, die nicht am Fidesz-Tropf hin­gen – lach­ten nur dar­über. Man muß frei­lich den Vor­teil genie­ßen, unter ihnen zu leben, mit ihnen zu spre­chen, um das sehen zu kön­nen, denn sie sind seit lan­gem eher scheu und gebückt, wenn es um Poli­tik geht. Magyar war nun der leben­de Beweis dafür, daß man gegen die Macht auf­ste­hen kann, ohne zusam­men­ge­staucht zu werden.

Magyar hat das jetzt geän­dert! Mit dem Mann aus dem eige­nen Estab­lish­ment konn­te der ver­knö­cher­te Appa­rat nichts anfan­gen. Man ver­folg­te die alten Sor­os-Ley­en-Selen­sky-Stra­te­gien, war nicht mehr in der Lage, die neue Qua­li­tät des Phä­no­mens zu erken­nen und ver­fiel in die alten Her­ab­wür­di­gungs­mus­ter, die Magyars Auf­tritt aber doch nur bestätigten.

Und als Orbán in sei­ner Rede zum unga­ri­schen Natio­nal­fei­er­tag 2025 sei­ne Geg­ner als „polo­s­kák“, als Wan­zen bezeich­ne­te, da ging ein Mur­ren durchs Land – das Wort mach­te Kar­rie­re und wur­de auch ges­tern eif­rig zitiert.

Nicht etwa, daß Magyar zim­per­lich mit sei­nem Geg­ner umging, aber wer den Staats­mann gibt, der muß sich auch staats­män­nisch gebär­den. Das ist Orbán erst ges­tern wie­der gelun­gen, als es zu spät war, als er zer­knirscht sei­ne kra­chen­de Nie­der­la­ge vor der Nati­on ein­ge­ste­hen muß­te – was es wert ist, wer­den wir sehen.

Magyar hat den gebeug­ten Ungarn das Rück­grat wie­der gera­de­ge­bo­gen, vor allem den jun­gen. Wäh­rend Orbán eine dunk­le Kam­pa­gne führ­te, von unmit­tel­bar bevor­ste­hen­dem Krieg gegen Ruß­land und Unter­gang des Abend­lan­des sprach, von Sou­ve­rä­ni­täts­ver­lust und der Euro­päi­schen Kra­ke, wenn er nicht fort­füh­ren kön­ne, ver­sprach Magyar eine hel­le Zukunft, einen Neu­an­fang, eine Befrei­ung und üppi­ge Geld­strö­me, die von Brüs­sel nach Buda­pest flie­ßen und das maro­de Gesund­heits­sys­tem oder die Infra­struk­tur wie­der auf­bau­en wer­den. Und Jugend will Zukunft, Jugend wählt nicht die Apo­ka­lyp­se, Jugend will etwas vor sich haben – selbst wenn es unrea­lis­ti­sche Ver­spre­chun­gen sein soll­ten. Sie hat auch ein Recht darauf.

Pas­send dazu auch Orbáns Bin­dung an die his­to­ri­sche Ver­gan­gen­heit in den Per­so­nen Putin und Trump. „Rus­sen raus!“ wur­de einer der Kampf­slo­gans der Tis­za-Anhän­ger. J.D.Vances Zwi­schen­stop in Buda­pest war ein Bärendienst.

Wer sich die Wahl­kampf­re­den bei­der Kon­tra­hen­ten ange­schaut hat, der konn­te die Ener­gie­un­ter­schie­de nicht über­se­hen. Man sah und hör­te Orbán an, daß er ein Mann der Ver­gan­gen­heit war, ver­braucht, ver­baucht, aus­ge­laugt, nicht mehr wand­lungs­fä­hig und da hal­fen auch die Rei­hen kahl­köp­fi­ger und schwarz uni­for­mier­ter Fleisch­ber­ge nicht mehr, die sei­ne Ver­an­stal­tun­gen „schüt­zen“, in Wirk­lich­keit aber die Tis­za-Anhän­ger ein­schüch­tern soll­ten. Man sehe sich den Auf­tritt vom 27.3. in Győr an, um zu begrei­fen, was ich meine.

Es war vor allem die Jugend, die Magyar wähl­te, und man sah das auch bei sei­nen Demons­tra­tio­nen oder der gest­ri­gen Sie­ges­fei­er. Wie oft ich den Satz jun­ger Leu­te gehört habe, daß sie das Land ver­las­sen wer­den, soll­te Orbán noch ein­mal gewin­nen, kann ich nicht mehr sagen, er ist so eine Art Stan­dard­flos­kel gewor­den. Der Tis­za-Mann hat­te es auch eilig, die Aus­lands­un­garn in sei­ner Sie­ges­re­de anzu­spre­chen und sie zur Heim­kehr auf­zu­for­dern, um das Land neu auf­zu­bau­en. Und unter den drei­vier­tel Mil­lio­nen Ungarn, die im Wes­ten ihr drei- bis vier­fach bes­se­res Geld ver­die­nen, sind sehr vie­le jung und gut ausgebildet!

Natür­lich wäre es naiv, anzu­neh­men, daß all die­se jun­gen Leu­te voll­be­wußt gewählt hät­ten. Nein: Tis­za ist zum Meme gewor­den, zum Hype, wenn nicht zur Hys­te­rie, zur aus sich selbst rol­len­den Wel­le, es war das, was man wählt, wenn man jung ist. Die Inter­net­af­fi­ni­tät der Jugend trug zur unkon­trol­lier­ten Ver­brei­tung bei. Die­se Pro­zes­se sind über­haupt nur mar­gi­nal poli­tisch zu beein­flusn und viel­leicht ist es klü­ger, die Wel­le zu rei­ten, als sich ihr als Bre­che stur ent­ge­gen­zu­stel­len – denn hin­ter ihr war­tet ein Meer, um anzubranden.

Zu die­sem Sturz­bach gehö­ren auch die qua­si natur­wüch­si­gen Migra­ti­ons­strö­me in einer Welt der kom­plet­ten Ver­flüs­si­gung. Magyar ver­sprach in sei­nen ansons­ten inhalt­lich eher vagen Anspra­chen, das Gute des Fidesz zu über­neh­men, und mein­te damit in ers­ter Linie den Grenz­zaun, die Ver­wei­ge­rung der Mas­sen­mi­gra­ti­on ins eige­ne Land – immer­hin stellt die unga­ri­sche Spra­che eine wei­te­re natür­li­che Gren­ze dar – und die Pro-Fami­li­en-Poli­tik. Ob er der euro­päi­schen Nomen­kla­tu­ra in die­sen Fra­gen wird wider­ste­hen kön­nen, dürf­te eine der Schlüs­sel­fra­gen wer­den. Die Gel­der kom­men wohl nur gegen Sou­ve­rä­ni­täts­ver­lus­te – ande­res anzu­neh­men, wäre naiv.

Denn auf der ande­ren Sei­te gab er sich voll­kom­men pro-euro­pä­isch, und das ist es auch, was sei­ne jun­ge Kli­en­tel hören woll­te. Die­ser Spa­gat zwi­schen dem Natio­nal­cha­rak­ter – dem höchs­ten Hun­ga­ri­kum – und den Geset­zen des Glo­ba­lis­mus wird der Grund­kon­flikt werden.

Magyar muß lie­fern und ver­mut­lich schnell. Beson­ders die Jugend ist unge­dul­dig. Die Zwei­drit­tel­mehr­heit gibt ihm alle Mit­tel in die Hand, auch ver­fas­sungs­än­dern­de. Zuerst dürf­ten die Medi­en, die Jus­tiz und die Wahl­for­ma­li­tä­ten auf Reset gestellt werden.

Nun muß Magyar die Ener­gie­fra­ge lösen. Wo will er sein bezahl­ba­res Öl und Gas her­be­kom­men, wenn nicht aus Ruß­land? Was soll mit dem rie­si­gen rus­si­schen Atom­mei­ler Paks wer­den, des­sen Aus­bau – Paks 2 – eigent­lich schon beschlos­se­ne Sache war, wie will er die unver­schämt hohe Infla­ti­on bekämp­fen, die Staats­ver­schul­dung brem­sen? Wie will er den durch die Wahl offen zuta­ge tre­ten­den Gene­ra­tio­nen­kon­flikt lösen? Wie die schier unlös­ba­re demo­gra­phi­sche Frage?

Über­nom­me­ne Las­ten – aber man hört wenig Kon­kre­tes und die paar Euro-Mil­li­ar­den wer­den struk­tu­rell nichts ändern. Hat er über­haupt die Leu­te dazu, um auch die zwei­te, drit­te und vier­te Rie­ge anfor­de­rungs­ge­mäß zu beset­zen? Wo sind die fähi­gen Minis­ter, Staats­se­kre­tä­re, Ver­fas­sungs­recht­ler, Wirt­schafts­exper­ten? Vie­le sei­ner Leu­te sind ent­we­der Ex-Fidesz-Tech­no­kra­ten, libe­ra­le Akti­vis­ten oder weit­ge­hend unbe­kannt. Sind beim Per­so­nal die Skan­da­le und das Abglei­ten in die Selbst­be­rei­che­rung nicht schon programmiert …?

Soll­te Tis­za aber schei­tern, dann droht das poli­ti­sche Vaku­um. Und daß Mi Hazánk und László Toro­cz­kai eine zukünf­ti­ge Alter­na­ti­ve wäre, wie Maxi­mi­li­an Krah her­aus­po­saun­te, ist ein Gerücht, denn so lan­ge man sich dort in der Öffent­lich­keit mit frag­wür­di­gen Gestal­ten umgibt, das Tria­non-Dik­tat rück­gän­gig machen und ein Groß-Ungarn anstre­ben will, wird die­se Par­tei für eine moder­ne Wäh­ler­schaft unwähl­bar blei­ben und die 10 Pro­zent nie überwinden.

Die Geschich­te Ungarns ist wie­der offen. Und sie wird gna­den­los mit denen abrech­nen, die ihre Ver­spre­chen nicht einlösen.

PS: Und soll­te es jeman­den geben, der mir nun Alt­klug­heit und nach­he­ri­ge Bes­ser­wis­se­rei vor­wer­fen will, den ver­wei­se ich auf mei­ne zahl­rei­chen Arti­kel zu Ungarn und Orbán in den letz­ten acht, neun Jah­ren, in denen das meis­te schon steht und für die ich immer und immer wie­der ange­fein­det wur­de … Weil man zum einen lie­ber sei­nen Illu­sio­nen glaubt und weil man meint, daß Kri­tik durch den Geg­ner per se falsch sein müsse.