14. April 2026

Daß Orbán weg ist, ist die Hauptsache

Gastbeitrag / 6 Kommentare

von Jörg Seidel -- "Rendszert váltottunk!", riefen die jungen Leute beim gestrigen Autocorso durch die Budapester Innenstadt – "Wir haben das System gestürzt!" (wörtlich: gewechselt).

Damit stell­ten sie sich in die gro­ße Geschich­te, die der Satz zitiert: den Fall der Mau­er. Er ent­hält in sei­ner Hybris einen Groß­teil der Pro­ble­me, die zum Sturz Orbáns geführt haben, aber auch jener Pro­ble­me, vor denen Ungarn nun steht.

Die Geschich­te ist offen, Pro­gno­sen sind wohl­feil, aber so viel kann man wohl sagen: Wenn die Par­tei Tis­za mit ihrem Füh­rer Péter Magyar nicht lie­fert, dann droht Ungarn ein poli­ti­sches Vaku­um, das im schlimms­ten Fall zum Kol­laps füh­ren kann. (So gese­hen muß man Tis­za Glück wün­schen und ein gewis­ses Ver­trau­en aussprechen.)

Denn die ein­zi­ge vali­de Gegen­kraft ist und bleibt der Fidesz. Der steht aber vor einer exis­ten­ti­el­len Kri­se und wird in den nächs­ten Mona­ten um sei­ne Exis­tenz kämp­fen müssen.

Die ers­te Fra­ge wird sein, wie man mit Orbán, Herz, See­le und Hirn der Par­tei, umge­hen wird, wie er sich selbst ver­hält. Macht er Platz, tritt er zur Sei­te oder wird er an sei­nem Stuhl kle­ben? Bei­de Sze­na­ri­en sind stark risikobehaftet.

Wird man ihn stür­zen müs­sen, wird es ein Schis­ma, den Vater­mord geben? Und wer soll ihm fol­gen? Öffent­lich­keits­wirk­sam tra­ten bis­her nur Péter Szi­j­jár­tó und Ger­ge­ly Gulyás auf, Außen­mi­nis­ter und Kabi­netts­mi­nis­ter ihres Zeichens.

Der cha­ris­ma­ti­sche­re Szi­j­jár­tó wird – das hat Magyar in sei­ner Sie­ges­re­de schon deut­lich gemacht – wegen sei­ner Bezie­hun­gen zu Ruß­land unter­sucht und wohl ver­klagt wer­den, der ein­schlä­fern­de Büro­kra­ten­typ Gulyás hat weit weni­ger Appeal, und die meis­ten ande­ren Gran­den der Par­tei sind durch ihre Ver­stri­ckun­gen ver­braucht. Es bräuch­te einen Cha­ris­ma­ti­ker aus der zwei­ten oder drit­ten Rei­he, der jetzt sei­nen Hut in die Are­na wirft und ris­kiert, leben­dig zer­ris­sen zu werden …

Man kann sich das Aus­maß der Orbán-Satt­heit, des Frus­tes, Has­ses und Spot­tes in wei­ten Tei­len der Bevöl­ke­rung kaum vor­stel­len, frei­lich durch einen Orbán-Kult am ande­ren Spek­trum kom­ple­men­tiert. Tat­sa­che aber ist: Vie­le Men­schen haben nicht Péter Magyar gewählt, son­dern Orbán abge­wählt. Daß er weg ist, war die Haupt­sa­che, womit die Leer­stel­le gefüllt wird, weni­ger wichtig.

Die Rech­te tut sich schwer mit sol­chen Zuge­ständ­nis­sen, denn sie hat in Orbán immer eine idea­li­sier­te Figur gese­hen und woll­te sich lie­ber die eige­nen Vor­stel­lun­gen bestä­ti­gen, als der Rea­li­tät ins Auge zu schau­en, eine Stra­te­gie im übri­gen, die auch den Fidesz in den Abgrund geführt hat. Man sprach von einer „kul­tu­rel­len Hege­mo­nie“, mein­te, daß Orbáns Lek­tü­re Gramscis schon ein Ver­dienst sei und ließ sich von ent­spre­chen­den Think Tanks das Gewünsch­te aufsagen.

Aber ob Orbán Gramsci tat­säch­lich gele­sen hat, bleibt wohl eher ein Gerücht, viel wahr­schein­li­cher ist es, daß ihn sei­ne Spin­dok­to­ren mit den ent­spre­chen­den Paro­len ver­sorg­ten. Bei all­dem hat die Neue Rech­te über­se­hen, daß es die „kul­tu­rel­le Hege­mo­nie“ nie gege­ben hat, außer in den Ver­tre­tern die­ser Theo­rie selbst. Sie ist in der Nacht zu Mon­tag kra­chend geschei­tert – die Aus­wir­kun­gen auf die Theo­rie­bil­dung müs­sen ver­stan­den werden!

Damit man nicht falsch ver­steht: Orbán war ein Aus­nah­me­po­li­ti­ker, ein Voll­blut­po­li­ti­ker, ein poli­ti­sches Tier, wie es sie heu­te kaum noch gibt. Aber vier auf­ein­an­der­fol­gen­de Wahl­pe­ri­oden haben ihn sicht­bar dick und selbst­si­cher gemacht – wes­halb Magyars For­de­rung zum Natio­nal­fei­er­tag am 15.3., die Wahl­pe­ri­oden auf zwei zu beschrän­ken ein wei­te­rer Plus­punkt für ihn war. Man kann Orbán jetzt stu­die­ren, wie man Chur­chill oder Kis­sin­ger oder de Gaul­le stu­diert. Selbst wenn er hin­ter Git­tern lan­den sollte.

Intrin­si­sche Grün­de dafür gibt es genü­gend, und sie haben ganz wesent­lich zu sei­ner Nie­der­la­ge bei­getra­gen. Die Kor­rup­ti­on an ers­ter Stel­le, die Pro­pa­gan­da an zwei­ter. Bei­de sind sys­te­misch, haben den rea­len Orbá­nis­mus lan­ge getra­gen und sich letzt­lich gegen ihn gewen­det. Mit sehr lan­gen Vor­lauf­zei­ten. Schon die Wahl vor vier Jah­ren oder die letz­ten Regio­nal- und Euro­pa­wah­len hät­ten alle Warn­lich­ter zum Erglü­hen brin­gen müs­sen, wenn noch Leben in der Fidesz-Bewe­gung gewe­sen wäre. Sie hat­ten die gro­ße Unzu­frie­den­heit signa­li­siert, die im Vol­ke herrsch­te und der nur eine wähl­ba­re Oppo­si­ti­on fehl­te, um sie zum Aus­druck zu bringen.

Vor vier Jah­ren schei­ter­te die Clowns­ko­ali­ti­on um Péter Már­ki-Zay – alle in ihr ver­ein­ten Par­tei­en wur­den seit­her pul­ve­ri­siert, auch die „Demo­kra­ti­sche Koali­ti­on“ um Klá­ra Dobrev und Ehe­mann Ferenc Gyurcsá­ny, einst mäch­ti­ge Sozi­al­de­mo­kra­tie, ist nun kom­plett zer­stört wor­den. Es gibt in Ungarn der­zeit kei­ne nen­nens­wer­te poli­ti­sche Lin­ke, auch wenn das Buda­pes­ter Milieu das her­gä­be – das muß man verstehen!

Die Kor­rup­ti­on in Ungarn ist sys­te­misch – ich wie­der­ho­le das als Merk­satz! Auch für das Sys­tem Orbán war es die Nabel­schnur. Über Vor­teils- und Schuld­kom­ple­xe wur­de Loya­li­tä­ten und Abhän­gig­kei­ten bis in das gesell­schaft­li­che Kapil­lar­sys­tem hin­ein geschaffen.

Es ist aber nicht sein Allein­stel­lungs­merk­mal, son­dern die Kor­rup­ti­on hat sich nur von den Kom­mu­nis­ten auf die Sozi­al­de­mo­kra­ten und wei­ter auf Fidesz ver­erbt und wenn man die alten unga­ri­schen Autoren wie Mór Jokai, Kál­mán Mik­száth oder Zsig­mond Kemé­ny liest, dann wird einem deut­lich, daß die­ses Phä­no­men der unga­ri­schen Gesell­schaft eben­so tief ein­ge­schrie­ben ist wie der Ukrai­ne oder Rußland.

Zwar hat sich Magyar den Kampf gegen die Kor­rup­ti­on auf die Fah­nen geschrie­ben, und sei­ne ers­ten Schrit­te dürf­ten sich auch dage­gen wen­den, doch ist die Wahr­schein­lich­keit groß – je län­ger er an der Macht ist, umso wahr­schein­li­cher –, daß auch sei­ne Par­tei in die Struk­tu­ren über­glei­ten wird. Vie­les wird davon abhän­gen, wie die bis­he­ri­gen Struk­tu­ren reagie­ren wer­den: wer­den sie koope­rie­ren oder in den Über­le­bens­kampf­mo­dus wechseln?

Sel­bi­ges gilt für die media­len Ver­stri­ckun­gen. Wäh­rend – nur als anek­do­ti­sche Evi­denz – den gest­ri­gen Wahl­kampf auf den regie­rungs­treu­en Kanä­len M1Híradó und hír.tv nur weni­ge tau­send Zuschau­er ver­folg­ten, kleb­ten bei den oppo­si­tio­nel­len Sen­dern Par­ti­zán und Telex jeweils 200000 Leu­te an den Bild­schir­men via You­Tube. Seit Jah­ren wird das Staats­fern­se­hen von den meis­ten Ungarn igno­riert und lächer­lich gemacht, so wie man sich in der DDR über die Aktu­el­le Kame­ra oder den Schwar­zen Kanal erhei­ter­te. Aber nie­mand schien die Dis­kre­panz in Regie­rungs­krei­sen noch wahr­neh­men zu wol­len, statt­des­sen ergötzt man sich an den angeb­li­chen Erfolgen.

Auch Orbáns Pla­kat-Kam­pa­gnen unter­la­gen die­sem Para­dox. Vor ein paar Jah­ren war Sor­os auf jedem Pla­kat zu sehen, aber kein Ungar inter­es­sier­te sich für einen Mil­li­ar­där, der nur noch gebro­chen Unga­risch sprach und angeb­lich das Schick­sal der Welt, Euro­pas und vor allem Ungarns bestim­men soll­te. Dann wur­de Sor­os gegen die EU-Büro­kra­tie ersetzt oder Selen­sky und fast immer in par­odis­ti­scher, her­ab­wür­di­gen­der Facon.

Die Ungarn – zumin­dest die, die nicht am Fidesz-Tropf hin­gen – lach­ten nur dar­über. Man muß frei­lich den Vor­teil genie­ßen, unter ihnen zu leben, mit ihnen zu spre­chen, um das sehen zu kön­nen, denn sie sind seit lan­gem eher scheu und gebückt, wenn es um Poli­tik geht. Magyar war nun der leben­de Beweis dafür, daß man gegen die Macht auf­ste­hen kann, ohne zusam­men­ge­staucht zu werden.

Magyar hat das jetzt geän­dert! Mit dem Mann aus dem eige­nen Estab­lish­ment konn­te der ver­knö­cher­te Appa­rat nichts anfan­gen. Man ver­folg­te die alten Sor­os-Ley­en-Selen­sky-Stra­te­gien, war nicht mehr in der Lage, die neue Qua­li­tät des Phä­no­mens zu erken­nen und ver­fiel in die alten Her­ab­wür­di­gungs­mus­ter, die Magyars Auf­tritt aber doch nur bestätigten.

Und als Orbán in sei­ner Rede zum unga­ri­schen Natio­nal­fei­er­tag 2025 sei­ne Geg­ner als „polo­s­kák“, als Wan­zen bezeich­ne­te, da ging ein Mur­ren durchs Land – das Wort mach­te Kar­rie­re und wur­de auch ges­tern eif­rig zitiert.

Nicht etwa, daß Magyar zim­per­lich mit sei­nem Geg­ner umging, aber wer den Staats­mann gibt, der muß sich auch staats­män­nisch gebär­den. Das ist Orbán erst ges­tern wie­der gelun­gen, als es zu spät war, als er zer­knirscht sei­ne kra­chen­de Nie­der­la­ge vor der Nati­on ein­ge­ste­hen muß­te – was es wert ist, wer­den wir sehen.

Magyar hat den gebeug­ten Ungarn das Rück­grat wie­der gera­de­ge­bo­gen, vor allem den jun­gen. Wäh­rend Orbán eine dunk­le Kam­pa­gne führ­te, von unmit­tel­bar bevor­ste­hen­dem Krieg gegen Ruß­land und Unter­gang des Abend­lan­des sprach, von Sou­ve­rä­ni­täts­ver­lust und der Euro­päi­schen Kra­ke, wenn er nicht fort­füh­ren kön­ne, ver­sprach Magyar eine hel­le Zukunft, einen Neu­an­fang, eine Befrei­ung und üppi­ge Geld­strö­me, die von Brüs­sel nach Buda­pest flie­ßen und das maro­de Gesund­heits­sys­tem oder die Infra­struk­tur wie­der auf­bau­en wer­den. Und Jugend will Zukunft, Jugend wählt nicht die Apo­ka­lyp­se, Jugend will etwas vor sich haben – selbst wenn es unrea­lis­ti­sche Ver­spre­chun­gen sein soll­ten. Sie hat auch ein Recht darauf.

Pas­send dazu auch Orbáns Bin­dung an die his­to­ri­sche Ver­gan­gen­heit in den Per­so­nen Putin und Trump. „Rus­sen raus!“ wur­de einer der Kampf­slo­gans der Tis­za-Anhän­ger. J.D.Vances Zwi­schen­stop in Buda­pest war ein Bärendienst.

Wer sich die Wahl­kampf­re­den bei­der Kon­tra­hen­ten ange­schaut hat, der konn­te die Ener­gie­un­ter­schie­de nicht über­se­hen. Man sah und hör­te Orbán an, daß er ein Mann der Ver­gan­gen­heit war, ver­braucht, ver­baucht, aus­ge­laugt, nicht mehr wand­lungs­fä­hig und da hal­fen auch die Rei­hen kahl­köp­fi­ger und schwarz uni­for­mier­ter Fleisch­ber­ge nicht mehr, die sei­ne Ver­an­stal­tun­gen „schüt­zen“, in Wirk­lich­keit aber die Tis­za-Anhän­ger ein­schüch­tern soll­ten. Man sehe sich den Auf­tritt vom 27.3. in Győr an, um zu begrei­fen, was ich meine.

Es war vor allem die Jugend, die Magyar wähl­te, und man sah das auch bei sei­nen Demons­tra­tio­nen oder der gest­ri­gen Sie­ges­fei­er. Wie oft ich den Satz jun­ger Leu­te gehört habe, daß sie das Land ver­las­sen wer­den, soll­te Orbán noch ein­mal gewin­nen, kann ich nicht mehr sagen, er ist so eine Art Stan­dard­flos­kel gewor­den. Der Tis­za-Mann hat­te es auch eilig, die Aus­lands­un­garn in sei­ner Sie­ges­re­de anzu­spre­chen und sie zur Heim­kehr auf­zu­for­dern, um das Land neu auf­zu­bau­en. Und unter den drei­vier­tel Mil­lio­nen Ungarn, die im Wes­ten ihr drei- bis vier­fach bes­se­res Geld ver­die­nen, sind sehr vie­le jung und gut ausgebildet!

Natür­lich wäre es naiv, anzu­neh­men, daß all die­se jun­gen Leu­te voll­be­wußt gewählt hät­ten. Nein: Tis­za ist zum Meme gewor­den, zum Hype, wenn nicht zur Hys­te­rie, zur aus sich selbst rol­len­den Wel­le, es war das, was man wählt, wenn man jung ist. Die Inter­net­af­fi­ni­tät der Jugend trug zur unkon­trol­lier­ten Ver­brei­tung bei. Die­se Pro­zes­se sind über­haupt nur mar­gi­nal poli­tisch zu beein­flusn und viel­leicht ist es klü­ger, die Wel­le zu rei­ten, als sich ihr als Bre­che stur ent­ge­gen­zu­stel­len – denn hin­ter ihr war­tet ein Meer, um anzubranden.

Zu die­sem Sturz­bach gehö­ren auch die qua­si natur­wüch­si­gen Migra­ti­ons­strö­me in einer Welt der kom­plet­ten Ver­flüs­si­gung. Magyar ver­sprach in sei­nen ansons­ten inhalt­lich eher vagen Anspra­chen, das Gute des Fidesz zu über­neh­men, und mein­te damit in ers­ter Linie den Grenz­zaun, die Ver­wei­ge­rung der Mas­sen­mi­gra­ti­on ins eige­ne Land – immer­hin stellt die unga­ri­sche Spra­che eine wei­te­re natür­li­che Gren­ze dar – und die Pro-Fami­li­en-Poli­tik. Ob er der euro­päi­schen Nomen­kla­tu­ra in die­sen Fra­gen wird wider­ste­hen kön­nen, dürf­te eine der Schlüs­sel­fra­gen wer­den. Die Gel­der kom­men wohl nur gegen Sou­ve­rä­ni­täts­ver­lus­te – ande­res anzu­neh­men, wäre naiv.

Denn auf der ande­ren Sei­te gab er sich voll­kom­men pro-euro­pä­isch, und das ist es auch, was sei­ne jun­ge Kli­en­tel hören woll­te. Die­ser Spa­gat zwi­schen dem Natio­nal­cha­rak­ter – dem höchs­ten Hun­ga­ri­kum – und den Geset­zen des Glo­ba­lis­mus wird der Grund­kon­flikt werden.

Magyar muß lie­fern und ver­mut­lich schnell. Beson­ders die Jugend ist unge­dul­dig. Die Zwei­drit­tel­mehr­heit gibt ihm alle Mit­tel in die Hand, auch ver­fas­sungs­än­dern­de. Zuerst dürf­ten die Medi­en, die Jus­tiz und die Wahl­for­ma­li­tä­ten auf Reset gestellt werden.

Nun muß Magyar die Ener­gie­fra­ge lösen. Wo will er sein bezahl­ba­res Öl und Gas her­be­kom­men, wenn nicht aus Ruß­land? Was soll mit dem rie­si­gen rus­si­schen Atom­mei­ler Paks wer­den, des­sen Aus­bau – Paks 2 – eigent­lich schon beschlos­se­ne Sache war, wie will er die unver­schämt hohe Infla­ti­on bekämp­fen, die Staats­ver­schul­dung brem­sen? Wie will er den durch die Wahl offen zuta­ge tre­ten­den Gene­ra­tio­nen­kon­flikt lösen? Wie die schier unlös­ba­re demo­gra­phi­sche Frage?

Über­nom­me­ne Las­ten – aber man hört wenig Kon­kre­tes und die paar Euro-Mil­li­ar­den wer­den struk­tu­rell nichts ändern. Hat er über­haupt die Leu­te dazu, um auch die zwei­te, drit­te und vier­te Rie­ge anfor­de­rungs­ge­mäß zu beset­zen? Wo sind die fähi­gen Minis­ter, Staats­se­kre­tä­re, Ver­fas­sungs­recht­ler, Wirt­schafts­exper­ten? Vie­le sei­ner Leu­te sind ent­we­der Ex-Fidesz-Tech­no­kra­ten, libe­ra­le Akti­vis­ten oder weit­ge­hend unbe­kannt. Sind beim Per­so­nal die Skan­da­le und das Abglei­ten in die Selbst­be­rei­che­rung nicht schon programmiert …?

Soll­te Tis­za aber schei­tern, dann droht das poli­ti­sche Vaku­um. Und daß Mi Hazánk und László Toro­cz­kai eine zukünf­ti­ge Alter­na­ti­ve wäre, wie Maxi­mi­li­an Krah her­aus­po­saun­te, ist ein Gerücht, denn so lan­ge man sich dort in der Öffent­lich­keit mit frag­wür­di­gen Gestal­ten umgibt, das Tria­non-Dik­tat rück­gän­gig machen und ein Groß-Ungarn anstre­ben will, wird die­se Par­tei für eine moder­ne Wäh­ler­schaft unwähl­bar blei­ben und die 10 Pro­zent nie überwinden.

Die Geschich­te Ungarns ist wie­der offen. Und sie wird gna­den­los mit denen abrech­nen, die ihre Ver­spre­chen nicht einlösen.

PS: Und soll­te es jeman­den geben, der mir nun Alt­klug­heit und nach­he­ri­ge Bes­ser­wis­se­rei vor­wer­fen will, den ver­wei­se ich auf mei­ne zahl­rei­chen Arti­kel zu Ungarn und Orbán in den letz­ten acht, neun Jah­ren, in denen das meis­te schon steht und für die ich immer und immer wie­der ange­fein­det wur­de … Weil man zum einen lie­ber sei­nen Illu­sio­nen glaubt und weil man meint, daß Kri­tik durch den Geg­ner per se falsch sein müsse.

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Kommentare (6)

Ein gebuertiger Hesse

14. April 2026 08:59

To the point & snappy. Das dürfte der klügste Artikel sein, der in ganz Deutschland zu diesem Thema zu lesen ist. 

Karl Otto

14. April 2026 09:08

Dass das U-Boot der Ruschisten in Europa versenkt wurde ist in jedem Fall zu begrüßen.

Le Chasseur

14. April 2026 09:46

"Passend dazu auch Orbáns Bindung an die historische Vergangenheit in den Personen Putin und Trump. „Russen raus!“ wurde einer der Kampfslogans der Tisza-Anhänger. J.D.Vances Zwischenstop in Budapest war ein Bärendienst."
Dass Orban sich an den Kriegsverbrecher Netanjahu rangewanzt hat, war sicherlich auch kontraproduktiv.

RMH

14. April 2026 10:08

Von ungarischen Verhältnissen können wir in D doch nachwievor nur träumen, auf eine patriotisch-rechts-konservative Regierung folgt die Nächste, bei der die hiesigen Gralshüter des vermeintluch wahren Rechten jetzt das Nässchen leicht hoch ziehen, weil die neue Regierung, OMG, vermutlich der Spur des Geldes nach Brüssel folgen will und gegenüber Russland nur "pragmatisch" sein will. Was passiert eigentlich bei uns, wenn die Regierung wechselt? Bislang wurde auf das Versagen linker Regierungen, zuletzt sogar entgegen des Wählervotums, vom Establishment mit noch mehr links gentwortet (auch wenn im Wahlkampf natürlich ein paar bürgerlich-konservative, ja sogar rechts-patriotische Nebelkerzen gezündet wurden) und mit noch mehr Zement und Beton ins System gießen.
Insofern: Felix Hungaria?

Monika

14. April 2026 11:21

Danke für den sehr guten Beitrag, der auch einem in der Sache unkundigen Rechten/ Konservativen die Augen öffnet und den Horizont erweitert. Sei es der Klischee-Boomer oder "unproduktive Online-Drama-Rechte" ( Sellner), der stereotyp mit seiner Auswanderung nach Ungarn droht, falls es hier noch schlimmer kommt, oder sei es der identitäre Student M.M., der das Fremde Land genießt, in dem seine Freundin nachts unterwegs sein konnte, ohne belästigt zu werden. Nun hört man, daß die jungen Ungarn diese Vorteile nicht zu schätzen wissen und gar selbst auswandern wollen. "Jugend will Zukunft. Auch wenn es unrealistische Versprechungen sind". Auch syrische oder somalische Jugend will Zukunft. Ukrainische Mädchen wandern nach Deutschland aus und werden von irakischen abgelehnten Asylbewerbern vor den Zug gestoßen. Ja, der "Spagat zw. Nationalcharakter u. den Gesetzen des Globalismus wird zum Grundkonflikt"  der jungen Generation werden. Ob die Alten am Balaton oder auf Mallorca ihren Lebensabend verbringen, ist unwichtig. Die Jugend wird die Last tragen müssen.

Monika

14. April 2026 11:31

Sehr wichtig auch der Hinweis Seidels auf die ideologische Einengung der Rechten ( Idealisierung Orbáns) mit dem Glauben an eine "kulturelle Hegemonie ". Vielleicht gibt es diese "kulturelle Hegemonie " nur in den Köpfen linker und rechter Theoretiker und die Wirklichkeit ist im alten, guten Sinne vielfältiger. Dazu ein Beitrag kürzlich in der "Welt" von Alan Posener, der in die gleiche Richtung geht.https://www.welt.de/debatte/plus69c914a504eeb30f4b108c6b/kulturkampf-linke-oder-rechte-hegemonie-gramscis-gefaehrlicher-irrtum.html