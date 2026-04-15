Die Jogginghose der Politik

von Wiggo Mann -- „Wir sind Liberale und Konservative.“ Ein Statement von Wolfgang Kubicki und Markus Söder? Nein, es ist der Einstieg ins Grundsatzprogramm der AfD .

Eine rech­te Par­tei, die sich kon­ven­tio­nell schminkt, um an die Macht zu kom­men, gibt ihre stärks­te Res­sour­ce auf: Sys­tem­kri­tik. Eine Par­tei wie die AfD ist nicht ein­fach libe­ral und kon­ser­va­tiv. Ihr Mar­ken­ver­spre­chen ist pure Dis­rup­ti­on. Kar­tell­par­tei­en betrei­ben Ver­wal­tung, Umver­tei­lung, Ent­eig­nung und Krieg – in Abkehr von ihren ver­meint­lich „christ­li­chen“ oder „sozia­len“ Wer­ten. Die Mar­ke AfD darf nur ein Ver­spre­chen haben: Reset des Systems.

An die­ser Stel­le einen herz­li­chen Gruß an die Leser beim Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz. Reset bedeu­tet nicht Zer­stö­rung. Im Gegen­teil. Es bedeu­tet, ein gestör­tes Sys­tem in den Urzu­stand zu ver­set­zen, damit es sei­ne Auf­ga­ben wie­der erfül­len kann. Das muss die Idee der poli­ti­schen Mar­ke AfD sein. Man­che nen­nen es radikal.

Der latei­ni­sche Wort­stamm radix bezeich­net die Wur­zel. Eine For­de­rung nach mehr Radi­ka­li­tät bedeu­tet also, Pro­ble­me grund­sätz­lich anzu­pa­cken, statt sie kos­me­tisch zu mas­kie­ren oder durch Auf­schie­be­ri­tis unsicht­bar zu machen. Die AfD muss radi­ka­le Ideen zum Sys­tem-Reset benen­nen, denn die stra­te­gi­sche Auf­ga­be ist nicht, sich zu mäßi­gen, um als Juni­or­part­ner in Ber­lin ein paar Res­sorts zu ergat­tern. Die Fra­ge ist, wie man die Posi­ti­on als radi­kal inno­va­ti­ver Hege­mon der deut­schen Rech­ten wei­ter sta­bi­li­sie­ren kann, bevor man sich von der Nor­ma­li­tät einer Koali­ti­on in Ber­lin zer­mür­ben lässt. Nein, ein biss­chen regie­ren ist nicht immer bes­ser, als nicht zu regieren.

Was inno­va­ti­ve Radi­ka­li­tät bedeu­tet, ist übri­gens nicht für jeden rechts einer soge­nann­ten Mit­te ver­ständ­lich. Fragt man Ulf Pos­ch­ardt, „Welt“-Herausgeber und Pos­ter­boy moder­ner Lib­Kons, dann erhält man in einem Pod­cast erstaun­li­che Ant­wor­ten. Ein per­fek­tes Deutsch­land bedeu­tet für Pos­ch­ardt an ers­ter Stel­le,

„…dass ein in tie­fer Armut bil­dungs­fern auf­ge­wach­se­nes Migran­ten­kind, das einen IQ von 130 hat, ein Ein­ser-Abi machen und hier Bio­tech stu­die­ren kann, um erfolg­rei­cher Unter­neh­mer zu werden.“

Im Dia­log ver­rät Ulf Pos­ch­ardt dann noch sei­ne aus­drück­lich „radi­kals­te“ Idee zur Ret­tung unse­res Lan­des: die Ver­ein­fa­chung des Steu­er­sys­tems. Wie so vie­le ande­re ver­meint­lich rech­te Kom­men­ta­to­ren ent­puppt sich auch Pos­ch­ardt, Trä­ger des Ukrai­ni­schen Ver­dienst­or­dens, als Schein­rie­se. Je näher man kommt, des­to klei­ner und uninteressanter.

Über­ra­schend kann längst nicht mehr sein, dass die AfD dage­gen kla­re Linie fah­ren muss. Wich­tig ist, dass die Par­tei ein durch­dach­tes Gesamt­kunst­werk für den Reset anbie­ten: Ande­re Wäh­rung, ande­re Sicher­heits­ord­nung, ande­re Ener­gie­ar­chi­tek­tur, Ent­fes­se­lung von Wirt­schafts­kraft, Wer­te-Kon­so­li­die­rung, eine ver­rin­ger­te insti­tu­tio­nel­le Ein­bin­dung Deutsch­lands. Über­all liegt Poten­zi­al für ein neu­es, moder­ne­res Deutschland.

Schaut man jen­seits media­ler Auf­re­gung ins Grund­satz­pro­gramm oder ins Wahl­pro­gramm 2025, dann fin­den sich bei der AfD bereits vie­le Posi­tio­nen, die stra­te­gisch hoch inter­es­sant sind, aber noch nicht als Leit­li­nie in das öffent­li­che Bild ein­ge­brannt wur­den. Die Par­tei gilt zu oft als One-Trick-Pony zum The­ma Remigration.

Spä­tes­tens mit den aktu­el­len Krie­gen sind aber bei­spiels­wei­se die Abkehr von Inter­ven­tio­na­lis­mus, eine Äqui­di­stanz zu den Welt­mäch­ten und eine Reka­li­brie­rung der Bezie­hun­gen zu Isra­el in brei­ten Schich­ten der Gesell­schaft dis­kus­si­ons­wür­di­ge Posi­tio­nen. Bei der AfD wur­den die­se Gedan­ken seit zehn Jah­ren kul­ti­viert, aber zu wenig in der Öffent­lich­keit ver­tei­digt. Was dazu führt, dass Tino Chrup­al­la wie­der ein­mal als ver­wirr­ter „Maler­meis­ter“ dis­kre­di­tiert wird, wenn er geo­stra­te­gisch klu­ge Grund­la­gen in einem aktu­el­len TV-Inter­view erläutert.

Inno­va­ti­ve Radi­ka­li­tät als Mar­ken­kern braucht ver­blüf­fen­de, ein­gän­gi­ge, kon­flikt­fä­hi­ge For­mu­lie­run­gen in jedem Poli­tik­feld. Sach­lich und deut­lich. Wer ohne­hin als Extrem­fall behan­delt wird, hat nur begrenz­ten Scha­den durch Zuspit­zung. Die eta­blier­te Poli­tik hat die AfD über Jah­re als wan­deln­den Aus­nah­me­zu­stand behan­delt. Genau dadurch kann sie in der heu­ti­gen Kon­ver­genz der Kri­sen zur Inno­va­ti­ons­hoff­nung wer­den. Der stra­te­gi­sche Anspruch kann nicht lau­ten: „Wie wir­ken wir ab sofort harm­lo­ser?“ Son­dern: „Wie wer­den wir noch inter­es­san­ter, bevor wir nor­ma­ler werden?“

The­ma­ti­sche Hege­mo­nie muss dazu füh­ren, dass am Ende selbst die Geg­ner in den Begrif­fen des Her­aus­for­de­rers spre­chen. Wenn die CDU über Gren­zen reden muss wie die AfD, wenn die SPD über Eli­ten­miss­trau­en reden muss wie die AfD, wenn die Grü­nen plötz­lich Sou­ve­rä­ni­tät ver­tei­di­gen müs­sen, dann hat die AfD schon halb gewon­nen, bevor sie regiert.

Inno­va­ti­ve Radi­ka­li­tät über­rascht vor allem in Berei­chen, die dem Bür­ger als hoff­nungs­los unent­wirr­ba­res Laby­rinth erschei­nen – wie die Finanz­po­li­tik. Deutsch­land nimmt erst­mals rund 1.000 Mil­li­ar­den Euro Steu­ern ein und steckt den­noch in einer fis­ka­li­schen Kata­stro­phe. Da hilft dem Bür­ger kein opti­mier­tes Steu­er­sys­tem mehr, kein klein­tei­li­ges Geme­cker über Rad­we­ge in Peru oder die Dis­kus­si­on über Ben­zin-Sub­ven­ti­on. Da hilft nur ein gro­ßer Reset. Ange­scho­ben durch das Ziel einer Abschaf­fung der Lohnsteuer.

Die Lohn­steu­er macht etwa 280 Mil­li­ar­den aus. Radi­ka­le Haus­halts­dis­zi­plin und tie­fe Ein­schnit­te müs­sen Hand­werks­zeug einer AfD-Regie­rung sein, damit für den nicht-ver­be­am­te­ten Bür­ger das Brut­to zu Net­to wird. Steu­er auf Arbeit ist ohne­hin his­to­risch rela­tiv neu. Wir haben uns schnell gewöhnt an die Ver­schleie­rung tat­säch­li­cher Wert­schöp­fung gegen­über Arbeit­neh­mern, die Instru­men­ta­li­sie­rung der Arbeit­ge­ber als Steu­er­ein­trei­ber, die Explo­si­on der Staats­quo­te und die Bestra­fung von Leistung.

Ent­wür­fe die­ser radi­ka­len Spreng­kraft und dis­zi­pli­nie­ren­den Wir­kung muss die AfD intern ent­wi­ckeln. Im genann­ten Fall wäre Kay Gott­schalk und sein Team zustän­dig. Der finanz­po­li­ti­sche Spre­cher der Par­tei wür­de nach übli­chem Mus­ter in einem AfD-Kabi­nett der nächs­te Finanz­mi­nis­ter der dritt­größ­ten Indus­trie­na­ti­on. Die Ansprü­che soll­ten hoch liegen.

Gott­schalk ist ein fröh­li­cher und enga­gier­ter Kom­mu­ni­ka­tor. Man erfährt auf sei­nen Social-Media-Accounts, dass bei­spiels­wei­se in der „28. Sit­zung des Finanz­aus­schus­ses“ im Bun­des­tag total „span­nen­de The­men“ ganz „kon­tro­vers“ bespro­chen wur­den. Unter ande­rem das Alters­re­form­vor­sor­ge­ge­setz im Rah­men der „Nach­be­spre­chung zur Anhö­rung“. Hier hat Gott­schalk irgend­was „abge­dealt“ und „Ideen ein­ge­bracht“. Denn „der Weg ist rich­tig, aber es feh­len noch Din­ge“. Klar ist für ihn trotz­dem: „Man muss die Mühe, die sich die Regie­rung gege­ben hat, schon loben.“ Ist da einer schon im Sys­tem ange­kom­men, bevor er in der gepan­zer­ten Limou­si­ne sitzt?

Es feh­len revo­lu­tio­nä­re For­de­run­gen im Sti­le des ame­ri­ka­ni­schen Wirt­schafts­wis­sen­schaft­lers Man­cur Olson („The Rise and Decli­ne of Nati­ons“, 1982), der die Zer­rüt­tung von Staats­fi­nan­zen auf die Asym­me­trie von klei­nen, gut orga­ni­sier­ten Inter­es­sen­grup­pen gegen die unstruk­tu­rier­ten und mani­pu­lier­ten Debat­ten einer brei­ten Öffent­lich­keit zurück­führt. Nicht nur die Höhe der Staats­aus­ga­ben ist ein Problem,

son­dern die ver­meint­li­che Unum­kehr­bar­keit ein­zel­ner Pos­ten. Dazu bie­tet das Estab­lish­ment mikro­po­li­ti­sche Aggres­si­ons­be­wäl­ti­gung an der Zapf­säu­le als Ablen­kung. Ganz im Sin­ne der Ver­lust-Aver­si­ons-Theo­rie der Nobel­preis­trä­ger Kahneman/Tversky. Wer Staats­fi­nan­zen sanie­ren und den Bür­ger befrei­en will, muss die Macht der orga­ni­sier­ten Min­der­hei­ten brechen.

Lei­der kommt dazu wenig Grund­sätz­li­ches aus dem Finanz-Team der AfD, wäh­rend der deut­sche Staat fis­kal am Abgrund steht. War­um? Der wich­tigs­te Finanz­ex­per­te der Par­tei wur­de nach eige­nen Anga­ben im Umfeld von Ver­si­che­run­gen und Struk­tur­ver­trie­ben über Jahr­zehn­te sozia­li­siert. Was bewegt also das ehe­ma­li­ge SPD-Mit­glied Gott­schalk mit Blick auf alter­na­ti­ve Ideen zu Staatsfinanzen?

Laut sei­ner Home­page sind es – wie bei Ulf Pos­ch­ardt – „ein gerech­te­res Steu­er­sys­tem“, unter ande­rem durch die Redu­zie­rung der „kal­ten Pro­gres­si­on“ in den Berech­nun­gen. Und ein Ren­ten­sys­tem, das auf eine „brei­te­re Finanz­ba­sis gestellt wer­den muss“. So weit, so lang­wei­lig. Die drin­gend not­wen­di­ge Radi­ka­li­tät bie­tet Kay Gott­schalk weni­ger in sei­nem Fach­be­reich, als bei lau­ni­gen Inter­views und Video-Plau­de­rei­en. Im Gespräch mit dem links-akti­vis­ti­schen Digi­tal­me­di­um „T‑Online“ redet Gott­schalk aus­führ­lich und poli­tik­fern über sei­ne sexu­el­le Ori­en­tie­rung. Immer­hin mit dem inno­va­ti­ven Gedan­ken, dass sich „Heten“, also Paa­re aus Mann und Frau, nicht im öffent­li­chen Raum küs­sen sollten.

Die Par­tei ist auf dem Weg zum radi­ka­len Inno­va­tor noch etwas wacke­lig. Die grund­sätz­li­che Stra­te­gie muss das Estab­lish­ment vor Her­aus­for­de­run­gen stel­len. Den Rest erle­digt die Sozio­lo­gie unter dem Begriff „Dif­fu­si­on of Inno­va­tions“, erst­mals beschrie­ben von Ever­ett M. Rogers. Er defi­nier­te die Ver­brei­tung einer radi­ka­len Inno­va­ti­on als Pro­zess der schlei­chen­den Über­nah­me von Ideen oder Pro­duk­ten in einem sozia­len Raum über län­ge­re Zeit. Rogers ent­wi­ckel­te vor sech­zig Jah­ren bereits Begrif­fe wie „Ear­ly Adop­ters“ und wies gleich­zei­tig dar­auf hin, dass der ent­schei­den­de Markt­an­teil erst ent­steht, wenn auch die „Late Majo­ri­ty“ ver­stan­den hat. Das Grund­prin­zip der „Dif­fu­si­on of Inno­va­tions“ gilt für die Aus­brei­tung erfolg­rei­cher Pro­duk­te. Was bei erfolg­rei­chen Unter­neh­men ange­wandt wird, muss auch das Ver­spre­chen der größ­ten deut­schen Volks­par­tei sein: Wo wir sind, ist vorn.

Eine sol­che inno­va­ti­ve Radi­ka­li­tät hät­te vor­aus­sicht­lich vier Effekte:

Ers­tens wür­de die Uni­on wei­ter aus­ge­höhlt. Nicht, weil sie die­sel­ben Posi­tio­nen über­neh­men müss­te. Son­dern weil sie gezwun­gen wäre, auf einem Feld zu kämp­fen, das ihr nicht liegt: alter­na­ti­ve Ent­wür­fe. Wenn die AfD neben Remi­gra­ti­on auch noch bei Geld, Ener­gie, Außen­po­li­tik und ande­ren Berei­chen einen Erfolg ver­spre­chen­den Reset anbie­tet, sähe die Uni­on aus, wie ein Insolvenzverwalter.

Gleich­zei­tig kämen die jun­gen Rei­chin­nek-Fans unter Druck, weil anti-glo­ba­lis­ti­sche oder sozi­al-pro­tek­tio­nis­ti­sche Impul­se nicht mehr in ihrem Allein­be­sitz wären. Die AfD wür­de in ein poli­ti­sches Ter­rain ein­drin­gen, in dem es dar­um geht, kom­men­de Gene­ra­tio­nen vor dem Zugriff des Estab­lish­ments zu schützen.

Drit­tens wür­de die Brand­mau­er teu­rer für ihre Kon­struk­teu­re. Je grö­ßer und pro­gram­ma­tisch brei­ter die AfD wird, des­to irra­tio­na­ler wirkt ihr Aus­schluss. Eine AfD, die inno­va­tiv, sozi­al, und dabei gleich­zei­tig radi­kal ist, ver­la­gert den Druck. Die Fra­ge lau­tet nicht mehr: „Darf man mit ihr arbei­ten?“, son­dern: „Wie lan­ge kann man ein Drit­tel der Wäh­ler dau­er­haft exkommunizieren?“

Schließ­lich wür­de eine inno­va­ti­ve Kraft das Par­tei­en­sys­tem auch psy­cho­lo­gisch umsor­tie­ren. Die Wäh­ler ver­zei­hen einer dis­rup­ti­ven AfD eher tech­ni­sche Unschär­fe, also „Noi­se“, als einer eta­blier­ten CDU die ideen­lo­se Müdig­keit. Eine AfD als Ver­tre­te­rin eines Resets besetzt die Markt­lü­cke nach dem Aus­ster­ben der Boomer-Generation.

Aber die­se Stra­te­gie ist nicht gra­tis. Ihre Kos­ten lie­gen in höhe­rer Ver­wund­bar­keit der Par­tei. Zum einen wächst der Glaub­wür­dig­keits­druck. Wer über Dexit, WHO-Aus­tritt, Nord Stream, stra­te­gi­sche Auto­no­mie, Kor­rup­ti­ons­be­kämp­fung und Wirt­schafts­wachs­tum durch radi­ka­le Steu­er­schnit­te spricht, muss irgend­wann zei­gen, dass er nicht nur Empö­rung, son­dern Staats­kunst beherrscht.

Zum ande­ren wür­de eine sol­che Linie die Par­tei stär­ker in Kon­flikt mit Sicher­heits­be­hör­den, inter­na­tio­na­len Part­nern, Wirt­schafts­ver­bän­den und den export­ori­en­tier­ten Tei­len des Kapi­tals brin­gen. Ein Kraftakt.

Der Umbau von ehe­ma­li­ger Pro­test­be­we­gung zum uner­schro­cke­nen Staa­ten­len­ker beginnt schon in der Theo­rie­ar­beit und den grund­le­gen­den Tex­ten. Aus­sa­gen der AfD müs­sen zukünf­tig fun­diert, knapp, popu­lär, ver­blüf­fend, also im bes­ten Sin­ne merk­wür­dig sein. State­ments an der Schnitt­stel­le von tie­fer Sach­kennt­nis und Auf­bruch­stim­mung. Unge­fähr das Gegen­teil der Prä­am­bel des Grundsatzprogramms:

Zusam­men­ge­fun­den haben wir uns als Bür­ger mit unter­schied­li­cher Geschich­te und Erfah­rung, mit unter­schied­li­cher Aus­bil­dung, mit unter­schied­li­chem poli­ti­schen Wer­de­gang. Das geschah in dem Bewusst­sein, dass es an der Zeit war, unge­ach­tet aller Unter­schie­de, gemein­sam zu han­deln und ver­ant­wor­tungs­be­wusst zu tun, wozu wir uns ver­pflich­tet fühlen.

Sol­che Phra­sen kön­nen weg. Sie sind die sprach­li­che Jog­ging­ho­se der Poli­tik. Bequem. Form­los. Pein­lich. Wer sowas öffent­lich trägt, hat laut Karl Lager­feld bekannt­lich „die Kon­trol­le über sein Leben verloren“.