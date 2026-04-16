Dienen! – Akademie in Sirnitz

Auf einigen Kanälen ist es bereits durchgesickert: Die Österreich-Akademie steht an. In diesem Jahr erst im Mai, dafür wieder in Sirnitz/ Kärnten.

Die Öster­reich-Aka­de­mie ist mitt­ler­wei­le eine lieb­ge­won­ne­ne Tra­di­ti­on. Sie macht die Durst­stre­cke zwi­schen der Win­ter- und der Som­mer­aka­de­mie in Schnell­ro­da erträg­lich und ist für Süd­deut­sche oben­drein bes­ser zu errei­chen – für Öster­rei­cher sowieso.

The­ma ist in die­sem Jahr “Die­nen”, das noch für Schil­ler höchs­te For­de­rung der Mensch­wer­dung war:

Immer stre­be zum Gan­zen, und kannst du sel­ber kein Ganzes

Wer­den, als die­nen­des Glied schließ an ein Gan­zes dich an.

Das klingt in Zei­ten des Indi­vi­dua­lis­mus und der Selbst­op­ti­mie­rung unzeit­ge­mäß. Der „Dienst“ begeg­net uns nur noch im mili­tä­ri­schen Sprach­ge­brauch, das „Die­nen“ nur noch in alten Büchern.

Den­noch ist es gera­de für Rech­te und Kon­ser­va­ti­ve immer noch eine Selbst­ver­ständ­lich­keit (oder soll­te es sein), sich in den Dienst einer Sache zu stel­len, sei es einer Par­tei oder einer Idee, die bei­de dem­sel­ben Ziel die­nen: unser Vater­land und unse­re Lebens­form zu verteidigen.

Im Rah­men unse­rer tra­di­tio­nel­len Früh­jahrs­aka­de­mie (8.- bis 10. Mai 2026) wol­len wir uns des­halb dem The­ma „Die­nen – über die Zukunft einer Tugend“ wid­men. Neben his­to­ri­schen Vor­trä­gen (unter ande­rem über Preu­ßen, das Lehens­we­sen oder die Gefolg­schaft) wol­len wir vor allem aktu­el­le Ent­wick­lun­gen in den Blick neh­men (etwa Par­tei­ju­gend und Meta­po­li­tik, Gren­zen der Par­tei­ge­folg­schaft) und dazu auch auf dem Podi­um und mit­ein­an­der diskutieren.

Es wer­den u.a. refe­rie­ren: Dr. Chris­toph Birg­han (Mit­glied des deut­schen Bun­des­ta­ges, Obmann des Deut­schen Aka­de­mi­ker­ver­bands), Dr. Tho­mas Gri­scha­ny (His­to­ri­ker, Frei­heit­li­ches Bil­dungs­in­sti­tut), Bene­dikt Kai­ser (Mit­ar­bei­ter der AfD im Bun­des­tag), Rein­hard Teu­fel (Klub­ob­mann im NÖ-Land­tag und Büro­lei­ter von Her­bert Kickl), Fabi­an Walch (His­to­ri­ker, FAV Tirol) und Kon­rad M. Weiß (Publi­zist und Ver­le­ger). Außer­dem wer­den wir den 90. Todes­tag Oswald Speng­lers mit einem Vor­trag würdigen.

Ich wer­de auch vor Ort sein und freue mich sehr auf das Wie­der­se­hen! Zu den Veranstaltungsdetails:

Ort: Schloss Albeck, Schloss­weg 5, 9571 Sirnitz

Unter­brin­gung: Land­gast­hof zum Schei­ber, St.-Leonhard-Straße 2, 9571 Sir­nitz (ca. 10 Geh­mi­nu­ten bzw. 1 Auto­mi­nu­te vom Ver­an­stal­tungs­ort entfernt)

Die Aka­de­mie fin­det von Frei­tag, 8. Mail 2026 (ers­ter Vor­trag 15:00 Uhr) bis Sonn­tag, 10. April 2025 (letz­ter Vor­trag endet plan­mä­ßig um 12:30 Uhr) statt.

Teil­nah­me­ge­bühr:

Schü­ler, Stu­den­ten, Prä­senz­die­ner: € 209.- für 2 Über­nach­tun­gen inkl. Vollpension

Ver­die­ner: € 259.- für 2 Über­nach­tun­gen inkl. Vollpension

Ein­zel­zim­mer bie­tet das Hotel für einen Zuschlag von 30 € für 2 Näch­te eben­falls an. Es wird dar­auf hin­ge­wie­sen, daß Ein­zel­zim­mer sehr knapp sind, so daß es die Durch­füh­rung deut­lich erleich­tert, wenn sich die Teil­neh­mer dazu bereit erklä­ren, in einem DZ oder Grup­pen­zim­mer zu nächtigen.

Jun­ge Inter­es­sen­ten bis zu einem Alter von 25 Jah­ren haben (Dank groß­zü­gi­ger För­de­rer) die Mög­lich­keit, das Aka­de­mie­wo­chen­en­de zu einem Akti­ons­preis von € 99 zu buchen. Das Kon­tin­gent hier­für ist aller­dings sehr begrenzt und wird nach Rei­hen­fol­ge der Anmel­dun­gen vergeben.

Die Mög­lich­keit, bei redu­zier­tem Preis ledig­lich die Vor­trä­ge ohne Über­näch­ti­gun­gen zu besu­chen oder nur eine Nacht zu ver­blei­ben, besteht natür­lich auch.

Anmel­dun­gen an: [email protected]. Die Über­wei­sung der Teil­nah­me­ge­bühr erfolgt auf fol­gen­des Konto:

Frei­heit­li­cher Akademikerverband

AT322081500000072892

STSPAT2GXXX

Wir sehen uns, ich freue mich!