Dienen! – Akademie in Sirnitz

Die Österreich-Akademie ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition. Sie macht die Durststrecke zwischen der Winter- und der Sommerakademie in Schnellroda erträglich und ist für Süddeutsche obendrein besser zu erreichen – für Österreicher sowieso.
Thema ist in diesem Jahr “Dienen”, das noch für Schiller höchste Forderung der Menschwerdung war:
Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes
Werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an.
Das klingt in Zeiten des Individualismus und der Selbstoptimierung unzeitgemäß. Der „Dienst“ begegnet uns nur noch im militärischen Sprachgebrauch, das „Dienen“ nur noch in alten Büchern.
Dennoch ist es gerade für Rechte und Konservative immer noch eine Selbstverständlichkeit (oder sollte es sein), sich in den Dienst einer Sache zu stellen, sei es einer Partei oder einer Idee, die beide demselben Ziel dienen: unser Vaterland und unsere Lebensform zu verteidigen.
Im Rahmen unserer traditionellen Frühjahrsakademie (8.- bis 10. Mai 2026) wollen wir uns deshalb dem Thema „Dienen – über die Zukunft einer Tugend“ widmen. Neben historischen Vorträgen (unter anderem über Preußen, das Lehenswesen oder die Gefolgschaft) wollen wir vor allem aktuelle Entwicklungen in den Blick nehmen (etwa Parteijugend und Metapolitik, Grenzen der Parteigefolgschaft) und dazu auch auf dem Podium und miteinander diskutieren.
Es werden u.a. referieren: Dr. Christoph Birghan (Mitglied des deutschen Bundestages, Obmann des Deutschen Akademikerverbands), Dr. Thomas Grischany (Historiker, Freiheitliches Bildungsinstitut), Benedikt Kaiser (Mitarbeiter der AfD im Bundestag), Reinhard Teufel (Klubobmann im NÖ-Landtag und Büroleiter von Herbert Kickl), Fabian Walch (Historiker, FAV Tirol) und Konrad M. Weiß (Publizist und Verleger). Außerdem werden wir den 90. Todestag Oswald Spenglers mit einem Vortrag würdigen.
Ich werde auch vor Ort sein und freue mich sehr auf das Wiedersehen! Zu den Veranstaltungsdetails:
- Ort: Schloss Albeck, Schlossweg 5, 9571 Sirnitz
- Unterbringung: Landgasthof zum Scheiber, St.-Leonhard-Straße 2, 9571 Sirnitz (ca. 10 Gehminuten bzw. 1 Autominute vom Veranstaltungsort entfernt)
- Die Akademie findet von Freitag, 8. Mail 2026 (erster Vortrag 15:00 Uhr) bis Sonntag, 10. April 2025 (letzter Vortrag endet planmäßig um 12:30 Uhr) statt.
Teilnahmegebühr:
- Schüler, Studenten, Präsenzdiener: € 209.- für 2 Übernachtungen inkl. Vollpension
- Verdiener: € 259.- für 2 Übernachtungen inkl. Vollpension
Einzelzimmer bietet das Hotel für einen Zuschlag von 30 € für 2 Nächte ebenfalls an. Es wird darauf hingewiesen, daß Einzelzimmer sehr knapp sind, so daß es die Durchführung deutlich erleichtert, wenn sich die Teilnehmer dazu bereit erklären, in einem DZ oder Gruppenzimmer zu nächtigen.
Junge Interessenten bis zu einem Alter von 25 Jahren haben (Dank großzügiger Förderer) die Möglichkeit, das Akademiewochenende zu einem Aktionspreis von € 99 zu buchen. Das Kontingent hierfür ist allerdings sehr begrenzt und wird nach Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
Die Möglichkeit, bei reduziertem Preis lediglich die Vorträge ohne Übernächtigungen zu besuchen oder nur eine Nacht zu verbleiben, besteht natürlich auch.
Anmeldungen an: [email protected]. Die Überweisung der Teilnahmegebühr erfolgt auf folgendes Konto:
Freiheitlicher Akademikerverband
AT322081500000072892
STSPAT2GXXX
Wir sehen uns, ich freue mich!