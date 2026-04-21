Fuchs, Löwe, Anarchotyrannei

Wer also Schattenmachers Bändchen las und weiterführende, zustimmende oder ablehnende Gedanken dazu formulieren will, die über das Maß eines Kommentars hinausgehen, sendet sie bitte an [email protected] . Wir veröffentlichen, wenn die Qualität paßt.

Der Text ist ein scharfer Diskussionsbeitrag. Angeregt von Emilietta Beall wollen wir deshalb wieder einmal eine Leserdiskussion führen – und zwar nicht nur mittels Kommentierung unter diesem Beitrag.

Kaplaken 102, Anarchotyrannei von „Schattenmacher", war nach wenigen Wochen ausverkauft – die 2. Auflage ist im Druck. Bestellen kann man den Essay hier.

Anar­cho­ty­ran­nei? Eine wich­ti­ge Debat­te! Auf­takt: Emi­li­et­ta Beall

In Anar­cho­ty­ran­nei legt der bis­lang durch You­Tube-Vide­os und Vor­trä­ge bekann­te „Schat­ten­ma­cher“ dar, wie es zu einer unhei­li­gen Ver­schrän­kung von „Anar­chie“ und „Tyran­nei“ in der heu­ti­gen Bun­des­re­pu­blik und ande­ren west­li­chen Staa­ten kom­men konn­te – und wie ein Aus­weg aus die­sem Zustand aus­se­hen könnte.

Zunächst wer­de ich den Argu­men­ta­ti­ons­weg des Essays skiz­zie­ren, dann eini­ge Fra­gen an den Autor for­mu­lie­ren und zuletzt eini­ge wei­ter­füh­ren­de Gedan­ken darlegen.

Der Argu­men­ta­ti­ons­weg

Anar­cho­ty­ran­nei – Als „Tyran­nei“ wird die Auf­kün­di­gung eines (grund­sätz­lich immer fra­gi­len) Frie­dens zwi­schen Regie­rung und Regier­ten „von oben” bezeich­net. Die­se zeich­ne sich durch eine zuneh­men­de Zudring­lich­keit obrig­keit­li­cher Insti­tu­tio­nen aus, durch Will­kür, Kom­pro­miß­lo­sig­keit und gewalt­sa­me Unterdrückung.

Anar­chie hin­ge­gen bezeich­net hier „das Ende des Frie­dens von unten”, wor­aus ein Kampf aller gegen alle resul­tie­re, eine unvor­her­seh­ba­re, von pri­mi­ti­ver Gewalt gepräg­te Lage, der kei­ne über­ge­ord­ne­te Auto­ri­tät mehr Herr zu wer­den vermag.

Eine gleich­zei­ti­ge Exis­tenz bei­der Zustän­de scheint schwer denk­bar. Der Schat­ten­ma­cher führt nun aus, inwie­fern wir es aber tat­säch­lich mit solch einem para­do­xen Zustand zu tun hät­ten: Wäh­rend staat­li­che Insti­tu­tio­nen immer mehr Befug­nis­se erlang­ten, um auf das Leben der Bür­ger zuzu­grei­fen und dies auch in unbarm­her­zi­ger Wei­se täten, gli­che der All­tag im öffent­li­chen Raum zuneh­mend anar­chi­schen Zuständen.

Zustän­de wie das komö­di­an­tisch anmu­ten­de Maß­nah­men­ge­tue um den Dro­gen­um­schlag­platz „Gör­lit­zer Park”, die gro­tesk gerin­gen Stra­fen für schwers­te Gewalt­straf­ta­ten und im Kon­trast hier­zu der dra­ko­ni­sche Zugriff der Staats­macht bei „Mei­nungs­de­lik­ten” sind nur durch die links­pro­gres­si­ve Ideo­lo­gie der Eli­ten erklär­bar. Die­se durch­drin­ge die Hoch­schu­len gänz­lich und las­se begrei­fen, wes­halb Ent­schei­dungs­trä­ger und Medi­en­leu­te oft mit devi­an­ten Milieus sympathisierten.

Die­se oft eth­nisch, kul­tu­rell und reli­gi­ös „diver­si­fi­zier­ten” Grup­pen ersetz­ten eben­so wie geschlecht­lich und sexu­ell abwei­chen­de Min­der­hei­ten im heu­ti­gen lin­ken Welt­bild die Arbei­ter­klas­se als Trieb­kraft der Revo­lu­ti­on. Somit ver­lei­he es Poli­ti­kern, Juris­ten und Exper­ten aller Art eine hei­li­gen­de Teil­nah­me am Pro­jekt der revo­lu­tio­nä­ren Befrei­ung, die­se Grup­pen bevor­zugt zu behan­deln, und sei, ange­sichts der his­to­ri­schen Schuld der eige­nen Mehr­heits­ge­sell­schaft, bloß aus­glei­chen­de Gerechtigkeit.

Der Schat­ten­ma­cher macht nun deut­lich (und hier weicht er ab von gän­gi­gen Deu­tun­gen des außer Rand und Band gera­te­nen Zeit­ge­sche­hens), daß ideo­lo­gi­sche Ver­blen­dung allein nicht hin­reicht, um das zer­stö­re­ri­sche Ver­hal­ten der gesell­schaft­li­chen Eli­ten zu erklären.

Unter Rück­griff auf den poli­ti­schen Den­ker Samu­el Fran­cis, der den Begriff der „Anar­cho­ty­ran­nei” präg­te, wird pos­tu­liert, daß ein auf Ideen beru­hen­des Herr­schafts­sys­tem nur dann über län­ge­re Zeit bestehen kön­ne, solan­ge die­ses Sys­tem auch den mate­ri­el­len Grund­la­gen der herr­schen­den Klas­se zugu­te kom­me. Der Schat­ten­ma­cher führt über­zeu­gend aus, daß mit der Indus­tria­li­sie­rung und der damit ein­her­ge­hen­den Ver­mas­sung der Gesell­schaft neue Fer­tig­kei­ten und Cha­rak­ter­ty­pen not­wen­dig wur­den und sich durchsetzten.

Es sind dies die Mana­ger, die Ver­wal­ter, die nun jeden Bereich des Lebens orga­ni­sier­ten, sei es in der Wirt­schaft, wo sie die Grün­der­ge­nera­ti­on der gro­ßen klas­si­schen Unter­neh­men ersetz­ten, im Sozi­al­we­sen wie auch über­all sonst.

Von den bei­den Cha­rak­ter­ty­pen, die in gesell­schaft­li­chen Eli­ten anzu­tref­fen sei­en, setz­ten sich die von Machia­vel­li so benann­ten „Füch­se” im soge­nann­ten „Mana­ge­ria­lis­mus” gegen die „Löwen” durch. Die Füch­se sind lis­tig, rhe­to­risch gewandt und streb­ten nach einer Ver­bes­se­rung der Men­schen durch ver­bes­ser­te Umstän­de. Ver­wal­tung und künst­le­ri­sche Aus­ge­stal­tung des Staa­tes lie­gen ihnen.

Die Löwen hin­ge­gen wer­den als mutig, auf Ehre bedacht, als Erobe­rer und als erfolg­reich im Kriegs- und Poli­zei­be­reich beschrieben.

Die zen­tra­le The­se lau­tet nun, daß die füch­si­schen Mana­ger „Kom­ple­xi­tät und Wan­del” benö­tig­ten, um ihre eige­ne beruf­li­che Exis­tenz zu recht­fer­ti­gen. Im Zuge der Indus­tria­li­sie­rung wur­den sie auf­grund der neu­en Her­aus­for­de­run­gen zur domi­nan­ten Klas­se und haben seit­her ein Inter­es­se dar­an, Ver­hält­nis­se auf­recht zu erhal­ten, die einer spe­zia­li­sier­ten und stets wach­sen­den Ver­wal­tungs­eli­te bedürfen.

Die­ser Vor­gän­ge, so führt der Schat­ten­ma­cher aus, sind sich die meis­ten Füch­se bzw. Admi­nis­tra­to­ren von Infor­ma­ti­on, wie man die­se Grup­pe auch cha­rak­te­ri­sie­ren kann, gar nicht bewußt. Sie hän­gen im Gros dem links­li­be­ra­len Pro­gres­si­vis­mus an, und um obi­ge Mecha­nis­men wir­ken zu las­sen, reicht der qua­si evo­lu­tio­nä­re Grund­satz, daß in einer Eli­te nie­mals Ideen wirk­mäch­tig wer­den kön­nen, die den Bestand die­ser Eli­te gefähr­den würden.

Da die Gesell­schaft des 21. Jahr­hun­derts tat­säch­lich kom­plex und der hohe Ver­wal­tungs­be­darf somit durch­aus real ist, ist eine blo­ße nai­ve Rück­kehr in die vor-mana­ge­ria­le Ära kaum mög­lich. Zudem wären auch vie­le Kri­ti­ker des Sys­tems nicht bereit, auf die Annehm­lich­kei­ten der durch­ver­wal­te­ten Welt zu ver­zich­ten, wie etwa auf Sozi­al­ver­si­che­rung, das Bil­dungs­sys­tem und die dau­ern­de Ver­füg­bar­keit hoch­spe­zia­li­sier­ter Konsumgüter.

Was bleibt? Roh­stoff­kri­sen könn­ten einen lang­fris­ti­gen gesell­schaft­li­chen Para­dig­men­wech­sel aus­lö­sen. Die Löwen­ty­pen, deren Empor­kom­men inner­halb der Eli­ten bis­lang aus gutem Grund ver­hin­dert wird, soll­ten über­neh­men und das Schiff in gedeih­li­che Gewäs­ser steu­ern. Das kön­nen bereit­ste­hen­de Indi­vi­du­en und Grup­pen aus den Rei­hen der Rech­ten sein, oder sol­che Cha­rak­te­re, die sich bis eben doch noch in den Insti­tu­tio­nen der Exe­ku­ti­ve gehal­ten haben und nun bereit­ste­hen. Die Idee eines vom Popu­lis­mus getra­ge­nen gro­ßen Ein­zel­nen, der mit Getreu­en an sei­ner Sei­te wirk­sam auf­räumt, wird eben­falls erwogen.

Dis­kus­si­on

An die­ser Stel­le nun möch­te ich eini­ge Fra­gen for­mu­lie­ren, die sich für mich aus die­ser strin­gen­ten, fes­seln­den Ana­ly­se erge­ben. Mögen der Schat­ten­ma­cher selbst und ande­re Den­ker des rech­ten Lagers die­se aus­füh­ren, beant­wor­ten oder für nich­tig erklären:

1. Wel­chen Stel­len­wert hat die Errin­gung kul­tu­rel­ler Hege­mo­nie im hier vor­ge­stell­ten Konzept?

Der eli­ten­theo­re­ti­sche Ansatz, der hier über­wie­gend ver­folgt wird, scheint mir in deut­li­cher Oppo­si­ti­on zum Rechts­g­ramscia­nis­mus zu ste­hen, der auf den Gedan­ken der Meta­po­li­tik setzt: Poli­ti­sche Macht basie­re auf der vor­he­ri­gen Errin­gung von Hege­mo­nie im vor­po­li­ti­schen Raum.

In Anar­cho­ty­ran­nei kommt die­ser Raum im Grun­de gar nicht vor – oder nur als nicht wei­ter erör­ter­ter Ort der Dis­si­denz jener Hoff­nungs­trä­ger, die das Ruder noch her­um­rei­ßen könn­ten. Alle ande­ren schei­nen ledig­lich eine Art belie­bi­ge Ver­schie­be­mas­se der mit ihnen nicht wei­ter ver­bun­de­nen Eli­ten zu sein. Wo kom­men also die­se Eli­ten her? Wo bil­den sich ihre Begrif­fe? Wie erklä­ren sich his­to­ri­sche Umbrü­che der Ver­gan­gen­heit ohne ein Kon­zept von kul­tu­rel­ler Hege­mo­nie? Wären dem­nach Ereig­nis­se wie die Fran­zö­si­sche oder die Rus­si­sche Revo­lu­ti­on ledig­lich von oben orches­triert, die Mas­sen­phä­no­me­ne bloß „geas­tro­tur­fed“? Dar­aus ergibt sich Fra­ge 2:

2. Wel­che Rol­le spie­len die Nicht-Eli­ten, und in wel­chem Ver­hält­nis ste­hen Eli­ten und „der Rest” zueinander?

3. War­um blei­ben die Eli­ten nicht immer die­sel­ben? Das Auf­kom­men des Mana­ge­ria­lis­mus selbst ist ein Bei­spiel für einen Aus­tausch der Ent­schei­der­klas­se – kei­ne radi­ka­le und voll­stän­di­ge Erset­zung, aber einen signi­fi­kan­ten Wan­del. Wie kann die­ser über­haupt statt­fin­den, wenn hin­ter jeder poli­ti­schen Bewe­gung eben letzt­lich „die Eli­ten“ ste­hen, und wei­ter nichts und nie­mand? Ohne einen Wan­del der gesell­schaft­lich rele­van­ten Dis­kur­se wäre auch der Mana­ge­ria­lis­mus nicht in sei­ne jet­zi­ge Macht­po­si­ti­on gelangt.

4. Stimmt es, daß der Mana­ge­ria­lis­mus in sei­ner Aus­deh­nung und ideo­lo­gi­schen Domi­nanz regu­lier­bar, aber nicht gänz­lich umkehr­bar ist, wie es auch der Autor selbst feststellt?

5. Läßt sich die Dege­ne­ra­ti­on des Mana­ge­ria­lis­mus grund­sätz­lich ver­hin­dern, oder läuft es maxi­mal auf ein „alle paar Jahr­zehn­te“ auf-den-Tisch-hau­en hin­aus, weil die Ten­denz zur Anar­cho­ty­ran­nei unaus­weich­lich ist?

6. Leben wir tat­säch­lich in einer Anar­cho­ty­ran­nei? Die­se 6. Fra­ge stellt kei­nes­wegs die grund­sätz­li­che Schlüs­sig­keit der Ana­ly­se in Fra­ge. Sie zielt viel­mehr dar­auf ab, daß die aller­meis­ten Bun­des­bür­ger völ­lig ver­blüfft wären ange­sichts sol­cher Behauptungen.

Der „Nor­mie“ erlebt weder täg­lich eth­nisch kon­no­tier­te Kon­flik­te noch irgend­wel­che Repres­sio­nen. Vie­le Mil­len­ni­al-Eltern in nor­ma­len bis geho­be­nen beruf­li­chen Posi­tio­nen haben noch nie von den Zustän­den in gewis­sen Frei­bä­dern gehört, und es inter­es­siert sie auch nicht. Wie anar­chisch und wie tyran­nisch ist es somit wirk­lich? Und ist das Sys­tem mög­li­cher­wei­se robust genug, um es eben nicht soweit eska­lie­ren zu las­sen, daß wirk­lich kei­ner mehr die Augen ver­schlie­ßen kann?

Daß es hun­dert Grup­pen­ver­ge­wal­ti­gun­gen am Tag gibt anstel­le von zwei, daß tat­säch­lich jeder dis­si­den­te Post eine Straf­ver­fol­gung wegen Haß­re­de aus­löst? Die apo­li­tisch-lin­ke Mit­tel­schicht ent­zieht sich bis­lang recht erfolg­reich der Ein­sicht – wie kann das sein, wenn wir doch in Anar­chie und Tyran­nei leben?

7. Bestimmt das Sein nun doch das Bewußt­sein, wie es die mate­ria­lis­ti­sche Welt­an­schau­ung behaup­tet? Den Aus­füh­run­gen des Schat­ten­ma­chers ent­nahm ich, daß die links­pro­gres­si­ve Welt­an­schau­ung zwar prä­gend und als Leit­ideo­lo­gie des Estab­lish­ments auch rele­vant ist, aber letzt­lich das Sys­tem nicht fun­die­ren kann, die Basis der Selbst­er­hal­tung müs­se stets eine mate­ri­el­le sein. Wie weit ent­fernt ist man selbst mit die­ser Ansicht vom mar­xis­ti­schen Dik­tum, die Geschich­te sei eine Geschich­te von Klas­sen­kämp­fen? Eine Grup­pe schlägt sich stets auf Kos­ten aller ande­ren den Bauch voll, bis es denen auf­fällt, und sich dann die nächs­te Grup­pe an den Freß­topf drängt?

8. Woher kommt die pro­gres­si­ve Welt­an­schau­ung bzw. der Kul­tur­mar­xis­mus? Eine evo­lu­tio­nä­re Erklä­rung in dem Sin­ne, daß sich die­se durch die Aus­le­se ande­rer, der Selbst­er­hal­tung des Mana­ge­ria­lis­mus weni­ger dien­li­cher Ideen her­aus­ge­bil­det habe, scheint unzu­rei­chend. Ein Mana­ge­ria­lis­mus ohne Links­pro­gres­si­vis­mus ist denk­bar und auch his­to­risch real.

Eige­ne Gedan­ken dazu

Soweit mei­ne Fra­gen. Zum Abschluß möch­te ich eini­ge Gedan­ken skiz­zie­ren, die weit ent­fernt von einem strin­gen­ten Kon­zept sind. Es sind Ent­wür­fe, Frag­men­te, Wegmarken.

Die Gewalt ist kei­nes­wegs das mäch­tigs­te Mit­tel der poli­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung. Tota­li­tä­re Regime kamen nicht an die Macht, weil sie bereit waren, Gewalt anzu­wen­den, son­dern weil ihre Gewal­ter­zäh­lung dem damals domi­nan­ten Zen­tral­ge­biet entsprach.

Macht hat, wer die domi­nie­ren­de Geschich­te über Gewalt erzählt. Ob das im Poli­ti­schen die Ver­hän­gung des Aus­nah­me­zu­stands ist (Carl Schmitt), oder jedes media­le, juris­ti­sche, päd­ago­gi­sche und sons­ti­ge Nar­ra­tiv über die Legi­ti­mi­tät der Anwen­dung von Gewalt. Der Typus der „Füch­se“ ver­fügt durch­aus über Gewalt und wen­det sie auch an. Ihre Erzäh­lun­gen ent­schei­den der­zeit, wann Gewalt wie wirkt, und wann und wie sie über­haupt zum Ein­satz kom­men darf.

Ein Atten­tat kann in der einen Geschich­te ein fol­gen­lo­ses, bana­les Blut­ver­gie­ßen sein, bei dem hin­ter­her einer tot und ein ande­rer ein­ge­sperrt ist. Unter ande­ren Para­dig­men, etwa in Pha­sen der Spät­an­ti­ke, war es ein eta­blier­tes Mit­tel der Mach­t­er­lan­gung. Im Mit­tel­al­ter gab es recht wag­hal­si­ge Ver­schwö­run­gen, um sich in den Besitz einer bestimm­ten Kro­ne zu brin­gen – weil die­se Kro­ne Herr­schaft und damit Gewalt legi­ti­mier­te und den Anspruch eines Thron­prä­ten­den­ten erheb­lich stärk­te. Nicht, wer ein Schwert nimmt und zuschlägt, hat die Macht. Wer die Kro­ne hat, hat die Macht. Und die Kro­ne ist die „Gewal­ter­zäh­lung“. Ohne die Kro­ne wird ein noch so ent­schlos­se­ner Griff nach der Exe­ku­ti­ve pein­lich scheitern.

Wel­che Erzäh­lung tra­gend wird und funk­tio­niert, ist stets abhän­gig vom gül­ti­gen Zen­tral­ge­biet der jewei­li­gen Epo­che. Nach Rolf Peter Sie­fer­le sind die Zen­tral­ge­bie­te jeweils die Kon­flikt­be­rei­che, die in einer bestimm­ten his­to­ri­schen Pha­se als ent­schei­dend ange­se­hen wer­den, wäh­rend alle ande­ren Fel­der als Pri­vat­sa­che gel­ten. Nur ein Bei­spiel: Im 19. Jahr­hun­dert wur­de die Öko­no­mie zum ent­schei­de­nen Zen­tral­ge­biet, wäh­rend Fra­gen der Meta­phy­sik in den Hin­ter­grund traten.

War­um ist dies bedeut­sam für die Aus­ein­an­der­set­zung mit der „Anar­cho­ty­ran­nei“? – Nun, weil nur eine dis­si­den­te Bewe­gung his­to­risch ange­mes­sen wach­sen kann, die die ent­schei­den­de Erzäh­lung auf­spürt, das kom­men­de Zen­tral­ge­biet, das Feld, auf dem sich alles ent­schei­den wird, und somit auch die „Gewal­ter­zäh­lung“, die künf­ti­ge Krone.

Ich glau­be, daß das Leben selbst die­ses Zen­tral­ge­biet sein wird. Schon jetzt stüt­zen sich lin­ke Gewalt­nar­ra­ti­ve mehr und mehr auf Erzäh­lun­gen von Leben und Tod. Im Kampf um das Leben­di­ge wird eine Zukunft erwach­sen, oder es wird kei­ne geben. Und eine Grup­pe ent­schlos­se­ner Män­ner, die zur Gewalt bereit ist, aber die Hege­mo­nie über die Gewal­ter­zäh­lung nicht errun­gen hat, wird eine tra­gi­sche Rand­no­tiz bleiben.