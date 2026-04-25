Schattenmacher und Pareto

Michael Henkel hat zum Auftakt-Beitrag von Emilietta Baell eine erste Ergänzung und Antwort zur Diskussion über Schattenmachers Kaplaken Anarchotyrannei beigesteuert. Henkels eigenes Kaplaken (Totalitäre Transformation) ist in der selben Kaplaken-Staffel erschienen wie Schattenmachers Text und kann hier bestellt werden .

– –

Schat­ten­ma­chers Essay über die Anar­cho­ty­ran­nei bringt nicht nur aktu­el­le Ten­den­zen der gegen­wär­ti­gen Herr­schafts­si­tua­ti­on in den Staa­ten des Wes­tens zutref­fend auf den Begriff, son­dern wirft auch eine Rei­he von dies­be­züg­li­chen Fra­gen im grund­sätz­li­chen wie in man­chen Details auf.

Eini­ge die­ser Fra­gen hat Emi­li­et­ta Beall in ihrem Bei­trag for­mu­liert. Ich möch­te im fol­gen­den nur eine der von Beall auf­ge­wor­fe­nen Fra­gen dis­ku­tie­ren, näm­lich die ers­te, die Fra­ge nach der Bedeu­tung, die die Errin­gung der kul­tu­rel­len Hege­mo­nie in Schat­ten­ma­chers Argu­men­ta­ti­on hat.

Der Ter­mi­nus „Hege­mo­nie“ bzw. „kul­tu­rel­le Hege­mo­nie“ taucht in Schat­ten­ma­chers Text nicht auf, und die Ver­mu­tung Bealls, daß der vor­po­li­ti­sche Raum, in dem die kul­tu­rel­le Hege­mo­nie errun­gen und ver­tei­digt wird, bei Schat­ten­ma­cher im Grun­de gar nicht vor­kom­me, trifft die Sache rich­tig. Daher ist auch ihr Ein­druck zutref­fens, daß Schat­ten­ma­chers eli­ten­ori­en­tier­ter Ansatz „in deut­li­cher Oppo­si­ti­on zum Rechts­g­ramscia­nis­mus“ ste­he, wel­cher „auf den Gedan­ken der Meta­po­li­tik setzt“.

I. War­um die Fra­ge der kul­tu­rel­len Hege­mo­nie im Ansatz Schat­ten­ma­chers fehlt, erschließt sich, wenn man eini­ge Hin­wei­se ver­folgt, die Schat­ten­ma­cher in sei­nem Text nur andeu­tet, aber selbst nicht ausbuchstabiert.

Gemeint sind die Hin­wei­se auf die Hand­lungs­theo­rie Vil­fre­do Pare­tos (1848–1923), der nicht nur ein bedeu­ten­der Natio­nal­öko­nom, son­dern auch ein Pio­nier der Sozio­lo­gie ist. Sein Name wird in Schat­ten­ma­chers Text (wenn ich mich nicht ver­zählt habe) vier­mal genannt; und es ist offen­kun­dig, daß Schat­ten­ma­chers Dar­le­gun­gen wesent­lich auf Pare­tos Theo­rie der Eli­ten­zir­ku­la­ti­on rekurrieren.

Wenn Schat­ten­ma­cher von „Füch­sen“ und „Löwen“ als zwei Typen von Indi­vi­du­en (oder von Hand­lungs­wei­sen) spricht, rekur­riert er auf For­mu­lie­run­gen aus Pare­tos Eli­ten­theo­rie auf (wobei Pare­to sei­ner­seits Machia­vel­lis Rede von Füch­sen und Löwen aufgreift).

Die­se Eli­ten­theo­rie wie­der­um basiert ihrer­seits auf einer höchst aus­dif­fe­ren­zier­ten, zugleich bis­wei­len etwas unüber­sicht­li­chen sozi­al­psy­cho­lo­gi­schen bzw. sozi­al­an­thro­po­lo­gi­schen Kon­zep­ti­on mensch­li­chen Han­delns, die Pare­to nament­lich in sei­nem umfang­rei­chen Trat­ta­to di socio­lo­gia gene­ra­le (1916) aus­buch­sta­biert hat. Es ist hier nicht der Ort, die­se Theo­rie nach­zu­zeich­nen, es sol­len aber eini­ge ihrer Aspek­te, die für die Fra­ge der kul­tu­rel­len Hege­mo­nie bedeut­sam sind, refe­riert werden.

Pare­to unter­schei­det zur Erklä­rung mensch­li­chen Han­delns zwi­schen „Resi­du­en“, „Deri­va­tio­nen“ und „Deri­va­ten“. Bei den Resi­du­en han­delt es sich um fun­da­men­ta­le und unre­flek­tier­te, um nicht-logi­sche Dis­po­si­tio­nen zu bestimm­ten Hand­lungs­wei­sen, wobei die Fra­ge, inwie­weit die­se Resi­du­en eine bio­lo­gi­sche und/oder kul­tu­rel­le Basis haben, aus­ge­klam­mert wer­den kann (und von Pare­to auch nicht aus­führ­li­cher ver­folgt wird).

Die Resi­du­en wer­den von Pare­to in meh­re­re Klas­sen oder Typen dif­fe­ren­ziert. Bedeut­sam sind ins­be­son­de­re die Resi­du­en der Klas­se I, die Pare­to „Instinkt der Kom­bi­na­ti­on“ nennt, sowie Resi­du­en der Klas­se II, die er als „Per­sis­tenz der Aggre­ga­te“ bezeich­net. Es sind die­se bei­den Klas­sen, denen im poli­ti­schen Han­deln die Füch­se und die Löwen (und im öko­no­mi­schen Han­deln die „Spe­ku­lan­ten“ sowie die „Rent­ner“) entsprechen.

Von Klas­se I bestimm­tes Han­deln zeich­net sich aus durch die Dis­po­si­ti­on zu Kom­bi­na­ti­on, Inno­va­ti­on, Tak­tik und „Beweg­lich­keit“ im Umgang mit Situa­tio­nen, Argu­men­ta­tio­nen oder Alli­an­zen. Im poli­ti­schen Feld ist es gekenn­zeich­net durch Über­re­dung, Koopt­a­ti­on, Ideo­lo­gie, Kom­pro­miß oder Manöver.

Han­deln, das von Resi­du­en der Klas­se II geprägt ist, reprä­sen­tiert eine Dis­po­si­ti­on zu Behar­rung, Loya­li­tät, Ord­nung, Prin­zi­pi­en­treue, „Fes­tig­keit“. Im Bereich der Poli­tik wirkt sich dies aus als Rekurs auf Auto­ri­tät, Durch­set­zung, Gewalt­be­reit­schaft (also die sta­bi­le Bereit­schaft, not­falls mit nöti­gen­der Durch­set­zung vor­zu­ge­hen) oder Zwang.

Es sind die­se Vor­stel­lun­gen Pare­tos, an die Schat­ten­ma­cher anknüpft. Die „Mana­ger­klas­se“ oder die Intel­lek­tu­el­len im wei­tes­ten Sin­ne des Wor­tes, also jene, die pri­mär mit Ideen und Kon­zep­ten umge­hen (wobei auch bei­spiels­wei­se das Recht zum Reich der Ideen gehört), reprä­sen­tie­ren den Instinkt der Kom­bi­na­ti­on, und sie sind die Gestal­ter und Trei­ber des gesell­schaft­li­chen Wan­dels in der Moder­ne. Dazu führt Schat­ten­ma­cher im ein­zel­nen aus.

Was Schat­ten­ma­cher nicht näher betrach­tet, sind die Deri­va­tio­nen und die Deri­va­te. Deri­va­tio­nen sind intel­lek­tu­el­le Deu­tun­gen, Ratio­na­li­sie­run­gen, Recht­fer­ti­gun­gen oder Begrün­dun­gen von Hand­lun­gen, wäh­rend Deri­va­te kon­kre­te geis­ti­ge Kon­zep­te oder Dok­tri­nen sind (etwa: Mar­xis­mus oder Mon­ar­chis­mus). Von Inter­es­se sind an die­ser Stel­le vor allem die Deri­va­tio­nen, wes­halb die Deri­va­te im fol­gen­den bei­sei­te gelas­sen werden.

II. Pare­to bezeich­net den Men­schen als „ein logi­sches Tier“.[1] Damit bringt er zum Aus­druck, daß der mensch­li­che Geist zur Ord­nung der Welt intel­lek­tu­el­ler Deu­tun­gen und Ratio­na­li­sie­run­gen bedarf, und eben die­se Ord­nung leis­ten die Deri­va­tio­nen. Sie drü­cken sich aus in Mythen, Theo­rien, Welt­an­schau­un­gen oder Ideo­lo­gien, mit­tels derer das durch die nicht-logi­schen Resi­du­en bestimm­te Han­deln intel­lek­tu­ell geord­net wird.

Wäh­rend das Han­deln objek­tiv pri­mär bestimmt ist durch die Resi­du­en, unter­le­gen die Men­schen ihm sub­jek­tiv „logi­sche“ Deu­tun­gen, wobei die Sub­jek­ti­vi­tät hier ins­be­son­de­re eine kol­lek­ti­ve Sub­jek­ti­vi­tät ist.

Ent­schei­dend ist nun, daß die Deu­tung oder Ratio­na­li­sie­rung dem Han­deln immer nach­folgt, daß die Deri­va­tio­nen in die­sem Sin­ne sekun­där sind. Hand­lungs­ent­schei­dend sind ganz über­wie­gend die Resi­du­en und die Gefühls­wel­ten, die mit die­sen ver­bun­den sind.

Das bedeu­tet für Pare­to aus­drück­lich nicht, daß die Resi­du­en nur eine Art Epi­phä­no­men des Han­delns wären. Mythen, Theo­rien oder Ideo­lo­gien kön­nen das Han­deln durch­aus beein­flus­sen, sie geben aber Pare­to zufol­ge letzt­lich nicht den Aus­schlag für die Gestalt des Handelns.

Man muß es sich so vor­stel­len, daß die Deri­va­tio­nen einen modi­fi­zie­ren­den, etwa einen ver­stär­ken­den Ein­fluß auf die Resi­du­en oder auf das resi­du­al bestimm­te Han­deln haben kön­nen. Was die Deri­va­tio­nen leis­ten ist, daß sie die Welt des Han­delns, etwa die Welt der Poli­tik, gewis­ser­ma­ßen in eine Welt sub­jek­tiv „logi­scher“ Hand­lun­gen ver­wan­deln. Dabei gibt es nie eine ein­deu­ti­ge Ent­spre­chung zwi­schen einem bestimm­ten Han­deln und sei­ner deri­va­ti­ven Deu­tung – eine Tat­sa­che, die uns gera­de in der Poli­tik völ­lig ver­traut ist, wo etwa irgend­ei­ne Ent­schei­dung für die einen als wich­ti­ger Fort­schritt gilt, wäh­rend die ande­ren sie als Miß­griff und Fehl­leis­tung ansehen.

Pare­to bemerkt ein­mal im Zusam­men­hang mit einer Finanz­po­li­tik, die dar­auf bedacht sein muß, nicht zu viel Wider­stand bei den Steu­er­zah­lern her­vor­zu­ru­fen, daß Regie­run­gen für eine sol­che Poli­tik „an den erfor­der­li­chen Deri­va­tio­nen [also: Recht­fer­ti­gun­gen; MH] […] nie­mals Man­gel“ haben wür­den, denn es fän­den sich „immer Theo­re­ti­ker, die sich in ihren Dienst stel­len, um sie damit zu versorgen“.

Und wei­ter: „Man soll­te jedoch nicht ver­ges­sen, daß die Deri­va­tio­nen die Fol­ge der Regie­rungs­po­li­tik sind und nie­mals die Poli­tik der Regie­run­gen etwa Fol­ge der Deri­va­tio­nen“.[2]

Das führt uns zur kul­tu­rel­len Hege­mo­nie zurück: Kul­tur ist das Reich der Nar­ra­ti­ve, der Mythen, Welt­an­schau­un­gen, der Ideen, Ideo­lo­gien und Theo­rien. Die­ses Reich ist den Hand­lungs­an­trie­ben und Hand­lun­gen nach Pare­to nach­ge­ord­net, wes­halb auch die kul­tu­rel­le Hege­mo­nie, die Hege­mo­nie über die Deu­tun­gen von nach­ge­ord­ne­ter Bedeu­tung ist.

Ent­schei­dend sind die Kräf­te­ver­hält­nis­se der Resi­du­en, und zwar ins­be­son­de­re inner­halb der Grup­pen, die die gesell­schaft­lich rele­van­ten Ent­schei­dun­gen tref­fen. Die­sen Kräf­te­ver­hält­nis­sen galt Pare­tos Auf­merk­sam­keit, denn ihn inter­es­sier­te nament­lich die Fra­ge des gesell­schaft­li­chen Gleich­ge­wichts, des Aus­gleichs zwi­schen Dyna­mik und Sta­tik der gesell­schaft­li­chen Ent­wick­lung, wel­che vor allem durch die Ent­schei­dun­gen der Füh­rungs­grup­pen oder Eli­ten bestimmt wird.

Und es ist im Grun­de die­se Fra­ge, die auch hin­ter Schat­ten­ma­chers licht­rei­chen Über­le­gun­gen steht: die Fra­ge, wie eine durch die „Mana­ger­klas­se“ ent­fes­sel­te und aus den Fugen gera­te­ne Dyna­mik zum Gleich­ge­wicht einer sta­bi­le­ren Ord­nung geführt wer­den kann, die dadurch gekenn­zeich­net sein wird, daß sowohl die anar­chi­schen Aus­wüch­se als auch die tyran­ni­sche Bevor­mun­dung auf­ge­ho­ben werden.

Die Ant­wort hier­auf kann nicht dar­in bestehen, erst eine kul­tu­rel­le Hege­mo­nie über die hand­lungs­lei­ten­den Erzäh­lun­gen zu errin­gen, denn es sind nicht die Erzäh­lun­gen, die das Han­deln lei­ten. Jede Erzäh­lung erfährt ihre Deu­tung im Lich­te vor­gän­gi­ger Resi­du­en und bleibt daher gewis­ser­ma­ßen rela­tiv zu diesen.

Es ist dies der Grund, wes­halb sich Schat­ten­ma­cher nicht mit der Pro­ble­ma­tik der kul­tu­rel­len Hege­mo­nie auf­hält, die Pare­tos Zeit­ge­nos­sen Anto­nio Gramsci (1891–1937) so sehr beschäftigte.

Pare­tos Theo­rie ist über­aus anre­gend und auf­schluß­reich, auch wenn sie bis­wei­len ver­wir­rend ist und oft mehr Fra­gen auf­wirft, als sie beant­wor­tet. Es ist ein zumin­dest bei­läu­fi­ges Ver­dienst Schat­ten­ma­chers, mit sei­nem Text an Pare­to, die­ses in Deutsch­land auch bei der poli­ti­schen Rech­ten lei­der wenig beach­te­te Genie, zu erinnern.

III. Die Vor­stel­lung, daß die Theo­rie oder die Ideo­lo­gie dem Han­deln nicht vor­ge­ord­net ist, son­dern ihm folgt, ist in unse­rer intel­lek­tua­li­sier­ten und tech­ni­sier­ten Welt für vie­le Zeit­ge­nos­sen irri­tie­rend. Und doch dürf­te sie die ange­mes­se­ne Rea­li­täts­be­schrei­bung sein. Daß Ideo­lo­gie oder Theo­rie unser Han­deln bestim­me oder gar deter­mi­nie­re, ent­spricht sowohl auf indi­vi­du­el­ler wie auf kol­lek­ti­ver Ebe­ne jeden­falls eher sel­ten den Tatsachen.

Für den indi­vi­du­el­len Fall mag man an das Bei­spiel den­ken, daß ein Arbeit­ge­ber eine frau­en­feind­li­che Posi­ti­on ver­tritt (das ist ja dem lin­ken Estab­lish­ment der Gegen­wart zufol­ge bei Arbeit­ge­bern grund­sätz­lich der Fall). Wenn die­ser Arbeit­ge­ber nun einen neu­en Mit­ar­bei­ter für sei­nen Betrieb sucht, wird er in dem Fall, daß er zwi­schen einem männ­li­chen, aber weni­ger qua­li­fi­zier­ten Bewer­ber und einer weib­li­chen, aber qua­li­fi­zier­ten Bewer­be­rin die Wahl hat, den männ­li­chen Bewer­ber bevor­zu­gen und die Frau dis­kri­mi­nie­ren, wie es sich für einen Frau­en­feind gehört?

Wohl kaum. Er wird aller Wahr­schein­lich­keit nach die Bewer­be­rin dem männ­li­chen Kon­kur­ren­ten gegen­über bevor­zu­gen. Zugleich kann er welt­an­schau­lich Frau­en­feind blei­ben, indem er sich gege­be­nen­falls irgend­ei­ne Recht­fer­ti­gung zurecht­legt, um sein miso­gy­nes Welt­bild auf­recht­erhal­ten zu können.

Bli­cken wir auf die kol­lek­ti­ve Ebe­ne. Im Süd­afri­ka der Ras­sen­tren­nung war die Apart­heids­dok­trin zwei­fel­los Bestand­teil der kul­tu­rell hege­mo­nia­len Welt­an­schau­ung des Lan­des. Die hege­mo­nia­le Dok­trin hat­te unter ande­rem zur Fol­ge, daß es die Apart­heids­ge­set­ze Schwar­zen ver­bo­ten, in bestimm­ten Wirt­schafts­be­rei­chen (z.B. auf dem Bau) zu arbei­ten. Das hat aller­dings wei­ße Arbeit­ge­ber, die in der Regel die Aprat­heids­dok­trin teil­ten, nicht davon abge­hal­ten, gleich­wohl Schwar­ze in den frag­li­chen Berei­chen anzu­stel­len, und das offen­sicht­lich in Grö­ßen­ord­nun­gen.[3]

Die­ses Bei­spiel belegt, daß eine bestimm­te Ideo­lo­gie, die ein Bestand­teil kul­tu­rell hege­mo­nia­ler und sogar recht­lich ver­an­ker­ter Ideo­lo­gie sein mag, kei­nes­wegs das pri­mä­re Movens des Han­delns sein muss (und meist auch nicht ist). Und zwar auch für die Poli­tik nicht: letzt­lich wur­den in Süd­afri­ka noch unter Gel­tung des Apart­heids­re­gimes besag­te Rege­lun­gen abgeschafft.

Abschlie­ßend sei dar­auf ver­wie­sen, daß bei­spiels­wei­se Ernst Cas­si­rer (1874–1945), des­sen Werk mit Pare­tos Sozio­lo­gie herz­lich wenig Berüh­rungs­punk­te hat, durch­aus ähn­lich wie Pare­to argu­men­tiert, wenn er im Rah­men sei­ner Phi­lo­so­phie der sym­bo­li­schen For­men dar­legt, dass eine Pra­xis – ins­be­son­de­re eine ritu­el­le oder sym­bo­li­sche Pra­xis – regel­mä­ßig zunächst exer­ziert wird und ihre begriff­li­che, theo­re­ti­sche oder dok­tri­nä­re Recht­fer­ti­gung bzw. Ratio­na­li­sie­rung erst spä­ter ent­wi­ckelt wird – was Cas­si­rer am Bei­spiel des Mythos ent­wi­ckelt. Das ist struk­tu­rell dem Ver­hält­nis von Resi­du­en und Deri­va­tio­nen bei Pare­to durch­aus ver­gleich­bar, auch wenn bei­de Autoren unter­schied­li­che theo­re­ti­sche Hori­zon­te haben.

– – –

[1] Vil­fre­do Pare­to, All­ge­mei­ne Sozio­lo­gie, aus­ge­wählt, ein­ge­lei­tet und über­setzt von Carl Brink­mann, Mün­chen 2006, S. 219.

[2] Vil­fre­do Pare­to, Aus­ge­wähl­te Schrif­ten, her­aus­ge­ge­ben und ein­ge­lei­tet von Car­lo Mon­gar­di­ni, Frank­furt am Main, Ber­lin, Wien 1976, S. 292.

[3] Sie­he Mer­le Lip­ton, Capi­ta­lism and Apart­heid. South Afri­ca, 1910–1984, Toto­wa, N.J., 1985, S. 209.