Die AfD und der Reset-Knopf

von Wiggo Mann -- „Ich würde sogar die Scheiß-AfD wählen, wenn …“ Jetzt war ich gespannt. Was wäre der entscheidende Faktor bei einem befreundeten Gastronomen? Aber der Reihe nach.

Deut­sche West­me­tro­po­le. Mit­ten­drin. Renom­mier­tes Restau­rant. Lin­ker Kiez-Touch. Kei­ne Ster­ne, aber fei­ne Küche. Stamm­gäs­te aus dem Estab­lish­ment. Anwäl­te, Mak­ler, Ban­ker, Staats­se­kre­tä­re am Nach­bar­tisch. Trotz­dem rut­schen die Inha­ber des Lokals in Rich­tung Ruin.

Die Chefs des Lokals kok­sen nicht, sie sau­fen nicht, haben gedul­di­ge Frau­en und süße Kin­der. Sie schuf­ten gas­tro-üblich bis in die Näch­te. Sor­gen sich um jede schlecht gelaun­te Goog­le-Rezen­si­on eines zicki­gen Tou­ris­ten. Und haben sich im letz­ten Monat kein Gehalt mehr ausgezahlt.

Es geht gera­de ein­fach nicht mehr. Zuerst müs­sen die hoch­wer­ti­ge Ware und die Infra­struk­tur bezahlt wer­den. Die Ange­stell­ten sol­len pünkt­lich ihr Geld haben. Ehren­sa­che. Der Koch sowie­so – sonst ist er weg und man kann zuma­chen. 20 % Umsatz­rück­gang im ers­ten Quar­tal. Teil­rück­zah­lung der Coro­na-Hil­fen. Explo­die­ren­de Ener­gie­prei­se und galop­pie­ren­de Infla­ti­on. Die fei­nen Her­ren Stamm­gäs­te haben offen­bar weni­ger Spe­sen­bud­get und spa­ren beim Mit­tag­essen. Lie­ber den ein­fa­chen Haus­wein als eine Fla­sche gepfleg­ten Ries­ling. Nicht durch­ge­hend, aber doch spürbar.

Deutsch­lands staats­tra­gen­de Schicht blu­tet aus. Da hilft auch kein Pfei­fen im Wal­de mehr. Wer sich die Mühe macht und Leu­ten zuhört, bekommt die Dra­ma­tik der wirt­schaft­li­chen Situa­ti­on Deutsch­lands jeden Tag in per­sön­li­chen Geschich­ten auf­ge­tischt. Und zwar nicht nur in sozia­len Rand­ge­bie­ten, son­dern im soli­den Mit­tel­stand, der mit sei­ner Abga­ben­last die gan­ze Show zu erheb­li­chen Tei­len finanziert.

Mar­tin Sell­ner hat recht. Es ist immer wich­ti­ger, in Ruhe ein „sinn­vol­les Gespräch zu füh­ren“ in einer „pri­va­ten Sphä­re, in der das Gentlemen’s Agree­ment herrscht, sich nicht hef­tig anzugehen“.

So stan­den wir also im Restau­rant nach Küchen­schluß zusam­men und spra­chen in lei­sem Ton dar­über, wie es sich für die Besit­zer anfühlt, nach so lan­ger har­ter Arbeit und ver­meint­lich siche­ren Wahl­ka­bi­nen-Kreuz­chen von den Regie­rungs­dar­stel­lern im Stich gelas­sen zu wer­den. In der lin­ken Ecke: die täto­wier­ten Edel-Anti­fas. In der rech­ten Ecke: ich, der poli­tisch immer schon skep­tisch beob­ach­te­te Gast.

Nach 30 Minu­ten Dis­kus­si­on über deut­sche Aktua­li­tät waren wir an einem Punkt, den James Car­ville, Poli­tik­be­ra­ter und Mar­ke­ting­stra­te­ge, bereits 1992 im Clin­ton-Wahl­kampf zum Hebel mach­te: „It’s the eco­no­my, stu­pid.“ Der Satz hing damals im „War Room“ der Demo­kra­ti­schen Par­tei groß an der Wand.

James Car­ville war ein wil­der Typ. Nicht der klas­si­sche Rekla­me­mann, son­dern ehe­ma­li­ger Mari­ne. Sei­ne Arbeits­wei­se war mili­tä­risch: Auf­klä­rung, Ana­ly­se, Angriff. Und Dis­zi­plin. Bill Clin­ton schlug Geor­ge H. W. Bush mit 370 zu 168 Stim­men im Elec­to­ral Col­lege, obwohl Bush durch sei­nen „Sieg“ im Irak-Krieg ein Jahr zuvor noch Zustim­mungs­wer­te von 90 % ver­bu­chen konn­te. Der wirt­schaft­li­che Abschwung der USA, gebro­che­ne Wahl­ver­spre­chen („Read my lips: no new taxes“) und die Stra­te­gie eines Mar­ke­ting-Mari­nes kegel­ten Bush aus dem Amt.

Es gab auf Sei­ten von Clinton/Carville kei­ne kom­plett durch­dach­ten volks­wirt­schaft­li­chen The­sen im enge­ren Sin­ne, son­dern eine poli­ti­sche Kom­mu­ni­ka­ti­ons­re­gel: Redu­zie­re dich nicht zu sehr auf rei­ne Wut­the­men und Regie­rungs-Bas­hing. Sprich über ein posi­ti­ves wirt­schaft­li­ches Gesamt­bild als Hoff­nung und Auf­ga­be. Jobs, Ein­kom­men, Prei­se, Zukunft.

Wäh­ler bewer­ten Regie­run­gen danach, ob es ihnen wirt­schaft­lich bes­ser geht, und sie bewer­ten die Oppo­si­ti­on danach, ob es noch bes­ser gehen wür­de, wenn sie ihre Ideen umsetzt. (Dabei las­sen wir die patho­lo­gisch indok­tri­nier­ten Tages­schau-Boo­mer mal weg.)

Eigent­lich kei­ne schlech­ten Vor­aus­set­zun­gen für einen finan­zi­el­len Staats-Reset mit der AfD, denn die Mit­glie­der des Par­tei­en­kar­tells waren alle schon an der Macht und fun­gie­ren nur noch als Insol­venz­ver­wal­ter. Das müs­sen zäh­ne­knir­schend sogar aus­ge­wie­se­ne neo­kon­ser­va­ti­ve Kom­men­ta­to­ren zugeben.

„Das Mär­chen vom rei­chen Land“ war bereits vor acht Jah­ren der Titel eines Buches von Dani­el Stel­ter. Der viel­zi­tier­te Öko­nom und Unter­neh­mens­be­ra­ter erklär­te in einem Pod­cast kurz vor der letz­ten Bun­des­tags­wahl, daß die AfD im wirt­schaft­li­chen Bereich teil­wei­se „span­nen­der“ argu­men­tie­re als der Rest der Par­tei­en­land­schaft und „inter­es­san­te Ansät­ze“ biete.

Ich wür­de mir wün­schen, dass Uni­on, SPD und FDP sich das AfD-Wahl­pro­gramm mal anschau­en und viel­leicht ein paar gute Ideen über­neh­men. Und nicht sagen: Die sind ja von der AfD. Sie müs­sen gar nicht sagen, was sie über­nom­men haben.

Der Finanz­mann sitzt mit bau­meln­den Bei­nen auf sei­ner Brand­mau­er und rät zum Ideen­klau. Denn vie­les bei der bösen AfD emp­fin­det er – zu sei­nem Bedau­ern – als „detail­lier­ter und fokus­sier­ter“ als bei sei­nen Lieb­lin­gen von der FDP.

Für vie­le im Vor­feld der Par­tei mag das ein ver­gif­te­tes Argu­ment sein, und der Ver­weis auf die wirt­schaft­li­che Kom­pe­tenz der FDP ein Todes­stoß. Haha, hat bei der FDP auch nicht geklappt. Aber so ein­fach ist es nicht. Ers­tens sieht man am oben genann­ten Gas­tro­no­men und beim Öko­no­men Stel­ter, wie ver­füh­re­risch das Ver­spre­chen von wirt­schaft­li­chem Auf­bruch wer­den kann. Selbst wenn Radi­ka­li­tät gern dis­kre­di­tiert wird – im Bereich Wirt­schaft und Finan­zen ist sie mitt­ler­wei­le in der poli­ti­schen Dis­kus­si­on der soge­nann­ten Mit­te, abseits der AfD-Stamm­wäh­ler­schaft, angekommen.

Zwei­tens mag eine FDP, in der Frau Strack-Rhein­me­tall teu­re Krie­ge anfeu­ert und DJ Busch­mann gern Män­ner in Frau­en­toi­let­ten schickt, zwar eine poli­ti­sche Mar­gi­na­lie sein. Aber die Zuckun­gen rund um Wolf­gang Kubicki zei­gen erneut, daß Tei­le der wirt­schaft­lich inter­es­sier­ten Steu­er­zah­ler hän­de­rin­gend nach einer unver­däch­ti­gen Wahl­ent­schei­dung suchen – nicht, weil man alles gut fin­det, was eine Par­tei wie die FDP anzet­telt, son­dern weil man auf ein letz­tes Quänt­chen finan­zi­el­len Sach­ver­stand hofft. Wenn die­ses Milieu abseh­bar wie­der 5 % der Stim­men bün­delt, soll­te das ein wei­te­res Erobe­rungs­po­ten­zi­al für die AfD darstellen.

Kei­ne Sor­ge. Die­se Argu­men­ta­ti­on ist kei­ne Anlei­tung zum Rück­zug aus schar­fen natio­na­len The­men. Remi­gra­ti­on muß im Mar­ken­kern der Par­tei ein wich­ti­ger Fak­tor und ein Allein­stel­lungs­merk­mal blei­ben, denn Deutsch­land kann mit die­ser impor­tier­ten Kri­mi­na­li­tät und den lang­fris­ti­gen Fol­gen des Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs nicht leben. Wer sich aber zu sehr als One-Trick-Pony insze­niert, grenzt fer­ne­re Wäh­ler­mi­lieus aus. Milieus, die gern AfD wäh­len wür­den – aber sich noch nicht trauen.

Die Remi­gra­ti­ons­idee muß des­halb noch stär­ker in alle Berei­che der zukünf­ti­gen Staats­füh­rung dekli­niert wer­den. Auch in die Finanzdaten.

Es ist schnell nach­voll­zieh­bar, was pas­siert, wenn man ohne Unter­laß jedes Jahr im Zuwan­de­rungs­net­to eine Stadt mit 300.000 arbeits­lo­sen und kul­tu­rell meist unan­ge­pass­ten Per­so­nen nach Deutsch­land impor­tiert. Woh­nungs­markt, Gesund­heits­sys­tem und vie­le ande­re wirt­schaft­li­che Struk­tu­ren bre­chen zusam­men. Dar­über gibt es kei­nen Zweifel.

Die Aus­gangs­la­ge ist per­fekt für eine Par­tei, die den Mut und den Sach­ver­stand hat, wirt­schaft­lich groß zu den­ken. Deutsch­lands Staats­quo­te liegt bei 50 %. Das klingt nicht dra­ma­tisch, bedeu­tet aller­dings, dass die Hälf­te des Brut­to­in­lands­pro­dukts vom Staat aus Mit­teln ange­scho­ben wird, die er zuvor Unter­neh­men und Bür­gern weg­ge­nom­men hat.

Das Pro­blem einer sol­chen Staats­quo­te ist nicht allein die Höhe. Es ist der nied­ri­ge Return on Invest­ment, ein­ge­schränkt durch man­geln­de Effi­zi­enz und Effek­ti­vi­tät des Staa­tes. Die per­ver­se Logik eines wirt­schaft­li­chen Per­pe­tu­um mobile.

Im öffent­li­chen Dienst arbei­ten unge­fähr 5,5 Mil­lio­nen Men­schen, jedes Jahr wer­den es 10 % mehr. Bald haben wir so vie­le Staats­be­diens­te­te wie Hes­sen Ein­woh­ner hat. Dafür zahlt der Staat jähr­lich eine Sum­me, die mit 380 Mil­li­ar­den Euro in etwa dem wirt­schaft­li­chen Gesamt­vo­lu­men der Atom­macht Paki­stan ent­spricht. Der Begriff vom Staat im Staa­te bekommt so eine völ­lig neue Dimension.

Allein in der Deut­schen Ren­ten­ver­si­che­rung sind mehr Men­schen beschäf­tigt als welt­weit für Nike arbei­ten. Don’t do it. Die Bun­des­agen­tur für Arbeit bezahlt 100.000 Ange­stell­te und Beam­te. Unge­fähr so vie­le wie die kom­plet­te Beleg­schaft von Renault welt­weit. Renault erwirt­schaf­tet zuletzt ein ope­ra­ti­ves Ergeb­nis von 4 Mil­li­ar­den Euro. Unser Arbeits­amt kos­tet rund 10 Mil­li­ar­den im Jahr und ver­mit­telt noch nicht ein­mal 5 % der drei Mil­lio­nen Arbeits­lo­sen in einen neu­en Job.

Hier greift kei­ne Reform mehr, son­dern nur noch ein Reset des Sys­tems mit weit­ge­hen­der Auf­lö­sung ein­zel­ner Behör­den. Der öffent­li­che Dienst muss hal­biert wer­den, damit er dop­pelt so schnell wird. 60.000 aus­schei­den­de Staats­die­ner pro Jahr wer­den nicht ersetzt. Dazu lau­tes Nach­den­ken über soge­nann­te Lus­tra­ti­on, also die Ent­las­sung aus staat­li­chen Posi­tio­nen zum Schutz der Gemein­schaft und der demo­kra­tisch-rechts­staat­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen in loser Anleh­nung an Reso­lu­ti­on 1096 der Par­la­men­ta­ri­schen Ver­samm­lung des Europarats?

Die Situa­ti­on ist ernst, erfor­dert Krea­ti­vi­tät und wird sich nicht ohne Zumu­tun­gen lösen las­sen. Die Grü­nen, bei denen 45 % der Mit­glie­der Beam­te und Staats­be­diens­te­te sind, wer­den nicht glück­lich sein.

In der Fol­ge könn­te der Staat bei sei­nen Net­to-Steu­er­zah­lern auf die Besteue­rung der Arbeit fast voll­stän­dig ver­zich­ten. Deutsch­land könn­te das größt­mög­li­che pri­va­te Pro­gramm für wirt­schaft­li­ches Wachs­tum aus­lö­sen, wenn wir außer­dem auf­hö­ren, unüber­schau­ba­re Gel­der an supra­na­tio­na­le Orga­ni­sa­tio­nen zu über­wei­sen, die der deut­schen Sou­ve­rä­ni­tät scha­den. Fast 30 Mil­li­ar­den Unter­stüt­zung für „Ent­wick­lungs­län­der“ wie – Chi­na? Eine For­de­rung des AfD-Pro­gramms muß lau­ten: Lohn­steu­er per­spek­ti­visch auf null.

Klingt uto­pisch? Nein, es bedeu­tet nur eine Abkehr vom Glau­ben an die Unver­än­der­bar­keit der Rah­men­be­din­gun­gen. Was die AfD im Bereich Remi­gra­ti­on bereits erfolg­reich durch­lau­fen hat, das muß sie jetzt noch im Bereich der Wirt­schaft leisten.

Und hier liegt die eigent­li­che his­to­ri­sche Iro­nie. Wenn die eta­blier­ten Par­tei­en in ihrer jahr­zehn­te­lan­gen Ver­ant­wor­tung kol­lek­tiv ver­sagt haben, dann ist der logi­sche Platz für eine radi­ka­le Wirt­schafts­agen­da aus­ge­rech­net dort frei gewor­den, wo man sie am wenigs­ten erwar­tet: Die ver­meint­lich dump­fe AfD wird zur moderns­ten Par­tei der Staats­füh­rung und der befrei­en­den Finanz­po­li­tik. Denn die Lücke, die das Estab­lish­ment hin­ter­läßt, ist nicht nur kul­tu­rell. Sie ist öko­no­misch. Und sie ist riesig.

Der Gas­tro­nom, der schon fast die „Scheiß-AfD“ wählt, denkt nicht nur über Remi­gra­ti­on nach. Er hat über Strom­kos­ten in sei­nem Betrieb nach­ge­dacht – und über sei­ne pri­va­te Mie­te. Poli­tik­be­ra­ter James Car­ville wuß­te das bereits 1992. Die erfolg­reichs­te deut­sche Par­tei kann 2026 dar­aus lernen.