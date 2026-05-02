Ist die AfD ein Hybrid?

Zu Gast in Thüringen auf der Klausurtagung der AfD-Landtagsfraktion. Sprach dort unter anderem endlich wieder einmal ausführlich mit dem Generalsekretär der Landespartei, Daniel Haseloff. Es ging um das Selbstbewußtsein der AfD.

Hasel­off for­mu­lier­te einen sehr inter­es­san­ten Gedan­ken. Er sieht die AfD nicht mehr in der Rol­le einer Oppo­si­ti­ons­par­tei: Sie sei es nur auf dem Papier noch, aber in ihrem Ver­hal­ten, ihrer Selbst­wahr­neh­mung und vor allem in der Wahr­neh­mung der Wäh­ler längst ein Zwi­schen­ding: nicht mehr Oppo­si­ti­on, noch nicht in der Regie­rung. Dar­aus sei­en neue Ver­hal­tens­leh­ren abzu­lei­ten, befrei­en­de Hal­tun­gen, ande­re Aufgaben.

Die AfD ist in den mit­tel­deut­schen Län­dern zwei­fels­oh­ne ein Hybrid. Die­ser Begriff umschreibt ein Sowohl-als-auch, eine War­te­po­si­ti­on, ein Noch-nicht. “Hybrid” ist: das eine und das ande­re zugleich sein, dadurch nichts ganz, eher auf dem Weg, in einem Entwicklungszustand.

Die­ser Zustand ist nun einer, in dem man noch kei­ne Regie­rungs­ver­ant­wor­tung über­tra­gen bekom­men hat, jedoch selbst­ver­ant­wort­lich der Ver­lo­ckung nicht nach­ge­ben darf, wei­ter­hin als spit­ze, popu­lis­ti­sche Oppo­si­ti­ons­stim­me nur den Unmut ein­zu­sam­meln, aus dem man nichts gestal­ten muß.

Das wäre fatal. Denn das Wäh­ler­vo­tum und der jen­seits von Wahl­ka­bi­nen geäu­ßer­te Zuspruch sind ein kla­rer Regie­rungs­auf­trag. Dar­an ändert auch die Dis­kre­panz nichts, die zwi­schen dem zöger­li­chen öffent­li­chen Bekennt­nis bür­ger­li­cher Schich­ten zur AfD und dem exis­tiert, das hin­ter ver­schlos­se­nen Türen längst offen aus­ge­spro­chen wird: Die Lage ist kata­stro­phal, eine fun­da­men­ta­le poli­ti­sche Wen­de not­wen­dig, die AfD die ein­zi­ge Kraft, die noch nicht ent­täusch­te, und mit­hin die ein­zi­ge Par­tei, auf die noch Hoff­nung gesetzt wird.

Der hybri­de Zustand, in dem sich die AfD in fünf Bun­des­län­dern befin­det, ist ein Durch­gangs­sta­di­um, mehr nicht. Das muß ver­in­ner­licht wer­den. Denn kei­nes­falls darf eine Par­tei von der Potenz der AfD in die­sem Sta­di­um ver­har­ren. Man ist auf dem Sprung, das ist kei­ne Posi­ti­on, und wäh­rend man springt, hat man sich auf die Lan­dung vorzubereiten.

Höcke sag­te, als wir abends noch für ein Stünd­chen am Feu­er saßen, daß die­se Lan­dung kom­men wer­de, ohne jeden Zwei­fel, und wenn nicht in die­sem Jahr schon in Sach­sen-Anhalt und in Meck­len­burg-Vor­pom­mern, dann bei der nächs­ten Wahl in Thü­rin­gen, Sach­sen und Brandenburg.

Nicht nur in Thü­rin­gen setzt man auf eine abso­lu­te Mehr­heit. Etwas ande­res bleibt auch kaum. Als Hybrid in blo­ßer “War­te­po­si­ti­on” zu ver­har­ren, wür­de bedeu­ten: war­ten, bis jemand die Tür öff­net, war­ten, bis jemand die “Brand­mau­er” ein­reißt oder abträgt – jeden­falls: war­ten, und eines nicht signa­li­sie­ren: daß man nicht mehr bereit ist, auf die poli­ti­sche Ver­nunft des Geg­ners und auf die Ein­hal­tung par­la­men­ta­ri­scher Gepflo­gen­hei­ten durch die­je­ni­gen zu war­ten, die dem Wäh­ler miß­trau­en und sei­nen Wil­len ignorieren.

Was könn­te es bedeu­ten, sich als Hybrid zu ver­ste­hen und zu ver­hal­ten? Björn Höcke hat das in sei­nem vier­ein­halb Stun­den dau­ern­den Gespräch mit dem You­Tuber “Ben ungeskrip­tet” gezeigt. Er beschreibt dar­in Zustän­de unse­rer Nati­on und ihrer wech­seln­den Regie­run­gen, die mit oppo­si­tio­nel­len Mit­teln nicht mehr zu ver­bes­sern und zu kor­ri­gie­ren sind.

Das liegt in der Natur der Sache. Wenn Höcke das Wort “Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on” ver­wen­det, beschreibt er das, wor­über wir uns alle einig sind: Regie­rung und Oppo­si­ti­on sind aus­tausch­bar, solan­ge über die anti­deut­sche und gesell­schafts­expe­ri­men­tel­le Stoß­rich­tung Kon­sens besteht. Regie­rung und Oppo­si­ti­on sind aus­tausch­bar, das Durch­wech­seln ist ein Spiel.

Sich als Kar­tell aus Regie­rung und Oppo­si­ti­on zu geben und das Land unter sich auf­zu­tei­len, ist eine sta­bi­le Struk­tur und ein Gefäng­nis zugleich. Wer “Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on” sagt, sagt zugleich, daß er sich dar­an kei­nes­falls wird betei­li­gen wol­len. Wer “Hybrid” sagt und nach­schiebt, daß es nur eine Bewe­gungs­rich­tung geben kann: die, ohne die ande­ren die poli­ti­sche Wen­de durch­zu­set­zen, sagt dasselbe.

Die Oppo­si­ti­on ist eine ech­te, seit es eine Alter­na­ti­ve für Deutsch­land gibt. Die Oppo­si­ti­on ver­läßt die ihr zuge­schrie­be­ne Rol­le, wenn sie poten­ter ist als alle Regie­rungs­par­tei­en zusam­men. So ist es in Thü­rin­gen, in der nach der letz­ten Umfra­ge CDU, BSW und SPD 37 Pro­zent, die AfD allei­ne 39 Pro­zent wiegt.

Wie ist der Ton, wel­che Spra­che lei­tet sich dar­aus ab? Der Auf­tritt muß selbst­be­wußt und in den ent­schei­den­den Fra­gen kom­pro­miß­los sein. Es gibt Grund­sät­ze, die nicht ver­han­del­bar sind. Das wird in Höckes gro­ßem Gespräch deut­lich, das wur­de in den Gesprä­chen auf der Klau­sur­ta­gung klar: Man wird als AfD den Man­gel nur dort ver­wal­ten, wo es nicht anders geht. Demo­gra­phi­sche Kata­stro­phe und Über­al­te­rung wer­den auch unter einer AfD-Regie­rung voll durch­schla­gen und sie zu Hand­lun­gen zwin­gen, die sie lie­ber ver­mie­de. Aber end­lich wird man wie­der jede Mög­lich­keit prü­fen, ob es nicht doch anders gehe, also: ob sich der Man­gel nicht behe­ben lasse.

Wer die gegen alles Gewohn­heits­recht zuge­schrie­be­ne Rol­le als Oppo­si­ti­on nicht mehr akzep­tiert, akzep­tiert es nicht mehr, Res­sour­cen für die Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on aus­zu­ge­ben. Das bedeu­tet, Fra­ge­stel­lun­gen nicht mehr zu akzep­tie­ren, das übli­che Oppo­si­ti­ons­ge­pol­ter nicht mehr auf Knopf­druck zu lie­fern, son­dern ein Schat­ten­ka­bi­nett zu bil­den und in ihm nicht mehr die Demo­kra­tie zu simu­lie­ren, son­dern Regie­rungs­ver­ant­wor­tung wie in einer Test­pha­se durchzuspielen.

Wenn man sich so begreift, setzt man Geset­zes­ent­wür­fen des regie­ren­den Kar­tells eige­ne Ent­wür­fe nicht mehr in der Hoff­nung ent­ge­gen, man fän­de Gehör, son­dern ein­zig des­halb, um sie vor­be­rei­tet in der Schub­la­de lie­gen zu haben und durch­set­zen zu kön­nen, wenn die Mehr­heits­ver­hält­nis­se geklärt sind.

Wenn man sich als Schat­ten­ka­bi­nett begreift, soll­te man auf­hö­ren, sich zu empö­ren, son­dern die Zuver­sicht des­je­ni­gen aus­strah­len, der schon gewon­nen hat und nicht mehr auf­zu­hal­ten sein wird – gestützt auf einen Zuspruch im Volk, den die ande­ren seit Jah­ren nicht mehr ver­neh­men können.

Carl Schmitt sprach ein­mal sinn­ge­mäß davon, daß man man­che Fra­ge­stel­ler und ihre Fra­gen nicht mehr akzep­tie­ren sol­le. Aber dabei darf man in der hybri­den Posi­ti­on, die man der­zeit ein­nimmt, nicht ste­hen­blei­ben. Auf Fra­gen nicht mehr zu ant­wor­ten, ist noch immer nur eine Ver­wei­ge­rung – eine sinn­vol­le und not­wen­di­ge, eine sehr selbst­be­wuß­te alle­mal. Aber gleich­zei­tig müs­sen Stand­punk­te ein­ge­nom­men wer­den, von denen aus das Feld beherrscht und das Spiel bestimmt wer­den können.

Hoff­nung berei­tet die Bereit­schaft immer brei­te­rer Schich­ten, end­lich begrei­fen zu wol­len, was in unse­rem Land vor sich geht und war­um sich so vie­les so unver­hoh­len ver­lo­gen anhört. Die Berich­te und Ver­laut­ba­run­gen pas­sen nicht mehr, längst nicht mehr zur Lebens­wirk­lich­keit und Alltagserfahrung.

Es ist von Bedeu­tung, wenn Höckes vier­stün­di­ges Gespräch mit Ben­ja­min Berndt nach 48 Stun­den fast 2,5 Mil­lio­nen Auf­ru­fe hat, wenn 97 Pro­zent der Bewer­tun­gen posi­tiv sind und fast 60 000 Kom­men­ta­re vor allem Dank dafür aus­spre­chen, daß hier end­lich jemand aus­führ­lich zu Wort kommt, der fun­da­men­tal anders über unser Land und sei­ne Zukunft und Ret­tung nachdenkt.

Die­se Bedeu­tung wird von der Reak­ti­on der soge­nann­ten eta­blier­ten Medi­en unter­stri­chen: Ihr Vor­wurf gilt einem You­Tuber, der ein­fach jeden zu Wort kom­men läßt und auf die­se Wei­se so etwas wie den frei­en Wett­be­werb der Mei­nun­gen ermöglicht.

Nun kommt also einer zu Wort, der nicht mehr nur Oppo­si­ti­ons­füh­rer und noch nicht Minis­ter­prä­si­dent ist und über die­se Rol­le, die­ses Zwi­schen­sta­di­um Aus­kunft gibt. Er weiß, er ist auf dem Sprung, er weiß, daß die Lan­dung unwei­ger­lich erfol­gen muß und hart sein wird. Glaubt mir: Er berei­tet sich auf sie vor.