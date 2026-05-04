Im September wird das Bundesverfassungsgericht seit 75 Jahren Bestandteil der restdeutschen Nachkriegsordnung sein. Die Feierlichkeiten haben bereits begonnen - Anlaß für einen Beitrag, den der promovierte Jurist Thor v. Waldstein zur Sezession 131 beisteuerte. Hier ist die pdf , unten der Beitrag samt Anmerkungen, und die Druckausgabe kann man hier erwerben .

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Rote Roben, rote Linien

75 Jah­re Bundesverfassungsgericht

von Thor v. Wald­stein, Sezes­si­on 131, April 2026

Schlen­dert man in Karls­ru­he durch den Schloß­gar­ten der badi­schen Groß­her­zö­ge, sticht er dem auf­merk­sa­men Beob­ach­ter ins Auge: jener glä­ser­ne Stahl­ske­lett­bau, der schon archi­tek­to­nisch eine Kampf­an­sa­ge an die Jus­tiz­pa­läs­te des Kai­ser­rei­ches dar­stellt und in dem seit 1969 eine Ein­rich­tung resi­diert, die gemein­hin als »Herz­kam­mer der Repu­blik« [1] gilt: das Bundesverfassungsgericht.

Als es am 28. Sep­tem­ber 1951 im Karls­ru­her Schau­spiel­haus fei­er­lich eröff­net wur­de, hät­ten sich wohl nur die wenigs­ten Gäs­te aus­ma­len kön­nen, wel­chen Auf­stieg ein Gericht neh­men soll­te, zu dem es in der deut­schen Rechts­tra­di­ti­on kein Vor­bild gab: An der Wie­ge die­ser neu­ge­schaf­fe­nen Insti­tu­ti­on stand der US-ame­ri­ka­ni­sche Supre­me Court Pate.

Eigent­lich war schon die Bezeich­nung »Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt« irre­füh­rend. Denn eine »Ver­fas­sung« hat­ten die vier Müt­ter und die 61 Väter des west­deut­schen Grund­ge­set­zes 1949 ganz bewußt nicht begrün­det. Sie woll­ten den Weg für eine gesamt­deut­sche Ver­fas­sung, »die von dem deut­schen Vol­ke in frei­er Ent­schei­dung beschlos­sen« wird (Art. 146 GG), offen­hal­ten. Fol­ge­rich­tig hät­te der Name – zuge­ge­be­ner­ma­ßen sti­lis­tisch höl­zern, aber juris­tisch kor­rekt – »Bun­des­grund­ge­setz­ge­richt« lau­ten müs­sen, was zugleich der schon in den 1950er Jah­ren anhe­ben­den, unsäg­li­chen »Ver­fas­sungs­sa­kra­li­sie­rung«[2] ent­ge­gen­ge­wirkt hätte.

Die Unge­reimt­hei­ten der Grün­dungs­pha­se setz­ten sich auf der per­so­nel­len Ebe­ne fort: Zum ers­ten Prä­si­den­ten des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts wur­de Her­mann Höp­ker-Asch­off bestimmt, der 1936 unter Beru­fung auf Alfred Rosen­berg die eher weni­ger herr­schafts­freie Ansicht ver­tre­ten hat­te, »daß die nor­di­schen Völ­ker den höchs­ten Rang bean­spru­chen kön­nen, weil sie der Wie­ge der ari­schen Ras­se am nächs­ten sind«[3], und der von 1943 bis 1945 als Mit­ar­bei­ter der Haupt­treu­hand­stel­le Ost (HTO) ver­ant­wort­lich war für die Ein­zie­hung pol­ni­schen und jüdi­schen Ver­mö­gens im Gene­ral­gou­ver­ne­ment Polen.[4]

Die damit zusam­men­hän­gen­de poli­ti­sche Erpreß­bar­keit Höp­ker-Asch­offs wur­de schon 1952 nutz­bar gemacht, als der Ers­te Senat aus­ge­rech­net unter sei­nem Vor­sitz mit dem Ver­bots­ur­teil betref­fend die Sozia­lis­ti­sche Reichs­par­tei (SRP)[5] die »frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung« in Stein mei­ßel­te und der dezi­diert anti­fa­schis­tisch gepol­ten »Nie wieder«-Demokratie der Bun­des­re­pu­blik den Weg ebne­te.[6]

Feder­füh­ren­der Rich­ter des Zwei­ten Senats für die zwei Deka­den von 1951 bis 1971 wur­de Ger­hard Leib­holz, der 1933 dem »entartete[n] Libe­ra­lis­mus« der Wei­ma­rer Repu­blik den Toten­schein aus­ge­stellt hat­te [7] und der 1938 nach Groß­bri­tan­ni­en emi­griert war. Unter sei­ner Ägi­de wur­de der von dem Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt erfun­de­ne und ver­fas­sungs­wid­ri­ge [8] »Par­tei­en­staat des Grund­ge­set­zes« in den Sat­tel gesetzt. Die­ser soll­te sich in der Fol­ge meta­sta­sen­haft aus­brei­ten und – spä­tes­tens seit der Jahr­hun­dert­wen­de – in den Ber­li­ner Par­tei­en­to­ta­li­ta­ris­mus mün­den, von dem heu­te alle Poli­tik­fel­der in Deutsch­land aus­nahms­los über­formt sind.[9]

Das von Beginn an gepfleg­te Selbst­ver­ständ­nis des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts als »Hüter der Ver­fas­sung«[10] ist zumin­dest miß­ver­ständ­lich, »denn das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt steht nicht außer­halb, son­dern unter der Ver­fas­sung«[11], will sagen: Der Hüter der Ver­fas­sung ist nicht der Herr der Ver­fas­sung und schon gar nicht der Herr über die Ver­fas­sung. Noch kenn­zeich­nen­der für den real exis­tie­ren­den »Ver­fas­sungs­ge­richts­po­si­ti­vis­mus« (Bern­hard Schlink) ist es, wenn sich das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt selbst ex nihi­lo die Auf­ga­be einer »schöp­fe­ri­schen Rechts­fin­dung« zuweist.[12] Damit rekla­miert Karls­ru­he für sich eine Rol­le als Ersatz­ge­setz­ge­ber, bes­ser: als meta­ge­setz­li­ches Herr­schafts­or­gan, für die es in kei­ner Wei­se legi­ti­miert ist.[13]

Die­se ver­fas­sungs­ge­richt­li­che Ver­ab­schie­dung vom Wort­laut des (Grund-)Gesetzes und die damit ein­her­ge­hen­de »Abdan­kung der juris­ti­schen Metho­de zuguns­ten irgend­wel­cher geis­tes­wis­sen­schaft­li­cher Arten der Deu­tung« hat­te Ernst Forst­hoff schon 1959 fest­ge­stellt.[14] Anstatt den Text des Grund­ge­set­zes aus­zu­le­gen, »neh­men all­ge­mei­ne […] poli­ti­sche Erwä­gun­gen wie auch aus­führ­li­che Dar­stel­lun­gen zeit­ge­schicht­li­cher Art in den Urtei­len des Gerichts einen bis­her unbe­kann­ten Umfang ein.« Der Rechts­staat dege­ne­rie­re auf die­se Wei­se zu einer »organisierte[n] Gesin­nungs- oder Erleb­nis­ein­heit«, die ein­ge­rahmt sei von einer »Ver­fas­sung als Gefäß vari­ier­ba­rer Gehal­te.«[15] Nach die­sem Ver­fah­ren wur­de seit­her eine »offe­ne Gesell­schaft der Ver­fas­sungs­in­ter­pre­ten« (Peter Häber­le) begrün­det, die nicht mehr den Ver­such unter­nimmt, Legi­ti­mi­tät und Lega­li­tät in Über­ein­stim­mung zu brin­gen, son­dern die meint, den aber­wit­zi­gen, demo­kra­tisch boden­lo­sen Ope­ra­ti­ons­mo­dus »Legi­ti­mi­tät ohne Lega­li­tät« für sich in Anspruch neh­men zu können.

Ange­sichts einer sol­chen, kaum ver­hüll­ten kryp­top­o­li­ti­schen Judi­ka­tur glaubt nie­mand der treu­her­zi­gen Ver­si­che­rung des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts, sei­ne 16 Rich­ter hät­ten sich selbst den »Ver­zicht, Poli­tik zu trei­ben«, auf­er­legt.[16] Tat­säch­lich pfle­gen die Meis­ter­den­ker im Mit­tel­ba­di­schen seit Jahr­zehn­ten ein Ver­fas­sungs­ver­ständ­nis, das stets am Puls der Zeit nach­jus­tiert wur­de und wird. Der Max Weber zuge­schrie­be­ne Topos, wonach Geset­ze geron­ne­ne Poli­tik sei­en, wur­de somit dahin­ge­hend erwei­tert, daß die Essenz des (Partei-)Politischen in Urtei­len des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts aus­här­tet, wäh­rend der ansons­ten hyper­ak­ti­ve Gesetz­ge­ber die­sem Gesche­hen als macht­lo­ser Zaun­gast zuzu­se­hen gezwun­gen ist.

Vor den unüber­seh­ba­ren Gefah­ren einer sol­chen »Ein­be­zie­hung der Rich­ter in poli­ti­sche Füh­rungs­ver­ant­wor­tung«[17] hat­ten klu­ge Beob­ach­ter eben­so nach­drück­lich wie ver­geb­lich gewarnt. Das Prin­zip der kom­mu­ni­zie­ren­den Röh­ren zwi­schen Poli­tik und Ver­fas­sungs­jus­tiz wur­de bestän­dig aus­ge­baut und durch die Fines­sen der Rich­ter­wahl kunst­voll ver­stärkt: Seit lan­gem fol­gen die Rich­ter­be­set­zun­gen par­tei­po­li­ti­schen Abspra­chen, die nur dann einer grö­ße­ren Öffent­lich­keit bekannt wer­den, wenn es – wie 2025 in der Cau­sa Bro­si­us-Gers­dorf – bei der Ämter­zu­tei­lung »knirscht«. Immer häu­fi­ger fällt dabei die Wahl auf Poli­ti­ker und Hoch­schul­leh­rer, die eine juris­ti­sche Aus­bil­dung haben mögen, die aber vor ihrer Beru­fung zum höchs­ten deut­schen Gericht nicht einen ein­zi­gen Tag ein Rich­ter­amt in einem ande­ren Gerichts­zug beklei­det haben. Merk­ma­le des klas­si­schen Rich­ter­tums und der hier­auf beru­hen­den beson­de­ren rich­ter­li­chen Auto­ri­tät lösen sich aber auf, wenn sich – jeden­falls zum Teil – von der Poli­tik »gesetz­te« Per­so­nen mit einer Robe schmü­cken, in die sie nach ihrem bis­he­ri­gen beruf­li­chen Wer­de­gang nicht hin­ein­ge­wach­sen sind.

Die­se sozio­lo­gi­sche Unter­spü­lung des tra­di­tio­nel­len Berufs­ethos des Rich­ters, der »unab­hän­gig und nur dem Gesetz unter­wor­fen« sein soll­te (Art. 97 GG), trägt nicht unwe­sent­lich zu der poli­ti­schen Anpas­sungs­be­reit­schaft der Karls­ru­her Recht­spre­chung bei. Wegen der engen Ver­zah­nung zwi­schen Poli­tik und Ver­fas­sungs­ge­richt kommt es zwi­schen Ber­lin und Karls­ru­he kaum mehr zu irgend­wel­chen Dis­pu­ten. Die Zei­ten, in denen bei dem Ver­fas­sungs­ge­richts­streit über den Grund­la­gen­ver­trag 1973 einem hohen Amts­trä­ger einer Regie­rungs­par­tei die Bemer­kung her­aus­rutsch­te, man wer­de sich von den »acht Arsch­lö­chern in Karls­ru­he« nicht die gan­ze Ost­po­li­tik kaputt­ma­chen las­sen,[18] sind längst vor­bei. Heut­zu­ta­ge lädt die Poli­tik – wie am 30. Juni 2021 gesche­hen – die hohen Damen und Her­ren aus der »Resi­denz des Rechts« lie­ber zu einem Din­ner ins Bun­des­kanz­ler­amt ein. Dort spricht man natür­lich nicht über lau­fen­de Ver­fah­ren, an denen die Bun­des­re­pu­blik als Pro­zeß­par­tei betei­ligt ist. Selbst­re­dend plau­dert man nur über Gott und die Welt, um dann zu vor­ge­rück­ter Stun­de auf die Unab­hän­gig­keit der Jus­tiz anzustoßen.

Ange­sichts sol­cher Fehl­leis­tun­gen einer Macht­re­gie, die mehr und mehr sogar auf das Gewal­ten­tei­lungs-Kulis­sen­schie­ben ver­zich­ten zu kön­nen glaubt, kann man über die semi­re­li­giö­se Karls­ru­he­hö­rig­keit, die bei vie­len Bun­des­bür­gern, vor allem im Wes­ten, noch vor­herrscht, nur den Kopf schüt­teln. Tat­säch­lich ent­behr­te die Vor­stel­lung, das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt sei so etwas wie der »Fels in der Bran­dung des Poli­ti­schen«[19], von Anfang an jeden Rea­li­täts­be­zu­ges. Es ging und geht in Karls­ru­he um die Camou­fla­ge poli­ti­scher Macht, um die Juri­di­fi­zie­rung des Poli­ti­schen, eine äußerst gefah­ren­ge­neig­te Herr­schafts­tech­nik, vor der der fran­zö­si­sche Staats­mann Gui­zot schon 1846 zu Lou­is-Phil­ip­pe-Zei­ten ein­dring­lich gewarnt hat­te, da hier­bei »die Poli­tik nichts zu gewin­nen und die Jus­tiz alles zu ver­lie­ren« habe.[20]

Die­se sche­in­ju­ris­ti­sche Macht­aus­übung durch Karls­ru­he läßt sich anhand einer Viel­zahl von Ent­schei­dun­gen nach­wei­sen. Als par­tes pro toto sei­en eini­ge weni­ge wie folgt umris­sen: Durch das Lüth-Urteil von 1958 [21] wur­de der will­kür­li­che, jeder Grund­la­ge in dem Wort­laut des Grund­ge­set­zes ent­beh­ren­de Rechts­satz auf­ge­stellt, die Frei­heits­grund­rech­te sei­en nicht nur sub­jek­ti­ve Abwehr­rech­te des ein­zel­nen gegen den Staat, son­dern ver­kör­per­ten zugleich objek­tiv-recht­li­che Wert­ent­schei­dun­gen der »Ver­fas­sung«, die für alle Berei­che der Rechts­ord­nung, ins­be­son­de­re auch für die Pri­vat­rechts­be­zie­hun­gen der Bür­ger unter­ein­an­der, gel­ten sol­len. Auf der Basis die­ser Recht­spre­chung ent­stand in der Fol­ge­zeit eine von gesin­nungs­exhi­bi­tio­nis­ti­schen Affek­ten zeh­ren­de Wer­te­re­pu­blik, in der sich nur der­je­ni­ge erfolg­reich auf »sei­ne« Frei­heits­grund­rech­te beru­fen konn­te und kann, der die – maß­geb­lich medi­al gesteu­er­ten und durch das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt in den Cor­pus der ewi­gen Ver­fas­sungs­ge­wiß­hei­ten trans­plan­tier­ten – Wer­te­ver­bind­lich­kei­ten der Karls­ru­her Repu­blik anerkennt.

In sei­nen Ent­schei­dun­gen von 1991 zu den ent­schä­di­gungs­lo­sen »Bodenreform«-Enteignungen in Mit­tel­deutsch­land wäh­rend der sowje­ti­schen Besat­zungs­zeit 1945 bis 1949[22] wies das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt die Kla­gen der Eigen­tü­mer mit der unwah­ren Begrün­dung zurück, die Sowjet­uni­on habe in den Zwei-plus-Vier-Gesprä­chen angeb­lich auf dem Erhalt der »Boden­re­form« bestan­den, des­we­gen könn­ten, um die deut­sche Ein­heit nicht zu gefähr­den, »rück­wir­ken­de« Eigen­tums­an­sprü­che nicht gel­tend gemacht wer­den. Tat­säch­lich hat­te es aus­weis­lich ver­bind­li­cher, spä­ter an Eides statt ver­si­cher­ter Aus­sa­gen des frü­he­ren sowje­ti­schen Staats­chefs Gor­bat­schow und sei­nes Außen­mi­nis­ters Sche­ward­n­ad­se einen sol­chen Nexus zwi­schen Auf­recht­erhal­tung der Boden­re­form und rus­si­scher Zustim­mung zur Wie­der­ver­ei­ni­gung nie gege­ben. Nach dem bewähr­ten Mot­to in dubio pro fis­co hat Karls­ru­he also mit sei­nen Urtei­len nicht nur die Eigen­tü­mer ent­rech­tet, son­dern zugleich verfassungs­gerichtliche Staats­heh­le­rei zuguns­ten der Lie­gen­schafts­ver­wal­tung des Bun­des betrieben.

Das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt steht aber nicht nur für sol­che fis­ka­lis­ti­sche Drecks­ar­beit zur Ver­fü­gung, es ist auch da zur Stel­le, wo es um die ver­fas­sungs­ge­richt­li­che Aus­scha­lung des ersatz­re­li­gi­ös auf­ge­la­de­nen Selbst­ver­ständ­nis­ses der Bun­des­re­pu­blik als Gegen­hit­ler­land geht. In sei­nem Wun­sie­del-Beschluß von 2009[23] deu­te­te Karls­ru­he zum Zweck der Beschrän­kung der Mei­nungs­äu­ße­rungs­frei­heit das Grund­ge­setz »als Gegen­ent­wurf zu dem Tota­li­ta­ris­mus des natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Regimes«. Im Rekurs auf die Atlan­tik-Char­ta vom 14. August 1941, auf das Pots­da­mer Abkom­men vom 2. August 1945 sowie auf alli­ier­te Kontrollrats­gesetze wur­de selbst dem wohl­mei­nends­ten Zeit­ge­nos­sen vor Augen geführt, von wel­chen Eigen­tüm­lich­kei­ten der »Demo­kra­tie-Son­der­weg Bun­des­re­pu­blik« (Josef Schüßlb­ur­ner) auch gut 64 Jah­re nach dem Ende des Zwei­ten Welt­krie­ges geprägt ist.

Mit dem Nicht­ver­bots­ur­teil im zwei­ten NPD-Ver­fah­ren von 2017,[24] der Blau­pau­se für ein ers­tes AfD-Ver­bots­ver­fah­ren 2026 ff., berei­te­te das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt dem deut­schen eth­nos ein Staats­be­gräb­nis ers­ter Klas­se. In Fort­füh­rung sei­ner Wun­sie­del-Recht­spre­chung und der dort begrün­de­ten Dia­lek­tik zwi­schen Drit­tem Reich und Zwei­ter Repu­blik wies das Gericht einer ideo­lo­gi­schen Lei­che, dem 72 Jah­re zuvor geschei­ter­ten Natio­nal­so­zia­lis­mus, eine für das Grund­ge­setz »gegen­bild­lich iden­ti­täts­prä­gen­de Bedeu­tung« zu. Unter der his­to­risch abwe­gi­gen Behaup­tung, nicht Ras­se, son­dern Volk sei der Zen­tral­be­griff der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Welt­an­schau­ung gewe­sen,[25] wur­de dann die Men­schen­wür­de­ga­ran­tie von Art. 1 GG in Stel­lung gebracht gegen die Rech­te des Sou­ve­räns, des deut­schen Vol­kes. Auf die­se Wei­se wur­de die Grup­pen­iden­ti­tät der deut­schen Nati­on auf­ge­löst in ein poly­pho­nes Ein­zel­mensch­sys­tem, das die unge­schrie­be­ne Ver­fas­sung einer Ele­men­tar­teil­chen­re­pu­blik ver­kör­pern soll, die alle gewach­se­nen Ver­bin­dun­gen zu den Deut­schen, ihrer Hei­mat und ihrer Geschich­te gekappt hat.

Durch den Kli­ma­schutz­be­schluß von 2021[26] mahn­te das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt bestimm­te Vor­ga­ben für die Reduk­ti­on von Treibhaus­gasen nach dem Jahr 2030 an. Damit mach­te Karls­ru­he ein­mal mehr deut­lich, daß es dem Gericht bei dem Bemü­hen, sich die mora­li­sche Luft­ho­heit über die gesin­nungs­ethi­schen Dis­kur­se eines ent­grenz­ten Staa­tes zu sichern, nicht um die Ent­schei­dung von in der Ver­gan­gen­heit spie­len­den Ein­zel­fäl­len geht, son­dern um – ver­fas­sungs­recht­lich dra­pier­te – poli­ti­sche Zielvorgaben.

Viel­leicht am sinn­fäl­ligs­ten für das rou­ti­nier­te Dop­pelpaß­spiel zwi­schen Ber­lin und Karls­ru­he in Sachen Ver­fas­sungs­rechts­leer­lauf, bes­ser: Grund­ge­setz­ver­höh­nung ist die Ent­schei­dung des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts von 2022 zu dem Erfur­ter Par­la­ments­skan­dal von 2020.[27] Bekannt­lich hat­te Kanz­le­rin Mer­kel im Febru­ar 2020 wäh­rend eines Staats­be­su­ches in Süd­afri­ka ver­kün­det, die kurz zuvor erfolg­te, recht- und ver­fas­sungs­mä­ßi­ge Wahl des Minis­ter­prä­si­den­ten durch den Thü­rin­ger Land­tag sei »unver­zeih­lich«, stel­le einen »schlech­ten Tag für die Demo­kra­tie« dar und müs­se daher »rück­gän­gig« gemacht wer­den. Tat­säch­lich wur­de der neu­ge­wähl­te Minis­ter­prä­si­dent in den Fol­ge­ta­gen rück­sichts­los per­sön­lich unter Druck gesetzt, so daß er kurz­fris­tig von sei­nem Amt zurück­trat. Zwei Jah­re und vier Mona­te spä­ter, Mer­kel war schon längst abge­tre­ten, stell­te das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt die Ver­fas­sungs­wid­rig­keit der »süd­afri­ka­ni­schen« Wahl­ein­grif­fe der Kanz­le­rin fest. Der sprin­gen­de Punkt ist frei­lich: Wür­de in der BRD die Gewal­ten­tei­lung funk­tio­nie­ren, wären die in den Jura-Vor­le­sun­gen an den Uni­ver­si­tä­ten der Repu­blik bis zum Abwin­ken beschwo­re­nen checks and balan­ces noch intakt, wäre die­se rich­ter­li­che Ent­schei­dung nicht knapp zwei­ein­halb Jah­re post even­tum und lan­ge nach dem Abgang der Kanz­le­rin ergan­gen, son­dern im März 2020. Die­ses Urteil wäre getra­gen gewe­sen von einer unnach­sich­ti­gen Begrün­dung, nach der sich die Kanz­le­rin als in fla­gran­ti ertapp­te Ver­fas­sungs­fein­din kaum mehr im Amt hät­te hal­ten kön­nen. So gin­ge »Hüter der Ver­fas­sung«. Mit der ein­ge­schla­ge­nen Ver­schlep­pungs­tak­tik dage­gen hat man zwei Flie­gen mit einer Karls­ru­her Klap­pe geschla­gen: Die Halb­göt­ter in Rot haben eben­so grund­ge­setz­kon­form wie in der Sache unan­fecht­bar ent­schie­den, und sie haben gleich­zei­tig dafür Sor­ge getra­gen, daß die gericht­li­che Ent­schei­dung – jus­ti­ce delay­ed is jus­ti­ce denied – kei­ner­lei zeit­na­he Durch­schlags­kraft in der Ver­fas­sungs­wirk­lich­keit ent­fal­ten konnte.

Für eine abge­grif­fe­ne Karls­ru­he­ro­man­tik, wonach das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt als »Democracy’s Guar­di­an«[28], als »Sicher­heit­gurt der Demo­kra­tie«[29] den Macht­ha­bern »nur mit der Ver­fas­sung in der Hand«[30] kraft­voll ent­ge­gen­tre­te, gibt es also kei­ne Grund­la­ge. Tat­säch­lich bril­liert das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt in einer Dop­pel­rol­le als Pas­se­par­tout zur juris­ti­schen Abseg­nung der aktu­ell benö­tig­ten Zeit­geist­an­pas­sun­gen einer­seits und – ganz jen­seits sei­ner bür­ger­freund­li­chen Kos­tü­mie­rung – als Schild und Schwert der BRD-Par­tei­en­olig­ar­chie ande­rer­seits. In einer »Erfur­ter Repu­blik, die das mit Hyper­mo­ral kon­ta­mi­nier­te Staats­ver­ständ­nis der spä­ten Bun­des­re­pu­blik mit der ideo­lo­gi­schen Beses­sen­heit und der repres­si­ven Pra­xis der DDR ver­eint«[31], zieht das Gericht jene »roten Lini­en«, bei deren Über­tritt der anders­den­ken­de Grund­rechts­in­ha­ber schnell merkt, daß sei­ne Grund­rech­te nur mehr auf dem Papier ste­hen. Das in den ver­gan­ge­nen Jah­ren fili­gran aus­ge­steck­te Feind-Straf­recht [32] wird gerahmt von einem Feind-Ver­fas­sungs­recht, das die Polit­aus­sät­zi­gen eben­so wir­kungs­voll wie gna­den­los als »Ver­fas­sungs­feind«, »Coro­na-Leug­ner«, »Rechts­extre­mist«, »Nazi« etc. markiert.

Nichts spricht dafür, daß die poli­ti­sche Über­grif­fig­keit der »berufs­mä­ßi­gen Falsch­spie­ler des Ver­fas­sungs­rechts«[33] in den kom­men­den Jah­ren nach­las­sen wird. Ganz im Gegen­teil: Die im ver­gan­ge­nen Jahr als Rich­te­rin neu beru­fe­ne, kurz dar­auf als Vize­prä­si­den­tin gewähl­te und als künf­ti­ge Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts­prä­si­den­tin »gesetz­te« Ann-Kat­rin Kauf­hold bekennt sich in ihren wis­sen­schaft­li­chen Ver­öf­fent­li­chun­gen ganz offen zu der wenig demo­kra­tisch anmu­ten­den »Erkennt­nis«, daß bestimm­te »heik­le« poli­ti­sche Inhal­te nur noch qua Ver­fas­sungs­recht­spre­chung, nicht aber mehr qua par­la­men­ta­ri­scher Mehr­heit in den staat­li­chen Zwangs­befolgungsprozeß ein­ge­speist wer­den könnten.

Dazu paßt, daß der Bun­des­tag 2025 soge­nann­te Resi­li­en­z­plä­ne für das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt umge­setzt hat,[34] durch die wesent­li­che Rege­lun­gen, das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt betref­fend, vom Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts­ge­setz (BVerfGG) in das Grund­ge­setz ver­la­gert wur­den, um sie stär­ker gegen Ver­än­de­run­gen durch den Sou­ve­rän zu schüt­zen.[35] Man ist sich also in Ber­lin wie in Karls­ru­he der her­auf­zie­hen­den Stür­me in poli­ti­cis durch­aus bewußt und zieht Unse­re­de­mo­kra­tie warm an, um sie vor demo­kra­ti­schen Ver­än­de­run­gen durch den Wahl­bür­ger zu wapp­nen. Bei die­sem kann näm­lich trotz der Dau­er­be­reg­nung durch das Sedie­rungs­fern­se­hen nicht aus­ge­schlos­sen wer­den, daß er bei Ver­schär­fung des öko­no­mi­schen Nie­der­gangs sei­nen poli­ti­schen Tief­schlaf beendet.

Da ist es nur kon­se­quent, wenn über die nächs­ten Schrit­te auf die­ser schie­fen Ebe­ne laut nach­ge­dacht wird: die Aberken­nung von Grund­rech­ten von Miß­li­e­bi­gen nach Art. 18 GG, die Aus­übung von Bun­des­zwang gegen blau­ge­färb­te Bun­des­län­der nach Art. 37 GG oder etwa das Ver­bot bzw. der Aus­schluß von der staat­li­chen Finan­zie­rung der der­zeit stim­men­stärks­ten Oppo­si­ti­ons­par­tei nach Art. 21 Abs. 2 und 3 GG. Ob sol­che Exzes­se im Zei­chen der wehr­haf­ten Demo­kra­tie den »drit­ten deut­schen Ideo­lo­gie­staat« (Thors­ten Hinz) zu ret­ten imstan­de sein wer­den, darf füg­lich bezwei­felt wer­den. Jene (ganz anders ver­lau­fe­ne) »Tra­gö­die der Ver­fas­sungs­ge­richts­bar­keit«, von der Karl Diet­rich Bra­cher mit Blick auf das Urteil des Leip­zi­ger Staats­ge­richts­ho­fes 1932 zum »Preu­ßen­schlag« sprach,[36] muß sich nicht wie­der­ho­len. Für ein Karls­ru­her Hap­py End, für die Vor­stel­lung, die Mise­re des Ber­li­ner Pal­la­watsch lie­ße sich mit­tels eines juris­ti­schen Kraft­ak­tes been­den, spricht frei­lich noch weni­ger. Denn ein Ver­fas­sungs­ge­richt kann nicht erset­zen, was eine pflicht­ver­ges­se­ne und ver­ant­wor­tungs­lo­se Poli­tik ver­säumt hat. Eben­so­we­nig kann eine juris­ti­sche Instanz eine Ver­fas­sungs­schief­la­ge vor dem end­gül­ti­gen Abglei­ten schüt­zen, die über Jahr­zehn­te hin­weg durch schwer­wie­gen­de, zum Teil irrepa­ra­ble poli­ti­sche und verfassungsgericht­liche Fehl­ent­schei­dun­gen ent­stan­den ist.

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[1] Micha­el Stol­leis: Geschich­te des öffent­li­chen Rechts in Deutsch­land. Vier­ter Band 1945 – 1990, Mün­chen 2012, S. 146.

[2] Horst Drei­er: Gilt das Grund­ge­setz ewig?, Mün­chen 2009, S. 98 ff.

[3] Her­mann Höp­ker-Asch­off: Unser Weg durch die Zeit, Ber­lin 1936, S. 231.

[4] Vgl. Stol­leis: Geschich­te, S. 148, Fn. 190.

[5] Vgl. Ent­schei­dun­gen des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts (i. f.: BVerfGE) 2, 1.

[6] Stol­leis ord­net das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt dem­ge­mäß zutref­fend ein als »eine ›anti­fa­schis­ti­sche‹ Neu­grün­dung« (Stol­leis: Geschich­te, S. 153).

[7] Vgl. Ger­hard Leib­holz: Die Auf­lö­sung der libe­ra­len Demo­kra­tie in Deutsch­land und das auto­ri­tä­re Staats­bild, Mün­chen 1933, S. 5.

[8] Art. 21 Abs. 1 GG spricht ledig­lich davon, daß »die Par­tei­en […] bei der poli­ti­schen Wil­lens­bil­dung des Vol­kes mit[wirken]«; wer mit­wirkt, ist nicht der Haupt­ak­teur, schon gar nicht der Alleindarsteller.

[9] Vgl. dazu im ein­zel­nen: Thor v. Wald­stein: Der Rechts­staat nach sei­nem Ende, Schnell­ro­da 2024, S. 44 ff., 49 ff.

[10] BVerfGE 1, 184, 196; 6, 300, 304.

[11] Hans Jarass, Bodo Pieroth: Grund­ge­setz für die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land, Mün­chen 182024, Art. 93, Rn. 3.

[12] Vgl. BVerfGE 34, 269, 287 f.

[13] Vgl. Art. 20 Abs. 3 GG: Bin­dung der Recht­spre­chung an Gesetz und Recht.

[14] Ernst Forst­hoff: »Die Umbil­dung des Ver­fas­sungs­ge­set­zes«, in: Hans Bari­on, Ernst Forst­hoff, Wer­ner Weber (Hrsg.): Fest­schrift für Carl Schmitt zum 70. Geburts­tag, Ber­lin 1959, S. 35, 41, Fol­ge­zi­ta­te S. 60 f.

[15] Ernst Forst­hoff: »Zur heu­ti­gen Situa­ti­on einer Ver­fas­sungs­leh­re«, in: Hans Bari­on et al. (Hrsg.): Epir­rho­sis. Fest­ga­be für Carl Schmitt zum 80. Geburts­tag, Bd. 1, Ber­lin 1968, S. 210.

[16] BVerfGE 36, 1, 14.

[17] Wer­ner Weber: Span­nun­gen und Kräf­te im west­deut­schen Ver­fas­sungs­sys­tem (1951), Ber­lin 31970, S. 95.

[18] Die­ter Blu­men­witz: »Der Streit um den Grund­ver­trag«, in: Vol­ker Beis­mann, Mar­kus Josef Klein (Hrsg.): Poli­ti­sche Lage­analyse. Fest­schrift für Hans-Joa­chim Arndt zum 70. Geburts­tag, Bruch­sal 1993, S. 23, 35.

[19] Josef Isen­see: Am Ende der Demo­kra­tie – oder am Anfang?, Ber­lin 1995, S. 47.

[20] Zitiert nach Carl Schmitt: Der Hüter der Ver­fas­sung, Ber­lin 1931, S. 35.

[21] BVerfGE 7, 198 ff.

[22] BVerfG, Urtei­le vom 23. April 1991, Az.: 1 BvR 1170/90 u. a.

[23] BVerfG, Beschluß vom 4. Novem­ber 2009, Az.: 1 BvR 2150/08.

[24] BVerfG, Urteil vom 17. Janu­ar 2017, Az.:

2 BvB 1/13.

[25] Vgl. i. e. Thor v. Wald­stein: Wer schützt die Ver­fas­sung vor Karls­ru­he?, Steigra 2017 sowie ders.: »Unter­wegs zur Karls­ru­her Repu­blik«, in: Neue Ord­nung I/2017, S. 20 ff.

[26] BVerfG, Beschluß vom 24. März 2021, Az.:

1 BvR 2656/18.

[27] BVerfG, Urteil vom 15. Juni 2022, Az.: 2 BvE 4/20 und 2 BvE 5/20.

[28] Jus­tin Col­lings: Democracy’s Guar­di­an – A Histo­ry of the Ger­man Fede­ral Con­sti­tu­tio­nal Court 1951 – 2001, Oxford 2015.

[29] Susan­ne Baer: Rote Lini­en. Wie das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt die Demo­kra­tie schützt, Frei­burg i. Br. 2025, S. 15; das Buch der Autorin, die ihre von 2011 bis 2023 getra­ge­ne Rote-Linie-Robe einem Les­ben-Gen­der-Quo­ten­ti­cket grü­ner Pro­ve­ni­enz ver­dankt, gibt Zeug­nis davon, daß es neben der satt­sam bekann­ten Ber­li­ner Bla­se offen­bar auch eine Karls­ru­her Bla­se gibt.

[30] Ebd., S. 13.

[31] Thors­ten Hinz: »Wenn Regeln außer Kraft gesetzt wer­den – Ein­stür­zen­de Demo­kra­tie­ku­lis­se: Deutsch­land befin­det sich auf dem Weg in die Erfur­ter Repu­blik«, in: Jun­ge Frei­heit Nr. 44/24 vom 25. Okto­ber 2024, S. 13.

[32] Vgl. die 2021 ein­ge­führ­te Poli­ti­ker-Majes­täts-belei­di­gung (§ 188 StGB),

die mitt­ler­wei­le – dank der elek­tro­ni­schen Schlepp-netz-erfas­sung – ein Mas­sen-delikt ist.

[33] Carl Schmitt: Ber­lin-Schlach­ten­see März – Mai 1945, Ber­lin 2025, S. 25 (Ein­trag vom 3. Mai 1945).

[34] Gesetz zur Ände­rung des ‑Grund­ge­set­zes (Artt. 93 und 94) vom 20. Dezem­ber 2024, BGBl. I 2024, Nr. 439.

[35] Erfor­der­lich ist nun­mehr eine Zwei­drit­tel­mehr­heit anstatt einer ein­fa­chen Mehrheit.

[36] Karl Diet­rich Bra­cher: Die Auf­lö­sung der Wei­ma­rer Repu­blik. Eine Stu­die zum Pro­blem des Macht­ver­falls in der Demo­kra­tie (1955), Vil­lin­gen 51971, S. 560.