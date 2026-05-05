Kritik der Woche (80): In den Tag

Zwischen Schlaf, Traum und Erwachen – was für ein Zustand! Trunken, sinister, luzide, energetisch, melancholisch, hybrid… es ist ein wunderbarer Zwischenraum. Der Amerikanist Christoph Ribbat hat eine kleine Kulturgeschichte des Aufwachens verfaßt, und dieses viel zu kurze Buch ist eine einzige Schatzgrube.

Es geht hier weni­ger um sei­ne ganz eige­nen Gedan­ken zu die­ser inti­men Pas­sa­ge, viel­mehr prä­sen­tiert Rib­bat uns in auf­ge­lo­cker­tem, oft sub­ti­lem Plau­der­ton Fund­stü­cke aus der His­to­rie des Träu­mens, Geweckt­wer­dens und den ers­ten Mor­gen­stun­den. Jede ein­zel­ne Sei­te ist gold­wert – „Mor­gen­stund‘“ halt… Kei­ne die­ser hier kunst­fer­tig ver­dich­te­ten (quel­len­ge­sät­tig­ten) Anek­do­ten über­steigt die Län­ge von zwei Seiten.

Wir fin­den fünf (nach dem ers­ten, vor­wort­för­mi­gen) weit­ge­hend chro­no­lo­gisch vor­an­schrei­ten­de Kapi­tel vor: Ers­tens „Pauls Traum“ (es geht um McCart­neys größ­ten Hit, den er im Auf­wa­chen zunächst mit der Lied­zei­le „Scram­bled Eggs“ kom­po­nier­te), zwei­tens „Hahn und Wecker“: Pla­ton emp­fand den schla­fen­den Men­schen als nichts­nut­zig und erfand einen frü­hen Wecker.

Bis ins hohe Mit­tel­al­ter schlie­fen die Men­schen sel­ten allein. Es gab weder Bett noch Schlaf­zim­mer, und der Schlaf galt weit­hin als bedroh­li­che Zeit, in der Dämo­nen auf See­len­fang waren.

Wir ler­nen Abt Pie­tro ken­nen, den das Pro­blem der nächt­li­chen Pol­lu­ti­on schwer beschäf­tig­te und der es traum­haft lösen konn­te. Er wur­de dann Papst Coeles­tin V.. Und doch blieb die Nacht­ru­he frag­wür­dig, hielt sie doch vom Got­tes­lob ab – Mön­che erfan­den im 13. Jahr­hun­dert ein ers­tes auf­zieh­ba­res Räder­werk zwecks Weckung.

Das sehr frü­he Auf­ste­hen galt weit in die Neu­zeit hin­ein als tugend­haft. Im 16. Jahr­hun­dert emp­fiehlt ein Rat­ge­ber­buch Haus­frau­en, im Som­mer um vier, im Win­ter erst um fünf Uhr auf­zu­ste­hen. Knapp 200 Jah­re spä­ter schlägt der Volks­er­zie­her Ben­ja­min Frank­lin in die­sel­be Ker­be: „Ear­ly in bed and ear­ly to rise makes a man healt­hy, wealt­hy and wise“: Fran­k­lins Bücher waren Best­sel­ler! Als er ab 1776 Bot­schaf­ter der Ver­ei­nig­ten Staa­ten in Frank­reich war, schlug er ernst­haft vor, daß die Pari­ser um acht zu Bett gehen soll­ten, und daß man ab 4 Uhr mor­gens nicht nur alle Kir­chen­glo­cken läu­ten, son­dern auch Kano­nen abschie­ßen soll­te, um die Fran­zo­sen an eine „early-rise“-Disziplin zu gewöhnen.

Für den Zeit­raum etwa hun­dert Jah­re spä­ter erzählt Rib­bat die Schlaf­ge­schich­te des eng­li­schen Indus­trie­ar­bei­ters Geor­ge Allins­worth. Sei­ne Schicht begann früh um sechs, sonn­abends schon um drei. Zwölf­stun­den-Schich­ten sind die Regel. Geor­ge ist neun Jah­re alt.

Noch in die­ses zwei­te Kapi­tel zählt die Geschich­te des moder­nen Weckers. Die Fir­ma Jung­hans (zugleich ein Muni­ti­ons­be­trieb) war euro­pa­weit feder­füh­rend. Die Kauf­stü­cke fir­mier­ten unter Pro­dukt­na­men wie „Kra­wall“, „Ter­ror“, „Repe­tier­we­cker Stö­ren­fried“ und ab 1914 dann als „Feld­grau“ (Zif­fern­blatt mit Eiser­nem Kreuz) und „Tromm­ler“. Letz­te­rer klin­gel­te nicht, son­dern schlag­werk­te den „Deut­schen Para­de­marsch“. (Den gele­gent­lich säu­er­li­chen Ton ver­zeiht man Rib­bat gern.)

Wei­ter zum drit­ten Kapi­tel, „Aus dem Schlaf geris­sen“. Wir fin­den hier – stets unter­halt­sam, aber nie bou­le­var­desk dar­ge­bracht, kur­ze Sät­ze, atmo­sphä­risch dicht – Ver­wei­se auf zahl­rei­che Kunst­wer­ke: Edward Hop­pers Gemäl­de Mor­ning Sun und Cape Cod Mor­ning bei­spiels­wei­se. Hop­pers Frau Jo, die vor ihm als Male­rin berühmt war und sich dann ihm zulie­be zurück­nahm, spielt in die­sen Auf­wach­sze­nen eine bedeu­ten­de Rolle.

Dürers Traum­ge­sicht, Dros­te-Hüls­hoffs Durch­wach­te Nacht und etli­che ande­re Früh­mor­gens-Gedich­te kom­men zum Auf­ruf. Rib­bat zählt nicht auf, was künst­le­risch alles mit „Erwa­chen“ zu tun hät­te, er brei­tet knap­pe Sze­nen aus, er begibt sich unauf­dring­lich und stets nur für einen Moment in die jewei­li­ge Gemengelage.

Ein gro­ßer Träu­mer war auch Theo­dor W. Ador­no. Im Exil, 1945, hat­te er einen Hin­rich­tungs­traum: von einer „Schar nack­ter, sport­li­cher jun­ger Män­ner, ob Faschis­ten oder Anti­fa­schis­ten, unklar, und dann von Lei­chen: eine Sze­ne, der er emo­ti­ons­los zusah, und zudem ein Traum, aus dem er mit einer Erek­ti­on erwachte.“

Im glei­chen Kapi­tel wird uns eine Stu­die von Char­lot­te Beradt vor­ge­stellt, Das Drit­te Reich des Traums. Sie sam­melt Träu­me über den NS, aus der Zeit des „noch lei­se­tre­ten­den Regimes“ vor dem Krieg. Die Stu­die wird Buch und Radio­sen­dung, aber Char­lot­te muß einen Fri­seur­sa­lon betrei­ben, um ihren Lebens­un­ter­halt zu bestreiten.

„Aus dem Schlaf geris­sen“ wur­den auch die Ongee auf den Anda­ma­nen. In den 1980ern träum­te das damals noch nicht aus­ge­forsch­te Volk kol­lek­tiv. Aus den Träu­men ergab sich, was am kom­men­den Tag zu tun sei. Fünf­zehn Jah­re spä­ter füh­ren sie moder­ne Exis­ten­zen, sie haben Vor­ge­setz­te und Sozi­al­ar­bei­ter. „Die Onge jagen nicht mehr, weil sie nicht mehr zusam­men von Wäl­dern träu­men“. Sie kön­nen nun Waren in Geschäf­ten kaufen.

Das vier­te, ein kur­zes Kapi­tel, lau­tet „Ins Bad“. Kai­ser Franz Joseph als Früh­auf­ste­her möch­te früh baden, näm­lich gegen drei Uhr mor­gens. Gro­ßes Pech, wenn der Die­ner besof­fen ist… Im fünf­ten Kapi­tel geht es über „das Früh­stück“. Tho­mas von Aquin hielt die Mor­gen­mahl­zeit für „Völ­le­rei“ und mit­hin für eine Todsünde.

Alles an die­sem Büch­lein ist so leicht, gekonnt, so bedeu­tungs­schwer wie flüch­tig – hier ist Lesen wie Flie­gen, ein wun­der­ba­res Dazwi­schen. Es gehört min­des­tens auf den Nachttisch!

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Chris­toph Rib­bat: In den Tag. Eine kur­ze Geschich­te des Auf­wa­chens. Ber­lin 2026, 166 S., 20 € – hier bestel­len