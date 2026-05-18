18. Mai 2026

Mit Bundeszwang gegen die AfD?

Druckausgabe

von Thomas Fischer -- Seit geraumer Zeit sind Begriffe wie »Bundeszwang« und, seltener, auch »Bundesintervention« als Gegenstand von Überlegungen ins Blickfeld gerückt – sowohl innerhalb der AfD und ihres Umfeldes als auch unter ihren politischen Gegnern.

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Aus­lö­ser dafür war die zuneh­mend rea­lis­tisch erschei­nen­de Mög­lich­keit, die AfD kön­ne in abseh­ba­rer Zeit zumin­dest in ost­deut­schen Bun­des­län­dern an Lan­des­re­gie­run­gen betei­ligt sein. So bezeich­ne­te der lin­ke »Ver­fas­sungs­blog«, der sich seit 2022 aus­drück­lich mit Sze­na­ri­en einer AfD-geführ­ten Regie­rung in Thü­rin­gen befaßt, den Bun­des­zwang als ein »halb ver­ges­se­nes und bis­lang unge­tes­te­tes Insti­tut«, das im äußers­ten Fall akti­viert wer­den könnte.

Auch die »Legal Tri­bu­ne Online« griff das The­ma 2024 vor den Land­tags­wah­len in Thü­rin­gen auf und dis­ku­tier­te unter der Über­schrift »Schutz der Demo­kra­tie: Bun­des­zwang gegen AfD-regier­te Län­der?« die damit ver­bun­de­nen ver­fas­sungs­recht­li­chen Möglichkeiten.

Bis­lang lern­ten wir ande­re Instru­men­te zur poli­ti­schen und recht­li­chen Abwehr eines mög­li­chen poli­ti­schen Macht­zu­wach­ses der AfD ken­nen: Dazu gehör­ten ins­be­son­de­re ein mög­li­ches – inzwi­schen als unwahr­schein­lich gel­ten­des – Par­tei­ver­bots­ver­fah­ren sowie Ände­run­gen par­la­men­ta­ri­scher Geschäfts­ord­nun­gen, mit denen bereits ver­hin­dert wur­de, daß Abge­ord­ne­te der AfD wich­ti­ge Funk­tio­nen oder Sit­ze in Kon­troll­gre­mi­en erhal­ten. Einen vor­läu­fi­gen Höhe­punkt die­ser Stra­te­gie bil­det der gegen­wär­ti­ge Ver­such sämt­li­cher Land­tags­frak­tio­nen von der CDU bis zur Lin­ken in Sach­sen-Anhalt, eine ent­spre­chen­de Ände­rung der Lan­des­ver­fas­sung auf den Weg zu bringen.

Wor­um geht es beim Bun­des­zwang? Arti­kel 37 Absatz 1 Grund­ge­setz bestimmt nüchtern:

Wenn ein Land die ihm nach dem Grund­ge­set­ze oder einem ande­ren Bun­des­ge­set­ze oblie­gen­den Bun­des­pflich­ten nicht erfüllt, kann die Bun­des­re­gie­rung mit Zustim­mung des Bun­des­ra­tes die not­wen­di­gen Maß­nah­men tref­fen, um das Land im Wege des Bun­des­zwan­ges zur Erfül­lung sei­ner Pflich­ten anzuhalten.

Die­se Bestim­mung des Grund­ge­set­zes blieb vie­le Jah­re außer­halb der rechts­wis­sen­schaft­li­chen Fach­li­te­ra­tur weit­ge­hend unbe­ach­tet, denn seit Bestehen der Bun­des­re­pu­blik ist der soge­nann­te Bun­des­zwang kein ein­zi­ges Mal ange­wen­det wor­den. Gleich­wohl besitzt die­ses Instru­ment eine lan­ge Tra­di­ti­on im deut­schen Ver­fas­sungs­le­ben. His­to­ri­sche Vor­läu­fer fin­den sich in der Bun­des­exe­ku­ti­on des Deut­schen Bun­des (1815 – 1866) sowie in der Reichs­exe­ku­ti­on im Kai­ser­reich und in der Wei­ma­rer Repu­blik. Ziel die­ser Maß­nah­men war es jeweils, die Ein­hal­tung der bun­des­staat­li­chen Ver­pflich­tun­gen der Glied­staa­ten not­falls mit Zwang durchzusetzen.

Im Deut­schen Bund wur­de die Bun­des­exe­ku­ti­on ein­mal tat­säch­lich durch­ge­führt und ein wei­te­res Mal ange­droht. Wäh­rend des Kai­ser­reichs kam es zu kei­ner Zwangs­maß­nah­me gegen einen Bun­des­staat. Anders stell­te sich die Situa­ti­on in der poli­tisch insta­bi­len Wei­ma­rer Repu­blik dar: Die Reichs­re­gie­rung griff mehr­fach in die Hoheit ein­zel­ner Län­der ein. Zu den bekann­tes­ten Fäl­len zäh­len die Reichs­exe­ku­ti­on gegen die SPD-KPD-Regie­rung in Sach­sen im Jahr 1923 sowie vor allem der soge­nann­te Preu­ßen­schlag im Juli 1932. In der Bun­des­re­pu­blik nach 1949 galt der Bun­des­zwang nach Art. 37 GG als poli­ti­sches und ver­fas­sungs­recht­li­ches »Reser­ve­mit­tel«, des­sen prak­ti­sche Anwen­dung bis­lang ausblieb.

In der aktu­el­len Dis­kus­si­on steht meist der Bun­des­zwang nach Art. 37 GG im Mit­tel­punkt. Weni­ger Beach­tung fin­det dage­gen die soge­nann­te Bun­des­in­ter­ven­ti­on. Die­se Vor­schrift sieht zunächst vor, daß ein Land

zur Abwehr einer dro­hen­den Gefahr für den Bestand oder die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung des Bun­des oder eines Landes

Poli­zei­kräf­te ande­rer Län­der sowie Kräf­te und Ein­rich­tun­gen der Bun­des­po­li­zei anfor­dern kann (Art. 91 Abs. 1 GG). Die­se Vor­schrift wur­de erst im Zuge der soge­nann­ten Not­stands­ver­fas­sung von 1968 in das Grund­ge­setz auf­ge­nom­men. Dar­über hin­aus räumt Art. 91 Abs. 2 GG der Bun­des­re­gie­rung wei­ter­ge­hen­de Ein­griffs­be­fug­nis­se ein:

Ist das betrof­fe­ne Land nicht selbst bereit oder in der Lage, die Gefahr zu bekämp­fen, kann die Bun­des­re­gie­rung die Poli­zei die­ses Lan­des sowie Poli­zei­kräf­te ande­rer Län­der ihren Wei­sun­gen unter­stel­len und außer­dem Ein­hei­ten der Bun­des­po­li­zei einsetzen.

Das Grund­ge­setz legt nicht im ein­zel­nen fest, wie groß oder kon­kret die Gefahr für den Bestand des Bun­des oder für die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung sein muß, um ein sol­ches Ein­grei­fen zu recht­fer­ti­gen. Die Beur­tei­lung der Gefah­ren­la­ge obliegt der Bun­des­re­gie­rung. Die ent­spre­chen­den Maß­nah­men sind wie­der auf­zu­he­ben, sobald die Gefahr besei­tigt ist oder der Bun­des­rat dies verlangt.

Die Anwen­dung des Bun­des­zwangs wie­der­um ist an die Fest­stel­lung gebun­den, daß ein Bun­des­land sei­ne Pflich­ten gegen­über dem Bund nicht erfüllt. Die­se Fest­stel­lung trifft grund­sätz­lich die Bun­des­re­gie­rung in eige­ner Ver­ant­wor­tung. Als mög­li­che Tat­be­stän­de kom­men in Fra­ge, daß Bun­des­ge­set­ze nicht ord­nungs­ge­mäß aus­ge­führt, bin­den­de Ent­schei­dun­gen des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts miß­ach­tet oder sons­ti­ge bun­des­recht­li­che Vor­ga­ben nicht beach­tet wer­den. Die Pflicht­ver­let­zung kann sowohl mit akti­ven Hand­lun­gen als auch mit Unter­las­sun­gen sei­tens der Lan­des­re­gie­rung begrün­det werden.

Ein abschlie­ßen­der Kata­log der in Betracht kom­men­den Bun­des­pflich­ten exis­tiert nicht. Viel­mehr müß­ten sie im Ein­zel­fall aus dem Grund­ge­setz oder aus Bun­des­ge­set­zen abge­lei­tet wer­den. In der rechts­wis­sen­schaft­li­chen Lite­ra­tur besteht dar­über kei­ne voll­stän­di­ge Einig­keit. Eine beson­de­re Rege­lung gilt aller­dings für die Aus­füh­rung von Bun­des­ge­set­zen durch die Län­der. In die­sem Fall ent­schei­det auf Antrag der Bun­des­re­gie­rung der Bun­des­rat dar­über, ob tat­säch­lich eine Pflicht­ver­let­zung vorliegt.

Wird eine sol­che Pflicht­ver­let­zung fest­ge­stellt, ent­schei­det die Bun­des­re­gie­rung im nächs­ten Schritt, ob sie den Bun­des­zwang anwen­den will. Art. 37 Abs. 1 GG for­mu­liert dies aus­drück­lich als »Kann«-Bestimmung. Die Bun­des­re­gie­rung ist also nicht ver­pflich­tet, den Bun­des­zwang in jedem Fall anzu­wen­den, son­dern kann auch ande­re Wege wäh­len, um den Kon­flikt zu lösen. In der rechts­wis­sen­schaft­li­chen Lite­ra­tur wird die Auf­fas­sung ver­tre­ten, daß das betrof­fe­ne Bun­des­land vor einer Ent­schei­dung über den Bun­des­zwang grund­sätz­lich ange­hört wer­den und die Bun­des­re­gie­rung sich mit des­sen Stel­lung­nah­me aus­ein­an­der­set­zen muß.

Ein Bun­des­zwang muß also nicht auto­ma­tisch zu einem »Preu­ßen­schlag 2.0« füh­ren, indem eine Lan­des­re­gie­rung oder ein­zel­ne Minis­ter abge­setzt wer­den oder ein Bun­des­land unmit­tel­bar der direk­ten Ver­wal­tung durch den Bund unter­stellt wird. Auch bei der Aus­wahl der Maß­nah­men ver­fügt die Bun­des­re­gie­rung über einen erheb­li­chen Entscheidungsspielraum.

In Betracht kom­men zunächst weni­ger weit­rei­chen­de (Druck-)Mittel, wie etwa finan­zi­el­le oder wirt­schaft­li­che Sank­tio­nen, Unter­sa­gungs­ver­fü­gun­gen oder auch die vor­über­ge­hen­de Ver­wei­ge­rung bestimm­ter finan­zi­el­ler oder admi­nis­tra­ti­ver Leis­tun­gen gegen­über dem betrof­fe­nen Land. Erst wenn die Bun­des­re­gie­rung sol­che Maß­nah­men als nicht aus­rei­chend erach­tet, kön­nen wei­ter­ge­hen­de Instru­men­te zum Ein­satz kom­men. Dazu gehö­ren etwa die soge­nann­te Ersatz­vor­nah­me, bei der der Bund bestimm­te ­Auf­ga­ben anstel­le des Lan­des aus­führt, oder im äußers­ten Fall tat­säch­lich die zeit­wei­li­ge treu­hän­de­ri­sche Über­nah­me von Auf­ga­ben der Legis­la­ti­ve und der Exe­ku­ti­ve des betref­fen­den Lan­des, das heißt die prak­ti­sche Abset­zung einer Lan­des­re­gie­rung, selbst wenn sie for­mal im Amt bliebe.

Zur prak­ti­schen Durch­füh­rung der beschlos­se­nen Maß­nah­men kann die Bun­des­re­gie­rung zudem einen Bun­des­kom­mis­sar oder Bun­des­be­auf­trag­ten ein­set­zen, der an ihre Wei­sun­gen gebun­den ist und die Umset­zung der Maß­nah­men im betrof­fe­nen Land über­wacht oder sie anstel­le der Lan­des­re­gie­rung selbst durchführt.

Der Bun­des­zwang bedarf immer der vor­he­ri­gen aus­drück­li­chen Zu­stim­mung des Bun­des­ra­tes unter Betei­li­gung des betrof­fe­nen Lan­des; der Bun­des­tag ist an die­ser Ent­schei­dung eben­so­we­nig betei­ligt wie an der Auf­he­bung des Bun­des­zwangs. Der Bun­des­rat nimmt zudem eine Kon­troll­funk­ti­on wahr. Sind sei­ner Auf­fas­sung nach die Vor­aus­set­zun­gen für den Bun­des­zwang nicht mehr gege­ben, hat er die Mög­lich­keit, sei­ne Zustim­mung zum Bun­des­zwang zu wider­ru­fen, womit der Bun­des­re­gie­rung die Ermäch­ti­gung für die wei­te­re Auf­recht­erhal­tung der Maß­nah­men im Rah­men des Bun­des­zwangs ent­zo­gen wäre.

Ein Bun­des­land, gegen das Maß­nah­men des Bun­des­zwangs nach Art. 37 GG gerich­tet sind, ver­fügt grund­sätz­lich über zwei Mög­lich­kei­ten, sich dage­gen zur Wehr zu set­zen: eine poli­ti­sche und eine recht­li­che. Poli­tisch könn­te das betrof­fe­ne Land ver­su­chen, im Bun­des­rat eine Mehr­heit gegen die Zustim­mung zum Bun­des­zwang zu orga­ni­sie­ren oder – falls der Bun­des­rat bereits zuge­stimmt hat – eine Mehr­heit für den Wider­ruf die­ser Zustim­mung zu erreichen.

In der Pra­xis erscheint ein sol­cher Weg jedoch häu­fig wenig erfolg­ver­spre­chend, da die poli­ti­schen Mehr­heits­ver­hält­nis­se im Bun­des­rat in der Regel bereits eine ent­schei­den­de Rol­le dabei gespielt haben dürf­ten, daß der Bun­des­zwang über­haupt in Betracht gezo­gen wur­de. Als recht­li­cher Weg kommt der soge­nann­te Bund-Län­der-Streit vor dem Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt in Betracht.

Die­ses Ver­fah­ren dient der Klä­rung von Kom­pe­tenz- und Ver­fas­sungs­strei­tig­kei­ten zwi­schen Bund und Län­dern und spiel­te in jün­ge­rer Ver­gan­gen­heit bei­spiels­wei­se bei Aus­ein­an­der­set­zun­gen um die Atom­po­li­tik oder die Schul­den­brem­se eine Rol­le. Das betrof­fe­ne Land kann dar­über hin­aus den Erlaß einer einst­wei­li­gen Anord­nung bean­tra­gen, um zu ver­hin­dern, daß bis zur Ent­schei­dung in der Haupt­sa­che irrever­si­ble Tat­sa­chen geschaf­fen wer­den. Inhalt­lich könn­ten dabei sowohl das Vor­lie­gen der Vor­aus­set­zun­gen des Art. 37 GG als auch mög­li­che Ver­fah­rens­feh­ler oder Art und Umfang der von der Bun­des­re­gie­rung ergrif­fe­nen Maß­nah­men Gegen­stand des Ver­fah­rens sein.

Was wür­de dies für eine mög­li­cher­wei­se kom­men­de AfD-Regie­rung in einem Bun­des­land bedeu­ten? Die Fest­stel­lung einer Pflicht­ver­let­zung durch ein Land ist die zwin­gen­de Vor­aus­set­zung für die Anwen­dung des Bun­des­zwangs. Damit – selbst nach Auf­fas­sung einer von ent­schie­de­nen poli­ti­schen Geg­nern der AfD getra­ge­nen Bun­des­re­gie­rung – eine sol­che Pflicht­ver­let­zung behaup­tet oder nach­ge­wie­sen wer­den kann, müß­te eine Lan­des­re­gie­rung zunächst eini­ge Zeit im Amt sein und an ihrem tat­säch­li­chen Han­deln gemes­sen werden.

Ein Bun­des­zwang auf blo­ßen Ver­dacht hin, eine Lan­des­re­gie­rung wer­de ihren Pflich­ten nicht nach­kom­men, allein weil es sich um eine von der AfD geführ­te Regie­rung han­delt, genügt nach gel­ten­der Rechts­la­ge nicht.

Da die AfD bis­lang an kei­ner Stel­le hat erken­nen las­sen, im Fal­le einer Regie­rungs­über­nah­me in einem Bun­des­land gegen gel­ten­des Bun­des­recht ver­sto­ßen oder ihren Ver­pflich­tun­gen im föde­ra­len Sys­tem der Bun­des­re­pu­blik nicht nach­kom­men zu wol­len, wäre eine »vor­sorg­li­che« Unter­stel­lung eines Lan­des unter Bun­des­zwang recht­lich aus­ge­schlos­sen. Glei­ches gilt für die oben­ge­nann­te, ver­meint­lich schwä­che­re Vari­an­te, die Bundesintervention.

Ob es im wei­te­ren Ver­lauf den­noch zu Zwangs­maß­nah­men gegen eine AfD-geführ­te Lan­des­re­gie­rung kom­men könn­te, ist gegen­wär­tig eben­so spe­ku­la­tiv wie die mög­li­chen poli­ti­schen Fol­gen für die Lan­des­po­li­tik, die Par­tei selbst, ihre Wäh­ler­schaft oder die all­ge­mei­ne öffent­li­che Stim­mung. Im Ver­fah­ren zur Fest­stel­lung einer Pflicht­ver­let­zung muß die betrof­fe­ne Lan­des­re­gie­rung ange­hört wer­den und erhält auf die­sem Wege Gele­gen­heit, ihre Sicht­wei­se sowohl gegen­über der Bun­des­re­gie­rung als auch gegen­über der Öffent­lich­keit darzulegen.

Die oben skiz­zier­te poli­ti­sche Gegen­wehr über eine Initia­ti­ve im Bun­des­rat, die Ver­hän­gung des Bun­des­zwangs zu ver­hin­dern oder eine bereits erteil­te Zustim­mung wie­der zurück­zu­neh­men, dürf­te ange­sichts der zu erwar­ten­den poli­ti­schen Mehr­heits­ver­hält­nis­se kaum Aus­sicht auf Erfolg haben. Rea­lis­tisch blie­be daher vor allem der Gang vor das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt. Über den Aus­gang eines sol­chen Bund-Län­der-Streit­ver­fah­rens las­sen sich aus heu­ti­ger Per­spek­ti­ve jedoch ledig­lich Ver­mu­tun­gen anstellen.

Da der Bun­des­tag for­mal weder an der Fest­stel­lung einer Pflicht­ver­let­zung noch an der Anord­nung des Bun­des­zwangs, an der Aus­wahl der Zwangs­maß­nah­men oder an der Been­di­gung des Bun­des­zwangs betei­ligt ist, hät­te die AfD-Bun­des­tags­frak­ti­on zwar die Mög­lich­keit, die Vor­gän­ge par­la­men­ta­risch zu the­ma­ti­sie­ren und öffent­lich zu pro­ble­ma­ti­sie­ren, einen unmit­tel­ba­ren Ein­fluß auf das Ver­fah­ren selbst könn­te sie jedoch nicht ausüben.

Die Anord­nung und die Durch­füh­rung des Bun­des­zwangs gegen eine AfD-Lan­des­re­gie­rung hät­ten zwei­fel­los beträcht­li­che Aus­wir­kun­gen auf die poli­ti­sche Stim­mung in dem betref­fen­den Land und dar­über hin­aus. Es läßt sich nur spe­ku­lie­ren, wel­che Dyna­mik dadurch ent­fal­tet wür­de. Bereits jetzt wird durch die ver­schie­de­nen Akzen­te der Brand­mau­er­po­li­tik, über die Ein­schrän­kung der par­la­men­ta­ri­schen Mit­wir­kungs­rech­te bis hin zur Beob­ach­tung durch den Ver­fas­sungs­schutz und der Dro­hung mit einem Par­tei­ver­bot, einem beträcht­li­chen Teil der Wäh­ler­schaft die Bot­schaft ver­mit­telt, ihre Stim­men sei­en nichts wert und ihre poli­ti­sche Betei­li­gung uner­wünscht. Zwangs­maß­nah­men gegen eine auf der Basis einer abso­lu­ten AfD-Land­tags­mehr­heit amtie­ren­de Regie­rung wären eine wei­te­re Eska­la­ti­on die­ser Ent­wick­lung mit der­zeit nicht abseh­ba­ren Folgen.

Unter den zuletzt genann­ten Gesichts­punk­ten ist es Auf­ga­be der Par­tei und ihrer Frak­tio­nen, sich mit dem Bun­des­zwang aus­ein­an­der­zu­set­zen, ohne ihn als unab­wend­ba­re­res Ereig­nis anzusehen.

– –

Tho­mas Fischer ist Mit­ar­bei­ter einer AfD-Land­tags­frak­ti­on. Sein Bei­trag ist in Heft 131 der Sezes­si­on abge­druckt – hier ein­se­hen und bestel­len.

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