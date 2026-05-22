EMMA, ich mag Dich!

von Wiggo Mann -- Ich mag Dich wirklich, und nun ist es raus.

Biß­chen pein­lich. Die femi­nis­ti­sche EMMA erschien erst­mals im Janu­ar 1977 und hat­te in bes­ten Zei­ten eine gedruck­te Auf­la­ge von 250.000, also unge­fähr so viel wie heu­te der Stern. (Ja, der deut­sche Zeit­schrif­ten­markt war nicht immer so lau.)

Über Jahr­zehn­te wur­de bei Print-Medi­en in Deutsch­land viel aus­pro­biert und Geld ver­dient. In den acht­zi­ger, neun­zi­ger und frü­hen Nuller-Jah­ren gab es ein ein­zig­ar­ti­ges kul­tu­rel­les Bio­top. Der alte deut­sche Zeit­schrif­ten­markt war mehr als ein Wirt­schafts­zweig. Er war Teil der kul­tu­rel­len Infra­struk­tur Deutsch­lands. Der Print-Betrieb war groß und stark genug, selbst unwahr­schein­li­che publi­zis­ti­sche Lebens­for­men für eine gewis­se Zeit zu ali­men­tie­ren. Erin­nert sich noch jemand an Die Woche, Max, Tan­go, Der Freund (von Chris­ti­an Kracht), oder Park Avenue?

Die Vor­aus­set­zung dafür war zunächst ganz ver­trieb­lich. Deutsch­land ver­füg­te über ein dich­tes Netz aus Bahn­hofs­buch­hand­lun­gen mit lan­gen Öff­nungs­zei­ten und Kios­ke, in denen man Ziga­ret­ten hol­te und Zeit­schrif­ten kauf­te. Anzei­gen­wer­bung war dadurch reich­wei­ten­stark für die Unter­neh­men und hoch­pro­fi­ta­bel für die Ver­la­ge. Selbst klei­ne Ziel­grup­pen konn­ten effi­zi­ent bedient wer­den. Print hat­te Prestige.

Für den gesell­schaft­li­chen Dis­kurs war das för­der­lich. Die Sozi­al­mi­lieus waren seg­men­tiert, aber räum­lich durch Print gekop­pelt. Selbst wenn man über ein Blatt die Nase rümpf­te, muß­te man aner­ken­nen, dass es exis­tiert und nur Zen­ti­me­ter vom eige­nen Lieb­lings­pro­dukt ent­fernt lag – eine Art erzwun­ge­ne Nach­bar­schaft mit – halb­wegs – fried­li­cher Koexis­tenz bei durch­aus fun­da­men­ta­len Streitigkeiten.

Die Kon­flik­te waren manch­mal scharf, oft ideo­lo­gisch auf­ge­la­den. Aber es exis­tier­te noch die selbst­ver­ständ­li­che Annah­me, dass unter­schied­li­che „Lager“ jeweils Teil des­sel­ben kul­tu­rel­len Raums sein kön­nen. Man las gegen­ein­an­der, pole­mi­sier­te gegen­ein­an­der, ver­spot­te­te ein­an­der — aber man nahm ein­an­der wahr. Öffent­lich­keit bedeu­te­te nicht Kon­sens, son­dern gegen­sei­ti­ge Bezugnahme.

Die­se nach­bar­schaft­li­che Idee ent­sprach den Grund­sät­zen des neu orga­ni­sier­ten deut­schen Pres­se­ver­triebs nach dem Zwei­ten Welt­krieg. Wäh­rend das Bun­des­kar­tell­amt dar­auf ach­tet, Mono­po­le zu ver­hin­dern und Oli­go­po­le ein­zu­schrän­ken, lässt das Gesetz gegen Wett­be­werbs­be­schrän­kun­gen (GWB) im Bereich der Pres­se ganz bewußt kar­tell­recht­li­che Aus­nah­men zu, wenn der „flä­chen­de­cken­de und dis­kri­mi­nie­rungs­freie Ver­trieb“ jeg­li­cher Pro­duk­te gewähr­leis­tet ist.

Die gemein­sa­me Erklä­rung (GE) der Ver­le­ger­ver­bän­de und des Bun­des­ver­ban­des Pres­se-Grosso ver­pflich­te­te sich im Jahr 2004 bestä­ti­gend zu Neu­tra­li­tät, Nicht­dis­kri­mi­nie­rung und Voll­sor­ti­ment. Der Ver­band warnt vor einem „Dis­kri­mi­nie­rungs­ri­si­ko für klei­ne Ver­la­ge“ und der Gefähr­dung des „dis­kri­mi­nie­rungs­frei­en Markt­zu­gangs“. In einem Posi­ti­ons­pa­pier von 2012 heißt es wörtlich:

Pres­se­groß­händ­ler haben allen Zei­tun­gen und Zeit­schrif­ten zu nicht dis­kri­mi­nie­ren­den Bedin­gun­gen und ohne unbil­li­ge Behin­de­run­gen Zugang zum Pres­se­ver­trieb (…) zu gewähren.

Die Wahr­heit sieht – wie so oft in unse­rer Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on – anders aus. Oder haben Sie nicht von gro­ßen Kund­ge­bun­gen gehört, wenn Händ­lern die Schei­ben ein­ge­wor­fen und die Tür­schlös­ser mit Super­kle­ber zer­stört wur­den, nur weil dort ein miß­li­e­bi­ges (selbst­ver­ständ­lich „rech­tes“) Print-Pro­dukt im Regal lag?

Wäh­rend man einen sol­chen Ver­si­che­rungs­scha­den noch als regio­na­le Peti­tes­se abtun kann, war völ­lig inak­zep­ta­bel, dass VALORA, einer der markt­füh­ren­den deut­schen Pres­se­ver­trie­be, Zeit­schrif­ten aus dem Ange­bot nahm, weil eine vom Staat bezu­schuß­te und als „e.V.“ steu­er­lich sub­ven­tio­nier­te Orga­ni­sa­ti­on wie CAMPACT über die Platt­form WeAct erfolg­reich dazu auf­for­der­te, den Pres­se­ver­triebs­ka­nal für soge­nann­te „rech­te Het­ze“ zu schlie­ßen. Der Staat dele­gi­ti­mier­te sich wie­der ein­mal selbst.

Heu­te steckt das Zeit­schrif­ten­seg­ment in einem dra­ma­ti­schen Struk­tur­wan­del. Sozia­le Infor­ma­ti­ons-Milieus exis­tie­ren wei­ter­hin. Aber die ver­blie­be­ne Band­brei­te der Maga­zi­ne ist oft nur noch Syn­di­zie­rung, also die Mehr­fach­ver­wen­dung von Con­tent und paßt zum Ver­such einer glo­ba­len Eli­te, gesell­schaft­li­che Bin­dun­gen in grö­ße­rem Maß­stab zu zer­stö­ren, indem man frak­ta­li­sier­te Iden­ti­täts­po­li­tik inklu­si­ve Opfer­hier­ar­chien betreibt. Ver­ei­nigt durch ein Pla­ce­bo namens Vielfalt.

Hin­zu kommt par­al­lel die unend­li­che Ska­lie­rung der digi­ta­len Ver­öf­fent­li­chun­gen. Kei­nes­wegs geht es hier um Alt­her­ren-Gemä­kel über den all­ge­mei­nen Kul­tur­ver­fall. Digi­ta­li­tät und KI bie­ten enor­me Chan­cen und ermög­li­chen von Musik bis Wis­sen­schaft fan­tas­ti­sche Ver­net­zung und Frei­heits­ge­winn. Aber Algo­rith­men wol­len uns nicht immer berei­chern. Sie ser­vie­ren sucht­för­dernd grund­sätz­lich zunächst „more of the same“.

Der Fuß­ball-Nerd und der Trans-Akti­vist, Fans von Wind­ener­gie und Hob­by Hor­sing, femi­nis­ti­sche Links­in­tel­lek­tu­el­le und kon­ser­va­ti­ve Lai­en-His­to­ri­ker: Man lebt recht bequem in her­me­ti­schen Infor­ma­ti­ons­bla­sen. Das ist nicht auf intel­lek­tu­el­len Man­gel zurück­zu­füh­ren. Hat man dem Geg­ner frü­her ein­fach häu­fi­ger zuge­hört? Heu­te schiebt man ihn oft weg, bevor er zu spre­chen beginnt. Der iri­sche Theo­lo­ge und Schrift­stel­ler John O’Donohue schrieb, in einem glo­bal-digi­ta­len Dorf gebe es kei­ne ech­ten nach­bar­schaft­li­chen Bezie­hun­gen mehr.

Tech­no­lo­gy pre­tends to unite us. But too often the glo­bal vil­la­ge is paved with pathways of fal­se satis­fac­tion. The­re are no neighbors.

EMMA ist pro­to­ty­pisch für den Wan­del des deut­schen Zeit­schrif­ten­mark­tes. Das Blatt hat gegen­über sei­ner Hoch­pha­se 90% der gedruck­ten Auf­la­ge ver­lo­ren. Wer­bung im Blatt ist sehr spär­lich. Man hält sich tap­fer mit ein paar Kiosk-Ver­käu­fen und einem har­ten Kern der Abos. Geprüf­te aktu­el­le Zah­len lie­gen nicht vor. Auf Basis von 2022er Daten könn­te man unge­fähr 20.000 Abon­nen­ten anneh­men, die sich den Spaß 70 Euro pro Jahr kos­ten las­sen. Die Kiosk-Käu­fer zah­len rund 12 Euro für ein Heft. Das scheint in Sum­me vor­erst noch zu genügen.

Was man dafür bekommt, ist immer­hin respek­ta­bel. Ein Print-Lay­out, das so „old school“ daher­kommt, daß es schon wie­der Freu­de macht. Kein opti­scher Fir­le­fanz. Ordent­li­ches Papier. Kle­be­bin­dung für mehr Hoch­wer­tig­keit und Samm­ler­ef­fekt. Erfri­schen­der Bild­an­teil, auch groß­for­ma­tig. Größ­ten­teils zwei­spal­tig gesetzt, also kom­for­ta­bel les­bar. Typo­gra­fi­scher Stan­dard mit seri­fen­lo­sen Schlag­zei­len über Seri­fen-Text. Online leicht ange­paßt. Ein Auf­tritt, der visu­ell unemo­tio­nal sein möch­te, weil die The­men genug Spreng­stoff haben. Bravo.

Wer drin blät­tert, fin­det jedes Mal ärger­li­ches Zeug. Aber auch inter­es­san­te Inhal­te. Die Intro-Rubrik heißt „Men­schen“ und stellt haupt­säch­lich weib­lich gele­se­ne (heißt das so?) Per­so­nen vor, die man weder mögen noch ken­nen muß, aber deren Geschich­ten in eini­gen Fäl­len doch bereichern.

Titel­the­men wie der Kampf gegen Por­no­gra­fie und Pro­sti­tu­ti­on, oder die irre Trans-Gesetz­ge­bung am Bei­spiel Mar­la-Sven­ja Lie­bichs sind eini­ger­ma­ßen seri­ös als Schwer­punkt aufbereitet.

Ergänzt wird jedes Heft mit diver­sen Ein­zel­ge­schich­ten, die ein Bemü­hen um Sub­stanz eint, wie in der aktu­el­len Aus­ga­be eine Repor­ta­ge über Sabi­ne Maur. Die Diplom-Psy­cho­lo­gin und Vize­prä­si­den­tin der Bun­des­psy­cho­the­ra­peu­ten-Kam­mer ist nach einem ver­nich­ten­den Gerichts­be­schluß von ihren Ämtern zurück­ge­tre­ten. Frau Maur setz­te sich unter ande­rem dafür ein, daß jun­gen Mäd­chen schon ab einem Alter von 16 Jah­ren die Brüs­te ampu­tiert wer­den kön­nen. Damit die­se Ver­stüm­me­lung von der Kran­ken­kas­se rei­bungs­los bezahlt wird, riet die renom­mier­te Bun­des-Ideo­lo­gin bei einer „Online-Fort­bil­dung“ den Teil­neh­mern dazu, die Ein­rei­chungs­un­ter­la­gen für die Kas­sen zu mani­pu­lie­ren. Der Skan­dal wur­de neu­lich auch in ande­ren Medi­en kurz beschrie­ben, war aber nir­gends so fun­diert und kennt­nis­reich erklärt wie im femi­nis­ti­schen Magazin.

Auch EMMA unter­liegt aller­dings der herr­schen­den „Sui­ci­dal Empa­thy“ (Gad Saad). Zuge­kauf­te Arti­kel, bei­spiels­wei­se von Autorin­nen der Süd­deut­schen Zei­tung oder der taz, pran­gern erwar­tungs­ge­mäß „Haß­bot­schaf­ten“ von „rech­ten Spit­zen­frau­en“ in der Poli­tik an und schei­tern dann am Ver­such, ihre Wäh­le­rin­nen zu erklä­ren. In einem Bericht über die bun­des­wei­te Dun­kel­feld­stu­die zu Gewalt gegen Frau­en taucht das Wort „Migrant“ selbst­ver­ständ­lich nicht auf. Dafür ein hüb­sches Foto von Dobrindt.

Ich wage zu behaup­ten, dass die­se Tak­tik der eige­nen Grün­de­rin nicht gefällt. Ali­ce Schwar­zer ist offi­zi­ell Her­aus­ge­be­rin und pres­se­recht­lich immer noch ver­ant­wort­lich. Wie stark sich Frau Schwar­zer (83) tages­ak­tu­ell in die Redak­ti­ons­sit­zun­gen ein­mischt, ist schwer zu sagen. Klar ist aber, dass die deut­sche Vor­zei­ge-Femi­nis­tin abseits des Maga­zins nicht lei­se wird.

Ali­ce Schwar­zer hat ohne­hin nie ein The­ma anbren­nen las­sen. Manch­mal war sie fort­schritt­lich, manch­mal wirk­te sie nur bor­niert und ver­krampft. Über die vie­len Jahr­zehn­te ihrer Arbeit ver­trat sie gele­gent­lich sogar Stand­punk­te, die man als zivi­li­sa­ti­ons­feind­lich bezeich­nen könn­te. Die dar­aus ent­stan­de­nen Pro­ble­me für das weib­li­che Geschlecht hät­ten die Frau­en des­halb „red­lich ver­dient“, wie Mar­tin Licht­mesz an ent­spre­chen­der Stel­le zürnte.

Aber einer Frau, der von Wiki­pe­dia-Akti­vis­ten das Adjek­tiv „umstrit­ten“ ange­klebt wird, soll­te man zuhö­ren. Ich sage aus­drück­lich zuhö­ren, nicht zustim­men, sei es bei ihrem Kampf gegen den § 218, für den sie zunächst auf dem Titel des STERN behaup­tet „Ich habe abge­trie­ben“, um hin­ter­her augen­zwin­kernd wis­sen zu las­sen, das sei kein Fakt, son­dern nur eine öffent­lich­keits­wirk­sa­me „Pro­vo­ka­ti­on“ gewe­sen, sei es bei Ihren Kom­men­ta­ren zum Ver­ge­wal­ti­gungs­pro­zess rund um Kachelm­ann, den Wet­ter­frosch mit Social-Media-Tour­et­te. Daß die Femi­nis­tin die­se Ver­hand­lung für die BILD-Zei­tung beglei­te­te, wäh­rend das Blatt wei­ter­hin „Sei­te-1-Mäd­chen“ prä­sen­tier­te, wur­de im femi­nis­ti­schen Umfeld erwar­tungs­ge­mäß schwer verübelt.

In den letz­ten Jah­ren rück­ten Schwar­zers Posi­tio­nen gegen den Ukrai­ne-Krieg und gegen die Gefah­ren des Isla­mis­mus („Die gro­ße Ver­schleie­rung“, 2010) in den Vor­der­grund. Hin­sicht­lich migran­ti­scher und isla­mis­ti­scher Gewalt gras­sie­re eine zu gro­ße Tole­ranz, erklär­te die Jour­na­lis­tin und befürch­tet sogar: „Unser Rechts­sys­tem wird von isla­mi­schen Kräf­ten unter­wan­dert“. Wer woll­te ihr wider­spre­chen? Nur noch das abster­ben­de Establishment.

Schwar­zers Plä­doy­er für die Beschnei­dung von Jungs sorg­te sei­ner­zeit eben­falls für Empö­rung. Unab­hän­gig von der per­sön­li­chen Per­spek­ti­ve über­rascht hier ihr Bemü­hen, Posi­tio­nen zumin­dest abzu­glei­chen. Als der ent­spre­chen­de Arti­kel mas­si­ven Gegen­wind bekommt, ergänzt sie ihren Essay wie folgt:

Lie­be Kri­ti­ke­rIn­nen: Vie­le eurer Argu­men­te leuch­ten mir ein. Doch die mei­nen schei­nen mir auch nicht ganz wider­legt. Wir machen dar­um ein Pro & Con­tra zur Beschnei­dung von Jun­gen in der nächs­ten EMMA.

Das ist nicht bies­tig. Das ist sou­ve­rän. Auch am 8. März bemüh­te sich Ali­ce Schwar­zer anläß­lich von gewalt­sa­men Unter­bre­chun­gen ihrer Buch­prä­sen­ta­ti­on im Deut­schen Schau­spiel­haus in Ham­burg um Aus­gleich. Demons­tran­ten stürm­ten die Büh­ne, weil die Autorin angeb­lich „trans­feind­lich“ und „rechts“ sei und weil sie in einem vor­an­ge­gan­ge­nen Inter­view eine Kanz­le­rin Wei­del für Frau­en als „ermu­ti­gend“ beschrieb.

Schwar­zer bat die Tran­sti­fa-Stö­rer um geord­ne­te Dis­kus­si­on, weil man doch auch mit­ein­an­der reden kön­ne, wenn man „über­haupt nicht einer Mei­nung“ sei. Die­se Dis­kurs-Ver­su­che sind, bei aller Berück­sich­ti­gung von Schwar­zers Sinn für Kam­pa­gnen, ein fei­ner Zug der EMMA-Che­fin (selbst wenn sie anschlie­ßend main­stream-kon­form nach­schob, die AfD sei eine „Kata­stro­phe“).

War­um emp­feh­le ich einen wohl­wol­len­den Blick selbst auf Blät­ter wie EMMA? War­um wer­be ich um dis­kur­si­ven Frei­raum selbst für Men­schen, die „umstrit­ten“ sein mögen, wie Ali­ce Schwar­zer? Weil die deut­sche Rech­te mitt­ler­wei­le die stärks­te Bewe­gung des Lan­des ist.

Wir haben den Auf­trag, Deutsch­land zu ret­ten. Für die­se Auf­ga­be soll­ten wir so vie­le Mit­bür­ger wie mög­lich begeis­tern und in den Dia­log ein­bin­den. Auch wenn es unend­lich viel Geduld kos­tet und in man­chen Fäl­len hoff­nungs­los wirkt. Unse­re Bewe­gung (inklu­si­ve der AfD als ope­ra­ti­vem Arm) ist mitt­ler­wei­le so etwas wie die vir­tu­el­le Grup­pen­ver­si­on eines Bun­des­prä­si­den­ten. Der soll­te laut Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung das bie­ten, was den Kar­tell­par­tei­en ver­lo­ren ging:

das Gemein­sa­me reprä­sen­tie­ren, Ver­trau­en schaf­fen, mora­li­sche Maß­stä­be set­zen, Rat­schlä­ge geben, in Kon­tro­ver­sen aus­glei­chend wir­ken und Wür­de ausstrahlen.

Die­se Auf­ga­be ist für uns alle im Tages­ge­schäft nicht immer ganz ein­fach. Manch­mal wer­den wir wütend über die unver­schäm­ten und zer­stö­re­ri­schen Angrif­fe der Geg­ner auf Deutsch­land, oder auf ein­zel­ne Mit­strei­ter. Weil wir fehl­ba­re Men­schen sind, wür­den wir die Angrei­fer in küh­nen Träu­men ger­ne so behan­deln, wie sie mit uns umge­hen. Oder schlimmer.

Aber die Auf­ga­be ist zu groß, als dass wir uns durch Hyper-Emo­tio­na­li­sie­rung vom Weg abbrin­gen las­sen wol­len. Statt­des­sen reden. Und machen: Remi­gra­ti­on, Finanz­po­li­tik, den tie­fen Staat tro­cken­le­gen. Krea­ti­ve Ermü­dung bei gleich­zei­tig ver­meint­li­cher „Unver­ein­bar­keit“ von Posi­tio­nen blo­ckiert uns. Die­se Kil­ler-Kom­bi ist im media­len Umfeld genau­so unklug, wie an der Spit­ze einer Volks­par­tei AfD. Wir brau­chen kei­ne voll­stän­di­ge Einig­keit. Wir brau­chen gute Nach­bar­schaft und kraft­vol­le Gespräche.

Stel­len Sie sich nur mal einen Dia­log vor zwi­schen der berüch­tig­ten Ellen Kositza und Ali­ce Schwar­zer, Gali­ons­fi­gur der deut­schen Frau­en­be­we­gung. So ein Gespräch wäre viel­leicht das Medi­en­er­eig­nis des Jah­res und wür­de sich womög­lich ganz anders ent­wi­ckeln, als man­che befürch­ten. Lie­be EMMAs, ich erin­ne­re an Euren Slo­gan: „Bleibt mutig“.